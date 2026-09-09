Electricidad en el Líbano: promesas contra recortes

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Más de un año después de la llegada de Joe Saddi al Ministerio de Energía y Agua, las reformas institucionales han avanzado, pero la electricidad pública en el Líbano sigue siendo muy deficiente. La electricidad en el Líbano (EDL) todavía reconoció en julio de 2026 un promedio de aproximadamente cuatro horas al día, en comparación con siete a nueve horas alcanzadas en febrero. La red carece de casi 1.000 megavatios de capacidad disponible y la propia institución pública advierte que un colapso general del sistema puede ocurrir diariamente. El contraste es sorprendente: el gobierno finalmente ha establecido la autoridad reguladora planificada desde 2002, adoptó una nueva política sectorial y abrió la puerta a nuevas inversiones, pero los hogares siguen dependiendo de generadores privados y solares para proporcionar la mayor parte de sus necesidades.

Siete a nueve horas en febrero, aproximadamente cuatro horas en julio

Sólo la cifra resume la persistencia de la crisis. Según Joe Saddi, EDL había logrado proporcionar entre siete y nueve horas de electricidad al día a finales de febrero de 2026. Esta mejora se había logrado sin una nueva contribución financiera directa del Fondo de Ingresos Consolidados a la institución pública, lo que dio lugar a que el Ministro diera un paso importante hacia una operación más sostenible.

Unos meses después, este progreso se había borrado en gran medida. El 13 de julio, EDL informó oficialmente que la dieta promedio nacional era alrededor de cuatro horas diarias. En otras palabras, un hogar promedio recibió sólo una sexta parte de la electricidad pública del día y tuvo que encontrar otra fuente para las 20 horas restantes.

El promedio también oculta diferencias geográficas y técnicas. Las líneas que suministran instalaciones esenciales se benefician de condiciones especiales. El aeropuerto, el puerto, los tribunales, las prisiones centrales o algunas estaciones de bombeo de agua deben mantener un suministro de energía superior. Por razones de configuración de red, algunas zonas residenciales conectadas a las mismas salidas también pueden disfrutar de un mayor tiempo de suministro de energía.

EDL comenzó a publicar datos de metros electrónicos instalados en salidas de distribución para documentar las horas reales proporcionadas. Este enfoque mejora la transparencia, pero no cambia el problema subyacente: en 2026, la red pública sigue siendo incapaz de proporcionar energía continua.

Electricidad en el Líbano: casi 1.000 MW desaparecidos en la red

La caída de las horas de alimentación se debe principalmente a un problema físico de la producción disponible. Durante el verano, EDL informó que faltaban hasta 1.000 megavatios de capacidad de rejilla. Este déficit debilita el equilibrio entre producción y consumo y reduce significativamente el margen disponible para que el gerente absorba un incidente.

Una red eléctrica debe mantener un equilibrio muy preciso en todo momento. Cuando la capacidad disponible se vuelve demasiado baja, los cambios de frecuencia y tensión se vuelven más difíciles de controlar. Una planta de energía que se detiene, una línea que dispara o un aumento repentino de la demanda puede entonces causar perturbación de la cadena.

El propio EDL utiliza un vocabulario alarmante. El establecimiento advirtió que la falta de capacidad hizo posible un « negro », es decir, un colapso general de la red, en cualquier momento y potencialmente cada día. Esta fragilidad también impide que la empresa garantice tiempos normales de alimentación cuando ocurren varios incidentes simultáneamente.

Por lo tanto, el problema radica no sólo en el número teórico de plantas construidas en el Líbano. Se debe a la potencia actual disponible, al combustible accesible, a la condición de las unidades de producción, al mantenimiento y a la capacidad del sistema de transmisión para suministrar electricidad. Una planta de energía existente en papel no representa necesariamente una capacidad inmediatamente móvil.

Esta situación hace que el objetivo de DC sea muy distante. Antes de cubrir incluso 24 horas, EDL debe tener suficiente producción para aumentar gradualmente la energía sin poner en peligro la estabilidad del sistema.

