USA-Iran: Reanuda la escalada militar

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La confrontación entre Estados Unidos y Irán entró en una nueva fase entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2026. Después de varias semanas de crisis militar relativa, Washington reanudó sus bombardeos contra objetivos iraníes alrededor del Estrecho de Ormuz. Teherán ha respondido por misiles balísticos y drones contra instalaciones que acogen a fuerzas estadounidenses en Jordania, Bahrein e Iraq, mientras que Kuwait también ha activado sus defensas. Los civiles fueron asesinados en Irán y dos petroleros que transportaban petróleo crudo saudí fueron atacados en el Estrecho. Esta serie de huelgas pusieron fin a la esperanza de una rápida escalada y pusieron en el centro de la crisis regional un conflicto militar directo entre Washington y Teherán.

La escalada de Estados Unidos-Irán se reanudará después de un mes de declive

El nuevo equipo comienza el 30 de agosto con una huelga americana contra dos lanzadores iraníes en la isla de Larak, situada en el Estrecho de Ormuz. Washington afirma que el equipo estaba vinculado a los intentos iraníes de interrumpir la navegación, incluido el uso de minas. Esta operación es el primer ataque estadounidense conocido en territorio iraní en aproximadamente un mes. Viene después de un período durante el cual el enfrentamiento tomó la forma de un brazo económico y marítimo.

La respuesta iraní es rápida. Los Guardias Revolucionarios anuncian fuego de misiles balísticos a dos bases utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Jordania, el Rey Hussein y Al-Azraq. Los informes iniciales de los Estados Unidos no indican ninguna pérdida significativa durante este ataque. Donald Trump, sin embargo, amenaza a Teherán con una respuesta mucho más fuerte si Irán continúa sus operaciones. Esta amenaza es seguida el 1 de septiembre por una nueva campaña de bombardeo de Estados Unidos en territorio iraní.

A continuación, el Comando Central de los Estados Unidos anunció que había dirigido instalaciones para los Guardias Revolucionarios. Entre los objetivos figuran los sistemas de defensa antiaérea, los radares, la infraestructura de comunicaciones, los activos marinos y las capacidades de anclaje de minas. La elección de objetivos muestra que Washington busca principalmente debilitar el mecanismo para que Irán vigile y amenace el Estrecho de Ormuz. Así pues, el conflicto vuelve, en menos de 72 horas, de un enfrentamiento económico a un intercambio directo de huelgas entre los dos países.

Washington golpea las capacidades militares iraníes alrededor de Ormuz

La geografía de los bombardeos americanos es decisiva. Las explosiones y ataques denunciados se concentran especialmente en el sur del Irán, alrededor de Hormozgan, Bandar Abbas, Qeshm e instalaciones que controlan el acceso iraní al estrecho. Washington afirma estar actuando después de los intentos de atacar el transporte marítimo comercial y las tropas estadounidenses en la zona.

Los radares aéreos y las defensas permiten al Irán vigilar su costa y proteger sus instalaciones. Los activos navales y los sistemas de anclaje de minas representan una amenaza directa para los buques que cruzan Ormuz. Al apuntar simultáneamente estas capacidades, Estados Unidos busca menos conquistar territorio que reducir la capacidad de Irán para convertir el Estrecho en un arma económica y militar.

Esta estrategia marca un desarrollo importante después de seis meses de guerra. Las instalaciones nucleares y las capacidades balísticas siguen siendo retos importantes, pero Ormuz se ha convertido en uno de los principales centros de gravedad del conflicto. Irán tiene una ventaja geográfica que Washington no puede suprimir por su única superioridad aérea: su proximidad inmediata a una ruta marítima en la que depende una parte vital de las exportaciones de energía del Golfo.

Donald Trump presentó las nuevas huelgas como justificado y amenazó a Irán con operaciones aún mayores en caso de respuesta. El problema para Washington es que esta respuesta ya ha comenzado. Por lo tanto, la pregunta inmediata se convierte en la de una nueva respuesta americana y el riesgo de un ciclo donde cada operación sirve como justificación para el siguiente.

