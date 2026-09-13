Bancos libaneses: el precio real de los bienes

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Seis años después del colapso financiero, la cuestión central ya no es si el sistema bancario libanés ha sufrido pérdidas, sino que debe absorberlas y determinar su cantidad bancaria por banco. Un examen genuino de la calidad de los activos —debido al Banco del Líbano, la deuda soberana, los préstamos dudosos, los bienes inmuebles incautados, la equidad y las transacciones con las partes conexas— podría eliminar algunos de los capitales que aún se han depositado. También podría revelar subprovisiones o valoraciones demasiado optimistas. Por otro lado, refiriéndose a la « misapropiación » requiere evidencia transaccional de que una simple revaloración contable no puede proporcionar.

El sujeto real: pérdida de medición antes de distribuirlo

En un banco, el activo representa lo que la institución posee o debe: efectivo, bonos, préstamos, depósitos con otros bancos, edificios y acciones. Las obligaciones incluyen, entre otras cosas, los depósitos de clientes. El capital absorbe las pérdidas primero. Si un activo en 100 vale sólo 40, la diferencia debe ser reconocida. Mientras no lo sea, el capital contable puede ser más favorable que el valor económico.

El Líbano está centrando este problema en una escala excepcional. A finales de 2025, el Banco del Líbano estimó que el balance consolidado de los bancos comerciales era de aproximadamente 102.000 millones de dólares. Las inversiones en el banco central representaron 77.500 millones, o alrededor del 76% del total. Los depósitos de clientes de divisas ascendieron a 86,71 millones de dólares. Por lo tanto, la mayoría del debate no se centra en unos pocos edificios: se centra en el valor real de una enorme deuda bancaria al Banco del Líbano.

El FMI estimó en 2023 las pérdidas del sistema financiero en alrededor de 70 mil millones de dólares, y señaló que una cifra exacta requería un examen amplio de la calidad de los activos, el banco por banco y los parámetros de la reestructuración de la deuda pública. Una estimación agregada describe el agujero del sistema; una valoración individualizada determina qué bancos todavía son solventes.

¿Por qué una recuperación real es explosiva

An Asset Quality Review, o AQR, no consiste en repetir una fotografía contable con los mismos supuestos. Examina la calidad de los préstamos, garantías, disposiciones, exposiciones soberanas, deuda bancaria central y equidad. Su objetivo es estimar lo que es realmente recuperable. En un ejercicio de reestructuración, está claro si todavía existen fondos propios económicamente.

Para los accionistas, la apuesta es inmediata. La depreciación adicional reduce la equidad. Si las pérdidas superan el capital, la institución se vuelve económicamente insolvente incluso si continúa funcionando. La legislación libanesa sobre resolución bancaria sitúa la valoración y la jerarquía de la absorción de pérdidas en el centro del proceso. El FMI insiste en un principio: las pérdidas no deben transferirse a los depositantes ante los accionistas y los acreedores de menor rango.

Cada dólar de pérdida reconocida debe ser cargado a alguien. Una menor valoración de una cartera de préstamos o un activo inmobiliario reduce el capital. Un fuerte descuento en deuda con el Banco del Líbano puede borrar. Por lo tanto, la batalla técnica sobre los supuestos es también una batalla sobre la futura propiedad bancaria y el reparto de pérdidas.

El número que domina todo: 77.5 mil millones en el BDL

El balance bancario sigue dominado por las inversiones con el Banco del Líbano. Al final de 2025 ascendieron a 77.500 millones de dólares, frente a 79.600 millones de dólares al año anterior. The Association of Banks of Lebanon reported that by the end of 2024 these investments represented 77.1 per cent of bank assets and that foreign monetary deposits with BDL amount to approximately 90 per cent of customer deposits in foreign coin.