Las promesas de Joe Saddi fueron primero de todas las promesas de reforma

Cuando Joe Saddi asumió el cargo en febrero de 2025, heredó un sector marcado por décadas de déficits, inversiones incompletas y decisiones políticas retrasadas. Desde su primera intervención pública el 26 de marzo de 2025, el nuevo ministro insistió en una ruptura con las soluciones provisionales y prometió aplicar las leyes restantes.

Su primer proyecto se refiere a la gobernanza. La Ley No 462 de 2002 establece una autoridad independiente para regular el sector eléctrico. Durante más de 20 años, esta institución nunca se había establecido eficazmente, aunque tenía que regular las licencias, promover la competencia y separar aún más las funciones reglamentarias de las decisiones políticas del ministerio.

El gobierno nombró finalmente a la Autoridad Reguladora de Electricidad el 11 de septiembre de 2025. Joe Saddi presentó esta decisión como piedra angular de la reorganización del sector. El retraso antes de su llegada es considerable: más de dos decenios separan la adopción de la ley del establecimiento eficaz de su regulador.

Esta reforma es real y medible. Sin embargo, no produce inmediatamente megavatios adicionales. La instalación de una autoridad reguladora puede mejorar la licitación, la inversión y la vigilancia del mercado a mediano plazo, pero no vuelve a activar inmediatamente una planta o unidad no disponible.

Aquí radica precisamente la brecha que sienten los consumidores. La arquitectura institucional avanza mientras el servicio diario sigue siendo muy insuficiente. Para una familia que recibe cuatro horas de LED, el éxito de una reforma administrativa no sustituye las veinte horas durante las cuales tiene que depender de una batería, paneles solares o generador.

Una nueva política aprobada en julio de 2026

El gobierno dio otro paso el 23 de julio de 2026 aprobando una nueva política de electricidad. El texto se centra en la regulación, el marco de transición y el modelo a largo plazo. Su objetivo es cambiar gradualmente la organización de un sistema dominado por EDL y dirigido directamente por el Estado.

Sin embargo, esta política no es un programa detallado para la construcción de centrales eléctricas. El ministerio declaró explícitamente en agosto, después de las críticas del ex ministro Walid Fayad. La cuestión de la nueva capacidad debe abordarse en un plan de producción separado al costo más bajo.

Este documento está preparado con la Autorité de régulation, Électricité de France y la financiación de la Agence française de développement. Debe determinar las capacidades adicionales necesarias, su tiempo y la mejor combinación entre las diferentes fuentes de energía. También debe integrar los costos, la seguridad de la oferta, las limitaciones de la red y la flexibilidad necesaria para el sistema.

Este método pretende evitar una vieja práctica: decidir sobre inversiones o tecnologías sin tener un esquema global actualizado. Pero también confirma que en septiembre de 2026 una parte esencial de la futura arquitectura de producción permanece en la etapa de planificación.

Un sector que ha acumulado más de 30 mil millones de dólares en déficit

La crisis actual no puede entenderse sólo a través de los recortes de 2026. El Ministerio de Energía recuerda que el déficit anual del LEDL alcanzó alrededor de 1.800 millones de dólares en 2018. Durante varias décadas, los déficits acumulativos asociados al sector han superado los 30 mil millones de dólares.

Se documentan varias causas. Durante mucho tiempo, los aranceles se mantuvieron muy por debajo del costo real de la producción. El Estado contrarrestó la brecha por las transferencias presupuestarias, gran parte de las cuales se utilizó para financiar la compra de combustible para centrales eléctricas.

A esto se suma el mal desempeño de las plantas de envejecimiento y sus altos costos de funcionamiento. El departamento también estimó las pérdidas técnicas de la red al 16% y las pérdidas no técnicas al 21% en su diagnóstico histórico. Además, estas dos categorías representaban una proporción considerable de electricidad inyectada en el sistema.

Las pérdidas técnicas incluyen el estado y la configuración de las redes de transmisión y distribución. Las pérdidas no técnicas se refieren más a las conexiones ilegales, el fraude, la narración errónea y las dificultades de facturación o recuperación.

El Ministerio también ha estimado históricamente el consumo adicional asociado a la presencia de refugiados sirios en aproximadamente 500 MW. Esta cifra pertenece a diagnósticos anteriores de la industria y no debe confundirse con el déficit de capacidad disponible actual anunciado por EDL en 2026.

