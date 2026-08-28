Líbano: ¿Por qué un 17,5% de inflación en una economía dolarizada?

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17.5% de inflación y 6,4% de recesión: la paradoja libanesa

El Banco Mundial prevé ahora una tasa media de inflación del 17,5% para el Líbano en 2026 y una contracción real del PIB del 6,4%. Ambos números deben leerse juntos. Describen una economía que no se está sobrecalentando, pero que es pobre mientras se vuelve más cara. Después de un crecimiento estimado del 4,2% en 2025, la frágil recuperación fue interrumpida por la nueva fase de guerra de 2026. Según el Banco Mundial, el conflicto reduciría 10,4 puntos de crecimiento al escenario que habría prevalecido en su ausencia.

El Banco Mundial atribuye explícitamente la inflación a las perturbaciones de la cadena de suministro, el aumento de los costos de envío y el aumento de los precios del petróleo. Al mismo tiempo, subraya que el tipo de cambio ha permanecido estable, respaldado por una política más restrictiva de liquidez en libros y por el uso de reservas. Esta yuxtaposición es esencial: a diferencia del período 2019-2023, la inflación de 2026 ya no puede explicarse principalmente por el colapso de la libra.

La cifra del 17,5% parece ser más dramática ya que la economía se ha dolarizado ampliamente. Muchos bienes y servicios se muestran directamente o se calculan implícitamente en dólares. Una proporción significativa de los salarios privados se pagan en dólares frescos. Alquileres, tarifas escolares, tarifas, hoteles, restaurantes y una gran parte del negocio han regresado a una unidad de cuenta americana. En una economía normalmente dolarizada, la estabilización sostenida de los tipos de cambio debería acercar gradualmente la inflación local a la inflación internacional.

Esto no es lo que pasa. La Oficina Central de Estadística midió la inflación anual del 15,69% en julio de 2026, después del 17,25% en junio y del 19,04% en mayo. Por lo tanto, el pronóstico del Banco Mundial extiende una inflación ya observada. La cuestión es por qué una economía cuya moneda de facto es cada vez más el dólar sigue experimentando una inflación tan elevada.

Una dolarización que ha estabilizado la moneda sin normalizar la economía

La dolarización reduce enormemente el canal de cambio. Cuando la libra colapsó, cada producto importado vio su precio en libras explotó incluso cuando su precio en dólares permaneció estable. La estabilización de divisas ha neutralizado la parte principal de este mecanismo. La persistencia de la inflación de dos dígitos indica así que su fuente ha cambiado: el Líbano ha pasado de la inflación principalmente monetaria y de cambio a la inflación de costos, precios relativos, impuestos, financiación y disfunción estructural.

Antes de la nueva guerra, el Banco Mundial seguía pronosticando la inflación a una en 2026. Este contrafactual es precioso. Incluso sin el choque militar, es probable que el Líbano haya mantenido una inflación más alta que una economía dolarizada que funciona normalmente. Así pues, ya existía una prima de inflación específica para cada país.

Panamá o Ecuador muestran que el uso del dólar no implica inflación de dos dígitos. La moneda puede ser la misma, mientras que el costo de crédito, tributación, energía, infraestructura, competencia y riesgo político difiere radicalmente. El Líbano ha dolarizado sin reestructurar completamente sus bancos, restableciendo un mercado de crédito normal, reestructurando su deuda soberana y completando la normalización de los servicios públicos. La moneda se ha estabilizado más rápido que la economía.

Lo que dice la cesta CPI

Los pesos del índice de precios permiten un primer desglose contable. Las bebidas alimentarias y no alcohólicas representan alrededor del 20% de la cesta y aumentaron un 14,49 % año a año en julio. Su contribución aproximada es de 2,90 puntos. La vivienda ocupada por su propietario, con un peso del 13,6%, aumentó en un 8,87%, es decir, 1,21.

El transporte representa el 13,1% de la cesta y aumentó un 27,61 %, o alrededor de 3,62 puntos. El agua, la electricidad, el gas y otros combustibles pesaban un 11,8% y aumentaron un 20,76%, o unos 2,45 puntos. La educación, ponderada en un 6,6%, saltó en un 35,72 %, o 2,36 puntos.

Estos cinco temas por sí solo representan casi 12,5 puntos sobre los 15.69 puntos de inflación observados. El transporte, la energía y los alimentos son especialmente sensibles a la perturbación del petróleo, el flete y la guerra. La educación y la vivienda revelan además mecanismos internos: sueldos, alquileres, costos fijos, captación arancelaria y ajuste en dólares.

Guerra: shock importante pero explicación incompleta

La mejor manera de evaluar el efecto del conflicto es comparar escenarios antes y después de su empeoramiento. Antes del choque, la inflación tenía que volver al 10%. Se espera ahora que alcance el 17,5%. Sin afirmar que toda la diferencia es causalmente atribuible a la guerra, varios puntos adicionales están claramente asociados con el conflicto y sus consecuencias.

No debemos añadir ingenuamente guerra, petróleo y flete. El petróleo, el seguro marítimo, los desvíos logísticos, las rupturas y las existencias de precaución son precisamente los canales por los que la guerra se transmite a precios. Debemos razonar en tres bloques: inflación internacional normal; inflación estructural libanesa; guerra adicional.

Energía, primer multiplicador

El Líbano es particularmente vulnerable a los precios de la energía porque la energía interviene varias veces en la cadena de valor. El aumento del petróleo está aumentando la gasolina, pero también el transporte por carretera, las entregas, la agricultura, la construcción y la distribución. Diesel alimenta generadores privados que todavía son masivamente complementarios a la electricidad pública. Es por lo tanto parte del costo de un supermercado, restaurante, hotel, hospital, almacenamiento frío, fábrica y edificio residencial.

El transporte y la estación de agua, electricidad, gas y combustible representan más de seis puntos de contribución contable a la inflación de julio. Sería erróneo asignar estos seis puntos solamente al petróleo, ya que incorporan impuestos, aranceles y márgenes. Pero muestran por qué una contribución directa e indirecta de varios puntos es plausible.

Flete, seguro e inventario

Para un país altamente importador, el precio de los ex trabajos es sólo parte del precio en el Líbano. Debemos añadir fletes, seguros, cargas portuarias, financiamiento durante el transporte, almacenamiento y distribución. La guerra aumenta el costo del riesgo y puede empujar a los importadores a mantener más acciones. El stock adicional inmoviliza capital y debe ser financiado.

En tiempos de incertidumbre también aparecen precios al costo de sustitución. Un comerciante puede integrar el costo anticipado de su próxima oferta con el precio de un producto ya en el estante. Si es probable que el próximo contenedor sea más caro, el aumento aparece incluso antes de su llegada. Este comportamiento es racional individualmente, pero la inflación colectivamente.

La crisis bancaria: un impuesto invisible

El factor estructural más subestimado es la crisis bancaria misma. La dolarización ha estabilizado la unidad de cuenta, pero no ha restaurado el sistema de crédito.

En una economía normalmente bancaria, un importador financia su necesidad de capital de trabajo, obtiene una carta de crédito y tiene líneas comerciales. En el Líbano, las condiciones son mucho más pesadas. La cobertura en efectivo puede ser muy alta y los corresponsales extranjeros incluyen una prima de riesgo de país. Una empresa puede tener que inmovilizar sus propios dólares mucho antes de que se vendan las mercancías.

