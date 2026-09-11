Revista de prensa: Líbano bajo presión desde el frente sur del Medio Oriente en medio de la recomposición

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Ali al-Taher, nueva línea de fractura en el sur

Los acontecimientos en el sur del Líbano dominan en gran medida los periódicos del viernes 11 de septiembre de 2026. El punto de convergencia es la destrucción por el ejército israelí de infraestructura subterránea en las alturas de Ali al-Taher. La operación causó un temblor en gran parte del sur. Nabatiyeh se ha convertido en una cuestión importante para el Estado libanés. Las autoridades están tratando de fortalecer su presencia allí antes de que nuevos acontecimientos israelíes cambien la situación sobre el terreno.

Ad Diyar del 11 de septiembre de 2026 describe un Líbano frente a un « terremoto » regional y una fase considerada compleja y peligrosa. El periódico coloca la explosión de Ali al-Taher en el centro de su tratamiento. According to his information, the Lebanese authorities had not yet received an official notification on Wednesday evening concerning the date of the next negotiation session. Sin embargo, los medios israelíes informaron de una reunión en Roma los martes y miércoles. Mientras tanto, el estado busca consolidar su presencia en Nabatiyeh y sus alrededores. El periódico señala, sin embargo, que el despliegue del ejército no puede separarse de la continuación de las operaciones israelíes y la ausencia, según su análisis, de la presión estadounidense suficientemente fuerte para detener esta escalada.

Al Jumhouria del 11 de septiembre de 2026 confirma que las alturas de Ali al-Taher se han convertido en el símbolo del nuevo equilibrio de poder. El periódico informa que se registró una sacudida de magnitud 4.1 después de las explosiones. El ejército israelí afirmó haber completado la destrucción de carreteras subterráneas en la zona. El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y su Ministro de Defensa también presentaron la operación como un paso en el establecimiento de lo que llaman zona de seguridad en el sur del Líbano. Esta formulación alimenta las preocupaciones libanesas. Sugiere que las operaciones israelíes ya no se limitan a huelgas unilaterales contra la infraestructura atribuida a Hezbollah.

Al Sharq, de 11 de septiembre de 2026, también reporta un choque de 4.1-magnitudes e indica que las explosiones israelíes utilizaron más de 1.100 toneladas de explosivos para destruir los túneles en las alturas de Ali al-Taher. El diario pone este episodio en una pregunta más amplia: ¿hasta dónde puede escalarse y quién puede evitar su extensión a Nabatiyeh? La ciudad se convierte así en una prueba para la capacidad del Estado de ocupar la tierra política, administrativa y militarmente antes de que la situación vuelva a transformarse por la fuerza.

Asharq Al-Awsat, de 11 de septiembre de 2026, describe las explosiones como un acontecimiento comparable a un pequeño terremoto. El periódico también toma la magnitud de 4.1 y el anuncio israelí de que se habían destruido más de dos kilómetros de infraestructura subterránea. Esta convergencia de periódicos sobre el poder de las explosiones da a Ali al-Taher un alcance que supera la dimensión militar. El sitio se convierte en un marcador político. Israel pretende demostrar que puede cambiar la realidad territorial. Por otra parte, el Líbano procura evitar que este precedente se extienda a otros sectores.

Nabatiyeh pone el Estado ante la prueba de su soberanía

Por lo tanto, el debate avanza rápidamente hacia la presencia del Estado. Ad Diyar, del 11 de septiembre de 2026, reporta las palabras de José Aoun en el Consejo de Ministros. El Presidente de la República afirma que « ha llegado el momento de que el Estado regrese al Sur ». Asegura a los habitantes de Nabatiyeh, Tiro y Salim Árabe que las instituciones no pueden alejarse de sus preocupaciones. También pidió a cada ministerio que contribuyera al apoyo de los habitantes. El mensaje va más allá del único problema de seguridad. La presencia del Estado también debe tomar la forma de carreteras, escuelas, viviendas y servicios públicos.

Nawaf Salam desarrolla la misma lógica. Según Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, el Primer Ministro considera que la presencia militar en el Sur es un factor de confianza. Subrayó que la gente demandaba principalmente servicios esenciales. The Government had examined road rehabilitation, the return to school and the provision of prefabricated housing. Por consiguiente, el despliegue militar se presenta como uno de los componentes de un retorno más amplio de la administración.

Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, informa de la misma orientación del Consejo de Ministros. En particular, el Gobierno aprobó un proyecto para prevenir las transacciones inmobiliarias en las zonas ocupadas por el ejército israelí. Esta decisión da una dimensión territorial a la confrontación. El desafío ya no es sólo para prevenir nuevos avances militares. También se trata de preservar los derechos de propiedad en territorios donde la soberanía libanesa se prueba directamente.

Sin embargo, el problema sigue siendo la eficacia de esta estrategia. Al Jumhouria, de 11 de septiembre de 2026, señala que el fortalecimiento del mecanismo oficial en Nabatiyeh pretende crear un nuevo modelo de presencia estatal en zonas bajo presión israelí. El objetivo es reducir las brechas de seguridad y los argumentos utilizados por Israel. Pero el periódico también reporta temores: estas medidas pueden seguir siendo meras paliativas si no están acompañadas de cobertura internacional capaz de frenar las operaciones israelíes.

La cuestión del ejército se convirtió en central. Al Jumhouria, de 11 de septiembre de 2026, informa sobre un nuevo programa europeo de cooperación para las fuerzas de seguridad libanesas, con especial atención al ejército. Debe incluir capacitación, asesoramiento, equipo y fomento de la capacidad administrativa. El periódico señala, sin embargo, que esto no prevé el despliegue de una nueva fuerza europea en el Líbano o una misión europea para desarmar a Hezbollah. La responsabilidad de este caso seguirá siendo con el Estado y el ejército libanés.

Negociaciones bajo amenaza de escalada

El tercer elemento importante es la fragilidad del canal diplomático. Al Jumhouria, de 11 de septiembre de 2026, informa que los medios israelíes anuncian una octava sesión de negociación en Roma. However, the Lebanese authorities indicate that they did not receive an official United States summons. Lebanon also reportedly indicated that it preferred a meeting after 16 September, due to Joseph Aoun’s planned presence in Paris in preparation for the military support conference.

Esta incertidumbre ilustra la brecha entre la negociación y el terreno. Por un lado, Washington sigue presentando el marco de negociación como la manera de abordar cuestiones de seguridad y soberanía. Por otra parte, Israel continúa sus huelgas y destrucción. Esta contradicción alimenta un debate interno cada vez más intenso sobre la utilidad del proceso.

Nabih Berri expresa una de las posiciones más pesimistas. Al Joumhouria del 11 de septiembre de 2026 informa que el Presidente del Parlamento afirma no ser optimista. Considera que los movimientos diplomáticos actuales no tienen valor y considera que el acuerdo marco se ha vuelto obsoleto. También afirma que la situación es peligrosa y que las soluciones siguen siendo remotas. Su agradecimiento contrasta con la voluntad presidencial de mantener un camino político.

Ad Diyar del 11 de septiembre de 2026 menciona dos meses potencialmente decisivos. El día está vinculado a las elecciones israelíes el 27 de octubre y a las elecciones de mitad de período de los Estados Unidos a principios de noviembre. Según fuentes citadas por el periódico, Benjamin Netanyahu podría ser tentado a buscar un resultado militar que pudiera cambiar el informe político antes de la elección. El riesgo es el de una operación más amplia en el Líbano. Esta suposición sigue siendo una evaluación atribuida a las fuentes del periódico y no un hecho establecido. Sin embargo, nos permite entender por qué Nabatiyeh centra tanta atención.

Hezbollah parece, en varias cuentas, evitar por el momento una respuesta que abriría inmediatamente un enfrentamiento general. Al Jumhouria, de 11 de septiembre de 2026, cree que el movimiento busca una nueva manera de responder a las operaciones israelíes después de la transformación del equilibrio de poder desde 2024. Según el periódico, la vieja lógica de disuasión ya no es directamente reproducible. Hezbollah también tendría en cuenta el calendario electoral israelí y trataría de no proporcionar a Netanyahu el pretexto de una escalada más amplia.

De Hormuz a Bab al-Mandab, Líbano atrapado en la crisis regional

Al mismo tiempo, la crisis libanesa forma parte de un enfrentamiento regional mucho más amplio. Al Araby Al Jadeed, de 11 de septiembre de 2026, se encuentra en las tensiones entre Washington y Teherán. Donald Trump dice que la guerra podría terminar después de las elecciones de mitad de período de Estados Unidos el 3 de noviembre. Irán responde con un discurso firme. Un comandante de los Guardias Revolucionarios anunció que las fuerzas iraníes estaban dispuestas a realizar operaciones ofensivas rápidas. Al mismo tiempo, el periódico informa sobre los continuos esfuerzos diplomáticos de Qatar, la Arabia Saudita y Omán para reducir la escalada y preservar la navegación marítima.

El Yemen es el otro cambio importante del día. Al Araby Al Jadeed, de 11 de septiembre de 2026, informa de la captura de Mokha por los Houthis tras el rápido colapso de las posiciones gubernamentales en Hays y Khokha. Según los oficiales militares mencionados anteriormente, los Huthies se acercan a Bab al-Mandab y también han avanzado a varias islas del Mar Rojo. Esta evolución altera el alcance de la guerra. Bab al-Mandab es una de las partes clave del comercio marítimo mundial. Por consiguiente, su control o perturbación tendría efectos mucho más allá del Yemen.

Al Akhbar, de 11 de septiembre de 2026, vincula directamente esta progresión con la confrontación con Irán. El periódico considera que la evolución del equilibrio de poder alrededor de Bab al-Mandab, combinado con tensiones en el Estrecho de Ormuz, aumenta la capacidad de presión del campamento iraní. También destacó el papel de la mediación saudita, omaní y pakistaní. En esta lectura, el Líbano no es un teatro aislado. Su frente sur también depende de la evolución de la confrontación entre Washington, Teherán y sus aliados.

Asharq Al-Awsat, de 11 de septiembre de 2026, presenta la situación yemení desde un ángulo diferente. El Presidente del Consejo Presidencial Yemení, Rashad al-Alimi, afirma que no permitirá que Bab al-Mandab se convierta en otro « hormuz ». Las fuerzas gubernamentales reorganizaron sus arreglos al sur de Mokha después del avance de Huthie. Esta discrepancia en el tratamiento entre periódicos es importante. Los hechos centrales convergen en un avance militar importante de los Houthis. Sin embargo, su importancia estratégica varía considerablemente según las líneas editoriales.

El hilo líder de este Uno es por lo tanto menos un evento único que la misma dinámica. El Líbano está tratando de consolidar la autoridad estatal en el sur mientras Israel transforma la situación militar en torno a Ali al-Taher. Al mismo tiempo, las negociaciones siguen siendo inciertas y el enfrentamiento entre los Estados Unidos e Irán se extiende a las rutas marítimas regionales. El progreso de los Houthis hacia Bab al-Mandab añade un nuevo factor de presión. El Sur del Líbano se encuentra en la encrucijada de tres calendarios: el del regreso del Estado, el de las elecciones militares israelíes y el de un enfrentamiento regional cuyo resultado sigue abierto.

Política local: el Estado busca reanudar la iniciativa en el Sur mientras el debate sobre las armas y la soberanía se está poniendo más difícil

El regreso del Estado al Sur se convierte en la prioridad política

La situación en el sur del Líbano impone su ritmo a la política nacional. Las operaciones israelíes, el destino de Nabatiyah y el fortalecimiento de la presencia del ejército ahora colocan el tema de la autoridad estatal en el centro del debate. Varios periódicos el 11 de septiembre de 2026 notan que el archivo está más allá de la seguridad. Afecta el funcionamiento de las instituciones, los servicios públicos, las armas de Hezbollah y la capacidad del Gobierno para implementar sus propias decisiones.

Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa que Joseph Aoun dedicó una parte importante del Consejo de Ministros a la situación de los habitantes de Nabatiya, Tiro y Salim Árabe. El Presidente les aseguró que el Estado había escuchado sus apelaciones. Pidió que se movilizaran todos los medios disponibles para ayudarlos a permanecer en su tierra. Dijo sobre todo que « ha llegado el momento de que el estado regrese al Sur ». Esta declaración establece una línea política. El regreso del Estado no debe limitarse al despliegue militar. Cada ministerio está llamado a intervenir en su área para restaurar los servicios y apoyar a la población.

Nawaf Salam aboga por un enfoque comparable. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa que el Primer Ministro considera que la presencia militar es un factor de confianza. El Gobierno quiere involucrar esta presencia en la rehabilitación de carreteras, la preparación del año escolar y la instalación de viviendas prefabricadas. Así pues, la cuestión del Sur se considera un expediente administrativo y social, así como militar. Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, también informa de que Nawaf Salam insiste en el papel del Consejo Sur, en coordinación con el Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción. En su opinión, los medios disponibles deben beneficiar a todos los habitantes sin distinción.

Al Sharq del 11 de septiembre de 2026 apunta a la misma orientación. Joseph Aoun presentó al Sur como parte esencial del Líbano. Por consiguiente, el Gobierno está tratando de dar una expresión concreta a esta declaración. En particular, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para prevenir las transacciones inmobiliarias en las zonas ocupadas por el ejército israelí. La decisión tiene por objeto proteger los derechos sobre la tierra en las zonas en que la autoridad del Estado es directamente impugnada. También responde a las preocupaciones de que cambiar la situación militar tendrá consecuencias duraderas para la propiedad de la tierra.

