BRUCLE LAND AND HUMANITY LOOKED TO ALL

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La crisis climática no es sólo una crisis de temperatura. Es una crisis de civilización, responsabilidad y respeto por los vivos.

El Polo Norte se derrite. Los glaciares se están retirando. Las olas de calor se están acomodando. Los bosques están quemando. Los suelos secos se vuelven incapaces de mantener el agua, luego las lluvias violentas los convierten en flujos de barro. Los valles enteros pueden roca en unas pocas horas de sequía a inundaciones. Y sin embargo seguimos hablando de estos eventos como si fueran accidentes separados, sucesivas mala suerte, imágenes distantes que miramos unos segundos antes de seguir adelante.

No. Ya no se trata de buscar en otra parte.

El planeta nos envía un mensaje de creciente violencia: nuestra forma de vivir la Tierra se ha vuelto incompatible con los equilibrios de los que depende nuestra propia vida.

Tal vez la mayor catástrofe es nuestra indiferencia

Por supuesto, el clima de la Tierra siempre ha variado. Por supuesto, siempre han existido incendios, tormentas, sequías y deslizamientos. Pero el hombre moderno ha añadido una enorme presión a estos fenómenos: emisiones de gases de efecto invernadero, destrucción de bosques, artificialización del suelo, contaminación de los océanos, sobreexplotación de recursos, acumulación de residuos, plásticos diseminados a las partes más remotas del mundo.

Creemos que la Naturaleza puede absorber todo. Que podría recibir nuestros humos, nuestras aguas sucias, nuestros plásticos, nuestros productos químicos, nuestros vertederos, nuestras construcciones, nuestras excavaciones, nuestros bosques afeitados, y sin embargo seguir funcionando como antes.

Estábamos equivocados.

La naturaleza no es una basura infinita. No es una reserva inagotable de materias primas. No es una decoración que usted conduce a través del fin de semana antes de volver a producir y consumir más y más.

La naturaleza es el sistema viviente en el que dependemos cada segundo.

La naturaleza no es externa al hombre

Tal vez este es el error intelectual más grave de nuestra civilización: hemos colocado al ser humano en un lado y la Naturaleza en el otro. Como si fuéramos sus propietarios. Como si un río existiera sólo para ser capturado, un bosque para ser cortado, una montaña para ser arrancada, un valle para ser concreto y un mar para recibir lo que ya no queremos ver.

Pero no estamos fuera de la Naturaleza.

Respiramos gracias a ella. Bebemos gracias a ella. Comemos gracias a ella. Nuestra carne, sangre, huesos y cerebro están hechos de materia de la misma Tierra. Pertenecemos al ciclo de vida que afirmamos dominar.

Destruir la Naturaleza es, por tanto, destruirnos a nosotros mismos, con un retraso de unos pocos años o generaciones que nos da la ilusión de que el acto no tiene consecuencia.

La deuda ecológica es una deuda extraña: los que la contraen no son siempre los que la pagarán. Hoy podemos destruir un bosque, envenenar una mesa de agua, degradar una costa o desregular permanentemente un ecosistema, y pasar la factura a los niños que aún no nacen.

Debemos salir de la civilización de los desechos

Nuestra economía ha perfeccionado el arte de producir. Ahora debe aprender el arte de ya no destruir.

La producción sin pensar en los desechos ya no es aceptable. El consumo sin saber de dónde viene o de dónde irá ya no es aceptable. El diseño de objetos durante unos meses de uso y siglos de contaminación ya no es aceptable.

El reciclaje ya no debe ser un suplemento de buena conciencia. La reducción de desechos ya no debe ser una campaña publicitaria. La protección del suelo, los bosques, los ríos, las costas y los océanos debe convertirse en una prioridad fundamental como la energía, la seguridad o la salud.

Tenemos que reutilizar. Reparación. Recicla. Limpia. Reforestación. Restaurar suelos. Protege las cuencas hidrográficas. Impida que los ríos se conviertan en alcantarillas. Reducir plásticos innecesarios. Construye mejor. Produce mejor. Transporte mejor. Come menos estúpidamente.

Y sobre todo, deja de creer que un país puede resolver un problema que no conoce fronteras solas.

El clima no tiene pasaporte

El carbono no se detiene en las costumbres. Los océanos no tienen fronteras. Los principales sistemas climáticos conectan continentes. Un bosque destruido, un océano caliente, una capa de hielo debilitada o una atmósfera llena de más gases de efecto invernadero afectan a toda la humanidad.

Por lo tanto, la acción debe ser rápida y global.

No en 50 años. No cuando cada gobierno encuentra el tiempo políticamente cómodo. No cuando todas las empresas amortizan sus viejos modelos. No cuando la próxima generación hereda el daño.

Ahora.

Necesitamos acuerdos internacionales más exigentes, políticas energéticas coherentes, inversiones masivas en eficiencia y tecnologías limpias, pero también un cambio profundo en el comportamiento.

Para ninguna conferencia internacional salvará un río si los habitantes continúan desperdiciando sus desechos allí. Ninguna tecnología protegerá un bosque si todos consideran que sigue siendo de otra persona. Ninguna ley será suficiente si el respeto por los vivos no entra en nuestra conciencia.

