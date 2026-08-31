De Moscú a Taiwán: las señales inquietantes de un sistema internacional acercando el punto de ruptura

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Durante las últimas semanas, las señales han estado acumulando. El Director de la CIA fue a Moscú para advertir a Rusia contra cualquier ataque contra un país de la OTAN. Ucrania informa de que el Estado Mayor de Rusia está preparando otros 600.000 hombres para su movilización durante dos años. En Oriente Medio, la guerra con Irán sigue absorbiendo barcos, misiles y la atención militar de Estados Unidos. En el Pacífico, los líderes aliados están empezando a preocuparse abiertamente por las consecuencias de esta dispersión ya que China aumenta su presión alrededor de Taiwán.[1]

Ninguno de estos acontecimientos, tomado por separado, anuncia una guerra mundial. Su acumulación, por otro lado, plantea una pregunta que todavía habría parecido indignante hace unos años: ¿qué pasaría si dos de estos frentes se hubieran abierto al mismo tiempo? Los Estados Unidos deben entonces proteger a Europa de Rusia, perseguir una guerra ya costosa contra Irán y mantener suficientes fuerzas en el Pacífico para evitar que Beijing aproveche la situación en Taiwán.

Aquí es donde la situación de 2026 se vuelve diferente. Las crisis ya no son impermeables. Un Patriot disparado contra un misil iraní no puede ser usado en otro lugar. Un edificio enviado al Golfo no está disponible en el Pacífico. Una batería trasladada a Europa para tranquilizar a Polonia o a los países bálticos está desaparecida al mismo tiempo en otro teatro. Moscú, Beijing y Teherán ni siquiera necesitan coordinar sus operaciones: cada uno se beneficia del hecho de que las otras dos fuerzas Washington para dispersar sus recursos.

El peligro no proviene necesariamente de un proyecto concertado de la Tercera Guerra Mundial. Viene de la posibilidad mucho más banal de que un incidente local requiere que un gobierno responda y luego su oponente responda a su vez. Europa ya conoce este mecanismo. On 28 June 1914, two shots were fired in Sarajevo. Treinta y siete días después, las principales potencias europeas estaban en guerra.

El viaje del Director de la CIA a Moscú: una advertencia que va más allá de la diplomacia ordinaria

El traslado de John Ratcliffe a Moscú el 25 de agosto es una de las señales más inusuales de las últimas semanas. Según varios medios estadounidenses, el director de la CIA fue a la capital rusa para advertir a Moscú sobre un ataque o acción que podría provocar una confrontación con miembros de la OTAN, en particular Estonia, Letonia y Lituania. The Russian authorities have acknowledged contacts between intelligence services, without detailing their content.[2]

Hay que evitar dos errores simétricos. El primero sería considerar este desplazamiento como prueba de que una invasión rusa de los Estados Bálticos es inminente. Actualmente no hay despliegue comparable a la concentración observada alrededor de Ucrania a finales de 2021. El segundo sería trivializar la misión. Un director de la CIA no va discretamente a Moscú, en medio de una confrontación estratégica importante, para una simple reunión rutinaria.

El Instituto para el Estudio de la Guerra va más allá: cree que la naturaleza del desplazamiento de Ratcliffe sugiere que Washington teme la acción rusa a corto plazo, pero probablemente no una invasión general. El escenario más plausible sería un ataque aéreo, un misil, un drone o una incursión limitada para probar el artículo 5. Esta lectura sigue siendo un análisis, no una información de inteligencia hecha pública; Sin embargo, tiene el mérito de especificar el tipo de riesgo que los planificadores occidentales están ahora preocupados.[3]

Los propios gobiernos bálticos son más cautelosos. Tallinn y Riga dicen que no cambiaron su evaluación inmediata de amenazas y no ven hoy los preparativos que precedieron a la invasión de Ucrania en 2022. Esta diferencia es importante: la alerta americana se centra más en una prueba ambigua, provocación o operación que en columnas blindadas preparándose para caminar en Tallinn.

El precedente del 2021 de noviembre viene naturalmente a la mente. William Burns fue enviado a Moscú mientras Washington observó los preparativos rusos alrededor de Ucrania. La comparación no significa que la historia se repita. Sin embargo, recuerda la función de estas misiones: transmitir directamente un mensaje que Washington quiere que Moscú comprenda la gravedad, sin el ruido de la diplomacia pública.

La hipótesis más preocupante no es necesariamente una invasión convencional. Una operación limitada requeriría mucho menos preparación: ataques de misiles o drones, pequeña incursión, incidentes aéreos o marítimos, sabotaje difícil, ataque a infraestructura crítica. El objetivo podría ser menos territorial que político: probar la capacidad de la OTAN para producir una respuesta colectiva.

En este sentido, unos pocos kilómetros de territorio no serían la cuestión real. La cuestión sería la credibilidad del artículo 5. Una reacción occidental vacilante podría convencer a Moscú de que el compromiso colectivo de la Alianza tiene límites políticos explotables. Por otra parte, una fuerte reacción militar podría abrir por primera vez una confrontación directa entre las fuerzas rusas y las fuerzas de la OTAN.

600.000 hombres: una señal importante, pero no 600.000 soldados listos para marchar en la OTAN

La segunda señal se refiere a la información publicada el 27 de agosto por los servicios de inteligencia de Ucrania. Según la Presidencia de Ucrania, se dice que el Estado Mayor ruso ha preparado un escenario adicional de movilización de 600.000 personas de 2026 y 2027, que asciende a unas 300.000 personas este año y 300.000 al año siguiente. El origen de la información requiere precaución: proviene de un estado directamente comprometido en la guerra y no equivale a confirmación independiente de una orden final del Kremlin.[4]

Sin embargo, está acompañado por otros índices. Hubo informes de ejercicios rusos para probar la capacidad administrativa y logística de una nueva movilización, especialmente en Kaliningrad. Esto incluyó la evaluación de la capacidad de alojar, alimentar, equipar y organizar rápidamente un gran número de reclutas. Al mismo tiempo, las organizaciones de derechos rusos informaron de un aumento de la presión sobre algunos ciudadanos para firmar contratos militares.

Sobre todo, la cifra de 600.000 personas no debe traducirse a la espectacular fórmula de 600.000 hombres inmediatamente disponibles para atacar Europa. Gran parte de esto probablemente se utilizará para compensar las pérdidas rusas en Ucrania, rotar, reconstituir unidades y construir reservas. Entre la llamada administrativa y una unidad operacional hay un largo proceso de capacitación, coaching, equipo y logística.

Pero el aumento del embalse humano ruso sigue siendo estratégicamente importante. Puede permitir que Moscú continúe una guerra de atrición en Ucrania, al tiempo que restablece gradualmente las capacidades que se pueden utilizar en otros lugares. Por lo tanto, la cuestión decisiva será menos el número anunciado que el destino de hombres y equipos.

El presidente finlandés Alexander Stubb también defiende una lectura mucho menos alarmista. Afirma que no ve ninguna evidencia o hecho para concluir que Rusia hoy sería capaz de abrir un segundo frente contra la OTAN. Según él, las pérdidas rusas en Ucrania y la potencia convencional y nuclear de la Alianza hacen que tal elección sea insondable. Su advertencia es útil: confundir la preparación para una larga guerra con la preparación para un ataque inmediato contra la OTAN conduciría a una interpretación excesiva de los datos disponibles.[5]

Si se concentran nuevas formaciones en Belarús, Kaliningrad, el distrito militar de Leningrado o cerca de las fronteras báltica y finlandesa, con depósitos de combustible, municiones, unidades de ingeniería, defensas aéreas y hospitales de campo, la interpretación cambiaría significativamente. En la actualidad, no se observa un dispositivo ofensivo tan masivo. Esto no cancela la señal; Esto limita el alcance.

Una movilización significativa representa también un costo social para el Kremlin. La movilización parcial de 2022 ha provocado salidas al extranjero y una preocupación visible en la sociedad rusa. Si Moscú decidió, sin embargo, volver a una movilización mucho más amplia, esta elección indicaría un deterioro suficientemente grave de la situación militar, o un deseo de tener una mayor masa de fuerzas de lo necesario para mantener solo el frente actual.

El precedente de 2008: cuando Moscú ya mencionó armas nucleares contra Polonia

Las preocupaciones actuales sobre Polonia y los países bálticos no surgen en un vacío histórico. Durante la guerra ruso-georgiana de agosto de 2008, cuando Nicolas Sarkozy, Presidente francés y Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, estaba negociando una cesación del fuego entre Moscú y Tbilisi, el enfrentamiento entre Rusia y Occidente ya estaba acompañado por una retórica nuclear dirigida directamente a Varsovia.

On 15 August 2008, General Anatoli Nogovitsyne, Deputy Chief of the Russian General Staff, warned that the agreement allowing the deployment of elements of the American anti-missile shield to Poland was exposing the country to a Russian strike. Recordó explícitamente que la doctrina militar rusa permitía el uso de armas nucleares en determinadas circunstancias. La declaración se ha interpretado ampliamente como una amenaza nuclear contra Polonia.[6]

La brutalidad de los intercambios del tiempo también está documentada. Un asesor de Nicolas Sarkozy revelará unos meses después que Vladimir Putin había dicho, sobre el presidente georgiano Mikheil Saakashvili: « Lo colgaré por las bolas », antes de invocar el precedente de Saddam Hussein. Sarkozy respondió preguntándole si quería terminar como George W. Bush. La historia ilustra la violencia del clima negociador. Por otra parte, las fuentes públicas que encontramos no nos permiten decir que Putin amenazó personalmente a Varsovia con una huelga nuclear frente a Sarkozy: la amenaza nuclear contra Polonia fue hecha pública por el Estado Mayor ruso unos días después.[7]

Este precedente demuestra que la amenaza nuclear rusa a un miembro de la OTAN no es una invención reciente de la guerra ucraniana. Hace mucho tiempo que forma parte de un lenguaje estratégico destinado a recordarnos que ciertos enfrentamientos convencionales podrían ir más allá de su marco original.

En 2008, esta amenaza no condujo a la guerra. Sin embargo, ha revelado un elemento que sigue siendo central hoy: Moscú también utiliza la disuasión nuclear como un instrumento de comunicación política diseñado para aumentar el costo psicológico de la intervención occidental. Desde la primera huelga directa entre Rusia y la OTAN, cada gobierno debe calcular no sólo la proporción de fuerzas convencionales sino también el riesgo de elevarse a extremos.

