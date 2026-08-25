Revista de prensa: Líbano sometido a presión entre la escalada en las armas sur-americano-iraniana

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El Sur en el centro de las preocupaciones y Ali al-Taher como punto de cristalización

La prensa del 25 de agosto de 2026 pone al Líbano frente a dos movimientos que intersectan. El primero es militar y se refiere directamente al Sur, con la continuación de las operaciones israelíes y la tensión alrededor de las alturas de Ali al-Taher. El segundo es regional. Se debe a la dramática intensificación de la presión económica estadounidense contra Irán. Entre los dos está el Estado libanés, que trata de preservar el camino de las negociaciones, buscando al mismo tiempo garantías internacionales. Varios periódicos describen una fase en la que el calendario diplomático sigue suspendido de los acontecimientos militares. Al Jumhouria, de 25 de agosto de 2026, informa que todavía no se ha fijado fecha para la octava sesión de negociación directa entre el Líbano e Israel en Roma. Según las fuentes diplomáticas citadas por el diario, Beirut no recibió ninguna nueva información del mediador estadounidense. Creen, sin embargo, que Washington prefiere limitar las operaciones alrededor de Ali al-Taher en lugar de permitir que la confrontación se difunda. En la misma publicación se menciona un temor diferente: Israel podría haber elegido una opción militar para imponer una nueva realidad en el Sur antes de alcanzar un compromiso político. Esta hipótesis se basa, entre otras cosas, en la continuación de los bombardeos y las operaciones de destrucción en varios sectores. Al Jumhouria también destaca que la evolución de Ali al-Taher puede afectar directamente la reanudación de las negociaciones.

Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, presenta también a Ali al-Taher como uno de los principales puntos de tensión. Según la información reunida por el periódico, el ejército libanés no se opondría a tomar posición sobre estas alturas. Sin embargo, solicitaría garantías estadounidenses. Ello debería incluir el cese de las operaciones israelíes en la zona y el retiro total de Israel antes del despliegue de tropas libanesas. El diario dice que el tema es una parte importante de las discusiones entre Beirut y Washington. También informa que el Presidente Joseph Aoun intercambió con los estadounidenses en una fórmula que permitió al ejército desplegarse después de la retirada de elementos de Hezbollah. The Speaker also reportedly informed the Speaker of the House, Nabih Berri, of this process. El periódico añade, sin embargo, que Hezbollah es cuidadoso con las garantías estadounidenses o israelíes. Por lo tanto, esta divergencia complica una solución que, en papel, transferiría el control de la zona al ejército sin una batalla importante. Al Arabi Al Jadid también informa de la continuación de las huelgas israelíes y recuerda que las Naciones Unidas consideran que la línea azul es la referencia pertinente en el sur. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano afirma que toda presencia militar israelí al norte de esta línea constituye una violación de la resolución 1701.

Annahar de 25 de agosto de 2026 describe dos escenarios relativos a las alturas de Ali al-Taher. Según una fuente de seguridad citada por el diario, Hezbollah entrega la zona al ejército libanés o Israel lanza una operación militar para controlarla. Esta alternativa ilustra la reducción del margen de maniobra libanés. El periódico también señala que la cuestión del futuro método de verificación de los acuerdos sigue en manos del mediador estadounidense. Una fuente oficial afirma que Joseph Aoun no negoció con los funcionarios italianos la elección del país o agencia responsable de esta misión. Según esta versión, Washington mantiene la responsabilidad de definir la fórmula apropiada. Al mismo tiempo, Annahar señala que las operaciones israelíes de bombardeo, destrucción y circulación de la tierra continúan en varias localidades meridionales. Por lo tanto, la combinación de esta presión militar y la falta de un calendario preciso para la nueva reunión en Roma es incierta.

París y Riyadh quieren fortalecer el estado mientras Washington conserva el papel decisivo

La actividad diplomática alrededor del Líbano es el otro componente importante de la primera página. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, da un lugar central a la visita del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salmane a París y sus conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron. El comunicado conjunto Franco-Saudi afirma la voluntad de ambos países de intensificar sus esfuerzos para llegar a una solución definitiva del conflicto en el Líbano. Este enfoque debe, según el informe diario, fortalecer al Estado libanés y sus instituciones, preservar su soberanía e integridad territorial. París y Riad también reafirman su apoyo a las fuerzas armadas libanesas. Exhortan a que se aplique plenamente la resolución 1701, el desarme de los grupos armados no estatales y la retirada israelí de todo el territorio libanés. El comunicado también apoya los esfuerzos de Joseph Aoun y el gobierno encabezado por Nawaf Salam. El acercamiento franco-saudi da al expediente libanés una dimensión que va más allá de las negociaciones con Israel solo. Coloca la reconstrucción de las instituciones y el fortalecimiento del ejército en el centro de la estrategia diplomática.

Ad Diyar del 25 de agosto de 2026 pregunta precisamente sobre los objetivos franceses. Según fuentes diplomáticas citadas por el diario, París buscaría un compromiso saudita significativo en la preparación de una conferencia en apoyo del ejército libanés y las fuerzas de seguridad. Francia desearía una participación financiera y política capaz de dar a esta iniciativa una base árabe más fuerte. El periódico también se refiere al debate sobre la posible fuerza sucesora de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. París quiere conservar un lugar en esta arquitectura futura. Sin embargo, la prensa también describe la creciente influencia de Italia, especialmente después de los contactos políticos y militares libaneses con Roma. Ad Diyar considera que Washington, sin embargo, sigue siendo el actor externo con el peso decisivo. Según su análisis publicado el 25 de agosto de 2026, los demás poderes deben tratar las elecciones americanas, ya sea el papel francés, italiano, saudita o iraní.

El mismo contexto explica la importancia de la visita anunciada por una importante delegación económica de los Emiratos Árabes Unidos. Varios periódicos del 25 de agosto de 2026 informan de que Joseph Aoun discutió los preparativos para esta visita con el embajador libanés en los Emiratos Árabes Unidos, Tarek Mnaymneh. La delegación, dirigida por el Ministro de Comercio Exterior de Emirati Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, debe incluir a 67 dirigentes económicos y empresariales y viajar al Líbano los días 26 y 27 de agosto. Más allá de su dimensión comercial, esta visita viene cuando las autoridades buscan colocar al Líbano en canales de inversión árabes. Así, complementa el aspecto político franco-saudi con una perspectiva económica del Golfo. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, lo convierte en uno de los principales títulos de su uno, evocando la reapertura de las puertas de la inversión del Golfo.

Washington convierte la confrontación con Teherán en una guerra financiera

La segunda noticia importante común a todos es Irán. Varias publicaciones del 25 de agosto de 2026 dan un lugar importante al nuevo mecanismo de sanciones anunciado por Washington. Asharq Al-Awsat presenta esta ofensiva como un « terreno económico » diseñado para aislar aún más a Teherán. Según el periódico, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ampliado el alcance de las sanciones secundarias para incluir activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte. Alrededor de 60 personas, entidades y buques vinculados a Irán se ven afectados por las medidas comunicadas en la vida cotidiana. El ministro del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent explica que el objetivo es cortar los canales económicos que todavía permiten que el sistema de Irán funcione. También advierte a los países y empresas que mantienen su relación con Teherán que pueden ser excluidos del sistema financiero basado en dólares. El presidente Donald Trump dice que Irán está colapsando.

Al Arabi Al Jadid del 25 de agosto de 2026 más detalles sobre los mecánicos buscados por Washington. Los informes diarios de que las nuevas sanciones deben incluir compradores y transportistas de petróleo iraníes, empresas de transporte marítimo, oficinas de cambio de divisas, zonas libres, operaciones financieras y otros intermediarios que permitan a la economía iraní mantenerse vinculada al comercio internacional. Al mismo tiempo, el rial iraní alcanzó un nuevo bajo, alrededor de 2,02 millones de rials por un dólar según los datos reportados por el periódico. Washington quiere poner a los socios comerciales de Irán ante una alternativa: mantener su relación con Teherán o mantener su acceso al sistema financiero dominado por Estados Unidos. However, Iranian officials challenged the American presentation. El Viceministro de Relaciones Exteriores iraní Kazem Gharibadi subraya la contradicción que ve entre la afirmación estadounidense de haber destruido en gran medida las capacidades iraníes y la necesidad declarada de llevar a cabo una ofensiva financiera de magnitud excepcional.

Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, también dedica gran atención a lo que él describe como un « carnaval » de sanciones. El periódico señala que China es una de las pruebas principales de la eficiencia del dispositivo estadounidense, ya que compraría más del 80% del petróleo iraní exportado de fuentes que reanuda. Por lo tanto, la verdadera cuestión se convierte en la aplicación de sanciones secundarias a agentes fuera del Irán. Si Washington logra convencer o obligar a los compradores, transportistas e intermediarios financieros a retirarse, el impacto podría ser considerable. De lo contrario, Teherán conservaría rutas comerciales que le permitieran amortizar parte del choque. Esta pregunta pasa por varios periódicos: el anuncio estadounidense es masivo, pero su eficacia dependerá del comportamiento de los socios económicos de Irán.

La mediación sigue siendo activa a pesar de la escalada económica

Pero el endurecimiento norteamericano no significa detener la diplomacia. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, informa que el líder del ejército pakistaní, Asim Munir, visitó Teherán en un intento por reactivar los esfuerzos de mediación con Washington. Según fuentes paquistaníes reportadas por varios periódicos, Munir había intercambiado con Donald Trump antes de su viaje. La visita tiene por objeto, en particular, reducir la crisis de confianza entre los Estados Unidos e Irán. También intervino antes de una visita a Teherán por el Ministro de Relaciones Exteriores de Omán Badr Al Busaidi. Omán debe discutir la navegación en el Estrecho de Ormuz. La coexistencia entre las máximas sanciones y las mediaciones demuestra que las dos lógicas no excluyen. Washington aumenta el costo económico de la negativa de Irán, al tiempo que permite mantener canales para que las partes vuelvan a negociar.

Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, también describe los intercambios que implican al Ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi, Omán y Pakistán como un intento de recircular mensajes entre Washington y Teherán. La cuestión del Estrecho Ormuz sigue siendo esencial. Las interrupciones en el tráfico marítimo tienen efectos que exceden mucho a Irán. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, señala que el petróleo está evolucionando alrededor de los 90 dólares y que los precios del combustible están sufriendo las consecuencias de detener o reducir el paso de determinados buques que transportan productos derivados del petróleo. Así pues, la confrontación económica se convierte en un problema mundial de oferta y precios. También afecta al Líbano, cuya vulnerabilidad energética sigue siendo elevada.

Esta fragilidad ya aparece en el sector eléctrico libanés. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, informa que el aumento excepcional de los precios del petróleo afecta directamente a la electricidad en el Líbano. El precio internacional del petróleo diesel se habría acercado a 1.500 dólares por tonelada, mientras que el presupuesto de la institución 2026 se había construido sobre un supuesto de unos 680 dólares. El diario añade las consecuencias de la guerra, las pérdidas no técnicas y la disminución de la recaudación de facturas en varias regiones. Por lo tanto, el brazo entre Washington y Teherán no es sólo un sujeto político internacional para Beirut. Sus consecuencias energéticas pueden exacerbar directamente las dificultades financieras y sociales del Líbano.

El caso Shibani revela tensiones internas alrededor de la relación con Irán

La cuestión iraní finalmente tiene una extensión libanesa directa con el destino de Mohammad Reza Shibani. Varios periódicos el 25 de agosto de 2026 informan de que el ex embajador iraní obtuvo una residencia de seis meses en el Líbano sin recuperar el estatuto de embajador acreditado. Al Akhbar afirma que el Director de Seguridad General Hassan Choucair jugó un papel en la búsqueda de una fórmula para evitar nuevos enfrentamientos con Teherán. Según el diario, la solución ahora distingue dos preguntas: el derecho de Shibani a permanecer en el Líbano y su condición diplomática. Su presencia se hace legal durante seis meses, pero su misión como embajador sigue siendo completa. Al Akhbar presenta esta evolución como un fracaso para aquellos que pidieron su partida.

Annahar de 25 de agosto de 2026 adopta una lectura diferente e insiste en las contradicciones institucionales causadas por esta solución. The newspaper reports that the General Security Directorate granted Shibani a courtesy residence, whereas the Ministry of Foreign Affairs would not have been involved in this decision. Recuerda que el Ministro de Relaciones Exteriores Youssef Raggi había defendido una posición mucho más estricta después de la clasificación de Shibani entre personas indeseables. Para Annahar, el caso va más allá de la situación personal del ex embajador. Se plantea la cuestión de la capacidad del Estado de aplicar sistemáticamente sus propias decisiones sobre soberanía y relaciones diplomáticas. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, confirma la concesión de una residencia de seis meses a título civil e informa de que el Ministerio de Relaciones Exteriores no había sido informado de la decisión en el momento en que sus fuentes fueron entrevistadas.

El tratamiento del 25 de agosto muestra una sola línea de tensión en varias formas. En el sur, el Líbano está tratando de evitar una batalla alrededor de Ali al-Taher que derrame el camino diplomático. En París, Francia y Arabia Saudita están tratando de situar el estado y el ejército en el centro del asentamiento. En Washington, la administración Trump lanza una ofensiva económica de magnitud excepcional contra Teherán. Finalmente, en Beirut, el caso Shibani muestra que la relación con Irán sigue causando diferencias dentro de las propias instituciones. Por lo tanto, el hilo común no es un acontecimiento aislado, sino una cuestión de equilibrio de poder: ¿quién puede imponer las reglas de la siguiente fase, mientras que las negociaciones continúan sin haber producido aún un acuerdo y la presión militar, financiera y diplomática está aumentando simultáneamente?