La revolución más urgente comienza con los niños

Ahí es donde empieza todo.

Tenemos que enseñar a un niño que un río está vivo.

No vivo como hombre o animal, por supuesto, pero vivo como sistema: nace, circula, nutre, transporta, conecta, refugiada, transformada. Tiene un equilibrio que puede ser protegido o roto.

Tenemos que enseñarle que un bosque no es sólo un conjunto de árboles. Que una montaña no es un montón de rocas. Que un valle no es un espacio vacío disponible para bienes raíces. Que una playa no es un lugar para dejar atrás botellas, bolsas y traseros.

Cada niño debe conocer un territorio real: un río, un bosque, una montaña, una costa, un valle. Observa sus estaciones. Comprender sus fragilidades. Recoge la basura. Planta. Vea cómo circula el agua. Comprender lo que es el suelo vivo.

La educación ambiental no debe ser un capítulo secundario en un libro de texto escolar. Debería ser una formación en responsabilidad.

Enseñamos a los niños a respetar una luz roja, la propiedad de los demás y las reglas de la vida colectiva. ¿Por qué no les enseñamos con la misma fuerza que un arroyo, un bosque o una montaña también tienen una dignidad que impone deberes?

Conducimos lo sagrado de la Naturaleza

Finalmente hay una dimensión más profunda, que nuestro tiempo duda en pronunciar porque no se mide en dólares ni en grados: la dimensión espiritual.

Durante milenios, el hombre miró montañas, bosques, manantiales, cielo, estrellas y océanos con una forma de respeto mezclado con el miedo y la maravilla. Intuitivamente sabía que estaba frente a algo que lo excedió.

Luego gradualmente convertimos el mundo en una mercancía.

Damos un precio a la madera, el metro cuadrado, el mineral, el barril, el kilovatio, el pez, el agua, pero olvidamos dar un valor a la existencia misma de los vivos.

Para aquellos que creen en Dios, la pregunta se vuelve aún más vertiginosa: ¿cómo podemos pretender respetar al Creador mientras desprecia su Creación? ¿Cómo podemos hablar de la santidad de la vida mientras tratamos al mundo vivo como un vertedero o un almacén de materias primas?

La naturaleza no es Dios. Pero la vida de la Naturaleza puede ser recibida como una manifestación de la Creación, como algo confiado a nosotros y no entregado a nuestra predación sin límites.

Podemos haber olvidado que el respeto a los vivos es también una forma de humildad.

Y la humildad es precisamente lo que falta en una civilización que se cree lo suficientemente poderosa para transformar todo el planeta sin tener que sufrir las consecuencias.

Somos la generación que sabe

Nuestros antepasados podrían decir que no lo sabían.

No lo hacemos.

Vemos el retiro de los glaciares. Estamos midiendo el calentamiento. Observamos que los océanos cambian. Conocemos el papel de los gases de efecto invernadero. Sabemos lo que le pasa a los plásticos. Sabemos que los suelos destruidos absorben menos agua. Sabemos que algunos bosques y ecosistemas no son eternos.

Lo sabemos.

Es por eso que la inacción de nuestro tiempo plantea una terrible pregunta moral: ¿qué se dirá de nosotros si tenemos el conocimiento, las tecnologías y los medios para actuar, pero sin embargo han elegido preservar nuestros hábitos?

¿Qué dirá un niño de 2050 frente a un río muerto, un bosque perdido o una zona inhabitable?

Probablemente no nos preguntará si la transición fue políticamente difícil.

Él nos preguntará:lo sabías. ¿Por qué no hiciste nada?

La Tierra probablemente sobrevivirá. La pregunta es, ¿qué hay de nosotros?

A menudo hablamos de salvar el planeta. La expresión es casi demasiado tranquilizadora.

El planeta no necesita que volvamos el Sol. La Tierra ha sufrido enormes levantamientos mucho antes de la aparición de la humanidad y experimentará otros.

Lo que necesitamos salvar es las condiciones extraordinarias que hacen posible nuestra civilización y una inmensa diversidad de formas de vida.

Por lo tanto, la cuestión no es sólo ecológica.

Es humano.

Es moral.

Es espiritual.

Y se vuelve urgente.

Debemos elegir entre dos formas de civilización.

Uno seguirá midiendo su éxito en el volumen de lo que extrae, produce, consume y descarta.

El otro finalmente entenderá que el poder sin responsabilidad conduce a la destrucción, y que una civilización verdaderamente avanzada también reconoce lo que protege.

Protege un río. Un bosque. Una montaña. Un valle. Mar. Un glaciar. Una especie.

Estos no son pequeños gestos marginales.

Está reconstruyendo nuestro lugar en el mundo.

Debemos volver a aprender a mirar a la Naturaleza no como una cantidad de recursos, sino como una comunidad viviente de la que somos parte.

Y si no lo hacemos tan rápido, un día vendrá cuando ya no discutiremos cómo prevenir la degradación.

Miraremos el daño.

Y será demasiado tarde para arreglar una parte de ella.

« No somos los propietarios de la Naturaleza. Somos parte de la vida que tenemos el deber de transmitir. »

Bernard Raymond JABER