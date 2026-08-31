LEIBAN, PROPHETY OF THE OCCIDENT?

- Advertisement -

22

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Cuando la bancarrota financiera de 2019 se convierte en la advertencia de que Washington y Europa deben enfrentarse

La crisis libanesa no es el futuro mecánico de Occidente. Pero puede ser la señal de alarma extrema: la de un estado que sustituye permanentemente la deuda por decisiones políticas, hasta el día en que la confianza desaparece.

Los países pequeños a veces saben antes de enfermedades grandes que luego amenazan al resto del mundo.

El Líbano podría ser uno de esos.

Desde 2019, hemos visto la crisis financiera libanesa como un desastre esencialmente local: la mala gobernanza, la corrupción, los déficits crónicos, un Estado incapaz de reformar, el Banco del Líbano habiendo ampliado el plazo con mecanismos financieros cada vez más complejos, los bancos privados que han concentrado una parte considerable de sus activos en el estado y el banco central.

Todo esto es verdad.

¿Y si Líbano no fue un accidente?

¿Si fuera una advertencia también?

Y si, detrás de las peculiaridades libanesas, se esconde un mecanismo mucho más universal: el de un estado que pasa más tiempo de lo que gana, los préstamos para retroceder decisiones difíciles, conduce gradualmente su sistema financiero a su propia deuda, entonces un día descubre que los mercados ya no quieren financiar lo que todavía financian el día anterior?

Una crisis de la deuda rara vez comienza el día en que el dinero falta. Empieza mucho antes. Empieza cuando la política se niega a elegir.

El triángulo fatal: estado – banco central – bancos

Para entender qué podría hacer de la experiencia libanesa un premonitorio debe volver a su arquitectura.

Durante años, el Estado libanés ha acumulado déficits públicos y deudas.

Por consiguiente, es necesario financiar ese Estado.

Los bancos libaneses recaudaron ahorros y depósitos, incluidos los de la diáspora. A continuación, una proporción considerable de esos recursos se dirigía directa o indirectamente al Banco del Líbano y a la deuda soberana.

El Banco del Líbano, a su vez, financió el sistema público y apoyó una paridad fija de la libra con el dólar cada vez más caro.

Así, el sistema podría dar una notable impresión de estabilidad.

Los bancos estaban trabajando. Se pagaron intereses. La moneda parecía estable. Los depositantes recibieron generosos retornos. El estado siguió viviendo más allá de sus medios.

Y como el desastre no ocurrió, todos podían concluir que el sistema estaba funcionando.

Hasta el día que dejó de trabajar.

Cuando las entradas de capital secaron en 2019, todo el edificio apareció por lo que se había convertido: una única cadena de reclamaciones que unían al depositario a su banco, el banco al Banco del Líbano y el Banco del Líbano, directa o indirectamente, a un estado que estaba en deuda.

El Banco Mundial estimó que las pérdidas en el sector financiero ascendían a más de 70.000 millones de dólares en 2023 y señaló que aproximadamente el 75% de los activos bancarios se habían colocado con el Banco del Líbano. Mientras tanto, el estado no había estado en sus eurobonos en marzo de 2020.

En otras palabras, detrás de varios saldos contables aparentemente separados, en realidad sólo existía un riesgo sistémico: un riesgo soberano.

Cuando el estado cae, descubre que el dinero del banco era también su dinero

Esta es quizás la lección más importante del Líbano.

Un banco puede sonar sólido. Un banco central puede parecer poderoso. Una deuda pública puede parecer perfectamente redefinible.

Pero cuando los bancos tienen una deuda masiva del Estado o del Banco Central, la frontera entre deuda pública y privada se vuelve peligrosamente porosa.

Los ahorros de los ciudadanos se convierten indirectamente en el acreedor del déficit público.

Y cuando el Estado ya no puede pagar, la pregunta se vuelve brutalmente: ¿quién soportará la pérdida?

¿Estado? ¿El Banco Central? ¿Los accionistas de los bancos? ¿Los acreedores? ¿Los depositantes? ¿Abogados? ¿Las generaciones futuras?

Esta es exactamente la cuestión de que el Líbano todavía no ha resuelto plenamente siete años después del comienzo de la crisis.

