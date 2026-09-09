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Crisis bancaria en Líbano Ep.4: la liquidez real de los bancos en abril 2026

Abril 2026: el banco central tiene 54,26 mil millones de dólares en activos externos. Pero quitar el oro (42.71 Md) Otras dos pruebas confirman esto: la relación regulatoria del 14% aplicada a los depósitos de divisas ya superaría los activos líquidos publicados, y la liquidez real de los bancos comerciales (en efectivo neto después de las deudas correspondientes) representa sólo el 4.89% de los depósitos de clientes en moneda extranjera, apenas por encima del 3% del piso prudencial. El residuo real: 1.590 millones de dólares, incluso antes de las necesidades operacionales. Mientras tanto, los depósitos de bancos con el banco central (89,90% de los depósitos de clientes de divisas) siguen siendo una deuda interna, no una liquidez externa independiente.

Fuentes: balance externo del Banco Central del Líbano (abril 2026), balance consolidado de bancos comerciales (abril 2026).

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