Debilidad estadounidense: no la falta de poder, sino la escasez de algunas municiones

Estados Unidos sigue siendo el poder militar con el más amplio espectro de capacidades. Pero una superpotencia no lucha con agregados presupuestarios: lucha con misiles, barcos, tripulaciones y acciones realmente disponibles. Pero la guerra con Irán reveló una fuerte tensión en algunas municiones de alta tecnología.

A finales de agosto, la Associated Press informó, citando a un oficial de defensa estadounidense en Europa y a un funcionario de la OTAN, que la situación de las poblaciones de Patriotas de Estados Unidos en Europa se había convertido en « malvada crítica », más allá del umbral crítico. El conflicto iraní habría sido el punto de inflexión después de varios años de entregas a Ucrania. Los análisis del CISC también destacaron la baja disponibilidad de las existencias Patriot y THAAD y, sobre todo, la lenta recuperación de estas acciones.[8]

El problema es industrial. Un misil moderno no se sustituye en unos días. Las cadenas de producción requieren componentes especializados, propulsores, electrónicos, capacidades de ensayo y mano de obra calificada. El aumento de las tasas puede tardar varios años. La guerra moderna revela así una paradoja: Estados Unidos tiene una economía inmensamente mayor que sus oponentes, pero su aparato de defensa industrial se ha dimensionado durante décadas por conflictos limitados y no por atrición simultánea en varios teatros.

Mark Cancian, antiguo coronel naval y analista del CISS, resume brutalmente el problema: en las simulaciones de una guerra alrededor de Taiwán, muchas municiones críticas se agotan en unas pocas semanas. Según él, los Estados Unidos probablemente ya estaban insuficientemente preparados para un conflicto importante con China incluso antes de la guerra contra Irán. Y para Patriots y THAADs, añade, « no hay buenos sustitutos » una vez agotados las acciones.[9]

No debe añadirse toda munición como si fuera intercambiable. Patriot, THAAD, SM-3, SM-6, Tomahawk y misiles aire-aire desempeñan diferentes funciones. Pero todos dependen de una base industrial cuyas capacidades no se pueden multiplicar al instante. Por lo tanto, el fenómeno real aumenta la competencia entre los teatros para los limitados recursos industriales, navales y logísticos.

Una munición consumida en el Golfo ya no está disponible en otros lugares. Un edificio enviado al Oriente Medio no está simultáneamente presente en el Pacífico. Una batería desplegada para proteger una base americana de Irán no protege una instalación europea. Esta evidencia logística se convierte en un problema estratégico cuando tres grandes teatros están simultáneamente bajo tensión.

Por lo tanto, la cuestión no es si Estados Unidos podría derrotar a Irán por separado, defender a sus aliados europeos o intervenir en Asia. La verdadera pregunta es cuántas crisis importantes pueden soportar simultáneamente sin la calidad de su respuesta cayendo en un frente.

Irán transforma el Medio Oriente en un consumidor del poder americano

El conflicto con Irán ya no puede ser analizado como una crisis exclusivamente de Oriente Medio. Cada salve iraní obliga a los Estados Unidos y sus aliados a elegir qué amenazas interceptar y con qué municiones. La relación costo-costo suele ser desfavorable para el defensor: un drone relativamente barato o un misil puede requerir el uso de un interceptor multimillonario de dólares.[10]

Esta asimetría no da a Irán superioridad militar convencional. Washington mantiene capacidades ofensivas, aéreas, navales e inteligencias muy superiores. Pero Teherán puede imponer un costo global de oportunidad. Mientras más Estados Unidos necesite proteger sus bases, Israel, sus edificios y sus socios, más capacidad los planificadores estadounidenses preferirían mantener para Europa o Asia.

La reanudación de las huelgas el 30 de agosto recordó la fragilidad del ataque. Los Estados Unidos golpearon a los lanzadores iraníes cerca del Estrecho de Ormuz, alegando evitar una nueva amenaza a la navegación; Teherán anunció entonces fuego en los sitios estadounidenses en Jordania. Después de más de seis meses de guerra, el conflicto sigue siendo capaz de regresar rápidamente.[11]

La reanudación de los enfrentamientos a finales de agosto muestra que este consumo no es sólo teórico. Funcionarios militares estadounidenses expresaron preocupación por la ampliación de las operaciones contra Irán. Detrás de las consideraciones operacionales es una simple ecuación: cada mes adicional de guerra aumenta la necesidad de producir, transportar y reemplazar municiones sofisticadas.

Por lo tanto, para Irán, la estrategia puede ser menos que derrotar militarmente a los Estados Unidos que aumentar el precio de su presencia. Una campaña lo suficientemente larga puede afectar las existencias, las rotaciones de buques, la disponibilidad de la tripulación y la política nacional de los Estados Unidos.

Es aquí donde Oriente Medio se une a Europa y Asia directamente. Moscú y Beijing no necesitan que Irán gane. Es suficiente para ellos que Irán obligue a Washington a dedicar más recursos a un teatro que no es Ucrania ni Taiwán.

El factor electoral israelí: la guerra como variable de la política nacional

A esta lógica militar se añade un calendario político particularmente sensible. Israel tiene previsto celebrar sus elecciones parlamentarias el 27 de octubre de 2026. La elección es la primera prueba electoral nacional importante desde las guerras sucesivas en Gaza, Líbano e Irán. La coalición Benjamin Netanyahu se acerca al plazo en una situación políticamente difícil, ya que varias encuestas de opinión han sugerido que podría perder su mayoría, incluso si la oposición no tiene necesariamente una simple coalición alternativa.[12]

Sería abusivo concluir que una operación militar israelí se decidiría únicamente por razones electorales. Las amenazas a la seguridad que enfrenta Israel son reales y las decisiones militares son el resultado de un complejo conjunto de consideraciones operacionales, estratégicas y políticas. Pero sería igualmente ingenuo excluir del análisis el calendario electoral.

Un gobierno en el campo generalmente busca evitar la imagen de debilidad. En el actual contexto israelí, esto se refiere directamente a Irán, Hezbollah y Líbano. Un ataque iraní, una reconstrucción visible de las capacidades de Hezbollah o un incidente grave en la frontera norte podría convertirse inmediatamente en sujetos políticos internos.

El riesgo es que se reduzca el espacio disponible para el compromiso. Una deducción que podría presentarse en tiempos normales como una decisión estratégica puede describirse en la campaña como una capitulación. Por el contrario, una operación militar puede ser valorada políticamente como una demostración de determinación.

Para el Líbano, esta dimensión es de especial preocupación. El país sigue expuesto a una lógica en la que su territorio puede convertirse una vez más en un teatro de confrontación entre Israel y el eje iraní. Las operaciones israelíes en el Líbano meridional, los debates sobre el desarme de Hezbolá, las incertidumbres acerca del futuro de la FPNUL y la falta de un arreglo político duradero son todos puntos de fricción.

Por lo tanto, una escalada israelo-iranesa antes del 27 de octubre podría tener una extensión libanesa aunque ni Beirut ni la mayoría del Líbano quisieran una nueva guerra. El Líbano sigue siendo vulnerable precisamente porque no controla plenamente las decisiones de quienes pueden utilizar o atacar su territorio.

American midterms: Trump también tiene un calendario

El calendario americano es casi tan importante. Las elecciones de mitad de período del 2026 de noviembre se aproximan a medida que la política exterior de Donald Trump se convirtió en un tema interno. Reuters destacó el 22 de agosto que el presidente venía a mitad de período con poco éxito diplomático: la guerra con Irán sigue siendo costosa, Ucrania no se resuelve y las crisis del Medio Oriente persisten.

Esto crea incentivos contradictorios. Por un lado, la administración tal vez desee evitar una nueva guerra o una extensión del conflicto iraní antes de la elección. Un aumento del precio de la energía, las pérdidas militares estadounidenses o la impresión de un fango podrían tener un impacto político. Por otro lado, un ataque contra soldados estadounidenses, una provocación rusa o una crisis alrededor de Taiwán podría hacer cualquier moderación políticamente costosa.

El problema de la credibilidad se convierte en una cuestión electoral. Un presidente acusado por sus oponentes de dejar a Rusia probar la OTAN o dejar que China imponga un bloqueo en Taiwán podría ser tentado a responder rápidamente. Por el contrario, un presidente electo sobre la promesa de poner fin a las guerras puede dudar en involucrar a Estados Unidos en otro enfrentamiento importante.

Esta contradicción aumenta la incertidumbre para los opositores de Washington. Pueden creer que el calendario electoral limita la libertad de acción estadounidense, pero también pueden subestimar la violencia de una reacción diseñada precisamente para prevenir la imagen de debilidad. Por consiguiente, los períodos electorales no necesariamente hacen que los Estados sean más pacíficos. A veces hacen que sus umbrales de respuesta sean más difíciles de predecir.

Por último, existe una interacción directa entre los calendarios estadounidenses e israelíes. Entre los actos legislativos israelíes de 27 de octubre y los períodos intermedios americanos de noviembre, los dos gobiernos entran simultáneamente en un período en que las decisiones de seguridad se interpretarán inmediatamente a través del prisma electoral. Esta proximidad puede reducir el margen político para la desescalación.

Taiwán: Tal vez el escenario más peligroso no sea la invasión

Esta tensión es particularmente visible en Indo Pacífico. The Washington Post reported that the depletion of some U.S. stocks caused concerns among allies facing China. El movimiento de activos navales hacia el Medio Oriente y la retirada temporal del último transportista estadounidense presente en Asia reforzaron esta percepción.[13]

Sin embargo, sería engañoso asimilar la ausencia de un portaaviones en ausencia de poder estadounidense. Los Estados Unidos tienen bases en Japón y Guam, bombarderos de largo alcance, submarinos de ataque nuclear, satélites, capacidades cibernéticas y aliados regionales. En una guerra alrededor de Taiwán, submarinos, misiles anti-viaje y fuerzas dispersas podrían ser más decisivos que la espectacular imagen de un grupo naval.