Política local: el Estado libanés enfrentado a la prueba Sur, las divisiones de negociación y la relación con Irán

Joseph Aoun defiende el estado mientras la crisis en el Sur impone su calendario

La política nacional del Líbano sigue dominada por la guerra en el Sur y por la capacidad del Estado de tomar la iniciativa en un tema intersectorial entre Hezbolá, Israel y Estados Unidos. El 25 de agosto de 2026, varias publicaciones describieron una presidencia que trataba de mantener el camino diplomático evitando al mismo tiempo una nueva extensión del conflicto. Esta estrategia se refleja en las actividades del Presidente Joseph Aoun, pero también en los debates sobre las alturas de Ali al-Taher y las negociaciones directas con Israel. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, informa que Joseph Aoun recibió al Ministro de Defensa Michel Menassa para examinar la situación de seguridad y las necesidades del ejército. También se reunió con varios políticos. Junto con el diputado Ahmad al-Khair, discutió los resultados de su visita a Roma y las discusiones sobre el acuerdo marco. La cuestión es fundamental, ya que las autoridades todavía esperan adoptar disposiciones para estabilizar el Sur sin más enfrentamiento general. Al mismo tiempo, Aoun aprovechó la conmemoración del nacimiento del profeta para llamar al Líbano a la paciencia, la unidad y la reconstrucción de un Estado fuerte y justo. Presentó la unidad nacional como el principal baluarte ante los desafíos. Esta declaración tiene un significado político particular en un país donde la elección de las negociaciones con Israel es ahora directamente desafiada por Hezbollah.

La situación de Ali al-Taher concentra gran parte de estas contradicciones. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, informa que el ejército libanés estaría dispuesto a tomar el control de las alturas, siempre que se obtuvieran garantías estadounidenses sobre la cesación de las operaciones israelíes y la retirada previa de las fuerzas israelíes. Según noticias del periódico, Joseph Aoun se acercó a esta posibilidad con los estadounidenses e informó al Presidente de la Cámara, Nabih Berri. El objetivo sería evitar que la controversia culminara en una batalla que pudiera conducir a una nueva extensión de la guerra. Sin embargo, Hezbollah no confiaría en las salvaguardias estadounidenses o israelíes. La cuestión ya no es sólo militar. Afecta directamente la división de responsabilidades entre la Presidencia, el ejército y Hezbolá. También plantea la cuestión de si el Estado puede convertirse en el único interlocutor en los arreglos relativos al territorio libanés.

Annahar del 25 de agosto de 2026 resume esta situación con dos escenarios: una entrega de las alturas de Ali al-Taher al ejército libanés o una operación israelí para llevarlos por la fuerza. El diario cree que el archivo está ahora integrado en las relaciones de poder regionales. Esta lectura da a la decisión de Hezbollah una importancia política importante. Un traslado al ejército fortalecería la posición del estado y podría evitar una batalla. Una negativa prolongada aumentaría el riesgo de una operación israelí. La cuestión de la soberanía, invocada regularmente por las diversas fuerzas políticas, se enfrenta así a una situación muy concreta: determinar quién controla una posición militar estratégica y en qué condiciones se puede transferir ese control al ejército.

Hezbollah ataca la elección de las negociaciones y abre simultáneamente la cuestión de un diálogo con Washington

El desacuerdo político más claro se refiere a negociaciones directas entre el Estado e Israel. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, informó de las declaraciones del diputado Hassan Ezzeddine, miembro del bloque parlamentario de Hezbollah. Cree que el acuerdo marco ha llevado al poder político a alejarse de sus propios compromisos. Acusa a las autoridades de perder su orientación nacional e incluso pide el enjuiciamiento de los responsables de la coordinación con Israel. Para Hezbollah, el problema incluye la existencia de una seguridad y coordinación militar prevista en el mecanismo de negociación. Estas declaraciones muestran el alcance del conflicto político en torno al método elegido por el Estado. El gobierno considera las negociaciones como una manera de lograr la retirada y estabilización israelíes. Por el contrario, Hezbollah lo considera un mecanismo que podría imponer condiciones israelíes al Líbano.

Al Sharq, de 25 de agosto de 2026, reporta una crítica comparable de Hassan Ezzeddine. El honorable Miembro pregunta qué negociaciones directas han traído desde que fueron lanzadas y acusa el poder de haber elegido este camino a pesar de las divisiones que causa. Se opone a las negociaciones directas a una fórmula indirecta que, a su juicio, podría haberse beneficiado de un apoyo nacional más amplio. Él va tan lejos como para considerar que el poder político ha perdido su capacidad de gobernar cuando se aleja de las preocupaciones de la población mientras persigue una estrategia que aún no ha obtenido el retiro israelí. La virulencia de esta posición demuestra que la cuestión del Sur ya no se limita a desacuerdos tácticos. Forma parte del debate sobre la legitimidad de las decisiones ejecutivas y sobre la forma en que deben tomarse decisiones importantes en materia de seguridad nacional.

Sin embargo, el mismo Hezbollah envía una señal diferente a Washington. Annahar del 25 de agosto de 2026 vuelve a Mahmoud Qomati, quien dijo que el partido no cerró permanentemente la puerta para dirigir el contacto con los estadounidenses y que una decisión dependería de las circunstancias y el interés político. Los diarios señalan que tal declaración no se presenta como una improvisación. Habría sido precedido por discusiones internas sobre la posible utilidad de un canal con Washington. La paradoja es importante: Hezbollah critica las negociaciones directas dirigidas por el Estado con Israel, pero en sí misma se contempla la posibilidad de contacto directo con Estados Unidos. Annahar señala, sin embargo, que el partido no considera a Washington como mediador neutral y no necesariamente prevé la apertura inmediata de un diálogo.

Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, coloca este tema en los debates internos de la administración estadounidense. Los informes diarios de que algunos de los funcionarios estadounidenses considerarían que las autoridades libanesas enfrentan graves dificultades para cumplir sus compromisos y que los intermediarios árabes o regionales han mencionado la utilidad de los contactos con Hezbollah. El periódico también menciona un enfoque atribuido al vicepresidente estadounidense JD Vance, según el cual el caso libanés podría integrarse en un acuerdo más amplio con Irán. Insiste en las declaraciones de Tom Barrack, que había considerado difícil llegar a un acuerdo serio en ausencia de Hezbollah e Irán, antes de dejar claro que Washington estaba negociando con el Estado libanés y considerando a Hezbollah como una organización terrorista extranjera. Estas posiciones sucesivas se alimentan en el Líbano interpretaciones contradictorias de la posible existencia de un nuevo camino de diálogo.

Nawaf Salam favorece el regreso de las personas desplazadas y mantiene el objetivo de la retirada israelí

El Primer Ministro Nawaf Salam, por su parte, trata de vincular la política de negociación con las consecuencias concretas de la guerra. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, informa que recibió una delegación de la ciudad meridional de Dhayra. The Head of Government stated that the State would not allow the inhabitants of this and other populations of the South to bear the consequences of displacement alone. Se están estudiando varias soluciones de vivienda, incluido el pago de subsidios de alquiler. En particular, Salam afirmó que esas medidas debían adoptarse paralelamente a los esfuerzos por lograr un retiro total de Israel y crear condiciones para el regreso seguro de los habitantes a sus aldeas y tierras.

Al Sharq, de 25 de agosto de 2026, también informa que Nawaf Salam se niega a gobernar por filtraciones o por declaraciones atribuidas a fuentes anónimas. Su oficina destacó que sus posiciones deben ser consideradas oficiales cuando sean publicadas directamente por él o por sus servicios. Esta aclaración se produce en un clima político donde la información sobre las negociaciones, las relaciones con Washington y las diferencias institucionales a menudo circulan por fuentes anónimas. Refleja el deseo de seguir controlando las palabras del gobierno. Al mismo tiempo, el Primer Ministro mantiene su línea a favor de un estado único, fuerte y justo. Con ocasión de la conmemoración religiosa del 25 de agosto, espera que el Líbano pueda encontrarse bajo el techo del mismo Estado capaz de proteger su dignidad y seguridad.

Esta línea recibe el apoyo explícito del Mufti de la República, Abdellatif Deriane. Al Jumhouria, de 25 de agosto de 2026, informa que el mufti ha declarado su apoyo al Presidente, al Gobierno y a su Primer Ministro en sus esfuerzos por poner fin a los ataques israelíes, liberar el territorio e imponer la autoridad estatal sobre el Líbano en su conjunto. También defendió los esfuerzos gubernamentales por resolver la crisis económica y social. Deriane destacó sobre todo la necesidad de tener el valor de la paz, creyendo que una decisión de tregua de poner fin a la destrucción puede ser más difícil y valiente que una decisión de guerra. Finalmente afirmó que cualquier ataque político contra la Presidencia del Consejo de Ministros constituía un ataque contra el país y defendía la cooperación entre las tres Presidencias.

El caso Shibani expone una divergencia institucional sobre la relación con Teherán

La situación de Mohammad Reza Shibani es otra cuestión política interna donde las diferencias son visibles. El ex embajador iraní no fue acreditado como nuevo embajador, pero su estancia en el Líbano fue prorrogada eventualmente. Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, informa que el Director General de Seguridad General, Hassan Choucair, ha contribuido a una solución que permite a Shibani permanecer en el territorio durante seis meses. El periódico afirma que la fórmula se basa en las facultades administrativas de la Seguridad General y separa su derecho de residencia de su antiguo estatuto diplomático. Afirma que esta solución fue coordinada políticamente con Joseph Aoun y Nabih Berri. Según Al Akhbar, impide que el caso se convierta en un enfrentamiento directo con Teherán.

Annahar, de 25 de agosto de 2026, insiste más en los problemas institucionales que plantea esta decisión. The newspaper reports that the Ministry of Foreign Affairs would not have been consulted before the granting of the comity residence. El Ministro Youssef Raggi sostuvo, sin embargo, que la continua existencia de Shibani en el Líbano después de su clasificación como persona indeseable planteaba un problema jurídico y diplomático. El periódico recuerda que la pregunta ahora supera a la persona de Shibani. Se refiere a la capacidad del Estado para hacer cumplir una decisión soberana uniformemente. Para Annahar, la solución administrativa ciertamente evita una crisis inmediata con Irán, pero también revela la existencia de diferentes lecturas dentro del aparato estatal.

Asharq Al-Awsat del 25 de agosto de 2026 confirma la existencia de esta divergencia. The daily reports that Shibani obtained a six-month legal residence as an Iranian citizen and not as a diplomat. Una fuente de seguridad explica que Hassan Choucair propuso esta solución sobre la base de su competencia jurídica e informó a los políticos pertinentes. Por otra parte, fuentes del Departamento de Relaciones Exteriores afirmaron que el departamento no había sido informado de la decisión en el momento en que fueron entrevistados. La coexistencia de estas dos versiones muestra que el problema también se refiere a los canales de decisión entre la Presidencia, el Gobierno, la Seguridad General y la diplomacia libanesa.

El ejército se convierte en el punto de convergencia de estrategias competidoras

En este paisaje fragmentado, el ejército libanés parece ser una de las pocas instituciones alrededor de las cuales convergen varios actores, sin embargo opuestos al resto. Joseph Aoun insiste en su papel en el Sur. Nawaf Salam busca fortalecer la autoridad estatal. Francia y Arabia Saudita anuncian su apoyo a las fuerzas armadas. Incluso los escenarios relativos a Ali al-Taher contemplan al ejército como la fuerza probable para tomar el control de la posición si se encuentra una solución política. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, informa que París desea obtener de Riad un importante compromiso en la conferencia preparatoria para apoyar al ejército y a las fuerzas de seguridad. En particular, Francia buscaría la participación financiera saudita que daría al proyecto una dimensión árabe más fuerte.

El papel del ejército también está vinculado al futuro de la maquinaria internacional en el Sur. Al Joumhouria del 25 de agosto de 2026 señala que la visita del comandante del ejército Rodolphe Haykal a Roma se planificó independientemente de las negociaciones directas con Israel y se refirió a los mecanismos de apoyo a la institución militar. Al mismo tiempo, siguen abiertos los debates sobre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. La falta de acuerdo sobre la fuerza o mecanismo para llevar a cabo ciertas misiones después del final del mandato actual hace que la capacidad militar de desplegar y ejercer su autoridad sea aún más importante.

La política interna libanesa de 25 de agosto de 2026 está estructurada en torno a una contradicción persistente. Las principales instituciones estatales defienden una estrategia de negociación, fortalecimiento del ejército y búsqueda de garantías internacionales. Hezbollah desafía una parte esencial de esta estrategia, en particular las negociaciones directas con Israel, permitiendo al mismo tiempo una posible apertura a Washington. El caso Shibani muestra que la relación con Irán sigue causando diferencias dentro de las propias instituciones. Entre estas líneas de fractura, Ali al-Taher se convierte en mucho más que una posición militar. Su destino puede determinar la credibilidad del ejército, la continuidad de las negociaciones y el equilibrio político entre el Estado y Hezbolá en la próxima fase.

Citas y discursos de figuras políticas: Estado, paz y soberanía en el corazón de los discursos

Joseph Aoun coloca la unidad nacional sobre las divisiones políticas

Las declaraciones de funcionarios libaneses comunicadas por la prensa el 25 de agosto de 2026 están dominadas en gran medida por tres nociones: el Estado, la soberanía y la búsqueda de una salida de la guerra. El Presidente Joseph Aoun utiliza la conmemoración del nacimiento del profeta para colocar estas cuestiones en un llamamiento más amplio a la unidad nacional. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, informa que se refiere a un Líbano enfrentado a graves problemas, entre reiterados ataques israelíes contra el territorio y una crisis económica y social que sigue afectando a los ciudadanos. El Presidente exhorta a los libaneses a aprovechar los valores de la paciencia, la coherencia y la unidad para hacer frente a estas dificultades y continuar la reconstrucción de un estado « fuerte y justo ». Destaca sobre todo la capacidad de ese Estado para proteger a todos sus ciudadanos sin discriminación. Su mensaje termina con una clara declaración política: la unidad nacional debe ser el principal baluarte del país ante los desafíos. La declaración tiene una dimensión particular en un momento en que las negociaciones con Israel, la cuestión del desarme y el control de las posiciones militares en el Sur causan fuertes divisiones internas.

Al Binaa, de 25 de agosto de 2026, informa de la misma declaración destacando el llamado de Joseph Aoun a reconstruir una autoridad pública capaz de proteger a todos los libaneses. El Presidente asocia explícitamente los valores de convivencia y tolerancia con el pacto nacional libanés. Por lo tanto, el discurso busca presentar el fortalecimiento del Estado no como la victoria de un lado sobre otro, sino como condición para el mantenimiento del sistema de convivencia. Esta idea también se refleja en su actividad política. Varios periódicos del 25 de agosto informaron de que había recibido al Ministro de Defensa Michel Menassa para examinar la situación de seguridad y las necesidades de la institución militar. También se reunió con Miembros con los que discutió los resultados de su visita a Roma y el acuerdo marco. Así pues, el mensaje presidencial sobre la unidad está acompañado de medidas centradas en el ejército, la negociación y la búsqueda de apoyo internacional.

El MP Ghassan Hasbani, recibido por Joseph Aoun, da a esta pregunta una formulación política más directa. Al Sharq, de 25 de agosto de 2026, informa que insiste en la existencia de un Estado libanés legítimo que representa a la población en foros nacionales e internacionales. Considera esencial, en esta etapa, preservar este papel y no reconocer ninguna legitimidad paralela capaz de hablar en nombre del Líbano. Esta declaración se refiere directamente al debate sobre el lugar de Hezbollah y la identidad del interlocutor autorizado para negociar cuestiones de guerra y paz. Así complementa el discurso presidencial: donde José Aoun insiste en la unidad y reconstrucción del Estado, Hasbani enfatiza la exclusividad de su representación política.

Nawaf Salam asocia la paz con el regreso del pueblo del Sur

El primer ministro Nawaf Salam toma una línea estrecha, pero su discurso se centra más en las consecuencias humanas de la guerra. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, informa que con ocasión de la conmemoración religiosa, Salam pide que se mantenga de la tradición profética la justicia, la compasión, la tolerancia, el rechazo de las divisiones y la prioridad otorgada a la paz. Espera que los próximos días traigan seguridad y estabilidad al Líbano, permita que los habitantes regresen a sus hogares y lleven a todos los libaneses a encontrarse bajo la autoridad de un estado « fuerte y justo ». La expresión se une directamente al vocabulario utilizado por Joseph Aoun. Muestra la existencia de un eje común entre la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo sobre la centralidad del Estado.

Nawaf Salam convirtió este principio en un compromiso concreto cuando recibió una delegación de Dhayra. Según Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, el Primer Ministro afirma que el Estado no abandonará a los habitantes de esta localidad u otras poblaciones del sur que enfrentan la carga del desplazamiento. Anunció el estudio de varias soluciones de vivienda, incluyendo asignaciones de alquiler. Sobre todo, vincula esta respuesta social a la acción diplomática a favor de la retirada completa de Israel. El objetivo declarado es crear condiciones para que los habitantes del Sur regresen con seguridad a sus aldeas y tierras. La fórmula muestra que el gobierno busca retratar la negociación no como una opción abstracta, sino como una forma de recuperar a los desplazados.

Al Sharq, de 25 de agosto de 2026, también informa sobre el desarrollo de la oficina de Nawaf Salam sobre su comunicación. El Primer Ministro afirma no utilizar filtraciones o declaraciones atribuidas a fuentes anónimas. Sus posiciones, dice su oficina, se anuncian directa y oficialmente. Esta intervención puede parecer secundaria, pero interviene en un contexto en el que las negociaciones y las relaciones entre los funcionarios libaneses se alimentan de numerosas informaciones anónimas. Salam busca así distinguir su discurso oficial del flujo de escenarios políticos que circulan alrededor de las negociaciones, Hezbollah y las relaciones con Washington.

Nabih Berri favorece un discurso de cohesión y deja abierto caminos políticos

El Presidente Nabih Berri también utiliza la conmemoración religiosa para ofrecer un mensaje político centrado en la justicia y la dignidad. Ad Diyar del 25 de agosto de 2026 informa que quiere oportunidades espirituales para convertirse en momentos de acción cotidianos basados en los valores de la justicia y la protección de la dignidad humana. Insiste en la dimensión moral de la vida pública sin entrar en las controversias inmediatas relativas a las negociaciones en esta declaración.

Esta restricción es notable, mientras que Berri está en el centro de varios casos delicados. The information reported by Al Arabi Al Jadid on 25 August 2026 indicates that Joseph Aoun had informed him of his actions concerning Ali al-Taher and the possibility of an army deployment following the withdrawal of Hezbollah elements. Berri sigue siendo así un interlocutor indispensable entre la Presidencia y el movimiento chií. Su papel también aparece en el caso Mohammad Reza Shibani. Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, afirma que la fórmula que permitió al ex embajador iraní obtener una residencia de seis meses fue coordinada con el Presidente de la Sala. Por lo tanto, la posición de Berri es menos que multiplicar las declaraciones públicas que mantener canales de compromiso en los casos en que las posiciones institucionales son muy distantes.

Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, informa que Berri es optimista sobre el futuro desarrollo de las relaciones entre el Líbano y Siria. El periódico le acredita con una evaluación positiva de su reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores sirio Assaad al-Chibani. Según esta lectura, la nueva Siria trataría de estabilizar su medio ambiente y reducir las tensiones con los diversos componentes libaneses. Esta posición es importante porque la relación con Damasco está volviendo gradualmente al debate político libanés después de las convulsiones en Siria. También muestra que Berri tiene la intención de preservar una función de mediación regional más allá del Sur.

Hezbollah endurece su discurso contra las negociaciones, pero relaja el de Washington

El contraste más marcado en las declaraciones políticas proviene de Hezbollah. Hassan Ezzeddine toma una posición muy difícil en el poder. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, informa que acusa el acuerdo marco de haber llevado a la autoridad política a oponerse a las prioridades que había establecido. Considera que el poder ha perdido su brújula nacional y parte rota de la unidad interna. Más importante aún, pide que se enjuicie a los responsables de lo que él llama comunicación y coordinación con el enemigo israelí. Se basa en leyes libanesas que prohíben las relaciones con Israel y critican la presencia de mecanismos de seguridad y coordinación militar en el acuerdo marco.

Al Sharq del 25 de agosto de 2026 reporta otra parte de su argumento. Hassan Ezzeddine preguntó qué habían obtenido las autoridades eligiendo negociaciones directas. Recuerda que una fórmula indirecta habría permitido, a su juicio, que el Estado negociara con un apoyo interno más amplio. Por el contrario, la elección de debates directos se hizo en un contexto de profunda división. También acusa el poder de querer satisfacer las condiciones estadounidenses e israelíes. El diputado va a creer que las autoridades pierden su capacidad de gobernar cuando se alejan de los problemas de los ciudadanos y persiguen una política que no ha producido los resultados anunciados. El discurso constituye así un ataque directo a la estrategia de Joseph Aoun y Nawaf Salam.

Sin embargo, Mahmoud Qomati introduce simultáneamente un importante matiz en el discurso de Hezbollah. Annahar de 25 de agosto de 2026 informa que no cierra permanentemente la puerta para dirigir la comunicación con los Estados Unidos. En su opinión, esa decisión se tomaría a la luz de los intereses y circunstancias políticos. El diario cree que esta declaración ha sido reflejada y que no es una mera improvisación mediática. Hezbollah parece distinguir dos casos: rechaza el principio o forma de negociaciones directas con Israel, pero ya no considera el contacto con Washington como absolutamente imposible. Este desarrollo es aún más notable ya que Estados Unidos mantiene una posición muy hostil hacia él.

Sin embargo, la sombra se enmarca rápidamente por la fiesta. Ad Diyar del 25 de agosto de 2026 informa que, después de las interpretaciones de las palabras de Qomati, Hezbollah ha especificado que el « proceso político » al que concedió una oportunidad designó el canal americano-irano vinculado a Islamabad y no el acuerdo marco libanés-israelí. La precisión impide que las declaraciones de Qomati sean interpretadas como adherencia a la estrategia seguida por el Estado. Por lo tanto, Hezbollah afirma su disposición a esperar y dar una oportunidad a la política, pero sigue favoreciendo un acuerdo regional en el que Irán desempeña un papel central.

Abdellatif Deriane hace de la paz una decisión política valiente

El discurso más desarrollado sobre la paz es el de los Mufti de Abdellatif Deriane Republic. Al Jumhouria, de 25 de agosto de 2026, informó de su apoyo explícito a Joseph Aoun, Nawaf Salam y al Gobierno en sus esfuerzos por poner fin a los ataques israelíes, liberar el territorio y extender la autoridad del Estado sobre todas las tierras libanesas. También apoya los esfuerzos por resolver la crisis económica y social y la renovación de las relaciones con Siria y el acercamiento con Arabia Saudita.

Deriane, sobre todo, formula una defensa política de la elección de la paz. Considera necesario poseer el « valor de esperanza » y el « valor de paz ». Según él, la paz puede ser más difícil que la guerra. Presentó la decisión de una tregua de detener los ataques y la destrucción como una decisión valiente. Por el contrario, considera que la guerra no es necesariamente la opción correcta para la protección de la vida, la dignidad y el futuro. Su intervención da legitimidad religiosa y política a la estrategia de negociación defendida por el ejecutivo.

El mufti también participa en el debate sobre el equilibrio institucional. Dijo que cualquier ataque contra la Presidencia del Consejo estaba dirigido al país en su conjunto. También rechazó los ataques contra las otras dos presidencias y consideró la cooperación entre los tres como garantía de la unidad nacional. En un contexto en que el gobierno es directamente desafiado por Hezbollah y donde aparecen desacuerdos institucionales en el caso Shibani, esta declaración está claramente destinada a evitar que las controversias políticas se conviertan en conflictos entre instituciones o comunidades.

Saad Hariri pone moderación en el centro de su mensaje político

El ex Primer Ministro Saad Hariri también habló en el debate. Al Sharq del 25 de agosto de 2026 informa que aprovecha la conmemoración religiosa para recordar los valores de compasión, moderación y justicia. Cree que el Líbano necesita en particular estos principios en el período en curso. Su mensaje político se basa en tres ideas: moderación capaz de proteger la unidad nacional, un Estado capaz de proteger a los ciudadanos y un diálogo capaz de preservar el futuro. Incluso si ya no tiene la presidencia del gobierno, su intervención se suma a la línea defendida por Nawaf Salam y Abdellatif Deriane sobre la prioridad dada a las instituciones y el diálogo.

Los discursos políticos del 25 de agosto de 2026 revelan así dos visiones de la salida de la crisis. Joseph Aoun, Nawaf Salam, Abdellatif Deriane y varios funcionarios cercanos a la línea institucional presentan el estado, el ejército, la negociación y la paz como herramientas para recuperar el territorio y proteger a los ciudadanos. Hezbollah, a través de la voz de Hassan Ezzeddine, desafia enérgicamente las negociaciones directas con Israel y acusa el poder de haber cruzado los límites políticos y legales. Pero Mahmoud Qomati también introduce la posibilidad de contacto con Washington, signo de que la negativa a negociar no es absoluta y depende del interlocutor y del marco elegido. Entre estas posiciones, Nabih Berri mantiene un discurso público de cohesión mientras permanece comprometido con compromisos políticos. Las citas de hoy muestran menos consenso que una batalla sobre la misma definición del camino a la soberanía: negociación dirigida por el Estado, arreglo regional más amplio o combinación de los dos.

Diplomacia: París y Riyadh impulsan un acuerdo libanés mientras Washington conserva su mano

París y Riyadh colocan al Líbano en el centro de su coordinación

La diplomacia libanesa del 25 de agosto de 2026 está marcada por un aumento de las iniciativas externas en torno al futuro del Sur, el ejército y el lugar del Estado. La secuencia más importante viene de París. La visita del príncipe Mohammed bin Salman a Francia llevó a una posición común con el presidente Emmanuel Macron en Líbano. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, informa que los dos dirigentes acordaron intensificar sus esfuerzos para llegar a una solución definitiva del conflicto en el Líbano. Su enfoque se basa en el fortalecimiento del Estado y sus instituciones, así como en la preservación de la soberanía y la integridad territorial del país. El comunicado franco-saudi apoya también los esfuerzos del Presidente Joseph Aoun y el gobierno encabezado por Nawaf Salam. Pide que se aplique plenamente la resolución 1701, que se siga desmantelando a los grupos armados no estatales y que se retire a Israel de todo el territorio libanés. Por último, París y Riyadh afirman su compromiso con las fuerzas armadas libanesas. Por consiguiente, el mensaje va más allá del cese de las hostilidades. Elabora un reglamento basado en el aumento de la fuerza de las instituciones libanesas y del ejército.

Al Joumhouria del 25 de agosto de 2026 también insiste en esta declaración. Sin embargo, el diario señala un importante elemento diplomático: el texto franco-saudi se centra en la resolución 1701 sin incorporar explícitamente la fórmula del acuerdo marco que actualmente estructura negociaciones directas entre el Líbano e Israel. Esta diferencia se observa mientras que no se ha fijado fecha para la octava reunión de las negociaciones en Roma. Según fuentes diplomáticas citadas por Al Joumhouria, Beirut no recibió ninguna nueva información del mediador estadounidense para establecer esta reunión. Por lo tanto, la diplomacia franco-saudi y el proceso liderado por Washington persiguen el mismo objetivo general de la estabilización, pero no se describen en los periódicos como mecanismos perfectamente idénticos.

Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, sigue interpretando los objetivos franceses. Según fuentes diplomáticas citadas por el periódico, París busca dos compromisos de Riad. La primera se refiere a la conferencia para apoyar al ejército libanés y a las fuerzas de seguridad. Francia desearía que la participación saudita no sea sólo política. También desearía una contribución financiera capaz de dar a la conferencia un peso árabe e internacional superior. En este sentido, el periódico recuerda los primeros tres mil millones de dólares de ayuda saudita al ejército libanés, gran parte de los cuales debía proporcionarse equipo francés antes de la suspensión del plan. Por consiguiente, París tratará de restablecer la cooperación triangular entre Francia, la Arabia Saudita y la institución militar libanesa.

El segundo objetivo asignado a París se refiere al futuro de la presencia internacional en el Sur. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, afirma que Francia desea que se preste apoyo saudita para reducir las reservas estadounidenses de su participación en la futura fuerza sucesora de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. París también desea que Riyadh utilice su influencia para alentar a las autoridades libanesas a adoptar las medidas necesarias con las Naciones Unidas. Así pues, Francia tratará de preservar un papel operacional en las disposiciones de seguridad del Sur, no sólo una influencia diplomática general. Esta lectura también refleja una preocupación francesa: ver que otras potencias occidentales ocupan el espacio que tradicionalmente ocupa en el Líbano.

Roma se asienta en arreglos diplomáticos y militares

Italia parece ser uno de los actores cuyo papel está creciendo. Los recientes desplazamientos de Joseph Aoun y el comandante del ejército Rodolphe Haykal a Roma han reforzado esta percepción. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, describe un nuevo mapa de influencia internacional en el que Washington sigue siendo dominante, pero donde Roma adquiere cada vez más importancia. El diario vincula esta evolución con el deseo americano de diversificar a los socios europeos involucrados en el Líbano. Italia tiene varias ventajas: su experiencia en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, el peso político de su gobierno y la presencia vaticana. El periódico considera que Roma podría desempeñar un papel en las negociaciones entre el Líbano e Israel, en el futuro mecanismo de verificación o en el mecanismo para sustituir a la actual fuerza internacional.

Al Joumhouria, de 25 de agosto de 2026, sin embargo, proporciona una importante aclaración. Según sus fuentes diplomáticas, la visita de Rodolphe Haykal a Roma había sido programada anteriormente y no debía interpretarse como una etapa de negociaciones directas con Israel. Se refiere a los esfuerzos y mecanismos para apoyar al ejército libanés. Esta distinción es esencial. Muestra que el acercamiento con Roma se está desarrollando en varios niveles que no deben confundirse: negociación política por un lado, y apoyo militar e institucional por otro.

Annahar, de 25 de agosto de 2026, informa que una fuente oficial libanesa negó que Joseph Aoun hubiera negociado en Italia la elección del actor responsable del futuro mecanismo de verificación. Según esta fuente, el caso permanece en manos del mediador estadounidense, que conoce las características precisas de la misión. También afirma que la información sobre una lista de países que regresan al Líbano no es exacta. Este desarrollo confirma una jerarquía diplomática: Italia está ganando importancia y puede convertirse en un socio importante, pero Washington mantiene la responsabilidad central en la definición del mecanismo.

La cuestión de Roma también sigue vinculada a negociaciones directas con Israel. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, informa de que la Presidencia del Líbano aún no ha recibido una fecha definitiva para celebrar otra sesión. En principio, habría un acuerdo para celebrar una reunión a principios de septiembre, pero quedan abiertas varias preguntas. Entre ellas cabe mencionar la definición de una segunda zona experimental, el país encargado de supervisar su aplicación y la coordinación que sustituirá ciertas funciones de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano después de que termine su mandato. Así pues, la diplomacia libanesa se encuentra en una fase en que se identifica el lugar de debate, pero donde el contenido operacional sigue siendo incompleto.

Washington sigue siendo el árbitro central del caso libanés

El lugar americano es la fuerza motriz detrás de casi todas las iniciativas. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, considera que los Estados Unidos dominan el nuevo mapa de influencia internacional en el Líbano. Según el análisis del periódico, ningún otro actor puede desempeñar plenamente su papel sin considerar las decisiones de Washington. Esta situación se refiere tanto a Francia como a Italia, pero también a Arabia Saudita. El peso estadounidense proviene de su capacidad para influir en Israel, organizar equilibrios regionales y determinar las modalidades de los mecanismos de seguridad.

Esta centralidad es particularmente evidente en el caso de Ali al-Taher. Al-Arabi Al-Jadid, de 25 de agosto de 2026, informa de que el ejército libanés podría estar de acuerdo en tomar el control de las alturas, pero solicitó garantías estadounidenses sobre el cese de las operaciones israelíes y el retiro previo de las fuerzas israelíes. Según el periódico, Joseph Aoun discutió esta posibilidad con los estadounidenses. Por lo tanto, la diplomacia libanesa busca menos mediación que una garantía para evitar que se traslade al ejército y que se produzcan nuevas huelgas.

Sin embargo, la posición americana no parece perfectamente uniforme en los periódicos. Las declaraciones de Tom Barrack generaron un debate importante. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, informa que consideraba difícil llegar a un acuerdo serio hasta que Hezbollah e Irán estuvieran representados en el proceso. El funcionario estadounidense declaró entonces que Washington estaba negociando con el estado libanés y no con Hezbollah. Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, interpreta estas declaraciones como reflejo de un debate dentro de la administración estadounidense. Según el diario, algunos funcionarios considerarían que una solución duradera podría requerir un tratamiento del caso libanés en un contexto regional que involucrara al Irán. Esta lectura sigue siendo la de las fuentes citadas por el periódico y no es una posición oficial estadounidense establecida. Sin embargo, demuestra que la cuestión del interlocutor pertinente sigue siendo el centro de la especulación diplomática.

El asunto Shibani prueba las relaciones entre Beirut y Teherán

La diplomacia libanesa también debe gestionar una crisis con Irán en torno a Mohammad Reza Shibani. El expediente revela los límites entre la política interna y las relaciones internacionales. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, informa que las autoridades libanesas le otorgaron una residencia durante seis meses como ciudadano iraní y no como diplomático. La solución le permite permanecer en el territorio sin devolver su condición de embajador. Según una fuente de seguridad citada por el diario, el Director General de Seguridad General Hassan Choucair propuso esta fórmula basada en su competencia legal e informó a los dirigentes políticos interesados.

Sin embargo, la situación sigue siendo institucionalmente sensible. Asharq Al-Awsat informa que fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano afirmaron que no habían sido informados de la concesión de esta residencia en el momento en que fueron entrevistados. El ministro Youssef Raggi había defendido previamente una línea más estricta relativa a la aplicación de la decisión adoptada con respecto a Shibani. El compromiso administrativo evita así una ruptura con Teherán, pero no elimina las diferencias dentro del estado libanés.

Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, da a la decisión una lectura mucho más política. El diario cree que la fórmula es un revés para aquellos que desean convertir el caso Shibani en una confrontación con Irán. Según su información, Hassan Choucair había realizado una mediación que había llevado al acuerdo de Joseph Aoun, con coordinación con Nabih Berri. El periódico también afirma que Teherán podría utilizar al ex embajador en una función política relativa al Líbano y Siria. Esta última información sigue atribuida al diario y no está confirmada por otras publicaciones del corpus. Sin embargo, muestra que la pregunta de Shibani es percibida para ir más allá de una mera formalidad de residencia.

Damasco vuelve gradualmente a la ecuación libanesa

La relación con Siria es otro proyecto diplomático. Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, informa que Nabih Berri es optimista sobre la evolución de las relaciones entre Beirut y Damasco. The President of the Chamber reportedly described his meeting with Syrian Foreign Minister Assaad al-Chibani as frank and productive. Según el periódico, Berri cree que las nuevas autoridades sirias buscan estabilidad y quieren reducir las tensiones con su entorno. Esta evaluación sugiere la voluntad de normalizar después de las convulsiones políticas en Damasco.

Sin embargo, la cuestión siria sigue estrechamente vinculada a las relaciones entre Siria, Israel, Turquía y los Estados Unidos. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, informa que Assaad al-Chibani se reunió en Jordania con el jefe del servicio de inteligencia exterior israelí, Roman Gofman. Según fuentes citadas por el diario, los debates se centraron en cuestiones de seguridad, incluida la posibilidad de establecer un mecanismo de coordinación para evitar el enfrentamiento entre Siria e Israel o entre Israel y Turquía en territorio sirio. Se están celebrando conversaciones a medida que las fuerzas israelíes continúan asaltando zonas del sur de Siria.

This development concerns Lebanon directly. Una estabilización de la relación entre Damasco y sus vecinos cambiaría el entorno estratégico de Beirut. Por el contrario, un enfrentamiento israelí-turco o sirio-israelí añadiría una nueva fuente de tensión en la frontera oriental y en toda la región. Por lo tanto, la diplomacia libanesa debe reconstruir sus relaciones con la nueva Siria, al tiempo que sigue un proceso regional que no controla.

Los Emiratos preparan un importante retorno económico

Por último, la dimensión económica de la diplomacia aparece con la preparación de una importante visita emiratí. Varias publicaciones del 25 de agosto de 2026 informan de que Joseph Aoun recibió al Embajador del Líbano ante los Emiratos Árabes Unidos, Tarek Mnaymneh, para examinar los preparativos de la delegación prevista para los días 26 y 27 de agosto. Debe estar dirigida por el Ministro de Comercio Exterior de Emirati Thani ben Ahmed Al Zeyoudi e incluir a 67 líderes económicos y empresarios. Ad Diyar presenta esta visita como una posible reapertura de las Puertas de Inversiones del Golfo en el Líbano.

La relación económica con los Emiratos ya se basa en importantes intercambios. Los datos publicados por Al Sharq el 25 de agosto de 2026 indican que los Emiratos Árabes Unidos ocupa el segundo lugar entre los destinos de las exportaciones libanesas en las estadísticas diarias, a saber, 167 millones de dólares, es decir, el 11% del total de las exportaciones. Por consiguiente, una delegación de esta magnitud puede interpretarse como un intento de transformar una relación comercial existente en nuevas inversiones.

Esta visita complementa los arreglos diplomáticos observados en otras capitales. París y Riyadh están trabajando en la solución política y el apoyo institucional. Roma está desarrollando su papel militar y diplomático. Washington mantiene el control sobre las garantías y los mecanismos de negociación. Teherán sigue siendo un jugador clave a través de Hezbollah y relaciones bilaterales. Damasco está volviendo gradualmente a los intercambios políticos. Abu Dhabi, finalmente, aporta una dimensión económica que puede ser esencial si la situación de seguridad permite la reanudación de la inversión.

Así pues, la diplomacia libanesa del 25 de agosto de 2026 parece ser una diplomacia de multiplicación del apoyo en lugar de alinearse con un socio. Pero esta diversificación tiene un límite claro: las diversas iniciativas siguen dependiendo de la evolución del conflicto en el Sur y de la capacidad de los Estados Unidos para obtener concesiones israelíes o no. Franco-Saudi apoya a las instituciones políticamente. Italia ofrece una nueva plataforma. Los Emiratos abren una perspectiva económica. Sin embargo, mientras no se resuelvan las cuestiones de Ali al-Taher, la retirada israelí y el futuro arreglo internacional, la diplomacia libanesa sigue participando esencialmente en una carrera encaminada a impedir que la dinámica militar asuman definitivamente las negociaciones.

Política internacional: Washington estrangula a Irán mientras que las crisis regionales buscan un nuevo equilibrio

La ofensiva financiera estadounidense abre nueva fase contra Teherán

La confrontación entre Estados Unidos e Irán domina en gran medida la política internacional en la prensa del 25 de agosto de 2026. Después de varios meses de conflictos y tensiones militares, Washington mueve una parte esencial de su ofensiva al terreno económico. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, informa que la administración del presidente Donald Trump presenta esta nueva fase como « un aterrizaje económico ». El Departamento del Tesoro de EE.UU. extiende sanciones secundarias a activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte. Aproximadamente 60 personas, entidades y buques relacionados con el Irán son objeto de ataques. El Secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent explica que el objetivo es reducir el último camino económico para que el sistema iraní permanezca conectado a los mercados globales. Por lo tanto, los socios comerciales de Teherán están bajo presión directa. Washington amenaza a empresas e instituciones que facilitan las transacciones iraníes con la exclusión del sistema financiero basado en dólares. Donald Trump resume su lectura de la situación diciendo que Irán « se agita completamente ».

Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, describe una operación económica y financiera destinada a aislar el régimen iraní en todo el mundo. Según el diario, las autoridades estadounidenses quieren imponer a cada país un calendario para reducir o detener ciertas actividades con Teherán. El plan debe incluir ramas bancarias iraníes en el extranjero y redes utilizadas para comercializar petróleo. Se mencionan en particular cinco sectores: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. El mensaje americano es un disuasivo deliberado. Toda entidad que siga financiando o facilitando actividades económicas iraníes podría estar sujeta a sanciones secundarias.

Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, señala que esta ofensiva ocurre cuando el rial iraní alcanza un nuevo bajo nivel. El diario representa alrededor de 2,02 millones de rials por dólar en el momento de la apertura del mercado. El Secretario del Tesoro de Estados Unidos presenta sanciones como la fase decisiva de una estrategia para cortar las « arterias » económicas de Irán. También advirtió que una posible reacción militar de Teherán contra las fuerzas estadounidenses o contra los países del Golfo daría lugar a una respuesta rápida de Washington. Por consiguiente, la estrategia combina dos instrumentos. La presión financiera debe debilitar la economía iraní, mientras que la amenaza militar pretende disuadir a Teherán de ampliar el conflicto.

Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, se centra en los posibles límites de este dispositivo. El periódico considera que la prueba real ya no está en Irán, sino en países que compran su petróleo, transportan sus mercancías o facilitan sus transacciones. China es central en esta ecuación. Según datos diarios, Beijing compraría más del 80% del petróleo iraní exportado. Por lo tanto, la eficacia de la estrategia estadounidense depende de la capacidad de Washington para obligar a los actores externos a romper o reducir sus relaciones con Teherán. Si las sanciones secundarias llegan a esos intermediarios, la economía iraní podría perder recursos esenciales. De lo contrario, las redes comerciales que permiten a Teherán eludir algunas de las sanciones seguirán funcionando.

Teherán impugna la historia americana y mantiene amenaza a Ormuz

Funcionarios iraníes responden a la presión impugnando primero la historia de una victoria americana. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, informa que el Viceministro de Relaciones Exteriores iraní Kazem Gharibadi está cuestionando la coherencia de las declaraciones de Washington. Señaló que los Estados Unidos afirmaban que había desmantelado en gran medida las capacidades militares iraníes y debilitado gravemente el programa nuclear, al tiempo que consideraba necesario lanzar lo que presentaba como la mayor ofensiva financiera jamás organizada contra un oponente. El funcionario iraní transforma así el argumento estadounidense en un signo de la resistencia de Teherán. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, también responde a Donald Trump en un tono desafiante.

Al mismo tiempo, el Estrecho de Ormuz sigue siendo una palanca importante. Según Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní Mohsen Rezaei afirma que el estrecho permanece cerrado a pesar de las declaraciones estadounidenses. Está condicionada a un cambio en el comportamiento de Washington y el cumplimiento de compromisos anteriores. El funcionario iraní también insiste en la longitud de las costas iraníes en el Golfo para justificar el papel de Teherán en la gestión de seguridad del paso. Se refirió a un acuerdo con Omán relativo a una vía de navegación, pero dijo que su aplicación seguía vinculada al comportamiento estadounidense.

Esta confrontación va más allá de los dos protagonistas. La perturbación del paso a través de Ormuz afecta directamente a los exportadores de energía, importadores y transportistas de transporte. Al Binaa, de 25 de agosto de 2026, informó mucho menor tráfico marítimo de lo habitual al comienzo de la semana. Los datos citados por el periódico indican que menos de 20 buques cruzaron el estrecho durante un período en que el tráfico era considerablemente mayor. Por consiguiente, la cuestión se convierte en una cuestión de seguridad económica internacional. También explica por qué varios poderes regionales están tratando de reabrir canales diplomáticos con Teherán.

Islamabad y Muscat intentan prevenir la ruptura definitiva

La principal iniciativa de mediación es el desplazamiento del líder del ejército pakistaní Asim Munir a Teherán. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, informa que esta visita tiene como objetivo revivir los esfuerzos entre Irán y los Estados Unidos. Tres fuentes de Pakistán citadas por la prensa indican que Munir intercambió con Donald Trump antes de su desplazamiento. Según una de estas fuentes, Washington quería que Pakistán usara su influencia para llevar a Irán a la negociación. El jefe del ejército está acompañado por el Ministro del Interior de Pakistán Mohsin Naqvi. Islamabad presenta oficialmente la visita como una contribución a la paz y la estabilidad regionales.

Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, afirma que los debates no sólo se refieren a las relaciones entre Washington y Teherán. Su delegación también debe abordar los ataques de Houthis contra la Arabia Saudita y la nueva arquitectura de cooperación entre el Pakistán, Turquía y la Arabia Saudita. Una fuente paquistaní describe una crisis de confianza entre estadounidenses e iraníes y presenta la misión de Munir como un intento de reducir esta desconfianza. El Irán, por su parte, acoge con beneplácito esta visita en el contexto de una relación bilateral que su Ministerio de Relaciones Exteriores describe como particularmente buena.

Omán actúa en paralelo. El Ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Al Busaidi, debe viajar a Teherán para discutir, entre otras cosas, la navegación en el Estrecho de Ormuz. Esta secuencia muestra que los mediadores no buscan necesariamente resolver todo el conflicto inmediatamente. Su primer objetivo es evitar que la guerra económica y la crisis marítima causen un nuevo enfrentamiento militar. Así que las sanciones estadounidenses y la mediación trabajan simultáneamente: Washington aumenta el costo económico mientras sus socios regionales mantienen canales de discusión.

Siria e Israel reanudarán el diálogo de seguridad bajo vigilancia estadounidense

Siria es la segunda cuestión regional más grande. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, informa de una reunión en Jordania entre el Ministro de Relaciones Exteriores sirio Assaad al-Chibani y el jefe del servicio de inteligencia exterior israelí Roman Gofman. Intervino unos días después de una huelga israelí contra la base aérea de Abu Douhour en el noroeste de Siria. Israel había presentado la operación como medio para prevenir un despliegue turco, mientras que Ankara había negado una visita militar turca al lugar.

Según fuentes diplomáticas y gubernamentales citadas por Al Quds Al Arabi el 25 de agosto de 2026, los debates se centraron en varias cuestiones de seguridad, incluida la posibilidad de establecer un mecanismo conjunto supervisado por los Estados Unidos en Jordania. El objetivo sería evitar un enfrentamiento entre Siria e Israel, pero también un enfrentamiento entre Israel y Turquía en territorio sirio. Una fuente citada por el periódico describió la reunión como difícil pero grave. También se dijo que el caso de Soueida había sido uno de los temas en discusión. La cuestión inmediata aún no es un tratado político amplio. La primera es reducir el riesgo de incidentes militares y crear canales de coordinación.

Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, también se refiere a un intento de relanzar el proceso de negociación sirio-israelí. Sin embargo, el periódico destaca el peso de Turquía. Ankara quiere consolidar su influencia en Siria, mientras que Israel se opone a ciertos despliegues militares turcos. Siria se encuentra así entre varios imperativos: reconstruir su autoridad, negociar una reducción de los ataques israelíes y preservar su relación estratégica con Turquía. La reanudación de un canal con Israel parece ser un intento de lidiar con estas contradicciones sin entrar en una nueva guerra abierta.

Gaza permanece bajo ataque a pesar de la cesación del fuego

La situación palestina sigue siendo otro hogar importante. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, informa de la continuación de los ataques israelíes contra Gaza, incluido un ataque contra una estación de desalinización al noroeste de la ciudad de Gaza. El bombardeo tuvo lugar después de una orden de evacuación relativa a una zona compuesta por habitantes y personas desplazadas. El periódico reporta al menos ocho muertes en diversos ataques y se refiere a las continuas violaciones de la cesación del fuego identificadas por las autoridades de Gaza.

Al mismo tiempo, la cuestión de los kits lanzados desde Gaza se está convirtiendo en una nueva fuente de tensión. Las autoridades israelíes los presentan como una amenaza potencial y advierten que pueden aumentar las operaciones si continúan esos lanzamientos. Las organizaciones palestinas afirman que se trata principalmente de juegos utilizados por niños en campamentos para desplazados internos. El debate ilustra la extrema fragilidad de la situación: un incidente limitado puede transformarse en justificación para una nueva serie de operaciones militares.

Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, también dedica su primera página a esta cuestión y considera que Israel está construyendo una amenaza alrededor de los cometas para justificar nuevos desplazamientos y destrucción. La publicación también informa sobre la continuación de las muertes y lesiones en Gaza. Los dos periódicos convergen así en la persistencia de una situación de violencia a pesar de los mecanismos que se supone que rigen la cesación del fuego.

En el plano interno palestino, Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, informa de los esfuerzos egipcios por acercar a Fatah y Mohammed Dahlan antes de las próximas elecciones. Se celebró una reunión en Egipto con una delegación dirigida por Hussein al-Sheikh y representantes de la Corriente de Dahlan. Se celebraron nuevas conversaciones con grupos izquierdistas palestinos. De esta manera, El Cairo procura reducir las divisiones preelectorales y evitar que las fuerzas palestinas debiliten su representación política.

Yemen reabre el frente marítimo contra Arabia Saudita

El Yemen también está experimentando una nueva escalada. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, informa que los Houthis anunciaron que habían apuntado al petrolero saudí Amzan al norte del Mar Rojo frente a Yanbu, utilizando un misil balístico. La compañía naval saudí confirmó que uno de sus barcos había sido atacado. Los Houthis también anuncian operaciones contra las concentraciones militares sauditas en varias áreas y afirman mantener su presión marítima.

Al Akhbar del 25 de agosto de 2026 coloca esta escalada en el equilibrio de poder entre Sana’a y Riyadh. Los informes diarios advierten que la negativa saudí a responder a ciertas solicitudes empujaría a las autoridades de Sana’a a aumentar sus demandas e intensificar sus operaciones militares. Esta lectura es la de las fuentes citadas por Al Akhbar y refleja el posicionamiento editorial del periódico. Sin embargo, confirma un hecho más amplio: el frente yemení vuelve a formar parte de la seguridad regional mientras el Pakistán intenta mediar entre Irán y Estados Unidos.

Esta simultaneidad complica los esfuerzos diplomáticos. Pakistán tiene buenas relaciones con Irán, pero Arabia Saudita es también un socio estratégico importante. Por consiguiente, la mediación de Islamabad debe tener en cuenta el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, la seguridad del Golfo y la reanudación de los ataques relacionados con el Yemen. El sistema regional funciona cada vez más como un conjunto de crisis entrelazadas en lugar de como una serie de conflictos independientes.

Ucrania, África y el Mediterráneo extienden un día internacional dominado por las crisis

Fuera del Oriente Medio, la guerra en Ucrania sigue presente en las ediciones del 25 de agosto. Al Arabi Al Jadid destaca la negativa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a abandonar el Donbass con motivo de la conmemoración de la independencia ucraniana. Asharq Al-Awsat, por su parte, hace hincapié en el nuevo apoyo europeo en Kiev en la misma fecha. Estos elementos muestran que, a pesar de la dominación de Irán y el Oriente Medio en el árabe, la guerra ruso-ucraniana sigue siendo un tema diplomático activo.

En África, Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, informa de la reanudación del diálogo entre Malí y Argelia tras tres años de crisis. El Primer Ministro de Malí Abdoulaye Maiga se reunió con el Presidente de Argelia Abdelmadjid Tebboune. Los debates deben incluir la seguridad fronteriza y la posibilidad de relanzar un proceso de diálogo sobre el norte de Malí. El diario también informa sobre el comienzo de una misión en la parte oriental de la República Democrática del Congo para vigilar la cesación del fuego entre las fuerzas gubernamentales y el movimiento del 23 de marzo, como parte de un mecanismo resultante de un acuerdo negociado con Qatar.

Sin embargo, la política internacional del 25 de agosto de 2026 sigue estructurada por el enfrentamiento entre Washington y Teherán. Las sanciones estadounidenses buscan transformar la superioridad financiera de los Estados Unidos en un instrumento global de moderación. El Irán responde utilizando sus capacidades regionales, el comercio con Asia y la palanca estratégica del Estrecho Ormuz. Entre ambos, el Pakistán y Omán intentan preservar un camino diplomático. Otras negociaciones se están desarrollando alrededor de este brazo: Siria está buscando un mecanismo de seguridad con Israel, Egipto está tratando de reducir las divisiones palestinas y varios actores están tratando de contener hogares yemeníes y africanos. Por lo tanto, el equilibrio internacional descrito por los periódicos no es el de la relajación. Se basa en una multiplicación de mediaciones destinadas a prevenir varias crisis que ya están activas simultáneamente para convertirse en una nueva fase militar.

Economía: Líbano sufre shock energético regional mientras busca reabrir las puertas de la inversión árabe

El aumento de la energía debilita aún más la electricidad en el Líbano

La prensa del 25 de agosto de 2026 describe una economía libanesa que sigue siendo vulnerable a las consecuencias de la guerra y que ahora enfrenta la crisis energética regional. La confrontación entre los Estados Unidos e Irán, las perturbaciones en el Estrecho de Ormuz y el aumento de los precios del petróleo plantean un riesgo inmediato para un país que depende en gran medida de las importaciones de energía. Esta exposición aparece en particular en la situación de la electricidad del Líbano. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, informa que el establecimiento público se enfrenta a un fuerte aumento del costo del combustible. El precio internacional del diesel habría alcanzado casi 1.500 dólares por tonelada, mientras que su presupuesto para 2026 se basaba en un supuesto de cerca de 680 dólares. Por consiguiente, la diferencia excede con creces las previsiones financieras sobre las que se basaba. La pregunta no es sólo sobre el precio de compra. La empresa también tiene que hacer frente a los efectos de la guerra, la dificultad de la recuperación en algunas zonas y las pérdidas que siguen afectando su equilibrio financiero.

La situación regional dificulta aún más la proyección. Al Arabi Al Jadid del 25 de agosto de 2026 señala que las perturbaciones relacionadas con el Estrecho de Ormuz han empujado los precios del petróleo alrededor de $90 por barril y causado un aumento mucho mayor en algunos productos refinados. Para el Líbano, esta tendencia está cambiando rápidamente a los costos de producción, transporte y electricidad privada. El país no tiene un margen significativo para absorber un choque energético externo de manera sostenible. Por lo tanto, un aumento prolongado de los hidrocarburos puede extenderse a una gran parte de los precios internos, incluso si los PDF de hoy todavía no proporcionan una medida completa de su efecto sobre la inflación libanesa.

El problema de la electricidad del Líbano también ilustra los límites de la mejora presupuestaria que no iría acompañada de la estabilización regional. Las hipótesis financieras hechas unos meses antes pueden quedar obsoletas por un fuerte aumento del petróleo. El costo adicional debe entonces ser absorbido por el establecimiento, transmitido a los consumidores o compensado por la intervención pública. Cada una de estas posibilidades tiene un costo. Un aumento de los aranceles afectaría a los hogares y las empresas. La propiedad del Estado aumentaría las finanzas públicas. Por último, la reducción de la oferta podría aumentar el uso de generadores privados y, por consiguiente, el gasto energético de los hogares.

La guerra convierte la recuperación esperada en contracción económica

Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, presenta un panorama más general de las consecuencias de la guerra contra la economía libanesa. El diario destaca el cambio de crecimiento previsto inicialmente a una contracción del 6,4%. Esta inversión refleja la magnitud del impacto de la actividad. El conflicto no sólo destruye la infraestructura. Afecta simultáneamente el consumo, el turismo, el comercio, los ingresos y la capacidad de las empresas para funcionar normalmente.

Uno de los mecanismos de esta contracción es el desplazamiento de la población. Cuando una familia deja su hogar, los efectos económicos no se limitan al costo del alojamiento temporal. El empleo puede interrumpirse, las empresas locales pierden a sus clientes y los hogares reducen sus gastos no esenciales. Los territorios afectados están perdiendo parte de su actividad productiva. El regreso no es automático cuando la lucha disminuye, ya que la vivienda, carreteras o negocios pueden haber sido destruidos. Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, informa que entre el 2 de marzo y el 12 de junio se destruyeron total o parcialmente 90.747 viviendas. Los informes diarios de que aproximadamente el 70% de esas destrucciones se concentrarían en zonas especialmente afectadas por las operaciones militares.

Esta cifra da una dimensión económica al debate político sobre el regreso del pueblo del Sur. La reconstrucción de la vivienda requiere materiales, mano de obra, financiación e infraestructura funcional. También implica que los propietarios o ocupantes tienen recursos suficientes. Cuando se involucran varias decenas de miles de unidades, la cuestión supera las capacidades individuales y se convierte en un problema de política pública. Por consiguiente, las autoridades deben arbitrar entre el apoyo directo a los hogares, la reconstrucción de la infraestructura, el apoyo a los municipios y los mecanismos de financiación a largo plazo.

La guerra también afecta a sectores que han desempeñado un papel en fases de recuperación anteriores. El turismo y el consumo son particularmente vulnerables a la inseguridad. Un país que enfrenta bombardeos regulares, desplazamiento interno e incertidumbre acerca de una posible extensión de la guerra no puede depender de una temporada turística normal. Al mismo tiempo, las empresas retrasan sus inversiones cuando se reduce la visibilidad política y de seguridad. Por lo tanto, incluso un cese de las operaciones no sería necesariamente suficiente para causar una recuperación inmediata. Restaurar la confianza se convierte en una variable económica tan importante como la reconstrucción física.

El desplazamiento del pueblo del Sur se convierte en un problema presupuestario y social

El Gobierno está empezando a responder a esta situación mediante mecanismos de ayuda. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, informa de que el Primer Ministro Nawaf Salam, que recibió a una delegación de Dhayra, afirmó que el Estado no permitiría a las poblaciones desplazadas soportar las consecuencias de la guerra sola. Entre las soluciones estudiadas se encuentran el pago de subsidios de alquiler a familias obligadas a abandonar sus hogares. Al mismo tiempo, el Gobierno procura acelerar los procedimientos y, al mismo tiempo, proseguir sus esfuerzos por lograr un retiro israelí y permitir el regreso de los habitantes.

Sin embargo, esta respuesta muestra la doble limitación impuesta a las finanzas públicas. El Estado debe financiar la emergencia mientras que también debe prepararse para la reconstrucción. La ayuda para la vivienda es necesaria hasta que la gente pueda regresar. Pero su extensión aumenta el gasto actual sin resolver el problema del patrimonio destruido. Por el contrario, el lanzamiento de una reconstrucción masiva, mientras que algunas zonas siguen expuestas a operaciones militares entrañaría el riesgo de que se financiara la infraestructura que podría dañarse de nuevo.

Las dificultades no se limitan a la vivienda. Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, informa que los Ministerios de Salud y Asuntos Sociales encuentran difícil financiar prótesis destinadas a los heridos de guerra que han perdido a un miembro. El costo de una prótesis comienza alrededor de $1,280 según la información del periódico. La falta de financiación habría colocado a docenas de personas en listas de espera. Se espera que este gasto se repita ya que ciertas prótesis deben sustituirse periódicamente. La guerra produce así obligaciones financieras duraderas que continuarán mucho después de que cesen las operaciones militares.

Otra fuente de costos futuros es el sistema educativo. Al Akhbar del 25 de agosto de 2026 informa que más de la mitad de los estudiantes de primer año no dominan ciertas habilidades matemáticas básicas y que más de ocho de cada diez estudiantes de sexto año encuentran dificultades con la división. El diario añade que la guerra ha privado a más de 250.000 estudiantes de educación y transformado la mitad de las escuelas públicas en refugios durante parte de la crisis. Estos datos no se limitan a la política social. Una pérdida a largo plazo de las aptitudes escolares reduce la productividad, aumenta el riesgo de abandonarse y puede afectar a los ingresos futuros de las generaciones afectadas.

El comercio exterior ofrece algunos puntos de apoyo

A pesar de ello, los datos comerciales publicados el 25 de agosto muestran que el Líbano conserva oportunidades externas. Al Sharq, de 25 de agosto de 2026, presenta estadísticas sobre los principales destinos de las exportaciones libanesas. Los Emiratos Árabes Unidos ocupan el segundo lugar en los datos citados, que ascienden a aproximadamente 167 millones de dólares, es decir, el 11% del total. Este lugar confirma el peso económico de los mercados del Golfo para las empresas libanesas.

Estas cifras son de particular importancia con la llegada anunciada de una importante delegación económica emiratí. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, informa que Joseph Aoun discutió los preparativos para esta visita con el Embajador libanés en los Emiratos Árabes Unidos, Tarek Mnaymneh. The delegation should be headed by the Emirati Minister of Foreign Trade Thani ben Ahmed Al Zeyoudi and include 67 economic leaders and businessmen. Se espera en el Líbano los días 26 y 27 de agosto. El diario presenta el evento como una posible reapertura de las puertas de inversión del Golfo.

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La cuestión es diferente a la de las meras exportaciones. El Líbano necesita capital para financiar empresas, infraestructura y posiblemente parte de la reconstrucción. Una delegación de este tamaño puede identificar proyectos, pero las fuentes del 25 de agosto todavía no indican que se han realizado inversiones específicas. Por consiguiente, el alcance político de la visita debe distinguirse de sus resultados económicos reales. En esta etapa, es sobre todo una señal de interés y una oportunidad para restablecer vínculos económicos más fuertes.

El regreso de los inversores del Golfo dependerá también de factores que no estén plenamente controlados por las autoridades libanesas. La seguridad es la primera. La estabilidad jurídica e institucional es la segunda. La capacidad del sector bancario para recuperar funciones normales es un tercer elemento. Por consiguiente, la visita del Emirato se realiza en un período en que Beirut pretende demostrar que el Estado puede volver a ser un interlocutor fiable a pesar de la continuación del conflicto.

La reconstrucción es uno de los principales retos de la diplomacia económica

Al mismo tiempo, Arabia Saudita y Francia desempeñan un papel importante en la reflexión posterior a la guerra. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, informa que Mohammed bin Salmane y Emmanuel Macron reafirmaron su apoyo a las instituciones libanesas y las fuerzas armadas. Su liberación es principalmente política y de seguridad, pero necesariamente tiene una dimensión económica. Ningún programa de reconstrucción sostenible puede separarse del restablecimiento de la autoridad estatal y de un entorno de seguridad más estable.

Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, recuerda que París desea en particular obtener una importante participación saudita en la conferencia en apoyo del ejército y las fuerzas de seguridad. El diario se refiere al precedente de tres mil millones de dólares en ayuda saudita al ejército libanés. Aunque el plan actual no se presenta como una reproducción de esta ayuda, la memoria de esta iniciativa muestra la importancia potencial de la financiación externa cuando la capacidad presupuestaria nacional es limitada.

Por lo tanto, la economía de reconstrucción dependerá en gran medida de la capacidad del Líbano para transformar el apoyo diplomático en compromisos financieros. Las necesidades incluyen vivienda, infraestructura, servicios públicos, equipo militar, salud y educación. Pero los periódicos del 25 de agosto todavía no proporcionan una estimación consolidada del costo total de la reconstrucción. Por consiguiente, toda evaluación precisa más allá de los datos publicados sería prematura.

El nuevo proyecto de oleoductos podría poner a Líbano en una carretera regional de energía

Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, también informa sobre un proyecto que, si se implementa, podría cambiar la posición del Líbano en las redes energéticas regionales. According to the daily newspaper, General Security Director Hassan Choucair reportedly informed several Lebanese officials of an Iraqi project to build a new pipeline through Turkey and Syria before reaching Lebanon and the Mediterranean. El proyecto estaría asociado con la empresa estadounidense Chevron y tendría por objeto facilitar la exportación de aproximadamente dos millones de barriles de petróleo iraquí al día.

El contexto explica el interés de tal infraestructura. Los problemas en el Estrecho de Ormuz han recordado a los exportadores del Golfo su vulnerabilidad cuando su acceso marítimo se reduce. Una carretera terrestre hacia el Mediterráneo ofrecería a Iraq una salida adicional. Para el Líbano, podría crear una actividad de tránsito y fortalecer el papel de sus instalaciones costeras. However, Al Akhbar states that this is a project reported by sources rather than an infrastructure whose funding and timing would already be decided. El diario añade que la construcción propuesta implicaría una nueva tubería en lugar de simplemente remodelar la vieja red, que carece de la capacidad técnica para transportar los volúmenes mencionados.

Este proyecto también requeriría una cooperación estable entre el Iraq, Turquía, Siria y el Líbano. Por lo tanto, dependería tanto de la geopolítica como de la rentabilidad económica. En una región donde hay varios conflictos, el oleoducto es por el momento más una posibilidad estratégica que una fuente de ingresos futuros para Beirut.

Los hogares y los funcionarios públicos siguen siendo parte del costo de la crisis

Las tensiones económicas se reflejan finalmente en las demandas salariales. Annahar, de 25 de agosto de 2026, reporta reuniones de militares y funcionarios jubilados en Baalbeck y Trípoli. In particular, the demonstrators refused to accept the split payment of certain sums due to them and requested a correction of compensation and benefits. Las organizaciones de pensionistas argumentan que las cantidades retroactivas deben pagarse íntegramente de acuerdo con las disposiciones que invocan.

Estas movilizaciones recuerdan que el ajuste económico libanés sigue siendo incompleto. Los ingresos públicos se han visto profundamente afectados por crisis sucesivas, mientras que el gasto diario sigue siendo sensible a los precios de la energía y a las fluctuaciones del costo de la vida. El Estado debe responder simultáneamente a las exigencias de los pensionistas, las necesidades de los desplazados, las consecuencias sanitarias de la guerra, la financiación de las necesidades de educación y reconstrucción.

Por lo tanto, se contrasta el panorama económico proporcionado por los periódicos del 25 de agosto de 2026. Los indicadores relacionados con la guerra son motivo de preocupación: contracción de la actividad, destrucción de la propiedad, desplazamiento, dificultades en el sector eléctrico y nuevos costos sociales. La crisis de Ormuz agrega un riesgo energético importante. En paralelo, hay varias posibilidades. La visita de 67 líderes económicos y empresariales emiratos puede reabrir canales de inversión. Las relaciones con Arabia Saudita y Francia pueden facilitar el apoyo institucional y la reconstrucción. El proyecto regional de oleoductos ofrece una perspectiva a largo plazo para la reposición de energía. Pero ninguna de estas posibilidades puede compensar las pérdidas ya sufridas. Su realización depende de la condición de que las páginas económicas finalmente se unan a las páginas políticas para enfatizar: sin una estabilización duradera del Sur y la restauración de la confianza en las instituciones, la transición de la ayuda única a una recuperación real de la inversión seguirá siendo difícil.

Sociedad: desplazamiento, salud y escuela, el costo humano de la guerra agrava la fragilidad libanesa

Personas desplazadas en el sur frente a una crisis de vivienda

Las consecuencias sociales de la guerra ocupan un lugar importante en la prensa libanesa del 25 de agosto de 2026. Detrás de las negociaciones, las operaciones militares y los debates sobre las alturas de Ali al-Taher parecen una población que se enfrenta al desplazamiento, la destrucción de viviendas e incertidumbre sobre las posibilidades de retorno. El caso se ha convertido en una cuestión directa para el estado. Al Sharq, on 25 August 2026, reports that Prime Minister Nawaf Salam received a delegation from the southern town of Dhayra who came to explain the difficulties of its inhabitants. The Head of Government assured that the State would not allow the inhabitants of this locality, or the people of the South more broadly, to bear the consequences of their displacement alone. Se están explorando varias soluciones. Estos incluyen el pago de subsidios para cubrir los alquileres de familias obligadas a vivir lejos del hogar. Nawaf Salam prometió acelerar los procedimientos. Sin embargo, enlazó esta respuesta social con el objetivo político y de seguridad del gobierno de asegurar la plena retirada israelí y crear las condiciones para un regreso seguro de los habitantes a sus aldeas y tierras.

El problema va más allá de una emergencia temporal. Al Akhbar, on 25 August 2026, reports that 90,747 housing units were completely or partially destroyed between 2 March and 12 June. El diario destaca el alcance de la destrucción en las zonas más afectadas directamente por las operaciones militares. Esta situación altera profundamente la naturaleza del desplazamiento. Para muchas familias, una cesación del fuego no significaría automáticamente un regreso a casa. Hay que reparar algunos hogares. Otros deben ser completamente reconstruidos. A esto se añaden los daños sufridos por las infraestructuras y servicios necesarios para la vida cotidiana. Las familias necesitan caminos accesibles, agua, electricidad, escuelas, tiendas e instalaciones sanitarias. Así pues, el desplazamiento puede cambiar de una situación temporal a una realidad a largo plazo. Esto también tendría consecuencias para las comunidades de acogida, que deben absorber una población adicional, mientras que su propia infraestructura sigue siendo frágil.

