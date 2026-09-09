Líbano meridional: El ejército denuncia 7.700 violaciones israelíes

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El Ejército Libanés afirma que la continuación de los ataques y violaciones israelíes es ahora el principal obstáculo para la conclusión de su despliegue en el sur del Líbano en virtud del acuerdo marco de 26 de junio de 2026. En un comunicado detallado emitido el miércoles 9 de septiembre, el comando indicó que había identificado aproximadamente7.700 violaciones israelíes en menos de dos meses y medioal tiempo que afirma haber tomado el control operacional de varios sectores. El ejército también anuncia la incautación1.818 armas y municionesel despliegue de seis represas fijas y 13 puestos de observación, así como patrullas permanentes. Acusa a Israel de poner en peligro estos esfuerzos con sus huelgas, destrucción y disparos cerca del ejército libanés.

Las condiciones del ejército siguieron desplegando al cese de los ataques

El mensaje del comando es particularmente directo. Para las Fuerzas Armadas Libanesas, el cese de los ataques y violaciones israelíes es un « factor esencial » para que las unidades puedan continuar su despliegue y llevar a cabo las tareas previstas en el acuerdo marco.

Esta declaración viene después de varios días de escalada en la región de Nabatiyah. El ejército se refiere a una nueva ola de ataques israelíes contra zonas residenciales e instituciones públicas y privadas, con una elevada tasa de mortalidad y lesiones.

El comando cita en particular el ataque contra Kfar Rummane en el distrito de Nabatiyah. Al menos 12 personas fueron asesinadas allí, incluidas mujeres y niños, según el registro mencionado por la institución militar.

Para el ejército, esta secuencia no es sólo una violación de la soberanía libanesa. Amenaza directamente las disposiciones de seguridad sobre las que se basa el mecanismo establecido desde el 26 de junio.

Unas 7.700 violaciones desde el 26 de junio

La cifra más importante comunicada el miércoles se refiere a las violaciones israelíes desde la firma del acuerdo marco. Fuerzas Armadas Libanesasaproximadamente 7.700 entre el 26 de junio y el 9 de septiembre de 2026.

Comparado con cerca de 75 días desde la firma del acuerdo, este balance representa un promedio de más de 75 días100 violaciones por díaEste promedio aritmético no significa que se distribuyan periódicamente violaciones, sino que da una medida de su frecuencia según el recuento militar libanés.

La liberación no proporciona un desglose completo de 7.700 incidentes por categoría. Las violaciones pueden incluir, entre otras cosas, sobrevuelos, disparos, incursiones, operaciones militares u otras medidas consideradas por Beirut contrarias a los arreglos alcanzados.

El ejército menciona específicamente el fuego israelí cerca de sus soldados y patrullas. It believes that these actions directly endanger its military and complicate their movement in areas where they need to strengthen their presence.

El comando también acusa a Israel de continuar las operaciones de demolición y destrucción en el Sur. Según el ejército, estas acciones son incompatibles con los compromisos destinados a permitir que la región se estabilice gradualmente.

Seis represas y trece puestos de observación ya instalados

Ante las preguntas sobre la aplicación del acuerdo marco, el ejército detalla por primera vez el alcance de sus operaciones en varias zonas piloto. Afirma que comenzó a aplicar su plan inmediatamente después de la conclusión del acuerdo.

Militar6 represas fijas y 13 puestos de observaciónun total de 19 puestos. Estas instalaciones están ubicadas en las carreteras que conducen a Zawtar al-Gharbiyah, Frun y Srifa.

The army also reported that it was conducting 24-hour, 24-hour, mobile patrols. El objetivo es supervisar los movimientos, vigilar los sectores interesados y prevenir las actividades armadas no autorizadas.

El Comando considera que estas disposiciones le han permitido obtener « control operacional » de la zona interesada. Ahora afirma poder controlar el movimiento de entrada y salida dentro del perímetro operativo.

Sin embargo, esto no significa que se hayan completado todas las etapas del acuerdo. El propio ejército declara que las partes aún no han llegado a un acuerdo completo sobre las diferentes fases relativas a las zonas piloto y sobre los próximos pasos.

1.818 armas y municiones incautadas

El comunicado de prensa también proporciona un inventario excepcionalmente preciso de los materiales recuperados o incautados. Unidades especializadas del ejército anuncian que han neutralizado o confiscadoaproximadamente 1.818 armas y municionesen el curso de sus operaciones.

El balance incluye10 lanzacohetes, siete cohetes y seis dronesEl ejército también se recuperó51 proyectiles de traducción militar no especificados, 10 bombas aéreas y 1.560 piezas de municiones ligeras, además de muchas minas y cargos explosivos.