Este costo no está incluido en el CPI bajo una línea de « crisis bancaria ». Se incorpora al precio del coste. Tres meses de financiamiento bancario anual representa alrededor del 1,25% de la cantidad financiada. Cuatro meses de fondos propios a los que una empresa asigna un costo de oportunidad del 15% representan alrededor del 5%. Este ejemplo no es una estimación del costo promedio del Líbano; muestra por qué la ausencia de crédito normal puede aumentar un producto incluso cuando su precio internacional es estable.

El retraso en la reestructuración hace de este fenómeno estructural. Un banco que normalmente no presta no financia inventario, equipo o inversión. Las empresas utilizan sus propios fondos más, buscando márgenes más altos y menos fácilmente absorbiendo choques. La crisis bancaria actúa como multiplicador: no causa petróleo caro ni carga costosa, pero aumenta su transmisión.

El problema era visible antes de 2019

Los documentos del FMI para 2015 y 2016 muestran que la fragilidad ya era visible. Las reservas brutas de BDL disminuyeron un 10,1% entre mayo de 2015 y mayo de 2016. Ante la desaceleración de las entradas de capital, el Banco Central inició operaciones de ingeniería financiera en 2016 que aumentaron las reservas brutas.

Pero esta mejora tenía una contraparte. El FMI afirmó explícitamente que la transacción había reducido significativamente la liquidez de divisas que mantenían los bancos en el extranjero y aumentado el pasivo de divisas del BDL.

La liquidez externa de los bancos aumentó de un pico de aproximadamente $18 mil millones en junio de 2011 a $10.4 mil millones en mayo de 2016, y a menos de $8.5 mil millones a finales de agosto de 2016. El FMI señaló que esto aumentaba su dependencia del BDL para su liquidez en moneda extranjera.

Así pues, la ingeniería financiera ha mejorado la cifra de las reservas brutas del Banco Central y ha degradado la liquidez autónoma del sistema bancario. Parte del cojín que aparece en el BDL corresponde a dólares transferidos por los bancos.

Reservas brutas y reservas netas

Una reserva bruta es un activo. No dice quién tiene este activo económicamente o qué compromisos se enfrentan a él. Si un banco transfiere mil millones de dólares al BDL, el Banco Central registra un activo adicional y simultáneamente una deuda al banco. Mirar sólo los activos da la impresión de que las reservas están aumentando; consolidar los balances muestra que no se han creado necesariamente nuevos activos externos para el país.

Por lo tanto, la cuestión de las reservas netas es más importante que la de las reservas brutas para analizar la solvencia y liquidez del sistema. El argumento de que la posición monetaria neta del BDL ya era negativa alrededor de 2015 debe basarse en una definición precisa y una serie homogénea. Sin embargo, es coherente con el diagnóstico del FMI de la contracción de activos externos netos y la creciente dependencia del sistema de depósitos.

Se debe evitar la imagen de una caja de reserva mínima intacta. La reclamación de contabilidad de un banco en el BDL no implica que una cantidad idéntica de dólares líquidos todavía está disponible en frente.

Demostración contable: Las reservas netas ya fueron negativas en 2015

El punto más importante ahora se puede establecer incondicionalmente. El cuadro de posición financiera ajustado publicado en la auditoría de Álvarez & Marsal estima que las reservas netas de divisas del Banco del Líbano ascienden a 5.500 millones de dólares para finales de 2015. Se elevaron a -14.7 mil millones en 2016, -25.3 mil millones en 2017, -35 mil millones en 2018, -59.7 mil millones en 2019 y -71.8 mil millones en 2020.

La diferencia entre reservas brutas y netas es decisiva aquí. En 2015, el BDL todavía tiene 35,8 mil millones de dólares en reservas de divisas según cifras ajustadas, pero sus pasivos en divisas ya ascienden a 41,3 mil millones de dólares. El stock bruto es positivo; la posición neta es negativa.

Los compromisos con los bancos representan la mayoría del desequilibrio. Los depósitos bancarios en dólares BDL alcanzaron $40.3 mil millones en 2015, $53 mil millones en 2016 y $83.7 mil millones en 2019. Por consiguiente, el Banco Central mantiene activos externos visibles, pero tienen deudas mucho mayores en dólares como contraparte.

Esta demostración corrige una lectura que ha dominado durante mucho tiempo el debate público: el Líbano no tenía un cojín neto equivalente a las reservas brutas mostradas en 2015. El sistema ya tenía más reclamaciones sobre el BDL en dólares que sobre reservas de divisas disponibles.

Cuadro: Estado BDL ajustado según la auditoría de Álvarez y Marsal

Año Reservas FX Compromisos FX Reservas netas USD depósitos bancarios en BDL Fondos propios ajustados 2015 35,8 41. 3 5/5 40,3 15- 0. 2016 39 4 52 1. 14 7. 53,0 23 9. 2017 38 5. 63,9 25 automáticamente. 62,8 23 9. 2018 31 1. 71 1. -35,0 67.1 -33.4 2019 24.9 84,6 7. 83,7 0:39 2020 18 4 90. 2 -71.8 89.4 – 51. 3

Cantidad en miles de millones de dólares. Los datos son las cifras ajustadas reproducidas en el análisis de Toufic Gaspard basado en el informe de Álvarez & Marsal.

Fuente: tabla ajustada de la auditoría de Alvarez & Marsal; Libnanews gráfica.

La ingeniería financiera ha cambiado la liquidez en lugar de crearla

Los documentos del FMI muestran que la ingeniería financiera de 2016 aumentó las reservas brutas de BDL, pero al precio de una disminución de la liquidez externa autónoma de los bancos y un aumento de las obligaciones monetarias del Banco Central.

La liquidez externa de los bancos aumentó de aproximadamente $18 mil millones en junio de 2011 a $10.4 mil millones en mayo de 2016, y a menos de $8.5 mil millones a finales de agosto de 2016. En 2017, el FMI también encontró que la mayoría de los bancos no cumplieron con la relación de liquidez de moneda 100% extranjera cuando los depósitos a largo plazo con BDL fueron excluidos de activos líquidos de alta calidad.

El FMI explicó que las inversiones del gobierno y del BDL carecían de liquidez en los mercados privados. En 2019, señaló que las operaciones desde el otoño de 2017 habían atraído más de $24 mil millones de dólares de los bancos al BDL en febrero de 2019, mientras que el endurecimiento de las condiciones monetarias y la reducción del crédito privado.

Por lo tanto, no fue una creación de dólares para el sistema consolidado. Los bancos entregaron monedas al BDL y recibieron reclamaciones altamente remuneradas a cambio. El balance individual del Banco Central parece reforzarse en términos brutos; La liquidez externa libre del sector bancario disminuye.

Abril 2026: Tres definiciones de reservas conducen a tres diagnósticos

En abril de 2026, el BDL publicó $54.26 mil millones en activos externos, incluido el oro. El oro solo representa 42.71 mil millones. Los activos líquidos en monedas no doradas son sólo 11.38 billones, y la posición líquida neta de las obligaciones externas directas de BDL es de alrededor de 9.53 billones.

Al mismo tiempo, los bancos reportan aproximadamente 75.98 mil millones de dólares en depósitos con el Banco Central. La serie de responsabilidad de BDL da un perímetro ligeramente diferente, a 78.890 millones. En ambos casos, los créditos bancarios exceden con creces los activos líquidos sin oro.

Mientras que el 90% de los depósitos bancarios con el BDL son considerados como pasivos de divisas, una posición neta grande es alrededor de -58.84 billones. Con una suposición del 100%, alcanzó -66.44 mil millones. Estas no son cifras oficiales: son pruebas de sensibilidad que muestran cuánto la conclusión depende del tratamiento del pasivo bancario.