Las tarifas aumentaron, pero la calidad del servicio no siguió

Durante años, una de las paradojas de EDL era vender electricidad a un precio desconectado de su costo. La cuadrícula se basó en un tipo de cambio oficial de 1.500 libras por dólar y precios que ya no estaban relacionados con los costos del combustible después del colapso de la moneda libanesa.

En 2022 se inició una importante reforma arancelaria. Para algunos consumidores, el precio variable se incrementó alrededor de 27 centavos por hora kilovatio, antes de varios ajustes. El principio era acercar los ingresos al costo de la producción y permitir que EDL financiara aún más sus operaciones.

Esto ha cambiado profundamente el proyecto de ley para los hogares. El consumidor paga ahora la electricidad pública mucho más cerca de los costos reales que antes de la crisis, mientras que el número de horas proporcionadas sigue siendo mucho menor que un servicio normal.

Por consiguiente, la mejora de los ingresos aún no ha producido una mejora proporcional de los alimentos. La reforma arancelaria aborda el problema financiero del EDL, pero no soluciona sólo las limitaciones de producción, las inversiones necesarias en la red, los pagos no pagados o las pérdidas.

El resultado es particularmente difícil para los hogares. Apoyan un proyecto de ley de EDL que se ha vuelto más caro mientras continúan financiando una segunda infraestructura de electricidad privada. El costo real de la electricidad no se limita a la cantidad reclamada por la institución pública.

El propio estado debe decenas de millones a EDL

Uno de los obstáculos más reveladores es la administración pública. En julio de 2026, Joe Saddi exigió públicamente que el Estado y sus instituciones liquidaran las sumas adeudadas a EDL. El Ministro estimó que el efecto combinado de ciertas exenciones y deudas de los órganos públicos a la institución era de aproximadamente 50 millones de dólares mensuales.

La cifra es considerable para una empresa que tiene que comprar su combustible y financiar sus operaciones con sus ingresos. Cincuenta millones de dólares al mes serían equivalentes a 600 millones de dólares si esa tasa persistía durante doce meses.

Joe Saddi plantea el problema en términos de la responsabilidad financiera del Estado. Considera que la EDL no puede ser necesaria para lograr equilibrio si las instituciones públicas consumen electricidad sin regular plenamente o regularmente lo que necesitan.

Esta pregunta muestra que la reforma no sólo se refiere a personas, conexiones ilegales o áreas donde la recuperación es difícil. El propio Estado debe cambiar su comportamiento de consumo e incluir en los presupuestos públicos el costo real de la energía utilizada por sus administraciones.

El contraste con febrero es importante. Saddi señaló que EDL había logrado alcanzar entre siete y nueve horas de poder sin pedir un dólar o una libra adicional del Tesoro. Unos meses más tarde, retó la deuda pública y las exenciones como uno de los obstáculos a la continuidad de esta mejora.

Solar ha aumentado porque la red pública ha caído

El colapso del EDL ha transformado profundamente el paisaje energético libanés. Desde el comienzo de la crisis económica, los paneles fotovoltaicos han aumentado en edificios, casas, tiendas, fincas e instalaciones industriales.

Esto ha permitido a algunos de la población reducir su dependencia de los generadores. También creó una capacidad de producción descentralizada que no existía en esta escala antes de la crisis.

Pero este desarrollo se llevó a cabo en gran medida como respuesta privada al fracaso de la administración pública. Hogares con suficientes recursos comprados paneles, inversores y baterías. Aquellos que no tienen los medios para hacerlo siguen dependiendo más de los generadores de LEDL y vecindario.

Tampoco pueden los sistemas solares individuales reemplazar por completo una red nacional. Una economía moderna necesita un sistema que pueda alimentar industrias, infraestructuras, hospitales, sistemas de agua, transporte y servicios públicos con energía estable a gran escala.

Por lo tanto, el desafío de Joe Saddi es integrar las energías renovables en el sistema en lugar de permitir que se desarrollen dos mundos paralelos: una red pública desnutrida y una multitud de instalaciones privadas independientes.

