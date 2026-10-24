El Castillo del Mar de Saida El Castillo del Mar de Saida, la más famosa fortaleza cruzada del sur del Líbano, anteriormente representada en los billetes libaneses de los años 50 y 1970. Construido en uno..

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El Castillo del Mar de Saida

El Castillo del Mar de Saida, la mayor fortaleza cruzada del sur del Líbano, anteriormente representado en los billetes libaneses de los años 50 y 1970. Construido en un año (1227-1228) en una cuasi-isla, vio pasar Crusés, Mongols, Templiers y Mamluks. Construido con piedras de un antiguo templo fenicia, decorado con un bajorrelieve que representa una escena de caza de leones, todavía alberga la sala de guardia de mazmorras y una mezquita construida después de 1291. Daño por la flota británica en 1840, mantiene ahora una vista impresionante del puerto de Saida

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