Irán responde contra la red militar estadounidense

Teherán no busca responder a los Estados Unidos mediante una campaña aérea comparable. Su estrategia se basa en misiles balísticos, drones y la dispersión geográfica de las instalaciones estadounidenses en el Medio Oriente. Esta asimetría permite a Irán extender el costo del conflicto más allá de su propio territorio.

Durante la noche del 1 al 2 de septiembre, los ataques iraníes afectaron a varios países que albergaban fuerzas estadounidenses. Se lanzan misiles hacia Jordania. En Bahrein y Kuwait se notifican casos de secuestro y advertencias. Irán también reclama huelgas contra instalaciones estadounidenses en Irak, especialmente alrededor de Erbil. Teherán afirma haber causado pérdidas a las fuerzas estadounidenses, pero estas afirmaciones no fueron confirmadas por Washington en el momento de la información más reciente disponible.

Esta distinción es esencial. Se establece la existencia de ataques e interceptaciones, pero las afirmaciones de Irán no pueden considerarse confirmadas cuando son negadas por los Estados Unidos o no tienen verificación independiente. La guerra de comunicación ahora acompaña cada intercambio militar.

Sin embargo, la estrategia iraní sigue siendo visible: obligar a Washington a defender simultáneamente instalaciones dispersas en varios países. Los Estados Unidos tienen más de 50.000 militares en la región según el mando estadounidense. Esta presencia garantiza una importante capacidad ofensiva, pero también multiplica objetivos potenciales para misiles y drones iraníes.

Jordania atrapado directamente en la confrontación

Jordania es uno de los teatros más sensibles de esta respuesta. Durante la noche del 1 al 2 de septiembre, trece misiles balísticos iraníes entraron en su espacio aéreo. Según las autoridades jordanas, diez fueron interceptados y tres cayeron en zonas remotas. No se informó de muerte.

Las bases de Al-Azraq y King Hussein ya habían sido designadas explícitamente por los Guardias Revolucionarios durante la respuesta del 30 de agosto. Al-Azraq, también conocido como Muwaffaq Salti, acoge los medios jordanos y americanos y desempeña un papel en el aparato militar occidental en el Levante. Por consiguiente, para Irán estas instalaciones pertenecen a la red que permite a los Estados Unidos llevar a cabo sus operaciones regionales.

Jordania, sin embargo, busca no ser parte en el conflicto. Amman presenta sus interceptaciones como defensa de su soberanía y población. Esta distinción resulta difícil de mantener cuando su territorio acoge a las fuerzas de los Estados Unidos y los misiles iraníes se dirigen directamente a esas instalaciones.

La amenaza no es teórica. Los ataques anteriores ya habían causado bajas estadounidenses en Jordania. El precedente refuerza el riesgo político asociado a las nuevas olas: un ataque que causa varias muertes americanas podría provocar una respuesta mucho mayor contra Irán.

Civiles muertos en bombardeos en Irán

La reanudación de las huelgas estadounidenses también dio lugar a bajas civiles. Cerca de Sirik, en el sur de Irán, un ataque golpeó una casa donde se estaba celebrando un matrimonio. Five people, including one child, were killed and several dozen injured according to available information.

Other victims were reported in Khouzestan. Las autoridades iraníes informaron de siete muertes y ocho lesiones después de varias huelgas. Estas cifras proceden de funcionarios iraníes y deben presentarse como tales hasta que tengan una verificación independiente completa.

Washington dice que los objetivos de su campaña son militares. El CENTCOM indicó que era consciente de la información relativa a las víctimas civiles. Sin embargo, la concentración de instalaciones militares, portuarias y civiles en algunas zonas del sur del Irán aumenta el riesgo de pérdidas no combatientes a medida que aumentan los bombardeos.

Para Teherán, estas muertes también alimentan la justificación política de las represalias. Cada víctima civil refuerza la presión interna para una respuesta, incluso cuando Irán también está tratando de mantener los canales diplomáticos abiertos.

Bahrein, Kuwait y el Iraq expuestos a represalias

La extensión de los disparos a varios países muestra que la confrontación entre Estados Unidos y Irán ya no está limitada geográficamente al territorio de los dos oponentes. Bahrein acoge la sede de la Quinta Flota Americana. Kuwait también acoge a las fuerzas de los Estados Unidos y es un importante punto logístico. Iraq mantiene varias instalaciones donde el personal militar estadounidense está presente.