La cuestión de Nabatiyeh se convierte así en una prueba. Al Sharq, de 11 de septiembre de 2026, subraya que el Estado tiene la intención de fortalecer la presencia de sus instituciones y servicios en la ciudad. El Ministro del Interior, Ahmad al-Hajjar, mencionó, entre otras cosas, el fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas de Seguridad Interna después de la rehabilitación de los edificios administrativos. La lógica oficial es ocupar espacio por las instituciones antes de que las operaciones israelíes creen una nueva realidad. Sin embargo, esta política sigue siendo objeto de una limitación importante: la capacidad del Líbano para impedir que Israel continúe sus operaciones no depende únicamente de las decisiones adoptadas en Beirut.

El ejército en el corazón de la nueva relación de poder interior

El aumento del papel del ejército aparece en casi todos los tratamientos de la política local. Ad Diyar del 11 de septiembre de 2026 informa que el comandante del ejército, Rodolphe Haykal, fue testigo de una maniobra de munición en vivo en el Jurd d’Al-Qaaa en la Bekaa. Hizo hincapié en el mantenimiento de la preparación operacional a pesar del creciente número de misiones. Su mensaje al ejército es político y militar: la apuesta del Líbano sigue siendo la del ejército, y una institución fuerte debe permitir que el país pase por el período actual.

Esta centralidad del ejército también alimenta las expectativas de la conferencia internacional dedicada a su apoyo. Al Sharq del 11 de septiembre de 2026 informa que Ibrahim Kanaan considera que esta conferencia es un paso esencial. Exhorta a la comunidad internacional a que convierta sus compromisos en medidas concretas. Enlaza directamente el apoyo al ejército a la capacidad del Estado para reanudar su papel. Kanaan también afirma que el dolor del Sur concierne a todo el país y que una solución política es una posibilidad real de salir de la guerra.

Al Jumhouria, de 11 de septiembre de 2026, describe un nuevo programa europeo para fortalecer las fuerzas de seguridad libanesas, principalmente el ejército. El programa debe abarcar la capacitación, el asesoramiento, la capacidad administrativa y determinados equipos. El periódico afirma que no se trata de crear una fuerza europea para reemplazar a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas o desarmar a Hezbollah. El desarme sigue siendo responsabilidad del Estado libanés y su ejército.

Esta distinción es importante en el debate interno. Parte de las fuerzas políticas considera que el fortalecimiento del ejército debe conducir a una aplicación más rápida del principio del monopolio estatal de las armas. En primer lugar, se destaca la cesación de las operaciones israelíes y la retirada de los territorios ocupados. Estas dos prioridades no siempre se presentan como incompatibles. Sin embargo, hay desacuerdo sobre el orden en que deben aplicarse.

Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, informa así de la posición del ex Ministro Wadih al-Khazen. Cree que el Líbano cumple sus obligaciones mientras Israel continúa sus operaciones. Por consiguiente, pide que se aplique plenamente la resolución 1701 y se proteja la misión militar en el Sur. Según este enfoque, el fortalecimiento del Estado no puede producir sus efectos si los compromisos impuestos a los distintos actores siguen siendo desequilibrados.

Las armas de Hezbollah aún dividen la escena política

El archivo de armas sigue siendo la principal brecha política. Los periódicos tienen posiciones claramente opuestas, a veces en términos muy duros. Al Joumhouria del 11 de septiembre de 2026 informa que el MP Sami Gemayel pregunta al gobierno lo que realmente ha implementado de sus decisiones soberanas. El Presidente del Kataëb pide un calendario preciso y quiere conocer los obstáculos a su aplicación. También afirma que el ejército debe desempeñar un papel central en el monopolio de armas del Estado y en la aplicación de las decisiones gubernamentales relativas a Hezbollah.

Hezbollah responde con una lectura inversa. Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, informa de las declaraciones del diputado Ali Ammar, miembro del bloque de resistencia. Acusó a los Estados Unidos de intervenir en asuntos internos libaneses y pidió a Washington que dejara de imponer sus políticas al país. Afirma que el pueblo libanés debe determinar sus opciones mediante el diálogo entre sus diversos componentes. El diputado Hassan Fadllallah, por su parte, coloca la ocupación israelí, el desplazamiento de los habitantes y las consecuencias sociales de la guerra entre los retos prioritarios.

Esta confrontación demuestra que la cuestión de las armas no se limita a un debate técnico sobre el papel del ejército. Se refiere a dos conceptos de soberanía. Para los opositores de Hezbollah, la existencia de una capacidad militar autónoma impide que el Estado controle plenamente las decisiones de guerra y paz. Para Hezbolá y sus aliados, la soberanía primero requiere la capacidad de resistir la ocupación y no permitir que un poder extranjero dicte las elecciones del Líbano.

Al Akhbar, de 11 de septiembre de 2026, también se ocupa de esta fractura por las relaciones entre las Fuerzas Libanesas, Siria y Hezbolá. El periódico informa que Samir Geagea sería hostil a cualquier diálogo entre Damasco y Hezbollah antes de resolver el tema de las estructuras militares y de seguridad del movimiento. According to the information published, this position was exposed to Syrian officials. El diario también afirma que Turquía promovería un enfoque diferente basado en el diálogo para evitar un aumento de las tensiones entre el Líbano y Siria. Esta información es atribuida por el periódico a sus fuentes y por lo tanto debe considerarse como tal.

Berri muestra su pesimismo mientras que el Parlamento recupera su papel como árbitro

Nabih Berri ocupa un lugar particular en esta secuencia. Al Joumhouria, de 11 de septiembre de 2026, informa que el Presidente de la Sala dijo que era pesimista sobre los acontecimientos. Considera que las soluciones siguen siendo distantes y considera que los movimientos diplomáticos en curso no han producido ningún resultado significativo. Sin embargo, a nivel nacional mantuvo la idea de control parlamentario del gobierno. When asked about the executive’s action, he said that accountability must take place in Parliament.

El calendario parlamentario ha cambiado por razones políticas y simbólicas. Al Joumhouria del 11 de septiembre de 2026 informa que Berri había programado una sesión de debate gubernamental los días 13 y 14 de septiembre. Después de un intercambio con Sami Gemayel, aceptó tener en cuenta la conmemoración del asesinato de Bachir Gemayel. El diario presenta esta decisión como un deseo de no agregar una tensión conmemorativa a las divisiones políticas actuales.

Al mismo tiempo, los eurodiputados están preparando debates sociales y financieros. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa que Hadi Aboul Hosn considera legítimas las actuales reivindicaciones sociales. Pidió que aumentaran los ingresos públicos sin imponer cargas adicionales a los ciudadanos. En particular, cita la mejora de los ingresos aduaneros, la lucha contra la evasión fiscal y la recuperación de los ingresos procedentes de bienes públicos marítimos y fluviales. En su opinión, esos recursos deben utilizarse para aumentar el gasto social y revisar la remuneración del sector público y de los pensionistas.

El Consejo de Ministros también se ocupó de la situación de los pensionistas militares y civiles. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, afirma que el Ministerio de Finanzas ha tenido la tarea de estudiar las cifras y formas de financiar nuevos gastos mediante ingresos que no pesan más sobre los ciudadanos. Esta pregunta anuncia una importante batalla presupuestaria. Las reclamaciones salariales se enfrentan a la necesidad de mantener el equilibrio financiero mientras que el Estado está tratando de restaurar sus servicios.

Las reformas, la universidad y la amnistía complementan la agenda institucional

A pesar de la emergencia de seguridad, el gobierno está llevando a cabo varias cuestiones institucionales. El Consejo de Ministros nombró a cinco miembros del Consejo de la Competencia: Adnan Rammal, Jamil Jalilati, Pascal Daher, Eliane Nehme y Anis Bou Diab. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa que este nombramiento debe fortalecer en particular la lucha contra las situaciones monopolísticas. El Gobierno también decidió dedicar una sesión específica a la cuestión de los desechos.

La situación de la Universidad Libanesa también está abierta. Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, establece que el Gobierno mantiene los criterios para la tenencia a tiempo completo de los maestros contratantes. Debe tenerse en cuenta la antigüedad, las necesidades de la facultad, la especialización, la competencia y la equidad. Los contratos se dividirían en cuatro etapas, con el control final de los nombres antes de la continuación del procedimiento. Este caso muestra que el ejecutivo está tratando de preservar la actividad institucional ordinaria a pesar de la crisis en el Sur.

Por último, la decisión sobre la aplicación de la ley general de amnistía introduce un nuevo frente político y jurídico. Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, informa de que el Consejo Constitucional suspendió, por mayoría, la aplicación de la ley sobre amnistía general y la reducción excepcional de ciertas penas. Al Sharq, de 11 de septiembre de 2026, declara que la decisión viene después de la apelación contra el texto. Debe ser comunicado oficialmente a Joseph Aoun, Nabih Berri y Nawaf Salam antes de su publicación en el Diario Oficial.

Todos estos dossiers revelan una política interna organizada en torno a dos niveles simultáneos. El primero es existencial: soberanía, sur, ejército, armas de Hezbolá y arriesga una extensión de la guerra. La segunda se refiere al funcionamiento normal del Estado: presupuesto, universidad, competencia, desechos, salarios, reformas y legislación. El desafío del gobierno ahora es lidiar con ambos sin permitir que la emergencia militar suspenda las reformas de manera sostenible, o la actividad institucional para ocultar la gravedad del equilibrio de poder en el Sur.

Citas y discursos de figuras políticas: soberanía, sur y armas en el corazón de los discursos

Joseph Aoun coloca el regreso del estado en el centro de su discurso

Las declaraciones de Joseph Aoun ocupan un lugar importante en la prensa libanesa del 11 de septiembre de 2026. Dibujan una línea política centrada en el regreso del Estado, la protección del Sur y la negativa de los enfrentamientos entre el Líbano. El Presidente de la República también busca combinar la soberanía con la reconstrucción de las instituciones. Por lo tanto, su discurso no se limita a cuestiones militares.

Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa que Joseph Aoun se dirigió directamente a los habitantes de Nabatiya, Tiro y Salim Árabe en el Consejo de Ministros. « Hemos escuchado tus llamadas, estamos a tu lado », dijo. Añadió que el Estado no podía alejarse de ellos y debía movilizar los medios disponibles para garantizar su retención en sus tierras. Su fórmula más política es clara: « Ha llegado el momento de que el Estado regrese al Sur. Describe esta presencia como una responsabilidad colectiva. Cada departamento debe participar en el esfuerzo.

Al Binaa del 11 de septiembre de 2026 repite la misma declaración e insiste en que el Sur es una parte esencial del país. Joseph Aoun no reduce este regreso al ejército. Pide una movilización de todo el aparato público. Esta aclaración le da un alcance más amplio. La soberanía debe traducirse a la actual administración, servicios y capacidad para satisfacer las necesidades del pueblo.

Otra intervención presidencial, reportada por Al Binaa el 11 de septiembre de 2026, se refiere a las relaciones entre el Líbano y las potencias extranjeras. Frente a una delegación, Joseph Aoun afirma que « nuestra lealtad debe ir a nuestro país » y que quien busca apoyo extranjero contra un socio interno termina perdiendo. Recuerda que ninguna guerra libanesa ha producido ningún triunfo real y que el país siempre ha pagado el precio de los enfrentamientos. Esta declaración llega en un momento en que las acusaciones de injerencia extranjera vuelven a la escena política.

Joseph Aoun también vincula la restauración estatal a la reforma administrativa. Al Liwaa del 11 de septiembre de 2026 informa que pidió a los nuevos funcionarios de la Autoridad de Adquisiciones Públicas que se consideraran « en la primera línea de defensa del dinero público ». Cree que el éxito de esta institución es una condición para restablecer la confianza de los donantes y los Estados asociados. La lucha contra la corrupción aparece así en su discurso como otro aspecto de la restauración de la autoridad pública.

Por último, el Presidente destacó la necesidad de aprovechar las oportunidades económicas ofrecidas al país. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa que pidió a los ministros que trabajaran rápidamente en proyectos que pudieran atraer inversiones, en particular los mencionados con los Emiratos Árabes Unidos. « Debemos usar dirección positiva hacia nosotros en interés del Líbano », dice. Por lo tanto, la reconstrucción política que se busca en el Sur se asocia con un restablecimiento más general de la confianza en el Estado.

Nawaf Salam defiende el ejército y la presencia civil del estado

Las intervenciones de Nawaf Salam extienden esta dirección y hacen mayor hincapié en la acción gubernamental. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa que el Primer Ministro considera la presencia militar en el Sur como « factor de confianza ». Añade que los habitantes requieren servicios esenciales. Esta fórmula refleja su voluntad de no presentar la cuestión sur como cuestión exclusivamente de seguridad.

Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, informa que Nawaf Salam insiste en el apoyo civil para el despliegue de la seguridad. El Gobierno quiere fortalecer los servicios en los sectores interesados, incluida Nabatiyah. Se refirió a las medidas adoptadas para las carreteras, las escuelas y las necesidades de las personas. Por consiguiente, la presencia del ejército debe seguir la de las administraciones.

El Primer Ministro desarrolla el mismo concepto cuando recibe una delegación del Consejo del Sur. Según Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, la institución debe cumplir su función en coordinación con el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción. Dijo que los medios disponibles deben servir a todos los habitantes del Sur « sin excepción ». Esta formulación es de particular importancia política en una región donde la cuestión de la representación del Estado y la cuestión de la influencia de Hezbolá siguen estrechamente vinculadas.

