Patrick Durel, nuevo Embajador francés en Líbano

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Patrick Durel asumió sus funciones de nuevo Embajador francés en el Líbano, con un perfil particularmente familiar de las cuestiones libanesas. El diplomático participó directamente en los esfuerzos franceses en Beirut tras la explosión del puerto del 4 de agosto de 2020. Ahora vuelve al Líbano en un papel diferente, en un momento en que París tiene la intención de influir en las negociaciones sobre la retirada israelí, la estabilización del Líbano meridional, el futuro de la maquinaria internacional y las reformas económicas.

Un diplomático que ya conoce a actores libaneses

La elección de Patrick Durel asegura una forma de continuidad en la política francesa en el Líbano. El nuevo embajador no descubre las instituciones del país ni los políticos con los que tendrá que trabajar. Durante varios años siguió asuntos libaneses de la célula diplomática de la Presidencia francesa y realizó varias misiones en Beirut.

En el Elysée, Patrick Durel fue asesor de Emmanuel Macron a cargo del norte de África y el Oriente Medio. Este puesto lo situó en el centro de la preparación y seguimiento de la política francesa en una región marcada por las crisis siria y libanesa, las tensiones entre Israel y Hezbolá, la cuestión iraní y las relaciones con las monarquías del Golfo.

El Líbano se ha vuelto especialmente importante en su labor tras la explosión del puerto de Beirut. Emmanuel Macron visitó la capital libanesa el 6 de agosto de 2020, dos días después del desastre, antes de regresar unas semanas después. París lanzó entonces una iniciativa para asegurar la formación de un gobierno y la rápida adopción de reformas económicas e institucionales.

Patrick Durel ya había sido enviado en una misión a Beirut

Patrick Durel había desempeñado un papel operacional en el seguimiento de esta iniciativa. He had been sent to Beirut to meet Lebanese politicians and to convey the positions of the French Presidency. Su nombre se había familiarizado en los círculos políticos mucho antes de su nombramiento como embajador.

Esas misiones le habían permitido interactuar con los principales componentes del sistema libanés. El objetivo francés era entonces mantener la presión sobre los líderes para cumplir con los compromisos contraídos antes de Emmanuel Macron después de la explosión del puerto.

La misión ha resultado difícil. Los plazos de París se habían superado y las reformas prometidas se habían retrasado. Al mismo tiempo, la crisis financiera siguió empeorando, mientras que la formación de los gobiernos seguía sujeta a las relaciones de poder entre los diversos grupos políticos.

Por lo tanto, Patrick Durel es directamente consciente de los obstáculos que enfrenta la diplomacia francesa desde 2020. Esta experiencia distingue su llegada de la de un embajador que se dio cuenta del expediente después de su nombramiento.

De Élysée a la Embajada Francesa

Sin embargo, su cambio de función es importante. Cuando intervino desde el Élysée, Patrick Durel actuó como asesor del presidente francés y podría ser enviado de forma especial para transmitir mensajes políticos o participar en consultas.

Como embajador, su papel se hizo permanente. Tendrá que seguir diariamente las relaciones entre París y Beirut, dialogando con la Presidencia, el Gobierno y los dirigentes políticos, informando a París sobre los acontecimientos del Líbano.

Esta proximidad a Elysée puede ser un activo. La cuestión libanesa sigue siendo muy seguida por la Presidencia francesa y va más allá del marco de una relación diplomática bilateral clásica.

Líbano meridional como primera cuestión importante

El nuevo Embajador llega cuando el sur del Líbano es una de las principales prioridades diplomáticas de Beirut.

El Presidente Joseph Aoun espera una nueva propuesta americana para aclarar las etapas de la retirada completa de las fuerzas israelíes que aún están presentes en el territorio libanés. Los debates también se centran en los mecanismos de verificación y los agentes que deberán garantizar la seguridad de los sectores evacuados.

París apoya el principio de la retirada israelí y el fortalecimiento de la autoridad del Estado libanés. Francia considera que el ejército libanés es la institución encargada de controlar el territorio del Sur.

Patrick Durel tendrá que seguir un dossier que ya conoce en su dimensión regional, pero cuyos parámetros están cambiando rápidamente.

El futuro de la FPNUL, sujeto de divergencia con Washington

La cuestión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano también debe desempeñar un papel importante en sus debates iniciales.