En Bahrein, se movilizaron defensas ante nuevos ataques iraníes. In Kuwait, a drone caused a fire in a residential area without causing any casualties, according to initial reports. En Irak, los Guardias Revolucionarios reclamaron ataques contra posiciones americanas y afirmaron haber causado pérdidas, que Estados Unidos no ha confirmado.

Teherán está tratando de distinguir a los gobiernos de estos países de las fuerzas estadounidenses que albergan. Esta línea se está volviendo cada vez más frágil. Un misil interceptado puede producir escombros en una zona habitada y un drone que apunta a una instalación militar puede perder su objetivo. Por consiguiente, los Estados interesados deben defender su propio territorio, incluso cuando deseen permanecer fuera de la confrontación.

Esta multiplicación de teatros aumenta el riesgo de error. Una huelga iraní que causó bajas civiles en un Estado del Golfo podría dar lugar a una respuesta de ese país. Un ataque que causó fuertes pérdidas americanas podría alterar inmediatamente la escala de la campaña de Washington.

Dos tanques sauditas atacaron en el estrecho de Ormuz

El frente marítimo experimentó un desarrollo particularmente preocupante el 1 de septiembre. Dos petroleros que transportaban crudo saudí fueron golpeados por proyectiles a pocos minutos mientras cruzaban el estrecho de Ormuz cerca de Khasab, Omán. Los dos barcos cargaron alrededor de dos millones de barriles de petróleo en la terminal saudí en Juymah.

No se informó de muertes. The origin of the projectiles was not established at the time of the latest available information. Por consiguiente, sería incorrecto atribuir esos ataques al Irán sin más pruebas. Su ocurrencia durante la reanudación de los enfrentamientos, sin embargo, muestra cómo es el envío comercial expuesto.

El incidente ocurrió cuando Washington acusó a las fuerzas iraníes de amenazar a los buques y preparar operaciones de anclaje de minas. Irán, por su parte, afirma que las huelgas estadounidenses conducirán a nuevas restricciones en el Estrecho.

Esta confrontación en torno a la navegación es uno de los principales riesgos de la internacionalización económica del conflicto. Un ataque a una base puede seguir siendo un evento militar regional. Un cierre sostenible de Ormuz afecta directamente a las economías asiática, europea y mundial.

Ormuz se convierte en el arma económica de Teherán

Antes de la guerra, casi el 20% de los flujos mundiales de petróleo pasaron por el Estrecho de Ormuz. Irán está utilizando ahora su capacidad de controlar o interrumpir esta ruta como el principal medio de compensar su debilidad frente al poder aéreo estadounidense.

El tráfico sigue siendo severamente reducido. El 1 de septiembre, sólo cuatro buques que transportaban materias primas cruzaron el Estrecho, en comparación con 10 el día anterior y alrededor de 13 por día en promedio en los 10 días anteriores. Estas estadísticas no representan necesariamente los buques que desactivan su transpondedor, sino que confirman el alcance de la perturbación.

Unos días antes, Teherán anunció que había colocado a 45 petroleros en una lista negra por violar sus nuevas reglas de navegación. The Iranian authorities threatened these buildings with sanctions, detention or confiscation of their cargoes. Varias compañías petroleras han comenzado a evitar los buques interesados.

Esta política demuestra que Irán no sólo está tratando de cerrar físicamente el Estrecho. También está tratando de imponer un régimen de control marítimo que los armadores deben tener en cuenta. Los Estados Unidos rechazaron esta reclamación y trataron de mantener la libertad de navegación, que situó a los dos poderes directamente en la competencia en las mismas aguas.

El embargo estadounidense golpea las exportaciones iraníes

Washington tiene su propio instrumento de presión marítima. Desde mediados de julio, el bloqueo naval estadounidense ha reducido gravemente la capacidad de Irán de exportar su petróleo a través de Ormuz. Esta política está logrando resultados que no se han logrado varios años de sanciones financieras.

