Israel-Irán: crecientes dudas de la CIA

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Los servicios de inteligencia estadounidenses tenían poca confianza en la alerta israelí sobre un proyecto iraní dirigido a Donald Trump en su viaje a Turquía. A pesar de las reservas de la CIA, el Servicio Secreto organizó una operación excepcional en Ankara el 8 de julio: el presidente abordó públicamente Air Force One antes de abandonar secretamente el avión en un camión de catering y unirse a un C-32A militar para ganar el Reino Unido.

La revelación supera ahora la única seguridad de un movimiento presidencial. Revive en Washington una cuestión que se ha vuelto sensible desde el estallido de la guerra contra Irán: ¿qué confianza se puede dar a la información proporcionada por Israel cuando se utiliza para evaluar una amenaza iraní y puede influir en una decisión militar estadounidense? Desde 2025, varias evaluaciones de agencias estadounidenses han divergido de las defendidas por el gobierno israelí sobre cuestiones clave, incluyendo las intenciones nucleares de Teherán, los resultados de los bombardeos y las perspectivas de cambio de régimen.

Estas diferencias no conducen a la conclusión de que Israel transmite sistemáticamente información falsa. Por el contrario, los servicios israelíes han demostrado una notable capacidad para penetrar el aparato militar y de seguridad iraní, localizar a funcionarios e identificar instalaciones sensibles. El problema surge especialmente al convertir esta información en conclusiones estratégicas: ¿una capacidad nuclear significa que se ha tomado la decisión de hacer una bomba? ¿Una vulnerabilidad del poder iraní significa que el régimen puede ser derrocado por huelgas? ¿Es evidencia de actividad sospechosa de ataque inminente?

El caso Ankara pone estas preguntas a la vanguardia. La información israelí directamente relacionada con la vida del Presidente de los Estados Unidos dio lugar a medidas de protección excepcionales, mientras que los analistas estadounidenses le atribuyen un bajo nivel de confianza. Interviene principalmente después de varios episodios en los que Donald Trump mantuvo públicamente una lectura del peligro iraní más cerca de las conclusiones prudentes de sus propios servicios de Benjamin Netanyahu.

Esta acumulación alimenta ahora una acusación políticamente explosiva en los Estados Unidos. Los oponentes de la guerra, así como personalidades del derecho estadounidense, afirman que Donald Trump se ha permitido entrar en un conflicto que corresponde a las prioridades estratégicas de Israel. Algunos hablan abiertamente de manipulación. Los hechos disponibles establecen una influencia y divergencia significativas de Israel con los organismos estadounidenses, pero no demuestran que Israel haya inventado a sabiendas información falsa para provocar la guerra.

La alarma contra Trump considerada frágil por la CIA

La información transmitida por Israel se refería al desplazamiento de Donald Trump a Ankara para la cumbre de la OTAN. Antes de su salida de Turquía el 8 de julio de 2026, las autoridades estadounidenses fueron advertidas de un posible proyecto iraní dirigido al presidente o a su avión. El escenario era motivo de preocupación suficiente para que el Servicio Secreto se preparara para un cambio clandestino en el viaje de regreso, pero los analistas estadounidenses que examinaban la alerta no tenían los elementos para considerarla firmemente establecido.

La CIA le dio « baja confianza ». En el vocabulario de la inteligencia, esta fórmula no significa que la información sea considerada falsa. Más bien, indica que las pruebas disponibles son insuficientes, fragmentarias, difíciles de corroborar o de fuentes cuya fiabilidad no permite una conclusión firme. Por lo tanto, los analistas estadounidenses distinguieron claramente la existencia de información israelí de su validación independiente de Estados Unidos.

El Servicio Secreto razonó según otra lógica. Su trabajo es proteger al Presidente, incluso contra escenarios cuya probabilidad sigue siendo incierta. Cuando una amenaza potencial afecta directamente la vida del Jefe de Estado, las consecuencias de un error pueden justificar precauciones desproporcionadas en relación con el grado de confianza en la inteligencia. Por lo tanto, los funcionarios de seguridad presidencial decidieron cambiar el viaje.

Donald Trump abordó públicamente el avión que los observadores pensaban que debía llevar al presidente. Luego salió discretamente a través de otra puerta y fue colocado en un camión de catering del aeropuerto. El vehículo llegó a una C-32A de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una versión militar del Boeing 757 solía transportar altos funcionarios estadounidenses. Donald Trump dejó Turquía en este avión para ganar el Reino Unido.

Mientras tanto, el otro avión continuó su viaje con funcionarios estadounidenses y periodistas, algunos de los cuales no sabían que el presidente ya no estaba a bordo. La operación fue un verdadero dispositivo de distracción destinado a ocultar la ubicación de Donald Trump. Su carácter espectacular contrasta ahora con el limitado nivel de confianza que los analistas estadounidenses dieron a la amenaza que contribuyó a su organización.