Contabilidad, una reclamación en el banco central es un activo. Económicamente, su valor depende de la capacidad de BDL para pagarlo. Sin embargo, ha acumulado un desequilibrio masivo de divisas después de años de financiación estatal, apoyo a los tipos de cambio y transacciones financieras con bancos. El FMI consideró que una consolidación de su balance requeriría una reducción significativa de sus compromisos con los bancos, ya que el Estado no tenía la capacidad de recapitalizarlo hasta el agujero.

Por ello, los bienes raíces, aunque importantes, no son el núcleo cuantitativo del problema. Si varios miles de millones de reclamaciones sobre el BDL se recuperan sólo parcialmente o durante un período muy largo, su valor económico es inferior al nominal. Sin esta estimación, no se puede medir seriamente el capital de cada banco.

Inmuebles: el riesgo de valor en papel

El stock inmobiliario no es el primer artículo del balance en términos absolutos, pero puede ser uno de los lugares donde una pérdida económica permanece oculta detrás de un valor de experiencia. Los bancos han recuperado tierras, apartamentos, oficinas, hoteles, proyectos inacabados o intereses inmobiliarios en la liquidación de deudas dudosas. También permanecen expuestas por hipotecas que garantizan préstamos.

El mecanismo más sensible aparece cuando una deuda dudosa es reemplazada por bienes inmuebles. Imagina un promotor que debe $30 millones y ya no puede pagar. Transfiere 30 millones de edificios expertos al banco. Si un experto independiente llega a la conclusión de que sólo podían transferirse 16 millones de dólares en cifras netas, la pérdida económica de 14 millones no desapareció: sólo cambió la línea en el balance.

Esta diferencia entre valor de libro, valor experto y valor de mercado es fundamental. Un edificio presentado como valor de 20 millones no es necesariamente un activo de 20 millones para un banco que debe restaurar su solvencia. Es necesario determinar cuánto pagaría un comprador independiente, en qué moneda, dentro de qué tiempo y después de qué costos. El costo real, no el costo nominal, y sobre todo sobre la base de una posible venta y no mantenimiento de precios artificiales.

El Líbano combina varios factores que complican esta valoración. El crédito inmobiliario ha colapsado desde 2019, el mercado está en gran parte en efectivo, las estadísticas siguen siendo imperfectas y los precios no corresponden necesariamente a precios negociados. Las crisis políticas, la guerra y la destrucción también afectan a ciertos territorios. Por consiguiente, la experiencia basada en referencias o precios antiguos puede ser excesivamente favorable.

El problema no data de 2019. En su evaluación de 2017 del sector financiero libanés, el FMI ya detectó deficiencias en el marco de valoración colateral. Recomendó que se reforzaran las normas para los evaluadores y las normas para la reevaluación de los derechos de seguridad. Incluso antes de la crisis, la calidad de los valores inmobiliarios utilizados para medir la cobertura crediticia era, por lo tanto, una cuestión prudencial.

La sobrevaloración de la garantía tiene un efecto directo en las disposiciones. Para una deuda de 10 millones en un deudor en dificultad, una tierra estimada de 9 millones da la impresión de que el riesgo sigue estando ampliamente cubierto. Si esta tierra vale sólo 5 millones si se realiza, el déficit económico es mucho mayor. La experiencia demasiado optimista puede retrasar el reconocimiento de una pérdida.

También debería examinarse la fecha de los informes de expertos. Un activo valorado antes de la crisis desde un mercado apoyado por flujos de capital y crédito no puede retener automáticamente el mismo valor en 2026. An RQA should require recent expertise, actual sales comparables and a liquidity Discount when an asset cannot be sold quickly without a sharp reduction in prices.

El punto más sensible se refiere a las partes relacionadas. Para cada bien importante, la auditoría debe identificar al anterior propietario, al deudor responsable de la transferencia, el precio elegido, el experto, cualquier vinculación con accionistas o administradores y operaciones posteriores. Los edificios adquiridos a un valor anormalmente alto de una empresa relacionada podrían, según las pruebas, plantear cuestiones de gobernanza, conflicto de intereses o justificar la investigación judicial.