Según informes, los envíos de petróleo crudo de Irán cayeron entre 220.000 y 255.000 barriles diarios en agosto. Llegaron a unos dos millones de barriles al día en marzo. China sigue siendo el principal comprador, pero Irán depende cada vez más de las existencias flotantes ya colocadas en Asia.

Esta situación amenaza directamente los ingresos monetarios de Teherán. Llega en un momento en que la economía iraní ya está experimentando una inflación muy alta, la destrucción de la infraestructura y el costo de seis meses de guerra. El propio gobierno iraní ha reconocido una fuerte contracción en su comercio exterior.

La paradoja estratégica es ahora obvia. Irán necesita que Ormuz exporte su petróleo, pero Washington lo impide hacerlo normalmente. Teherán entonces tiene un incentivo creciente para hacer más difícil exportar petróleo de sus vecinos. Esta lógica transforma el estrecho en un instrumento de represalia económica.

El petróleo supera los $95

Los mercados integraron rápidamente el regreso del riesgo militar. El Brent ganó más de cuatro dólares el 1 de septiembre para terminar en $94.65 un barril. El crudo estadounidense WTI cerró a $90.22. El 2 de septiembre, el Brent superó los 95 dólares en los primeros intercambios.

Este aumento se debe a varios riesgos simultáneos. La primera se refiere a una nueva reducción del tráfico en Ormuz. La segunda se refiere a ataques contra petroleros. El tercero se refiere a una posible ampliación de las huelgas a la infraestructura energética de los países productores del Golfo.

Los dos petroleros que transportan crudo saudí ilustran directamente el segundo peligro. Incluso cuando un barco no está hundido, un ataque aumenta las primas de seguro y puede llevar a los armadores a suspender ciertos cruces.

Así pues, el conflicto afecta a los precios mundiales sin necesidad de destrucción masiva de las instalaciones petroleras. La única posibilidad de una interrupción prolongada es introducir una prima de riesgo grande.

Seis meses de guerra sin victoria decisiva

La nueva escalada ocurrió seis meses después del estallido de la guerra el 28 de febrero. Lo que sería inicialmente una campaña limitada se convirtió en un prolongado enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, con consecuencias para todo el Oriente Medio.

El Irán ha sufrido considerables pérdidas humanas y materiales. Varios miles de personas han sido asesinadas desde febrero según los registros disponibles. Sus defensas aéreas, activos navales, instalaciones militares y varios elementos de su programa nuclear fueron golpeados.

Los Estados Unidos también registraron muertes y lesiones entre su personal militar. Su aparato militar sigue siendo muy superior al de Irán, pero una guerra de seis meses impone diferentes limitaciones a la campaña de unos días: consumo de municiones, movilización de sistemas de misiles, rotación de unidades y protección de una vasta red de bases.

A pesar de estas pérdidas, ningún campamento logró un resultado decisivo. Washington no obligó a Irán a rendirse y no restableció la navegación normal en Ormuz. Teherán no ha obtenido el retiro estadounidense y está bajo creciente presión económica. Por lo tanto, la situación parece una guerra de desgaste y desgarro más que una confrontación cercana a su fin.

Irán sigue siendo capaz de lanzar batallas regionales

Los bombardeos estadounidenses e israelíes destruyeron una parte significativa de las capacidades militares de Irán. Sin embargo, los acontecimientos del 30 de agosto al 2 de septiembre muestran que Teherán mantiene un arsenal operacional suficiente para amenazar simultáneamente a varios países.

Esta capacidad residual es uno de los principales problemas estratégicos para Washington. Destruir radares, buques o centros de comunicaciones no significa eliminar todos los lanzadores móviles, drones y existencias de misiles en todo el Irán.

Por lo tanto, el Irán puede aceptar una fuerte attrición manteniendo la capacidad de provocar crisis ad hoc. Un salve no necesita destruir toda una base para ser eficaz. Le obliga a los Estados Unidos y sus aliados a utilizar interceptores, interrumpir ciertas operaciones y mantener alerta a decenas de miles de militares.

La estrategia de los Estados Unidos es hacer que cada nuevo ataque sea más costoso para Teherán destruyendo la infraestructura para preparar y coordinar estas operaciones. Las huelgas del 1 de septiembre corresponden precisamente a esta lógica.