El oro no se puede añadir simplemente a las monedas disponibles para concluir que el BDL es líquido. Es un activo importante, pero su movilización depende de limitaciones jurídicas y políticas. Los depósitos bancarios son deudas o pasivos de reestructuración del sistema.

Tabla: capas exitosas del balance externo del BDL, 2026 de abril

Aggregate USD billion Interpretación Activos externos con oro 54.26 Stock bruto máximo O 42,71 Activos, no como efectivo Activos líquidos FX excluidos el oro 11.38 Monedas publicadas y valores líquidos Menos: compromisos directos externos 1.84 Pasivo externo FX pasivo externo líquido neto 9,53 Medida cercana Depósitos bancarios en BDL 75,98 Deuda contable bancaria Posición grande si el 90% de los depósitos son FX -58,84 Prueba de sensibilidad Posición grande si el 100% de los depósitos son FX -66,44 Prueba máxima

Fuentes: Banco del Líbano, 2026 de abril; cálculos Libnanews.

Las reservas mínimas no son una caja fuerte separada

La relación regulatoria del 14% proporciona otra prueba de consistencia. Aplicado como un proxy a los 84.51 mil millones de dólares en depósitos de clientes de divisas registrados en bancos en abril, ascendería a $11.83 mil millones.

Esta cantidad ya es de $0.46 mil millones más alto que los activos líquidos libres de oro del BDL. Después de la deducción de compromisos externos directos, la brecha es de unos 2.30 millones.

Este cálculo no es una estimación reglamentaria formal: la base exacta excluye ciertas cuentas de honorarios e incluye exenciones. Sin embargo, demuestra que el término « reservas mínimas » no puede entenderse como prueba de que un sobre intacto de 14% de todos los depósitos todavía existe fuera del balance general del BDL.

Prueba de consistencia de proporción del 14%, 2026 de abril

Elemento USD billion Lectura Depósitos de clientes de divisas 84,51 Residentes + no residentes 14 % aplicado como proxy 11.83 Base indicativa, exacta no reglamentaria Activos FX libres de oro líquido BDL 11.38 Diferencia: -0.46 Activos FX líquidos netos de deuda externa 9,53 Diferencia: -2.30

La propia liquidez de los bancos se ha vuelto extremadamente débil

El balance global del 2026 de abril muestra 0,83 mil millones de dólares en efectivo y depósitos con otros bancos centrales no residentes y $5,55 mil millones en reclamaciones del sector financiero no residente. Por lo tanto, la liquidez externa bruta asciende a 6.38 millones.

Después de la deducción de 2.25 mil millones de compromisos con el sector financiero no residente, la liquidez neta disminuyó a 4.13 mil millones, es decir, sólo el 4,89 % de los depósitos de clientes en divisas.

Un piso indicativo del 3% ya es de 2,54 mil millones. La suma restante es de sólo 1.590 millones de dólares antes de los depósitos, las necesidades operacionales, los activos gravados y las obligaciones correspondientes a las hojas de balance.

Por el contrario, los depósitos de los bancos con el BDL ascienden a aproximadamente 75.990 millones, es decir, el 89,90 por ciento de los depósitos de clientes en divisas. Por consiguiente, el núcleo del balance bancario sigue siendo una deuda interna del Banco Central, no una liquidez externa independiente.

Estas cifras agregadas son consistentes con la idea de que varios bancos grandes agotaron su liquidez libre a principios de 2026. Sin embargo, no hacen posible decir que todos los bancos alfa están individualmente a cero: una demostración bancaria por banco requeriría los depósitos, activos gravados, pasivos de hojas de balance y el amortiguador operacional de cada institución.

Tabla – Escala de liquidez de los bancos comerciales, 2026 de abril

Indicador USD billion % de los depósitos FX Lectura Depósitos de clientes de divisas 84,51 100,00% Base para comparación Corriente de liquidez externa 6/38 7.55% Efectivo otros CB + reclamaciones financieras NR Liquidez externa neta estrecha 4.13 4,89 % Después del pasivo financiero NR 3 % piso indicativo 2.54 3.<g id= »4″>00</g> Umbral de supervisión utilizado como proxy Residuo después del suelo 1.59 1,89 % Depósitos prefrecuentes y necesidades operacionales Depósitos con BDL 75,98 89.90% Deuda interna, liquidez no independiente Posición externa neta -12.82 -15,17 % Incluye depósitos no residentes como pasivos

Figura – Liquidez externa independiente y depósitos con BDL

Fuente: Balance consolidado de bancos comerciales, 2026 de abril; cálculos de Libnanews.

Cartas de crédito casi colapsadas

En 2016, hubo aproximadamente 5,72 mil millones de dólares en consignaciones documentales para financiar importaciones. Las consignaciones utilizadas ascendían a 5.31 millones y las reservas en curso a finales del año 1.350 millones.

Entre enero y abril de 2026, las aperturas fueron sólo $16.14 millones. Incluso anualizada mecánicamente, el flujo sólo alcanzaría 48.42 millones. La disminución de 2016 es del 99,15%.

Las consignaciones anuales utilizadas disminuyeron en un 98,67%, y el monto de las consignaciones actuales, a 63,58 millones en abril de 2026, fue 95,30 % menor que a finales de 2016.

Este resultado es uno de los indicadores más directos de la desaparición de la financiación bancaria tradicional para el comercio exterior. Las importaciones no han desaparecido; su financiación pasó a ser efectivo, equidad, garantías externas o no banca. El costo del capital correspondiente se incorpora a los precios.

Tabla — Créditos de importación documentales: 2016 versus 2026

Indicador 2016 2026 Atrás Consignación USD 5717,4 MILLONES 48,4 millones de dólares anuales 99 / 15 Consignaciones utilizadas 5314,4 M USD 70,5 millones de dólares anuales -98,67 % Consignaciones actuales USD 1352,6 MILLONES USD 63.6 million in April -95,30 %

Fuentes: Banco del Líbano, Boletín trimestral 2017-Q1 y serie mensual de 2026 de abril; Cálculos de Libnanews.

Circulares 158 y 166: sistema provisional

Esta distinción es crucial para comprender las circulares 158 y 166. El Banco del Líbano informa de que estos mecanismos distribuyen ahora más de 2.500 millones de dólares anuales en efectivo a los depositantes. A finales de marzo de 2026, se habían desembolsado 6.109 millones de dólares desde su lanzamiento. El BDL proporcionó $4.183 mil millones, o 68.46%, en comparación con $1.926 mil millones para bancos comerciales.

Marzo es aún más revelador. De los 240,4 millones de dólares distribuidos, los bancos sólo aportaron 28,36 millones de dólares, es decir, el 11,8%. El BDL representaba alrededor del 88,2% del flujo. El Banco Central presenta oficialmente estos desembolsos como financiados, entre otras cosas, por las inversiones extranjeras obligatorias de los bancos con el Banco.

Contablemente, esta explicación se refiere a una deuda de BDL a bancos. Económicamente, no demuestra que se haya mantenido intacta una cantidad equivalente de monedas. Esta es precisamente la distinción entre una deuda en el Banco Central y una liquidez externa verdaderamente móvil.