El mismo razonamiento se aplica a los intereses de las empresas inmobiliarias. Un banco no puede poseer un edificio directamente pero puede poseer una empresa cuyo valor depende de la tierra o los edificios. Si estos activos son sobrevalorados, la participación bancaria también es. An RQA must therefore go back to the underlying assets.

¿Podemos decir hoy que el stock de viviendas de los bancos libaneses es generalmente sobrevalorado? No, falta de banco de datos públicos por banco y activo por activo. Pero esta falta de pruebas no justifica mantener los valores existentes sin control. Por el contrario, hace indispensable una experiencia independiente sistemática.

Qué prueba de bienes raíces debe medir

En ausencia de un inventario consolidado suficientemente detallado de las existencias de viviendas que los bancos realizan directa o indirectamente, sería engañoso estimar hoy la pérdida total. El ejercicio pertinente es aplicar varios escenarios de valor de mercado, activos por activo. Una caída del 20% probaría un mercado simplemente iquid; el 40% simularía una corrección severa; el 60% correspondería a una situación de venta muy difícil o a una experiencia inicial particularmente optimista.

Como medida educativa, si un banco tuviera 500 millones de dólares en activos inmobiliarios a su valor de experiencia, un 20% de descuento crearía 100 millones de pérdidas adicionales. Al 40%, la pérdida alcanzaría 200 millones; al 60%, 300 millones. Si este banco tuviera sólo 250 millones de fondos económicos antes de la prueba, el tercer escenario sería suficiente para borrarlos. Estas cifras son un ejemplo de mecánica contable, no una estimación de la cartera de un banco libanés real.

Sobre todo, la prueba debe comparar la pérdida de propiedades con la capital de cada establecimiento. Un corte de pelo en todo el sistema que parece modesto puede ser fatal para un banco cuyos propios fondos ya están absorbidos por pérdidas en BDL y deuda soberana. Las propiedades inmobiliarias pueden ser la capa de pérdidas adicionales que desplazan a una institución de la subcapitalización a la insolvencia.

Préstamos sospechosos: una cartera extremadamente degradada

El BDL informó en su revisión de diciembre de 2025 que la relación de préstamo en las categorías de riesgo 4, 5 y 6 era 86,3% para octubre de 2025, según se define. Este nivel refleja una cartera extremadamente degradada. La contracción de crédito desde 2019 también ha cambiado el stock: los préstamos han sido retribuidos o reducidos, mientras que una gran parte de exposiciones difíciles permanecen.

Para valorar un préstamo dudoso, es necesario estimar lo que el prestatario puede realmente pagar y lo que la garantía vale. Si una empresa debe 10 millones pero ya no genera suficiente dinero, la deuda no vale mecánicamente 10 millones. Si el banco cuenta con terrenos hipotecados, es necesario integrar su precio de venta realista, rango de hipoteca, plazos legales, otros acreedores y costos.

Las NIIF 9 normalmente requieren una lógica de pérdidas de crédito esperadas. El BDL adoptó este marco en 2017 y lo cambió durante la crisis. Pero un estándar no garantiza que todas las suposiciones reflejen correctamente una crisis sistémica. Un RQA independiente se utiliza específicamente para probar clasificaciones, disposiciones, garantías y escenarios de recuperación.

¿Diversión de activos? Tres fenómenos para distinguir

El término « misapropiación » es tentador en un país donde los depositantes han perdido el acceso normal a sus cuentas. Sin embargo, un análisis económico debe separar tres fenómenos. La primera es la mala asignación de ahorros: los bancos han colocado masivamente los fondos con el BDL y el estado. La segunda es mala valoración o subprovisión: un activo permanece por encima de lo que se puede recuperar. El tercero es la desviación en el sentido legal: transferencia fraudulenta de un activo o ventaja injusta a una persona determinada.