El Washington Post informa que un funcionario taiwanés espera ahora retrasos significativos en las entregas de PAC-3 y llama a la movida de la atención estadounidense al Medio Oriente un « trouble ». Más de 30 edificios para operar en el Pacífico fueron enviados al Oriente Medio durante la guerra con Irán. Para los aliados asiáticos, el problema ya no es teórico: comienza a afectar las entregas, los ejercicios y la presencia naval.[14]

Pero la percepción de disponibilidad cuenta. Una China convencida de que Washington está temporalmente sobrecargado puede ser tentada a probar sus compromisos sin elegir la opción más arriesgada de una invasión anfibia. Unos 40, un bloqueo parcial, controles marítimos o zonas de exclusión gradual podrían crear una crisis mucho más ambigua.

Desde junio, Beijing ha intensificado las llamadas patrullas policiales alrededor de Taiwán. Los ejercicios de Han Kuang celebrados en agosto simularon precisamente escenarios de bloqueo, perturbación de las comunicaciones y escolta de buques mercantes. Reuters describió un ejercicio antibloqueo en el que la marina y la guardia costera de Taiwán escoltaron un edificio comercial.

El peligro de la cuarentena radica en su ambigüedad. Beijing podría presentarlo como medida policial en aguas que considera china. Washington debería decidir si fuerza el paso. La primera colisión, primer tiroteo o primera pérdida humana podría convertir una operación coercitiva debajo del umbral de la guerra en una confrontación directa sinoamericana.

Otra ventaja para Beijing sería que probaría no sólo los Estados Unidos sino también el Japón, Filipinas, Australia y otros asociados regionales. La pregunta sería entonces menos acerca de quién es el dueño más de los barcos que si la arquitectura de la alianza estadounidense realmente funciona bajo presión.

Corea del Norte ya ha entrado en la guerra europea

Ahora debe ampliarse el mapa de los actores. La guerra de Ucrania ya no sólo se opone a Rusia con Ucrania apoyada por Occidente. Corea del Norte se convirtió en un importante proveedor militar de Moscú y cruzó un umbral adicional enviando soldados a luchar junto a las fuerzas rusas. Según las evaluaciones surcoreana y occidental, ya se ha contratado a aproximadamente 14.000 efectivos militares norcoreanos, en particular en la región de Kursk. Pyongyang sigue suministrando misiles balísticos de corto alcance y considerables cantidades de municiones de artillería.[15]

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur estimó el 24 de agosto que Corea del Norte había suministrado a Rusia más de 15 millones de proyectiles de artillería, expresados en equivalentes de 152 mm. Seúl también afirma que Pyongyang está preparando la posibilidad de nuevos despliegues, aunque no se consideraron inminentes nuevas salidas masivas. Kim Yo Jong negó la afirmación ucraniana de que podrían enviarse hasta 50.000 soldados adicionales. Esta divergencia debe mantenerse: la existencia de cooperación militar se establece, su próximo volumen no lo es.

Esta participación cambia la lectura estratégica de la guerra. Rusia goza ahora de una profundidad humana e industrial externa que le permite sostener una atrición de que sus capacidades nacionales por sí solas harían más costosas. A cambio, Corea del Norte recibe dinero, recursos y, potencialmente, tecnología o un retorno a la experiencia militar. Seúl también cree que algunos misiles norcoreanos usados en Ucrania han adquirido precisión con la ayuda rusa. La guerra europea se convirtió así en un laboratorio para una energía nuclear asiática.

La consecuencia va más allá de Ucrania. Pyongyang tiene misiles capaces de amenazar a Corea del Sur y Japón, desarrolla vectores al alcance de Guam, y cuenta con ICBMs cuyo alcance teórico llega al territorio continental americano. On 31 August, the North Korean Ministry of Foreign Affairs further stated that its nuclear arsenal would continue to grow. Una crisis coreana simultánea con una confrontación alrededor de Taiwán obligaría a Washington a proteger al Japón, Corea del Sur, Guam y sus propias fuerzas en un momento en que se buscan recursos en Europa y el Oriente Medio.[16]

El vínculo entre teatros ya es visible incluso en las relaciones entre Washington y Seúl. Donald Trump ordenó en agosto una reducción sustancial en algunos ejercicios conjuntos con Corea del Sur, citando su costo pero también la negativa de Seúl a participar en operaciones estadounidenses contra Irán. Así, un conflicto en Oriente Medio ya afecta la postura militar estadounidense en la península de Corea. Es exactamente el tipo de transmisión estratégica que caracteriza un sistema que se ha convertido en interdependiente.[17]

China: menos una alianza militar que una profundidad industrial

El papel chino también debe verse más allá de los comunicados diplomáticos. Beijing no lucha oficialmente junto a Moscú o Teherán y evita cuidadosamente una alianza que la obligaría a entrar automáticamente en la guerra. Pero el poder industrial de China es una profundidad estratégica esencial para los estados sujetos a sanciones occidentales.

En el caso ruso, los gobiernos occidentales han estado acusando a las empresas chinas durante varios años de alimentar cadenas de producción militar con artículos de doble uso: máquinas herramientas, microelectrónicas, componentes ópticos, motores y elementos necesarios para drones. En el caso iraní, la cuestión se hizo aún más visible. En agosto, la administración estadounidense sancionó a más de 20 entidades en Asia, incluyendo China y Hong Kong, que acusó de contribuir a los programas nucleares, balísticos o militares de Irán.[18]

La industria de drones Shahed ilustra esta dependencia en particular. Investigaciones industriales han identificado en versiones recientes de motores, giroscopios y componentes electrónicos de fabricantes chinos o a través de intermediarios chinos. Esto no significa que el estado chino lidera la producción iraní. Esto significa que la profundidad industrial de China permite que Irán reemplace gradualmente los componentes occidentales que se han vuelto difíciles de obtener bajo sanciones.[19]

Aún más sensible, la información publicada este verano reportó negociaciones o contratos para sistemas chinos de defensa aérea para Irán. Reuters also reported allegations that Beijing could provide anti-aircraft systems in Tehran, allegations denied by China. Este punto debe seguir siendo presentado como disputado. Pero su propia existencia muestra cuál sería el siguiente paso: el cambio de la asistencia industrial y comercial debido en gran medida a un rearme militar chino más directamente identificable.[20]

Finalmente, la relación Sino-Iraniana tiene una dimensión energética. China sigue siendo la principal fuente del petróleo iraní. Por lo tanto, le da a Teherán un aliento financiero que las sanciones estadounidenses buscan precisamente abolir. A finales de agosto, Washington lanzó una nueva campaña de sanciones secundarias contra intermediarios asiáticos y chinos. Parte del conflicto con Irán se convierte así en un enfrentamiento económico chino-americano, sin que Beijing y Washington se disparen.

Guerra híbrida: el frente europeo ya existe por debajo del umbral del artículo 5

Otra debilidad de una lectura exclusivamente convencional es esperar a que los tanques rusos en la frontera hablen de confrontación. Parte del conflicto entre Rusia y Europa ya está ocurriendo en la zona gris: ataques cibernéticos, interferencias, presuntos sabotajes, operaciones clandestinas, ataques contra infraestructuras e incursiones de drones.

El 30 de agosto, el canciller alemán Friedrich Merz anunció que Berlín estaba finalizando una respuesta al descubrimiento, cerca de un Antonov ucraniano en el aeropuerto de Leipzig/Halle, de un drone cargado de explosivos. El gobierno alemán todavía no había atribuido oficialmente la operación, pero el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, habló de un escenario de ataque híbrido. Los medios alemanes evocan una posible atribución a Rusia. Moscú niega regularmente estar en el origen de operaciones de sabotaje en Europa.[21]

Ese mismo día, un funcionario de la OTAN reconoció un aumento de las actividades híbridas rusas y destacó que la Alianza no veía una amenaza inminente de ataque convencional. Esta combinación es importante. Significa que el riesgo más inmediato puede no ser una invasión, sino una multiplicación de las acciones suficientemente agresivas para provocar una reacción occidental mientras que sigue siendo lo suficientemente ambigua para complicar la aplicación del artículo 5.[22]

Es en esta área que el verdadero accidente estratégico podría ocurrir. Un sabotaje matando docenas, un ataque contra una infraestructura de energía importante o un drone explosivo que destruye un avión militar occidental plantearía inmediatamente la cuestión de la atribución y la respuesta. Las operaciones clandestinas más audaces se convierten, más difícil será la frontera entre la guerra híbrida y abierta.

El contraste con el acercamiento entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte se vuelve interesante. Su conjunto sigue siendo mucho menos institucionalizado que la OTAN y sus intereses no son idénticos. Pero su cooperación militar, industrial y económica está progresando, mientras que la confianza política dentro del campamento occidental está creciendo. La ventaja occidental sigue siendo considerable; sin embargo, su tendencia es menos favorable que cuando Washington podría confiar casi automáticamente en la confianza de sus socios.

Es una debilidad que Moscú y Beijing pueden explotar sin disparar un solo disparo. La disuasión de una alianza se basa en la convicción de que un ataque contra uno realmente provocará la reacción de otros. Mientras más Washington da la imagen de una relación transaccional con sus aliados, más un oponente puede ser tentado a probar el punto donde esta solidaridad se detiene. Esto no significa que la OTAN se desintegrará en caso de crisis. Esto significa que la duda tiene valor estratégico.

La paradoja es estratégica. Trump llama a los aliados a gastar más, a asumir una mayor parte de su defensa y a apoyar los objetivos estadounidenses contra Rusia, Irán y China. En primer lugar, su presión ha producido resultados reales: Los europeos han aumentado considerablemente sus presupuestos militares y la OTAN ha reafirmado en Ankara su compromiso colectivo. Pero las guerras comerciales, las amenazas territoriales y la condicionalidad política de ciertas demandas americanas hacen que sea más difícil construir la solidaridad necesaria cuando se trata de compartir riesgos y no sólo presupuestos.