Sospecha de una alerta también destinada a influir en Trump

Es en este punto que el caso toma una dimensión política. Según la información publicada en los Estados Unidos, algunos funcionarios actuales o antiguos se preguntan si la alerta israelí tenía por objeto proteger únicamente a Donald Trump o si también podría reforzar la percepción de una amenaza iraní permanente y directa al Presidente. Sin embargo, no hay pruebas públicas de que Israel haya inventado esta amenaza con este fin.

Esta distinción es esencial. Un servicio aliado puede transmitir información de buena fe que es preocupante, mientras que los analistas estadounidenses le dan un valor menor. También puede seleccionar la información que comparte según sus propias prioridades estratégicas, sin falsificar los datos. En una alianza tan cercana como la de Washington e Israel, la frontera entre el intercambio de inteligencia, la persuasión estratégica y la influencia política puede ser difícil de establecer.

El problema es más sensible porque la alerta de Ankara no es el primer problema en el que Washington e Israel han divergido sobre Irán. Desde 2025, los desacuerdos se han centrado en las cuestiones más importantes: la voluntad de hacer una bomba, la verdadera proximidad al umbral nuclear, la eficacia de las huelgas contra las instalaciones iraníes y la posibilidad de que la República Islámica caiga.

Programa nuclear: Washington no vio una decisión para hacer la bomba

La cuestión nuclear es el precedente más importante. El 25 de marzo de 2025, el Director Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, presentó al Senado la evaluación colectiva de las agencias americanas. Indicó que el Irán no estaba construyendo armas nucleares y que la Guía Suprema Ali Khamenei no había permitido la reanudación del programa de armas que Washington consideraba interrumpido en 2003.

Esa conclusión no significaba que los servicios estadounidenses consideraran inofensivo el programa de Irán. En cambio, señalaron un aumento preocupante de las capacidades nucleares del país. El Irán ha acumulado una cantidad considerable de uranio enriquecido en un 60%, mucho mayor que las necesidades habituales de un programa nuclear civil y relativamente cercana al 90% necesario para obtener material de grado militar.

Los organismos de los Estados Unidos también son un desarrollo político preocupante en Teherán. El tabú que rodeaba la posible adquisición de un arma nuclear parecía debilitarse, mientras que algunas personalidades iraníes hablaban más abiertamente sobre la posibilidad de cambiar la doctrina del país. Pero Washington siguió distinguiendo una capacidad técnica avanzada de una decisión política formal para hacer una bomba.

Israel atribuye mucho menos importancia a esta distinción. Para Benjamin Netanyahu, esperando pruebas de que Ali Khamenei había ordenado explícitamente la fabricación de un arma podría significar esperar hasta que Irán ya tuviera el material, centrifuga y conocimiento para cruzar rápidamente el umbral. Por lo tanto, la amenaza no sólo radica en la existencia de una bomba ensamblada, sino en la posibilidad de que Teherán produzca uno dentro de un plazo cada vez más corto.

Trump rechazó públicamente el análisis de sus propios servicios

La divergencia se hizo pública en junio de 2025. Preguntado sobre la evaluación presentada por Tulsi Gabbard tres meses antes, Donald Trump había afirmado que Irán estaba, en su opinión, muy cerca de poseer un arma nuclear. Ante el hecho de que su director de inteligencia nacional había declarado lo contrario sobre la decisión de Irán de construir una bomba, el presidente había desestimado públicamente su evaluación.

Este episodio es ahora un elemento central del debate sobre la influencia israelí. Donald Trump tuvo una evaluación producida por su propia comunidad de inteligencia, pero eligió una interpretación más alarmista y cercana a la defendida por Israel. Esto no prueba que fue engañado. Esto, por otro lado, muestra que cuando dos lecturas de la amenaza se divergieron, el presidente podría dar prioridad a la que justificó una acción más rápida.

La distinción entre capacidad, intención e inminencia es fundamental aquí. Un Estado puede tener los centrifugadores, uranio y conocimientos necesarios para abordar rápidamente un arma sin haber decidido aún construirlo. Tampoco una decisión de hacer una bomba significa que un arma operacional puede producirse inmediatamente, ya que todavía es necesario enriquecer el material a nivel requerido, diseñar un dispositivo fiable y posiblemente adaptarlo a un vector.

Sin embargo, Israel considera que esta distinción analítica puede ser peligrosa cuando un oponente está demasiado cerca del umbral. Los servicios estadounidenses buscan establecer lo que se puede demostrar sobre las verdaderas intenciones de la dirección iraní. Ambos enfoques pueden basarse en los mismos datos técnicos y llevar a conclusiones políticas radicalmente diferentes.

