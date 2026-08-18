Amnistía: Las familias Abra presionan a Aoun

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Las familias de los soldados asesinados en los enfrentamientos Abra están preparando una nueva movilización contra losley general de amnistíaaprobado por el Parlamento libanés el 12 de agosto de 2026. Su acción, comunicada el 18 de agosto, debe seguir dos caminos: pedir al Presidente Joseph Aoun que remita el texto a la Cámara de Representantes o que no le permita entrar en vigor en su forma actual, y trabajar con parlamentarios en oposición a ciertas disposiciones para hacer un llamamiento al Consejo Constitucional. Su requisito principal sigue siendo invariable: impedir que una medida de indulgencia beneficie, sin garantías suficientes, a las personas enjuiciadas o condenadas en casos relacionados con ataques contra el ejército y las fuerzas de seguridad.

Las familias Abra mueven la batalla a Baabda

Seis días después de la aprobación de la ley, el reto ya no se centró en los debates parlamentarios mismos. Las familias ahora tratan de actuar durante la fase antes de la entrada final en vigor del texto. Su primer objetivo institucional es el Palacio de Baabda, donde quieren recordar a Joseph Aoun los compromisos que había contraído en una reunión anterior. According to the information reported on 18 August, they would like the Head of State to refuse to promulgate the law in its current form or to ask Parliament for further deliberation.

Esta solicitud se basa directamente en la posición de Joseph Aoun frente a parientes militares. En su reunión, el presidente había asegurado que la sangre de soldados y miembros de las fuerzas de seguridad no podía verse comprometida. Las familias creen ahora que esta declaración debe tener un efecto concreto en la decisión presidencial. A su juicio, sería difícil conciliar una ley no modificada con la línea defendida anteriormente en Baabda, ya que algunas disposiciones podrían reducir la duración del encarcelamiento de personas vinculadas a casos en que el personal militar fue asesinado.

El segundo enfoque se dirige a los Miembros que se oponen a la versión adoptada. Las familias quieren discutir con ellas las condiciones para remitirse al Consejo Constitucional. No pueden apelar contra una ley sola. Article 19 of the Constitution reserves this right, inter alia, to the President of the Republic, the President of the Chamber, the President of the Council of Ministers or ten deputies. Por consiguiente, el reto inmediato es reunir a un número suficiente de parlamentarios y determinar con precisión las disposiciones que podrían impugnarse.

Ley de amnistía aprobada tras meses de tensión

Elley general de amnistíay la reducción excepcional de ciertas sentencias fue aprobada el 12 de agosto de 2026 después de varios meses de negociaciones. El texto trata de abordar varias cuestiones a la vez: la situación de los presos que han estado encarcelados durante mucho tiempo, las demoras judiciales, el hacinamiento y las cuestiones políticas o de seguridad que han estado impulsando las reclamaciones durante años. Esta yuxtaposición explica gran parte de la controversia. Las personas con derecho a beneficiarse del plan no corresponden a los mismos delitos, la misma vía jurídica o las mismas responsabilidades.

Por consiguiente, el debate superó rápidamente la cuestión general de las prisiones. Varias fuerzas políticas pidieron la exclusión de determinadas categorías, incluidas las que se dedicaban a delitos contra el personal militar. Others stressed the long periods of detention and the case of qualified Islamist detainees, whose families have for years denounced too long or which they consider unfair. La dificultad del Parlamento ha sido redactar un mecanismo suficientemente amplio para responder a la crisis carcelaria sin dar la sensación de eliminar crímenes particularmente sensibles.

Las discusiones en los comités conjuntos ya habían mostrado estas diferencias en la primavera. Participaron en la labor representantes de los Ministerios de Justicia, Interior y Defensa, así como de los servicios de seguridad y militares. Así, las reservas militares no aparecieron en el último momento. In particular, they concerned the possible effects of the Act on convictions in cases where soldiers or members of the security forces had been targeted.

