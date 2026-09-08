Entre Baabda y Maarab, la zanja se ensancha detrás del acuerdo de fachada

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El mismo objetivo, pero métodos que se alejan

Entre Baabda y Maarab, todavía no hay desacuerdo sobre los principios principales mostrados por ambas partes. Joseph Aoun y Samir Geagea defienden el monopolio estatal de armas. También apoyan el fortalecimiento del ejército e instituciones. Sin embargo, su manera de lograr estos objetivos es gradualmente alejarlos. Las diferencias se relacionan ahora con el ritmo, los medios y el liderazgo político de esta transición. Naharnet, el 7 de septiembre de 2026, informa que Samir Geagea ha pedido a los funcionarios gubernamentales que tomen medidas concretas si Hezbollah no desmantela rápidamente su aparato militar. El líder de las Fuerzas Libanesas denunció la procrastinación, las demoras y las soluciones parciales. También pidió a un Estado capaz de gobernar e imponer sus decisiones. Estas críticas están dirigidas a un método que Maarab considera demasiado cauteloso. Por lo tanto, afectan directamente a la presidencia, incluso cuando Joseph Aoun no siempre es nombrado. El Jefe de Estado favorece un enfoque más gradual. Busca preservar el papel del ejército, los equilibrios internos y el camino de las negociaciones. Este enfoque ha adquirido mayor importancia al reanudar los debates con Israel y empeorar la situación en el Líbano meridional. Así, los dos polos pueden defender el mismo principio al oponerse a su aplicación. Para Maarab, el tiempo dedicado al diálogo puede permitir a Hezbollah retener parte de su mecanismo. Para Baabda, un enfrentamiento interno mal controlado podría amenazar la estabilidad del país. Esta diferencia ya era notable varios meses antes. Ha quedado más claro con la guerra, las negociaciones y los compromisos asumidos por el Estado sobre el monopolio de las armas.

La reconciliación observada en julio no removió las diferencias. An-Nahar, on 10 July 2026, reported that Samir Geagea had gone to Baabda to head a large delegation from the Strong Republic bloc. Dijo que el Estado debería estar solo para decidir cómo hacer frente a la presencia israelí. Joseph Aoun había defendido la continuación de las negociaciones. Esta reunión dio la imagen de una convergencia sobre el retorno de la decisión estratégica a las instituciones. El Líbano24, el 11 de julio de 2026, señaló, sin embargo, que las relaciones entre Baabda y Maarab habían sido gestionadas desde hace mucho tiempo por contactos indirectos. El MP Melhem Riachy fue un mensajero entre Joseph Aoun y Samir Geagea. Los medios de comunicación ya describieron un acuerdo sobre el objetivo general, con diferentes enfoques sobre la velocidad necesaria para lograrlo. Dos meses después, esta diferencia se volvió más política. Las Fuerzas Libanesas ya no quieren recordar su posición sobre las armas. Exigen resultados y cuestionan el ritmo de acción institucional. El discurso de Geagea el 6 de septiembre marca un hito en este sentido. Al-Quds Al-Arabi, on 6 September 2026, reports that he requested the dissolution of the military and security branches of armed organizations, primarily targeting Hezbollah. Según él, el monopolio de armas es ante todo un requisito libanés. Él cree que el estado debe actuar si Hezbollah no lo hace en sí mismo. El debate entre Baabda y Maarab pasa de principio a ejecución. Es precisamente en este terreno que la zanja comienza a ensancharse.

Joe Rajji se convierte en el símbolo visible del malestar

El caso del Ministro de Relaciones Exteriores Joe Rajji dio una expresión institucional a esta tensión. Rajji pertenece al contingente ministerial apoyado por las Fuerzas del Líbano. Por lo tanto, su lugar en la dirección de la diplomacia se sigue de cerca en Maarab. Sin embargo, su ausencia de varias importantes secuencias diplomáticas causó la irritación de Samir Geagea. Naharnet, 7 de septiembre de 2026, reporta la respuesta del Primer Ministro Nawaf Salam a la crítica de la marginación del ministro. Salam recordó que la Constitución confía al Consejo de Ministros la definición de la política general del Gobierno, incluida la política exterior. He also claimed to be in permanent coordination with Joe Rajji. Según el Primer Ministro, la composición de las delegaciones oficiales depende de la naturaleza y el programa de cada viaje. Este desarrollo muestra que el archivo va más allá de un simple problema de protocolo. Para las Fuerzas Libanesas, la cuestión se refiere al lugar real del Ministerio de Relaciones Exteriores en las negociaciones que se han vuelto esenciales para el futuro del país. Para Baabda y el Serail, también se trata de preservar la capacidad de la Presidencia y del Gobierno para llevar a cabo cuestiones delicadas sin que cada movimiento se convierta en una cuestión participativa. Joe Rajji está así en el centro de una divergencia más amplia sobre la fabricación de la política exterior.