En febrero de 2026, el FMI estaba colaborando con las autoridades libanesas en la reestructuración de los bancos, la recuperación gradual de los depósitos y la sostenibilidad de la deuda pública. En agosto de 2026, el Banco Mundial todavía encontró que la deuda pública seguía siendo insostenible y que las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda soberana aún no habían comenzado.

Vivimos con la quiebra antes de decidir legalmente quién entró en quiebra.

Pero cuidado: el Líbano de 2026 ya no es exactamente el de 2019

Tienes que ser intelectualmente honesto aquí.

Decir que Líbano simplemente sigue acumulando los mismos déficits presupuestarios que antes de 2019 sería incorrecto hoy.

Han tenido lugar ajustes extremadamente brutales.

El Banco del Líbano detuvo parte de la financiación monetaria del déficit, el gasto público real fue aplastado por el colapso monetario y el gobierno incluso registró, según el Banco Mundial, un superávit total equivalente al 3,9% del PIB en 2025. Las finanzas públicas seguían siendo relativamente fuertes en la primera mitad de 2026 antes de que los nuevos gastos relacionados con conflictos pudieran ejercer presión sobre ellos.

Pero aquí es donde la lección se vuelve aún más interesante.

Equilibrar el flujo no hace que el stock desaparezca.

Usted puede eliminar su déficit presupuestario hoy: si usted no se ocupa de la deuda acumulada ayer, las pérdidas de su Banco Central y la insolvencia de su sistema bancario, la crisis permanece allí.

Por lo tanto, el Líbano demuestra dos cosas.

Primero, muestra lo que pasa cuando se permite que los déficits se desplacen demasiado tiempo.

Luego muestra lo difícil que es reparar el sistema después de la ruptura de la confianza.

Y aquí es donde Washington debería empezar a ver Beirut con más atención.

Estados Unidos: el mismo problema presupuestario, pero aún no la misma enfermedad

La comparación puede parecer excesiva.

Los Estados Unidos obviamente no son Líbano.

Tienen la economía más poderosa del mundo, un enorme mercado financiero, una capacidad tributaria sin medida común, instituciones mucho más robustas y, sobre todo, el inmenso privilegio de emitir su deuda en su propia moneda.

Y esa moneda es el dólar, la moneda de reserva más grande del mundo.

Esta diferencia es fundamental.

Pero no significa que las matemáticas presupuestarias hayan sido abolidas.

Para 2026, la Oficina de Presupuesto del Congreso prevé un déficit federal de unos 1.900 millones de dólares, o sea el 5,8% del PIB, aunque la economía estadounidense no esté en profunda recesión.

La deuda pública ya representa alrededor del 101% del PIB.

Si las políticas actuales continúan, la CBO pronostica alrededor del 120% del PIB en 2036. Aún más preocupante: el costo neto de interés aumentaría del 3,3% del PIB en 2026 al 4,6% en 2036.

El mecanismo entonces se vuelve autopoderado.

Nos prestamos para financiar el déficit. Luego más para refinanciar la deuda madura. Entonces aún más para pagar el interés por esta deuda.

Y cuanto más alto es la tasa a la que el estado refinancia, más rápido se acelera la mecánica.

¿En qué punto los mercados dejan de considerar el déficit estadounidense como un problema para mañana y comienzan a integrarlo en el precio del dinero hoy?

Nadie sabe esa cita. Y eso es precisamente lo que debería estar preocupado.

No hay figura mágica antes de la crisis

Una deuda del 80% del PIB puede ser peligrosa para un país y una deuda del 15% perfectamente financiera para otro durante mucho tiempo.

Por lo tanto, la crisis no se activa al 100%, 120% o 150% del PIB.

Se deriva de la combinación de varias variables: crecimiento económico; tasa de interés; déficit primario; moneda en la que se denomina la deuda; vencimiento de la deuda; profundidad del mercado financiero; credibilidad de las instituciones; y sobre todo la confianza de los inversores en la voluntad política hasta un día corregir la trayectoria.

Este es el último elemento que sigue subestimado.

Los mercados pueden tolerar una situación insostenible durante mucho tiempo. Entonces, de repente, mucho menos largo.

El FMI estima ahora que la deuda pública mundial, cerca del 94% del PIB mundial en 2025, podría alcanzar el 100% en 2029. Se advierte explícitamente contra el aumento de los cargos de interés, refinanciamiento de requisitos e incluso cierta erosión de la prima de seguridad históricamente otorgada a las facturas del Tesoro de Estados Unidos.

