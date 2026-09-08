Netanyahu, las elecciones israelíes y la hipótesis de una escalada calculada en el sur del Líbano

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Líbano meridional entra en el calendario electoral israelí

Menos de dos meses antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre, la situación en el Líbano meridional tiene una dimensión política particular. Benjamin Netanyahu trató de retener el poder en una votación donde su mayoría permaneció incierta. Al mismo tiempo, el ejército israelí intensifica sus operaciones en el Líbano. Afirma haber tomado el control operacional de Ali al-Taher. Los ataques se extendieron alrededor de Nabatiyah. Esta simultaneidad alimenta la hipótesis de un vínculo entre los imperativos militares y el calendario electoral. Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que Benjamin Netanyahu ordenó una escalada para fortalecer su campaña. Por otra parte, varias fuentes indican que las elecciones son un factor en los cálculos israelíes. Reuters, 3 de septiembre de 2026, informa que el ex general libanés Hassan Jouni cree que una victoria en Ali al-Taher podría ser un éxito importante para el gobierno israelí antes de la elección. However, he stressed the political risk of heavy military casualties. Esta doble cuestión nos permite comprender parte de la estrategia actual. Netanyahu puede beneficiarse de un éxito presentado como una mejora de la seguridad en el norte de Israel. Al mismo tiempo, debe evitar que las operaciones costosas produzcan el efecto opuesto. Por lo tanto, la batalla del Sur se lleva a cabo en un contexto en que el resultado militar tiene un valor político interno obvio, incluso si ese valor no es suficiente para establecer una motivación electoral directa.

Associated Press, 3 de septiembre de 2026, describe precisamente las dificultades electorales que Netanyahu enfrenta. El peligro no es sólo de la oposición. También viene de la fragmentación de su propio campamento. Varias pequeñas partes de derecha a favor del Primer Ministro corren el riesgo por separado. Algunos no pueden llegar al umbral necesario para entrar en el Parlamento. Las voces resultantes se perderían para el bloque Netanyahu. Este mecanismo ya había contribuido a su pérdida de poder en 2021. Por consiguiente, el Primer Ministro procura mantener una coalición capaz de obtener la mayoría. En este contexto, la seguridad sigue siendo un elemento central de su discurso político. Las guerras contra Hamás, Hezbolá e Irán ocupan un lugar importante en el registro electoral. Así pues, un éxito militar en el Líbano puede integrarse en una descripción más amplia. Es una demostración de que Israel ha rechazado amenazas lejos de sus fronteras y ha restablecido una capacidad disuasiva. Pero esta estrategia tiene un límite. Una guerra que martillo o causa nuevas pérdidas también puede alimentar la crítica contra el gobierno. Por lo tanto, el cálculo político no empuja automáticamente hacia una escalada máxima. Por el contrario, puede promover operaciones limitadas con resultados visibles sin un compromiso terrestre excesivamente costoso.

Ali al-Taher, un éxito militar que puede convertirse en un argumento político

La batalla de Ali al-Taher ilustra esta lógica. Reuters, 3 de septiembre de 2026, describe esta altura de casi 600 metros como una posición estratégica a unos 15 kilómetros de la frontera. Domina varios ejes del sur del Líbano y vincula a los sectores meridionales con Iqlim al-Tuffah. Israel también afirma que es el hogar de las instalaciones subterráneas de Hezbollah. Por consiguiente, puede presentarse a la opinión israelí como resultado concreto. Ofrece una imagen simple: una posición utilizada para amenazar al norte de Israel estaría ahora bajo control israelí. Esta presentación forma parte del discurso de seguridad del Gobierno. El Ministro de Defensa israelí Israel Katz vinculó la captura de Ali al-Taher al desarme de Hezbollah y la protección del pueblo de Galilea. Al Jazeera, el 5 de septiembre de 2026, informa que presentó esta operación como un paso importante hacia este objetivo. La formulación pone claramente la batalla en una estrategia para la opinión pública israelí, así como para Hezbollah y el gobierno libanés. El control de altura se convierte así en una prueba de determinación. También se puede presentar como consecuencia de una política que se niega a retirarse mientras permanezca la amenaza de Hezbolá.