En numerosas ocasiones se ha modificado la circular 158, introducida como mecanismo excepcional para el retorno progresivo de los depósitos. El interino se ha convertido en una de las principales arquitecturas de gestión de crisis. Esto no pone en duda el derecho de los depositantes a recuperar sus fondos: los dólares distribuidos corresponden a sus créditos. Pero el mecanismo muestra que la resolución final de las pérdidas aún no ha tenido lugar.

¿Han agotado los bancos su liquidez apalancada?

La caída de la contribución de los bancos plantea una cuestión central. Si sólo proporcionan el 11,8% de los desembolsos mensuales en marzo de 2026, ¿si sólo se considera el efecto de las reglas de asignación o como signo de que su liquidez externa realmente movilizable se ha vuelto insuficiente?

Datos históricos hacen que esta segunda hipótesis sea plausible. A principios de 2016, el FMI señaló que la liquidez externa de los bancos había disminuido marcadamente. Después de 2019, las instituciones tuvieron que hacer frente a los retiros, la contracción de su negocio y las limitaciones de las circulares.

Sin embargo, el supuesto de que la propia liquidez disponible para retiros habría llegado a un límite a principios de 2026 debe presentarse como resultado de un cálculo de balance, no como datos oficiales hasta que se reconcilien todas las series. La cifra del 11,8% es sin embargo una señal fuerte: la financiación marginal de los reembolsos se basa ahora en gran medida en el BDL.

Esto conduce a una pregunta fundamental. Si las reservas mínimas se han consumido económicamente a lo largo de los años y los bancos ya no tienen suficiente liquidez externa, ¿cuál es la fuente económica de los dólares distribuidos hoy? Los cambios en los activos líquidos de BDL, sus compras de divisas en el mercado, sus ingresos, otros activos y movimientos en su balance deben ser examinados. Una simple referencia a las reservas mínimas no responde a esta pregunta.

Impuestos: justificación salarial oficial y limitaciones financieras reales

En febrero de 2026, el gobierno anunció un impuesto de 300.000 libras por lata de 20 litros de gasolina y un aumento de un punto de IVA, del 11 al 12%, como parte de la financiación de los aumentos salariales y las pensiones públicas. Esta es la justificación oficial y debe ser reportada como tal.

Pero un análisis macroeconómico no puede detenerse con la asignación política anunciada. El presupuesto, la reestructuración bancaria, la devolución de depósitos y la política monetaria están obligados por la misma limitación de recursos.

Sería excesivo escribir que el IVA está legalmente asignado a la Circular 158. Los circuitos de contabilidad son separados. Por otra parte, a nivel consolidado, el Estado, el BDL y los bancos pertenecen a una arquitectura financiera cuyas limitaciones se transmiten. Un estado que está excluido de los mercados y quiere evitar la financiación monetaria se empuja hacia la tributación. Un BDL que quiere defender el intercambio mientras financia retiros masivos debe preservar o adquirir monedas. Un sector bancario no reestructurado ya no proporciona crédito.

Por lo tanto, el contribuyente puede pagar varias veces la misma crisis: como depositario cuyos ahorros permanecen bloqueados; como cliente de empresas que pasan el costo de la financiación; como contribuyente cuando el Estado aumenta los impuestos; y como consumidor cuando estos impuestos se encuentran en precios.

Esta lectura también sirve para mitigar la afirmación de que los nuevos impuestos simplemente financiarían los aumentos salariales. En una estrecha contabilidad presupuestaria, aumentan los recursos del Estado y pueden financiar nuevos gastos. En una lectura consolidada, ayudan principalmente a mantener el equilibrio de un sector público que ya no puede utilizar los mismos métodos de financiación que antes de 2019, mientras que el BDL dedica simultáneamente cantidades considerables de divisas a los mecanismos de retirada.

Por lo tanto, la cuestión no es buscar una transferencia directa entre el IVA y la Circular 158. Debe observarse la asignación general de recursos escasos. Si el Estado aumenta los impuestos para evitar un déficit monetizado, mientras que el BDL utiliza su capacidad de cambio de divisas para apoyar los retiros y los tipos de cambio, ambas políticas pertenecen a la misma limitación macroeconómica.

Tributación indirecta: una capa adicional de inflación

Un aumento del IVA afecta directamente al precio TTC cuando se pasa. Un impuesto de gas tiene un efecto directo en la bomba y un efecto indirecto a través del transporte. Las obligaciones aduaneras, los cargos administrativos y los aranceles públicos producen mecanismos similares.

El efecto es acumulativo. Un producto importado puede experimentar un aumento de flete, luego un costo de financiamiento más alto, luego un cargo o impuesto, y luego un aumento en el transporte local. El margen comercial se aplica sobre una base ya de alto precio y se aplica el IVA. Los aumentos relativamente limitados en cada etapa pueden producir un aumento final mucho más visible.

La tributación probablemente no puede explicar sólo varios puntos del 17,5%, pero una contribución del orden de un punto, posiblemente más dependiendo de la aplicación efectiva de las medidas y su transmisión, es un orden de magnitud a ser probado. Sobre todo, interviene en una cadena ya inflacionaria.

Qué nuevos impuestos pueden añadir realmente al CPI

El aumento del IVA del 11 % al 12 % no aumenta mecánicamente el precio final en un 1 %. Para una propiedad ya gravada y cuyo precio no impuesto no cambia, el cambio de 1.11 a 1.12 representa un aumento de 0.90% en el precio TTC.

Si el 60 al 75 % de la cesta realmente sufre este aumento y la transmisión es completa, el efecto directo en el CPI sería alrededor de 0,54 a 0,68 puntos. Se pueden añadir efectos indirectos a través de costes y márgenes comerciales, pero es probable que el canal fiscal directo permanezca por debajo de un punto.

El gobierno estima que el punto adicional del IVA aumentaría aproximadamente 207,7 millones de dólares anuales, lo que representa sólo el 26,0% de los 800 millones de dólares anunciados para aumentar los sueldos. Por consiguiente, la justificación oficial de los salarios no agota la cuestión de la financiación.

El contraste con las circulares es sorprendente: su tasa anual supera los $2.5 mil millones, al menos 12.0 veces el retorno esperado desde el punto de IVA. Los únicos pagos en marzo, 240,4 millones, ya superan la estimación anual de los ingresos adicionales del IVA.

Estas comparaciones no prueban que el IVA es la financiación legal Circular 158. Muestran la escala de la limitación consolidada: el estado toma más del consumo para limitar su déficit, mientras que el BDL moviliza monedas de un orden de magnitud mucho mayor para mantener retiros y estabilidad monetaria.

Cuadro – Medidas fiscales y orden macroeconómico de magnitud

Cálculo Resultado Interpretación Efecto del IVA 11 % → 12 % 0,90% Efecto sobre la propiedad ya gravada Posible efecto directo en el CPI 0,54–0,68 pt Asunción 60–75 % cobertura/pass-through Ingresos anuales adicionales del IVA USD 207.7 MILLION Estimación gubernamental comunicada Costo anunciado de aumentos salariales 800 MILLONES DE DÓLARES El IVA cubre sólo alrededor del 26% Circular de información 158/166, ritmo anual ▪ USD 2,5 mil millones * 12.0 veces los ingresos del IVA Pagos de circulares en marzo 240,4 MILLONES Sobre los ingresos anuales estimados del IVA

Estos cálculos distinguen estrictamente entre la asignación presupuestaria oficial y el análisis consolidado del Banco-Estado.

El déficit: distinguir el déficit de su financiación

Un déficit gubernamental no es mecánicamente inflacionario. Se vuelve particularmente así cuando es financiado por la creación monetaria o cuando debilita las expectativas de cambio de divisas.