350 MW de energía solar y 1000 MWh de baterías buscadas

La estrategia comienza a adoptar una forma más concreta. En 2026, la Autoridad Reguladora emitió un llamamiento para que se expresen los intereses de identificar futuros proyectos de producción. El plazo para presentar los archivos se prorrogó finalmente hasta el 30 de septiembre de 2026.

La persiana solar cubre una capacidad total de hasta 350 MWc. Esta potencia se distribuiría entre un máximo de cinco proyectos conectados a la red, una diferencia importante con instalaciones individuales de techo.

Estas plantas estarán acompañadas de sistemas de almacenamiento de baterías hasta 1000 MWh. El almacenamiento es esencial para absorber parte de la producción solar durante el día y restaurarlo cuando la producción disminuye o cuando la demanda aumenta.

La llamada también se refiere a proyectos térmicos descentralizados. Cada unidad podría proporcionar entre 20 y 100 MW neto. El gas natural debe ser el principal combustible considerado, con la posibilidad de utilizar el petróleo pesado como solución de respaldo.

Estas cifras muestran que el gobierno está preparando nuevas capacidades significativas. También muestran por qué los efectos aún no son visibles en las facturas y las horas de alimentación: al 9 de septiembre, el procedimiento sigue en la etapa de identificación de inversores y proyectos potenciales.

250 millones de dólares del Banco Mundial para reconstruir parte del sistema

Otro proyecto importante es la financiación del Banco Mundial de 250 millones de dólares para energías renovables y el fortalecimiento del sistema eléctrico. De este total, 220 millones deben regresar a EDL y 30 millones a la Oficina de Litani.

El proyecto proporciona 65 millones de dólares para fortalecer los sistemas operativos y comerciales de EDL. Este componente debe mejorar en particular las herramientas de gestión y control necesarias para operar una empresa eléctrica moderna.

Un sobre de 170 millones de dólares tiene por objeto aumentar la producción renovable conectada a la red y fortalecer la infraestructura. En este contexto, se utilizarán aproximadamente 90 millones de dólares para financiar una central solar de 150 MW en Bekaa.

El programa también incluye un centro nacional de vigilancia. Este equipo es crucial para la supervisión en tiempo real de la producción, el transporte y la distribución, especialmente cuando se integran en la red más fuentes renovables variables.

También deben desplegarse más metros avanzados. Su interés va más allá del simple consumo de lectura: pueden mejorar la facturación, detectar ciertas anomalías, rastrear pérdidas y dar a EDL una visión mucho más precisa de lo que está sucediendo en su red.

La rehabilitación del puesto de Ashrafieh, dañado durante la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, es también una de las inversiones anunciadas. Este trabajo muestra cómo la reconstrucción del sector combina las viejas necesidades con los daños causados por crisis sucesivas.

El generador privado sigue siendo el servicio de rescate diario real

Para los consumidores, el problema es mucho más inmediato. Cuando la electricidad pública esté disponible cuatro horas al día, las veinte horas restantes deben cubrirse de otro modo. El generador privado sigue desempeñando un papel central en muchos barrios.

El Ministerio publica una tasa indicativa mensual para regular la facturación de generadores. Para junio de 2026, el precio de las kilovatios se había fijado en 41.973 libras libanesas, además de los costos fijos relacionados, entre otras cosas, con el muestreo infrascrito.

A este precio, 100 kWh consumido de un generador representa alrededor de 4.2 millones de libras antes de cargos fijos. Un consumo de 200 kWh representa alrededor de 8.4 millones de libras, siempre antes de estos costos.

Estas cantidades ilustran el peso del sistema paralelo en el presupuesto del hogar. No deben compararse directamente con una factura EDL sin tener en cuenta las diferencias de precios y tarifas, pero muestran por qué la ausencia de una corriente pública tiene un costo económico concreto.

El sistema generador es de hecho una producción diesel descentralizada financiada directamente por los consumidores. Responde a una necesidad creada por racionamiento, pero con importantes costos financieros, ambientales y de salud.

Reformas institucionales reales, pero aún no reforma del servicio

Por lo tanto, el balance de Joe Saddi no puede reducirse a la ausencia de mejora. Desde 2025, el sector ha sufrido cambios institucionales que se han retrasado durante años.