Líbano-Israel: Washington prepara un nuevo plan para desbloquear negociaciones

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Una nueva secuencia diplomática podría abrirse en septiembre alrededor del sur del Líbano. El Presidente Joseph Aoun esperaría una propuesta más específica de los Estados Unidos que la anterior, que podría establecer un calendario y un mecanismo que llevaría a la retirada completa de las fuerzas israelíes del territorio libanés. A cambio de las garantías graves de la retirada y los arreglos de seguridad en el Sur, el Jefe de Estado estará dispuesto a abrir el archivo de armas de Hezbollah a nivel nacional. Los días 15 y 16 de septiembre se celebrará en Roma una próxima reunión entre representantes del Líbano e Israel, antes de celebrar una reunión prevista entre el Primer Ministro Nawaf Salam y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington, el 28 de septiembre. Estos plazos podrían determinar si los debates actuales conducen a un plan de arreglo real o a un nuevo estancamiento.

Joseph Aoun espera una nueva propuesta americana

El Presidente Joseph Aoun ya no pedirá una declaración general americana a favor de la retirada israelí. Según informes de prensa atribuidos el miércoles 2 de septiembre a fuentes cercanas al Jefe de Estado, Baabda está esperando desde Washington una propuesta operacional que iría más allá de las fórmulas negociadas hasta ahora.

The Americans reportedly informed the President that they were in contact with Israel in order to develop a programme that could lead to the complete withdrawal of Israeli forces still present in South Lebanon.

La diferencia es importante. La controversia ya no se refiere únicamente al principio de retirada, que Beirut ha estado exigiendo durante meses, sino a las condiciones para hacerlo efectivo.

Joseph Aoun esperaría así un plan que especificara las diversas etapas, los mecanismos de verificación y los actores involucrados en las áreas evacuadas. Por lo tanto, la cuestión central se convierte en la de la post-retiración: ¿quién controla las zonas abandonadas por Israel, quién controla los compromisos y qué garantías impide la reanudación de los combates?

Esta información todavía no constituye el anuncio oficial de un acuerdo. Describen el estado de los debates y las expectativas atribuidas a la presidencia del Líbano. El 2 de septiembre Washington no hizo público el plan global mencionado.

Retiro israelí contra las garantías de seguridad

El plan que se examina se basa en un intercambio político particularmente delicado.

El Líbano pide una retirada israelí completa. Israel también exige salvaguardias para evitar que Hezbollah reconstruya capacidades militares cerca de su frontera. Estados Unidos está tratando de construir un dispositivo que satisfaga ambos requisitos simultáneamente.

Según la información disponible, Washington trabajaría en un programa que combina los arreglos de retirada, verificación y seguridad.

Para Beirut, el orden de las etapas es decisivo. El Gobierno del Líbano no desea que las concesiones solicitadas en el Líbano precedan indefinidamente a una retirada israelí que siga siendo hipotética. La Presidencia busca garantías suficientemente precisas para poder defender políticamente el proceso dentro del país.

Así pues, la demanda se refiere más a una promesa israelí. Baabda desea conocer los sectores interesados, el ritmo de retirada, las modalidades de transferencia al ejército libanés y los mecanismos para verificar el cumplimiento.

Hezbollah weapons file could then be opened

Este es el punto político más importante de la información publicada el miércoles.

Joseph Aoun habría dicho a los estadounidenses que si proporcionaran garantías serias y claras sobre los arreglos de retirada y seguridad israelíes, estaría dispuesto a poner las armas de Hezbollah en la mesa para una discusión nacional.

La redacción debe aclararse. No es, en la información disponible, un compromiso presidencial de desarmar a Hizbullah inmediatamente de acuerdo con un calendario acordado. Esto sería un compromiso de abrir formalmente el caso a nivel nacional una vez que se hayan obtenido suficientes garantías respecto de la retirada israelí.

La diferencia es importante en el sistema político libanés.

El desarme de Hezbolá es uno de los temas más sensibles del país. En particular, el movimiento afirma que sus armas siguen siendo necesarias mientras Israel ocupe posiciones libanesas y continúe sus operaciones militares. Por el contrario, sus oponentes consideran que la soberanía del Estado exige que el ejército libanés tenga las armas y el poder de decidir la guerra y la paz por sí solo.

Por consiguiente, una retirada israelí completa cambiaría algunos de los términos del debate. Se retiraría de Hezbolá uno de los principales argumentos utilizados para justificar el mantenimiento de un arsenal independiente del del Estado.

Una web Baabda quiere hacer creíble

El cálculo atribuido a Joseph Aoun parece así secuencial.

Primer paso: asegurar un compromiso concreto de los Estados Unidos con respecto a la retirada israelí.