La realidad del suelo es más matizada. Reuters, 4 de septiembre de 2026, informa de que un funcionario militar libanés no pudo confirmar el alcance exacto de la presencia israelí en los túneles. Según él, Israel controlaba las entradas del sur y supervisaba el acceso norte por drones. Associated Press, 5 de septiembre de 2026, también señala que el alcance del « control operativo » reclamado por Israel sigue siendo difícil de establecer. Esta diferencia entre la realidad militar y la presentación política es importante. Un gobierno en el campo no necesita una ocupación completa para reclamar una victoria. Es suficiente para poder presentar una operación como un cambio en el equilibrio de poder. Para Netanyahu, Ali al-Taher ofrece precisamente esta posibilidad. La altura es identificable. Se reconoce su valor estratégico. Está directamente vinculada a las capacidades de Hezbollah. Por lo tanto, su toma anunciada puede integrarse en el registro de seguridad del Primer Ministro. Sin embargo, una nueva progresión podría cambiar el cálculo. Cuanto más avancen las fuerzas israelíes, más se exponen. Reuters, 3 de septiembre de 2026, informa que Hassan Jouni vincula la prudencia israelí con el riesgo de pérdidas antes de las elecciones. El interés electoral de una victoria puede llevar a la acción, mientras que el riesgo electoral de pérdidas puede frenar una ofensiva más profunda.

Una campaña construida alrededor de la seguridad

La situación política israelí da más peso a esos arbitrajes. Associated Press, 3 de septiembre de 2026, dice Netanyahu está tratando de convencer a los pequeños partidos de derecha para unirse antes de la elección. El sistema electoral israelí hace que esta cuestión sea esencial. La formación debe obtener al menos el 3,25% de los votos para entrar en el Parlamento. Si varias listas a favor del Primer Ministro siguen por debajo de este umbral, Netanyahu puede perder una mayoría incluso si la derecha tiene más votos en general. La batalla electoral se realiza tanto en la movilización del campamento nacionalista como en la confrontación con la oposición. En este contexto, el discurso de seguridad recuerda a los votantes de derecha las cuestiones que los reúnen. Netanyahu enfatiza la defensa de Israel, la negativa de un estado palestino y la lucha contra los opositores regionales. Las operaciones militares pueden reforzar esta narración cuando dan la imagen de una iniciativa controlada. Se vuelven más problemáticas cuando revelan una incapacidad para alcanzar los objetivos establecidos.

Al Jazeera, 6 de septiembre de 2026, informa que las recientes encuestas colocan al bloque de oposición ante la coalición Netanyahu. Por consiguiente, el Primer Ministro se acercó a las elecciones en una posición que no garantizaba la victoria. Su longevidad política se basa en gran medida en su imagen como líder capaz de gestionar cuestiones de seguridad. Esta imagen ha sido muy probada desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y las guerras posteriores. La campaña 2026 se lleva a cabo en terreno paradójico. Netanyahu puede destacar las operaciones contra Hamás, Hezbollah e Irán como evidencia de su determinación. Por otro lado, los oponentes pueden culparlo por los fracasos que precedieron a estos conflictos o su duración. En este contexto, una operación exitosa en el sur del Líbano puede servir al gobierno. Una extensión incontrolada podría hacerle daño. La hipótesis de una escalada calculada se basa precisamente en esta frontera. No sería necesariamente una guerra general. Más bien, podría ser mantener la presión militar lo suficientemente fuerte como para producir resultados visibles, limitando al mismo tiempo el riesgo de importantes pérdidas israelíes.

Galileo en el corazón de la ecuación electoral

El Líbano meridional también tiene una dimensión electoral particular debido a la situación en el norte de Israel. La protección de los habitantes de Galilea se ha convertido en un objetivo político importante desde el comienzo de los enfrentamientos con Hezbolá. Evacuaciones, disparos y la larga interrupción de la vida cotidiana han creado una fuerte expectativa para el gobierno. Al Jazeera, 5 de septiembre de 2026, cita al analista israelí Ori Goldberg, quien cree que Netanyahu tiene una deuda electoral con los norteños. Esta evaluación ayuda a entender el valor político de una posición como Ali al-Taher. Si el gobierno puede convencer a los votantes de que la amenaza ha sido rechazada, puede presentar su estrategia como eficaz. Si el fuego reanuda o si Hezbollah conserva una capacidad visible de acción, esta promesa se hace más difícil de defender.

