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Badaro, prepárate para chine, baile y crack!

Communiqué et Annonces
par Communiqué et Annonces
Modifié il y a
Temps de lecture2 min.
20 lecteurs
Libnanews
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Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Y si tu próximo viaje a Beirut comenzó con un simple paseo… ¿Y terminó con un vinilo bajo su brazo, una lámpara retro en su cabeza y una nueva obsesión en su vestuario?

Después de dos años de aventura,8 ediciones, 65 expositores y una colección de souvenirsMercado Colectivo Vintageregresa donde todo comenzó:Badaro.

Hace casi dos años, mientras que el Líbano pasaba por un período particularmente turbulento, una idea loca llegó a la vida en Badaro: crear un lugar donde la gente pueda encontrarse, respirar, pasear, buscar, reír y descubrir. Un lugar algo diferente, donde los objetos tienen una historia y donde los encuentros cuentan tanto como los hallazgos.

El público vino. Entonces vuelve. Y de nuevo.

Así que tendremos que hacerlo de nuevo. Pero esta vez subiremos el volumen.

Por cuatro díasCollège Saint-Sauveurse convertirá en un verdadero campo de caza para los amantes de la belleza, raro, escalofriante y todo lo que tiene este pequeño suplemento de alma que ningún algoritmo puede reproducir.

Imagina un gran vestidor donde cada percha esconde una sorpresa.
Un salón donde cada mueble podría contar su propia historia.

Una biblioteca donde los libros ya han vivido mil vidas.
Una lista de reproducción de tamaño completo hecha de vinilos para encontrar.
Joyería que sólo necesita ser notada.
Bolsas y gafas con suficiente carácter para robar la estrella.
Posters, obras, luces, objetos inusuales y curiosidades que probablemente no encontrará en ningún otro lugar.

Y eso es precisamente la magia de la añada: nunca sabes por qué viniste antes de encontrarla.

Podrías volver con una pieza icónica.
O un objeto completamente improbable.
O una buena historia para contar.

¿Y entre dos hallazgos? Comemos, bebemos, charlamos y disfrutamosHomemade Food Courtporque una búsqueda de tesoros está cavando.

ElMercado Colectivo Vintage – 8a edicióndarle una cita para cuatro días de china, nostalgia, descubrimientos y buenas vibraciones.

En Badaro, la búsqueda de tesoros se reanudará. Y esta vez, tendrás que venir con espacio en tus ojos… Y mucho en el maletero.

Ven solo, ven, ven con tu pandilla. Pero lo más importante, venga con el tiempo.

Porque aquí no sólo compras.

Estamos buscando. Estamos rompiendo. Nos enteramos. Recopilamos. Nos enamoramos.

Y ten cuidado: la entrada es libre, pero dejar manos vacías no está absolutamente garantizada.

📍Saint-Sauveur College, Badaro – Beirut
📅10 de septiembre 11, 16h – 22h
📅12 y 13 de septiembre
🍴Homemade Food Court
Entrada libre – Todo público 

LebanonNews.pdf

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10  » 11 – 4 PM TO 10 PM
12  » 13 – 12 PM TO 10 PM

SAINT COLLEGE
BADARO, BEIRUT

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