La prensa también hace que Nawaf Salam aparezca en el debate sobre políticas y armas extranjeras. Al Akhbar, de 11 de septiembre de 2026, le da una posición en apoyo de las decisiones gubernamentales sobre el monopolio estatal de la fuerza. Sin embargo, el diario presenta esta política desde una perspectiva crítica. Esta diferencia en el tratamiento nos recuerda que las mismas declaraciones se interpretan de manera muy diferente según los periódicos. El punto sigue siendo que el Gobierno coloca la soberanía y el control estatal de las armas entre sus objetivos políticos.

Nabih Berri: « No soy optimista »

Nabih Berri tiene uno de los discursos más pesimistas del día. En una entrevista publicada por Al Joumhouria el 11 de septiembre de 2026, el Presidente de la Sala declaró: « No soy optimista. Cree que la situación general es peligrosa y que las soluciones son remotas. Su apreciación se basa principalmente en la muerte, destrucción y evolución del frente sur.

Berri también afirma que « el acuerdo marco ha caído ». Considera que los movimientos diplomáticos actuales carecen de valor mientras no produzcan efectos sobre el terreno. Su lenguaje contrasta con el del ejecutivo, que sigue dependiendo de los mecanismos de negociación. Sin embargo, no cuestionó el papel del ejército. Al contrario, Al Joumhouria del 11 de septiembre de 2026 le atribuye esta fórmula: « El ejército es la columna fundamental e incluso el puente fundamental de la construcción libanesa. »

El Presidente también se refirió a su relación con Joseph Aoun. Reconoció la existencia de desacuerdos sobre varios temas, pero dijo que no impedían su relación. Esta aclaración es importante en un contexto en el que las cuestiones del Sur, las negociaciones y las armas pueden provocar tensiones entre las instituciones.

En el frente interno, Berri también promete una verdadera discusión parlamentaria con el gobierno. Cuando se le preguntó por Al Joumhouria del 11 de septiembre de 2026 sobre la evaluación de la acción del ejecutivo, respondió que sería necesario esperar hasta el momento de la rendición de cuentas. A continuación, confirma que esa rendición de cuentas tendrá lugar. Por lo tanto, su posición es mantener al Parlamento como lugar de confrontación política y evitar que la divergencia se convierta en una ruptura institucional.

Hadi Aboul Hosn vincula al Sur con la unidad nacional y las demandas sociales

Hadi Aboul Hosn desarrolló en Ad Diyar el 11 de septiembre de 2026 un discurso que combina la soberanía en el Sur, el diálogo parlamentario y la crisis social. El diputado del Rally Demócrata cree que el despliegue del ejército corresponde a una vieja reivindicación: el Estado debe ejercer su autoridad sobre todo el territorio.

Sin embargo, hizo una reserva. Según él, las medidas parciales no son suficientes para resolver el problema. Pide un retorno a las referencias jurídicas y políticas, incluida la Resolución 1701, el Acuerdo de Armisticio y el Acuerdo de Taëf. Según Ad Diyar, el objetivo debe ser la liberación del territorio y la restauración de la decisión del Estado.

Aboul Hosn acusa también a Israel de destruir aldeas para preparar condiciones para un asentamiento sostenible. Vincula esta política al proyecto de un « Gran Israel ». Ante esta amenaza, pide solidaridad entre el Líbano y un acuerdo sobre los principales principios nacionales.

Al mismo tiempo, el Miembro defiende el debate parlamentario. Consideró que las sesiones dedicadas a la investigación del gobierno eran una oportunidad para el debate nacional. Según él, es cierto que las diferencias deben expresarse bajo el techo del Parlamento, siempre y cuando sigan sujetas al requisito de la unidad nacional y no alimenten las tensiones.

A nivel social, su discurso se vuelve muy concreto. Describió las reclamaciones de funcionarios públicos y jubilados como legítimas. Pidió al gobierno que aumentara sus ingresos sin cargar a los ciudadanos con nuevas cargas. Se cita la mejora de los ingresos aduaneros, la lucha contra el fraude fiscal y la recaudación de ingresos procedentes de zonas marítimas y fluviales, carreras y otros bienes públicos. Estos recursos deben utilizarse para la salud, la remuneración social y pública.

Sami Gemayel pide cuentas al gobierno

Sami Gemayel toma una posición mucho más ofensiva sobre el monopolio de armas. Al Sharq del 11 de septiembre de 2026 informa que el presidente del Kataëb pregunta al gobierno lo que realmente ejecutó de sus decisiones soberanas. Sus preguntas son directas: ¿qué has aplicado, cuál es el obstáculo y cuál es el calendario?

Gemayel cree que el ejército debe ser apoyado para ejercer plenamente sus responsabilidades. Se vincula explícitamente este apoyo a la cuestión del monopolio estatal de las armas y al desarme de Hezbollah. Esta posición también se presentó en su reunión con el Embajador francés en el Líbano, Patrick Durel, durante un intercambio dedicado a la conferencia internacional en apoyo del ejército.

También se negó a que el temor de un enfrentamiento interno paralizara a las instituciones. Según Al Sharq, de 11 de septiembre de 2026, Gemayel afirma que hablar sobre el riesgo de paz civil significa que un grupo amenaza esta paz y que el Estado no puede someterse a esta lógica. El Presidente del Kataëb transforma así la cuestión de las armas en autoridad constitucional: el Estado debe, según él, ser capaz de aplicar sus decisiones sin la amenaza de un conflicto interno que las haga ineficaces.

Hezbollah denuncia la presión y defiende su concepto de soberanía

Hezbollah responde a esta línea con un discurso centrado en la interferencia estadounidense y la ocupación israelí. Al Binaa del 11 de septiembre de 2026 informa que el MP Ali Ammar acusa a los Estados Unidos de « obviamente » intervenir en asuntos libaneses. Critica las declaraciones de la embajada americana y cree que Washington está tratando de imponer condiciones y directrices en el Líbano.

Ali Ammar afirma que lo que los libaneses quieren es que los Estados Unidos dejen de perjudicarlos y dejen de interferir en sus asuntos. También exhorta a Washington a que deje de apoyar a Israel y lo obligue a poner fin a sus operaciones y ocupación del territorio libanés. Sostuvo que el pueblo libanés podía determinar sus propias opciones mediante el diálogo entre los diferentes componentes del país.

También afirma que Hezbollah quiere un estado fuerte. Según el informe de Al Binaa del 11 de septiembre de 2026, este Estado debe ser independiente en su decisión, con su ejército, pueblo y unidad nacional. El desacuerdo con los opositores de Hezbollah, por lo tanto, no se relaciona en este discurso con el principio de un estado fuerte. Se ocupa de la definición de las condiciones para que este Estado sea soberano y el lugar de las armas de resistencia en esta ecuación.

Hassan Fadllallah insiste en las consecuencias concretas de la guerra. Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, informa que coloca la ocupación del territorio meridional a la vanguardia de los desafíos. A continuación se refirió a la cuestión de los desplazados internos de las aldeas fronterizas y otras zonas afectadas. Su intervención pretende mantener el debate sobre las armas en el contexto más amplio de las operaciones israelíes y sus consecuencias humanas.

Las declaraciones políticas del 11 de septiembre trazan así dos puntos de vista competidores, pero a menudo utilizan las mismas palabras: Estado, soberanía, ejército y unidad nacional. Joseph Aoun y Nawaf Salam destacan el retorno concreto de las instituciones. Nabih Berri advierte sobre el estancamiento y exige resultados. Sami Gemayel exige la aplicación de decisiones sobre armas. Hezbollah hace que el cese de las operaciones israelíes y la negativa de la injerencia extranjera sea una condición esencial de soberanía. Entre estas posiciones, el Parlamento y el gobierno se convierten en los principales lugares para resolver un conflicto político que la situación militar en el Sur hace cada día más urgente.

Diplomacia: Líbano se centra en Roma, París y apoyo internacional ante la escalada del Sur

Un octavo período de sesiones de negociación anunciado pero aún rodeado de incertidumbres

La diplomacia libanesa está evolucionando bajo la presión directa de las operaciones militares en el Sur. The destruction in the heights of Ali al-Taher, concerns around Nabatiyah and Israeli statements about a safe area put the negotiations in a paradoxical situation. Beirut mantiene la elección diplomática, pero los resultados obtenidos sobre el terreno siguen siendo cuestionados. Las diferencias ahora guardan relación con el contenido de las deliberaciones sobre su calendario y su capacidad para poner fin de manera duradera a las operaciones israelíes.

Al Jumhouria del 11 de septiembre de 2026 informa que la autoridad de radiodifusión israelí anunció una octava sesión de negociación entre el Líbano e Israel en Roma los martes y miércoles. En particular, la reunión debería considerar la posibilidad de establecer un mecanismo para verificar la situación en las zonas experimentales. Sin embargo, las fuentes oficiales libanesas citadas por el periódico indican que Beirut todavía no había recibido ninguna notificación oficial de los Estados Unidos del nombramiento.

El calendario también es problemático. Según Al Jumhouria, de 11 de septiembre de 2026, el Líbano informó a los estadounidenses de su preferencia por una reunión después del 16 de septiembre. Joseph Aoun debe estar en París durante este período como parte de los preparativos de la conferencia internacional en apoyo del ejército libanés. Así pues, dos procesos diplomáticos intersectan. La primera se refiere a las negociaciones con Israel. El segundo objetivo es fortalecer la capacidad de la institución militar encargada de ampliar la autoridad del Estado.

Ad Diyar del 11 de septiembre de 2026 confirma esta incertidumbre. According to its official sources, the Lebanese State had still not been informed of the date of the new meeting in Rome despite Israeli information. El periódico señala que esta expectativa viene a medida que las operaciones israelíes continúan diariamente. Por consiguiente, para Beirut las negociaciones deben avanzar a medida que las condiciones militares se deterioran.

However, Al Liwaa of 11 September 2026 indicates that Lebanese officials do not wish to suspend the process. Según informes de prensa del diario, Joseph Aoun había reiterado que continuarían las negociaciones. La Presidencia considera que esto es un instrumento para evitar una guerra más amplia. However, it refuses to interpret further discussions as acceptance of Israeli operations, occupation or destruction.

Esta línea presidencial es importante. Significa que la diplomacia no se presenta como una alternativa a la soberanía, sino como uno de los instrumentos destinados a restaurarla. El problema radica en la brecha entre este objetivo y los resultados inmediatos. The destruction in Ali al-Taher has rekindled criticism of the process.

Nabih Berri cuestiona la eficacia del proceso diplomático

Nabih Berri expresa firmemente esta desconfianza. En su entrevista con Al Joumhouria el 11 de septiembre de 2026, el Presidente de la Cámara declaró que « el acuerdo marco cayó ». También considera que los movimientos diplomáticos actuales no tienen valor alguno a la luz de los acontecimientos sobre el terreno. Su posición no significa un rechazo general a la diplomacia. Más bien, refleja la idea de que la negociación pierde su significado cuando no impide la destrucción, la muerte o la expansión de la ocupación.

Al Binaa del 11 de septiembre de 2026 reporta una posición aún más explícita del MP Hani Kobeissi. Pidió que volviera a las negociaciones directas después de varias sesiones, que dijo que no había producido ningún resultado. Pidió que se pusiera fin a las prioridades, el regreso de los habitantes, la reconstrucción y recuperación de los reclusos.

Estas declaraciones muestran la existencia de una fractura en la evaluación del proceso. La Presidencia y el Gobierno mantienen el canal de negociación. Berri y funcionarios cercanos al movimiento Amal insisten más en la falta de resultados concretos. Esta divergencia puede ser mayor si Israel continúa cambiando la situación militar a medida que continúan los debates.

La posición del ex ministro Wadih al-Khazen, reportada por Al Binaa el 11 de septiembre de 2026, se suma parcialmente a esta crítica. Pregunta qué puede ser la utilidad del acuerdo marco si Israel no cumple con él, mientras que el Líbano sigue siendo el único país obligado a cumplir sus compromisos. Pide que se aplique plenamente la resolución 1701 y cree que los agentes internacionales que apoyan los arreglos existentes también tienen la responsabilidad de proteger la misión de las Fuerzas Armadas Libanesas.

Por consiguiente, la cuestión diplomática se está reformulando gradualmente. Ya no se trata sólo de si el Líbano debe negociar. Cubre las garantías obtenidas a cambio de sus compromisos. Las autoridades deben demostrar que el proceso reduce efectivamente las operaciones militares y promueve la retirada israelí.

Washington impulsa la soberanía estatal y el monopolio de armas

El papel de los Estados Unidos sigue siendo crucial. Al Joumhouria del 11 de septiembre de 2026 informa de las declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado de que Washington sigue de cerca los llamamientos del sur del Líbano para aumentar la presencia del Estado. Dijo que las armas de Hezbolá habían traído destrucción y sufrimiento al Líbano. También consideró que el movimiento era un obstáculo para la paz.

El mensaje americano no se limita al Sur. Washington pide al gobierno que prepare un plan para armas en todo el país. Los Estados Unidos presentan el marco de negociación como la principal hoja de ruta hacia la paz. Por lo tanto, la diplomacia estadounidense vincula directamente el arreglo de la confrontación con Israel al fortalecimiento del monopolio estatal de las decisiones militares.