Al Akhbar, el 25 de agosto de 2026, también describió las dificultades encontradas en ciertas zonas del Sur, donde los movimientos de población seguían siendo objeto de graves limitaciones. Según el periódico, las propias fuerzas internacionales se enfrentan a obstáculos en sus movimientos en zonas controladas por Israel y requieren autorización para determinadas misiones. Sería necesario establecer contactos con las autoridades militares israelíes para facilitar el paso de vehículos pertenecientes a organismos humanitarios y permitir el movimiento de personas o necesidades básicas. El periódico también informa de las preocupaciones de algunos residentes que desean abandonar las zonas ocupadas pero temen que ya no puedan regresar. Esta situación transforma una opción básica de seguridad en una decisión pesada de consecuencias. Salir puede significar la pérdida permanente del acceso a su aldea, vivienda o tierra.

Personas afectadas por la guerra frente al costo duradero de la discapacidad

La guerra también dejó consecuencias físicas, cuyo costo seguiría pesando sobre las familias y los servicios públicos mucho después del final de las operaciones. Al Akhbar, el 25 de agosto de 2026, dedicó un artículo a las personas que habían perdido a un miembro y las dificultades encontradas en la financiación de la prótesis. Según el diario, los Ministerios de Salud y Asuntos Sociales ya no cuentan con recursos suficientes para cubrir todas las necesidades, mientras que el número de heridos ha aumentado. El precio de una prótesis comienza alrededor de $1,280. Esta suma representa sólo parte de los gastos efectivos, ya que el equipo requiere mantenimiento y a veces debe ser reemplazado. La rehabilitación también requiere seguimiento médico y sesiones especializadas.

La falta de financiación conduce a demoras. The Executive Director of the Singer Centre, quoted by Al Akhbar on 25 August 2026, reports that dozens of wounded are on waiting lists. La presión se refiere a las recientes víctimas de la guerra, pero también afecta a las personas que ya viven con discapacidad y necesitan renovar su equipo. Por consiguiente, el rápido aumento de la demanda se produce en un sistema que ya estaba experimentando dificultades antes de la última fase del conflicto.

El problema va mucho más allá del campo médico. Una prótesis puede determinar la posibilidad de caminar, trabajar, realizar estudios o recuperar la autonomía diaria. La ausencia de equipo aumenta la dependencia de los familiares. Puede requerir que un familiar reduzca su actividad profesional para apoyar a la persona lesionada. Por consiguiente, la pérdida de un miembro puede dar lugar a una disminución de los ingresos de los hogares y aumentar los gastos. Además, se necesitan rehabilitación, transporte y, a veces, planificación de la vivienda. El costo social de una lesión grave es mucho mayor que el costo inicial de la prótesis.

El dossier muestra sobre todo la necesidad de cuidados a largo plazo. Una respuesta limitada a la emergencia hospitalaria no es suficiente. Los heridos deben poder regresar al trabajo, a la escuela y a la vida social. La guerra produce así una nueva categoría de necesidades que se suma a las acumuladas desde la crisis económica. Las asociaciones y los centros especializados desempeñan un papel fundamental, pero su acción depende de la financiación disponible. Por consiguiente, el sistema público enfrenta una nueva obligación en un momento en que sus recursos siguen siendo limitados.

Escuela libanesa amenazada por una pérdida duradera de aprendizaje

The situation of education is one of the most worrying social issues identified in the 25 August sources. Al Akhbar, 25 de agosto de 2026, se basa en una evaluación publicada el 21 de agosto por el Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos en Beirut. El informe se centra en el costo de la guerra y las crisis sucesivas para la educación de los niños en el Líbano. Los datos citados proporcionan una imagen seria. Más de la mitad de los estudiantes de primer año carecerían de las habilidades básicas esperadas en matemáticas. Más de ocho de cada diez estudiantes de sexto grado no dominarían adecuadamente la división. Estas dificultades no nacieron con la última guerra. Son el resultado de una acumulación de crisis que han debilitado gradualmente el sistema escolar y las capacidades de aprendizaje.

Sin embargo, la guerra ha empeorado considerablemente la situación. Al Akhbar, el 25 de agosto de 2026, informa que más de 250.000 estudiantes fueron privados de educación y que la mitad de las escuelas públicas se transformaron en refugios durante la crisis. Por lo tanto, la escuela se vio afectada de dos maneras. Los cursos se interrumpieron o desorganizaron, mientras que los edificios escolares tenían que desempeñar una función humanitaria para la que no habían sido diseñados. Esta transformación fue necesaria por la urgencia del desplazamiento, pero redujo aún más la continuidad educativa.

Las consecuencias van más allá de los resultados escolares inmediatos. Las habilidades básicas de alfabetización y matemáticas determinan la capacidad de los estudiantes para progresar en todos los demás temas. Cuando no se adquieren en el momento adecuado, las dificultades se acumulan a lo largo de los años. El riesgo es entonces que un retraso no puede cubrirse por una mera reanudación normal de los precios. Los niños interesados necesitarán programas de captura, apoyo adecuado y recursos adicionales.

Otro peligro está estancado. Las familias afectadas por el desplazamiento o la disminución de los ingresos pueden verse tentadas a eliminar a los adolescentes de la escuela para contribuir a los recursos del hogar. Una interrupción prolongada aumenta este riesgo. El déficit educativo se convierte entonces en una cuestión económica y social a largo plazo. Un joven que deja la escuela prematuramente suele tener menos oportunidades de empleo y sigue siendo más vulnerable a la inseguridad.

La escuela también tiene una función protectora. Al Akhbar señala que los niños no sólo han perdido horas de enseñanza. They have also been deprived of an area of stability, social relations and psychological support. Para un niño enfrentado a bombardeos o desplazamientos, la clase puede representar un elemento de normalidad. Su desaparición refuerza la sensación de inseguridad. Por lo tanto, el regreso a la escuela tendrá que responder a las consecuencias educativas y psicológicas de la guerra.

La agrupación de escuelas plantea la cuestión del acceso a la educación

Annahar, el 25 de agosto de 2026, planteó la cuestión de reagrupar escuelas entre sus temas importantes y se preguntó por su naturaleza real: solución a las dificultades del sector o cierre disfrazado de establecimientos. La cuestión se plantea en un momento en que la educación pública ya debe gestionar las consecuencias del desplazamiento y la pérdida de aprendizaje. La reorganización de la red puede justificarse por limitaciones financieras, demográficas o administrativas. Sin embargo, puede crear nuevas dificultades para las familias si mantiene alejados a los estudiantes de su lugar de residencia.

La cuestión es particularmente importante fuera de los principales centros urbanos. En algunas áreas, el cierre o fusión de una escuela requiere que los estudiantes viajen más distancias. El transporte se convierte en un gasto adicional. Para los hogares de bajos ingresos, este costo puede convertirse en un obstáculo para la escolarización. El problema es aún más complejo cuando el transporte público es insuficiente.

Una escuela también juega un papel en la vida de una localidad. Su desaparición puede acelerar la salida de familias jóvenes y reducir aún más el suministro de servicios públicos en regiones periféricas. Por consiguiente, la reorganización de la red escolar no puede evaluarse únicamente sobre la base del número de alumnos por escuela o de los ahorros presupuestarios previstos. También debe tener en cuenta el acceso territorial a la educación.

La guerra hace que la planificación sea aún más difícil. Parte del desplazamiento puede ser temporal, mientras que otro puede ser sostenible debido a la destrucción de la vivienda. Por consiguiente, las autoridades deben decidir dónde mantener, fusionar o fortalecer las instituciones, mientras que la distribución futura de la población sigue siendo incierta. Las fuentes del 25 de agosto todavía no permiten medir todas las consecuencias de estas agrupaciones. Sin embargo, muestran que el sistema escolar se enfrenta ahora a una crisis educativa, financiera y territorial simultáneamente.

Los jubilados militares y civiles impugnan el pago dividido de los derechos

La cuestión del poder adquisitivo sigue presente en las movilizaciones sociales. Annahar, el 25 de agosto de 2026, reporta concentraciones de militares y funcionarios jubilados en Baalbeck y Trípoli. En particular, los manifestantes impugnan el pago dividido de varias sumas debido a ellos. En Baalbeck, la movilización comenzó en el sector Douris antes de seguir apareciendo ante un departamento del Ministerio de Finanzas. En Trípoli, los soldados retirados también participaron en acciones de protesta.

Las organizaciones interesadas exigen el pago completo de las cantidades retroactivas y cuestionan su propagación. Las reclamaciones también guardan relación con las prestaciones escolares de los pensionistas de las Fuerzas de Seguridad Interna. Los manifestantes amenazan con intensificar sus acciones si no se tienen en cuenta sus demandas. Esta movilización recuerda que las consecuencias del colapso del poder adquisitivo siguen afectando a funcionarios públicos y ex militares varios años después de la crisis.

Los aranceles están particularmente expuestos al aumento de los precios. Su capacidad para encontrar nuevas fuentes de ingresos es más limitada que la de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, dependen directamente de sus pensiones y prestaciones públicas. El aumento de los costos de energía, vivienda y salud puede absorber rápidamente una parte importante de sus recursos.

El problema vuelve a poner el estado antes de varias aplicaciones simultáneas. Las finanzas públicas deben responder a las consecuencias de la guerra, las necesidades de los desplazados internos y la reconstrucción, y al mismo tiempo asumir compromisos con funcionarios públicos y jubilados. Por lo tanto, la crisis social no es una sola emergencia. Resulta de la adición de gastos y honorarios que se financiarán al mismo tiempo.

La seguridad vial revela una emergencia independiente de la guerra

Al Sharq, on 25 August 2026, also reported on an extraordinary meeting of the National Road Safety Committee chaired by Interior Minister Ahmad Hajjar. Las cifras de la Dirección General de las Fuerzas de Seguridad Interna citadas por el diario indican que el 33% de los accidentes registrados en el segundo semestre de agosto están relacionados con la velocidad excesiva, mientras que el 40% están asociados con la falta de atención durante el viaje.

El Ministro pidió que se siguiera aplicando el Código de Tráfico de Carreteras y destacó la necesidad de pasar de las recomendaciones a la aplicación efectiva. En la reunión también se abordaron las zonas en que los accidentes son particularmente elevados, las campañas de sensibilización, el cumplimiento de los límites de velocidad y el mantenimiento de las carreteras.

La seguridad vial ilustra la persistencia de problemas cotidianos que no desaparecen durante la guerra. Depende del comportamiento de los conductores, pero también del estado de infraestructura, señalización, iluminación y control policial. Por consiguiente, las dificultades presupuestarias de las administraciones pueden afectar indirectamente el nivel de seguridad vial.

Los desechos colocan el medio ambiente en preocupaciones sociales

Annahar, el 25 de agosto de 2026, también dedicó un dossier a la recolección ambiental y si una estrategia real de tratamiento de residuos estaba empezando a tomar forma. El tema recuerda que, más allá de las crisis de seguridad, la gestión de desechos sigue siendo un problema diario para los residentes. Afecta directamente la salud pública, los municipios, el medio ambiente y las finanzas locales.

La financiación es uno de los principales desafíos. Una contribución ambiental puede proporcionar recursos adicionales para la recogida y el procesamiento. Sin embargo, representa una nueva carga para los hogares. Por lo tanto, su aceptación depende de la capacidad de las autoridades para demostrar que las sumas recolectadas realmente mejoran el servicio.

La guerra complica aún más este asunto. La destrucción produce escombros y desechos adicionales. Al mismo tiempo, el desplazamiento de la población aumenta la presión sobre los servicios de los municipios que alojan a las familias desplazadas. Por consiguiente, la geografía de las necesidades cambia rápidamente, mientras que las capacidades municipales siguen siendo desiguales.

Una acumulación de crisis que ponen a prueba la función social del estado

Fuentes del 25 de agosto de 2026 describen principalmente una acumulación de vulnerabilidades. La guerra no sustituyó los problemas anteriores. Las hizo peor. Las familias desplazadas buscan vivienda mientras el poder adquisitivo sigue siendo débil. Los heridos necesitan prótesis en un sistema de salud con recursos limitados. Los niños están experimentando retrasos escolares mientras que la red pública está considerando los grupos escolares. Retirees reclaman sus derechos. Los accidentes de tránsito y los desechos también siguen siendo necesarios para la intervención pública.

El cese de los bombardeos, si interviene, no bastará para restablecer inmediatamente una situación normal. El regreso del pueblo del Sur dependerá de la reconstrucción de viviendas y servicios. Regresar a los estudiantes a la escuela no eliminará el retraso. La hospitalización de una persona lesionada no regula su futura rehabilitación. El pago de una sola prestación de asistencia a una familia desplazada no sustituye la posibilidad de regresar a su hogar y trabajar.

La cuestión social se convierte así en un indicador concreto de la capacidad de las instituciones para reanudar su función. El debate político se centra principalmente en la soberanía y el control territorial. Pero la soberanía también tiene una dimensión diaria. Mide la capacidad de albergar a una familia desplazada, financiar el equipo de una persona lesionada, mantener a un niño en la escuela, pagar los honorarios de una persona retirada, hacer carreteras más seguras y garantizar la recogida de desechos. Los periódicos del 25 de agosto muestran que todas estas funciones están ahora bajo presión, mientras que la continuación de las operaciones militares sigue aumentando el costo.

