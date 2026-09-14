Dory Chamoun murió en Líbano a las 94

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Líbano aprendió el lunes 14 de septiembre de 2026 de la muerte de Dory Camille Chamoun, ex diputado del Chouf y ex presidente del Partido Liberal Nacional. Una de las familias políticas más antiguas del país, el hijo del ex presidente Camille Chamoun murió a los 94 años. El anuncio, emitido temprano por la tarde, marca la desaparición de un líder que había pasado décadas de vida política libanesa, de guerra civil a posguerra, antes de transmitir la dirección del partido a su hijo Camille Dory Chamoun.

Dory Chamoun murió a las 94

La muerte de Dory Chamoun fue anunciada en Líbano el lunes 14 de septiembre. Varios medios de comunicación libaneses han confirmado posteriormente la muerte del ex parlamentario y líder del Partido Liberal Nacional. Nacido el 8 de noviembre de 1931 en Deir el-Qamar, Shuf, se dice que tenía 95 años en noviembre.

Los primeros anuncios disponibles no detallan las circunstancias específicas de la muerte en esta etapa. Se centran en su camino político y en las responsabilidades que ha ejercido. Es necesario aclarar la información sobre los funerales, las condolencias oficiales y las ceremonias previstas.

La desaparición de Dory Chamoun afecta directamente a una formación histórica de la escena cristiana libanesa. También se refiere a Deir el-Qamar, una localidad a la que su camino político y municipal seguía estrechamente vinculado. Su hijo, Camille Dory Chamoun, ahora dirige el Partido Liberal Nacional y se sienta en el Parlamento.

El heredero de Camille Chamoun entró en política por mucho tiempo

Dory Chamoun fue el hijo de Camille Nimr Chamoun, Presidente de la República Libanesa de 1952 a 1958 y fundador del Partido Liberal Nacional. Este sonaje lo situó muy temprano en una familia cuya historia se confunde con varios episodios importantes de la vida política libanesa en la segunda mitad del siglo XX.

Su hermano menor, Dany Chamoun, también había mantenido una posición central en el Partido Liberal Nacional. Dany Chamoun, su esposa Ingrid y dos de sus hijos fueron asesinados en octubre de 1990. Después de esta gran ruptura en la familia Chamoun e historia política, Dory Chamoun tomó la delantera.

Dirigió al Partido Liberal Nacional durante unas tres décadas. En abril de 2021, la presidencia de la formación pasó a su hijo Camille Dory Chamoun. Dory Chamoun entonces se convirtió en el presidente honorario, manteniendo un lugar simbólico en un partido fundado por su padre en 1958.

Su viaje es así parte de una continuidad familiar rara por su duración. Tres generaciones de la familia Chamoun tuvieron responsabilidades sucesivamente importantes en esta formación: Camille Chamoun, Dany Chamoun, luego Dory Chamoun y ahora Camille Dory Chamoun.

Deir el-Qamar, el otro ancla de Dory Chamun

Más allá de los deberes partidistas, Dory Chamoun construyó una parte importante de su carrera en Deir el-Qamar, la cuna histórica de su familia en el Shuf. Fue elegido jefe del municipio en 1998.

Este anclaje local ha sido una dimensión constante de su actividad pública. Mientras que el Partido Liberal Nacional había boicoteado varias elecciones parlamentarias celebradas durante el período de fuerte influencia siria en el Líbano, Dory Chamoun había elegido participar en la vida municipal.

El ayuntamiento de Deir el-Qamar le ofreció un terreno político para la acción separado del Parlamento. Conservó esta función hasta el período anterior a su entrada en la Cámara de Diputados en 2009.

La conexión con el Chouf no era sólo historia familiar. Consiguió un acuerdo electoral concreto. En las elecciones parlamentarias de junio de 2009, Dory Chamoun ganó el asiento maronita del Chouf y se convirtió en diputado.

Miembro del Parlamento de Chouf de 2009 a 2018

Su elección de 2009 marcó su regreso al liderazgo institucional. Dory Chamoun sirvió en el Parlamento hasta el final de la legislatura en 2018. Su mandato tuvo lugar durante un período de fuertes tensiones políticas en el Líbano, incluidas divisiones entre los bloques 8-mar y 14-mar, la guerra en Siria y las largas crisis institucionales libanesas.

Dory Chamoun estaba en el campo político contra la presencia y la influencia de Siria en el Líbano. Esta línea fue uno de los marcadores más constantes en su viaje desde el decenio de 1990.

En particular, el Partido Liberal Nacional boicoteó las elecciones legislativas de 1992, 1996 y 2000. Tras el asesinato del ex Primer Ministro Rafic Hariri el 14 de febrero de 2005, Dory Chamoun participó en la dinámica política que acompañó las principales manifestaciones de ese año y la retirada de las tropas sirias del Líbano.

Esta dirección explica algunas de sus alianzas después de 2005. Sin embargo, no resume todo su viaje, marcado también por el cambio de relaciones con las otras fuerzas cristianas y por los equilibrios peculiares del Chouf.

La muerte de Dory Chamoun cierra una larga secuencia familiar

Con la muerte de Dory Chamoun, una generación vinculada directamente a la presidencia de Camille Chamoun desapareció de la escena política libanesa. Nacido antes de la independencia del Líbano en 1943, experimentó la era de la República joven, la presidencia de su padre, la guerra civil, el período sirio de tutela, la retirada siria de 2005 y posteriores recomposiciones políticas.

Su trayectoria también estuvo marcada por las tragedias sufridas por la familia Chamoun. El asesinato de Dany Chamoun en 1990 ha cambiado profundamente el liderazgo del Partido Liberal Nacional y ha llevado a Dory Chamoun a asumir un papel político líder.

Sin embargo, la muerte anunciada el 14 de septiembre no causó una vacante en el jefe de la parte. La sucesión política ya se había organizado en 2021 con la elección de Camille Dory Chamoun como Presidente del Partido Liberal Nacional. Fue elegido entonces como diputado en las 2022 legislaturas.

Por lo tanto, la consecuencia inmediata es sobre todo simbólica e histórica. El Partido Liberal Nacional pierde a su ex presidente y a uno de sus principales representantes de la posguerra. Deir el-Qamar también perdió un ex alcalde y ex diputado cuyo nombre había estado asociado durante décadas con la vida pública del Shuf.

Los homenajes y funerales esperados

Como el anuncio es muy reciente, la secuencia de reacciones políticas está empezando. Las posiciones de los funcionarios libaneses, los homenajes del Partido Liberal Nacional y los arreglos funerarios deben especificar en las próximas horas el alcance institucional de la desaparición.

En esta etapa, la información publicada confirma la muerte de Dory Chamoun el lunes 14 de septiembre de 2026 y recuerda sus principales funciones: ex presidente del Partido Liberal Nacional, ex diputado del Chouf y ex presidente del municipio de Deir el-Qamar.

Se esperan los detalles oficiales del lugar y la fecha del funeral. Serán el próximo paso concreto después del anuncio de la desaparición de una de las últimas figuras políticas libanesas directamente de la generación familiar del ex Presidente Camille Chamoun.