Al Binaa del 11 de septiembre de 2026 reporta la reacción de Hezbollah. El diputado Ali Ammar acusa a los Estados Unidos de injerencia en los asuntos libaneses. Afirma que Washington busca imponer elecciones políticas al país y le pide que deje de apoyar las operaciones israelíes. Esta reacción ilustra una de las principales dificultades de la mediación estadounidense: Washington es un actor central en las negociaciones, pero su neutralidad es fuertemente desafiada por parte de la escena libanesa.

Asharq Al-Awsat del 11 de septiembre de 2026 plantea otra dimensión de la actividad americana. El periódico cree que Washington está tratando de desarrollar sus relaciones con personalidades e instituciones comunitarias chiíes fuera de Hezbollah. La visita del Embajador norteamericano Michel Issa al Consejo Superior Islámico de Shiite se presenta en este contexto. El diario explica que este enfoque viene como Hezbollah y sus familiares acusan regularmente a los Estados Unidos de hostilidad hacia la comunidad chiíta.

Al Joumhouria del 11 de septiembre de 2026 da detalles a través de Michel Issa mismo. El embajador describió su visita al Consejo Superior Islámico de Shiite como positiva. Afirma que cada parte pudo presentar sus opiniones. Sin embargo, rechaza la idea de que este enfoque constituye la apertura de un diálogo directo con Hezbollah. Afirma ser embajador de todos los componentes del Líbano.

Esta actividad diplomática estadounidense va más allá de las discusiones militares. Washington también está tratando de influir en el equilibrio político y comunitario. Esta estrategia se enfrenta inmediatamente a una oposición de Hezbollah, que se niega a utilizar las relaciones entre los Estados Unidos y los actores chiítas para aislar el movimiento.

París prepara apoyo al ejército libanés

Francia es el otro enfoque importante de la actividad diplomática. La conferencia sobre apoyo militar se vuelve más importante ya que Beirut presenta esta institución como el principal instrumento para el regreso del Estado al Sur.

Al Liwaa, de 11 de septiembre de 2026, informa que ya se han avanzado los preparativos logísticos y técnicos. El ejército y otras instituciones de seguridad han preparado listas detalladas de sus necesidades. Los funcionarios libaneses quieren aprovechar la conferencia para lograr compromisos concretos. La presencia anunciada por Joseph Aoun junto al comandante del ejército, Rodolphe Haykal, debe dar una dimensión política adicional a la reunión.

Según Al Liwaa, de 11 de septiembre de 2026, el Líbano quiere explicar en particular las dificultades que frenan el despliegue del ejército al Sur. La ausencia de un retiro completo de Israel debe formar parte del argumento presentado a los asociados internacionales. Por lo tanto, las autoridades están tratando de evitar que el apoyo externo se reduzca a un requisito que sólo se dirige al Líbano. Quieren recordar los obstáculos impuestos por la situación militar.

Al Joumhouria del 11 de septiembre de 2026 informa que el Embajador norteamericano Michel Issa asegura que los Estados Unidos continúan apoyando y participando en la conferencia. Por lo tanto, niega la especulación de que Washington podría alejarse de ella debido a la crítica de la acción del ejército. Sin embargo, señaló que los Estados Unidos esperaban que la institución militar hiciera todo lo posible.

La cuestión de los medios sigue siendo fundamental. Michel Issa admite, según Al Jumhouria del 11 de septiembre de 2026, que el ejército no tiene las mismas capacidades militares que Hezbollah. Washington no pediría necesariamente una confrontación directa. Sin embargo, espera un uso más activo de los recursos disponibles en los sectores en los que está desplegado.

La Unión Europea prepara un arreglo complementario

La Unión Europea también quiere fortalecer su compromiso. Al Jumhouria, de 11 de septiembre de 2026, informa de una fuente diplomática europea sobre un nuevo programa para las fuerzas de seguridad libanesas. Debe abarcar la capacitación, el asesoramiento, el equipo y una mejor coordinación interinstitucional.

Según la misma fuente, los preparativos podrían continuar hasta finales de 2026 o principios de 2027. Una primera actividad sobre el programa debe aclarar sus mecanismos. El objetivo es ayudar a las instituciones libanesas a mejorar sus capacidades sin crear una nueva estructura internacional que funcione directamente sobre el terreno.

El diplomático citado por Al Joumhouria insiste en un límite esencial: la Unión Europea no tiene la intención de desplegar una fuerza de desarme de Hezbolá. Tampoco trata de sustituir a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas. El archivo de armas sigue siendo una responsabilidad libanesa.

El periódico informa que desde 2023 la Unión Europea ha gastado aproximadamente 220 millones de euros en el sector de la seguridad en el Líbano, incluyendo casi 180 millones de euros en el ejército. El equipo correspondiente es principalmente vehículos, medios de transporte y equipo logístico. No entienden las armas ofensivas. La conferencia de París debería permitir una identificación más precisa de las necesidades futuras.

Por consiguiente, la estrategia europea complementa la estrategia francesa. París ofrece la plataforma política. La Unión Europea procura estructurar programas de apoyo. Washington mantiene una influencia decisiva en las condiciones políticas asociadas con esta ayuda.

Los contactos vaticanos y árabes amplían la cobertura diplomática

La diplomacia libanesa no se limita a los asociados occidentales. Al Sharq del 11 de septiembre de 2026 reporta un encuentro en el Vaticano entre el cardenal Pietro Parolin y un grupo de personalidades libanesas chiitas. Según informes, el Secretario de Estado de la Santa Sede reafirmó el apoyo del Vaticano al Estado libanés y el ejercicio de su soberanía sobre todo el territorio.

El Vaticano también apoya el diálogo con todos los componentes del Líbano. Según Al Sharq del 11 de septiembre de 2026, Pietro Parolin destacó la apertura de la Santa Sede a las diversas corrientes presentes en las comunidades libanesas, incluida la comunidad chiíta. Los participantes agradecieron al Vaticano su apoyo al proceso de estabilización de las fronteras y el regreso de los habitantes desplazados.

En el plano árabe, Joseph Aoun también continúa los contactos. Al Liwaa del 11 de septiembre de 2026 reporta su entrevista telefónica con el rey Bahréin Hamad bin Issa Al Khalifa. El Presidente del Líbano expresó su solidaridad con él después de los ataques contra el reino. Ambos dirigentes también examinaron las relaciones bilaterales y la cooperación económica y política.

Al Liwaa también informa que el ministro de energía Joe Saddi presentó a Joseph Aoun con los resultados de las conversaciones con Jordania, Siria, Iraq, Turquía, Qatar y Chipre sobre electricidad, petróleo y gas. Estos contactos muestran que la diplomacia económica acompaña ahora los esfuerzos de seguridad.

Así pues, la política exterior libanesa se desarrolla en varios círculos simultáneos. Roma debe seguir siendo el lugar para las negociaciones con Israel. París debe ser utilizado para consolidar el ejército. Washington presiona políticamente el tema de las armas. La Unión Europea está preparando el apoyo institucional. El Vaticano está tratando de mantener puentes entre los diversos componentes libaneses. Por último, los asociados árabes siguen siendo esenciales para la energía, la inversión y la estabilidad regional.

Esta multiplicación de canales responde a la debilidad de las garantías disponibles. El Líbano procura transformar el apoyo diplomático en medios concretos de proteger su territorio y consolidar el Estado. Sin embargo, los acontecimientos de Ali al-Taher muestran que el tiempo diplomático sigue siendo más lento que el tiempo militar. Es precisamente esta brecha que las autoridades tendrán que reducir si quieren preservar la credibilidad de la elección de la negociación.

Política internacional: la confrontación de Washington-Theran se extiende desde Irán a Bab al-Mandab

Washington y Teherán estrechan sus posiciones en torno a una guerra sin resultados inmediatos

La confrontación entre los Estados Unidos e Irán es la principal cuestión internacional tratada por los periódicos del 11 de septiembre de 2026. Ya no se limita a los intercambios militares directos. Afecta las instalaciones nucleares de Irán, las bases estadounidenses en la región, el tráfico marítimo, el mercado petrolero y el equilibrio en Yemen. Al mismo tiempo, varias mediacións tratan de mantener un canal diplomático. Sin embargo, las declaraciones públicas de ambas partes siguen estando dominadas por la amenaza.

Al Arabian Al Jadeed del 11 de septiembre de 2026 informa que Donald Trump está planeando un fin a la guerra después de las elecciones de mitad de período de Estados Unidos el 3 de noviembre. El Presidente de los Estados Unidos cree que Irán no podrá sostener la confrontación de manera duradera. Señaló que las negociaciones seguían siendo posibles, pero que no eran su opción preferida. También vincula la continuación de la guerra con altos precios del petróleo y prevé una disminución de los precios del petróleo después del fin de las hostilidades.

Donald Trump amenaza en paralelo con golpear el sitio iraní de Jabal al-Faas, situado cerca de la instalación nuclear de Natanz. Afirma que los Estados Unidos han observado una actividad en este sector. Asharq Al-Awsat del 11 de septiembre de 2026 informa que Rafael Grossi, Director Gerente del Organismo Internacional de Energía Atómica, confirma la existencia de índices que muestran una nueva actividad alrededor del sitio. Sin embargo, afirma que los inspectores de la Agencia no entraron en el complejo subterráneo.

Por consiguiente, la cuestión nuclear está a la vanguardia. Al Araby Al Jadeed, de 11 de septiembre de 2026, afirma que la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica decidió remitir el supuesto incumplimiento por parte de Teherán de sus obligaciones al Consejo de Seguridad. El representante iraní ante la agencia, Reza Najafi, rechaza esta decisión. Lo presenta como resultado de la presión política estadounidense y afirma que es infundada.

Asharq Al-Awsat, de 11 de septiembre de 2026, informa de que el Consejo de Seguridad examinó la cuestión de las sanciones. Al mismo tiempo, un funcionario del Parlamento iraní se refirió a la posibilidad de retirarse del tratado de no proliferación nuclear. Esta amenaza añade un elemento adicional al equilibrio de poder. No significa que Teherán haya tomado esa decisión. Sin embargo, demuestra que los funcionarios iraníes están tratando de ampliar las opciones disponibles ante la presión internacional.

Irán anuncia que ha pasado de la postura defensiva a la lógica ofensiva

Las declaraciones militares iraníes son igualmente firmes. Al Araby Al Jadeed, de 11 de septiembre de 2026, informa de las palabras de Hassan Hassan Zadeh, comandante de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria en la región de Teherán. Afirma que las fuerzas iraníes están ahora dispuestas a llevar a cabo « ataques de cómputo » e intervenir en cualquier parte del país.

El líder iraní afirma que su país ha superado una confrontación puramente defensiva. Anunció la formación de unidades capaces de realizar operaciones especiales rápidas. Su discurso busca presentar a Irán como todavía tener una capacidad de iniciativa a pesar de las operaciones estadounidenses e israelíes.

Esta retórica va acompañada de acciones militares. Al Araby Al Jadeed, de 11 de septiembre de 2026, informó que varias aeronaves militares estadounidenses resultaron dañadas en un ataque iraní contra la base aérea de Muwaffaq al-Salti en Jordania. Se informó de que unos ocho aviones de combate habían sufrido daños limitados y se informó de que otro avión había sido más gravemente afectado. Al Quds Al Arabi, de 11 de septiembre de 2026, también reproduce esta información asignandola a un funcionario estadounidense.

La confrontación se extiende así a las instalaciones estadounidenses extendidas en la región. Aumenta el riesgo de un ciclo en el que cada ataque conduce a una respuesta en otro territorio. Los países que acogen instalaciones militares estadounidenses están directamente expuestos.

Israel también sigue siendo parte interesada. Al Araby Al Jadeed del 11 de septiembre de 2026 informa que el Ministro de Defensa israelí amenaza la principal infraestructura energética de Irán en caso de otro ataque contra Israel. Afirma que el ejército israelí está dispuesto a infligir daños mucho mayores a Irán. Las declaraciones estadounidenses e israelíes convergen así en el deseo de mantener una amenaza militar creíble contra Teherán.

Hormuz se centra en cuestiones energéticas y diplomáticas

La cuestión del Estrecho de Ormuz es una de las principales extensiones de la guerra. Al Akhbar, de 11 de septiembre de 2026, describe las negociaciones entre Irán y Omán relativas a un mecanismo de tráfico marítimo. Según las fuentes citadas por el periódico, los debates habían avanzado en la definición de una vía fluvial entre aguas iraníes y omaníes.

Los informes diarios de que los equipos técnicos y jurídicos habían trabajado en mapas y en los procedimientos para asegurar el paso. Omán actuará en coordinación con varios agentes regionales e internacionales. Esta información sigue atribuida a las fuentes de Al Akhbar y no constituye el anuncio oficial de un acuerdo final.

Según el mismo periódico, Teherán exigiría garantías más amplias antes de cualquier solución duradera. Estos incluyen el levantamiento del bloqueo, el acceso a los fondos iraníes y el final completo del estado de guerra. Por consiguiente, la cuestión de Ormuz no se separará del resto de las negociaciones entre el Irán y los Estados Unidos.

La Arabia Saudita también desempeñará un papel en la mediación. Al Akhbar, de 11 de septiembre de 2026, informa que Riyadh mantiene contactos con funcionarios iraníes y estadounidenses. The newspaper also refers to the possibility of displacement of Iranian officials to Saudi Arabia. De nuevo, esta es la información atribuida a fuentes diarias.

Al Araby Al Jadeed, de 11 de septiembre de 2026, confirma, en términos más generales, la intensificación de los esfuerzos diplomáticos regionales. El Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, se reunió con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan. Doha afirma su apoyo a los esfuerzos por garantizar la libertad de navegación y alcanzar un acuerdo más amplio. El ministro saudí también intercambió con su homólogo omaní, Badr bin Hamad Al Busaidi.