Francia sigue firmemente comprometida con la presencia internacional para acompañar al ejército libanés y mantener un mecanismo de vigilancia en el Sur. Washington está impulsando una transformación mucho más profunda del sistema y espera el fin de la misión actual.

París ha defendido soluciones para mantener una capacidad internacional de observación. Los Estados Unidos están más reservados en esta opción.

Para el Líbano, esta divergencia es esencial. El retiro israelí, el despliegue del ejército libanés y la evolución de la FPNUL son ahora tres elementos del mismo expediente.

Por lo tanto, Francia tendrá que tratar de preservar su influencia en la definición del futuro mecanismo de seguridad.

Armas hezbolá en la ecuación

La cuestión de Hezbollah también será una necesidad.

Joseph Aoun habría dicho a sus interlocutores americanos que estaría dispuesto a abrir el archivo de armas del movimiento a nivel nacional si Washington proporcionara garantías serias sobre la retirada israelí y los arreglos de seguridad en el Sur.

Francia ha defendido durante mucho tiempo el fortalecimiento de las instituciones estatales y el papel del ejército libanés. Sin embargo, debe hacer frente a los equilibrios políticos internos y al peso de Hezbolá en el sistema libanés.

Patrick Durel ya conoce estas limitaciones. Sus misiones anteriores le han permitido observar la relación entre las distintas fuerzas políticas y la dificultad de abordar cuestiones de soberanía sólo mediante la presión externa.

El Ejército Libanés, socio privilegiado de París

El apoyo al ejército es uno de los elementos más constantes de la política francesa en el Líbano. Durante años, París ha participado en la capacitación y el equipamiento de las fuerzas libanesas y moviliza periódicamente a sus asociados para mantener su capacidad operacional.

Esta cooperación se está volviendo más importante. El ejército debe aumentar su presencia en el Sur, reanudar gradualmente las zonas evacuadas por Israel, asegurar las aldeas y participar en el desminado de las zonas afectadas por los combates.

Si se reduce el mecanismo internacional, las responsabilidades de las fuerzas libanesas aumentarán aún más.

Por lo tanto, el nuevo embajador tendrá que trabajar tanto en cuestiones diplomáticas como en la movilización de apoyo material y financiero a la institución militar.

Reconstrucción y crisis financiera

Las relaciones franco-libanón también seguirán dominadas por la economía. El país todavía no ha resuelto la crisis bancaria abierta en 2019 y necesita reestructurar un sistema financiero que aún bloquea una parte significativa de los ahorros de depositantes.

Francia apoya las negociaciones con instituciones financieras internacionales y las reformas para restablecer un sistema bancario en funcionamiento. En particular, los socios del Líbano piden un reconocimiento transparente de las pérdidas y una reestructuración eficaz de las instituciones.

El costo de la reconstrucción se suma ahora a esta crisis. Las operaciones militares han provocado una destrucción significativa en el sur del Líbano. Debe rehabilitarse la vivienda, la infraestructura, el comercio y la tierra agrícola, mientras que algunas zonas siguen expuestas a artefactos sin explotar.

Beirut necesitará financiación internacional. París podría desempeñar un papel en su movilización, pero es probable que los donantes sigan vinculando su asistencia con las garantías de transparencia y reforma.

Retorno al Líbano en un papel mucho más expuesto

El nombramiento de Patrick Durel parece ser una opción de continuidad por parte de París. Francia confía su embajada a un diplomático que ya ha trabajado directamente con Emmanuel Macron en el expediente libanés y que conoce una gran parte de los funcionarios con los que tendrá que negociar.

Esta familiaridad no hace que su misión sea más simple. Quedan abiertos varios casos en los que la iniciativa francesa ha enfrentado bloqueos políticos desde 2020. La crisis bancaria no se resuelve, las reformas siguen incompletas y la reconstrucción requiere una financiación considerable.

A esto ahora añade un archivo de seguridad mucho más pesado. El retiro israelí, el futuro de la FPNUL, el despliegue del ejército y la cuestión de las armas de Hezbolá pueden redefinir el equilibrio del Líbano meridional en los próximos meses.

Patrick Durel regresó a Beirut con un conocimiento inusual del terreno para un nuevo embajador. Su primer desafío no será descubrir a los interlocutores libaneses, sino convertir este conocimiento acumulado desde los años de la Iniciativa Macron en resultados diplomáticos en un contexto regional profundamente diferente al de 2020.