El Banco Mundial señala que las finanzas públicas siguieron siendo relativamente fuertes en la primera mitad de 2026 después de un superávit total del 3,9% del PIB en 2025, apoyado en particular por una mejor recaudación de impuestos, aduanas y IVA. Pero prevé una mayor presión en la segunda mitad del año: necesidades humanitarias y de reconstrucción, compensación pública y desaceleración de los ingresos.

La deuda sigue siendo insostenible y aún no se han iniciado negociaciones de reestructuración. Por lo tanto, el Líbano se encuentra en una situación inusual: el Estado debe financiar más gastos sin tener un mercado normal de la deuda y sin poder regresar con seguridad a la monetización masiva.

Si el ajuste implica impuestos más indirectos, el efecto inflacionario es fiscal. Si pasa por la deuda interna, puede drenar más la financiación privada. Si la creación monetaria regresara, el riesgo en la libra y los precios sería mucho mayor. Por lo tanto, el déficit debe ser analizado por su método de financiación, no como causa autónoma.

Replicando en dólares: inflación que la guerra no explica

La educación en +35,72% es uno de los índices más reveladores. Una escuela libanesa no importa el 35% de la inflación estadounidense. Ajuste sus costos según salarios, alquileres, energía, inversiones y la necesidad de reconstruir una estructura de costos después de varios años de colapso.

El mismo fenómeno existe en alquileres, catering, recreación y muchos servicios. Durante la crisis, algunos ingresos colapsaron en dólares, algunos aranceles permanecieron artificialmente bajos y algunos salarios fueron parcialmente pagados. La estabilización de los intercambios extranjeros no detuvo esta situación.

La dolarización fija la unidad de cuenta; no fija precios relativos. Si un salario, alquiler o arancel había bajado un 80% en dólares y luego recupera gradualmente parte de esa pérdida, el CPI aumenta sin ninguna depreciación de la libra.

Esta es probablemente una de las principales razones por las que la inflación todavía habría sido alta incluso sin la guerra. El Banco Mundial ya estaba anticipando la inflación en algunos servicios nacionales, incluida la vivienda y la educación, antes del choque.

Margenes y competición: el coeficiente de transmisión

Por último, el aumento inicial del costo debe distinguirse de la proporción de este aumento transmitido al consumidor. En un mercado altamente competitivo, una empresa puede absorber temporalmente parte del shock reduciendo su margen. En un mercado donde todos los jugadores están sujetos a las mismas limitaciones simultáneamente, la transmisión es más rápida.

Por lo tanto, el problema libanés no es necesariamente una explosión autónoma de beneficios en cada sector. Puede ser un coeficiente de paso más alto. El petróleo, el flete, la banca y los impuestos se transmiten rápidamente porque las empresas tienen poca capacidad financiera para absorberlos.

La escasez de crédito agrava este fenómeno. Una empresa que no tiene una línea de efectivo debe mantener la liquidez. Puede aceptar menos fácilmente varios meses de margen reducido con la esperanza de que el choque sea temporal.

El consumidor entonces se convierte en el absorbente final de una sucesión de primas de riesgo.

Primer desglose del 17,5%

Ninguna institución publica un desglose oficial de la inflación libanesa según sus causas. Por lo tanto, sería engañoso decir que 1,7 puntos provienen exactamente de bancos o 2,3 puntos de flete. Por otro lado, los datos permiten la construcción de rangos.

Un primer bloque de 2,5 a 3.5 puntos puede estar asociado con la inflación internacional y los movimientos de precios que habrían afectado a una economía utilizando el dólar incluso sin una crisis libanesa.

Un segundo bloque, potencialmente de 5 a 7 puntos, corresponde a la prima estructural libanesa: reproducibilidad de servicios, mal funcionamiento bancario, costo de capital, impuestos, tarifas administradas, ineficiencia energética y transmisión de alto costo.

El tercer bloque, del orden de 7 a 9 puntos en un escenario contrafactual, correspondería al suplemento directa o indirectamente vinculado a la guerra: petróleo, flete, seguro, perturbación, acciones y prima de riesgo. Los límites se superponen porque los mecanismos interactúan; no se añadirán mecánicamente.

La conclusión robusta es menos precisa pero más importante: la guerra probablemente explica una fracción cercana a la mitad de la inflación de 2026, pero no explica por qué el Líbano ya tenía una inflación anormalmente alta antes del choque.

Un escenario central de 17,5 puntos revisado

Los cálculos previos permiten reforzar la descomposición sin pretender lograr la identificación econométrica. El choque de guerra sigue siendo el bloque principal, ya que reúne energía, flete, seguro, rupturas, acciones y prima de riesgo. La crisis bancaria es un canal autónomo: explica por qué el shock externo se transmite más plenamente y por qué un producto puede ser más caro en dólares, incluso si su precio mundial varía poco.

El escenario central atribuye 2.8 puntos a la base internacional; 7.7 puntos de choque de guerra; 2.6 puntos a la retribución interna; 1,5 puntos a los costos bancarios y financieros; 0.8 puntos a los precios fiscales y administrados; y 2.1 puntos a márgenes, ineficiencias energéticas, estructuras de mercado e interacciones residuales.

La guerra representaría aproximadamente el 44% de la inflación, la base internacional el 16%, y las deficiencias o ajustes reales del Líbano alrededor del 40%. Los decimales no deben leerse como medida oficial: este escenario se utiliza para hacer que los mecanismos identificados sean compatibles con el total del Banco Mundial.

Tabla – Escenario central indicativo del 17,5%

Bloque Temas Compartir Canales Inflación internacional 2.8 16.0% Precios mundiales y moneda de anclaje Guerra: energía, carga, rupturas 7.7 44.0% Petróleo, seguro, inventario, riesgo Rehabilitación interna 2.6 14,9% Escuelas, alquileres, servicios y salarios Crisis bancaria / financiera 1,5 8,6% LC, cash collateral, working capital Impuestos / Precios administrados 0,8 4,6% IVA, combustible, derechos y tarifas Margenes e interacciones 2.1 12.0% Avanzado, generadores, competencia Total 17,5 100,0% Escenario analítico, no oficial

Libnanews calculations from the current World Bank counterfence, CPI and financial balance sheets.

La prima de inflación libanesa

Tal vez el concepto más útil es la prima de inflación libanesa. Se refiere a la brecha entre lo que se espera de una economía utilizando una moneda estable y una inflación real.

Esta prima no corresponde a un único impuesto o monopolio. Añade costos de electricidad, financiación en efectivo de las importaciones, parálisis de crédito, riesgos de guerra, seguros, impuestos, captación de servicios y baja capacidad de absorción de las empresas.

Es en cierto modo el precio diario de la no normalización de la economía.

El Líbano logró estabilizar el tipo de cambio sin resolver las pérdidas acumuladas en el sistema financiero. Re-adopted the transactions without giving the banks back their intermediation function. Restauró parte de los ingresos gubernamentales sin reestructurar la deuda. Ha restaurado ciertas tarifas sin restaurar completamente los servicios correspondientes.

Por lo tanto, la estabilización monetaria ha detenido la hemorragia más dramática, pero no ha eliminado el costo económico de la crisis.

Estancamiento libanés

La combinación de -6.4 % de crecimiento y 17.5% de inflación es más preocupante que cada una de las dos cifras tomadas por separado. Significa que el poder adquisitivo es comprimido en el mismo momento en que la actividad, la inversión y los ingresos se debilitan.