El voto el 12 de agosto abrió una crisis con el ejército

El 11 y el 12 de agosto la tensión alcanzó su punto máximo en el Parlamento. El Ministro de Defensa, Michel Menassa, deseaba presentar a los parlamentarios los comentarios del Ejército Libanés antes de la votación. Había presentado una nota escrita y quería explicar la posición de la institución sobre los cambios introducidos en el texto durante las negociaciones. Su intervención se consideró importante porque estos cambios podrían cambiar la duración real de ciertas sentencias y, por consiguiente, la suerte de los condenados en casos delicados.

El Primer Ministro Nawaf Salam defendió otro concepto de funcionamiento del gobierno. Tenía la intención de presentar la posición del ejecutivo y evitar varias voces gubernamentales dando la impresión de posiciones conflictivas ante la Cámara. La disputa tomó rápidamente una dimensión institucional. Varios parlamentarios pidieron que Michel Menassa hablara directamente, mientras que la ausencia del Ministro de Defensa en parte del debate alimentó la controversia.

On 12 August, both the Resistance Loyalty bloc and the strong Lebanon bloc left the meeting in protest. Pidieron que se escucharan los comentarios de los militares antes de que continuara el debate. However, Parliament continued its work and passed the law. Esta secuencia es ahora invocada por opositores del texto para demostrar que las reservas de la institución militar no han sido expuestas a todos los diputados como deseaba el Ministro de Defensa.

El día después de la votación, Michel Menassa se disculpó con las familias de los soldados caídos. Lamentó que no hubiera podido hacer oír la posición del ejército ante la Cámara. Su intervención ha reforzado la percepción entre las familias de las víctimas de que su preocupación no se limita a una reacción emocional sino que se suma a una reserva institucional expresada por el Ministerio de Defensa y el ejército.

Abra sigue siendo la línea roja de las familias militares

El archivo Abra concentra gran parte de esta oposición. On 23 and 24 June 2013, the Lebanese army had confronted the armed supporters of Sheikh Ahmad al-Assir in this area near Saida. Dieciocho soldados habían sido asesinados en los combates y muchos heridos. El enfrentamiento ha sido uno de los episodios de seguridad interna más letales de ese período y ha seguido numerosos arrestos, enjuiciamientos y juicios.

Ahmad al-Assir, predicador salafista conocido por su hostilidad a Hezbollah y su participación en la guerra en Siria, había escapado de las fuerzas de seguridad después de los combates. He was finally arrested in August 2015 at Beirut International Airport while trying to leave Lebanon under a false identity. Varios procedimientos judiciales abordaron los acontecimientos en Abra y las responsabilidades de los involucrados en los enfrentamientos.

Trece años después, las consecuencias de estos procedimientos siguen siendo el centro del debate. Las familias de los militares se niegan a permitir una reforma general de las penas para alterar el destino de las personas reconocidas involucradas en un ataque contra el ejército. Por lo tanto, su posición no se refiere simplemente al principio abstracto de una amnistía. Abarca la definición de beneficiarios y las exclusiones contenidas en la ley.

The relatives of the victims demand a clear distinction between persons detained for secondary offences or those facing lengthy detention without final trial, and those whose cases include acts of violence against the army. Temen que un mecanismo general para reducir las penas tenga el mismo efecto práctico para las categorías con responsabilidades muy diferentes.

Las familias ya habían advertido a Joseph Aoun

La movilización anunciada el 18 de agosto forma parte de una campaña lanzada varios meses antes. En la primavera, las familias de los soldados asesinados en Abra habían pedido públicamente que los crímenes cometidos contra el ejército fueran excluidos de cualquier medida general. Destacaron la responsabilidad de los autores directos, pero también de los cómplices, instigadores, financieros y personas que facilitaron los ataques.

Luego se volvieron a Joseph Aoun. Su enfoque se basa en un argumento institucional y simbólico. Antes de su elección como Presidente de la República en enero de 2025, Joseph Aoun había ordenado al ejército libanés durante casi ocho años. No estaba al frente de la institución en el momento de la lucha de Abra en 2013, pero su viaje lo vinculaba directamente con el ejército y daba una importancia especial a sus compromisos con las familias militares.

En su reunión con el jefe de Estado, los familiares de las víctimas habían expresado sus temores por las reducciones de amnistía y condena. Joseph Aoun entonces estableció un límite declarando que no aceptaría que la sangre de soldados y miembros de las fuerzas de seguridad se viera comprometida. Esta frase está ahora en el centro de su argumento político. Quieren que el Presidente traduzca este compromiso utilizando los medios que le otorga la Constitución.