Las críticas de Geagea son más sensibles porque la diplomacia libanesa es ahora central en las relaciones con Washington y en las negociaciones con Israel. Así que la pregunta no es sólo quién acompaña a Joseph Aoun en una visita. Se refiere a la ubicación de la línea exterior del Líbano. Maarab cree que el Ministro de Relaciones Exteriores debe asumir plenamente su función institucional. El campo presidencial defiende una lectura en la que el jefe de Estado conserva un lugar central en las grandes negociaciones. Esta diferencia alimenta la sospecha política. Las Fuerzas Libanesas temen que la diplomacia alrededor de Baabda reduzca la influencia de un ministro que expresa posiciones particularmente firmes sobre Hezbollah y soberanía. Por otra parte, el poder puede considerar que una negociación tan sensible requiere un margen de maniobra que exceda las posiciones de una parte. El desacuerdo se convierte entonces en institucional y político. Afecta no sólo las habilidades, sino también la confianza entre los socios en el poder.

Sin embargo, la inquietud no dio lugar a un desglose de las comunicaciones. MTV Líbano, 3 de septiembre de 2026, informa que Joseph Aoun recibió Melhem Riachy en Baabda. Samir Geagea envió al diputado de la República Fuerte. La reunión se centró en los asuntos políticos, nacionales y administrativos, pero también explícitamente en las relaciones entre las Fuerzas Libanesas y la Presidencia. La elección de Riachy es significativa. Durante mucho tiempo ha sido un enlace entre Maarab y Baabda. Su visita muestra que ambas partes siguen tratando de gestionar sus diferencias a través de un canal directo. También confirma la existencia de un tema suficientemente grave para que la relación misma se incluya en el programa de la reunión. Por lo tanto, esta secuencia nos impide hablar de una ruptura. Más bien, muestra una relación que entra en una fase de aclaración. Ambas partes siguen comunicándose, pero ahora tienen que lidiar con las diferencias públicas.

Hezbollah en el corazón de la divergencia estratégica

La cuestión de las armas sigue siendo la cuestión más importante. En principio, Joseph Aoun y Samir Geagea se encuentran alrededor del monopolio estatal. La diferencia radica en cómo pasar de esta posición a su aplicación. Maarab pide una acción más rápida. Baabda debe integrar más limitaciones. El Jefe de Estado debe tener en cuenta, entre otras cosas, la capacidad de Hezbollah para movilizar su base, la situación militar en el Sur y el riesgo de confrontación interna. Las huelgas israelíes añaden otra limitación. Reuters, 6 de septiembre de 2026, informa que Joseph Aoun denunció una « gravación peligrosa » tras los bombardeos israelíes en varias partes del sur del Líbano. El Presidente exhorta a los Estados Unidos y a la comunidad internacional a intervenir. En este contexto, Baabda considera que la negociación es un instrumento para limitar la guerra y restablecer gradualmente la autoridad estatal. Esta prioridad no se ajusta plenamente al calendario requerido por las Fuerzas Libanesas.

Naharnet, 7 de septiembre de 2026, informa que Geagea rechazó lo que considera procrastinaciones y medias medidas. Pidió a un Estado soberano en su territorio y en sus decisiones. Su discurso está dirigido directamente a mantener un aparato militar independiente Hezbollah. Pero también contiene una crítica a quienes, según él, retrasan la aplicación de las decisiones ya adoptadas. Esta sombra es importante. Las Fuerzas Libanesas no se oponen al poder actual. En su lugar, tratan de empujar este poder hacia una aplicación más rápida de sus propios compromisos. Geagea puede apoyar a Joseph Aoun sobre el principio de las negociaciones o el monopolio de las armas, y luego criticar su método. Esta posición permite a Maarab mantener una posición en la mayoría política al tiempo que fortalece su identidad de oposición sobre cuestiones soberanas.

Esta estrategia también incluye una dimensión electoral. Las Fuerzas Libanesas quieren aparecer como el partido que pide la aplicación intransigente del principio de un Estado y un ejército. Por lo tanto, no pueden permitir que Baabda ocupe solo este espacio político. Como José Aoun puso la soberanía y el monopolio de las armas en el centro de su mandato, los dos polos se encontraron compitiendo en un terreno cercano. La convergencia ideológica puede producir paradójicamente rivalidad política. Si el presidente progresa a través de la negociación, Baabda puede reclamar el éxito del método gradual. Si las negociaciones chocan, Maarab puede decir que sus advertencias fueron justificadas. La relación así depende de los resultados obtenidos en el campo.