La inflación de la demanda puede acompañar una economía dinámica. Este no es el caso aquí. La destrucción y el desplazamiento reducen la oferta, el turismo se ve afectado, la inversión se retrasa, los costos de importación están aumentando y los hogares están experimentando precios más altos.

Es un estancamiento de los costos y las limitaciones de suministro.

Es difícil luchar. Una política monetaria restrictiva puede estabilizar la libra pero no reduce el costo de la carga ni una carta de crédito. Los impuestos más altos pueden estabilizar el presupuesto pero añadir inflación. Un aumento de los salarios públicos puede restaurar el poder adquisitivo pero aumentar las necesidades de financiación. Una distribución más rápida de los depósitos apoya a los hogares pero aumenta la necesidad de liquidez de divisas.

Por lo tanto, cada instrumento mueve parte del costo sin eliminar la pérdida económica subyacente.

Por qué la reestructuración bancaria es también una política de lucha contra la inflación

La reestructuración bancaria se presenta a menudo como un registro separado de la inflación. Es un error. El restablecimiento de los bancos acreditables y de préstamos reduciría el costo del capital de trabajo, las cartas de crédito, la necesidad de inmovilizar el efectivo y la prima de riesgo aplicada por los asociados extranjeros.

Un sistema bancario funcional también permitiría a las empresas invertir en eficiencia energética. Una empresa capaz de financiar paneles solares, una mejor refrigeración o un equipo menos eficiente en energía se vuelve menos sensible al petróleo. Por lo tanto, el crédito puede reducir indirectamente la transmisión de choques energéticos.

La reestructuración también permitiría distinguir los establecimientos viables de los insolventes. Mientras esta separación no sea completa, todo el sistema sigue siendo incierto. Esta incertidumbre tiene un precio: los depositantes conservan más dinero, las empresas prefieren la liquidez, los corresponsales extranjeros exigen más garantías y los bancos prestan poco.

Por lo tanto, el costo inflacionario de la crisis bancaria no es sólo el costo de una carta de crédito. Este es el costo de toda una economía que tiene que operar con mucho más equidad y mucho menos intermediación.

El regreso de los depósitos no crea la riqueza que ha desaparecido

Las circulares plantean otro problema conceptual. Hacer un depositario un dólar no crea un nuevo dólar de riqueza: convierte una deuda bancaria bloqueada en liquidez usable.

Desde el punto de vista del solicitante, esta es una restitución. Sin embargo, desde un punto de vista macroeconómico esta transformación puede cambiar la demanda. Un dólar bloqueado en una cuenta inaccesible apenas financia cualquier consumo. El mismo dólar retirado en efectivo se puede gastar.

Cuando más de 2.500 millones de dólares anuales se devuelven a la circulación, el efecto sobre la demanda no es necesariamente insignificante en una pequeña economía. Sin embargo, hay que evitar una conclusión abusiva: los depositantes no son responsables de la inflación y el reembolso de sus reclamaciones no es una política de estímulo comparable a una distribución fiscal financiada con fondos monetarios.

El efecto depende de la fuente de los dólares. Si BDL utiliza un activo externo existente, transforma su composición de balance y potencialmente reduce su cojín. Si compra dólares en el mercado para libros, retira monedas del mercado mientras inyecta libros antes de que estén esterilizados. Si recicla nuevas entradas, el efecto es diferente. Por lo tanto, el análisis de circulares debe estar vinculado al balance BDL.

Función de las reservas en la estabilidad del cambio

El Banco Mundial subraya que la estabilidad de la libra depende en particular del uso de reservas y de la liquidez de libros más restrictiva. Esta estabilidad es un éxito importante en comparación con el colapso anterior, pero tiene un costo de oportunidad.

Cada dólar utilizado para defender la estabilidad o financiar una retirada no está disponible para cualquier otro uso. Esto no significa que el BDL debe permitir que la moneda colapse o evitar retiros. Esto significa que los recursos son escasos y su asignación debe analizarse explícitamente.

Además, la estabilidad de los tipos de cambio puede ocultar la inflación en dólares. Esto es precisamente lo que sucede cuando los precios locales suben mientras la paridad permanece inalterada. El consumidor pagado en dólares entonces pierde poder adquisitivo sin ninguna depreciación de la moneda que utiliza.

Este fenómeno es particularmente importante para comprender la situación social. Después de 2019, gran parte del debate sobre el poder adquisitivo se centró en el libro. En 2026, un hogar pagado en dólares también puede experimentar una disminución real de los ingresos si sus gastos aumentan en 15 o 17%.

Salarios: recuperación necesaria pero no gratis

La revalorización de los salarios públicos responde a una realidad innegable: el colapso monetario había destruido el valor real de los salarios. Un funcionario no puede vivir con un sueldo a largo plazo cuyo valor en dólares se ha dividido varias veces.

Pero la financiación de este rescate cuenta. Si los aumentos se financian con nuevos ingresos, pasan del poder adquisitivo del contribuyente al empleado público. Si son financiados por la creación monetaria, corren el riesgo de reactivar la inflación cambiar. Si se financian con deuda, crean una carga futura.

Por lo tanto, la elección del IVA y el impuesto al gas refleja la voluntad de financiar los gastos sin volver a la monetización. Esto es más prudente para la moneda, pero más directamente inflacionario a corto plazo para el consumidor.

También hay un segundo efecto redondo. Los aumentos del sector público pueden convertirse en un punto de referencia para las reclamaciones salariales privadas. Si las empresas aumentan los salarios y luego pasan el costo a los precios, puede aparecer un bucle salarial. Sin embargo, el riesgo sigue siendo diferente al de una economía en pleno empleo: en el Líbano, la escasa demanda y la actividad limitan parcialmente este mecanismo.

Reconstrucción: necesaria pero potencialmente inflacionaria a corto plazo

La guerra también crea necesidades de reconstrucción. A mediano plazo, la reconstrucción de la infraestructura y la vivienda aumenta la capacidad productiva. A corto plazo, la reconstrucción rápida puede aumentar la demanda de cemento, acero, mano de obra, transporte y equipo en una economía con capacidad ya limitada.

El efecto dependerá de la financiación externa. Una reconstrucción financiada por donaciones extranjeras o capitales aporta monedas que facilitan las importaciones necesarias. La reconstrucción financiada principalmente por recursos internos ejercería más presión sobre los precios y el crédito.

El Banco Mundial subraya que las necesidades humanitarias y de reconstrucción afectarán a las finanzas públicas en la segunda mitad del año. Por consiguiente, será necesario supervisar no sólo el nivel de gastos sino también su composición, financiación y calendario.

El riesgo de mayor presión sobre el tipo de cambio

La inflación actual está creciendo con un tipo de cambio estable. Esta estabilidad no debe considerarse definitiva. El Banco Mundial advierte que la disminución de las entradas de divisas o los choques prolongados relacionados con conflictos podrían presionar a la paridad.

Ese sería el escenario más peligroso. Los mecanismos de coste descritos en este artículo se combinarían de nuevo con el canal de cambio. Un aumento del petróleo, el flete, los impuestos y los gastos bancarios se vería amplificado por una depreciación de la libra por precios todavía denominados en moneda local.

Por lo tanto, mantener la estabilidad monetaria es esencial, pero no es suficiente. El Líbano debe reducir simultáneamente la prima estructural que mantiene la inflación muy por encima del dólar.