Lo que José Aoun puede hacer con el artículo 57

El artículo 57 de la Constitución del Líbano da al Presidente de la República una clara palanca. Dentro del plazo establecido para su promulgación, podrá, tras informar al Consejo de Ministros, solicitar una vez más una nueva deliberación de una ley. El Parlamento no puede rechazar esta solicitud. Si la Cámara adopta nuevamente el texto, entonces la Constitución establece las condiciones para esta segunda deliberación.

Esta prerrogativa explica por qué la movilización familiar se centra ahora en Baabda. Una eliminación no eliminaría automáticamente la ley de amnistía. Sin embargo, reabrirá el debate parlamentario y permitirá a los opositores intentar cambiar las disposiciones impugnadas, incluidas las relativas a las condenas por delitos contra el personal militar.

El calendario también es importante. La Constitución dispone que el Presidente promulgará leyes dentro del plazo de un mes a partir de su transmisión al Gobierno, salvo procedimientos especiales para las leyes declaradas urgentes. Si el plazo expira sin la promulgación o la expulsión, la ley se hace jurídicamente exigible y debe publicarse. Por lo tanto, las familias tienen una ventana institucional limitada para la intervención presidencial.

La decisión de Joseph Aoun también tendrá significado político. Una remisión al Parlamento significaría que considera que las reservas son suficientemente importantes para justificar una nueva lectura. Permitir que el texto siga su curso desplazará el centro de la batalla hacia el Consejo Constitucional y la aplicación práctica de las reducciones de las penas.

El Consejo Constitucional como posible segunda cerradura

La segunda opción estudiada por las familias es más técnica. Article 19 of the Constitution allows ten deputies to apply to the Constitutional Council for review of a law. El Presidente de la República, el Presidente de la Sala y el Primer Ministro también tienen esta facultad. Por lo tanto, las familias de Abra deben pasar por uno de estos actores institucionales para obtener una revisión constitucional.

An appeal would not constitute a new trial of the detainees concerned. El Consejo Constitucional no tendría que decidir quién debería ser puesto en libertad o reducido. Examinaría la conformidad de las disposiciones impugnadas con la Constitución y los principios constitucionales aplicables. Por lo tanto, los solicitantes deben formular reclamaciones jurídicas específicas y no pueden limitarse a denunciar la injusticia del texto en sus ojos.

Esta etapa explica los contactos previstos con parlamentarios opuestos a la ley. No es suficiente contar con los elegidos políticamente hostiles al texto. Debe hacerse una solicitud, se debe reunir el número necesario de signatarios y adoptar medidas dentro de los plazos establecidos para la verificación de la constitucionalidad. La movilización anunciada el 18 de agosto marca así el comienzo de una posible ofensiva legal, no la existencia de un recurso ya presentado.

Las actuaciones del 11 y el 12 de agosto también podrían ser examinadas por los opositores, pero cualquier reto de procedimiento debería basarse en argumentos constitucionales establecidos. La retirada de dos bloques o la controversia sobre la intervención del Ministro de Defensa no basta para demostrar la inconstitucionalidad de la ley.

En oposición, las familias de presos también invocan justicia

El desafío de las familias militares por sí solas no resume el archivo de amnistía. Los familiares de los presos y sus abogados han pedido durante mucho tiempo una resolución de situaciones que presentan como injusticias. In particular, they denounce the length of certain detentions, the judicial delays and the situation of persons who have remained in prison for years without a final decision.

This claim particularly concerns detainees often referred to in the public debate as « Islamics ». Sin embargo, esta categoría abarca diferentes situaciones. Algunos archivos están relacionados con Abra, otros para separar casos de seguridad. Las responsabilidades, los cargos y las convicciones no son idénticas. Precisamente esta diversidad hace difícil elaborar una medida general.