Diplomacia superada por el ritmo militar

La reanudación de los combates ocurrió cuando un canal diplomático no había desaparecido por completo. El 1 de septiembre, el Presidente iraní Massoud Pezeshkian declaró que Teherán estaba dispuesto a cumplir los compromisos del acuerdo provisional concertado en junio si Washington hacía lo mismo.

El acuerdo había permitido reducir temporalmente la intensidad militar. Posteriormente, se desagregó porque ambas partes se acusaban de no cumplir sus compromisos. Qatar y otros mediadores continuaron buscando una fórmula en torno a la navegación en Ormuz y la reanudación de los debates.

El problema es ahora el del ritmo. Las negociaciones requieren consultas y garantías. Una huelga se puede decidir dentro de unas horas. Entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre, las operaciones militares superaron los esfuerzos diplomáticos.

Sí. Aquíseguimiento directo, sin repetir los pasajes ya mostrados.

Ormuz, segundo frente de la confrontación USA-Iran

La reanudación del bombardeo no puede entenderse sin el Estrecho de Ormuz. Durante varios meses, este pasaje ha sido el principal medio de presión de Teherán contra la superioridad militar estadounidense. Antes de la guerra, una proporción significativa de las exportaciones mundiales de petróleo pasaban diariamente entre las costas iraní y omaní. Por lo tanto, los Estados Unidos están tratando de impedir que el Irán imponga sus condiciones sobre él de manera duradera. Los ataques estadounidenses contra las capacidades navales, radares, comunicaciones y de anclaje de minas cumplen directamente con este objetivo. Por otra parte, el Irán advierte que el bombardeo intensificado conducirá a nuevas restricciones a la navegación.

El tráfico marítimo sigue siendo mucho menor que su funcionamiento normal. El 1o de septiembre, los datos preliminares de vigilancia disponibles registraban sólo cuatro buques que transportaban materias primas que habían cruzado el estrecho, en comparación con 10 el día anterior y alrededor de 13 por día en promedio en los 10 días anteriores. Estas cifras no incluyen necesariamente todos los movimientos, especialmente cuando se cortan los transpondedores. Sin embargo, confirman un patrón de tráfico muy perturbado. Esta situación aumenta los retrasos, los costos de seguro y los riesgos que ocasionan los armadores.

Dos tanques sauditas afectados el 1 de septiembre

La amenaza a la navegación tomó una dimensión adicional el 1 de septiembre. Dos petroleros que transportaban petróleo saudí fueron golpeados por proyectiles a pocos minutos de distancia en el Estrecho de Ormuz. Cada uno llevaba aproximadamente dos millones de barriles cargados en la terminal saudí en Juymah. No se informó de muertes. Sin embargo, al 2 de septiembre, el origen del incendio no se estableció con suficiente certeza para atribuir esos ataques al Irán.

Esta distinción es esencial. El incidente está confirmado, pero su autor no lo es. Su importancia estratégica sigue siendo considerable. Dos buques que llevaban aproximadamente cuatro millones de barriles de petróleo juntos fueron golpeados en la principal zona de confrontación marítima entre Washington y Teherán. La repetición de esos incidentes podría hacer que los armadores suspendan sus cruces, incluso sin el cierre oficial del estrecho. Así pues, el impacto económico de una guerra marítima puede superar rápidamente el de la destrucción causada directamente por los proyectiles.

El bloqueo americano golpea los ingresos de Teherán

Los Estados Unidos también utilizan su superioridad naval para reducir las exportaciones de petróleo iraníes. Desde el restablecimiento del bloqueo a mediados de julio, los movimientos de petróleo crudo de las terminales iraníes han disminuido considerablemente. Las estimaciones disponibles colocan las cargas de agosto alrededor de 220.000 a 255.000 barriles por día. Todavía alcanzaron alrededor de dos millones de barriles diarios en marzo, antes de que las restricciones de guerra y marítimas alteren el flujo.

Esta caída afecta directamente a las finanzas iraníes. China sigue siendo la principal salida para el petróleo crudo de Teherán, pero algunos de los suministros actuales provienen de acciones ya en barcos en Asia. El problema para Irán es ahora renovar estos volúmenes. Mientras que los petroleros no pueden girar normalmente entre terminales iraníes y sus clientes, las poblaciones flotantes eventualmente disminuyen. El bloqueo transforma gradualmente el control del acceso a Ormuz en un instrumento de presión económica.