Lo que en realidad reduciría la inflación

La primera condición es una reducción duradera del riesgo militar. Reduciría el flete, el seguro, las existencias de precaución y parte de la prima energética.

La segunda es la reestructuración efectiva del sistema bancario. No es suficiente adoptar textos: debemos reconocer pérdidas, recapitalizar instituciones viables, resolver aquellos que no lo son, proteger a los depositantes en una jerarquía coherente y restaurar el crédito.

La tercera es una política energética capaz de reducir la dependencia del diesel y los generadores. Cada hora kilovatio producida a un costo más estable reduce la sensibilidad de la economía al petróleo.

La cuarta es una política fiscal más predecible. Es necesario restablecer los ingresos del Gobierno, pero la acumulación de impuestos indirectos sobre el combustible, las importaciones y el consumo tiene un costo inflacionario más elevado que el de los gravámenes que se distribuyen mejor sobre los ingresos, los alquileres y las bases que ahora están subestimados.

El quinto es el restablecimiento de la competencia y la transparencia. Los mercados más competitivos son, más empresas se ven obligadas a absorber algunas de las conmociones en lugar de pasarlas en su totalidad.

Por último, el Líbano debe restablecer suficientes estadísticas económicas detalladas para medir esos mecanismos. La inflación del 17,5% no puede combatirse adecuadamente si no se puede distinguir la proporción de petróleo, flete, impuestos, crédito y servicios domésticos.

Una matriz indicativa de las contribuciones

Una descomposición conservadora se puede construir alrededor de los tenedores. No debe presentarse como medida oficial sino como escenario analítico.

El hecho de que la inflación internacional y los precios importados no específicos en el Líbano sufran una inflación internacional podría ascender a unos 2,5-3,5 puntos.

La energía y los efectos secundarios del choque petrolífero podrían ser alrededor de 2,5-4 puntos.

El peso, el seguro, las perturbaciones de la oferta y las existencias de precaución podrían ascender a aproximadamente 1,5 a 3 puntos, con una superposición significativa con el bloqueo energético y el conflicto.

La retribución nacional en dólares —educación, alquiler, servicios y salarios— podría ser de aproximadamente 2-3 puntos.

El mal funcionamiento bancario, las cartas de crédito, la inmovilización en efectivo y el costo del capital podrían ser aproximadamente 1-2 puntos, posiblemente más en algunos sectores que dependen en gran medida de las importaciones.

Impuestos, tarifas y precios administrados podrían contribuir alrededor de 0,7 a 1,5 puntos dependiendo de la transmisión real.

El resto son márgenes, estructura competitiva, interacciones de factores y categorías no aisladas.

Estas horquillas se superponen. Su suma bruta puede superar el 17,5% porque el mismo shock puede pertenecer a varias cadenas causales. El petróleo aumenta el flete; el flete más caro aumenta la necesidad de financiación; la financiación más costosa aumenta el costo del stock; un impuesto puede aplicarse a este precio más alto. Una verdadera estimación econométrica debe identificar efectos marginales y eliminar tal doble conteo.

El resultado central sigue siendo sólido: la inflación libanesa no puede atribuirse totalmente a la guerra.

El costo de la no devolución

La guerra explica la aceleración del 2026. Non-reform explica por qué esta aceleración produce un nivel tan alto.

En una economía con un sistema bancario en funcionamiento, una empresa afectada por un aumento temporal de fletes puede pedir prestado para suavizar el choque. En el Líbano, inmoviliza su dinero.

En una economía con una red eléctrica fiable, el aumento del petróleo afecta principalmente al transporte. En el Líbano también afecta a la producción privada de electricidad.

En una economía donde el Estado tiene un acceso normal a la financiación, se puede propagar un gasto excepcional. En el Líbano, el gobierno debe mantener un frágil equilibrio fiscal y hacer un mayor uso de impuestos inmediatos.

En una economía donde se han reconocido y distribuido las pérdidas bancarias, los depósitos son depósitos y los bancos prestan préstamos. En el Líbano, las circulares excepcionales siguen organizando la restitución gradual de las deudas, mientras que el crédito sigue estando profundamente debilitado.

Por lo tanto, el 17,5% es en parte el precio de la guerra y en parte el precio de seis años y medio de retraso en la solución de la crisis.

¿Quién paga finalmente?

La cuestión de la inflación se suma así a la de la distribución de las pérdidas.

El depositante paga por la falta de disponibilidad de sus ahorros y por el descuento implícito asociado con años de espera. El contribuyente paga por los nuevos impuestos. El consumidor paga los costos de financiación, energía, flete e impuestos incorporados a los precios. La empresa paga por la falta de crédito y la inmovilización de sus propios fondos. El empleado paga cuando los precios aumentan más rápido que su remuneración.

Los bancos vieron algunas de su liquidez externa transferida al BDL mucho antes de 2019 y luego sufrieron el colapso del sistema que habían ayudado a financiar. El BDL tiene compromisos considerables y sigue asumiendo la mayoría de los desembolsos de las circulares. El Estado tiene una deuda insostenible y debe restaurar sus ingresos.

No hay solución contable para eliminar esta pérdida. Cada estrategia es decidir cómo se distribuirá con el tiempo y entre los actores.

La inflación se convierte en uno de estos mecanismos de distribución. Reduce el valor real de los ingresos y transfiere parte del costo a aquellos que no pueden ajustar rápidamente sus salarios, pensiones o precios.

Por qué la cifra del 17,5% es finalmente creíble

Tomado en aislamiento, el 17,5% parece extraordinario para una economía dolarizada. Una vez que se añaden los mecanismos, la figura se vuelve comprensible.

El Líbano está importando un choque energético y logístico relacionado con la guerra. Lo hace con un sistema bancario que financia las importaciones mal. Las empresas inmovilizan más dinero. El Estado aumenta ciertos impuestos. Los servicios domésticos siguen llegando en dólares. La infraestructura energética amplifica el petróleo. Los riesgos de ruptura aumentan las existencias y los márgenes de precaución.

La dolarización elimina el acelerador principal de 2020-2023, pero no elimina ninguno de estos factores.

Por eso la economía puede tener un tipo de cambio estable y una inflación muy alta. El precio del dólar ya no está aumentando; El precio de las cosas en dólares sigue aumentando.

El Líbano ha estabilizado su moneda, no su economía

El 17,5% del pronóstico de inflación del Banco Mundial no es sólo un indicador de guerra a corto plazo. Son un diagnóstico de la estructura económica del país.

La guerra explica una parte importante de la aceleración: petróleo, flete, seguro, perturbaciones y destrucción de capacidades. Pero golpea una economía que ya era anormalmente inflacionaria a pesar de la estabilización del tipo de cambio.

El sistema bancario todavía no ha recuperado su función de financiación. La liquidez externa había comenzado a contratar mucho antes de 2019 y la ingeniería financiera en 2016 había movido más monedas de bancos a la BDL. Las circulares 158 y 166 todavía prevén un retorno gradual de los depósitos, con una importante contribución del Banco Central. Las finanzas públicas deben seguir siendo lo suficientemente estrictas para evitar una nueva monetización, que empuja al estado hacia los ingresos fiscales que afectan en parte los precios.

Al mismo tiempo, los servicios domésticos reconstruir sus precios en dólares después del colapso de años anteriores. Educación, vivienda, restaurantes y ocio muestran que la inflación no sólo se importa.

Por lo tanto, la paradoja libanesa puede resumirse simplemente: el país ha logrado estabilizar la moneda sin haber normalizado aún los mecanismos que determinan los precios.