Una guerra decidida a pesar de las evaluaciones estadounidenses más conservadoras

La pregunta tomó una dimensión completamente diferente con la decisión estadounidense de ir directamente a la guerra contra Irán. Los críticos de Donald Trump argumentan hoy que el presidente aceptó una lectura israelí del peligro que fue más allá que el de sus propias agencias. They point out, inter alia, that American intelligence had not established that Tehran was about to dispose of an operational nuclear weapon.

Por el contrario, Israel pidió urgencia. El gobierno de Benjamin Netanyahu consideró que se había abierto una ventana estratégica excepcional: las capacidades regionales de Irán se habían debilitado, su aparato militar había sufrido pérdidas, su economía estaba bajo presión y su programa nuclear todavía podía ser golpeado antes de llegar a un nivel que dificultaba la intervención.

Donald Trump finalmente eligió la opción militar. Sin embargo, es plenamente responsable de esta decisión. El presidente estadounidense tenía la CIA, la NSA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Consejo Nacional de Seguridad. Por consiguiente, tiene acceso a evaluaciones diferentes de las proporcionadas o defendidas por Israel.

Es por eso que la afirmación de que Israel simplemente « manipulado » un presidente privado de información contradictoria no corresponde a los hechos conocidos. Una formulación más precisa es que Netanyahu trató de convencer a Trump, que algunos análisis israelíes eran más alarmistas que los de las agencias estadounidenses y que el presidente decidió dar más peso a algunos de estos argumentos.

¿Podemos hablar de la inteligencia israelí equivocada?

La acusación de que la guerra fue desencadenada sobre la base de falsa inteligencia israelí requiere la misma precaución. Los servicios estadounidenses no consideraron a Irán una amenaza ficticia. Ellos confirmaron la existencia de un programa de enriquecimiento extremadamente avanzado, capacidades balísticas significativas y redes militares que podrían dirigirse a los intereses estadounidenses en la región.

Washington también acusó a Irán de apoyar o preparar proyectos dirigidos a ex funcionarios estadounidenses, incluyendo a Donald Trump. Por lo tanto, la existencia de una amenaza general iraní contra ciertas personalidades estadounidenses no depende de la alerta israelí transmitida antes del viaje a Turquía.

Las diferencias se refieren principalmente al grado de certeza y a las conclusiones extraídas de la información disponible. Los servicios de los Estados Unidos no validan necesariamente la idea de que Teherán ya había decidido hacer una bomba, de que se realizara un ataque inmediatamente o de que una campaña militar haría que el régimen colapsara rápidamente. Estos matices se hicieron políticamente esenciales a medida que la guerra continuó.

No hay evidencia pública en esta etapa que Israel inventó a sabiendas información falsa para empujar a los Estados Unidos a atacar. Hay, por otra parte, suficientes diferencias documentadas para hacer otra pregunta: ¿alguna vez se ha presentado o interpretado la información israelí de manera que se promuevan los objetivos estratégicos de Netanyahu a un presidente estadounidense que ya está dispuesto a centrarse en los escenarios más alarmantes?

Los daños nucleares ya han causado controversia

Las diferencias no se refieren únicamente a las intenciones iraníes. También se refieren a la eficacia real de las operaciones militares. Después de los ataques estadounidenses contra Fordow, Natanz e Ispahan en junio de 2025, Donald Trump había afirmado que las capacidades nucleares de Irán habían sido « destruidas ».

Una primera evaluación de la inteligencia militar estadounidense había sido mucho más cautelosa. Consideró que algunos elementos del programa sólo podían haberse retrasado unos meses y que quedaba por determinar el alcance exacto de la destrucción. Uno de los principales desconocidos se refería al depósito de uranio enriquecido, cuya ubicación completa no era inmediatamente conocida.

Esta divergencia no significaba que los bombardeos hubieran fracasado. Las instalaciones han sufrido daños considerables y se han destruido algunas infraestructuras. Pero el término « anniquilación » implicaba una pérdida duradera de la capacidad nuclear iraní, una conclusión de que los primeros datos disponibles no necesariamente proporcionaban una base para establecer.

El debate ilustra la diferencia entre el resultado militar y la consecuencia estratégica. Destruir centrifugaciones o dañar instalaciones subterráneas puede frenar un programa. Esto no destruye los conocimientos acumulados por científicos, planes industriales, redes de suministro o la capacidad de un Estado para reconstruir ciertas infraestructuras.

Destruir un programa nuclear es más difícil que golpear sus sitios

Esta dificultad explica por qué los servicios estadounidenses utilizaban regularmente estimaciones en meses o años en lugar de declaraciones definitivas. La eficacia real de una huelga depende de la cantidad de equipo destruido, el destino de las existencias de uranio, la supervivencia de los especialistas, la existencia de instalaciones clandestinas y la capacidad industrial para producir nuevos centrifugadores.