Las encuestas de opinión muestran que esta erosión excede a los gobiernos. En 36 países encuestados por Pew en primavera, sólo el 23% de los encuestados en la media reportaron tener confianza en Trump para gestionar los asuntos internacionales. En Alemania, la parte de Washington teniendo en cuenta los intereses de otros países aumentó del 60% en 2023 al 23% en 2026. En varios aliados históricos, la imagen de los Estados Unidos ha retornado a niveles cercanos a los más bajos medidos desde principios de los años 2000.[23]

La cuestión palestina añade una fractura diferente. Una parte importante de la opinión pública y varios gobiernos europeos se han alejado de Washington en Gaza, Cisjordania, colonización y apoyo estadounidense a Israel. Esto no destruye la Alianza Atlántica, pero reduce el capital político disponible cuando una administración estadounidense pide a los mismos gobiernos que participen en una nueva campaña contra Irán, aumenten las sanciones o hagan más activos militares disponibles.

El caso de los Falklands, o Falklands, es aún más revelador. En la primavera, un documento interno del Pentágono reportado por la prensa estadounidense incluyó un examen de la posición de los Estados Unidos sobre la soberanía del archipiélago como uno de los medios de presión contra Londres, mientras que el Reino Unido había rechazado algún apoyo solicitado en la guerra contra Irán. Washington recordó entonces que su posición oficial de neutralidad sobre la soberanía no había cambiado. Pero el mero hecho de que la cuestión apareció en un escenario de represalia tiene una importancia estratégica: una disputa sobre una guerra en el Oriente Medio podría potencialmente estar vinculada a una cuestión territorial existencial para uno de los aliados más antiguos de los Estados Unidos.

La cumbre de la OTAN en Ankara en julio mostró que esta tensión podría afectar directamente al funcionamiento de la Alianza. Trump volvió a atacar España, descrita como un mal socio, revivió sus afirmaciones a Groenlandia y vinculó disputas con algunos aliados a su actitud en la guerra contra Irán. Al mismo tiempo, los 32 miembros reafirmaron su compromiso con el artículo 5. Las dos realidades coexisten: la arquitectura militar de la OTAN sigue siendo sólida, pero la confianza política que apoya se ha vuelto menos automática.[24]

La degradación no es sólo sobre Ottawa. En enero, las amenazas estadounidenses a Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, habían llevado a los dirigentes europeos a convocar una cumbre extraordinaria y preparar una respuesta comercial de hasta 93 mil millones de euros. Trump se retiró entonces, pero el debate europeo ya había cambiado: ya no se trataba de cómo mantener la protección estadounidense, sino de cómo reducir la vulnerabilidad de Europa a la posible coacción estadounidense.[25]

Canadá es el ejemplo más espectacular. Tras reiteradas amenazas contra su soberanía y una nueva confrontación comercial, Trump amenazó el 24 de agosto con imponer un 50% de aranceles a automóviles, camiones y partes canadienses a partir de 2027. Ottawa anunció represalias. Más allá del comercio, la relación entre dos países cuyas economías, industrias de defensa y seguridad continental están profundamente integradas se ha convertido en un equilibrio de poder. El Pew Research Center mide este descanso: el 83% de los canadienses todavía vieron a los Estados Unidos como un socio confiable en 2022; Para 2026, eran sólo el 35%.[26]

Sin embargo, la vulnerabilidad estadounidense no se limita a las existencias de misiles. También es político. Durante décadas, la principal ventaja estratégica de los Estados Unidos no era sólo su presupuesto militar, sino la red de alianzas construida en Europa, América del Norte y Asia. Esta red transforma el poder estadounidense en poder colectivo. Donald Trump ayudó a debilitar este multiplicador precisamente en un momento en que la dispersión de las fuerzas estadounidenses lo hace más indispensable.

Trump necesita a sus aliados mientras los debilita

Moscú, Teherán y Beijing se benefician de la misma dispersión americana

El núcleo del problema es ahora la interconexión. La intensificación iraní consume más misiles estadounidenses y atrae recursos al Oriente Medio. Moscú observa una defensa occidental que es más exigente y puede ser tentada a aumentar la presión sobre Ucrania o a probar la OTAN. Washington entonces fortalece Europa. Beijing señala que la atención americana está dividida y a su vez aumenta la presión alrededor de Taiwán.

No hay necesidad de demostrar la existencia de una sede común entre Rusia, Irán y China para ver esta convergencia. Los intereses de los tres poderes siguen siendo diferentes. Pero cada uno se beneficia objetivamente de las limitaciones que los otros dos imponen a Washington. Es menos una alianza integrada que una alineación de oportunidades.

Frente a ellos, el bloque occidental también es menos homogéneo de lo que parece. Ucrania no es miembro de la OTAN, Israel no pertenece a la Alianza Atlántica, Taiwán no está cubierto por una garantía comparable al artículo 5 y los intereses europeos, estadounidenses e israelíes no siempre coinciden.

Esta falta de rigidez puede reducir el riesgo de guerra automática, pero también crea incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre sobre la reacción del oponente es precisamente lo que fomenta las pruebas. Una alianza perfectamente creíble. Una alianza que no sabemos hasta dónde irá puede animarnos a revisar sus límites.

1914: Sarajevo no creó guerra, activó un sistema ya inestable

La comparación con 1914 debe usarse con precaución. Las analogías históricas se vuelven engañosas cuando reemplazan el análisis. Las economías, las tecnologías, las instituciones internacionales y especialmente las armas nucleares hacen que 2026 sea profundamente diferente a 1914.

Pero Sarajevo enseña una cosa esencial: un evento local puede llegar a ser global cuando la estructura internacional ya está saturada de tensiones. El 28 de junio de 1914, Gavrio Princip asesinó a François-Ferdinand y a su esposa. La guerra mundial no comienza ese día. Durante varias semanas, los gobiernos todavía tienen opciones.

Austria-Hungría envía un ultimátum a Serbia. Rusia apoya a Belgrado. Comienza la movilización. Alemania apoya Viena y considera que la movilización rusa es una amenaza. Francia y Gran Bretaña están siendo gradualmente entrenados. En 37 días, un ataque local se convirtió en europeo y luego en una guerra mundial.

Lo que importa es el mecanismo. Cada gobierno cree en defender su credibilidad. Cada movilización presentada como defensiva es percibida por el otro como potencialmente ofensiva. Cada paso atrás se vuelve políticamente más caro. Los planes militares están reduciendo gradualmente el espacio para la diplomacia.

Así que la lección de 1914 no es que la historia se repita exactamente. Es que las guerras sistémicas pueden surgir de una sucesión de decisiones localmente racionales. Cada actor piensa que controla el siguiente paso; ninguno controla toda la cadena.

Sarajevo of 2026 could be a drone, missile or ship

Es inútil buscar hoy un nuevo Archiduque François-Ferdinand. El evento que desencadena una crisis contemporánea podría ser mucho más común: un dron ruso derribado en territorio de la OTAN, un misil matando soldados estadounidenses en Polonia, una colisión naval en el Báltico, un ataque a un cable submarino, un barco chino que intenta imponer una inspección a un buque escoltado por los Estados Unidos, o un salve iraní causando fuertes bajas americanas.

Imagina un misil ruso golpeando una instalación polaca y matando a varios militares estadounidenses. Moscú afirma que esto es un error. Varsovia pide una respuesta. Si Washington no reacciona, sus oponentes pueden interpretar esta restricción como una limitación del artículo 5. Si destruye la batería responsable, Rusia puede considerar que ha sido atacado por los Estados Unidos.

Al día siguiente Moscú respondió contra una instalación militar en Polonia. La OTAN tiene varios objetivos rusos. A continuación, Beijing observó a una América comprometida simultáneamente en el Oriente Medio y Europa e impuso unos cuarenta marítimos alrededor de Taiwán. Washington escolta un barco; una unidad china está tratando de detenerlo; Se intercambia un disparo.

Este escenario no es un pronóstico. Es precisamente lo que un análisis de riesgo debe distinguir de un pronóstico. Su probabilidad sigue siendo inferior a la de mantener crisis contenidas. Pero su potencial gravedad es tal que incluso el aumento moderado de su probabilidad se vuelve estratégicamente significativo.

Como en 1914, la movilización puede crear su propia lógica

El paralelo con 1914 se vuelve aún más relevante cuando examinamos la movilización. En ese momento, la movilización general rusa fue interpretada por Berlín no como una mera precaución sino como un paso que redujo peligrosamente el tiempo disponible para actuar.

El mundo contemporáneo tiene medios de comunicación infinitamente superiores, pero el dilema de seguridad permanece. Si Rusia moviliza a varios cientos de miles de hombres, Polonia y los Estados Bálticos pueden aumentar sus propios preparativos. La OTAN mueve unidades hacia el este. Moscú presenta estos movimientos como evidencia de una amenaza occidental y a su vez refuerza Kaliningrad y Belarús.

Cada campamento puede decir honestamente que sólo responde al otro. El mecanismo funciona sin ningún gobierno preparando inicialmente un ataque. Una medida defensiva para uno se convierte en una amenaza para el otro.

El viaje del director de la CIA a Moscú tiene sentido aquí. Los canales de inteligencia se pueden utilizar para transmitir líneas rojas cuando los canales diplomáticos ordinarios ya no son suficientes. Esto se puede leer como un signo de peligro, pero también como un mecanismo de seguridad para prevenir la mala interpretación.

La energía nuclear evita la guerra… hasta el día que ya no la previene

La diferencia fundamental con 1914 obviamente sigue siendo armas nucleares. Aumenta dramáticamente el costo de un error, pero al mismo tiempo reduce el interés racional en la guerra directa entre las principales potencias.

En 1914, los gobiernos todavía podían imaginar una campaña corta y victoriosa. En 2026, ningún líder serio puede ignorar que una guerra entre Rusia y Estados Unidos o entre China y Estados Unidos conlleva un riesgo de escalada nuclear.

Es por eso que la disuasión es probablemente el principal obstáculo para una guerra mundial. Pero supone que los actores entienden correctamente las intenciones y los umbrales de los demás. Una huelga considerada limitada por la persona que lo ordena puede ser considerada estratégica por la persona que la sufre.

Así que la cuestión no es sólo si un líder quiere usar armas nucleares. Se trata de si una cadena de eventos puede reducir gradualmente las opciones hasta que uno de los actores cree que no subir amenaza su seguridad más que escalar.

Líbano, un pequeño país en la encrucijada de un enfrentamiento mundial

Para el Líbano, esta arquitectura global no es abstracta. El país está en una de las líneas de contacto entre Israel e Irán. Cada cambio en la relación de poder entre Washington y Teherán, cada cálculo electoral israelí y cada decisión de Hezbolá puede dar lugar a huelgas, desplazamientos, destrucción de infraestructura y nuevas contracción de la economía libanesa.