Esta estrategia también explica parte de la determinación de Irán de mantener una amenaza al Estrecho. Si Teherán ya no puede exportar su propio petróleo, puede tratar de aumentar el costo a otros productores y a la economía mundial. Washington está tratando precisamente de romper esta capacidad destruyendo el equipo que permite a los Guardias Revolucionarios monitorear, minar o interrumpir el paso.

El petróleo subió más de $95

Los mercados integraron rápidamente el regreso del riesgo militar. El Brent completó el primer período de sesiones de septiembre en 94,65 dólares por barril, hasta el 4,6%. The U.S. gross WTI won 5.2 per cent at $90.22. El 2 de septiembre, el Brent superó los 95 dólares en el comercio. This increase mainly reflects the fear of further disruption of Gulf supplies.

Tres amenazas están superpuestas. La primera se refiere a una nueva reducción del tráfico en Ormuz. El segundo viene de ataques directos contra los tanques, ilustrados por los dos tanques saudíes afectados. El tercero sería una extensión de los bombardeos a la infraestructura energética de los países productores. Tal desarrollo afectaría no sólo a Irán, sino también a las capacidades de exportación de varias monarquías del Golfo.

El gas natural licuado también se ve afectado por la crisis. Las cargas de Qatar y Emirati tuvieron que recurrir a transferencias entre buques fuera del Estrecho. Esta práctica inusual evita algunos cruces adicionales del área peligrosa. Los precios asiáticos del GNL han aumentado marcadamente desde el comienzo de la guerra. La confrontación entre Estados Unidos e Irán pesa simultáneamente en los mercados de petróleo y gas.

Seis meses de guerra han debilitado profundamente a Irán

La nueva escalada ocurrió seis meses después del estallido de la guerra abierta el 28 de febrero de 2026. Desde entonces, las fuerzas de los Estados Unidos e Israel han golpeado reiteradamente a las defensas aéreas iraníes, las instalaciones militares, la infraestructura naval y las estructuras de mando. Teherán ha perdido una parte importante de sus capacidades convencionales y ahora tiene que dispersar aún más sus lanzadores, drones y centros de mando para mantener su capacidad de respuesta.

Las estimaciones estadounidenses del nivel exacto de destrucción deben considerarse con precaución, ya que provienen de un beligerante. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días muestran que Irán mantiene una capacidad operacional importante. A pesar de seis meses de bombardeo, todavía puede lanzar varios misiles balísticos simultáneamente, enviar drones a diferentes países y amenazar la navegación alrededor de Ormuz. Así que Washington no eliminó la capacidad de Irán para tomar represalias.

Esta resistencia no significa que las capacidades iraníes estén intactas. Teherán debe gestionar simultáneamente las pérdidas militares, la destrucción de la infraestructura, la reducción de los ingresos del petróleo y una economía ya afectada por una inflación muy elevada. La estrategia de Irán se basa cada vez más en medios asimétricos: misiles, drones, dispersión de lanzadores y amenaza marítima. El objetivo ya no es lograr la superioridad convencional contra los Estados Unidos, sino hacer que la continuación de la guerra sea lo suficientemente costosa para Washington y sus socios.

Más de 3.500 muertes en Irán desde febrero

El equilibrio humano es otra medida de esta guerra prolongada. Los datos consolidados disponibles a finales de agosto reportaron al menos 3.527 muertes en Irán desde el estallido de hostilidades. Esta cifra precede a las nuevas víctimas anunciadas después de los bombardeos del 1 de septiembre. Incluye pérdidas registradas durante varias oleadas de huelgas y no siempre permite una distinción precisa entre combatientes y civiles.

Varios bombardeos han provocado importantes bajas civiles en los últimos seis meses. La nueva huelga que golpeó la boda cerca de Sirik añade a esta lista. Cada episodio alimenta el discurso iraní acusando a Washington de librar una guerra contra la población, mientras que Estados Unidos afirma centrar sus operaciones en las capacidades e instalaciones militares de los Guardias Revolucionarios.

