Líbano: Israel nuevamente acusado de fósforo blanco

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Human Rights Watch cuestiona el uso por Israel de municiones de fósforo blanco en Líbano y destaca los riesgos legales asociados con su uso en zonas habitadas. La organización de derechos humanos cree que los usos recientes de esta sustancia ilustran las deficiencias del derecho internacional que rige las armas incendiarias. Pero en el Líbano, la controversia va más allá de la cuestión de la futura regulación: Israel ya tiene un fuerte precedente documentado. Human Rights Watch había establecido que las fuerzas israelíes habían utilizado fósforo blanco en zonas residenciales del sur del Líbano, exponiendo ilegalmente a civiles a quemaduras graves, incendios y daños respiratorios.

Fósforo blanco israelí involucrado de nuevo en el Líbano

La nueva posición de Human Rights Watch viene ya que el uso de las municiones de fósforo blanco de Israel se reporta de nuevo en Líbano. Para la organización, estos acontecimientos demuestran la necesidad de fortalecer las normas internacionales aplicables a esas armas.

El problema legal no es una prohibición absoluta del fósforo blanco. Esta sustancia se puede utilizar para producir una cortina de humo, marcar un objetivo o iluminar un área. However, its use becomes extremely problematic when it occurs above or near areas where civilians are present.

El fósforo blanco en contacto con oxígeno y puede alcanzar una temperatura de unos 815 grados Celsius. Sus fragmentos pueden causar quemaduras profundas, alcanzar huesos y seguir quemando mientras permanezcan expuestos al aire.

En una zona residencial, la dispersión de decenas o cientos de fragmentos incandescentes aumenta enormemente el riesgo para la población. Los edificios, cultivos y otros materiales inflamables también pueden incendiarse, lo que extiende el daño más allá del punto inicial de impacto.

Human Rights Watch ya ha encontrado uso ilegal

La cuestión de la legalidad del uso israelí del fósforo blanco en el Líbano no comienza con acontecimientos recientes. Human Rights Watch ya había investigado varios ataques israelíes en el sur del país después de que los enfrentamientos fronterizos comenzaran en octubre de 2023.

La organización había llegado a la conclusión de que Israel había utilizado fósforo blanco al menos17 municipios del Líbano meridionalentre octubre 2023 y junio 2024. De ellas, cinco comunidades habían experimentado explosiones aéreas de municiones sobre zonas residenciales pobladas.

HRW consideró que este uso en zonas habitadas exponía a los civiles a riesgos injustificados. La organización pidió a Israel que pusiera fin inmediatamente al uso de fósforo blanco proyectado por la artillería en zonas pobladas.

La ONG también había llegado a la conclusión de que el uso de fósforo blanco en algunas aldeas no cumplía las obligaciones cautelares impuestas a los beligerantes. La presencia de poblaciones civiles hace particularmente difícil utilizar una munición cuyos fragmentos se dispersan sobre una gran zona.

Esta distinción es esencial. Human Rights Watch no argumenta que se prohíbe automáticamente el uso de fósforo blanco. Afirma quealgunos usos israelíes documentados en el Líbano son ilegales debido a las circunstancias en que se llevan a cabo y los riesgos impuestos a los civiles.

Al menos 173 personas habían sido afectadas en Boustane

One of the most important documented cases concerns the village of Boustane, in the Tyre District. Un ataque israelí contra fósforo blanco el 15 de octubre de 2023 había causado efectos en gran parte de la población.

Según datos recopilados por Human Rights Watch de las autoridades locales, al menos173 personas necesitan atención médicadespués de la exposición al fósforo blanco. Estos fueron principalmente síntomas respiratorios asociados con la inhalación de humo.

Los habitantes describieron un fuerte olor y dificultad para respirar después del ataque. El humo producido por el fósforo blanco puede causar irritación grave a las vías respiratorias, los ojos y las membranas mucosas.

Por lo tanto, el daño no se limitaba a los afectados directamente por fragmentos quemaban. El uso de la sustancia en o cerca de una aldea puede afectar a los residentes que no están en el punto de impacto.

Boustane es precisamente el tipo de situación que alimenta el argumento legal de HRW. Cuando las municiones que producen una dispersión de fósforo blanco significativa se utilizan en un entorno civil, su usuario debe tener en cuenta la previsibilidad de los daños.