Los dos primeros pueden identificarse mediante un examen contable y prudencial. El tercero requiere registros de transacciones, identificación de propietarios beneficiosos, examen de transacciones con partes conexas, transferencias transfronterizas, decisiones de asesoramiento y precios de transferencia. Un banco puede ser insolvente sin secuestro. Por el contrario, puede existir una transacción fraudulenta incluso si se evalúa correctamente el balance.

Sin embargo, el riesgo de tratar con las partes conexas merece especial atención. En su diagnóstico de gobernanza y corrupción publicado en 2026, el FMI identifica vulnerabilidades como el peso de los bancos familiares, un marco históricamente incompleto sobre los partidos conexos y una falta de transparencia en la supervisión. El secreto bancario también había complicado la identificación de ciertas relaciones antes de su enmienda en abril de 2025.

Por lo tanto, una investigación debe preguntar no sólo cuánto vale un edificio, sino quién lo vendió al banco, a qué precio, con qué experiencia, quién era el deudor original y qué vínculos existían entre las partes. La misma lógica para la equidad, el crédito a empresas relacionadas y la eliminación de activos. Por lo tanto, una sospecha general puede convertirse en un hecho verificable y posiblemente una cuestión judicial.

Por qué el capital mostrado puede ser engañoso

Las estadísticas de BDL todavía tenían 452.027 mil millones de libras de cuentas de capital para bancos comerciales en junio de 2026, unos 5.05 mil millones de libras a 89.500 libras. Esta cifra no significa que el sector tenga 5.000 millones de dólares inmediatamente disponibles. Es un agregado contable cuya fuerza depende del valor de los activos opuestos.

Tome un banco con 10 mil millones de activos, 9 mil millones de pasivos y 1 mil millones de capital. Si una auditoría llega a la conclusión de que los activos valen sólo 8.000 millones, el capital de los miles de millones desaparece y sigue habiendo un déficit de 1.000 millones. En el caso libanés, este mecanismo se multiplica por la exposición común al BDL: una disminución del valor recuperable de esta deuda afecta a varias instituciones al mismo tiempo.

Sin embargo, dos bancos con la misma reclamación nominal en el BDL pueden tener situaciones diferentes dependiendo de sus activos extranjeros, préstamos, garantías, capital, accionistas y flujos registrados desde 2019. Por lo tanto, una solución uniforme sin un diagnóstico bancario corre el riesgo de salvar instituciones insolvente o de sacrificar un banco que pueda ser recapitalizado.

¿Quién mejor enmarca la evaluación?

Sería excesivo decir que todos los bancos libaneses « refundían una estimación real » como si hubiera una posición idéntica de cada institución. Sin embargo, durante años el sector ha estado desafiando varios proyectos para la asignación de pérdidas y sus suposiciones. Un estudio encargado por la Asociación Bancaria Libanesa en 2026 modeló escenarios en los que sólo un puñado de bancos sobreviviría ciertas modalidades de reestructuración. Esto muestra la magnitud del problema.

Los bancos también tienen un argumento aceptable: una valoración arbitrariamente baja puede destruir innecesariamente una institución viable. Un RQA es creíble sólo si las mismas reglas se aplican a todos, si los expertos son independientes y si se documentan los supuestos. Valorar una deuda en el BDL a cero sin análisis sería tan insensato como mantenerlo al 100% del nominal por convención.

Sin embargo, el conflicto de intereses sigue siendo claro. Los accionistas quieren preservar su equidad. Los líderes quieren preservar su establecimiento. El Estado procura limitar su contribución. El BDL debe restaurar su balance. Los depositantes quieren recuperar sus reclamaciones. Cada actor puede preferir un método que mueve más pérdidas a otros. Esta es precisamente la justificación económica de los conocimientos especializados independientes.