Equipo anunciado por el ejército Cantidad Rocket launchers 10 Roquettes 7 Drones 6 Varios proyectiles mencionados por el ejército 51 Bombas de aire 10 Munición ligera 1 560 Otras minas y cargas Número no especificado Total de armas y municiones anunciadas Alrededor de 1.818

El ejército informó de que había retirado armas y municiones sin detonar e impedido la presencia de grupos armados o actividades no autorizadas por el derecho libanés. Esta redacción se refiere a la aplicación del control del Estado en los sectores abarcados por el Acuerdo.

También se inspeccionaron las casas de conformidad con el derecho libanés y con el acuerdo de sus propietarios. El comando subraya que los habitantes han cooperado con estas operaciones para eliminar armas, municiones y restos explosivos de guerra.

Doce kilómetros de carreteras recirculadas

El trabajo militar no se limita al control de armamentos. Unidades militares afirman haber reabierto aproximadamente12 kilómetros de caminos, para restaurar los movimientos a las localidades interesadas.

The military is also involved in the removal of rubble and operations allowing the return of residents. El mando se refiere a las actividades de cooperación civil-militar destinadas a proporcionar necesidades básicas a la población.

Los soldados también participaron en la recuperación de cadáveres de personas muertas. Estas misiones tienen lugar en aldeas donde la destrucción a veces dificulta especialmente el acceso a la vivienda.

The stated objective is twofold: to establish security control and to allow the population to return. However, the figures provided for Zawtar al-Gharbiye show that the presence of the army is not sufficient when the magnitude of the destruction materially prevents families from resettling.

In Zawtar al-Gharbiyé, only 16 per cent of the population is resettled

ElZawtar al-Gharbiyées uno de los ejemplos más precisos dados por el ejército. Alrededor del 70% de los habitantes logró regresar a la localidad para ver la situación de sus hogares o recuperar sus bienes.

Pero sóloel 16% de la población pudo reubicarse de manera sostenible. El Comando estima que este regreso a alrededor de 60 de 450 familias en la comunidad.

Esta baja tasa se explica principalmente por el alcance de la destrucción. Según la evaluación militar,85% de las casas en Zawtar al-Gharbiyé están completamente destruidasy el 15% restante sufrió daños parciales.

Si estas proporciones se aplican a todo el parque residencial de la localidad, prácticamente ninguna vivienda habría escapado al daño. Por consiguiente, la reconstrucción se convierte en condición indispensable para el regreso sostenible de una gran parte de la población.

El contraste entre el 70% de la población que puede regresar a tiempo y el 16% que puede quedarse también ilustra la diferencia entre el regreso físico a un pueblo y la normalización real. El acceso a una localidad no significa que sea una vez más habitable.

El ejército acusa a Israel de causar una nueva ola de desplazamiento

El ejército afirma que los últimos ataques causaron nuevos desplazamientos de zonas anteriormente consideradas suficientemente seguras para albergar a los habitantes. Estos acontecimientos ponen en tela de juicio los esfuerzos por estabilizar gradualmente las aldeas del Sur.

El mando va más allá asignando a Israel la voluntad de socavar la credibilidad del ejército. Según su declaración, las reiteradas violaciones intentarían socavar la institución tanto entre la población libanesa como ante la comunidad internacional.

Esta carga viene en un contexto en el que las autoridades libanesas presentan el despliegue del ejército como uno de los principales instrumentos de estabilización en el sur. Por consiguiente, todo fracaso de este mecanismo tendría consecuencias políticas mucho más allá de los sectores interesados.

Por el contrario, el ejército procura demostrar, con cifras de apoyo, que ha comenzado a llevar a cabo las tareas previstas. Destaca los puestos de plantilla, patrullas, incautaciones de equipo y operaciones con la población.

El acuerdo marco aún incompleto sobre sus próximos pasos

Sin embargo, el comunicado contiene una importante aclaración sobre el estado real del acuerdo del 26 de junio. El Ejército reconoce que no todas las etapas relativas a las zonas piloto y las fases posteriores aún no han sido plenamente acordadas.

Por consiguiente, las unidades libanesas han comenzado a aplicar su propio plan operacional en las zonas convenidas, en coordinación con la dependencia de coordinación militar del Líbano. Pero la continuación del plan sigue dependiendo de nuevos debates.

Esta situación hace aún más importante detener los ataques desde el punto de vista del mando. Una mayor degradación de la seguridad puede impedir que los militares extiendan su presencia a otros sectores y retrasar la definición de los próximos pasos.

Así pues, el comunicado del 9 de septiembre pretende establecer una ecuación clara: el ejército afirma estar dispuesto a asumir sus obligaciones, pero considera que no puede completar su misión si continúan las operaciones israelíes.

Después de tres días de escalada mortal alrededor de Nabatiyah, la siguiente prueba se ocupará de la capacidad de los diversos actores para preservar el accalmie. El ejército libanés considera que la continuación de su despliegue depende directamente del cese de las huelgas, la destrucción y las violaciones que atribuye a Israel.