Aún no es una crisis. Es una advertencia.

¿Y Europa?

Europa está en una situación diferente.

En general, es mucho menos desequilibrado que Estados Unidos: el déficit de la zona euro representó el 2,9% del PIB en 2025.

Pero este promedio europeo oculta diferencias considerables.

A finales de 2025, la deuda representaba alrededor del 146,1% del PIB en Grecia, el 137,1% en Italia, el 115,6% en Francia, el 107,9% en Bélgica y el 100,7% en España.

Al mismo tiempo, Francia tuvo un déficit de 5,1% del PIB, Bélgica 5,2%.

Y la deuda de la zona del euro en su conjunto aumentó al 88,9% del PIB en el primer trimestre de 2026.

La situación europea incluso contiene una paradoja.

Un estado americano emite una deuda de dólar y tiene detrás de él un banco central capaz de crear estos dólares.

Francia o Italia se presta en euros pero no controlan individualmente la creación del euro.

La protección es colectiva: Banco Central Europeo, instituciones europeas, mecanismos de solidaridad, mercado financiero común.

Esto constituye una fuerza extraordinaria.

Pero esto también significa que una crisis de confianza en la deuda de un gran estado europeo podría convertirse rápidamente en un tema político europeo.

Ya lo hemos visto con la crisis griega.

Con Francia o Italia, las dimensiones serían radicalmente diferentes.

La verdadera « libanización » de Occidente probablemente no parecería Líbano

Aquí es donde debe profundizarse el paralelo.

Imaginar mañana que los americanos encuentren sus cuentas bancarias bloqueadas exactamente como los depositantes libaneses serían caricaturales.

Probablemente no es así como una gran crisis de la deuda de poder monetario se manifestaría.

La « libanización » occidental podría ser mucho más lenta, mucho más sofisticada y, paradójicamente, mucho menos visible.

Podría tomar la forma de inflación a largo plazo ligeramente superior a lo previsto por los ahorradores; tasas de interés reales bajas; una tributación cada vez más pesada; una erosión real del valor de los bonos y los ahorros; la presión reglamentaria que alienta a los bancos, seguros o fondos de pensiones a mantener una deuda pública; una carga cada vez mayor del servicio de la deuda que impide al Estado financiar otras misiones; menor capacidad de inversión pública; Por último, un banco central se enfrenta a una opción cada vez más incómoda entre la estabilidad de los precios, la estabilidad del sistema financiero y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Tiene un nombre histórico: represión financiera.

Y es particularmente sorprendente que un estudio del FMI publicado en julio de 2026, estudiando 17 economías avanzadas a lo largo de más de un siglo, concluyó precisamente que las condiciones tradicionalmente favorables para el regreso de esta represión financiera están ahora nuevamente presentes y que podría utilizarse más para aliviar la carga de la deuda pública.

El depositante occidental no necesariamente despertaría una mañana con su cuenta bloqueada.

Podía simplemente descubrir, diez años después, que la inflación, la tributación y los bajos rendimientos reales pagaban silenciosamente parte de la deuda en su lugar.

El proceso sería diferente. El principio económico sería extrañamente familiar.

La verdadera lección libanesa: tenemos que reestructurar antes de la reestructuración de los mercados para usted

Así que el problema fundamental no es la deuda.

La deuda financia guerras, infraestructura, crisis, pensiones, educación, investigación e inversión. Puede ser perfectamente racional.

El problema surge cuando el déficit se vuelve estructural y políticamente imposible de corregir.

Cuando un gobierno ya no puede reducir sus gastos. Ya no puede aumentar sus ingresos. Ya no se pueden reformar las pensiones. El gasto social ya no puede ser afectado. Ya no puede reducir su administración. Ya no puede aumentar los impuestos. El crecimiento ya no puede acelerar lo suficiente. Y sin embargo sigue pidiendo prestado.

En ese momento, el mercado se convirtió gradualmente en el verdadero Ministro de Finanzas.

Establece la tasa. Luego impone la disciplina que la política no quería imponer.

El Líbano ha descubierto esta realidad de la manera más brutal posible.