Del acuerdo presidencial a una relación bajo vigilancia

La tensión actual tiene especial importancia en comparación con el comienzo del mandato. Las Fuerzas Libanesas apoyaron la elección de Joseph Aoun en enero de 2025. They then welcomed the formation of the Government of Nawaf Salam. El nuevo poder apareció entonces como una oportunidad para restaurar las instituciones después de años de parálisis. Las expectativas de Maarab eran altas. Entre ellas figuraban la soberanía, la reforma y el control de armamentos. El paso del tiempo convierte estas expectativas en criterios de evaluación. Mientras más tiempo los objetivos anunciados produzcan resultados, más las Fuerzas Libanesas se dan la libertad de criticar.

La relación ya ha experimentado fases de tensión y calma. MTV Líbano, el 16 de enero de 2026, informó de un largo llamamiento entre Joseph Aoun y Samir Geagea, centrándose en el monopolio de armas. Según los medios de comunicación, este intercambio había ayudado a aliviar las tensiones que habían surgido anteriormente entre Baabda y Maarab. Esta secuencia muestra que los desacuerdos actuales no son completamente nuevos. La relación funciona en ciclos. Una divergencia pública aparece, luego los canales políticos buscan contenerla. La visita de Melhem Riachy el 3 de septiembre parece encontrarse con la misma lógica. Intervino unos días antes del discurso muy firme de Geagea. Por consiguiente, el contacto continuo no impidió que el Jefe de las Fuerzas Libanesas levantara su tono.

La naturaleza de esta relación también explica por qué cada desacuerdo toma rápidamente una dimensión nacional. Joseph Aoun no es el líder de un partido político. Sostiene la presidencia y debe lidiar con las fuerzas con intereses opuestos. Samir Geagea lidera una de las principales formaciones cristianas y un importante bloque parlamentario. Por lo tanto, los dos hombres no responden a las mismas limitaciones. Maarab puede exigir una posición más clara y convertirla en un elemento de movilización política. Baabda debe medir las consecuencias institucionales de cada decisión. Esta diferencia en función produce necesariamente ritmos distintos.

Diplomacia y reformas abren el segundo frente político

El desacuerdo ya no se limita a las armas de Hezbollah. El discurso de Geagea del 6 de septiembre también se centró en el funcionamiento del estado y las reformas. Naharnet, el 7 de septiembre de 2026, informa que Nawaf Salam respondió a las críticas del líder de las Fuerzas Libanesas sobre el ritmo de las reformas financieras. El Primer Ministro defendió el trabajo de su gobierno. El intercambio muestra que la crítica de Maarab ahora apunta más ampliamente al balance de poder de 2025. Por lo tanto, Baabda no está solo preocupada. El servicio también se coloca bajo presión.

Esto cambia la posición de las fuerzas libanesas. El partido tiene ministros en el gobierno, pero al mismo tiempo busca destacar la lentitud que le atribuye. Este equilibrio se hace más difícil cuando los plazos políticos se acercan. Los ministros cercanos a las Fuerzas Libanesas deben defender sus acciones. Sin embargo, el partido quiere mantener la oportunidad de criticar opciones que no encajan en su línea. Joe Rajji encarna perfectamente esta situación. Su presencia en el gobierno permite a las Fuerzas Libanesas influir en la política exterior. Su supuesta marginación también permite a Maarab denunciar un funcionamiento que ella considera contrario a la lógica institucional.

Por lo tanto, los futuros intercambios entre Baabda y Maarab dependerán de dossiers muy concretos. El lugar de Joe Rajji en las próximas misiones diplomáticas será observado. El ritmo de aplicación de las decisiones sobre las armas será aún mayor. La celebración de negociaciones con Israel es una tercera prueba. On 10 July 2026, An-Nahar reported that Geagea had claimed since Baabda that the State should be the only one to decide in the decisivo cases. Esta posición sigue siendo coherente con la de Joseph Aoun. However, it contains a requirement that the State exercise this prerogative effectively. Está en la brecha entre la decisión anunciada y su aplicación que Maarab está construyendo ahora sus críticas.

La relación sigue siendo cruzada por dos movimientos opuestos. Los primeros impulsos para la cooperación. Baabda y Maarab comparten varios objetivos relativos a la soberanía y las instituciones. También tienen canales regulares de comunicación. El segundo alimenta la distancia. Las Fuerzas Libanesas consideran el poder demasiado lento, impugnan la gestión de ciertas cuestiones diplomáticas y quieren una aplicación más rápida del monopolio de armas. La Presidencia debe gestionar una ecuación que incluya a Hezbollah, el ejército, las negociaciones con Israel y la estabilidad interna. El pasaje de Melhem Riachy a Baabda el 3 de septiembre de 2026 ilustra esta doble realidad. El canal no está roto. Pero el mero hecho de que la relación entre la Presidencia y las Fuerzas Libanesas era un tema explícito de la reunión demuestra que ahora requiere una gestión política plena.