Seis meses después del comienzo de la guerra contra Irán, la Associated Press también señala que el conflicto no produjo el Medio Oriente esperado por sus iniciadores: Irán sobrevivió a las huelgas, el Estrecho de Ormuz se convirtió en una palanca estratégica y varias monarquías del Golfo están preguntando más sobre la fuerza de la garantía estadounidense. Esta erosión de la confianza también importa al Líbano: alienta a cada actor regional a que busque sus propias garantías en lugar de depender de una orden común de seguridad.[27]

El peligro se agrava por la asimetría de la decisión. El Estado libanés tal vez desee desescalar sin poder garantizar que se produzca solo. Israel decide sus operaciones según su propia evaluación de la amenaza. Irán mantiene una influencia estratégica en el eje regional al que pertenece Hezbollah. Hezbollah tiene sus propias capacidades militares y su propio cálculo. Los Estados Unidos ejercen presión diplomática y militar más allá de Beirut.

El calendario electoral israelí hasta el 27 de octubre podría reducir el espacio político para las concesiones. El calendario de mitad de período de Estados Unidos añade un segundo plazo. Una escalada entre Israel e Irán durante este período podría producir presión inmediata sobre el frente libanés, precisamente en un momento en que los dirigentes de los dos principales aliados occidentales interesados tendrían poco interés en parecer débiles.

Las incertidumbres que rodean el futuro de la FPNUL añaden otra variable. Una presencia internacional menos robusta en el Sur podría reducir los mecanismos de enlace e interposición disponibles en un incidente. Sin embargo, en un momento en que el peligro proviene precisamente de errores computacionales, la desaparición de los mecanismos de comunicación rápida es un factor de riesgo.

Por lo tanto, para Beirut el desafío debe ser multiplicar los mecanismos que impiden que un incidente local se convierta en un casus belli: canales militares, diplomacia internacional, aclaración de responsabilidades, fortalecimiento del ejército libanés y búsqueda de un sistema de seguridad sostenible en el Sur. El Líbano no tiene interés en convertirse en Sarajevo de un enfrentamiento que va más allá de él.

Una guerra mundial que aún no tiene nombre

La respuesta depende de la definición elegida. Si la guerra mundial se llama confrontación simultánea que implica directa o indirectamente varios grandes poderes en varios continentes, algunos elementos ya están presentes. Rusia está luchando contra Ucrania con el apoyo masivo de Occidente; Estados Unidos e Israel enfrentan Irán; La competencia militar alrededor de Taiwán está intensificando.

Pero una definición más rigurosa requiere una guerra directa entre varias potencias principales y una auténtica fusión de teatros. Este umbral no se cruza. Los soldados estadounidenses y rusos no están luchando oficialmente. Las fuerzas estadounidenses y chinas no se están disparando. Beijing no fue a la guerra por Moscú.

Por lo tanto, es más preciso hablar de una fase de preconfrontación sistémica. Los conflictos siguen siendo legalmente y militarmente distintos, pero sus recursos, horarios y consecuencias están empezando a superponerse.

El peligro reside precisamente en esta zona intermedia. Mientras las crisis se consideren separadas, puede ser tentador asumir más riesgos en el teatro. Pero tan pronto como las respuestas opuestas movilizan las mismas acciones, alianzas y fuerzas, las crisis gradualmente dejan de ser independientes.

La Tercera Guerra Mundial, si se producira, probablemente no comenzaría con una declaración solemne. Puede ser reconocido retrospectivamente, como el momento en que varias crisis locales dejaron de contenerse y cuando los grandes poderes comenzaron a luchar directamente.

El verdadero problema americano: tiempo industrial

La escasez de misiles no debe describirse como una fotografía congelada. Washington está aumentando sus órdenes y su capacidad de producción. El problema es el retraso. Entre una decisión presupuestaria y la entrega de un interceptor operacional hay cadenas industriales complejas, componentes raros, ensayos y a veces varios años de escalada.

Esto crea un concepto estratégico esencial: la ventana de vulnerabilidad. Si los opositores estadounidenses creen que las acciones occidentales serán significativamente mayores en 2029 que en 2026, pueden concluir que la relación de potencia relativa es temporalmente más favorable. El incentivo ya no es sólo para disfrutar de una debilidad, sino para disfrutar de una debilidad antes de desaparecer.

Este mecanismo de « ahora o nunca » es históricamente peligroso. Un poder que piensa que está en declive relativo o piensa que está cerrando una ventana puede tomar más riesgos que un poder convencido de que el tiempo está jugando para él. Por lo tanto, los programas de rearme de Estados Unidos son paradoxales: refuerzan la disuasión a mediano plazo, pero pueden, durante la fase de transición, dar a algunos oponentes una razón para actuar antes.

La situación es aún más difícil porque Europa no puede sustituir instantáneamente las capacidades estadounidenses. Los presupuestos militares están aumentando, se están reviviendo las cadenas de producción y la cooperación se está intensificando. Suecia acaba de anunciar, por ejemplo, el despliegue de Gripen y un edificio de guerra en Finlandia para fortalecer la vigilancia territorial. Pero algunas capacidades de inteligencia, defensa de misiles, mando y transporte estratégico siguen dependiendo en gran medida de los Estados Unidos.[28]

La incertidumbre acerca de la futura presencia militar estadounidense en Europa añade una variable. Reuters reveló el 27 de agosto que el Pentágono estaba preparando varias opciones para el personal estadounidense en Europa como parte de una revisión esperada en el otoño. Incluso sin retiro inmediato, el mero hecho de que los europeos ignoren el futuro nivel de compromiso estadounidense puede influir tanto en sus propias decisiones como en los cálculos rusos.[29]

El costo económico de una guerra multifacética

Una guerra mundial moderna probablemente empezaría a producir efectos económicos mundiales incluso antes de que las grandes potencias declararan oficialmente la guerra. Dos puntos geográficos concentran una parte desproporcionada de esta vulnerabilidad: el Estrecho de Ormuz y el Estrecho de Taiwán.

Ormuz sigue siendo uno de los principales pasajes energéticos del planeta. Las tensiones de verano ya han interrumpido el tráfico y han aumentado los costos. Un cierre duradero o una campaña de huelgas contra la infraestructura del Golfo causaría un shock en el petróleo, el gas, el transporte marítimo y el seguro. Para las economías europeas y asiáticas, esto significaría un fuerte retorno a la inflación en el mismo momento en que los presupuestos públicos deberían financiar el rearme.

Alrededor de Taiwán, el choque sería diferente pero potencialmente más profundo. Una cuarentena china interrumpiría inmediatamente una de las principales arterias comerciales del mundo y el acceso a una parte esencial de la producción de semiconductores avanzados. El problema no sólo concierne a los smartphones: automóviles, industria, centros de datos, armas y telecomunicaciones dependen de estas cadenas.

La simultaneidad de una crisis energética en el Oriente Medio y una crisis comercial en Asia podrían provocar un shock inflacionario y recesivo mundial. Los gobiernos deben financiar simultáneamente la defensa, el apoyo a los hogares y el suministro seguro. Los mercados financieros probablemente empezarían a integrar el riesgo de una guerra sistémica mucho antes de que un historiador pudiera salir de su comienzo.

Para el Líbano, ya debilitado por una economía dolarizada, la deuda reestructurada de facto y la dependencia de las importaciones de energía, ese choque sería particularmente violento. Por lo tanto, una nueva guerra en el Sur sólo sería parte del problema: también se expondrían los aumentos del petróleo, el seguro marítimo, el comercio regional y las transferencias de la diáspora.

El riesgo más moderno: no sé inmediatamente quién golpeó

En 1914, la identidad del asesino de Sarajevo no estaba en duda. En 2026, el primer incidente importante podría estar marcado por la incertidumbre. Un dron se puede comprar comercialmente, un barco puede navegar bajo bandera de terceros, un ataque cibernético puede transitar por varios países y una operación clandestina se puede diseñar precisamente para dejar varias explicaciones posibles.

Esta ambigüedad podría estabilizarse si da tiempo a los gobiernos. También puede convertirse en explosivo en un entorno mediático donde las primeras imágenes circulan en minutos y donde políticos, redes sociales y opinión pública exigen inmediatamente una respuesta. Los gobiernos pueden ser empujados a actuar antes de que la asignación técnica sea completa.

El problema se vuelve aún más grave cuando algunas infraestructuras son utilizadas por fuerzas convencionales y nucleares. Un ciberataque contra una red de comandos, un ataque contra un radar o la destrucción de un satélite puede ser interpretado por el adversario como preparación para un ataque mucho más amplio. La verdadera intención del agresor entonces importa menos que la percepción del que debe decidir responder.

Por ello, cada vez son más importantes los canales directos entre la sede y los servicios de inteligencia. El viaje de Ratcliffe a Moscú no es sólo un signo de tensión. También recuerda que en un momento en que las relaciones diplomáticas son las peores, los opositores paradójicamente tienen la mayor necesidad de poder hablar rápidamente.

¿Quién mejor separa las crisis y quién se beneficia de su simultáneidad?

Esta es probablemente la cuestión central. Estados Unidos tiene interés en compartimentar los conflictos. Washington preferiría tratar a Irán, Rusia, China y Corea del Norte por separado para poder concentrar la máxima superioridad militar y diplomática en cada teatro.

Los cuatro oponentes tienen, a diferentes grados, el interés opuesto. Rusia se beneficia de cada misil estadounidense consumido en Oriente Medio. Irán se beneficia de cada batería y edificio inmovilizado en Europa o Asia. China se beneficia de la dispersión naval estadounidense. Corea del Norte se beneficia de cualquier crisis que reduzca la disponibilidad de fuerzas estadounidenses en Corea y Japón.

No es necesario que organicen una reunión secreta para que exista esta convergencia. Resulta mecánicamente de la estructura de las fuerzas estadounidenses. Todo el mundo puede actuar por sus propias razones mientras mejora inadvertidamente la posición de los demás. Es esta posible simultáneidad que convierte varias crisis regionales en un riesgo sistémico.