Las monarquías del Golfo buscan así evitar que la confrontación haga que las principales rutas marítimas sean inviables. Están directamente expuestos a las consecuencias económicas de un cierre prolongado o perturbación de Ormuz.

El cambio militar en Yemen coloca a Bab al-Mandab en el centro de la crisis

El segundo trastorno importante se está produciendo en Yemen. Al Araby Al Jadeed del 11 de septiembre de 2026 informa que los Houthis tomaron el control de Mokha después del colapso de posiciones de las fuerzas gubernamentales en varias zonas de la costa occidental. Este progreso acerca sus fuerzas a Bab al-Mandab, un pasaje estratégico que une el Mar Rojo al Golfo de Adén.

El periódico describe una rápida inversión del equilibrio de poder. Las fuerzas gubernamentales han sido presentadas unos días antes como capaces de progresar. Los Houthis finalmente lanzaron ataques coordinados y utilizaron varios ejes para evitar las defensas opuestas. La interrupción de las líneas de suministro entre Hays y Mokha habría desempeñado un papel importante en el colapso.

Funcionarios militares gubernamentales citados por Al Araby Al Jadeed del 11 de septiembre de 2026 afirman que los Houthis han progresado a varias islas del Mar Rojo. El portavoz militar de Houthi, por su parte, afirma que la navegación internacional seguirá siendo segura y que las operaciones están vinculadas a la continuación de la guerra y el bloqueo contra el Yemen.

Al Quds Al Arabi, de 11 de septiembre de 2026, también presenta la captura de Mokha como un evento estratégico. Un funcionario militar de Houthi entrevistado por el periódico explicó que los combates anteriores habían cortado las rutas de suministro de las fuerzas opuestas. Al mismo tiempo, el periódico informa que las fuerzas gubernamentales están hablando de un retiro y una reorganización de sus posiciones.

Asharq Al-Awsat, de 11 de septiembre de 2026, adopta una lectura diferente. El periódico insiste en la voluntad del gobierno yemení de reconstituir sus líneas al sur de Mokha. Rashad al-Alimi afirma que Yemen no permitirá que Bab al-Mandab se convierta en « otro Hormuz ». Considera la protección de este pasaje no sólo una cuestión yemení, sino también regional e internacional.

Así, las narrativas divergen sobre el alcance de la progresión de Houthie. Sin embargo, convergen en un hecho esencial: la batalla por la Costa Oeste ahora tiene un impacto directo en Bab al-Mandab.

El control del estrecho convierte la guerra en una crisis económica mundial

Las tensiones simultáneas en Ormuz y Bab al-Mandab dan a la confrontación una dimensión económica global. Al Binaa del 11 de septiembre de 2026 pone esta pregunta en el centro de su página principal. El periódico señala que los precios del petróleo aumentan a medida que aumentan los riesgos para las vías fluviales.

Según Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, el barril de Brent superó 107 dólares, mientras que el crudo estadounidense superó 100 dólares. El periódico combina este aumento con ataques contra buques, tensiones alrededor de Ormuz y eventos en Yemen. Su análisis subraya la creciente capacidad de los aliados de Irán para influir en los dos pasajes estratégicos.

Al Akhbar, de 11 de septiembre de 2026, desarrolla una lectura similar. Cree que la progresión traviesa aumenta la presión sobre los Estados Unidos y sus asociados. El periódico considera que Ormuz y Bab al-Mandab se han convertido en elementos de la misma confrontación estratégica. Esta lectura refleja la vida cotidiana y debe distinguirse de la información fáctica sobre los movimientos militares.

Sin embargo, las consecuencias son concretas. Una perturbación simultánea de los dos cruces afectaría a las exportaciones de energía, los gastos de envío y seguros. También afectaría el comercio a través del Mar Rojo y el Canal de Suez. Precisamente esta dimensión explica la intensificación de la mediación saudita, qatarí y omaní.

Gaza, la Ribera Occidental y las elecciones israelíes siguen en tensión

La guerra regional no borra la cuestión palestina. Al Quds Al Arabi, de 11 de septiembre de 2026, reporta la muerte de una familia de cuatro en una huelga israelí en el norte de Gaza. El periódico también reporta otras operaciones militares y nuevas víctimas en el enclave.

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas advierten sobre la situación humanitaria. Según Al Quds Al Arabi, de 11 de septiembre de 2026, las existencias de suministros esenciales son insuficientes debido a la falta de financiación y las restricciones a la entrada de bienes. El periódico también informa sobre las dificultades de suministro de combustible.

La política palestina también sigue siendo incierta. Al Araby Al Jadeed, de 11 de septiembre de 2026, informa que Jibril Rajoub está desestimando la celebración de elecciones parlamentarias palestinas el 28 de noviembre en las condiciones actuales. Pide un diálogo nacional y cree que una Presidencia debe preceder al proceso legislativo.

In Israel, the elections of 27 October also become a factor of regional policy. Al Binaa del 11 de septiembre de 2026 reporta encuestas que muestran las dificultades de Benjamin Netanyahu para conseguir una mayoría parlamentaria en su campamento. El periódico destaca el progreso de Gadi Eisenkot y las divisiones a la derecha. Por lo tanto, la campaña israelí se lleva a cabo mientras los frentes libanés, palestino e iraní permanecen abiertos.

El día del 11 de septiembre muestra una región donde las crisis previamente tratadas como frentes separados se vuelven cada vez más interdependientes. La guerra entre Washington y Teherán está afectando los precios de la energía y las bases estadounidenses. Ormuz se convierte en una cuestión de negociación. El Huthie avanza coloca a Bab al-Mandab en el corazón de la confrontación. Israel mantiene operaciones en Gaza y el Líbano mientras entra en un período electoral decisivo. En este contexto, las mediaciones regionales tratan menos de resolver todos los conflictos inmediatamente que de impedir su fusión en un enfrentamiento aún más amplio.

Economía: presupuesto, depósitos bancarios e inversiones colocan la recuperación libanesa en el centro del debate

Presupuesto 2027 bajo presión de salarios y demandas sociales

La economía libanesa vuelve al primer plano a través de varios dossiers que se encuentran alrededor de la misma dificultad: ¿cómo puede restaurarse el funcionamiento normal del Estado sin imponer nuevas cargas a una población ya frágil? Proyecto de presupuesto 2027, remuneración del sector público, depósitos bancarios, reestructuración bancaria, puerto de Beirut y reactivación de hidrocarburos son los principales temas económicos de los periódicos del 11 de septiembre de 2026.

Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, da un lugar importante al proyecto de presupuesto. Joseph Aoun destacó que su examen en reuniones sucesivas debería permitir su aprobación dentro de los plazos constitucionales. El Presidente señaló que se trataba de un proyecto presentado por segunda vez dentro del plazo. Detrás de esta cuestión de procedimiento aparece un objetivo político: restablecer gradualmente la regularidad presupuestaria tras años de crisis institucional y financiera.

Sin embargo, el debate se hace mucho más difícil cuando se trata de remuneración. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa de las palabras del ex miembro del Parlamento Chamel Roukoz, quien cree que el presupuesto no debe ser aprobado antes de la introducción de un aumento de los salarios. Por consiguiente, las exigencias de los funcionarios públicos, el personal militar retirado y otras categorías dependientes del Estado guardan relación directa con la preparación del presupuesto.

El propio Consejo de Ministros abordó esta cuestión. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa que el gobierno discutió con jubilados militares y civiles sobre la base de cifras. El Ministerio de Finanzas se ha encargado de examinar las sumas necesarias y obtener ingresos que puedan financiar gastos sin imponer un costo adicional excesivo a los ciudadanos.

Esta limitación resume gran parte del problema presupuestario. El Estado debe aumentar sus gastos sociales y salariales evitando al mismo tiempo una nueva carga tributaria. Al mismo tiempo, debe financiar la reconstrucción, los servicios públicos y el regreso de sus instituciones al Sur.

Hadi Aboul Hosn ofrece varias pistas en Ad Diyar el 11 de septiembre de 2026. Hace un llamamiento para mejorar los ingresos aduaneros, luchar más eficazmente contra la evasión fiscal y obtener mejores ingresos de los sectores público marítimo y fluvial. También cita carreras y otros recursos de propiedad del Estado. En su opinión, esos ingresos deben utilizarse principalmente para los sectores de la salud y la sociedad, así como para la revisión de los sueldos y pensiones del sector público.

Por consiguiente, el Miembro honorable considera que el problema no sólo radica en la cuantía de los gastos. Se refiere a la capacidad de la administración para recaudar los ingresos existentes. Esta distinción es esencial. Un aumento de los impuestos sobre consumo generaría rápidamente ingresos, pero afectaría el poder adquisitivo. La recuperación mejorada requiere reformas administrativas más largas, pero limitaría esta carga.

Los depósitos bancarios permanecen en el centro de la reconstrucción financiera

Los depósitos siguen siendo la otra cuestión económica importante. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa de las declaraciones de Ibrahim Kanaan tras su reunión con el patriarca maronita Bechara Rai. El Miembro honorable considera que toda etapa de transición económica requiere restablecer la confianza del Líbano y los depositantes cuyos fondos permanecen bloqueados.

Kanaan afirma que las cantidades perdidas o inmovilizadas todavía pueden ser salvadas, al menos en parte. Coloca el proyecto sobre regularización financiera y devolución de depósitos en el centro de este proceso. Dijo que los textos financieros y las reformas habían llegado a una etapa avanzada, pero su conclusión requería la cooperación entre varios actores.

En particular, mencionó el Estado, el Banco del Líbano y el Fondo Monetario Internacional. Pidió cifras definitivas y fiables. Este requisito refleja uno de los problemas que acompañan el archivo bancario desde el comienzo de la crisis: cualquier asignación de pérdidas depende en primer lugar de una valoración reconocida de activos, pasivos y pasivos.

Por lo tanto, la pregunta no es sólo que los solicitantes deben recuperar su dinero. Es necesario determinar los recursos disponibles, su momento de movilización y la parte de los bancos, el Banco del Líbano y posiblemente el Estado.

Al Joumhouria del 11 de septiembre de 2026 también aborda el problema desde la perspectiva de las transacciones financieras anteriores. El diario destaca la complejidad jurídica de cualquier recuperación de fondos relacionados con las políticas y operaciones realizadas en los años anteriores al colapso. Recuerda que muchas de esas operaciones se han llevado a cabo mediante leyes, reglamentos y decisiones oficiales.

Esta pregunta complica la búsqueda de responsabilidades. Una transacción financiera puede haber tenido efectos muy negativos mientras se autorice por las reglas en vigor. Por consiguiente, la labor de reforma debe distinguir entre posibles infracciones y opciones de política financiera costosas.

Así pues, el debate sobre la recuperación de los depósitos es inseparable del debate sobre la responsabilidad. Los depositantes esperan un mecanismo de reembolso. Al mismo tiempo, las instituciones deben evitar que el costo de la crisis sea transferido a todos los contribuyentes sin considerar las responsabilidades de los bancos y las autoridades financieras.

Avances de reestructuración bancarios en el frente legislativo

Al mismo tiempo, el sector bancario está experimentando nuevos acontecimientos jurídicos. Al Sharq, de 11 de septiembre de 2026, informa que Joseph Aoun promulgó la ley sobre la reforma bancaria y la reorganización. El texto modifica algunas disposiciones de la legislación aprobada en agosto de 2025.

Esta promulgación constituye un paso adicional en la construcción del marco jurídico para hacer frente a las consecuencias de la crisis bancaria. Sin embargo, no regula automáticamente el archivo de los solicitantes. La reestructuración de las instituciones y el procesamiento de los depósitos están vinculados, pero responden a mecanismos separados.

La prioridad es identificar bancos viables, necesidades de recapitalización e instituciones que no pueden seguir funcionando en su configuración actual. El restablecimiento de la confianza dependerá entonces de cómo se reconocerán y distribuirán las pérdidas.

Por lo tanto, el expediente del Banco del Líbano sigue siendo central. Ibrahim Kanaan, en Ad Diyar del 11 de septiembre de 2026, pide específicamente la cooperación con el banco central para llegar a cifras definitivas. Sin este paso, cualquier promesa de reembolso puede permanecer teórica.

El debate bancario es aún más importante, ya que el renacimiento de la inversión requiere un sistema financiero capaz de volver a desempeñar su papel. La crisis del depósito no es sólo sobre los ahorradores. También limita la capacidad de los bancos para financiar empresas y proyectos productivos.

El puerto de Beirut se convierte en símbolo de la inversión solicitada

La reconstrucción y extensión del puerto de Beirut es uno de los pocos dossiers económicos claramente presentados positivamente por las fuentes. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, destaca el proyecto liderado por CMA CGM y Rodolphe Saadé. El periódico considera el desarrollo del puerto como una oportunidad para hacer de Beirut un lugar importante en el comercio marítimo mediterráneo.

El propio Joseph Aoun remitió el asunto al Consejo de Ministros. Ad Diyar del 11 de septiembre de 2026 informa que describe la colocación de la primera piedra de la extensión del puerto de evento positivo capaz de restaurar la esperanza al Líbano. Esperaba que esta operación fuera seguida por otros proyectos.

El alcance económico es doble. El puerto es ante todo una infraestructura esencial para las importaciones, exportaciones y actividades logísticas. Su modernización puede servir de señal a los inversores extranjeros. En una economía marcada por la crisis bancaria y la guerra, la capacidad de atraer capital en la infraestructura a largo plazo es un indicador importante de confianza.

El Presidente también se refirió a las oportunidades para las inversiones de Emirati. Según Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, las autoridades libanesas pidieron a los ministerios que preparasen proyectos que pudieran presentarse a los Emiratos Árabes Unidos. Emirati officials and businessmen had reportedly expressed interest and delegations had already visited Lebanon.

Por lo tanto, Joseph Aoun pidió a los ministerios que trabajaran rápidamente y coordinaran sus proyectos. Su mensaje es evitar que las rivalidades administrativas o políticas pierdan oportunidades de financiación en el Líbano.

Sin embargo, la inversión externa sigue dependiendo directamente de la seguridad. Los proyectos de infraestructura requieren visibilidad de que las operaciones militares en el Sur hacen más difíciles. El contraste entre la expansión portuaria y la destrucción en el Sur resume el dilema económico del momento: existen oportunidades de recuperación, pero siguen siendo vulnerables a la evolución regional.

Petróleo y gas: cuarta fase de concesión de licencias en preparación

Ad Diyar del 11 de septiembre de 2026 también dedica un archivo detallado a los hidrocarburos. El Ministerio de Energía y la Dirección de Gestión del Petróleo están preparando una cuarta fase de concesión de licencias. El objetivo es hacer las condiciones más atractivas para las empresas después de las dificultades encontradas en las fases anteriores.

El periódico afirma que los cambios propuestos incluyen garantías financieras y técnicas. Su reducción podría permitir que las empresas de tamaño mediano y las alianzas regionales participen, en lugar de reservar eficazmente licitaciones para los principales grupos internacionales.

También podría ajustarse el marco para compartir los ingresos. Ad Diyar del 11 de septiembre de 2026 se refiere a una parte directa del Estado estimada en 4% para el gas y entre 5% y 12% para el petróleo. El mecanismo propuesto también incluiría la recuperación de los gastos y la distribución progresiva de los beneficios. Las empresas se beneficiarían de una mayor participación al principio, mientras que la parte del Estado aumentaría con rentabilidad.

Los tiempos de explotación pueden ser más flexibles en circunstancias excepcionales de seguridad. Esta disposición es particularmente importante en el contexto actual. El riesgo militar es precisamente uno de los principales obstáculos a la presencia de empresas internacionales en aguas libanesas.

Los bloques del norte presentan una dificultad adicional: la falta de una delimitación completa de la frontera marítima con Siria. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, se refiere a una zona controvertida entre 750 y 1.000 kilómetros cuadrados. El establecimiento de una comisión conjunta libanesa-siria debería hacer posible avanzar la cuestión.

Entre las posibilidades estudiadas se encuentra una fórmula común de explotación en los sectores interesados. El periódico también menciona la coordinación con los actores que ya tienen derechos en la parte siria. El objetivo es reducir el riesgo legal para las empresas que puedan participar en la próxima fase.

El bloque 8 quedaría excluido del nuevo procedimiento después de la firma de su acuerdo de exploración, mientras que el bloque 9 podría volver después de la plena recuperación del Estado. También se proponen otros bloques disponibles. La cuarta fase podría iniciarse a finales de otoño o principios de 2027 si las condiciones políticas y de seguridad lo permiten.

Energía e inversión regionales: Beirut amplía el camino

Al Liwaa del 11 de septiembre de 2026 informa que el ministro de energía Joe Saddi presentó a Joseph Aoun los resultados de las discusiones sobre electricidad, petróleo y gas con varios países. Entre los oradores mencionados figuran Jordania, Siria, Iraq, Turquía, Qatar y Chipre.

Este aumento de contactos muestra que la política energética no se basa únicamente en hidrocarburos offshore. El Líbano también está buscando soluciones regionales para su suministro de electricidad y energía. Los costos energéticos siguen siendo un obstáculo importante para la competitividad de las empresas y el funcionamiento de los servicios públicos.

Por lo tanto, el desarrollo de la infraestructura, la reforma bancaria y la energía parecen ser tres condiciones vinculadas para la recuperación. El puerto puede fortalecer el papel comercial del país. Los hidrocarburos pueden abrir una fuente de ingresos a mediano plazo. Los acuerdos regionales de energía pueden reducir algunas limitaciones inmediatas. Pero todos estos proyectos requieren una mejora duradera de la seguridad y la gobernanza.

Presupuesto 2027 da a estos archivos un plazo inmediato. El gobierno debe responder a las demandas salariales mientras financia sus prioridades. Debe restaurar la confianza de los depositantes sin crear una nueva carga insostenible para las finanzas públicas. Al mismo tiempo, busca atraer capital extranjero y reactivar proyectos energéticos a largo plazo.

La economía libanesa, de 11 de septiembre de 2026, parece ser menos confrontada con la falta de proyectos que con dificultades de ejecución. Existen formas: reestructuración bancaria, devolución de depósitos, mejor recaudación de ingresos, inversión portuaria, cooperación energética y exploración de petróleo. Su éxito depende ahora de tres condiciones que las fuentes muestran repetidamente: tener cifras financieras fiables, restaurar el funcionamiento de las instituciones y evitar que la inestabilidad de la seguridad destruya los primeros signos de recuperación.

Justicia: Se suspende la amnistía general, mientras que los casos financieros y penales colocan la responsabilidad en el centro del debate

Consejo Constitucional suspende la amnistía general

La decisión del Consejo Constitucional de suspender la aplicación de la ley general de amnistía domina las noticias judiciales libanesas del 11 de septiembre de 2026. Tiene lugar menos de un mes después de que el Parlamento adopte el texto y abra una nueva fase en un expediente legal, político y comunitario sensible. Varios periódicos informan de la decisión, que todavía no es una sentencia definitiva sobre el fondo de la apelación.

Annahar, de 11 de septiembre de 2026, afirma que el 10 de septiembre el Consejo Constitucional dictó la Decisión No 2026/10 por la que se suspendió la aplicación de la Ley No 2026/70. Esto se refiere a una amnistía general y a una reducción excepcional de la duración de determinadas oraciones. The decision was taken by a majority in a session chaired by Judge Tannous Mechleb.

Los informes diarios que los jueces Aouni Ramadan, Ahmad Akram Baassiri, Albert Serhan, Riad Abu Ghida, Fawzat Farhat, Michel Tarzi, Elias Mecherkani y Mireille Najm participaron en la sesión. El Vicepresidente del Consejo, Omar Hamza, estuvo ausente por razones de salud. El Consejo decidió que la suspensión sería notificada oficialmente al Presidente Joseph Aoun, el Presidente de la Cámara Nabih Berri y el Primer Ministro Nawaf Salam, y luego publicada en el Diario Oficial.

Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, también informa de la suspensión del texto y destaca que interviene tras la apelación contra la ley. Al Sharq, de 11 de septiembre de 2026, reitera la misma decisión y recuerda que bloquea temporalmente la aplicación de las disposiciones relativas a la amnistía y la reducción de las penas.

Al Quds Al Arabi, de 11 de septiembre de 2026, aporta un elemento político adicional. El periódico afirma que el llamamiento fue presentado por el fuerte bloque parlamentario libanés, presidido por Gebran Bassil. El bloque cree que la fórmula adoptada por el Parlamento plantea problemas constitucionales. El periódico recuerda que la ley había sido aprobada en la sesión parlamentaria el 12 de agosto de 2026.

Sin embargo, la suspensión no debe confundirse con una cancelación. En esta etapa, el Consejo Constitucional impide la aplicación de la ley durante el examen del recurso. La cuestión se refiere ahora a la decisión sobre el fondo y a las disposiciones específicas que el Consejo considerará conformes o contrarios a las normas constitucionales.

El dossier también tiene una dimensión política sensible. Al Quds Al Arabi, de 11 de septiembre de 2026, informa que activistas sunitas criticaron el llamamiento y anunciaron su intención de sancionar políticamente a los diputados interesados en las próximas elecciones en varias circunscripciones. Así pues, la controversia jurídica se duplica mediante una lectura comunitaria y electoral. Sin embargo, esta reacción reportada por el periódico no prejuzga el examen jurídico realizado por el Consejo Constitucional.

Un caso de coche robado revela una compleja red transnacional

Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, dedica un importante expediente judicial a una investigación de vehículos sospechosos de haber sido robados y ramificaciones internacionales que aparecieron inicialmente en un caso de drogas. Según el periódico, el archivo vincula Líbano, Dubai, Armenia, Arabia Saudita, Siria y otros territorios que han sido cruzados por ciertas operaciones comerciales.

The Attorney General of the Mont-Lebanon Court of Appeal, Judge Sami Sader, has prosecuted several persons in connection with the case concerning the theft of vehicles and alleged participation in these operations. Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, cita Jad Hadchiti, nacido en 1996, y Wael Claude Jamaas, nacido en 1990, ambos prisioneros. El periódico también menciona a Georges Rizk, nacido en 1967, y Elias Tayoun, presentado como fugitivo.

El caso fue remitido al primer juez de instrucción del Monte Líbano, Nada Asmar. Según Ad Diyar, anteriormente había ido a la Fiscalía General del Tribunal de Casación tras un procedimiento bajo la supervisión del Asesor General de ese tribunal, Samaranda Nassar.

La particularidad del caso radica en su origen. According to the evidence published by Ad Diyar on 11 September 2026, some leads appeared during investigations on an international drug network and following a report from Dubai through the international criminal police organization. La operación de conversaciones, imágenes y datos relacionados con ventas y envíos habría abierto una ventana separada para los coches.

Los investigadores están interesados en comprar, vender, entrar temporalmente y reexportar vehículos entre los Emiratos Árabes Unidos y el Líbano. También se informó de que algunas transacciones habían entrañado pasajes a través de Siria, Jordania o Arabia Saudita. In addition, persons related to the case were reported to have carried out activities in Armenia and Georgia.

Sin embargo, Ad Diyar insiste en la situación judicial de la información. Algunos de los materiales publicados provienen de las investigaciones y todavía deben ser verificados por los tribunales. Por lo tanto, no se pueden presentar sus alegaciones como hechos definitivos.

El nombre de Georges Rizk aparece centralmente en los elementos reportados por el diario. Los investigadores examinarían el alcance de sus actividades en el comercio de automóviles entre Dubai y el Líbano. Elias Tayoun, por su parte, se presenta en una declaración como persona que trabaja con él y participa en ciertos procedimientos relacionados con vehículos y formalidades.

El expediente ilustra sobre todo la complejidad de los casos penales contemporáneos. Una investigación sobre los estupefacientes puede revelar flujos financieros, vehículos y operaciones comerciales a través de varias fronteras. La justicia libanesa debe trabajar con información de jurisdicciones y servicios extranjeros.

Las investigaciones deben distinguir sospechas de responsabilidades establecidas

El caso del vehículo plantea también una cuestión esencial del método judicial. Ad Diyar del 11 de septiembre de 2026 informa que los investigadores solicitaron una revisión de las conversaciones y fotografías y la identificación de los vehículos que aparecen en los intercambios. Es necesario disponer de expertos para verificar su situación jurídica.

También se abordan las solicitudes de información de los organismos internacionales pertinentes. El objetivo es determinar si se han denunciado robos de automóviles y reconstruir sus movimientos entre los diferentes países.

The newspaper also refers to information from a security source that certain amounts related to sales were collected by relatives of a suspect. De nuevo, Ad Diyar afirma que esta información sigue sujeta a investigación y verificación judicial. Esta precaución es fundamental. La existencia de una transacción o un vínculo personal no es en sí misma suficiente para establecer la responsabilidad penal.

The transition from a security investigation to a judicial investigation must clearly distinguish between evidence, testimony and established facts. El juez de instrucción determinará el papel de cada persona procesada y verificará la procedencia de los vehículos en cuestión.

Así pues, este caso proporciona uno de los archivos criminales más desarrollados de la prensa libanesa del día. Combina la delincuencia organizada, la cooperación internacional y la trazabilidad de las transacciones. También muestra por qué la circulación transfronteriza de mercancías complica las investigaciones cuando se aplican varios sistemas jurídicos.

La cuestión financiera sigue dominada por la cuestión de la responsabilidad en la crisis bancaria

La justicia financiera es el otro eje importante de la partida. Las fuentes del 11 de septiembre incluyen operaciones antes y durante la crisis bancaria, responsabilidades y procedimientos institucionales relacionados con el ex Gobernador del Banco del Líbano, Riad Salamé.

Al Sharq, de 11 de septiembre de 2026 puestos en su Una de las posiciones del abogado de Riad Salamé según la cual 230 millones corresponden a préstamos y no comisiones. This is a defence claim and must be presented as such. Sin embargo, muestra que la caracterización jurídica de los movimientos financieros sigue siendo el centro de litigios.

Al Joumhouria del 11 de septiembre de 2026 se ocupa más ampliamente de la dificultad de recuperar fondos de viejas transacciones financieras. El periódico señala que algunas de las transacciones que actualmente se impugnaron se llevaron a cabo en el marco de leyes, reglamentos y decisiones administrativas que entonces estaban en vigor.

Esta situación plantea una delicada cuestión judicial. Una política financiera con pérdidas significativas no es automáticamente una infracción. La responsabilidad política, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal cumplen diferentes criterios. Por consiguiente, para establecer un delito, la justicia debe determinar los actos específicos y hacerles frente a las normas aplicables en el momento en que se cometen.