Occidente todavía tiene el extraordinario lujo de ser capaz de evitar.

Conclusión – ¿Es Líbano la profecía de la deuda occidental?

Mi respuesta es: sí, como advertencia; No, como un destino inevitable.Estados Unidos no es Líbano. Europa no es Líbano. Tienen economías diversificadas, instituciones mucho más fuertes, enormes mercados financieros y capacidades fiscales y monetarias que el Líbano nunca ha poseído, por lo que sería económicamente incorrecto anunciar que un colapso similar al del Líbano es inminente en Occidente. Pero sería igualmente erróneo creer que estas diferencias dan a los grandes poderes el privilegio de escapar para siempre de las leyes de la deuda.El Líbano es premonitorio sobre el mecanismo, no necesariamente en forma o calendario.Nos enseña que un estado puede vivir mucho más allá de sus medios. Que un banco central puede ahorrar mucho tiempo. Que un sistema bancario puede absorber la deuda soberana durante mucho tiempo. Que los inversores pueden seguir prestando durante mucho tiempo. Ese dinero puede parecer estable. Y que todo esto puede tardar lo suficiente para convencer a toda una generación de que lo que es insostenible puede durar para siempre.Entonces llega el momento en que la confianza desaparece.Y cuando desaparece, el problema ya no es lo mucho que debe el estado. ¿Quién pagará? ¿El contribuyente? ¿Salvar? ¿El jubilado? ¿El soporte de bonos? ¿El banco? ¿El Banco Central? ¿O las generaciones venideras con más deuda? Es esta cuestión que el Líbano plantea hoy a Occidente. La crisis libanesa de 2019 no dice que Washington será Beirut en 2030, ni que París o Roma mañana habrá cerrado bancos.Dice algo mucho más profundo: ningún país, cualquiera que sea su poder, puede sustituir permanentemente la deuda por la toma de decisiones políticas.Mientras los mercados creen en la capacidad futura del Estado para reformar, financian el presente. Pero cuando esta confianza desaparece, lo que era una cuestión de política fiscal se convierte en una cuestión de estabilidad monetaria y financiera. Por eso el peligro occidental puede no ser un espectacular « defecto libanés ». Podría ser más lento: la inflación, la tributación, la represión financiera, la erosión de los ahorros, el aumento de los costos de la deuda, el debilitamiento gradual de los servicios públicos y la creciente dependencia de los bancos centrales de las limitaciones presupuestarias estatales.Sería una libanización sin un colapso brutal. Libanización silenciosa.Y es precisamente porque Occidente todavía tiene los medios para evitar que sería imperdonable no mirar lo que el Líbano lo muestra.El Líbano puede no ser el futuro de Occidente. Pero podría ser la advertencia que viene del futuro.

LIBAN ES PREMONITORIO SOBRE MECANISMO, NO NECESARIO DE FORMA Y TIEMPO.

Principales fuentes

• Banco Mundial – Líbano Economic Monitor/sector financiero y deuda soberana:https://documents1.worldbank.org/curated/en/099041124092526719/pdf/P181623178903407187061e79ae6699195.pdf

• FMI – Misión al Líbano, 13 de febrero de 2026:https://www.imf.org/en/news/articles/2026/02/13/pr-26050-lebanon-imf-staff-concludes-visit

Banco Mundial – Economía Libanesa, 21 de agosto de 2026:https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/08/21/renewed-conflict-derails-lebanon-s-fragile-economic-recovery

• Oficina de Presupuesto del Congreso – Presupuesto y Situación Económica: 2026 a 2036:https://www.cbo.gov/publication/62105

• FMI – Monitor Fiscal, 2026 de abril:https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2026/04/15/fiscal-monitor-april-2026

• Eurostat – déficit de deuda y gobierno, 22 de abril de 2026:https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-22042026-ap

• Eurostat – deuda pública de la zona euro, 21 de julio de 2026:https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-21072026-ap

• FMI – La Gran Represión, Documento de Trabajo, 31 de julio de 2026:https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2026/07/31/the-coming-green-repression-new-measures-and-a-century-of-evidence-578320

Artículo preparado en agosto de 2026.

Bernard Raymond Jabre

100% Propietario, Presidente – CEO

Fund Manager and Analyst of Aleph Asset Management

Correo electrónico: bjabre@aleph.bz