Las familias reclusas consideran que el sistema de justicia ha producido a veces períodos desproporcionados de prisión o situaciones que requieren corrección legislativa. Consideran que una amnistía o una reducción excepcional de la pena puede ser una respuesta a la disfunción acumulada. Esta posición ha encontrado apoyo político, especialmente entre los funcionarios electos que han estado pidiendo una solución al problema de las largas detenciones durante varios años.

Los familiares de los militares se oponen a este argumento el derecho de las víctimas. Aceptan que los errores o demoras en los tribunales pueden corregirse, pero se niegan a permitir que esa corrección beneficie a las personas condenadas por actos que dieron lugar a la muerte de soldados. Por lo tanto, el conflicto es menos sobre la existencia de un problema carcelario que sobre la forma de trazar el límite entre los casos que pueden entrar en una medida de indulgencia y los que deben quedar excluidos de él.

Una crisis carcelaria que alimenta el proyecto de amnistía

Los antecedentes del texto siguen siendo la crisis crónica del sistema penitenciario libanés. Las cárceles han sufrido durante años el hacinamiento, la insuficiencia de recursos y las consecuencias de largos procedimientos judiciales. En algunos casos, la detención preventiva en sí misma ha impulsado reclamaciones por un mecanismo excepcional.

El Parlamento quería responder a esta situación combinando la amnistía y la reducción de ciertas penas. Pero esta solución encontró rápidamente una gran dificultad política: una ley general puede afectar a archivos cuya carga simbólica y de seguridad es muy diferente. Los crímenes contra el ejército, los casos de terrorismo o los enfrentamientos armados no se consideran como meros componentes de la crisis carcelaria.

Así pues, los debates parlamentarios han fluctuado entre dos objetivos. La primera es reducir las consecuencias de un sistema judicial lento y un sistema penitenciario en crisis. The second aims to preserve exclusions that protect the rights of victims and maintain the scope of convictions in the most serious cases.

La ley aprobada el 12 de agosto constituye el compromiso alcanzado después de estas negociaciones. La movilización de las familias Abra, sin embargo, muestra que este compromiso no resolvió el desacuerdo. En cambio, busca reabrir el texto antes de que se aplique.

El caso de Abra excede el nombre de Ahmad al-Assir

La fuerte personalización del debate alrededor de Ahmad al-Assir puede dar una imagen demasiado estrecha del problema. Para las familias de los militares, la cuestión no se refiere a un solo hombre. Quieren que las exclusiones abarquen a todas las personas cuya responsabilidad por los ataques contra el ejército se haya mantenido de conformidad con los procedimientos judiciales aplicables.

Esta posición se extiende a las diversas formas de participación en la violencia. Las familias temen que una ley basada principalmente en la duración de la prisión produzca efectos automáticos sin tener debidamente en cuenta la naturaleza de los delitos. Por lo tanto, requieren una lectura de archivo por fichero o, como mínimo, exclusiones legales suficientemente precisas para evitar que una reducción de la sentencia se aplique a casos que consideran incompatibles con una amnistía.

Esta preocupación también afecta la imagen del ejército. En un país marcado por repetidas crisis políticas, comunitarias y de seguridad, la institución militar sigue siendo uno de los principales instrumentos del Estado. Las familias consideran que una ley que reduzca las consecuencias criminales de los ataques contra sus miembros enviaría una señal contraria a la protección debida a los soldados.

Una batalla política que no superpone las divisiones habituales

El voto sobre la amnistía también mostró que las líneas divisorias no siguen exactamente las alianzas políticas tradicionales. Las Fuerzas Libanesas defendieron el principio de la ley, mientras que el fuerte Líbano y el bloque de lealtad de la resistencia dejaron la reunión del 12 de agosto sobre la cuestión de la intervención del Ministro de Defensa. Los eurodiputados sunitas a favor de una solución para algunos detenidos también han presionado significativamente el texto.

Estas posiciones no significan que todos los actores apoyen a los mismos beneficiarios o disposiciones. Some defend amnesty as a response to detentions deemed excessive. Others mainly dispute the procedure in Parliament or call for further exclusions. Así pues, el caso combina consideraciones judiciales, comunitarias e institucionales sin reducirse a un enfrentamiento entre dos campamentos perfectamente constituidos.