Un bombardeo puede incluso alterar el cálculo estratégico del oponente. A regime that had not decided to make a bomb before an attack could then conclude that only a nuclear deterrent would allow it to avoid further strikes. Por el contrario, la destrucción de capacidades críticas puede técnicamente hacer un programa técnicamente imposible durante un largo período de tiempo.

Por lo tanto, la información debe evaluar no sólo el daño visible sino también las consecuencias políticas de la operación. Es precisamente en esta esfera de incertidumbre que las narrativas israelíes, estadounidenses e iraníes pueden divergir enormemente, cada una con un interés político en presentar los resultados desde un ángulo particular.

El episodio 2025 sentó un precedente: las declaraciones políticas estadounidenses e israelíes podrían presentar un resultado mucho más definitivo que las primeras evaluaciones de inteligencia técnica. La actual controversia sobre la alerta de Ankara se está produciendo en un entorno en el que la diferencia entre información, interpretación y comunicación política ya se ha convertido en un problema importante.

Cambio de régimen: los estadounidenses dudaron del escenario

El segundo reto estratégico importante es el futuro de la República Islámica. Cuando la campaña militar se intensificó en 2026, las declaraciones israelíes superaron gradualmente la única cuestión nuclear. La posibilidad de una transformación política importante en Irán se ha convertido en parte integrante del debate sobre objetivos de guerra.

Las evaluaciones estadounidenses eran mucho más conservadoras. Antes de operaciones importantes, los analistas habían estudiado la capacidad del régimen para sobrevivir a la desaparición de sus principales líderes. Su conclusión no es que la decapitación política conduzca necesariamente a la democratización o el colapso del sistema.

El Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica fue un factor central en este análisis. Esta organización no es sólo una fuerza militar. Cuenta con estructuras económicas, servicios de inteligencia, unidades de seguridad interna y una ubicación institucional lo suficientemente profunda para sobrevivir a la desaparición de líderes individuales.

Los analistas estadounidenses incluso consideraron que un debilitamiento de la cumbre política podría fortalecer los elementos más duros de los Guardias Revolucionarios. Un cambio en la cabeza del sistema podría producir un régimen más militarizado en lugar de una transición política que corresponda a las expectativas estadounidenses o israelíes.

La debilidad de la oposición complicaba cualquier estrategia de inversión

Otra dificultad es la ausencia de una alternativa política unificada. La oposición iraní reúne a monarquistas a favor de Reza Pahlavi, republicanos seculares, movimientos étnicos, organizaciones de izquierda, activistas liberales y otras corrientes que no comparten el mismo proyecto o estrategia institucional.

Esta fragmentación no significa que el régimen tenga un apoyo popular masivo. Los movimientos de protesta exitosos han mostrado un profundo descontento con las libertades políticas, las dificultades económicas, los derechos de las mujeres y la gestión del país. Pero la capacidad de desafiar a un gobierno y la capacidad de tomar el control de un estado después de su colapso son dos problemas diferentes.

Por lo tanto, para los servicios estadounidenses, la desaparición de la cumbre de la República Islámica podría crear un vacío sin garantizar que una fuerza prooccidental pudiera llenarla. El riesgo de lucha interna, mayor control por parte de los Guardias Revolucionarios o fragmentación de poder fue uno de los escenarios a considerar.

Estas reservas hicieron mucho más incierto el razonamiento de que una campaña militar suficientemente intensa traería rápidamente cambios de régimen. De nuevo, Washington e Israel no difieren necesariamente en la fragilidad de ciertas estructuras iraníes, sino en las consecuencias que era razonable esperar.

La desaparición de Khamenei no derribó el sistema

La guerra de 2026 ofreció una verificación brutal de estos escenarios. La eliminación de Ali Khamenei y varios destacados oficiales militares o de seguridad fue un choque considerable para la República Islámica. En las primeras horas de la campaña, la desaparición simultánea de una parte de la cumbre podría sugerir que el poder estaba involucrado en una crisis existencial.

Sin embargo, las evaluaciones estadounidenses publicadas en los días siguientes fueron mucho más reservadas. Encontraron que las principales instituciones continuaron funcionando, que los Guardias Revolucionarios mantenían sus cadenas de mando y que no se observó una ola de deserciones lo suficientemente grande como para causar implosión del sistema. El régimen estaba debilitado y desorganizado, pero eso no significaba que estuviera a punto de desaparecer.

Esta distinción tiene una consecuencia estratégica directa. Si el objetivo implícito o explícito de una campaña se convierte en cambio de régimen, la destrucción militar debe ir acompañada de un mecanismo político que permita a una nueva autoridad asumir el control. En Irán, la inteligencia estadounidense no vio claramente esta fuerza de reemplazo, mientras que el aparato coercitivo de la República Islámica seguía siendo capaz de impedir que sus oponentes tomaran el poder.

