NOISE PR Firm anuncia su representación exclusiva de SOLV en el Líbano y Siria e introduce una nueva generación de tecnologías de comunicación digital geotrigidas

- Advertisement -

17

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La tecnología estadounidense avanzada, desplegada por fuerzas policiales, organismos encargados de hacer cumplir la ley, instituciones gubernamentales y campañas políticas, es ahora accesible a organizaciones y empresas del Líbano y Siria a través de NOISE PR Firm

Beirut – 31 de agosto de 2026: NOISE PR Firm, una empresa especializada en relaciones públicas y comunicación estratégica, anuncia la firma de una alianza estratégica con SOLV Technology, el desarrollador de la plataforma SOLV, una de las tecnologías de comunicación digital más avanzadas en el mundo, para convertirse en su representante exclusivo en Líbano y Siria.

Esta asociación abre a organizaciones, empresas, bancos, empresas de tecnología financiera, universidades, organizaciones no gubernamentales, agencias de comunicación, instituciones gubernamentales, partidos políticos y organizadores de eventos acceso a una plataforma de comunicación digital sin precedentes, capaz de enviar mensajes a un público objetivo con extrema precisión geográfica, velocidad récord de ejecución y capacidad de medición de rendimiento en tiempo real.

SOLV es una empresa estadounidense especializada en tecnologías de comunicación digital geotrágica a gran escala. A diferencia de las plataformas publicitarias tradicionales que dependen de redes sociales, bases de suscriptores o algoritmos de plataforma digital, SOLV permite a cualquier organización llegar directamente a teléfonos inteligentes dentro de un área geográfica definida, a través de miles de sitios web y aplicaciones que los individuos utilizan diariamente – sin suscripción previa o seguimiento de cuentas.

La plataforma ofrece la posibilidad de dirigirse a cualquier área geográfica, desde un país entero a una ciudad, distrito, barrio, calle, centro comercial, campus universitario o incluso a un área de un kilómetro de radio. En segundos, la publicidad digital se hace visible en los teléfonos inteligentes presentes en esta área, con un número garantizado y mensurable de impresiones.

El poder de SOLV radica en su avanzado motor geo-targeting, que identifica en tiempo real teléfonos inteligentes conectados al alcance geográfico deseado, y luego distribuye mensajes digitales a través de una vasta red de miles de sitios web y las aplicaciones de información, deportes, negocios y entretenimiento más utilizadas, asegurando así una amplia difusión y alta eficiencia sin utilizar redes sociales.

La fuerza de la plataforma no se limita al público alcanzado; Se extiende a la capacidad de medición del rendimiento con precisión extrema. Al final de cada campaña, el cliente recibe datos detallados sobre el número de impresiones reales, las áreas geográficas cubiertas, el número de clics, las tasas de compromiso y la medición de conversiones, ya sea una visita al sitio web, la apertura de una página en redes sociales, una conversación iniciada a través de WhatsApp, una llamada telefónica o cualquier otra acción definida por adelantado por el cliente a través del botón de llamada a la acción (CTA).

El modelo de negocio de SOLV es uno de los más competitivos en el sector de las comunicaciones digitales. A un ritmo fijo de sólo 5 dólares por cada 1000 impresiones (CPM), es posible lanzar una campaña dirigida a 100.000 impresiones por unos 500 dólares, o 1.000.000 de impresiones por unos 5.000 dólares, o 5 millones de impresiones por unos 25.000 dólares cubriendo a todos los usuarios en territorio libanés. Este modelo hace de SOLV una de las tecnologías de comunicación digital más avanzadas, fiables y rentables, ofreciendo un nivel incomparable de precisión, mensurabilidad y rentabilidad de la inversión en comparación con muchas herramientas de publicidad tradicionales.