Segunda etapa: definir los arreglos de seguridad y el mecanismo de verificación del ejército libanés para reanudar las zonas evacuadas.

Tercera etapa: Apertura de un debate nacional sobre las armas de Hezbolá en el Líbano.

Esta cronología permitiría al Presidente presentar el debate sobre armas no como una concesión unilateral a Israel o a los Estados Unidos, sino como un paso en un proceso en el que el Líbano hubiera obtenido previamente el regreso de su territorio.

También responde a las dificultades políticas internas. El llamamiento al desarme de Hezbolá mientras las fuerzas israelíes permanecen en el territorio permite que el movimiento presente esta solicitud como un intento de desarmar al Líbano contra Israel.

El retiro cambiaría este argumento sin resolver automáticamente el archivo.

¿Quién reemplazará a la FPNUL?

Otra cuestión complica las negociaciones: el futuro de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.

Según informes de fuentes cercanas a la presidencia, Washington seguirá insistiendo en el final de la misión de la FPNUL a finales de 2026. Tampoco apoyarían las propuestas francesas para mantener una fuerza internacional de observadores en el Sur en otra forma.

Esta posición crea un problema práctico.

Durante decenios, la FPNUL no sólo ha sido una presencia militar internacional. Desempeña un papel en la vigilancia de la Línea Azul, el enlace entre las partes y la coordinación con el ejército libanés. Su desaparición dejaría un vacío institucional en el mismo momento en que una retirada israelí requeriría más mecanismos de verificación.

Es por eso que el plan estadounidense esperado por Joseph Aoun debe especificar qué actores sustituirían las funciones consideradas indispensables.

Los estadounidenses habrían prometido al presidente « un plan, un mecanismo de verificación y una lista de partidos » que podría desempeñar un papel en el Sur.

Esta lista podría convertirse en uno de los elementos más sensibles de las negociaciones.

Francia y Washington difieren en el post-FINUL

Durante varios meses, París ha estado defendiendo una participación internacional duradera en el sur del Líbano. Francia considera que una presencia de observación puede ayudar a prevenir incidentes, apoyar al ejército libanés y mantener un canal entre los diferentes partidos.

Washington favorecería otro modelo y se opondría a mantener una fuerza internacional en la forma propuesta por los franceses.

La divergencia francoamericana no se refiere necesariamente al objetivo final, sino al instrumento para asegurar la frontera.

Para las autoridades libanesas, la elección está lejos de ser técnica. Si la FPNUL desaparece y no tiene éxito ninguna fuerza comparable, el ejército libanés tendrá que asumir una responsabilidad mucho mayor con sus propios medios.

La cuestión de la dotación de personal, el equipo, la vigilancia y la inteligencia se hizo fundamental.

El ejército libanés estaría en el centro del plan

Sea cual fuere el mecanismo adoptado eventualmente, el ejército libanés debe ocupar un lugar esencial en las zonas evacuadas.

Los experimentos piloto ya han comenzado. Después de la retirada israelí de ciertas zonas, se procedió a la entrada del ejército libanés, con operaciones de remoción de minas y seguridad antes del despliegue completo.

Este proceso debe evitar una brecha entre la partida de soldados israelíes y la llegada de fuerzas libanesas.

Israel expresa específicamente su preocupación por que Hezbollah aprovechará este intervalo para regresar a las zonas evacuadas. Las noticias de los medios de comunicación israelíes de esta semana incluso afirmaron que algunos oficiales libaneses compartirían esta preocupación y no querrían un retiro israelí demasiado rápido.

El ejército libanés negó enérgicamente esta información el miércoles, denunciando que se habían presentado reclamaciones para llegar a la institución y a su mando.

Esta controversia ilustra la importancia del futuro mecanismo de verificación. La credibilidad del ejército libanés es una de las condiciones para el éxito de cualquier acuerdo.

Roma podría acoger futuros debates

La próxima etapa diplomática podría tener lugar rápidamente.

Los días 15 y 16 de septiembre se celebrará en Roma una nueva reunión entre representantes del Líbano e Israel, según informes de los medios de comunicación transmitidos el miércoles.

La reunión aún no había sido anunciada oficialmente por todas las partes en el momento de la información más reciente disponible. Por lo tanto, debe considerarse que la fecha es considerada en lugar de decidir definitivamente.

Roma proporcionará un marco externo para que las delegaciones prosigan los debates sin dar a la reunión la dimensión política de las negociaciones bilaterales convencionales.

Líbano e Israel permanecen oficialmente en estado de guerra. Por lo tanto, cualquier debate directo es políticamente delicado en Beirut.

Las reuniones deben presentarse como negociaciones sobre seguridad, retiro y aplicación de los arreglos existentes, no como comienzo de la normalización diplomática.

15 y 16 de septiembre podrían ser decisivos

Si se confirma la reunión de Roma, su agenda será decisiva.