El bloque occidental ciertamente tiene recursos económicos superiores. Pero éstos se fragmentan entre los Estados con diferentes prioridades. Corea del Sur debe conservar sus municiones frente al Norte; el Japón debe proteger su propio territorio; los europeos deben apoyar a Ucrania y reconstruir sus existencias; Israel está usando interceptores en Oriente Medio. Así pues, la agrupación teórica de las capacidades se ve limitada por las necesidades nacionales.

Ucrania ilustra esta limitación. Su nuevo Ministro de Defensa estima que la brecha de financiación militar cubrirá los 27.000 millones de dólares y Kiev todavía requiere cientos de interceptores de Patriot. Una guerra que perdura absorbe continuamente los recursos occidentales en un momento en que son necesarios para reconstruir las reservas para otros teatros.[30]

El Ártico, otra línea de fractura entre aliados y opositores

El cambio de competencia estratégica hacia el Ártico merece especial atención. Rusia tiene un antiguo y denso aparato militar, mientras que la OTAN se ha expandido para incluir a Finlandia y Suecia. Por lo tanto, Canadá, Dinamarca en Groenlandia, Noruega y los Estados Unidos están en contacto con un espacio en el que la confrontación con Moscú es cada vez más importante.

La paradoja es que Washington debilitó simultáneamente algunas de la confianza de sus socios del Ártico. Las presiones de Donald Trump en Groenlandia y las tensiones con Canadá obligaron a Ottawa y a varias capitales del norte a pensar más en su autonomía. Por lo tanto, una política diseñada para fortalecer la posición de Estados Unidos puede tener el efecto opuesto si convence a los aliados que la presión de Estados Unidos es en sí un riesgo para ser gestionada.[31]

Para Moscú, esta potencial desunión es una oportunidad. Rusia no necesita provocar una crisis militar importante: basta con que los aliados occidentales dediquen capital político a sus diferencias internas. Un puerto base, radar o aliado sólo es totalmente válido si la relación política que les permite ser utilizados sigue siendo fuerte.

La guerra de Ucrania es también una escuela militar para Pyongyang, Teherán y Beijing

La participación de Corea del Norte en Ucrania supera el número de soldados o proyectiles proporcionados en Moscú. Las fuerzas de Pyongyang ganan experiencia contra un ejército apoyado por la OTAN, en un ambiente saturado de drones, guerra electrónica, sensores y huelgas de precisión. Esta experiencia puede ser repulsada contra Corea del Sur, Japón y fuerzas estadounidenses.

Los misiles norcoreanos utilizados por Rusia también son pruebas del mundo real. Cada lanzamiento proporciona información sobre la exactitud, fiabilidad y capacidad de las defensas occidentales para interceptarlos. Seúl cree que la cooperación con Moscú puede acelerar la mejora de las capacidades militares norcoreanas.[32]

El mismo mecanismo existe con Irán. El uso masivo de drones de diseño iraní ha transformado el campo de batalla ucraniano en un laboratorio: Las contramedidas ucranianas revelan vulnerabilidades, las adaptaciones rusas e iraníes les permiten corregirlas. Por consiguiente, la circulación se refiere a las armas, pero también a los datos, las tácticas y la experiencia.

China observa esta guerra con la misma atención. Sin ser co-belligerante, puede aprender sobre la vulnerabilidad de los vehículos blindados, la importancia de los drones baratos, las acciones necesarias para una larga guerra y la dependencia de los ejércitos modernos en las redes de comunicación.

El quinto frente ya está abierto dentro de las democracias

La confrontación penetra directamente en las sociedades occidentales. La influencia, los ciberataques y las campañas de manipulación electoral pueden debilitar a un oponente sin destruir una sola base militar.

El Servicio Europeo de Acción Exterior describió en marzo de 2026 un modus operandi ruso destinado a las elecciones: deslegitimar el liderazgo varios meses antes de la elección, explotar las fracturas nacionales durante la campaña y luego atacar la confianza en la integridad del voto. En particular, se mencionan Alemania, Polonia, Rumania, Moldova y la República Checa.[33]

El caso rumano ha demostrado hasta qué punto puede llegar esta pregunta. The authorities declassified evidence of a coordinated campaign on TikTok and ciber activities; One user reportedly spent $381,000 to promote content favourable to Călin Georgescu. El Tribunal Constitucional anuló la primera ronda. Incluso sin probar que una operación extranjera había determinado el resultado, la confianza en la elección misma se había convertido en objeto del conflicto.[34]

El objetivo no es necesariamente tener un candidato abiertamente pro-ruso elegido. Puede ser convencer a los votantes de que la ayuda a Ucrania cuesta demasiado, que las sanciones explican su nivel de vida, que las instituciones mienten o que los aliados conducen a su país hacia una guerra que no le concierne. Si un parlamento reduce las consignaciones para Kiev, el efecto militar se logra sin cruzar la frontera.

La inteligencia artificial reduce aún más el costo de esta guerra: artículos falsos de imitación mediática, clonación de voz, movimientos profundos y redes automatizadas. Después de un incidente en Estonia, las versiones conflictivas podrían llegar a decenas de millones de europeos antes de que la OTAN estableciera incluso los hechos.

Cuando Washington interviene también en el debate político europeo

Esta cuestión se vuelve más compleja cuando la influencia viene de Estados Unidos. Sería erróneo establecer una equivalencia entre operaciones clandestinas atribuidas a los servicios rusos y la intervención pública de funcionarios estadounidenses. Pero el efecto político merece análisis.

JD Vance apoyó públicamente a las fuerzas políticas europeas y criticó a los gobiernos aliados. En Alemania, su acercamiento con las intervenciones de AfD y Elon Musk fue visto como una interferencia inusual. En Hungría, Vance fue a Budapest en abril de 2026 y apoyó a Viktor Orbán mientras acusaba a la Unión Europea de influenciar las elecciones.[35]

Al mismo tiempo, la administración Trump inició una confrontación con Bruselas en la Ley de Servicios Digitales. The Washington Post reported that an internal state department investigation had not established politically advanced accusations of European censorship, without preventing Washington from continuing its campaign.[36]

La paradoja es profunda: en un momento en que Estados Unidos necesita a sus aliados para asumir más responsabilidad por Rusia, China e Irán, algunas políticas estadounidenses ayudan a hacer que la alineación con Washington sea políticamente más cuestionable.

Bajo el mar, en el espacio y en las redes: frentes sin líneas delanteras

Los cables submarinos, satélites y redes digitales se han convertido en infraestructuras militares y civiles. Su destrucción o interferencia pueden afectar a varios teatros al mismo tiempo que dificultan la atribución.

Los cables llevan la mayor parte de las comunicaciones intercontinentales digitales. Su sabotaje puede causar efectos económicos significativos sin proporcionar inmediatamente un casus belli obvio. El espacio es aún más sensible: GPS, comunicaciones, inteligencia, detección y orientación de lanzamiento dependen de satélites.

El carácter dual de algunos sistemas crea un riesgo de escalada. Un ataque diseñado para cegar las fuerzas convencionales puede interpretarse como la preparación de una huelga nuclear. Cyberspace presenta el mismo problema: una intrusión contra una red eléctrica o militar puede permanecer inactiva y luego ser activada en medio de una crisis.

Cuanto más inteligencia artificial se utiliza mediante sistemas de apoyo a las decisiones y cuanto más cortos sean los retrasos, más peligroso será una mala clasificación. La tecnología da a los administradores más información, pero a veces les da menos tiempo para entender lo que significan.

Suwałki y Belarús: unas decenas de kilómetros en el centro del riesgo europeo

El corredor Suwałki, entre Polonia y Lituania, conecta los Estados Bálticos con el resto de la OTAN y se encuentra entre Kaliningrad y Belarús. Una operación para cortar o simplemente amenazar este eje tendría un efecto estratégico desproporcionado.

The presence of Russian nuclear weapons announced in Belarus adds an additional dimension. No significa que un arma se utilice en un incidente fronterizo, pero requiere que cualquier planificación occidental incorpore un componente nuclear desde el principio.[37]

Es por eso que una nueva movilización rusa sería mucho más preocupante si se dirigieran grandes unidades hacia este espacio. La cifra de 600.000 no solo dice lo que está preparando Moscú; La geografía de los despliegues dirá mucho más.

Turquía, India y Medios Poderes: La Guerra Mundial no produciría dos bloques perfectos

Turquía es miembro de la OTAN pero tiene una relación especial con Moscú, controla los Estrechos del Mar Negro y tiene sus propios intereses en el Cáucaso y Oriente Medio. India coopera con los Estados Unidos, Japón y Australia contra China, pero mantiene una relación militar histórica con Rusia y compra su energía.

Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, el Brasil, Indonesia y otras Potencias probablemente también tratarían de preservar un margen de no alineación. Su comportamiento sería crucial para las sanciones, la energía, las rutas comerciales y los sistemas de pago.

Por lo tanto, una larga guerra sería también un concurso para la no alineación: que bloquea el acceso a materias primas, puertos, mercados y financiación de los poderes intermedios.

La verdadera batalla industrial se mediría en los trescientos días

Las acciones estadounidenses son parte del problema. La otra pregunta es la capacidad de los oponentes para producir. Una guerra entre grandes poderes probablemente se decidiría no sólo por la calidad de las primeras rondas, sino por la capacidad de reemplazar misiles destruidos, drones, vehículos y componentes.

Rusia ha transformado parte de su economía para apoyar una larga guerra. Irán produce drones y misiles en cantidad. Corea del Norte suministra masivamente Moscú con artillería. Detrás de ellos está el poder industrial chino.

Los Estados Unidos mantienen una ventaja tecnológica considerable, pero algunas cadenas han sido optimizadas para sistemas sofisticados producidos en volúmenes limitados. Una guerra de atrición exige recuperar la masa. Europa enfrenta el mismo problema: los presupuestos están creciendo más rápido que las fábricas.

Por lo tanto, el período actual es especial: Occidente ha decidido rearme, pero parte de este rearme todavía existe sólo en forma de futuros contratos y capacidades. Si Moscú o Beijing creen que el equilibrio de fuerzas será menos favorable en tres años, se les puede alentar a asumir más riesgos antes de que se cierre esta ventana.