La recesión del 6,4% hace esto aún más grave. No es una economía en auge cuya demanda aumentaría los precios. Es una economía que contrata a medida que aumentan sus costos. Es un estancamiento alimentado por la guerra, pero amplificado por el legado de una crisis financiera sin resolver.

La cuestión central en los próximos meses no sólo será si la inflación cae cuando el petróleo o el flete se relajan. Sabría qué parte de la prima de inflación libanesa quedaba después del shock.

Si la inflación sigue siendo mucho mayor que la de las economías basadas en dólares una vez que se reduzca la prima de guerra, el diagnóstico será difícil de evitar: el problema ya no estará fuera del Líbano. Se encontrará en su sistema bancario, sus finanzas comerciales, su energía, su tributación, sus estructuras de mercado y el atraso en la resolución de la crisis desde 2019.

El 17,5% no sólo sería el precio de la guerra. También serían el precio de la no devolución.

Nota metodológica

Las contribuciones de la categoría citadas en este artículo son aproximaciones de primer orden obtenidas multiplicando el peso del artículo en el CPI por su variación anual. La descomposición precisa requeriría los índices básicos y la fórmula de agregación completa de la ACS.

Los rangos por causa económica son estimaciones analíticas y no datos oficiales. Se utilizan para probar la consistencia de órdenes de magnitud. No se añadirán sin corrección de interacciones.

El cálculo global del 2026 de abril muestra una liquidez externa estrecha neta de aproximadamente $4.13 billones, o el 4,89% de los depósitos de clientes en monedas extranjeras. Después de un nivel indicativo de 3%, quedan 1.590 millones de dólares antes de los depósitos, las necesidades operacionales y los compromisos de las hojas de balance. Este resultado es compatible con el agotamiento de la liquidez libre de varios bancos alfa, pero los datos públicos no permiten el establecimiento bancario por banco.

La existencia de reservas netas negativas a principios de 2015 ya no es una suposición: la tabla ajustada de la auditoría de Álvarez & Marsal las estima en -5.5 mil millones de dólares. Las sensibilidades presentadas para 2026 siguen siendo estimaciones basadas en activos líquidos publicados y el procesamiento de depósitos bancarios con BDL.

Fuentes

World Bank, Lebanon Economic Monitor, Summer 2026, A Conflict-Torn Economy.

Banco Mundial, comunicado de prensa del 21 de agosto de 2026 sobre la economía libanesa.

Central Statistical Administration of Lebanon, Consumer Price Index, July 2026.

International Monetary Fund, Lebanon 2016 Article IV Consultation, Country Report No. 17/19.

International Monetary Fund, Financial System Stability Assessment for Lebanon, 2017.

Banco del Líbano, comunicados y textos relativos a las circulares 158 y 166.

Documentos presupuestarios y comunicaciones oficiales del Gobierno del Líbano sobre las medidas fiscales y la remuneración pública de 2026.

Toufic Gaspard, Bank of Lebanon: A Forensic Analysis, American University of Beirut, 2024, table 1 based on the Alvarez & Marsal report.

FMI, Líbano: Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero, Informe Nacional No 17/21, 2017.

FMI, Líbano: Consulta del Artículo IV, Informe del País No 19/312.

Banco del Líbano, activos externos y pasivos de BDL, balance consolidado de bancos comerciales y créditos documentales, 2026 de abril.

Banco de Líbano, Boletín Trimestral 2017-Q1, financiamiento de importaciones por créditos documentales en 2016.

Bank of Lebanon, Intermediate Circular 694, May 2024, foreign currency liabilities subject to the 14 per cent ratio.

Bank of Lebanon, communiqué on circulars 158 and 166, data at the end of March 2026.

BusinessNews, estimaciones del aumento del 11 al 12 % del IVA, financiamiento del impuesto al gas y la remuneración pública, febrero 2026.

Figuras: tablas y gráficos

Las tablas siguientes completan el análisis. Las contribuciones al IPC son aproximaciones de primera orden obtenidas mediante el ponderación × cambio anual; No constituyen una descomposición causal oficial.

Cuadro 1 – Principales cifras macroeconómicas

Indicador Valor Lectura Inflación Banco Mundial 2026 17.5% Pronóstico medio anual Crecimiento real 2026 -6,4% Recesión prevista Crecimiento real 2025 4,2% Monto estimado antes del conflicto Impacto de los conflictos en el crecimiento -10,4 puntos Deficit in the counterfactual without conflict Inflación julio 2026 15.69 % ACS, cambio de un año Inflación junio 2026 17.25 % ACS, cambio de un año Inflación Mayo 2026 19.04 % ACS, cambio de un año Superávit presupuestario 2025 3.9% del PIB Banco Mundial

Cuadro 2 – Contribuciones contables significativas a la CPI de julio

Puesto Peso CPI Inflación anual Aprox. Transporte 13,1% 27,61 % 3.62 pt Alimentos 20.0% 14,49 % 2.90 pt Energía nacional 11,8% 20.76% 2.45 pt Educación 6/6 35,72% 2.36 pies Vivienda 13.6% 8,87% 1.21 pt

Cuadro 3 – Circulares 158 y 166: sumas documentadas

Indicador Monto Compartir Pagos acumulados a finales de marzo 2026 6.109 millones de dólares 100 % Cumulative share BDL USD 4.183 billion (%) 68 46 Bancos de acciones acumulativas USD 1.926 mil millones 31.54 % Pagos marzo 2026 240,4 MILLONES 100 % Parte de los bancos en marzo 28,36 MILLONES DE DÓLARES 11,80% BDL share in March 212.04 M USD 88,20% Ritmo anual anunciado por el BDL ▪ USD 2,5 mil millones 158 + 166 Beneficiarios a finales de marzo de 2026 578 770 de los cuales 266,166 cuentas especiales reembolsadas íntegramente

Tabla 4 – La erosión histórica de la liquidez externa de los bancos

Fecha Liquidez externa Developments Junio de 2011 US$ 18.0 billion Pic citado por el FMI Mayo 2016 USD 10.4 billion -42% en comparación con el pico Final de agosto de 2016 :: 8.500 millones de dólares -53% en comparación con el pico

Cuadro 5 – Desglose causal indicativo del 17,5%

Canal Gama indicativa Nota metodológica Inflación Internacional / Precios Importados Off Shock Líbano 2,5–3.5 pts Base externa; no asimilar mecánicamente al CPI estadounidense Energía y segundo efectos redondos 2.5-4,0 pts Hovering with war, flete and transport Fletes, seguros, rupturas e inventario 1,5–3.0 puntos Con energía y guerra Rehabilitación nacional en dólares 2.0-3,0 pts Educación, alquileres, servicios, salarios Mal funcionamiento bancario y costo del capital 1.0–2,0 pts LC, efectivo colateral, capital de trabajo; estimación Impuestos, regalías, precios administrados 0.7–1.5 pt IVA, combustible, derechos y tarifas Margenes, competencia, interacciones Residual Evite contar doblemente

Cuadro 6 – Cadena de transmisión de mercancías importadas (ilustración)

Paso Efecto potencial del costo International Price Inflación global / Variación de proveedores Transporte marítimo Paga de carga y peligro Seguro Pago de guerra / riesgo regional Financiación LC, cash colateral, capitalization of funds Puerto y aduanas Comisiones, cargos y cargos Transporte local Combustible, generadores, logística Margin / costo de sustitución Riesgo de renovación de existencias IVA Impuestos aplicados sobre una base ya mayor