Por eso las familias de Abra están buscando a los parlamentarios que pueden apoyar un remedio sobre disposiciones específicas en lugar de una coalición general contra la amnistía. Su objetivo declarado es modificar o neutralizar artículos que consideran injustos para las víctimas, no transformar su movilización en confrontación partidista.

El precedente de Nahr el-Bared fortalece la sensibilidad militar

La pregunta también va más allá de las luchas de Abra solos. El ejército libanés ha experimentado varios enfrentamientos mortales con grupos armados en las últimas dos décadas. La batalla de Nahr al-Bared contra Fatah al-Islam en 2007 dio como resultado, entre otras cosas, graves bajas en las filas militares y numerosas actuaciones judiciales.

Los enfrentamientos y ataques de Ersal 2014 por grupos yihadistas en la Bekaa también marcaron la institución durante mucho tiempo. El personal militar y de seguridad ha sido asesinado o secuestrado. Some prisoners were subsequently executed. Estos precedentes explican la alta sensibilidad de toda disposición legislativa que pueda afectar a los autores de actos de violencia contra las fuerzas del Estado.

Para las familias Abra, una exclusión insuficientemente precisa crearía un precedente que iría más allá de su propio expediente. Su enfoque tiene por objeto garantizar que se reconozca un principio: la corrección de las funciones penitenciarias o judiciales no debe eliminar la diferencia entre las personas detenidas debido a procedimientos excesivamente largos y las condenadas por su participación en ataques mortales contra el ejército.

Un enfrentamiento entre dos conceptos de equidad

Al final, el debate de amnistía contrasta dos nociones de equidad que no son necesariamente conciliables en todos los casos. The families of prisoners demand that the State take into account the time already spent in prison, the delays in the courts and the imperions of the judicial system. Creen que un Estado excesivamente lento para juzgar a un acusado tiene una parte de responsabilidad durante su detención.

The families of the military respond that the State also has an obligation to the victims. En su opinión, una medida general no puede transformar los fallos del sistema en una reducción automática del castigo de los responsables de la muerte de soldados. Por consiguiente, piden que la naturaleza del delito siga siendo un criterio determinante, incluso cuando la duración del encarcelamiento sea excepcionalmente larga.

Esta confrontación explica por qué la palabra « amnistía » sigue siendo particularmente explosiva en el Líbano. Una amnistía nunca es sólo un mecanismo penitenciario cuando se trata de episodios de violencia política o de seguridad. Puede interpretarse como una decisión de convertir una página, pero también como un desafío al reconocimiento judicial de las víctimas.

El Parlamento podría verse obligado a reabrir el compromiso

Si Joseph Aoun utiliza el artículo 57, el Parlamento tendrá que volver a revisar la ley. Esta hipótesis pone a los Miembros frente a las mismas diferencias que marcaron el voto el 12 de agosto, pero en un contexto diferente. Las reservas del ejército, las declaraciones de Michel Menassa y la movilización de familias serían conocidas por todos antes de la segunda deliberación.

Los elegidos a favor del texto deben decidir si mantienen la redacción actual o convienen en aclarar las exclusiones. Los oponentes podrían, por su parte, tratar de enmendar las disposiciones que consideran demasiado amplias sin poner en duda medidas que beneficien a los detenidos que no estén involucrados en delitos contra los militares.

Sin embargo, ese regreso al Parlamento no garantizaría una enmienda. La Constitución dispone que después de un despido presidencial, la Sala podrá volver a votar. Por lo tanto, el objetivo del enfoque familiar es crear un equilibrio político de poder suficientemente importante para la segunda lectura no sólo para confirmar el texto anterior.

Un recurso constitucional requeriría un argumento preciso

Por otra parte, la del Consejo Constitucional, impone una lógica diferente. La ira de las familias, los sacrificios de los militares o la controversia política que rodea el voto no son, en sí mismos, medios legales. Los solicitantes deben demostrar que una o más disposiciones contravienen una norma constitucional.

The issue of equality before the law could include legal reflection according to the exact wording of the scheme and the categories it creates. Sin embargo, cualquier reto debe basarse en el texto aprobado y en los efectos precisos de las distinciones. Por lo tanto, sería prematuro declarar el 18 de agosto que una apelación tendría éxito o que se anularía una disposición específica.