Lo que un RQA serio debe comprobar

Un examen creíble debe conciliar primero cada deuda y deuda entre los bancos y el BDL. Debe entonces valorar la deuda soberana con supuestos compatibles con su reestructuración, examinar préstamos importantes, recalcular disposiciones y verificar garantías. Los activos inmobiliarios deben ser reevaluados con transacciones reales comparables y descuentos de liquidez cuando el mercado es estrecho.

El control también debe mapear las partes relacionadas: accionistas, directores, oficiales, familias, corporaciones controladas y propietarios beneficiosos. Los grandes préstamos concedidos antes de la crisis deben enfrentarse con garantías, reembolsos y reestructuración. Las transferencias y las inmersiones de activos alrededor de 2019 merecen especial consideración cuando han podido favorecer a un interno o alterar el orden económico entre acreedores.

Por último, la auditoría debe distinguir entre dólares disponibles reales y reclamaciones denominadas en dólares, pero no inmediatamente convertibles en efectivo externo. La crisis demostró que un dólar en una cuenta no siempre equivale a un dólar transferible. Una valoración que ignore la liquidez, la madurez y el riesgo de contraparte se repetirá una de las ambigüedades fundamentales de la crisis.

Lo que los números todavía no dicen

Los agregados no responden a la pregunta decisiva: ¿cuál es el valor neto de cada banco después del reconocimiento de todas las pérdidas? El balance bancario aumentó de alrededor de $256 mil millones en junio de 2019 a casi $102 mil millones a finales de 2025, una contracción cerca del 60%. Esta contracción no significa que los depositantes hayan recuperado la diferencia en dólares frescos: combina retiros enmarcados, asentamientos, cambios de conversión, reducciones de balances y pérdida de valor.

La concentración de $77.5 mil millones en el BDL muestra la sensibilidad del sistema. Para fines ilustrativos, un 10% de descuento en este artículo sería de 7.750 millones de dólares, más que las cuentas de capital consolidadas publicadas en junio de 2026 convertidas a un ritmo de 89.500 libras. Este cálculo no prejuzga el corte de pelo que se mantendrá. Muestra por qué algunos puntos de valoración pueden decidir la solvencia de muchos bancos.

El mismo razonamiento se aplica a préstamos y bienes raíces, pero en cantidades menos sistémicas. Un banco que mejor ha proporcionado sus préstamos, activos líquidos retenidos en el extranjero y transacciones limitadas con partes relacionadas puede emerger de un AQR en una situación muy diferente de un banco de tamaño comparable. Es precisamente la información que falta en el debate público.

La recuperación también decide el destino de los solicitantes

La cuestión parece ser una cuestión contable, pero sus consecuencias son concretas. Si los activos se mantienen artificialmente a un alto valor, los accionistas conservan en papel un capital que ya no existe económicamente. Si, al mismo tiempo, los depositantes soportan restricciones, distribuyen reembolsos o pérdidas implícitas, la jerarquía normal de absorción de pérdidas se circunvee en la práctica.

Por el contrario, reconocer todos los activos a su precio inmediato de liquidación también puede destruir el valor. Algunos activos iniquidos pueden producir flujos futuros superiores a su precio de venta forzado hoy. La reestructuración racional debe distinguir entre el valor de liquidación, el valor económico a largo plazo y la liquidez inmediatamente disponible. Estos conceptos no son intercambiables.

El FMI recordó en febrero de 2026 que la estrategia debe respetar la jerarquía de la deuda y seguir siendo compatible con la liquidez disponible y la sostenibilidad de la deuda pública. Esto cierra la puerta a soluciones mágicas. El estado no puede prometer decenas de miles de millones que no posee. BDL no puede convertir una reclamación contable en dólares frescos sin activos correspondientes. Los bancos no pueden devolver lo que ya no tienen sin recapitalización, recuperación o realización de activos.