Una evaluación final sigue siendo difícil en medio de la guerra. Las autoridades iraníes controlan parte de la información de las zonas afectadas, mientras que los Estados Unidos no siempre tienen una evaluación terrestre independiente. Por consiguiente, las cifras deben actualizarse a medida que se disponga de nuevos datos verificables.

Los Estados Unidos también pagan el precio de una larga guerra

La superioridad militar estadounidense no significa que Washington esté pasando por el conflicto sin pérdida. A finales de agosto, 18 militares estadounidenses habían sido asesinados y 757 heridos desde el comienzo de la guerra, según los registros disponibles. Estas cifras no deben aumentarse de las únicas afirmaciones iraníes del 1 y el 2 de septiembre hasta que sean confirmadas por Washington o elementos independientes.

Las pérdidas materiales también son importantes. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso publicado en la primavera reportó 42 aviones militares estadounidenses perdidos durante el conflicto debido a incendios o accidentes enemigos. El costo financiero de la campaña también se ve impulsado por el uso intensivo de misiles de precisión, interceptores de misiles, drones y horas de vuelo.

La duración se convierte así en una variable estratégica. Los Estados Unidos pueden seguir golpeando a Irán, pero cada mes adicional aumenta el consumo de equipo que es difícil de reemplazar rápidamente. Irán está sufriendo una destrucción mucho más pesada, pero no necesita equiparar las capacidades estadounidenses para prolongar el conflicto. Es suficiente retener suficientes misiles, drones y activos marítimos para obligar a Washington a mantener un arreglo regional caro.

Las acciones estadounidenses se convierten en un problema estratégico

El consumo de municiones en los Estados Unidos es una de las principales lecciones aprendidas en los primeros seis meses. Varias evaluaciones publicadas durante el verano reportaron una fuerte disminución de las reservas de ciertas armas de precisión. Las cifras exactas permanecen parcialmente clasificadas y el Pentágono desafió las presentaciones más alarmistas. Sin embargo, se reconoce la tendencia general: una guerra prolongada contra un oponente con un gran arsenal de misiles requiere una cantidad considerable de municiones ofensivas y defensivas.

El problema se refiere en particular a los interceptores. Cada salve iraní a una base estadounidense requiere que Washington y sus aliados utilicen misiles antimisiles caros. La noche del 1 al 2 de septiembre en Jordania es otro ejemplo. Diez misiles iraníes fueron destruidos según Amman. La defensa eficaz evita pérdidas, pero consume equipo con producción anual limitada.

Esta cuestión va más allá del Oriente Medio. Los Estados Unidos también deben conservar las existencias de sus compromisos en Europa y su estrategia en el Pacífico. Por lo tanto, una larga guerra contra Irán impone arbitrajes industriales y militares que no resultarán en unas semanas de campaña.

La energía nuclear sigue siendo una controversia importante, pero cuanto más

El programa nuclear iraní sigue siendo una de las causas fundamentales del enfrentamiento. Las huelgas estadounidenses e israelíes dañaron varias instalaciones e interrumpieron las capacidades de enriquecimiento. Washington ve la incapacidad de Irán para adquirir un arma nuclear como objetivo estratégico. Teherán sigue afirmando que su programa no está destinado a fabricar una bomba.

Sin embargo, sigue habiendo importantes incertidumbres en torno a las existencias de uranio muy enriquecido. El Organismo Internacional de Energía Atómica ya no tiene el mismo acceso que antes del bombardeo de todas las instalaciones iraníes. La ubicación precisa de aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido del 60% conocido antes de las huelgas sigue siendo una cuestión central.

Seis meses de guerra al mismo tiempo desplazaron parte del conflicto. Los acontecimientos del 30 de agosto al 2 de septiembre no se refieren directamente a una instalación nuclear. Se refieren a la navegación en Ormuz, las capacidades militares iraníes y las bases estadounidenses en la región. La guerra se centró inicialmente en la amenaza nuclear se convirtió en un enfrentamiento estratégico más amplio entre Washington y Teherán.