La supervivencia del sistema después de la muerte de Khamenei no invalida todas las suposiciones israelíes sobre su debilitamiento. Muestra, sin embargo, que la espectacular decapitación por sí sola no era suficiente para producir la rápida ruptura política que algunos discursos habían sugerido.

Israel alentó la revuelta mientras temía su aplastamiento

Han surgido diferencias incluso en la evaluación de las posibilidades de un levantamiento interno. Los funcionarios israelíes han alentado públicamente a los iraníes a aprovechar el debilitamiento del poder para rebelarse. La comunicación israelí presenta las huelgas como una oportunidad para abrir un nuevo período político para la población iraní.

However, information reported in Washington showed that, in private, some Israeli officials themselves were not convinced that this strategy could success. En particular, temían que un movimiento de masas enfrentara una represión extremadamente violenta si los Guardias Revolucionarios y otras fuerzas de seguridad seguían siendo coherentes.

El contraste es significativo. Publicly encouraging a population to rise does not necessarily mean that those in charge of this appeal feel that their chances of win are high. La comunicación política puede tratar de provocar un acontecimiento cuyo resultado sigue siendo muy incierto por los servicios o diplomáticos.

Esta diferencia entre el discurso público y el reconocimiento privado está precisamente en consonancia con el problema planteado por la información nuclear. Una posible hipótesis puede convertirse, en comunicación política, en una perspectiva que se presenta como probable. Para los organismos estadounidenses, cuyo papel es asesorar al Presidente sobre la base de probabilidades en lugar de objetivos, esta transformación es un importante punto de vigilancia.

La guerra larga debilita la promesa de un resultado rápido

La duración del conflicto añadió otra dimensión al debate. Las primeras semanas habían estado dominadas por la superioridad militar estadounidense e israelí, la eliminación de funcionarios iraníes y la destrucción de infraestructura. Pero la República Islámica ha mantenido suficientes recursos para continuar las hostilidades y ejercer presión sobre los intereses estadounidenses y sus aliados.

Así que la guerra no produjo una rendición inmediata. Irán siguió utilizando misiles, drones y otras capacidades militares, mientras que los Estados Unidos tenían que mantener un dispositivo importante en la región. El costo humano, militar y económico de la operación se ha convertido gradualmente en una cuestión nacional estadounidense.

Este desarrollo refuerza las críticas de quienes consideran que las suposiciones previas a la intervención eran demasiado optimistas. Si Irán iba a ceder rápidamente bajo el efecto combinado de las huelgas, el bloqueo económico y la eliminación de sus líderes, la continuación de la guerra varios meses más tarde necesariamente requiere un examen de estas previsiones.

Las evaluaciones estadounidenses habían advertido específicamente que el régimen tenía mecanismos de resistencia significativos. La capacidad del país para absorber pérdidas considerables no significaba que pudiera sostener la guerra indefinidamente, pero hacía poco probable que se producira un colapso mecánico después de unas semanas de operaciones.

La acusación de manipulación israelí gana la derecha americana

Es en este contexto que la expresión « manipulación por Israel » comenzó a emerger de los círculos tradicionalmente críticos de la alianza israelo-americana. Parte del movimiento político que rodea a Donald Trump había sido construido alrededor del rechazo de « guerras interminables », cambios de régimen e intervenciones costosas en el Medio Oriente. Por lo tanto, el silenciamiento de Irán afecta directamente a una contradicción ideológica del tronquismo.

Los críticos más duros creen que Benjamin Netanyahu logró convencer a Donald Trump de que los intereses estratégicos israelíes y estadounidenses eran totalmente idénticos. Según esta lectura, Washington habría aceptado gradualmente objetivos que van desde la destrucción del programa nuclear hasta el debilitamiento del régimen, y eventualmente hasta su transformación, cuando el presidente estadounidense había declarado desde hace mucho tiempo que quería evitar la construcción nacional o las empresas de cambio de régimen.

Oficiales y comentaristas cercanos al campamento republicano también han desafiado la idea de que Estados Unidos debe continuar la guerra mientras Israel lo considere necesario. El debate es menos sobre la alianza con Israel que sobre quién define los objetivos y cuándo se considera que se logran.

Sin embargo, la carga de manipulación tiene un límite importante. Benjamin Netanyahu puede influir en Donald Trump, presentar información, defender una interpretación y ejercer presión política. No tiene el poder constitucional de desencadenar una guerra estadounidense. Esta sigue siendo la decisión del Presidente de los Estados Unidos y su administración.

Trump tenía evaluaciones contradictorias

Esta responsabilidad presidencial es más clara ya que Donald Trump no dependía de la inteligencia israelí. Estados Unidos tiene el mayor aparato de recolección y análisis del mundo, con satélites, interceptaciones electrónicas, medios humanos, la CIA, la NSA, el DIA y las propias capacidades de las fuerzas armadas.