Por qué la transparencia se ha convertido en una condición económica

El debate libanés se ha opuesto desde hace mucho tiempo a las cifras mundiales. La confianza no volverá con una nueva figura agregada. Se trata de resultados bancarios por bancos, una metodología común, auditores independientes, reglas de conflicto de intereses y una explicación de cómo se ha valorado cada categoría de activos principales. En la práctica internacional, los coordinadores residentes se utilizan específicamente para aclarar la situación de las instituciones y sus necesidades de capital.

La publicación no significa exponer los datos personales de cada prestatario. Significa hacer que los resultados sean inteligibles: capital antes del ajuste, pérdidas adicionales, valor de las reclamaciones soberanas y BDL, disposiciones sobre créditos, descuentos inmobiliarios, necesidades de recapitalización y decisión de resolución. Sin esta transparencia, cada actor puede seguir produciendo su propio balance económico.

Las estacas van más allá de los viejos depósitos. Un sistema bancario que no reconoce sus pérdidas normalmente no puede reanudar el crédito. Los nuevos inversores son reacios a traer capital si ignoran las obligaciones que les devuelven. Los nuevos solicitantes evitan el sistema si temen que su dinero se utilice para llenar viejos agujeros. Por lo tanto, la valoración es una condición para reiniciar la intermediación financiera, no sólo un ejercicio de responsabilidad en el pasado.

Lo que la fotografía real podría revelar

Un RQA completo podría resultar en varios resultados simultáneos. Algunos bancos podrían retener capital positivo después de los ajustes y ser recapitalizados. Otros podían ver su equidad completamente borrada. Algunas valoraciones inmobiliarias podrían ajustarse hacia abajo, otras confirmadas. Los préstamos pueden requerir disposiciones adicionales. Las transacciones con las partes conexas pueden ser regulares o, por el contrario, justificar nuevas investigaciones.

Este diagnóstico también podría demostrar que el debate público sobreestima la importancia relativa de ciertas posiciones. Aunque los edificios han sido sobrevalorados, el principal riesgo sistémico sigue siendo la deuda con el Banco del Líbano. Una corrección inmobiliaria de unos pocos cientos de millones no resolvería un desequilibrio financiero de decenas de miles de millones. Por consiguiente, los bienes raíces son un posible indicador de las prácticas contables; No es la explicación única del agujero.

La cuestión de la « propiación » debe seguir la misma disciplina. Un RQA puede revelar una transacción anormal, un crédito conexo, una seguridad sobrevalorada o una cesión sospechosa. No puede convertir automáticamente estas anomalías en delitos penales. La intención, el beneficiario, el prejuicio y el marco jurídico aplicable deben establecerse. Es el límite indispensable entre el análisis económico y el enjuiciamiento.

¿Por qué retrasar el status quo

Cuanto más tiempo se retrasa el reconocimiento de pérdida, más funciona el sistema en un área gris. Los antiguos bancos siguen estando legalmente presentes sin ejercer plenamente su función de financiación. Los depositantes están recuperando gradualmente cantidades limitadas según los mecanismos permitidos. El crédito bancario sigue estando muy por debajo de su nivel de precrisis y una gran parte de la economía opera en efectivo o en dólares frescos fuera de los circuitos tradicionales.

Este status quo tiene un costo macroeconómico. Una economía sin intermediación bancaria efectiva invierte menos, apenas financia pequeñas empresas y depende más de la autofinanciación o el capital externo. El propio BDL destacó que el colapso crediticio reduce la inversión privada, la formación de capital y la eficiencia de la transmisión monetaria. Por lo tanto, el costo de la recuperación retardada no sólo es sufragado por los depositantes: pesa sobre el crecimiento futuro.

Sin embargo, hay una razón legítima para no apresurar el ejercicio: un mal RQA sería casi tan peligroso como la ausencia de RQA. Si los evaluadores dependen de los actores evaluados, si los datos son incompletos o si las reglas cambian en el camino, el resultado será impugnado ante los tribunales y perderá su función de referencia. Por lo tanto, la velocidad debe venir después de la independencia, el acceso a los datos y una metodología pública.