Cultura: Baalbeck revive su memoria mientras que el patrimonio permanece en el corazón de la creación

Baalbeck encuentra sus grandes noches en memoria

La cultura libanesa era menos prominente que la política en las publicaciones del 25 de agosto de 2026, pero varios temas llevaron a una línea común. La memoria, la transmisión y la preservación del patrimonio dominan ampliamente. En el Líbano, esta dinámica cristaliza alrededor de Baalbeck, cuya historia artística es revivida lejos de los templos. También apareció en la participación de jóvenes artistas libaneses en una manifestación internacional en Moscú y en el homenaje a Fouad Hijazi, artista nacido en el Líbano, muchos de los cuales habían sido construidos en Jordania.

Annahar, 25 de agosto de 2026, dedica un lugar importante a una noche organizada en Ajaltoun alrededor de la memoria de los festivales Baalbeck. El espectáculo « Wina Nay? » combina música, teatro y canto. Revive parte de la historia artística de la Ciudad del Sol a través de una obra en memoria, ausencia y memoria. Por lo tanto, la representación busca no sólo reproducir un antiguo repertorio. Utiliza las referencias a los grandes años de Baalbeck para cuestionar cómo sigue existiendo una experiencia cultural cuando su lugar de origen ya no es accesible directamente al público en las mismas condiciones.

La imagen de Baalbeck ocupa un lugar esencial en esta construcción. Annahar, 25 de agosto de 2026, destaca las referencias visuales a los templos y su papel en la historia del festival. Durante décadas, los monumentos no eran simplemente una decoración. Participaron en la identidad de las representaciones. Se reunieron música, arquitectura y puesta en escena para producir una experiencia cultural asociada inmediatamente al Líbano. La noche de Ajaltoun intenta restaurar parte de esta relación a través de proyección, música y teatro.

Fairouz está naturalmente presente en este recuerdo. Su relación con Baalbeck va más allá de la sucesión de conciertos y obras presentadas allí. Representa un período en que los festivales contribuyeron a la difusión de una determinada imagen cultural del Líbano en el mundo árabe y más allá. Su evocación hace posible traer una época entera. En la noche descrita por Annahar, la memoria de Fairouz y la de los templos se reúnen para recordar que Baalbeck se ha convertido con el tiempo en un elemento de la imaginación colectiva libanesa.

This is also of particular significance in the current context. La guerra y las dificultades económicas han alterado profundamente las condiciones para organizar actividades culturales. Revivir simbólicamente Baalbeck en Ajaltoun significa que la memoria cultural se puede mover sin desaparecer. El lugar físico sigue siendo irremplazable, pero su historia puede seguir circulando. Esta lógica convierte el espectáculo en un acto de transmisión tanto como entretenimiento.

Fouad Hijazi, de Baalbeck a la memoria musical jordana

Al Arabi Al Jadid, 25 de agosto de 2026, regresa a la ruta de Fouad Hijazi con motivo de su desaparición. El cantante nació en el ambiente de Baalbeck antes de construir una parte significativa de su carrera en Jordania. Su viaje ofrece otro ejemplo de la circulación del patrimonio libanés. En su caso, esta circulación no implica la reproducción de una tradición específica. Toma la forma de una adaptación artística a otro entorno cultural.

El diario describe a un intérprete que puede integrarse profundamente en la canción jordana. Fouad Hijazi dirigió repertorios populares, sentimentales y nacionales. Su trabajo le ha permitido ser identificado gradualmente por parte del público con la propia escena musical jordana. Esta integración es más notable ya que su origen libanés sigue siendo conocido. Su itinerario muestra así que un artista puede pertenecer a varios recuerdos culturales sin necesariamente borrar uno al otro.

Al Arabi Al Jadid, 25 de agosto de 2026, insiste en el cuidado de Fouad Hijazi en interpretar las palabras. El texto debe seguir siendo comprensible. Por lo tanto, el poder de voz no fue buscado por sí mismo. Se suponía que debía servir el significado de la canción. El cantante también sabía cómo modificar su interpretación según el registro. Las canciones nacionales exigen una expresión más fuerte, mientras que las canciones sentimentales requieren más moderación.

Esta capacidad explica en parte la longevidad de su viaje. Le permitió entrar en diferentes directorios sin dar la impresión de una simple imitación. La canción popular está vinculada a expresiones específicas, acentos y referencias culturales. Para que un intérprete de otro país tome posesión, debe entender estos códigos y no sólo reproducir una melodía.

El curso de Fouad Hijazi se une indirectamente a la memoria de Baalbeck destacada por Annahar. En un caso, Baalbeck se convierte en una historia cultural transportada a Ajaltoun. En el otro, es el punto de partida para un artista que ha desarrollado una nueva identidad musical en Jordania. Ambos sujetos muestran que el patrimonio libanés puede circular y transformarse sin perder su origen por completo.

Jóvenes artistas libaneses representan el país en Moscú

La transmisión cultural también requiere una nueva generación. Annahar, el 25 de agosto de 2026, informa sobre la participación de una delegación libanesa en el Foro Cultural Internacional de la Infancia en Moscú. The group represents the Ministry of Culture following an official Russian invitation. Antes de su partida, el Ministro de Cultura Ghassan Salamé recibió a los jóvenes participantes y los alentó a preservar su identidad cultural aprovechando esta experiencia internacional.

La delegación participó en varias disciplinas. La música, el teatro, el canto y las artes visuales se encuentran entre las áreas mencionadas por Annahar. La juventud libanesa presenta así diferentes expresiones de la cultura del país a un público internacional. El evento reúne a participantes de muchas regiones rusas, así como varios países.

El Ministerio de Cultura presenta esta participación como medio de crear nuevas relaciones entre jóvenes artistas libaneses y sus homólogos extranjeros. Esta dimensión es importante. Un evento cultural internacional no solo se trata de presentar obras. También permite a los participantes descubrir otras prácticas y construir redes que puedan ser útiles para su futuro viaje.

Ghassan Salamé insiste, sin embargo, en la necesidad de no oponerse a la apertura y la identidad cultural internacionales. Su mensaje a los participantes es precisamente mantener un vínculo con el patrimonio libanés al tiempo que desarrolla sus aptitudes mediante intercambios y capacitación. Este enfoque hace de la cultura un instrumento de representación internacional del país, pero también un medio de transmitir una identidad a las generaciones más jóvenes.

Esta participación tiene otro significado en el contexto libanés. Durante varios años, crisis sucesivas han llevado a muchos jóvenes profesionales a abandonar el país. El sector cultural no escapa a esta dinámica. Dar a los jóvenes artistas visibilidad internacional manteniendo su relación con las instituciones libanesas puede, por lo tanto, ayudar a limitar la oposición entre la salida y la membresía. El tráfico internacional no implica necesariamente una ruptura con el país de origen.

Waciny Laredj y Sheikha Rimitti reviven un debate sobre la memoria argelina

La cuestión de la memoria cultural también apareció en Al Arabi Al Jadid el 25 de agosto de 2026. El diario revisa la polémica causada en Argelia por una obra del escritor Waciny Laredj dedicada a Sheikha Rimitti, una figura importante en la historia del rai. El debate va más allá del marco literario. Se centra en el lugar que una empresa acepta dar a un artista cuyo trabajo ha marcado profundamente su tiempo y ha desafiado varias normas sociales.

Sheikha Rimitti ocupó un lugar singular en la canción argelina. Su repertorio aborda directamente el deseo, las relaciones sentimentales, el cuerpo, el alcohol y la condición de la mujer. Estos temas le permitieron tener una influencia considerable, pero también alimentaron a críticos de antecedentes conservadores. Varias décadas después, esta tensión no desapareció completamente.

La elección de Waciny Laredj de colocar esta personalidad en el centro de una obra literaria, por lo tanto, es una pregunta fundamental: ¿quién merece entrar en el patrimonio nacional? ¿Debería ser consensual una figura cultural para ser reconocida como importante? ¿Puede distinguirse la influencia artística de las controversias morales generadas por una obra?

Al Arabi Al Jadid, 25 de agosto de 2026, muestra que las reacciones generadas por el proyecto literario se refieren tanto a la personalidad de Sheikha Rimitti como a la propia escritura. La controversia revela así la persistencia de una batalla alrededor de la memoria. Un artista puede ser reconocido como pionero por algunos y seguir siendo rechazado por otros.

El acercamiento con Baalbeck permite medir dos formas diferentes de tratar el patrimonio. La memoria de los festivales Baalbeck y Fairouz en el Líbano goza de un estatus muy unificador. Por el contrario, Sheikha Rimitti representa un patrimonio conflictivo. Sin embargo, ambas situaciones muestran que el pasado cultural nunca está completamente congelado. Cada generación elige las obras que desea transmitir y cómo las interpreta.

Yemen trata de preservar su patrimonio musical creando

Al Quds Al Arabi, 25 de agosto de 2026, está interesado en la obra del músico yemení Mahmoud Al Hindi y su proyecto para preservar el patrimonio musical. La iniciativa, desarrollada con la Fundación Hadramout para la Cultura, se basa en varias dimensiones. Se trata de documentar obras, preservar archivos, entrenar músicos jóvenes y proponer nuevas interpretaciones capaces de llegar a un público contemporáneo.

El enfoque se niega a reducir el patrimonio a la conservación pasiva. Los trabajos antiguos deben permanecer accesibles y vivos. Esto a veces implica cambiar su presentación o orquestación sin quitar su identidad. La obra de Mahmoud Al Hindi busca así un equilibrio entre lealtad y modernización.

Al Quds Al Arabi, 25 de agosto de 2026, destaca también el papel desempeñado por los acontecimientos dedicados a las antiguas melodías yemeníes. Dos ediciones de un festival ayudaron a hacer circular algunas obras y acercar este patrimonio a las nuevas generaciones. La radiodifusión digital completa los conciertos y permite llegar a un público que no puede asistir físicamente a los eventos.

The situation in Yemen gives this approach additional importance. La guerra amenaza instituciones, archivos y condiciones normales de transmisión cultural. Por lo tanto, preservar un repertorio musical es también proteger parte de la memoria colectiva de los efectos del conflicto. La cultura se convierte aquí en una forma de continuidad dentro de una sociedad profundamente perturbada.

El paralelo con el Líbano es obvio. Ambos países están experimentando crisis que perturban la organización normal de eventos culturales. En ambos casos, la respuesta es la capacidad de mover, archivar y reinterpretar el patrimonio. La noche de Baalbeck en Ajaltoun y el trabajo de preservación musical en Yemen se basan en la misma idea: una tradición sobrevive sólo si continúa siendo practicada.

Saint Levant mantiene a Palestina en el corazón de una creación contemporánea

Al Quds Al Arabi, 25 de agosto de 2026, destaca también el lanzamiento del álbum « Effendi » del artista palestino Saint Levant y la canción « Maskara ». El periódico destaca la presencia de la identidad palestina en su labor. Esta referencia es uno de los elementos centrales de una producción destinada a un público mucho más allá del territorio palestino.

La ruta de San Levante ilustra otra forma de transmisión. Ya no se trata de preservar obras antiguas. La identidad cultural se integra en formas contemporáneas de música y circula por redes internacionales de difusión. Palestina se convierte así en una cuestión de creación actual en lugar de una referencia exclusivamente patrimonial.

El contexto político refuerza naturalmente el alcance de este enfoque. La guerra en Gaza y los desplazamientos dan referencias palestinas que van más allá del ámbito musical. Un artista apenas puede separarse de este contexto cuando su identidad es uno de los componentes de su trabajo. Sin embargo, la música no se limita a un comentario sobre los asuntos actuales. También permite construir una imagen de Palestina a través del lenguaje, las referencias y las experiencias individuales.

Esta lógica se une a otros temas culturales del día. Fouad Hijazi tenía antecedentes libaneses en una carrera jordana. Mahmoud Al Hindi busca transmitir el patrimonio yemení con herramientas contemporáneas. Saint Levant consagra a Palestina en una producción destinada a la circulación internacional. Estos ejemplos muestran que la identidad cultural no se limita necesariamente en un territorio.

Un programa cultural libanés centrado en la memoria y los intercambios

Las fuentes del 25 de agosto de 2026 ofrecen un programa cultural libanés más limitado que los encabezados políticos o sociales. El evento más desarrollado es la noche dedicada a la memoria de los festivales Baalbeck en Ajaltoun. Annahar, el 25 de agosto de 2026, lo convirtió en un importante evento cultural debido a la combinación de música, teatro y canto, pero sobre todo por su trabajo en la historia cultural libanesa.

Otro acontecimiento claramente documentado es la participación de jóvenes libaneses en el Foro Cultural Internacional de la Infancia en Moscú. Incluso si el evento tiene lugar fuera del Líbano, pertenece directamente a las noticias culturales nacionales, ya que involucra al Ministerio de Cultura y artistas libaneses comprometidos en varias disciplinas.

Por otra parte, las publicaciones disponibles el 25 de agosto de 2026 no proporcionan suficiente información fiable para establecer un calendario completo de todas las exposiciones, conciertos y performances que se ofrecen actualmente en el Líbano. Por lo tanto, sería artificial completar esta parte con manifestaciones que no están documentadas por el corpus. Los eventos mencionados siguen siendo los que los periódicos permiten establecer con precisión.

La cultura del 25 de agosto aparece dominada por la misma pregunta: ¿cómo transmitir una memoria cuando cambian los lugares, las sociedades y las condiciones de la creación? Baalbeck revive en Ajaltoun a través de la música y la imagen. Fouad Hijazi recuerda la capacidad de un artista nacido en el Líbano para participar en la memoria musical de otro país. Los jóvenes creadores representan Líbano en Moscú. En Argelia, Sheikha Rimitti sigue provocando un debate sobre las fronteras del patrimonio. En Yemen, Mahmoud Al Hindi trata de preservar un directorio amenazado por las crisis. Saint Levant, finalmente, circula la identidad palestina en una creación contemporánea. Por lo tanto, el patrimonio no aparece como un conjunto inmóvil de obras antiguas. Sigue vivo precisamente porque es transmitido, movido, discutido y transformado.