Los procedimientos de adopción también pueden examinarse si los parlamentarios consideran que se ha ignorado una norma constitucional. Una vez más, la controversia causada por la imposibilidad de Michel Menassa de exponer los comentarios del ejército no es suficiente automáticamente. La distinción entre una irregularidad política y una violación constitucional será decisiva si se inician los procedimientos.

Joseph Aoun se convierte en el actor central del post-voto

La secuencia abierta el 18 de agosto dio a Joseph Aoun un lugar que no ocupó durante las negociaciones parlamentarias. El Jefe de Estado ya no redacta el compromiso y no participa en el voto, pero ahora tiene el poder de provocar más deliberación. Esta prerrogativa hace de Baabda el primer cruce de protestas familiares.

Su pasado como comandante del ejército reforzó la presión sobre él. Los familiares de los militares no sólo están dirigidos al Presidente como tutor de un procedimiento constitucional. They are also addressed to a former head of the institution whose sons or relatives were members.

Esta dimensión no determina legalmente la decisión presidencial, pero aumenta su costo político. Si José Aoun promulga el texto sin pedir una nueva lectura, tendrá que responder a las familias que invocan sus declaraciones anteriores. Si regresa, reabrirá un caso que ya ha creado una crisis entre el gobierno, el Parlamento y el Ministerio de Defensa.

La movilización del 18 de agosto quiere permanecer dentro del marco institucional

A pesar de la fuerte carga emocional del caso, las medidas anunciadas favorecen actualmente los mecanismos legales. Las familias quieren dirigirse al Presidente, convencer a los parlamentarios y, si se cumplen las condiciones, utilizar el Consejo Constitucional. Esta estrategia busca transformar el desafío de las víctimas en una batalla institucional y no en una confrontación callejera.

Esta orientación es importante en un caso que podría causar altas tensiones. The families of detainees have themselvesmobild on several occasions to demand amnesty or a reduction of sentences. Cualquier confrontación directa entre ambos grupos podría añadir una dimensión social y comunitaria a una cuestión ya compleja.

El uso de las instituciones también permite definir la controversia con mayor precisión. La pregunta ya no es simplemente quién está a favor o en oposición a la « amnistía ». El objetivo es determinar qué disposiciones deben enmendarse, qué delitos deben excluirse y qué garantías deben acompañar la reducción de las penas.

El 18 de agosto la decisión se trasladó a la Presidencia

Por lo tanto, las noticias de hoy son menos en el Parlamento que en los pasos que se organizan después de la votación. Las familias de los soldados asesinados en Abra quieren recordar a José Aoun su palabra y utilizar el tiempo constitucional antes de la plena entrada en vigor de la ley. Su solicitud de expulsión coloca al Presidente directamente frente al límite que él mismo había formulado sobre crímenes contra soldados y miembros de las fuerzas de seguridad.

Al mismo tiempo, están preparando una solución de retirada o un segundo frente al acercarse a los parlamentarios capaces de apoderarse del Consejo Constitucional. Esta estrategia demuestra que no consideran el voto del 12 de agosto como el fin del procedimiento político. Quieren explotar los dos mecanismos disponibles: la nueva deliberación solicitada por el Presidente y el examen constitucional.

Para Joseph Aoun, el archivo concentra varias limitaciones. Debe tener en cuenta su compromiso con las familias militares, las reservas expresadas por el ejército, el voto de la Sala y las demandas de los detenidos cuyos familiares denuncian años de retraso judicial. Por consiguiente, toda decisión tendrá consecuencias más allá de los beneficiarios inmediatos de la ley.

Al 18 de agosto de 2026, todavía no se ha anunciado la remisión al Consejo Constitucional como presentada por las familias y no se ha establecido ningún despido presidencial. El próximo desarrollo concreto depende de la respuesta de Baabda y de la capacidad de las familias para reunir parlamentarios alrededor de un remedio. Es ahora en estos dos frentes que el futuro inmediato de la ley general de amnistía está siendo interpretado y, para los familiares de los soldados que murieron en Abra, la posibilidad de evitar que se aplique a los casos que consideran una línea roja.