Dhayra, Aïta al-Shaab and other documented villages

Human Rights Watch también había documentado el uso de fósforo blanco en Dhayra, la ciudad fronteriza del distrito de Tiro. La organización había analizado videos y recogido pruebas para identificar el uso de esta sustancia.

Other localities in southern Lebanon had been affected. El estudio HRW había determinado usos en al menos 17 municipios, incluidas varias zonas en las que la artillería explosiva explotó en el aire sobre zonas residenciales.

Este método de dispersión es particularmente peligroso. Una munición de fósforo blanco que explota en altura proyecta muchos fragmentos inflados en una zona extendida, en lugar de concentrar sus efectos en un punto específico.

En una zona abierta sin civiles, esta característica se puede utilizar para producir rápidamente una pantalla de humo. En un pueblo, convierte una zona grande en una zona potencialmente peligrosa.

As a result, Human Rights Watch had called on Israeli forces to focus on alternative solutions that did not pose the same risks. En particular, los ejércitos tienen munición de humo que no contiene fósforo blanco y permite lograr algunos de los mismos efectos tácticos.

Terrenos agrícolas también quemados

En el sur del Líbano, el uso del fósforo blanco también plantea la cuestión de los daños ambientales y agrícolas. Los fragmentos incandescentes pueden causar incendios en campos, olivares, bosques y zonas de vegetación seca.

These destructions have direct economic consequences for border villages. Gran parte de su actividad depende de la agricultura, incluyendo aceitunas, tabaco y otros cultivos.

Los incendios también pueden evitar que la gente regrese después de un ataque. La munición no consumida sigue siendo peligrosa, ya que el fósforo puede volver a encenderse cuando está nuevamente expuesta al oxígeno.

Por consiguiente, la contaminación de una zona requiere operaciones de seguridad antes del regreso normal de la población. En el contexto de los repetidos bombardeos, estas operaciones resultan más difíciles para los servicios de socorro y los equipos especializados.

Los efectos del fósforo blanco no se detienen necesariamente con el final del bombardeo. Pueden prolongar los riesgos para los habitantes y complicar la rehabilitación de la tierra.

Por qué su uso puede ser ilegal

El fósforo blanco ocupa una situación particular en la ley del conflicto armado. No existe un tratado internacional que prohíba plenamente la sustancia como arma, a diferencia de las armas químicas o de otras categorías de armas.

Sin embargo, su utilización sigue estando sujeta a las normas generales del derecho internacional humanitario. Las fuerzas armadas deben distinguir entre objetivos militares y civiles, evitar ataques indiscriminados, respetar el principio de proporcionalidad y tomar todas las precauciones posibles para reducir los daños causados a la población.

Por lo tanto, un arma no necesita ser completamente prohibida para hacer su uso en una situación específica ilegal. Las municiones autorizadas pueden utilizarse de manera contraria al derecho internacional humanitario.

Es precisamente en este terreno que Human Rights Watch critica a Israel. La organización considera que el uso de fósforo blanco proyectado por la artillería en zonas densamente pobladas crea un alto riesgo de daño civil que las fuerzas israelíes deben abandonar este método.

HRW había pedido a Israel que prohibiera el uso de municiones de fósforo blanco explosiva en zonas habitadas. Considera que la existencia de soluciones de humo menos peligrosas refuerza la obligación de elegir formas de reducir los riesgos para los civiles.

Un defecto en la CCW

La nueva intervención de Human Rights Watch también pone de relieve un defecto en el derecho internacional. El Protocolo III de la Convención sobre las armas convencionales regula el uso de armas incendiarias, en particular en las zonas donde se concentran los civiles.

Pero su definición de armas incendiarias incluye una excepción para las municiones cuyo efecto incendiario se considera secundario. El fósforo blanco utilizado oficialmente para crear humo puede escapar de ciertas restricciones específicas bajo el protocolo.

Esta distinción es impugnada por Human Rights Watch. Para una persona quemada con fósforo blanco, la intención declarada de producir una pantalla de humo no cambia las consecuencias físicas de la exposición.

Por lo tanto, durante varios años, la organización pidió a los Estados que reforzaran el Protocolo III. Espera que las municiones de fósforo blanco estén sujetas a restricciones más estrictas cuando produzcan efectos incendiarios previsibles.