Cuando las agencias estadounidenses se divergieron de Israel sobre Irán, estos desacuerdos fueron accesibles en la parte superior del estado. La evaluación de marzo de 2025 del fracaso de Irán para hacer una bomba no fue ni siquiera secreta: se había presentado públicamente al Congreso.

Donald Trump decidió desafiarlo. Esta elección convierte la cuestión de la manipulación en una cuestión más amplia de la adopción de decisiones. ¿Por qué el presidente puso más peso en las evaluaciones israelíes que en las reservas de sus propios analistas? ¿Fue debido a otra información clasificada, cálculo político, la relación con Netanyahu o una concepción diferente del nivel aceptable de riesgo?

Las consideraciones públicas no permiten una respuesta definitiva. Por otra parte, muestran que el Presidente no se enfrentaba a un consenso de inteligencia estadounidense que exigía una guerra inmediata para evitar una bomba cuya construcción ya se había decidido.

La sombra del precedente iraquí

La controversia tiene una resonancia particular en los Estados Unidos debido al precedente de Irak. En 2002 y 2003, las declaraciones sobre las armas de destrucción en masa de Saddam Hussein habían adquirido gradualmente un nivel más alto de certeza en el debate político que varias informaciones disponibles justificadas. Las armas anunciadas no fueron recuperadas después de la invasión.

Sin embargo, la comparación con Irán tiene importantes limitaciones. El programa nuclear iraní es real y documentado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Irán ha enriquecido el uranio a niveles muy altos y ha desarrollado importantes capacidades balísticas. Tampoco son amenazas iraníes contra los intereses estadounidenses una invención.

Más bien, el paralelo se centra en el proceso que transforma la información en justificación política. Una capacidad técnica puede convertirse en una determinada intención. Puede presentarse una amenaza potencial como inminente. Una huelga que retrasa un programa puede describirse como haber aniquilado. Un régimen debilitado puede considerarse cercano al colapso mientras que las estructuras que lo defienden permanecen intactas.

Esta sucesión de resbalones explica por qué el grado de confianza asociado con la información es esencial. Una « baja confianza » no impide que el Servicio Secreto proteja al Presidente. Por otra parte, prohíbe presentar la existencia de esta amenaza como un hecho definido sin especificar las incertidumbres que la rodean.

La inteligencia israelí sigue siendo una fuente importante para Washington

La proliferación de las diferencias no significa que los Estados Unidos puedan hacerlo sin la inteligencia israelí sobre Irán. Israel tiene una proximidad geográfica, redes humanas, conocimientos lingüísticos y culturales y una experiencia operacional particularmente importante sobre esta cuestión. Varias operaciones en Irán han demostrado que sus servicios tienen información muy precisa.

Sin embargo, esta eficacia táctica debe distinguirse de la previsión estratégica. Encontrar a un comandante es una operación de inteligencia. Determinar las consecuencias políticas de su muerte es un análisis mucho más incierto. La identificación de una instalación nuclear no equivale a conocer la decisión política de la Guía Suprema. Detectar una actividad que pueda corresponder a los preparativos de un ataque no significa automáticamente que la operación se llevará a cabo.

Por lo tanto, los servicios estadounidenses pueden considerar que algunos de los servicios de inteligencia de Israel son excelentes mientras cuestionan las conclusiones extraídas. Esta distinción es crucial para comprender la situación actual: no existe necesariamente una crisis general de confianza en Mossad u otras estructuras israelíes, sino una mayor vigilancia del uso estratégico de su información.

Esta vigilancia se vuelve aún más importante cuando ambos países persiguen objetivos que no coinciden plenamente. Washington puede querer neutralizar una amenaza específica y poner fin a una guerra, mientras que Israel puede tratar de prolongar la presión hasta que alcance una transformación mucho más profunda del entorno regional.

Washington también monitorea las intenciones de Israel

La relación entre los dos dispositivos de inteligencia ha evolucionado. Las agencias estadounidenses ya no buscan entender lo que Irán está preparando; También deben determinar qué podría hacer Israel cuando las elecciones del gobierno de Netanyahu podrían poner en peligro la estrategia de la Casa Blanca.

Durante la guerra de 2026, las evaluaciones estadounidenses se centraron en la posibilidad de que Israel pudiera tomar iniciativas que pudieran complicar las negociaciones o impedir una escalación buscada por Washington. Esta vigilancia ilustra la existencia de intereses compartidos pero no idénticos entre los dos aliados.

Israel quiere impedir que Irán recupere una capacidad militar o nuclear que pueda amenazar su territorio. Por lo tanto, puede considerar que un acuerdo que permita mantener ciertas capacidades iraníes es insuficiente. Donald Trump, frente a los costos de una guerra prolongada, puede por el contrario juzgar que un compromiso imperfecto es preferible a una confrontación claramente definida.