Israel permanece presente, pero no es el tema de la nueva secuencia

Israel sigue siendo un jugador importante en el conflicto que comenzó en febrero. Sus fuerzas participaron en campañas que debilitaron las defensas aéreas iraníes, las estructuras militares y las capacidades estratégicas. Su papel sigue siendo esencial para comprender el estado actual de las fuerzas iraníes.

Sin embargo, este contexto debe distinguirse del hecho principal de esta semana. Los Estados Unidos realizaron las huelgas del 30 de agosto y el 1o de septiembre descritas aquí. Las represalias iraníes apuntaban explícitamente a las fuerzas y asentamientos estadounidenses. Por lo tanto, la secuencia actual es principalmente un enfrentamiento directo entre Washington y Teherán.

Una intervención israelí más grande en los próximos días podría cambiar ese patrón. Se añadiría un nuevo nivel de escalada a un conflicto que ya se extiende de Irán a Jordania, Iraq y el Golfo.

Diplomacia sobrevive tras los bombardeos

Los canales diplomáticos no han desaparecido completamente. El 1 de septiembre, unas horas antes de los nuevos bombardeos estadounidenses, el Presidente iraní Massoud Pezeshkian declaró que Teherán estaba dispuesto a cumplir los compromisos del acuerdo provisional concertado en junio si los Estados Unidos hicieran lo mismo. Esta propuesta muestra que parte del poder de Irán sigue buscando una manera de reducir la lucha.

El acuerdo de junio fue establecer un cese de las operaciones y abrir un período comercial. Se desintegra gradualmente en julio como resultado de nuevos ataques y acusaciones mutuas de violación. Los mediadores regionales siguieron transmitiendo mensajes entre ambas partes, sin lograr una estabilidad duradera.

El problema es ahora el del ritmo. Una negociación requiere varios días de contactos y garantías. Una huelga puede causar una respuesta dentro de unas pocas horas. Entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre, el ciclo militar avanzó mucho más rápido que los intentos diplomáticos.

La escalada de Estados Unidos-Irán está entrando en una fase más peligrosa

La recuperación actual se distingue de las oleadas anteriores por la simultaneidad de los frentes. Los Estados Unidos bombardean directamente el territorio iraní. Teherán lanza misiles a asentamientos estadounidenses en Jordania y reclama ataques en otras partes de la región. Las defensas de Bahrein y Kuwait se movilizan. El Iraq sigue expuesto. Los petroleros son golpeados en Ormuz y los mercados energéticos están reaccionando.

Ninguno de estos acontecimientos constituye una nueva guerra. Sin embargo, su combinación cambia el nivel de riesgo. Cuanto más numerosos y dispersos fueron las huelgas, mayor será la probabilidad de un evento que conduzca a una respuesta desproporcionada. Un misil que escapa a las defensas jordanas, un dron que llega a una zona del Golfo habitada, un tanque hundido o un bombardeo que causa muchas bajas civiles en Irán puede alterar el cálculo político dentro de horas.

Washington y Teherán también permanecen encerrados con objetivos incompatibles. Los Estados Unidos quieren garantizar la navegación en Ormuz, proteger sus fuerzas y reducir la capacidad militar iraní. Irán quiere romper el bloqueo, mantener su palanca en el estrecho y demostrar que los bombardeos estadounidenses tendrán un costo regional.

Al 2 de septiembre de 2026, este mecanismo no ha interrumpido la cesación del fuego. The last Iranian rounds were widely intercepted in Jordan, but Tehran showed that it could still launch ballistic missiles after six months of strikes. Washington, por su parte, mantiene la capacidad de golpear profundamente la infraestructura iraní y ya está amenazando con intensificar sus operaciones.

La próxima decisión de Estados Unidos se convierte así en el desarrollo inmediato a ser monitoreado. Una nueva ola de bombardeos podría dar lugar a una nueva respuesta iraní contra bases o navegación. Una suspensión de las huelgas, por el contrario, daría a los mediadores unas horas o días para tratar de restaurar un mecanismo de escalación. En un futuro inmediato, las fuerzas estadounidenses e iraníes siguen movilizadas, las defensas de los países vecinos siguen en alerta y el Estrecho de Ormuz sigue operando bajo la amenaza de un nuevo intercambio de fuego.