SOLV ha demostrado su eficacia en algunos de los entornos políticos, institucionales y de seguridad más exigentes del mundo. En la elección general británica de 2024, el Partido Democrático Liberal utilizó la plataforma para gestionar más de 270 campañas geográficas dirigidas, logrando el mejor resultado electoral en su historia reciente con un aumento de 8 a 72 escaños en el Parlamento. Más de 26 fuerzas de policía en el Reino Unido —más de la mitad de las fuerzas territoriales británicas— tienen cuentas activas sobre la plataforma SOLV, incluida la Policía Metropolitana de Londres, junto con organismos encargados de hacer cumplir la ley e instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelandia, que las utilizan para la seguridad pública, la sensibilización, las personas desaparecidas, las campañas comunitarias y la comunicación gubernamental.

El Dr. Georges Najm, fundador y CEO de NOISE PR Firm, dijo: « No estamos presentando hoy una simple nueva plataforma publicitaria, estamos trayendo una nueva generación de herramientas de comunicación digital a Líbano y Siria. Es una verdadera revolución en cómo llegar al público, a la velocidad de la ejecución de la campaña, en la precisión de la orientación y en la capacidad de medir los resultados a un nivel que nunca había sido accesible antes. »

Agregó: « Es un honor para nosotros ser la empresa que introduce esta tecnología a Líbano y Siria, especialmente a la luz de las enormes oportunidades que ofrece el mercado sirio como parte de su apertura gradual a la economía global. Confiamos en que SOLV transformará las reglas de comunicación y publicidad en la región, ya que combina un rendimiento excepcional, una alta fiabilidad y un costo que lo hace accesible tanto para las grandes organizaciones como para las startups. »

Continuó: « Lo que también distingue SOLV es el nivel de confianza que disfruta. Conozco personalmente a los fundadores y al equipo técnico que desarrolló esta tecnología, y mido el alcance de la experiencia detrás de ella. Cuando se diseñó una plataforma con la aportación de expertos y ex oficiales de las instituciones militares y de seguridad occidentales, y posteriormente es adoptada por fuerzas policiales, agencias de seguridad e instituciones gubernamentales en algunos de los países más avanzados del mundo, es un testimonio elocuente de su calidad y fiabilidad. »

Concluyó: « Lo que también trae admiración es la facilidad con la que se puede probar esta tecnología. Cualquier organización puede lanzar una campaña piloto por sólo unos pocos cientos de dólares en una zona geográfica restringida, y luego medir los resultados con total precisión. Estoy seguro de que cualquiera que pruebe SOLV descubrirá rápidamente que permite llegar a más personas, en menos tiempo, con mayor precisión, a menor costo, mientras que tener la capacidad de conocer el impacto real de cada dólar invertido. Creo que esta tecnología experimentará una transformación radical en las prácticas de comunicación, marketing y publicidad en Líbano y Siria en los próximos años. »

A través de esta asociación, NOISE PR Firm dirige múltiples sectores, incluyendo tecnología financiera (FinTech), bancos, empresas de telecomunicaciones, empresas tecnológicas, universidades, instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, agencias de comunicación, grupos de hostelería y distribución, organizadores de eventos, campañas políticas e instituciones gubernamentales.

Acerca de NOISE PR Firm: NOISE PR Firm es una empresa especializada en relaciones públicas y comunicación estratégica, con sede en Beirut, con una oficina operativa en París y una presencia activa en Oriente Medio, Europa y varios mercados internacionales. La empresa apoya a gobiernos, instituciones públicas, empresas locales e internacionales, líderes empresariales y organizaciones internacionales en las áreas de comunicación estratégica, relaciones con los medios de comunicación, gestión de crisis, asuntos públicos, gestión de la reputación, creación de contenidos y asesoramiento de comunicación integrado. NOISE PR Firm es reconocida por su capacidad de gestionar archivos sensibles y complejos con profesionalidad, transformar retos en mensajes poderosos, presencia mediática efectiva y resultados estratégicos mensurables.

00 961 3 944 111

https://noise-lb.com/solv