La guerra económica comenzaría antes de la movilización general

Una confrontación simultánea alrededor de Ormuz, Taiwán y Europa probablemente causaría un choque económico global incluso antes de una movilización general. Ormuz tocaría la energía; un bloqueo de Taiwán golpearía a semiconductores y el envío; un corte comercial chino-americano alteraría miles de cadenas de valor.

Los mercados se convertirían en un sistema de alerta. Las primas del seguro marítimo, flete, petróleo, oro, opciones y obligaciones responderían a las expectativas antes de las liberaciones militares.

Las finanzas públicas de los Estados Unidos también son una limitación. Esto no significa que Washington no pueda financiar una guerra, pero una confrontación en varios teatros aumentaría considerablemente el gasto federal ya elevado y forzaría la arbitrariedad entre defensa, deuda, impuestos y gasto interno.

Para el Líbano, el efecto sería inmediato: energía más cara, flete más caro, presión sobre las importaciones y el dólar, turismo afectado y riesgo de contracción económica adicional. Una guerra mundial contemporánea podría comenzar para muchas personas con una factura energética y alimentaria antes de ser manifestada por la movilización militar.

Tal vez el factor más peligroso sigue siendo la convicción de que el otro farol

Las habilidades físicas no son suficientes para explicar guerras. También comienzan con errores de juicio. Trump puede pensar que Putin retrocederá. Putin puede creer que Washington no defenderá a Tallinn. Xi puede estimar que Estados Unidos no arriesgará una guerra para Taiwán. Teherán puede juzgar que Washington aceptará pérdidas más graves. Netanyahu puede pensar que Irán es demasiado débil para responder. Kim Jong-un puede considerar que un Estados Unidos ocupado en otro lugar permitirá pasar una provocación.

Sólo uno de estos cálculos es incorrecto para crear una dinámica que es difícil de detener. Los períodos electorales agravan el problema porque un líder puede tener menos libertad para aceptar un revés público.

Esto es también lo que distingue el verdadero poder del poder percibido. Los Estados Unidos pueden tener recursos suficientes mientras se percibe como demasiado dispersos; Rusia puede ser agotada militarmente mientras da la impresión de estar dispuesta a asumir más riesgos. La guerra suele surgir en la brecha entre estas dos realidades.

Qué podría cambiar la situación

El primer indicador es la geografía de la movilización rusa. La cifra de 600.000 es espectacular pero insuficiente. Se debe supervisar la capacitación de unidades, transferencias ferroviarias, depósitos, ingeniería, hospitales de campo, reservas de combustible y posible concentración en Belarús, Kaliningrad o cerca de las fronteras de la OTAN.

El segundo es el estado real de las acciones occidentales. Los anuncios de aumento de producción no merecen disponibilidad inmediata. El ritmo de fabricación de Patriots, THAAD, misiles navales y municiones de precisión determinará algo de la credibilidad estadounidense en los próximos meses.

El tercero es el dispositivo naval estadounidense en el Pacífico. La ausencia temporal de un portaaviones no es decisiva en sí misma, pero una reducción prolongada en la presencia de Estados Unidos, junto con la cancelación de ejercicios y tensiones sobre municiones, podría alterar los cálculos chinos.

El cuarto es el comportamiento chino alrededor de Taiwán. Es necesario supervisar la transición de ejercicios simples a actos administrativos de soberanía: inspecciones, controles, interceptaciones de buques comerciales, nuevas zonas restringidas o presencia permanente de guardacostas en puntos clave.

El quinto es el nivel de pérdidas estadounidenses en Oriente Medio. Un ataque iraní que causó un número significativo de muertes americanas podría crear una obligación de respuesta política mucho más fuerte que el comercio actual.

El sexto es el calendario electoral. El 27 de octubre en Israel, entonces los mitades estadounidenses son dos veces cuando los gobiernos pueden volverse más sensibles a la debilidad percibida. La política interna no determina mecánicamente la guerra, sino que altera el precio político de la moderación.

Por último, deben vigilarse los mecanismos de comunicación. Paradójicamente, una proliferación de contactos militares e inteligencia no es necesariamente una mala señal. En las crisis más peligrosas de la guerra fría, los canales directos a menudo han impedido que un error se vuelva irreversible.

El peligro comienza cuando el retiro se vuelve más caro que escalar

Las señales de las últimas semanas no permiten anunciar una inminente guerra mundial. Sin embargo, son suficientemente numerosos y coherentes para justificar una preocupación mucho más grave que hace unos meses.

El traslado del director de la CIA a Moscú indica que Washington considera que el riesgo de una prueba de la OTAN rusa es suficientemente creíble para enviar una advertencia directamente al Kremlin. El escenario ucraniano de otras 600.000 movilizaciones sigue siendo confirmado independientemente, pero sugiere que Moscú prepara la posibilidad de un esfuerzo humano sostenible. Las tensiones en las acciones estadounidenses muestran que la guerra contra Irán ya tiene efectos estratégicos en Europa y Asia.

Además, hay dos calendarios políticos: las elecciones israelíes del 27 de octubre y las elecciones de mitad de período estadounidenses de noviembre. Durante unas semanas, Israel y Estados Unidos entrarán simultáneamente en un período en que cualquier restricción militar pueda ser explotada políticamente como prueba de debilidad. Para el Líbano e Irán, este factor no puede ser ignorado.

El precedente de 2008 recuerda finalmente que la retórica nuclear rusa hacia Polonia no data de la actual guerra. En el momento de la crisis georgiana, Moscú ya había mencionado públicamente la posibilidad de una huelga, incluida una huelga nuclear, en respuesta al despliegue del escudo de misiles americano.

El paralelo con Sarajevo debe entenderse correctamente. François-Ferdinand no fue asesinado en un mundo pacífico que se volvió loco en un día. Fue asesinado en un sistema ya tenso, donde las alianzas, las movilizaciones, las rivalidades y el miedo al desmantelamiento habían hecho cada decisión más peligrosa.

Así que el punto más preocupante de 2026 no es que un líder parece querer deliberadamente desencadenar una Tercera Guerra Mundial. Es casi lo contrario. Todo el mundo puede pensar que sólo defiende sus intereses en su propio teatro, responde a una provocación limitada o explota temporalmente una debilidad del oponente.

Así es como los sistemas internacionales a veces pierden el control de sí mismos. Irán va a aumentar el costo impuesto a Washington. Washington está respondiendo para mantener su credibilidad. Moscú está probando un límite porque Estados Unidos parece ocupado. La OTAN responde a la salvaguardia del artículo 5. Beijing cree que la oportunidad es favorable para apretar la escalera alrededor de Taiwán. Washington interviene para prevenir el colapso de su credibilidad en Asia. Ninguna decisión adoptada aisladamente debe estar dirigida a una guerra mundial.

El riesgo comienza cuando la posibilidad de retroceder se vuelve políticamente más cara que la de avanzar. Eso fue lo que sucedió durante la crisis de julio de 1914. Esto es precisamente lo que debe prevenirse hoy.

Una ventana de vulnerabilidad que los opositores de Washington pueden ser tentados a explotar

Las semanas entre finales de agosto y las elecciones de octubre y noviembre merecen por tanto especial atención. Combinan varias formas de vulnerabilidad que, tomadas por separado, seguirían siendo manejables: debilidad temporal de algunas poblaciones estadounidenses, incertidumbre sobre una nueva movilización rusa, intensificación de las operaciones en Taiwán, guerra con Irán y campañas electorales israelíes y estadounidenses. Su superposición, sin embargo, crea una ventana en la que las percepciones pueden evolucionar más rápido que las capacidades materiales.

En las relaciones internacionales, una ventana de oportunidad no necesita ser objetivamente real para producir efectos. Es suficiente para que un líder crea que existe. Si Moscú piensa que Washington está temporalmente demasiado ocupado para responder con fuerza en Europa, el Kremlin puede correr el riesgo de que no hubiera tardado seis meses antes. Si Beijing cree que los activos y acciones navales estadounidenses están suficientemente dispersados, puede impulsar una operación de coacción. Si Teherán cree que Washington no puede mantener el costo de la interceptación, puede aumentar la presión.

El peligro entonces viene de una sucesión de percepciones posiblemente erróneas. Los Estados Unidos pueden ser más débiles de lo que piensan sus oponentes. La OTAN puede responder más rápido de lo que Moscú anticipa. Washington puede aceptar costos mucho más altos en Asia para evitar que Taiwán cambie su estado. Israel puede elegir la escalada precisamente cuando Teherán cree que su gobierno políticamente coaccionado. La historia de las guerras se llena de decisiones tomadas sobre la base de una mala estimación de la voluntad opuesta.

La situación estadounidense es paradójica a este respecto. La relativa escasez de algunos interceptores puede dar una imagen de vulnerabilidad, a pesar de que Estados Unidos mantiene una inmensa capacidad ofensiva. Esta disociación entre la defensa del estrés y el poder de huelga disponible es peligrosa. Un oponente puede concluir que Washington es demasiado débil para responder, provocar un ataque, y luego descubrir que la Casa Blanca elige una respuesta ofensiva precisamente porque no puede permitirse una larga campaña defensiva.

También debe tenerse en cuenta el factor de tiempo industrial. Los Estados Unidos y sus aliados están invirtiendo en una mayor producción de municiones, pero los efectos no son instantáneos. Por lo tanto, una ventana de debilidad relativa puede ser temporal. Un poder revisionista que cree que esta ventana destinada a cerrar puede ser impulsado a actuar antes. Es el mecanismo clásico de « ahora o nunca », particularmente peligroso cuando se encuentra con calendarios electorales y percepciones de declive.

Por otra parte, esta misma situación puede fomentar la precaución. Moscú sabe que un ataque abierto contra la OTAN podría llevar a una movilización económica occidental mucho mayor. Beijing sabe que una guerra alrededor de Taiwán alteraría el comercio mundial de la que parte de su prosperidad todavía depende. Teherán sabe que un ataque que causa pérdidas estadounidenses masivas podría desencadenar una campaña mucho más destructiva. Israel sabe que una guerra regional prolongada también tendría un costo económico y humano considerable.

Por lo tanto, todavía hay fuertes frenos de escalada. Es precisamente por eso que sería erróneo presentar la guerra mundial como inevitable. La configuración actual es peligrosa no porque necesariamente conduce al desastre, sino porque aumenta el número de caminos que pueden conducir a él. El papel de la diplomacia, las comunicaciones militares y la disuasión es cerrar estos caminos antes de que un incidente los convierta en autopistas.