La pregunta decisiva ya no es « ¿cuánto falta? »

Tras seis años de crisis, el Líbano ya está experimentando la magnitud del problema. Lo que falta es una asignación verificable de pérdidas. Es necesario saber cuánto vale cada banco después de descartar sus reclamaciones en el BDL y el Estado, después de la provisión realista de préstamos, después de la revaloración de garantías y bienes raíces, y después de la revisión de las transacciones con partes relacionadas. Sólo entonces podemos determinar el capital para ser borrado, los nuevos fondos que se proporcionarán y los recursos realmente disponibles para los depositantes.

Por lo tanto, la negativa o el desafío de una valoración no debe explicarse por una teoría general de la desviación. Una motivación económica mucho más simple es suficiente: el valor elegido decide quién pierde su capital, quién retiene el control de un banco y qué parte de la factura se puede mover a otros jugadores. Esto no excluye el abuso individual. Esto sólo significa que estos deben ser demostrados por archivo.

Por lo tanto, el próximo paso decisivo será menos un nuevo plan mundial que una fotografía independiente y oponible de los balances. Si está completo, puede confirmar ciertos valores, corregir otros e iniciar investigaciones donde ocurren anomalías. Si sigue siendo parcial o negociado en torno a los intereses de los actores, el Líbano seguirá discutiendo el reparto de una pérdida cuyo lugar preciso todavía se niega a medir.

Gráficos

Indicador Valor Lectura Saldo bancario, junio 2019 USD 256 billion Antes de colapsar Saldo bancario, final 2025 USD 102 billion Contracciones cerca del 60% Lugares en el BDL, final 2025 77.500 millones de dólares 76% de los activos Depósitos de clientes en moneda extranjera, final 2025 86.71 mil millones de dólares Pasivo central Préstamos categorías de riesgo 4-6, Oct 2025 86.3% Cartera muy degradada Cuentas de capital, 2026 de junio 452 027 Md LBP USD 5.05 billion to USD 89.500 Pérdidas estimadas por el FMI, 2023 US$ 70 billion Antes del banco AQR por banco

Referencias y enlaces

Bank of Lebanon, Macroeconomic Review, December 2025: https://www.bdl.gov.lb/CB%20Com/Publications/Annual%20Report 2 En%C2%A711651 3.pdf

Banco del Líbano, estadísticas consolidadas del balance de bancos comerciales y cuentas de capital: https://www.bdl.gov.lb/economicandfinancialdata.php

FMI, Líbano: 2023 Consulta del artículo IV, anexo sobre la reestructuración financiera: https://www.elibrary.imf.org/view/journal/002/2023/237/article-A001-en.xml

FMI, misión al Líbano, 13 de febrero de 2026: https://www.imf.org/en/news/articles/2026/02/13/pr-26050-lebanon-imf-staff-concludes-visit

FMI, Informe de diagnóstico sobre gobernanza y corrupción, 2026 de abril: https://www.imf.org//media/files/publications/tar/2026/english/tarea2026047.pdf

FMI, Financial Sector Assessment Program, Lebanon, 2017: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2017/021/article-A001-en.xml

Association of Banks of Lebanon, Annual Report 2024: https://www.abl.org.lb/Library/Assets/Gallery/Documents/Annual%20Report%20%202024%20-%20Français%20-%20Final%20version.pdf

Bank of Lebanon, Law No. 23 of 14 August 2025 on Banking Resolution and Restructuring: https://www.bdl.gov.lb/laws.php

Escenario educativo del estrés inmobiliario

Valor hipotético del libro Decote Valor después del estrés Pérdida reconocida 500 M USD 20 % 400 MILLONES DE DÓLARES USD 100 MILLION 500 M USD 40 % 300 M USD USD 200 MILLION 500 M USD 60% USD 200 MILLION 300 M USD

Nota: escenario ilustrativo para mostrar el efecto de una revalorización sobre la equidad. No es una estimación de un banco o sector libanés.