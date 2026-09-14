Crisis bancaria en el Líbano Ep.5 (final): ¿Quién paga
Síntesis de los 4 episodios anteriores: reservas ya negativas a principios de 2015, más de $24 mil millones transferidos de bancos al banco central (incluyendo una parte de los cuales entraron en dividendos en el extranjero), $6.1 mil millones devueltos desde 2023 pero al 68% pagado por el propio banco central, y una liquidez real de los bancos reducido a un residual de $1.59 mil millones. ¿Quién paga la cuenta? Depositantes, por retiros de caché. Empresas, que financian sus importaciones de efectivo. Consumidores, a través de precios que absorben el costo invisible del crédito perdido. Y al final, el contribuyente. Mientras tanto, la inflación superó el 17,5% y la economía contrató más del 6%: la misma definición de estancamiento. Ocho años después de 2019, Líbano sigue experimentando la misma crisis.
Fuentes: balances del Banco Central del Líbano, auditoría de Álvarez & Marsal, Fondo Monetario Internacional, Administración Central de Estadística.
Vea el vídeo original en YouTube