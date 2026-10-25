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El Sarcófago de Ahiram, rey de Byblos
Al comienzo del primer milenio a.C., este sarcófago de piedra caliza lleva el ejemplo más antiguo conocido del alfabeto fenicio, al origen de nuestro alfabeto occidental. Su tapa está grabada con una maldición contra cualquiera que viole la tumba. Exhumado en 1923 por Pierre Montet en Byblos, sobrevivió a la guerra civil bajo una chapa concreta. Una pieza importante del Museo Nacional de Beirut.
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