En esta configuración, la inteligencia se convierte en inseparable de la estrategia. La información sobre una amenaza iraní puede ser exacta al tiempo que refuerza los argumentos de quienes desean continuar la guerra. Por el contrario, una evaluación más cautelosa puede apoyar a quienes quieren negociar. El reto entonces es evitar que el análisis se subordine al resultado político deseado.

Una diferencia fundamental entre error y manipulación

Es por eso que las acusaciones actuales deben distinguir tres situaciones muy diferentes. El primero es error de inteligencia: un servicio cree sinceramente en información que demuestra ser falsa. El segundo es la divergencia del análisis: dos servicios tienen datos similares pero no les dan el mismo significado. El tercero sería una manipulación deliberada: transmitir a sabiendas información falsa o engañosa para provocar una decisión específica.

La evidencia sobre Irán documenta claramente varias diferencias de análisis. También muestran información que no ha sido corroborada al nivel esperado por la CIA, como la alerta de Donald Trump en Turquía. No demuestran públicamente, en esta etapa, la tercera hipótesis.

Esta precaución no menoscaba la gravedad del debate. La guerra puede ser influenciada por evaluaciones excesivamente alarmistas sin falsificación explícita. Una toma de decisiones también puede favorecer la información que refleje sus convicciones y elimine a quienes las contradicen, fenómeno conocido desde hace mucho tiempo en la historia de las crisis internacionales.

Por lo tanto, el corazón del problema es menos si Netanyahu ha engañado personalmente a Trump que determinar cómo las diferencias entre la inteligencia estadounidense y las apreciaciones israelíes fueron arbitrarias en la parte superior de la administración estadounidense.

El caso de Ankara se convierte en una prueba de credibilidad

La alerta del 8 de julio ahora concentra todas estas preguntas. Se trata de una amenaza extremadamente grave, dirigida directamente contra Donald Trump, pero por la que la CIA expresó poca confianza. El Servicio Secreto tenía todas las razones para elegir la máxima cautela; Sin embargo, esta decisión de protección no transforma la información original en información confirmada.

Por consiguiente, el caso plantea varias cuestiones concretas. ¿Qué transmitió Israel exactamente? ¿En qué fuentes se basaban? ¿Las agencias estadounidenses encontraron pruebas para corroborar la amenaza? ¿Por qué su nivel de confianza se mantuvo bajo? ¿Y los funcionarios israelíes sabían que Washington consideraba frágil la alerta?

La cuestión más delicada es la intención de compartir. Algunos funcionarios estadounidenses se preguntan si la información podría tener un efecto político fortaleciendo la creencia de Trump de que fue amenazado personalmente por Teherán. Esta es una pregunta, no un hecho establecido. In the absence of evidence of intentional manufacture, it must remain presented as such.

Pero la existencia misma de esta sospecha es significativa. Muestra que parte del aparato estadounidense ya no considera automáticamente una alerta israelí sobre Irán como información suficiente para integrarse al igual que en el proceso de toma de decisiones.

Los principales puntos de desacuerdo entre Washington e Israel

Las diferencias que han surgido desde 2025 ahora dibujan un todo coherente. En cuanto a los organismos nucleares, los Estados Unidos reconocieron una capacidad iraní avanzada pero no consideraron que Teherán había decidido fabricar una bomba. Israel considera que el enfoque rápido del umbral es un peligro que puede justificar la acción incluso antes de que se detecte esa decisión.

Después de las huelgas de 2025, las primeras evaluaciones estadounidenses fueron más cautelosas que las declaraciones políticas sobre la « anniquilación » del programa. La cuestión no se refería a la existencia de la destrucción, sino a su duración y a la posibilidad de que Irán reconstruya ciertas capacidades.

En cuanto al cambio de régimen, los analistas estadounidenses dudaron de que una campaña militar era suficiente para provocar el colapso de la República Islámica. Insistieron en la resiliencia de los Guardias Revolucionarios, la fragmentación de la oposición y el riesgo de que un decapitamiento de la cumbre fortalezca en última instancia los elementos más duros del sistema.

Finalmente, en alerta de Ankara, la divergencia se refiere directamente a la credibilidad de la inteligencia operacional proporcionada por Israel. La CIA no tenía pruebas suficientes para darle un alto nivel de confianza, incluso si la amenaza potencial justificaba medidas de seguridad.

Por separado, ninguno de estos episodios demuestra la manipulación israelí. Sin embargo, terminan explicando por qué la forma en que Washington recibe e interpreta la inteligencia israelí sobre Irán se ha convertido en un tema político.

Para Trump, una cuestión de responsabilidad política

El presidente de EE.UU. finalmente tuvo controversia. Donald Trump se ha presentado a menudo como un líder que decide según su propio juicio y rechaza las recomendaciones del establecimiento de Washington. Esta posición hace difícil argumentar que simplemente habría sido entrenado a pesar de él en una estrategia diseñada en Jerusalén.