Por lo tanto, la prueba real de los próximos meses será la capacidad de los poderes para separar las crisis. Si Washington y Moscú mantienen un canal para gestionar los incidentes, si las operaciones chinas alrededor de Taiwán permanecen por debajo del umbral de una cuarentena efectiva, si la confrontación con Irán puede contenerse y si el Líbano no es reabsorbido en una guerra israelí-iranesa, el sistema puede recuperar una forma inestable de equilibrio. Si, por el contrario, dos de estas crisis atraviesan simultáneamente su umbral militar, el margen de maniobra se reducirá marcadamente.

Fue en este punto que el paralelo con 1914 se volvería realmente preocupante: no porque un asesinato o un incidente tendría valor mágico, sino porque varios gobiernos podrían descubrir al mismo tiempo que las decisiones tomadas para preservar su credibilidad crearon compromisos que ya no saben cómo derrotar. La prevención de una guerra mundial es, por tanto, menos importante hoy que en la gestión precisa de incidentes pequeños, líneas rojas y percepciones adversas.

[1]CBS News, 27 de agosto de 2026, « El director de la CIA John Ratcliffe, durante un viaje secreto, advirtió a Rusia que no atacara a la OTAN »; Washington Post, 26 de agosto de 2026, « la escasez de armas de Estados Unidos de Irán alarma a los aliados que enfrentan a China ».

[2]CBS News, 26-27 de agosto de 2026, sobre la visita de John Ratcliffe a Moscú y la advertencia sobre los miembros de la OTAN.

[3]Institute for the Study of War, Russian Offensive Campaign Assessment, 27 de agosto de 2026. La ISW cree que la acción limitada contra un miembro de la OTAN podría tratar de probar la capacidad de la Alianza para invocar e implementar el Artículo 5.

[4]Presidencia de Ucrania, reunión informativa de la Dirección General de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia Exterior, 27 de agosto de 2026: escenario de 300.000 movilizados en 2026 y 300.000 en 2027. Estas cifras son una evaluación ucraniana y no un anuncio oficial ruso.

[5]Reuters, 29 de agosto de 2026, entrevista de Alexander Stubb en Bild. El presidente finlandés dijo que no vio « nueva evidencia ni hecho » apoyando la idea de un próximo ataque ruso contra la OTAN.

[6]The Guardian, 15 de agosto de 2008, « Moscow advierte que podría golpear Polonia sobre el escudo de misiles de EE.UU. ». El general Anatoli Nogovitsyne afirmó que Polonia estaba exponiendo « 100% » a una huelga y recordó que la doctrina rusa permitía el uso de armas nucleares.

[7]The Guardian, 14 de noviembre de 2008, cuenta atribuida al asesor de Nicolas Sarkozy sobre el intercambio de Sarkozy-Putine del 12 de agosto de 2008 sobre Mikheil Saakashvili. Le Monde, 18 de agosto de 2008, recuerda las largas conversaciones de Sarkozy con Dmitri Medvedev y Vladimir Putin durante la mediación georgiana.

[8]Associated Press, 27 de agosto de 2026, funcionarios estadounidenses y de la OTAN citaron la crítica situación de las poblaciones de Patriot en Europa.

[9]Washington Post, 26 de agosto de 2026. Mark Cancian, CISS: simulaciones de un conflicto alrededor de Taiwán agotan muchas municiones críticas en pocas semanas; Subrayó la falta de buenos sustitutos para Patriot y THAAD una vez que las acciones fueron consumidas.

[10]Associated Press, 28 de agosto de 2026, revisión de los primeros seis meses de guerra con Irán y consecuencias regionales sobre la credibilidad de la garantía estadounidense.

[11]Associated Press, 30 de agosto de 2026: huelgas estadounidenses contra lanzadores iraníes cerca del Estrecho de Ormuz y anuncio iraní de incendio en sitios estadounidenses en Jordania.

[12]Reuters, 12 de julio de 2026: Las elecciones legislativas israelíes están programadas para el 27 de octubre de 2026; varias encuestas indican que la coalición de Benjamin Netanyahu podría perder su mayoría, sin que una mayoría alternativa sea evidente.

[13]Washington Post, 26 de agosto de 2026, sobre la redistribución de recursos estadounidenses del Indo Pacífico al Oriente Medio y las preocupaciones de los aliados asiáticos.

[14]Washington Post, 26 agosto 2026: más de 30 edificios del Pacífico fueron enviados al Medio Oriente; Un funcionario taiwanés anticipa los retrasos de CAP-3 y describe el desplazamiento como « troubling ».

[15]Reuters, 24 de agosto de 2026, « Corea del Norte preparando nuevos despliegues de tropas en Rusia ». The South Korean Ministry of Defence reports that Pyongyang continues to provide Russia with short-range ballistic missiles and more than 15 million artillery shots, and is preparing for further deployments of troops.

[16]Reuters, 31 de agosto de 2026, « Corea del Norte dice la política hostil de Estados Unidos sin cambios, votos para fortalecer la fuerza nuclear ».

[17]Reuters, del 16 al 17 de agosto de 2026, sobre la decisión de Donald Trump de reducir ciertos ejercicios estadounidenses-surcoreanos, sobre todo después de la negativa de Seúl a participar en acciones contra Irán.

[18]Reuters, 25 de agosto de 2026, sobre la nueva campaña estadounidense de sanciones contra Irán, incluidas más de veinte entidades del Oriente Medio y Asia, incluida China, acusadas de apoyar los programas nucleares y balísticos iraníes.

[19]Wall Street Journal, 26 de agosto de 2026, investiga la creciente dependencia de drones Shahed en motores, giroscopios y componentes electrónicos de China o a través de intermediarios chinos.

[20]Reuters, julio-agosto 2026: información referida a un posible suministro chino de sistemas de defensa antiaérea al Irán; Beijing negó estas alegaciones. Reuters, 29 de julio de 2026, « China, cálculo crudo en la guerra de Irán ».

[21]Reuters, 30 de agosto de 2026, « Merz dice que Alemania finaliza la respuesta al presunto ataque de Leipzig ». Berlín habla de un escenario de ataque híbrido pero aún no había atribuido oficialmente el incidente.

[22]Reuters, 30 de agosto de 2026, « La OTAN no ve amenaza inminente de ataque ». La OTAN dice que ve más actividades híbridas rusas sin ver una amenaza inminente de ataque convencional.

[23]Pew Research Center, survey conducted in 36 countries from 8 February to 13 May 2026, published on 23 June 2026. Confianza mediana en Donald Trump para asuntos internacionales: 23%. En Alemania, el 23% cree que Estados Unidos tiene en cuenta los intereses de otros países, en comparación con el 60% en 2023.

[24]Reuters, 8 de julio de 2026, cumbre de la OTAN en Ankara: Donald Trump atacó España y relanzó la disputa de Groenlandia, reafirmando luego la unidad de la Alianza. Reuters, 3 de julio de 2026: Los 32 miembros habían aprobado un texto que reafirmaba un compromiso « ironclado » con la defensa colectiva.

[25]Reuters, 22 de enero de 2026, « Líderes de la UE para reunirse con Estados Unidos a pesar de la vuelta de Trump en Groenlandia ». Los europeos habían preparado un paquete de 93 mil millones de euros de represalia comercial después de las amenazas estadounidenses a Groenlandia.

[26]Pew Research Center, 23 de junio de 2026, « Trump obtiene críticas negativas internacionalmente como pocos dicen que Estados Unidos es un socio confiable ». En Canadá, la parte de los Estados Unidos calificada fiable aumentó de 83% en 2022 a 35% en 2026.

[27]Associated Press, 28 de agosto de 2026: seis meses después del comienzo de la guerra, Irán mantuvo palancas, especialmente alrededor del Estrecho de Ormuz, mientras que varios socios del Golfo cuestionaron la fuerza de la protección estadounidense.

[28]Reuters, 28 de agosto de 2026, « Suecia para desplegar aviones de combate, guerras a Finlandia ».

[29]Reuters, 27 de agosto de 2026, « Pentagones OTAN revisa la preparación de opciones de tropas para Hegseth para el 6 de noviembre ».

[30]Reuters, 30 de agosto de 2026, « Jefe de Defensa Ucraniano para esbozar el plan de guerra como Kyiv parece más fondos »: Kyiv estima que su déficit de financiación militar es de 27.000 millones de dólares.

[31]En cuanto a las tensiones árticas y el aumento de la cooperación entre Canadá y los países nórdicos en el contexto de la presión estadounidense sobre Groenlandia, véase el desarrollo de 2026 reportados por Reuters y los gobiernos interesados.

[32]Reuters, 24 de agosto de 2026: La inteligencia de Corea del Sur cree que Corea del Norte está preparando nuevos despliegues en Rusia y sacando lecciones operacionales de su compromiso; Seúl estima que en Moscú se entregaron más de 15 millones de rondas de artillería.

[33]European External Action Service, 4th EAAS Report on Foreign Information Handling and Interference Threats, March 2026: Elections are described as a priority target of Russian operations, with a three-phase logic observed in particular in Germany, Poland, Romania, Moldova and the Czech Republic.

[34]Associated Press, December 2024, based on declassified Romanian documents: coordinated campaign on TikTok and Telegram around Călin Georgescu; One user reportedly paid $381,000 to promote content. Rusia negó cualquier interferencia.

[35]CBS News, 8 de abril de 2026; Washington Post, 21 de febrero de 2025: JD Vance apoyó públicamente a Viktor Orbán y conoció a Alice Weidel; Elon Musk también apoyó AfD. Estas intervenciones son públicas y no se tratan aquí como operaciones ilegales atribuidas a Rusia.

[36]Washington Post, 20 de marzo de 2026: campaña de administración de Trump contra ciertas reglas digitales europeas; Según el periódico, una investigación interna del Departamento de Estado no había establecido acusaciones políticamente avanzadas de censura europea.

[37]Rusia y Belarús anunciaron el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en el territorio de Belarús. Su estado operativo y ubicación precisos siguen siendo parcialmente opacos; Sin embargo, su presencia declarada está cambiando la planificación estratégica alrededor del flanco oriental de la OTAN.