Sin embargo, la política israelí en el Líbano no puede explicarse únicamente por las elecciones. Israel afirma perseguir un objetivo estratégico que va más allá de las elecciones: impedir que Hezbollah reconstruya una capacidad militar que amenaza a sus localidades septentrionales. Esta preocupación existía antes de la apertura de la campaña y continuará después del 27 de octubre. Por lo tanto, reducir todas las operaciones a un cálculo electoral produciría una lectura demasiado simple. El tiempo puede influir en el ritmo, la presentación y el nivel de riesgo aceptado. No crea objetivos militares solos. Esta distinción se refleja en las declaraciones de Israel. Israel Katz vincula el mantenimiento de fuerzas en el Líbano al desarme de Hezbolá. Este requisito es más amplio que una necesidad de campaña. Afecta el futuro equilibrio de poder entre Israel, Hezbolá y el Estado libanés. Pero la proximidad de las elecciones da al gobierno un incentivo adicional para mostrar resultados antes de la votación. Por lo tanto, los militares y el electorado pueden fortalecerse sin confusión.

Una escalada que permanece bajo control mientras las pérdidas permitan

Las recientes huelgas ilustran la posibilidad de aumentar la presión sin una ofensiva terrestre masiva. Reuters, 7 de septiembre de 2026, informa que al menos 12 personas fueron asesinadas en Kfar Rumman, incluyendo dos niños. Una huelga golpeó un edificio residencial. Otro ataque mató a un rescatador. Associated Press, 8 de septiembre de 2026, informa que el ejército israelí presentó estas operaciones como respuesta a ataques de drones contra sus soldados y como ataques contra miembros de Hezbolá. Estas operaciones ocurren unos días después del anuncio del control de Ali al-Taher. Muestran que la actividad militar no se detuvo después del éxito reclamado en la altura. Por el contrario, la presión pasó a su entorno inmediato y al distrito de Nabatiyah.

Para Netanyahu, este tipo de operación tiene un perfil político diferente de una ofensiva terrestre profunda. Los ataques aéreos y los drones limitan la exposición directa de los soldados israelíes. También permiten que el gobierno demuestre que está respondiendo rápidamente a los ataques de Hezbollah. El costo humano se sufraga principalmente en el lado libanés, mientras que el riesgo político interno depende más de la respuesta de Hezbollah. Una respuesta capaz de matar a varios soldados o golpear ciudades israelíes podría cambiar esta ecuación. El gobierno entonces se enfrentaría a la elección entre una mayor escalada y el riesgo de parecer bajo. Este es uno de los límites de una estrategia de presión controlada. Una operación se puede decidir con un objetivo limitado y luego producir una reacción que impone otro nivel de compromiso. El Líbano meridional ofrece muchos precedentes para este mecanismo. En el período previo a las elecciones, por lo tanto, el margen entre demostración de fuerza y equipo militar se vuelve particularmente estrecho.

El calendario electoral también puede empujar a Netanyahu a advertir

La idea de escalada electoral no debe enmascarar el escenario opuesto. Netanyahu puede tener interés en evitar una guerra más amplia antes del 27 de octubre. Reuters, el 3 de septiembre de 2026, pone de relieve el riesgo de bajas militares israelíes en un ataque contra Ali al-Taher. Una operación terrestre a Nabatiyah o Iqlim al-Tuffah sería aún más compleja. Expondría aún más a las fuerzas israelíes y podría llevar a prolongados combates. Esta situación sería difícil de controlar políticamente durante una campaña electoral. Las imágenes de soldados muertos, las nuevas movilizaciones y la reanudación masiva del fuego en el norte podrían debilitar la historia de la seguridad restaurada.

Esta limitación puede explicar una preferencia por las operaciones que dan una ventaja militar sin hacer demasiado progreso. El aumento de las alturas, la destrucción de infraestructura, ataques aéreos y vigilancia de drones son más coherentes con esta lógica. Ayudan a mantener la iniciativa y a reclamar resultados. También limitan los riesgos inmediatos a las fuerzas terrestres. En esta lectura, las elecciones no empujarían a Netanyahu hacia una guerra total. Más bien, favorecen una escalada selectiva. El gobierno debe mantener la presión sobre Hezbollah evitando al mismo tiempo el nivel de pérdida que convertiría al Líbano en un problema electoral. Esta hipótesis sigue siendo analítica. No hay documento ni política pública para establecer que esa estrategia se haya adoptado oficialmente.

El bloqueo diplomático deja más espacio para el equilibrio de poder

Sin embargo, la debilidad del progreso diplomático aumenta la posición del ejército. Reuters, 1o de septiembre de 2026, informa que un diplomático occidental alto ve pocas posibilidades de progreso significativo antes de las elecciones israelíes a finales de octubre. Más de diez países europeos dicen que están dispuestos a contribuir a una misión de apoyo y capacitación del ejército libanés. Esta iniciativa debería ayudar al Estado a ampliar su autoridad y formar parte del programa de desarme de Hezbollah. Sin embargo, el calendario político israelí está disminuyendo las perspectivas. Si las decisiones importantes se retrasan después de la elección, las semanas previas a la elección pueden convertirse en un período de gestión militar del status quo.

Este bloqueo crea una situación favorable para la consolidación de las posiciones existentes. Israel puede tratar de mejorar su equilibrio de poder antes de una nueva fase de negociaciones. Ali al-Taher entonces toma un valor adicional. Una posición ganada antes de la elección sigue siendo un activo después de la elección. Associated Press, 5 de septiembre de 2026, cita al investigador Nasser Khdour, quien cree que el control de altura fortalece a Israel en futuras discusiones sobre un retiro. La lógica militar se une a la lógica diplomática. Obtener más terreno o reducir las capacidades de Hezbollah antes de una negociación puede hacer posible reclamar más a cambio de un retiro. El calendario electoral puede acelerar esta búsqueda de beneficios sin necesariamente ser su origen.

Una hipótesis política que los hechos aún no permiten transformarse en certeza

Las posiciones públicas libanesas muestran que ya existe la sospecha de un cálculo electoral. Associated Press, 5 de septiembre de 2026, informa que el Viceprimer Ministro Tarek Mitri declaró que el ejército libanés estaba dispuesto a tomar el control de Ali al-Taher. Considera que el problema ha venido de la posición israelí y se refiere a consideraciones políticas relacionadas con las elecciones. Esta acusación coloca el calendario israelí directamente en el debate libanés. Sin embargo, no es evidencia de las intenciones de Netanyahu. Refleja el análisis de un funcionario del Gobierno de Nawaf Salam enfrentado a la continuación de las operaciones israelíes a pesar de los acuerdos negociados.

Al Jazeera, 5 de septiembre de 2026, informa de un análisis aún más directo de Ahron Bregman, especialista en seguridad israelí. Según él, la situación en el Líbano puede ser importante para Netanyahu a medida que se acerca a una elección donde las encuestas son desfavorables. Esta lectura se suma a la de otros observadores sobre la importancia política de la seguridad. Sin embargo, debe enfrentarse a limitaciones militares. Una escalada electoral útil supone que sigue siendo controlable. Debe producir resultados visibles, evitar graves bajas israelíes y no provocar una respuesta regional incontrolada. Estas tres condiciones no dependen únicamente de Netanyahu. También dependen de Hezbollah, Irán, Estados Unidos y la dinámica de la lucha.

Por lo tanto, las próximas semanas colocan al Sur en un período especialmente sensible. Las elecciones israelíes están previstas para el 27 de octubre de 2026. Reuters, 1 de septiembre de 2026, indica que algunos diplomáticos occidentales no esperan avances importantes antes de este nombramiento. Mientras tanto, Israel tiene una nueva ventaja en torno a Ali al-Taher y continúa sus huelgas en el distrito de Nabatiyah. Hezbollah conserva las capacidades de respuesta y rechaza el desarme general al norte de Litani. El ejército libanés está tratando de ampliar su autoridad en las esferas abarcadas por los acuerdos. Esta configuración deja mucho espacio para operaciones limitadas y demostraciones de fuerza. Todo éxito puede ser explotado políticamente en Israel. Cada pérdida también puede cambiar el cálculo de las elecciones. El calendario no prueba la existencia de una guerra diseñada para la casilla de votación. Sin embargo, añade una variable interna a todas las decisiones adoptadas en un frente donde la frontera entre la presión controlada y la intensificación sigue siendo estrecha.