La posición defendida hoy se basa precisamente en las prácticas observadas sobre el terreno. Para HRW, el Líbano ofrece un nuevo ejemplo de las consecuencias de una reglamentación que no cubre suficientemente ciertas municiones incendiarias.

Israel generalmente invoca fumar

Israel ha mantenido históricamente que sus municiones de fósforo blanco se utilizan de acuerdo con el derecho internacional, incluso para producir cortinas de humo. Esto se utiliza para ocultar movimientos de soldados o para evitar que el adversario observe ciertas posiciones.

Sin embargo, esta justificación no agota la cuestión jurídica. Incluso cuando una munición persigue un objetivo militar legítimo, su utilización sigue sujeta a las normas para la protección de los civiles.

Debe tenerse en cuenta la ubicación del ataque, la presencia de poblaciones, el modo de dispersión y la existencia de alternativas menos peligrosas. Por eso HRW centra sus críticas en el uso de fósforo blanco en zonas residenciales.

Las investigaciones en el Líbano utilizaron varios tipos de elementos para identificar esas municiones. La organización analizó fotografías, vídeos, testimonios y, en algunos casos, las características de los proyectiles encontrados.

Otras organizaciones internacionales también han documentado el uso del fósforo blanco israelí en el Líbano desde 2023. Estos resultados transformaron gradualmente lo que podría aparecer inicialmente como una serie de incidentes aislados en una cuestión recurrente de protección de los civiles.

Amnistía Internacional mencionó un posible crimen de guerra

Derechos humanos El reloj no es la única organización que ha planteado la cuestión de la legalidad. Amnistía Internacional había investigado varios ataques de fósforo blanco israelí en el sur del Líbano desde el 2023 de octubre.

In the case of Dhayra, Amnesty considered that an attack should be investigated as follows:posible crimen de guerraEntre otras cosas, la organización observó los daños causados a los civiles y el contexto en que se utilizaban municiones.

Sin embargo, la definición de crimen de guerra requiere un análisis jurídico y fáctico preciso de cada ataque. No es suficiente establecer la presencia de fósforo blanco para concluir automáticamente un crimen de guerra.

Sin embargo, la repetición de incidentes documentados refuerza los llamamientos a la investigación independiente. También plantea la cuestión de la responsabilidad de los comandantes que autorizaron el uso de esas municiones en las zonas habitadas.

El Líbano hace mucho que pide cuentas

Las autoridades libanesas han denunciado reiteradamente el uso israelí de fósforo blanco en su territorio. Beirut también ha transmitido denuncias y pruebas a órganos internacionales sobre ataques en el Sur.

El sujeto ahora excede el único daño físico inmediato. El fuego, la contaminación de la tierra y la destrucción de los medios de vida tienen consecuencias duraderas para las comunidades fronterizas.

La reciente reanudación del uso de esas municiones también se está llevando a cabo en un contexto de fuerte escalada israelí en el sur del Líbano. Nabatiyeh y varias comunidades circundantes han sufrido una serie de huelgas en los últimos días, lo que ha provocado decenas de muertes y lesiones.

This concomitance reinforces concerns about the protection of civilians. Las Naciones Unidas piden que se ponga fin de inmediato a las hostilidades y exhortan a todas las partes a que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario.

HRW quiere transformar el precedente libanés en reforma internacional

Para Human Rights Watch, los episodios documentados en el Líbano muestran ahora los límites concretos de las normas vigentes. La organización quiere que los estados llenen la brecha que permite que ciertas municiones de fósforo blanco escapen a las restricciones más severas de las armas incendiarias.

Pero esta solicitud de reforma no altera las obligaciones existentes. Incluso en ausencia de una prohibición universal del fósforo blanco, Israel sigue estando obligado por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución al realizar operaciones militares en el Líbano.

Las encuestas anteriores de Human Rights Watch muestran que este tema ya no es teórico. La organización documentó los usos israelíes en al menos 17 municipios libaneses y observó disparos en zonas residenciales, con importantes consecuencias sanitarias para algunas poblaciones.

El nuevo uso reportado en 2026 revive un archivo que nunca ha sido cerrado. Las futuras verificaciones tendrán que determinar precisamente dónde se han utilizado esas municiones, en qué condiciones, qué daño han causado y si las circunstancias de su utilización constituyen nuevas violaciones del derecho internacional humanitario.