El debate sobre fondos públicos y depósitos bancarios refuerza este requisito. Las reclamaciones de restitución son fuertes, pero deben ir acompañadas de una reconstrucción precisa de las corrientes financieras. Las fuentes muestran así una tensión entre la urgencia política de designar las responsabilidades y la lentitud necesaria del establecimiento judicial de los hechos.

Las instituciones de supervisión desempeñan un papel cada vez mayor en la lucha contra la corrupción

El fortalecimiento de los mecanismos de supervisión complementa esta oportunidad judicial. Al Liwaa, de 11 de septiembre de 2026, informa de las palabras de Joseph Aoun durante el juramento del Presidente y de los miembros de la Autoridad de Adquisiciones Públicas. El Jefe de Estado les pide que se consideren en « la primera línea de defensa del dinero público ».

El Presidente considera que la gobernanza de la contratación pública es un componente del plan de recuperación económica y financiera. También vincula el éxito de esta autoridad con el restablecimiento de la confianza de las instituciones y los países internacionales que puedan ayudar al Líbano.

Incluso si esta autoridad no es una jurisdicción, su papel está a la vanguardia de la labor judicial. La transparencia de la contratación pública y la trazabilidad de los procedimientos pueden reducir la posibilidad de irregularidades. También facilitan la labor de los órganos de supervisión cuando surgen sospechas.

Por lo tanto, el mensaje presidencial coloca la lucha contra la corrupción en una cadena más amplia. La justicia viene cuando se sospechan delitos. Los órganos de control deben reducir las esferas de opacidad que puedan favorecer estos delitos.

La reforma tiene particular importancia, ya que el Líbano busca financiación externa para el ejército, la infraestructura, la energía y la reconstrucción. Los socios extranjeros quieren garantías sobre el uso de fondos. Así pues, el funcionamiento de los órganos de supervisión forma parte de la credibilidad financiera del Estado.

Las cuestiones judiciales van más allá de los casos individuales

Los archivos del 11 de septiembre de 2026 finalmente muestran una justicia frente a tres categorías de problemas. La primera es constitucional, con amnistía general y control sobre una ley aprobada por el Parlamento. The second is criminal, with the investigation of the alleged stolen vehicle network and its international ramifications. El tercero es financiero, con los archivos resultantes de la crisis bancaria y la búsqueda de responsabilidades.

En cada uno de estos casos aparece la misma cuestión: distinguir entre decisiones políticas y jurídicas. El Parlamento puede votar por una amnistía, pero el Consejo Constitucional debe verificar su cumplimiento de normas más elevadas. The security services may identify an alleged network, but the accused remain under investigation and trial. Las transacciones financieras pueden ser impugnadas políticamente sin que su criminalidad se establezca automáticamente.

Esta distinción es tanto más importante en el contexto libanés, ya que los principales casos judiciales se convierten rápidamente en sujetos políticos o comunitarios. La suspensión de la amnistía ya proporciona un ejemplo. El recurso constitucional se interpreta inmediatamente mediante equilibrios electorales y confesionales.

Por consiguiente, el día judicial del 11 de septiembre no es sólo una sucesión de procedimientos. Se plantea directamente la cuestión de la capacidad de las instituciones para establecer responsabilidades de conformidad con las normas comunes. Entre la amnistía suspendida, las investigaciones penales transfronterizas y los litigios financieros, se espera que la justicia desempeñe un papel central en un período en que el restablecimiento del Estado también dependa de la confianza otorgada a sus mecanismos de control.

Society: return of displaced persons, vulnerable housing and public services under pressure from war

En los suburbios del sur de Beirut, el regreso tiene lugar bajo edificios frágiles

Las consecuencias sociales de la guerra no paran con el regreso de los habitantes a sus barrios. Al Araby Al Jadeed, de 11 de septiembre de 2026, dedica una investigación detallada a la situación en los suburbios del sur de Beirut. El periódico describe a las familias que regresan después de la cesación del fuego, pero obligadas a vivir en edificios dañados por las operaciones israelíes. La vivienda, que estaba destinada a hacer posible salir del desplazamiento y evitar el costo de los alquileres, se convierte así en una nueva fuente de preocupación.

Según Al Araby Al Jadeed, de 11 de septiembre de 2026, la Unión de Municipios del Sur está consolidando más de 34 edificios considerados en riesgo. Esta cifra se utiliza para medir la magnitud de un problema que no se refiere sólo a edificios completamente destruidos. Parte del stock de viviendas sigue en pie pero no garantiza necesariamente la seguridad de sus ocupantes.

El diario describe a los residentes que se habían trasladado a escuelas, espacios colectivos o viviendas temporales. Su regreso significó el final de ese período. Sin embargo, los confronta con techos rotos, estructuras debilitadas y miedo al colapso. El miedo cambia de forma: el peligro inmediato del bombardeo es reemplazado por el de viviendas frágiles.

Esta situación sitúa a las familias en una situación difícil. Dejar su casa de nuevo significa encontrar otro hogar y pagar por ello. Mantenerse puede reducir los gastos, pero puede exponer a los ocupantes al riesgo material. Por consiguiente, la falta de soluciones alternativas lleva a algunas familias a aceptar un nivel de peligro que no habrían considerado en una situación normal.

Al Araby Al Jadeed of 11 September 2026 also highlights the lack of funding and compensation available. El problema se vuelve particularmente grave cuando el edificio no está completamente destruido. Debe determinarse si se puede reparar, qué tipo de trabajo es necesario y quién debe financiarlo. Esta fase es menos visible que la reconstrucción completa de un edificio, pero se refiere directamente a la seguridad diaria de los habitantes.

La cuestión social de la reconstrucción comienza así mucho antes de la reconstrucción misma. En primer lugar, se trata de la experiencia de los edificios, la seguridad de las estructuras y la posibilidad de reasignar temporalmente a las familias amenazadas. Sin estos pasos, el retorno simplemente puede cambiar el riesgo.

El Sur está tratando de prepararse para el regreso de los habitantes y el regreso a la escuela

El mismo problema surge en el sur, donde los viajes siguen vinculados a operaciones militares y condiciones de infraestructura. Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, informa que el Presidente del Consejo del Sur, Hashem Haidar, presentó a Nawaf Salam las medidas que se están adoptando actualmente en las aldeas meridionales. La rehabilitación de las escuelas es una de las prioridades.

Según Hashem Haidar, una gran parte de los establecimientos interesados ya han comenzado a ser reparados. El Consejo del Sur está tratando de completar el trabajo en todas las escuelas para que el año escolar pueda comenzar en las condiciones más normales posible. El programa también incluye la limpieza y rehabilitación de la infraestructura.

Volver a la escuela se convierte así en un indicador concreto del regreso a la vida normal. Una familia difícilmente puede considerar un retorno sostenible a su aldea si los niños no tienen una escuela, si las carreteras son impasibles o si los servicios básicos no funcionan. Por consiguiente, la reconstrucción social no puede separarse de la reconstrucción material.

Al Quds Al Arabi, de 11 de septiembre de 2026, también informa sobre las declaraciones de Hashem Haidar sobre la rehabilitación de escuelas y el regreso de las personas desplazadas. Por su parte, Nawaf Salam insiste en la necesidad de dirigir los recursos disponibles a todos los habitantes del Sur sin distinción. El Primer Ministro presenta al Consejo del Sur como uno de los instrumentos para satisfacer esas necesidades, en coordinación con el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción.

Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, añade que el Gobierno ha examinado la rehabilitación de las carreteras, el regreso a la escuela y la provisión de viviendas prefabricadas. Estos tres archivos están directamente vinculados. La vivienda permite el regreso inmediato. Las carreteras permiten viajar y suministrar. Las escuelas transforman el retorno temporal en reubicación familiar.

Según Ad Diyar del 11 de septiembre de 2026, Joseph Aoun insiste en apoyar a los habitantes de Nabatiya, Tiro y Salim Árabe. Pidió que les proporcionara los medios para permanecer en su tierra. Detrás de la fórmula política del « retorno del Estado » aparece un tema social muy concreto: prevenir la inseguridad y el deterioro de los servicios de producir un desplazamiento sostenible de la población.

Nabatiyeh también se convierte en una batalla para el funcionamiento diario

La situación en Nabatiyeh ilustra este vínculo entre la seguridad y la vida cotidiana. Las autoridades quieren fortalecer el ejército y las Fuerzas de Seguridad Interna, pero también están tratando de restaurar las administraciones locales.

Al Quds Al Arabi, de 11 de septiembre de 2026, informa que el Ministro del Interior Ahmad al-Hajjar considera que el fortalecimiento de la presencia de seguridad es una responsabilidad nacional. Esta presencia debe proteger a los habitantes, pero también garantizar la continuidad del trabajo administrativo y los servicios públicos.

La distinción es importante. Una ciudad puede estar bajo control oficial mientras permanece paralizada socialmente si las administraciones están cerradas, las escuelas no funcionan y la infraestructura sigue siendo dañada. Por lo tanto, la estrategia gubernamental busca avanzar simultáneamente en el mecanismo administrativo y de seguridad.

Sin embargo, este enfoque es contrario a la continuación de las operaciones israelíes. Cualquier rehabilitación puede verse socavada por una mayor escalada. El pueblo debe decidir si regresa a zonas donde el Estado está restaurando gradualmente sus servicios, pero donde el riesgo militar no ha desaparecido.

Esta incertidumbre produce un costo social que es difícil de medir sólo por la destrucción física. Las familias pueden retrasar su regreso. Las tiendas son reacias a reanudar sus actividades. Las escuelas deben organizar su funcionamiento en un entorno inestable. Por lo tanto, la reconstrucción de una comunidad requiere previsibilidad de que el contexto militar no garantice aún.

Los funcionarios públicos y los jubilados piden una mejora de los ingresos

La crisis social no se limita a las zonas afectadas por la guerra. Las reclamaciones salariales del sector público también son prominentes en los periódicos 11 de septiembre de 2026. Los funcionarios públicos y jubilados exigen una mejora de los ingresos debilitados por los años de crisis económica.

Ad Diyar, de 11 de septiembre de 2026, informa que el gobierno discutió con jubilados militares y civiles sobre la base de cifras. El Departamento de Finanzas debe examinar las sumas necesarias y buscar fuentes de financiación que no causen que el público tenga sobrecarga adicional.

Hadi Aboul Hosn, entrevistado por Ad Diyar el 11 de septiembre de 2026, describió estas afirmaciones como legítimas. It believes that the government must improve public revenues by strengthening customs collection, combating tax evasion and recoverying revenue from public property.

El Miembro honorable pide que se utilicen, entre otras cosas, los recursos obtenidos para gastos sociales y sanitarios y para la revisión de los sueldos del sector público y de los pensionistas. Esta posición refleja una de las principales tensiones sociales del momento: es necesario aumentar los ingresos, pero un aumento financiado sólo por los nuevos impuestos podría empeorar las dificultades de otras categorías de la población.

El problema de la remuneración pública también afecta al funcionamiento de las instituciones. Las administraciones cuyos empleados no pueden satisfacer sus necesidades básicas tienen mayores dificultades para retener a su personal y prestar servicios regulares. La cuestión salarial se convierte así en una cuestión de capacidad estatal.

La Universidad Libanesa espera la liquidación del expediente docente

La Universidad Libanesa es otra esfera en la que se unen las cuestiones sociales e institucionales. Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, informa de que el Consejo de Ministros reafirmó los criterios para la transferencia a tiempo completo de maestros contratados.

Se deben tener en cuenta las necesidades de cada facultad, especialización, competencia y equidad. Los contratos deben organizarse en cuatro etapas. The Government also provides for a final verification of names taking into account the comments made by Ministers.

Según las pruebas presentadas por Al Binaa el 11 de septiembre de 2026, el primer conjunto de contratos entrará en vigor desde principios de 2027. El gobierno ha dado un plazo para completar el examen del expediente.

La cuestión va más allá de la situación profesional de los docentes interesados. La Universidad Libanesa es la principal institución de educación superior pública del país. Su capacidad para mantener a los docentes cualificados y ofrecer sus cursos se refiere directamente a los estudiantes cuyas familias no pueden soportar el costo de la educación privada.

Por lo tanto, el archivo ilustra cómo se transmite la crisis estatal a los servicios sociales. La estabilidad profesional de los maestros, la financiación universitaria y la calidad de la enseñanza son interdependientes.

Los desechos vuelven a la agenda gubernamental

La gestión de los desechos también está volviendo a las prioridades ejecutivas. Al Binaa, de 11 de septiembre de 2026, informa que el Consejo de Ministros decidió dedicar una reunión específica a este asunto a petición de Joseph Aoun. Al mismo tiempo, el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción debería ayudar a los municipios a escanear y recogerlos.

La decisión muestra que el archivo no se considera resuelto por los mecanismos existentes. Los municipios deben proporcionar una parte importante de los servicios mientras sus recursos siguen siendo limitados. La presión es aún mayor en las zonas afectadas por la guerra, donde los escombros se añaden a los desechos ordinarios.

El despejado tiene una dimensión diferente en las zonas bombardeadas. Los desechos de rutina deben distinguirse de materiales de edificios destruidos o dañados. La rehabilitación de los barrios requiere mayores recursos logísticos y financieros.

El archivo se une así al de la reconstrucción. En el sur, así como en los suburbios del sur de Beirut, la construcción de un nuevo barrio significa restaurar los servicios municipales junto con la vivienda y la infraestructura.