La delegación del Líbano debe pedir aclaraciones sobre la retirada israelí, mientras que Israel pedirá garantías sobre las zonas de las que se retirarán sus fuerzas.

El papel americano será central. Washington debe transformar los compromisos generales en un calendario suficientemente preciso para convencer a ambas partes.

Un acuerdo podría tomar la forma de etapas sucesivas: retiro israelí de una zona, entrada del ejército libanés, verificación y luego paso a la siguiente zona.

Este modelo reduciría el riesgo de un retiro general sin un dispositivo de reemplazo. También permitiría a Israel verificar progresivamente que las zonas evacuadas no son reocupadas militarmente por Hezbolá.

Para el Líbano, la participación sería evitar que este mecanismo convertira una retirada anunciada en un proceso sin fin condicionado a los criterios de movimiento.

Nawaf Salam esperaba en Washington el 28 de septiembre

A finales del mes se anuncia un segundo plazo.

El primer ministro Nawaf Salam se reunirá con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington el 28 de septiembre, según informes de medios publicados el miércoles.

Esta reunión tendrá lugar menos de dos semanas después de las deliberaciones previstas en Roma. Por consiguiente, podría brindar la oportunidad de examinar los resultados logrados y abordar las cuestiones pendientes.

La elección de Washington también subraya el nivel político que el tema está tomando ahora. Ya no son sólo discusiones técnicas sobre posiciones fronterizas. Las negociaciones se refieren a la arquitectura de seguridad del sur del Líbano, el papel futuro del ejército, la presencia internacional y, potencialmente, las armas de Hezbollah.

Nawaf Salam también tendrá que defender las prioridades del gobierno libanés: soberanía, retirada israelí y fortalecimiento de la autoridad estatal.

Washington se convierte en el árbitro principal

Los Estados Unidos ocupan ahora una posición central entre las diversas aplicaciones.

Tienen una influencia importante sobre Israel y son simultáneamente uno de los principales partidarios internacionales del ejército libanés. También participan en negociaciones económicas y políticas más amplias relativas al Líbano.

Esta posición permite a Washington proponer un mecanismo que combine la seguridad, el retiro y el fortalecimiento de las instituciones libanesas.

También crea una dependencia importante para Beirut.

Si Estados Unidos no consigue un cronograma preciso de Israel, Joseph Aoun tendrá pocos argumentos para abrir el caso Hezbollah en las condiciones actualmente mencionadas.

Por el contrario, una propuesta de Estados Unidos para asegurar un retiro gradual y verificable podría alterar profundamente el debate político libanés.

El retiro israelí podría impulsar el debate sobre Hezbollah

Durante años, la cuestión de las armas de Hezbolá ha estado vinculada a la del conflicto con Israel. El movimiento presenta su arsenal como una fuerza de resistencia necesaria para proteger el territorio libanés.

Sus opositores responden que la existencia de una fuerza militar que escapa al mando estatal debilita la soberanía y expone al país a guerras decididas fuera de sus instituciones.

Un retiro completo de Israel no eliminaría este desacuerdo. Sin embargo, cambiaría el marco.

El debate podría luego avanzar hacia la estrategia nacional de defensa, la posible integración de ciertas capacidades y la cuestión del monopolio estatal de las armas.

Por eso el compromiso de Joseph Aoun es políticamente importante. El Presidente no prometerá una solución preventiva, pero convendría poner la cuestión oficialmente sobre la mesa.

Una negociación donde la secuencia de etapas será decisiva

Por consiguiente, las próximas semanas deberían centrarse menos en las declaraciones de política que en la cronología.

El Líbano quiere saber cuándo se retirará Israel y en qué etapas. Israel quiere saber qué sucederá inmediatamente después de su partida. Washington quiere un mecanismo que sea lo suficientemente creíble para evitar la reanudación de los combates. La Presidencia libanesa quiere tener garantías antes de abrir el expediente explosivo de las armas de Hezbollah.

El futuro de la FPNUL añade un plazo adicional. Si su misión terminara a finales de año, habrá que preparar un nuevo mecanismo antes de su partida para evitar una seguridad y un vacío institucional en el Sur.

Los debates previstos en Roma los días 15 y 16 de septiembre podrían dar las primeras respuestas. La próxima reunión entre Nawaf Salam y Marco Rubio el 28 de septiembre ofrecerá entonces una segunda etapa política.

Joseph Aoun espera ahora más que una promesa americana. Quería un plan que indicara los pasos de la retirada, cómo verificarlos y los actores responsables de asegurar el sur del Líbano. Es la precisión de esta propuesta, todavía esperada en Baabda, que determinará si el archivo de armas de Hezbollah realmente puede convertirse en el próximo paso en el proceso.