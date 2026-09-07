La primera Cumbre de Oncología en el Líbano organizada por AstraZeneca reúne a expertos regionales para avanzar en la gestión del cáncer

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Beirut, 7 de septiembre de 2026La primera Cumbre de Oncología organizada por AstraZeneca en el Líbano bajo el tema « Abrir el camino para el futuro de la gestión del cáncer » reunió a expertos líderes en oncología del Líbano y Libia, junto con miembros de facultades internacionales, durante dos días de intercambios científicos y colaboración dedicadas a promover la atención del cáncer y mejorar los resultados de los pacientes. La cumbre dio lugar a discusiones sobre la evolución de los estándares de gestión, los avances científicos emergentes y enfoques multidisciplinarios en el cáncer de pulmón, el cáncer gastrointestinal, el cáncer de mama y el cáncer de ovario.

« Las reuniones científicas como esta son esenciales para avanzar en la práctica de la oncología », dijodr. Arafat Tfayli, Presidente del Comité para la Aplicación del Plan Nacional de Lucha contra el Cáncer del Líbano« Permiten a los profesionales de la salud intercambiar experiencias, discutir los últimos datos y aprender de expertos regionales e internacionales. Mediante el fortalecimiento de la colaboración y el intercambio de conocimientos, podemos seguir mejorando la calidad de la atención de pacientes en toda nuestra región. »

« Los desafíos que enfrentamos al tratar el cáncer son compartidos por muchos países, al igual que las oportunidades de progreso », dijo el Drdr Abdelmnam Elbarathi, Director del Centro de Cáncer de Trípoli, hablando en nombre de la delegación libia« La reunión de expertos de Libia y Líbano crea oportunidades reales para la colaboración, el aprendizaje y los intercambios profesionales que en última instancia pueden contribuir a mejorar la atención de los pacientes. Esperamos con interés fortalecer estos vínculos y seguir trabajando juntos para promover la práctica de la oncología en toda la región. »

Este acontecimiento histórico puso de relieve el compromiso de AstraZeneca de apoyar a la comunidad oncológica mediante la innovación, la ciencia y las alianzas, reafirmando al mismo tiempo el papel del Líbano como plataforma regional para la excelencia médica y el diálogo científico.

« Líbano ha sido reconocido desde hace mucho tiempo por su experiencia médica, y estamos orgullosos de contribuir a su papel como centro de liderazgo e innovación científica », dijoAgnar Aboujaoude, Director de AstraZeneca en el Líbano, que destacó el impacto crucial de la colaboración en el futuro de la gestión del cáncer. « Estamos orgullosos de reunir a expertos líderes en oncología del Líbano, Libia y la comunidad científica internacional en torno a un objetivo común: mejorar la vida de los pacientes con cáncer. Al fomentar los intercambios científicos y la colaboración regional, podemos ayudar a acelerar la adopción de las mejores prácticas, fortalecer los ecosistemas de salud y, en última instancia, traer nuevas esperanzas a los pacientes y sus familias. »

La cumbre proporcionó a los profesionales de la salud una plataforma para intercambiar conocimientos, examinar datos emergentes, discutir experiencias clínicas en el mundo real y explorar enfoques innovadores que ayuden a redefinir la gestión del cáncer en todo el mundo. Durante los debates, los participantes examinaron la evolución del paisaje oncológico y las posibilidades de mejorar los resultados mediante el diagnóstico temprano, la medicina de precisión, la atención multidisciplinaria y la continuación de los avances científicos.

« En AstraZeneca, nuestra ambición es eliminar el cáncer como causa de muerte », dijoMark Farid, Director de Oncología para el Cercano Oriente y Magreb en AstraZeneca,subrayando el compromiso a largo plazo de la empresa de transformar la gestión del cáncer a través de la innovación científica.« Seguimos invirtiendo en una de las mayores carteras y oleoductos de la industria, promoviendo la ciencia innovadora en múltiples tipos de tumores y modalidades de tratamiento. Mediante la colaboración con profesionales de la salud, investigadores y sistemas de salud, estamos trabajando para transformar los resultados y acercar a los pacientes a un futuro donde el cáncer puede detectarse antes, tratarse más eficazmente y, en última instancia, curarse. »

Sobre AstraZeneca:

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) es una empresa biofarmacéutica internacional basada en la ciencia dedicada al descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos recetados en Oncología, Enfermedades Raras y Biofarmacéutica, incluyendo Cardiovascular, Renal & Metabolismo, y Respiratorio & Inmunología. Con sede en Cambridge, Reino Unido, las drogas innovadoras de AstraZeneca se comercializan en más de 125 países y son utilizadas por millones de pacientes en todo el mundo. Por favor consulte astrazeneca.com y siga a la empresa en redes sociales @AstraZeneca.