Aunque prefirió las evaluaciones israelíes sobre algunos casos, esta elección fue política. Si rechazó públicamente una evaluación de su Director Nacional de Inteligencia, entonces no puede considerarse que haya ignorado la existencia del desacuerdo. Y si los objetivos de guerra han superado gradualmente la cuestión nuclear, la administración estadounidense tendrá que explicar cómo se han definido estos objetivos y cómo deben medirse sus logros.

Sin embargo, la influencia israelí sigue siendo un problema legítimo porque Netanyahu tenía acceso político privilegiado a Trump y un claro interés estratégico en mantener la máxima presión sobre Irán. Por lo tanto, la responsabilidad estadounidense y la influencia israelí no son exclusivas: ambos pueden coexistir.

El problema real es si el proceso de toma de decisiones de Estados Unidos ha distinguido suficientemente la inteligencia de la persuasión. Esta cuestión ya no se refiere sólo a los acontecimientos que precedieron a la guerra. Ahora se refiere a futuras decisiones sobre su búsqueda, sus objetivos y las condiciones para una posible salida.

La duda americana ahora se centra en cómo interpretar Israel

Por consiguiente, la revelación relativa a Ankara no destruye la credibilidad de la inteligencia israelí. Esto revela algo más preciso y quizás más importante: Washington no trata necesariamente la interpretación israelí de la amenaza iraní como una verdad compartida.

Ambos aliados pueden observar los mismos centrifugos y no sacar la misma conclusión sobre una bomba. Pueden ver la misma fragilidad política en Irán y divergen sobre la probabilidad de un colapso. Pueden recibir orientación sobre un proyecto de ataque y asignar diferentes niveles de confianza. Estas diferencias se vuelven cruciales cuando se utilizan para decidir una operación militar o para determinar la duración de una guerra.

El falso caso de salida de la Fuerza Aérea Uno es ahora un caso particularmente revelador. Los Estados Unidos tomaron todas las precauciones posibles para proteger a su presidente, pero su principal agencia de inteligencia no estaba convencida de la solidez de la alerta que contribuyó a esa decisión. Esta diferencia entre la prudencia operacional y la certeza analítica está ahora en el centro de las preguntas.

El próximo paso será determinar si nuevos elementos estadounidenses han fortalecido o debilitado el escenario de un proyecto iraní contra Donald Trump desde el 8 de julio. En Washington, esta reevaluación será seguida mucho más allá del Servicio Secreto: también pesará la credibilidad dada a la futura información israelí sobre Irán, mientras que los dos aliados todavía tienen que decidir hasta qué punto continuar su confrontación con Teherán.

Referencias y enlaces

Washington Post, 12 de agosto de 2026, investigación del bajo nivel de confianza dado por los servicios estadounidenses a la alerta israelí sobre un proyecto iraní contra Donald Trump en Turquía:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/08/12/cia-had-low-confidence-iranian-threat-before-trump-switched-planes-turkey/

Oficina del Director de Inteligencia Nacional, Evaluación Anual de Amenazas, 2025 de marzo, evaluación del programa nuclear iraní y falta de decisión conocida para fabricar un arma:

https://www.odni.gov/index.php/newsroom/congressional-testimonias/congressional-testimonias-2025/4059-ata-opening-statement-as-prepared

Reuters, 2025 de junio, divergencia pública entre Donald Trump y Tulsi Gabbard sobre la proximidad de Irán a un arma nuclear:

https://www.reuters.com/business/aerospace-defence/trump-contracts-his-spy-chief-irans-nuclear-program-2025-06-17/

Washington Post, marzo 2026, Estados Unidos evalúa la baja probabilidad de provocar un cambio en el régimen iraní por campaña militar:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/07/iran-intelligence-report-unlikely-oust-regime/

Reuters, 2026 de marzo, Estados Unidos estima que el gobierno iraní no estaba en un colapso inminente después de que las operaciones comenzaron:

https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-intelligence-says-iran-government-is-not-risk-colapse-say-sources-2026-03-11/

Washington Post, 2026 de marzo, información sobre las evaluaciones privadas israelíes del riesgo de aplastar una revuelta iraní:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/17/israel-iran-cable-revolt-slaughtered/

Reuters, 2025 de junio, First American Assessments of Damage to Iranian Nuclear Facilities:

https://www.reuters.com/world/midddle-east/intercepted-iranian-communications-downplay-damage-us-attack-washington-post-2025-06-29/

Washington Post, 2026 de junio, US intelligences on the risk of Israeli actions undermining a negotiated outcome with Iran:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/06/19/us-intelligence-warns-israel-is-likely-undermine-iran-peace-deal-officials-say/