La guerra convierte la vivienda en la primera emergencia social

La información publicada el 11 de septiembre de 2026 muestra finalmente la vivienda como uno de los principales impulsores de la crisis social. En los suburbios del sur, algunas familias han regresado a edificios frágiles porque no pueden seguir pagando otra vivienda. In the South, the authorities are preparing prefabricated housing for return. En las aldeas, la reapertura de las escuelas y la rehabilitación de las carreteras deben hacer que este retorno sea sostenible.

Esta situación demuestra que el número de personas desplazadas no es suficiente para medir las consecuencias sociales de la guerra. Una familia puede haber regresado oficialmente mientras permanece en una situación precaria. El retorno geográfico no significa necesariamente el fin del desplazamiento social.

Al Araby Al Jadeed del 11 de septiembre de 2026 da a esta realidad su forma más concreta con edificios dañados en los suburbios del sur. Los residentes han regresado a su barrio, pero no necesariamente una vivienda segura. Los edificios en riesgo recuerdan que las consecuencias de las huelgas pueden aparecer mucho después de su fin.

En el Sur, los esfuerzos del Consejo del Sur muestran a la inversa las condiciones para el reasentamiento: escuelas, infraestructura, limpieza y servicios. El gobierno está tratando de añadir una mayor presencia administrativa y de seguridad.

Estas consecuencias directas de la guerra se ven agravadas por las dificultades del resto de la sociedad: los bajos salarios públicos, la situación de los pensionistas, las necesidades de la Universidad Libanesa y los problemas de gestión de desechos. Por lo tanto, la presión social se extiende en varios niveles a la vez.

El desafío para el estado ya no es sólo para financiar reparaciones. Debe permitir que los residentes vivan en viviendas seguras, que los niños regresen a sus escuelas, a las administraciones públicas a funcionar y que los empleados públicos tengan ingresos suficientes. El problema social se convierte así en una de las medidas más concretas de la capacidad del Líbano de pasar de una mera parada a un regreso real a la vida normal.

Cultura: Beirut mantiene su agenda musical mientras que el cine, la literatura y las artes cuestionan un mundo en crisis

Amine Boudchar elige Beirut para una primera reunión con el público libanés

La cuestión cultural del 11 de septiembre de 2026 es menos abundante que la política o la guerra. Sin embargo, se pueden identificar varias tendencias. Beirut mantiene una actividad musical a pesar del entorno de seguridad. El cine captura directamente los conflictos contemporáneos. La literatura explora el límite entre real e imaginario. Las páginas culturales muestran así una creación que no corta de las crisis políticas, sino que trata de traducirlas en otras formas.

Al Quds Al Arabi, de 11 de septiembre de 2026, anuncia la primera actuación en el Líbano del director y cantante marroquí Amine Boudchar. El artista está programado para realizar el sábado 26 de septiembre en Beirut Hall, en la capital. Él mismo presentó esta etapa de su gira 2026 como una « noche excepcional ». El encuentro es su primer encuentro en el escenario con el público libanés.

El espectáculo se basa en la fórmula participativa que contribuyó a la reputación de Boudchar. Al Quds Al Arabi del 11 de septiembre de 2026 explica que el público no sigue siendo simple espectador. Participa en el desempeño de una colección de canciones árabes, marroquíes y patrimoniales y selecciones musicales. La orquesta acompaña esta participación colectiva. Por lo tanto, el concierto se construye alrededor de un intercambio entre los músicos y la sala en lugar de alrededor de una interpretación totalmente descendente.

Esta fórmula ya ha sido utilizada por Amine Boudchar en conciertos en Marruecos, así como en varios países árabes y europeos. Al Quds Al Arabi, de 11 de septiembre de 2026, señala que le permitió atraer a un gran público. La etapa de Beirut forma parte de esta gira internacional, pero tiene un alcance especial ya que marca su entrada en la escena libanesa.

El anuncio también merece ser visto en el contexto del día. Las primeras páginas de los periódicos están dominadas por explosiones en el sur, miedos alrededor de Nabatiyeh y el riesgo de agrandamiento de la guerra. Mantener una cita musical en Beirut no significa que la cultura funcione fuera de la crisis. Más bien, muestra que los organizadores y artistas continúan, cuando las condiciones lo permitan, programando manifestaciones frente a un público libanés.

Sin embargo, la fuente no aporta pruebas suficientes para establecer la situación económica del sector del concierto por sí sola o para medir la asistencia prevista. Por consiguiente, sería excesivo presentar este anuncio como prueba de la reanudación general de la vida cultural. Por otra parte, es un nombramiento preciso y documentado en las páginas culturales del 11 de septiembre.

La música internacional sigue siendo parte de la agenda cultural

Al Quds Al Arabi del 11 de septiembre de 2026 también reporta varias reuniones musicales que pueden interesar el jazz y los amantes de la música internacional. La presencia de estos eventos en las páginas culturales confirma que la música sigue siendo una de las áreas más visibles de la agenda cultural disponible en las fuentes de esta edición.

La programación musical aparece principalmente como un espacio de circulación entre artistas árabes y públicos de diferentes países. El caso de Boudchar es representativo. Su repertorio y los arreglos participativos se basan en referencias musicales árabes y marroquíes, pero su recorrido va más allá de su país de origen. Beirut se convierte en una de las etapas de esta circulación cultural.

Esta dimensión es particularmente visible en un capital que mantiene la función de satisfacer las producciones libanesas, árabes e internacionales. Sin embargo, hoy ‘s fuentes no proporcionan un inventario suficientemente completo para proporcionar un calendario completo de todos los eventos en el Líbano. Por lo tanto, es necesario limitar el programa a acontecimientos documentados explícitamente y no llenar las lagunas con manifestaciones ausentes del corpus.

La cita libanesa principal claramente establecida sigue siendo el concierto del 26 de septiembre de Amine Boudchar. Otro contenido cultural disponible facilita el seguimiento de las tendencias de la creación árabe e internacional que la elaboración de un programa amplio del Líbano.

Esta distinción es necesaria para respetar la prioridad otorgada a la cultura libanesa. El material del día no permite artificialmente construir una larga lista de exposiciones, conciertos o actuaciones locales. Es mejor mantener los nombramientos establecidos y utilizar el resto de las fuentes para observar los principales temas culturales que atraviesan la región.

En Venecia, el cine confronta directamente la guerra en Gaza

Annahar del 11 de septiembre de 2026 dedica parte de sus páginas culturales al Festival Internacional de Cine de Venecia. El periódico está interesado en un documental presentado en el marco del evento celebrado del 2 al 12 de septiembre. La película evocaba a Gaza y miraba críticamente la guerra a través de protagonistas israelíes.

El tratamiento de Annahar del 11 de septiembre de 2026 plantea directamente la cuestión del lugar del cine ante una guerra en curso. La estaca no es sólo estética. Se ocupa de la responsabilidad del cine cuando trabaja en eventos cuyas consecuencias humanas continúan teniendo lugar en el mismo momento en que las obras se muestran al público.

La película está dirigida por Yuval Abraham y Rachel Zor. Annahar del 11 de septiembre de 2026 también afirma que su producción involucra a The Guardian y al productor y distribuidor francés Marin Karmitz. La elección de un documental arraigado en noticias inmediatas muestra el lugar ocupado por los conflictos contemporáneos en los principales eventos cinematográficos.

Para el público libanés, esta cuestión tiene una resonancia particular. Los lectores siguen simultáneamente la situación en Gaza y escalan en el sur del Líbano. Por lo tanto, un documental dedicado a esta guerra no puede ser recibido como objeto cinematográfico completamente eliminado de la experiencia regional.

El tema también muestra cómo los límites entre política y cultura se vuelven más porosos. Los mismos acontecimientos pueden examinarse en las páginas internacionales desde una perspectiva militar y diplomática, luego en las páginas culturales bajo imagen, representación y testimonio. El cine no reemplaza la información. Propone otra forma de cuestionar a las personas en el centro del conflicto y las responsabilidades que lo acompañan.

Esta presencia de Gaza en un importante festival internacional confirma finalmente que la guerra se ha convertido en un objeto cultural incluso antes de su finalización. Requiere que los cineastas, productores, festivales y espectadores piensen en la distancia necesaria para representar eventos que aún están abiertos.

La literatura árabe trabaja extrañamente en la vida cotidiana

Al Quds Al Arabi del 11 de septiembre de 2026 también tiene un lugar importante en la literatura. El diario está interesado en la fantasía de la realidad y la extrañaza narrativa en la novela Qahirat al-Yawm al-Daïe. El tema es uno de los principales contenidos culturales anunciados por el periódico.

El valor del tratamiento reside en cómo la novela transforma la realidad en materia narrativa. El fantástico no es necesariamente concebido como una ruptura completa con la realidad. Se puede utilizar para hacer perceptible lo que la vida diaria ya ha asegurado, inestable o preocupante.

En una edición dominada por guerras y levantamientos regionales, esta cuestión literaria constituye un contrapunto. Sin embargo, no está completamente separado del contexto. Las sociedades enfrentadas a transformaciones rápidas en sí mismas proporcionan un material donde real puede tomar una apariencia extraña. La literatura entonces tiene diferentes medios que el periodismo para hacer esta experiencia sensible.

Las páginas de política buscan determinar qué ha sucedido, cuáles actores son responsables y qué consecuencias puede resultar de ello. La novela puede trabajar la experiencia del tiempo, la pérdida, la incertidumbre o la extrañeza. La fuente cultural enfatiza así los procesos narrativos y la relación entre la realidad y la imaginación.

Sin embargo, este tema no debe convertirse en un expediente sobre la literatura libanesa. Las fuentes del 11 de septiembre de 2026 no proporcionan aquí una labor libanesa que corresponda al objetivo prioritario solicitado. El contenido sigue siendo relevante en una revista cultural árabe, pero no debe presentarse artificialmente como una noticia literaria libanesa.

Este límite es indicativo de toda la entrada. Las fuentes mantienen una verdadera sección de Cultura, pero proporcionan menos material específicamente libanés que en las secciones políticas, económicas o sociales. Por consiguiente, se debe dar prioridad a los acontecimientos en el Líbano y a los temas culturales regionales mejor documentados.

Arte plástico pregunta construcción tras trastorno

Al Liwaa del 11 de septiembre de 2026 también contiene una reflexión sobre las artes plásticas y menciona en particular a Willem de Kooning. El texto está interesado en la geometría de sus obras y en cómo un orden puede aparecer detrás de lo que parece, a primera vista, ser un trastorno.

Este enfoque es diferente de otros temas culturales del día. No inicia un concierto ni un conflicto inmediato. Regresa a la construcción misma de la obra y a la mirada necesaria para superar la primera impresión.

El uso de Kooning nos permite acercarnos a la tensión entre gesto, composición y percepción. El trastorno aparente no excluye la estructura. La mirada del espectador debe buscar las líneas, equilibrios y relaciones que organizan el lienzo más allá de la impresión inmediata.

Este tipo de contenido trae aliento a páginas culturales. Cuando el cine documenta la violencia y la literatura cuestiona la extraña realidad, las artes visuales ponen la atención en la forma y el proceso creativo.

Sin embargo, el material proporcionado por Al Liwaa el 11 de septiembre de 2026 sigue siendo más crítico y reflexivo que nunca. It does not allow a specific Lebanese exposure to be reported on this basis alone. Por lo tanto, sería incorrecto integrarlo artificialmente en un calendario de exposiciones en Beirut.

Esta precaución también permite distinguir dos funciones diferentes de las páginas culturales. Algunos se utilizan para anunciar eventos e informar al lector sobre una cita específica. Otros ofrecen una lectura crítica de una obra, un artista o un movimiento. Ambos son necesarios, pero no se pueden utilizar de la misma manera para crear una agenda.

Un programa libanés pequeño pero claramente identificable

La agenda cultural estrictamente libanesa que surge de las fuentes del 11 de septiembre de 2026 es en última instancia más limitada que todas las páginas culturales consultadas. El nombramiento más claramente documentado es el de Amine Boudchar en Beirut Hall el sábado 26 de septiembre. Al Quds Al Arabi del 11 de septiembre de 2026 presenta esta noche como la primera actuación del artista en Líbano.

Al mismo tiempo, las fuentes reportan una actividad en torno al jazz y la música internacional. Sin embargo, no permiten la misma exactitud en todas las fechas, lugares y artistas sin el riesgo de introducir información insuficientemente establecida. Por consiguiente, el programa debe limitarse deliberadamente a hechos realmente documentados.

Esta relativa debilidad cuantitativa es en sí misma significativa. Los periódicos del 11 de septiembre dedicaron una parte mucho mayor de su espacio a la guerra, la política y las crisis regionales. Incluso las páginas culturales están atrapadas en parte en estas noticias, como lo demuestra el tratamiento cinematográfico de Gaza.

Sin embargo, la cultura no desaparece. La llegada de Amine Boudchar en Beirut es testigo del continuo intercambio artístico entre el Líbano y el resto del mundo árabe. Los principales festivales internacionales presentan obras que cuestionan directamente las guerras de la región. La literatura continúa su exploración de la realidad a través de la imaginación. Las artes plásticas mantienen una reflexión sobre la forma y el aspecto.

Sin embargo, el material disponible impone un límite neto. Permite documentar la continuidad de una vida cultural y algunas reuniones específicas, pero no pretender una profusión de eventos libaneses que no aparecen en las fuentes. Para esta edición del 11 de septiembre de 2026, la cultura sigue presente, pero en forma más estrecha: una agenda musical en Beirut, una creación árabe en circulación y obras que, desde el cine hasta la literatura, siguen cuestionando las crisis contemporáneas.