HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Crisis bancaria en el Líbano Ep.5 (final): ¿Quién paga

Noticias
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
23 lecteurs
Libnanews
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Crisis bancaria en el Líbano Ep.5 (final): ¿Quién paga

Síntesis de los 4 episodios anteriores: reservas ya negativas a principios de 2015, más de $24 mil millones transferidos de bancos al banco central (incluyendo una parte de los cuales entraron en dividendos en el extranjero), $6.1 mil millones devueltos desde 2023 pero al 68% pagado por el propio banco central, y una liquidez real de los bancos reducido a un residual de $1.59 mil millones. ¿Quién paga la cuenta? Depositantes, por retiros de caché. Empresas, que financian sus importaciones de efectivo. Consumidores, a través de precios que absorben el costo invisible del crédito perdido. Y al final, el contribuyente. Mientras tanto, la inflación superó el 17,5% y la economía contrató más del 6%: la misma definición de estancamiento. Ocho años después de 2019, Líbano sigue experimentando la misma crisis.

Fuentes: balances del Banco Central del Líbano, auditoría de Álvarez & Marsal, Fondo Monetario Internacional, Administración Central de Estadística.

Vea el vídeo original en YouTube

- Advertisement -
Article précédent
BRUCLE LAND AND HUMANITY LOOKED TO ALL
BRUCLE LAND AND HUMANITY LOOKED TO ALL
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi