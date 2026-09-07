Puerto de Beirut: el tráfico aumenta en un 16,27%

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La actividad de los contenedores en el puerto de Beirut aumentó un 16,27% más de un año en la primera mitad de 2026, llegando a 471,637 TEUs a finales de junio. El aumento se basa principalmente en el transhipment, que saltó un 46,78 % durante el mismo período, mientras que la carga y descarga aumentaron un 7,81%. Las cifras de junio, sin embargo, muestran una desaceleración, con 73.626 TEUs tratados, en un 2,53% a partir de mayo. Estos datos se utilizan cuando el Líbano busca fortalecer su comercio y sus exportaciones a Arabia Saudita se han reanudado después de varios años de interrupción.

471 637 TEUs procesados en el puerto de Beirut

El puerto de Beirut manejaba 471,637 TEUs entre enero y junio de 2026, en comparación con un volumen menor durante el mismo período de 2025. El TEU, o equivalente a 20 pies, constituye la unidad internacional utilizada para medir el tráfico de contenedores. El aumento anual del 16,27% confirma así un aumento significativo de la actividad portuaria en los primeros seis meses del año.

Las operaciones de carga y descarga representaron 342,318 TEUs a finales de junio, un aumento del 7,81% sobre un año. Constituyen casi tres cuartas partes de la actividad total de los contenedores registrados durante el período. Esta categoría refleja más directamente el movimiento de mercancías relacionadas con las importaciones y exportaciones del país.

El resto de la actividad proviene de transbordo. En la primera mitad del año alcanzó 129.319 TEU, lo que representa un aumento del 46,78 % en el mismo período de 2025. Por consiguiente, el crecimiento de este segmento es considerablemente mayor que el de las operaciones directamente relacionadas con el comercio libanés y representa una parte importante de la mejora del tráfico general.

El tránsito progresa en casi un 47%

El aumento del transhipment es la característica principal de las estadísticas para el primer semestre del año. Con 129.319 TEUs procesados, esta actividad representa ahora alrededor del 27% del volumen total de contenedores pasados por el puerto de Beirut entre enero y junio.

El transhipment corresponde a contenedores descargados de un buque y luego cargados a otro para continuar su viaje a otro destino. Estas mercancías no están necesariamente destinadas al mercado libanés. Su crecimiento es más indicativo del lugar del puerto en los circuitos marítimos regionales que del desarrollo del consumo o las exportaciones nacionales.

Esta distinción es esencial para interpretar el aumento general del 16,27%. El tráfico directamente asociado con la carga y descarga aumenta en un 7,81%, mientras que el transhipment aumenta casi seis veces más rápido. Por consiguiente, una parte importante del crecimiento registrado en la primera mitad del año se debe al fortalecimiento de las operaciones de tránsito marítimo.

Una desaceleración aparece en junio

However, monthly data provide a nuance to the progress observed since January. En junio, la actividad total de contenedores fue de 73.626 TEU, en comparación con más de 75.500 TEUs en mayo. El descenso es del 2,53% en un mes.

Esta disminución se produce en un entorno regional y de seguridad inestable que podría perturbar las corrientes comerciales, los horarios de las compañías navieras y las operaciones logísticas. Sin embargo, solo un mes no permite una tendencia sostenible. Las cifras correspondientes a los próximos meses serán necesarias para determinar si la disminución en junio sigue siendo puntual o es una mayor desaceleración.

La comparación con los primeros meses de 2026 ya muestra una normalización gradual de la tasa de crecimiento anual. La actividad acumulativa fue mucho mayor en 2025 a principios del año. A medida que pasan los meses, la brecha se reduce, aunque el volumen acumulativo de la primera mitad del año sigue siendo significativamente superior al registrado un año antes.

Export recovery to Saudi Arabia

El mes de junio también estuvo marcado por la reanudación de las exportaciones libanesas a la Arabia Saudita. Los primeros envíos abandonaron el puerto de Beirut tras el levantamiento de la prohibición de las importaciones libanesas al reino desde 2021.

Esta reapertura es de particular importancia para los productores libaneses. Antes de las restricciones, los países del Golfo, incluida Arabia Saudita, eran mercados importantes para varios sectores productivos. Por consiguiente, el restablecimiento de esas corrientes ofrece la posibilidad de una recuperación comercial después de varios años en que las empresas libanesas tuvieron que buscar otros mercados.

El efecto sobre las cifras correspondientes a la primera mitad del año es necesariamente limitado desde la reanudación de los envíos en junio. Las estadísticas del tercer trimestre permitirán una mejor medición de sus efectos en las exportaciones y, más ampliamente, en la actividad de carga del puerto de Beirut.

El puerto sigue siendo esencial para el comercio del Líbano

El desarrollo del tráfico es un indicador importante para una economía muy dependiente del comercio marítimo. El puerto de Beirut sigue siendo uno de los principales portales al Líbano y también desempeña un papel en las exportaciones nacionales. El aumento de sus volúmenes influye directamente en las actividades de transporte, logística, almacenamiento y distribución.

Sin embargo, las cifras deben interpretarse con cautela. Un aumento de la actividad portuaria no significa automáticamente una mejora equivalente en la economía libanesa. Una parte significativa del aumento de 2026 proviene del transhipment, mientras que las cargas y descargas relacionadas con el comercio están aumentando a un ritmo más moderado.

Por lo tanto, la composición del tráfico será tan grande como su volumen en la segunda mitad del año. Un nuevo aumento de los transbordos fortalecería el papel regional del puerto, mientras que un aumento sostenido de las exportaciones podría beneficiar más la producción libanesa y las entradas de divisas.

A finales de junio, sin embargo, el balance sigue siendo muy positivo en comparación anual: 471 637 TEUs fueron procesados en seis meses, o 16,27% más que un año antes. La disminución mensual observada en junio y la evolución de las exportaciones a los mercados del Golfo serán ahora dos de los indicadores a seguir en futuras estadísticas portuarias.