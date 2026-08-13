Líbano: La presión fiscal amenaza la recuperación

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Para muchos libaneses de la diáspora que regresaron al país este verano, la observación es insistente: algunos precios parecen ser comparables a los de París, Dubai u otras ciudades importantes, mientras que los ingresos locales siguen siendo mucho menores. Los restaurantes, productos importados, servicios, ocio o viajes a veces dan la imagen de una economía que se devuelve a precios internacionales sin haber recuperado los salarios, la productividad y la infraestructura correspondiente. Esta percepción no significa que el costo de vivir en el Líbano supere generalmente el de estas metrópolis. Sin embargo, refleja un fenómeno económico muy real: la dolarización de los precios se hizo mucho más rápido que la reconstrucción de los ingresos.

En este contexto, el aumento de la presión fiscal se está convirtiendo en una cuestión de crecimiento. El Estado libanés necesita ingresos para restablecer sus administraciones, aumentar los sueldos públicos y financiar servicios de larga duración. Ya ha logrado aumentar sus ingresos considerablemente, de unos 3.900 millones de dólares en 2024 a más de 6.000 millones en 2025. Pero esta recuperación se basa en parte en la revalorización de impuestos, deberes y bases fiscales. También depende en gran medida del IVA, aduanas y otros gravámenes aplicados al consumo.

La ecuación es delicada. Una economía emergente de varios años de contracción apenas puede soportar una sucesión de aumentos fiscales sin reacción. Los hogares reducen sus compras cuando sus ingresos desechables disminuyen. Las empresas aplazan la inversión cuando aumentan sus costos. Los actores más frágiles pueden cambiar a informal. A corto plazo, el estado cobra más. A mediano plazo, corre el riesgo de reducirse la base económica en la que dependerán sus ingresos futuros.

Una economía en recuperación, pero todavía lejos de su nivel de precrisis

El primer elemento a considerar es el punto de partida. El retorno del crecimiento positivo no significa que la economía libanesa haya borrado la crisis que comenzó en 2019. La contracción acumulativa en el producto interno bruto real sigue siendo cercana al 40% en comparación con los niveles anteriores al colapso.

Por lo tanto, un crecimiento anual de algunos puntos es una etapa de captación, no una fase de expansión comparable a la de una economía que ha recuperado su capacidad normal. El turismo, las transferencias de la diáspora, el consumo y el retorno de la estabilidad monetaria han mejorado. Pero el sistema bancario sigue profundamente perturbado, el crédito sigue siendo escaso y la infraestructura sigue padeciendo de varios años de inversión.

Antes de las nuevas conmociones de 2026, se había previsto un crecimiento real de alrededor del 4% para el año en varias condiciones. Esta previsión incluía una estabilidad, reformas y una mejora gradual de la inversión. Por lo tanto, seguía rodeado de importantes riesgos.

En una economía que ha perdido casi dos quintos de su actividad real desde 2019, un punto de crecimiento cuenta mucho. Una política fiscal que elimina uno o dos puntos del consumo o la inversión no sólo produce una leve desaceleración estadística. Retrasa el regreso al nivel económico anterior a la crisis.

Esto distingue la situación libanesa de la de una economía sobrecalentada. El país no trata de frenar la demanda excesiva. Todavía está tratando de reconstruir la demanda solvente, la capacidad productiva y la inversión.

El aumento de los ingresos no coincide con el aumento de la economía

Sin embargo, las cuentas públicas muestran un aumento dramático. Los ingresos aumentaron de unos 3.900 millones de dólares en 2024 a unos 6.000 millones de dólares, o algo más dependiendo de la entidad contable en 2025. El aumento se aproxima al 60% en un año.

La actividad real claramente no aumentó en un 60%. La diferencia es esencial para comprender la naturaleza de la recuperación fiscal.

Algunos de los ingresos adicionales provienen de una mejor actividad económica. Cuando las empresas venden más, las importaciones aumentan o se reanudan las transacciones, la base tributaria se expande naturalmente. Otra parte es una mejor recopilación y recuperación de las sumas pendientes anteriormente del Fondo de Ingresos Consolidados.

Pero un componente importante también viene de la captación fiscal. Después del colapso de la libra, varios impuestos, deberes y cargos permanecieron fijos por un tiempo en valores que se hicieron muy bajos en términos reales. El examen fue necesario para evitar la desaparición de los ingresos del Estado.

La consecuencia es clara. Un aumento del 60% de los ingresos no significa un aumento equivalente de la riqueza producida. También refleja un aumento de la cantidad realmente cargada en cada unidad de consumo o en determinadas transacciones.

Para el Tesoro, ambos fenómenos aumentan los ingresos. Para la economía, no tienen el mismo efecto en absoluto.

Cuatro efectos detrás del aumento de los ingresos

Un economista rompería esto en cuatro componentes. El primero es el crecimiento real. Más producción e ingresos crean material más imponible sin cambiar las reglas fiscales.

El segundo es el efecto nominal. El aumento de los precios y la dolarización de muchas cantidades aumentan el valor de las transacciones. Incluso cuando el volumen vendido no cambia, el impuesto recogido en valor nominal puede aumentar.

El tercero es recuperación. Una administración que mejor controla las devoluciones, las importaciones o los pagos recupera una parte mayor del impuesto legal. Este aumento es particularmente interesante porque no requiere necesariamente tasas más altas para los contribuyentes ya en buen estado.

El cuarto componente es la propia carga tributaria. Consiste en aumentos de tarifas, revisiones de derechos y el ajuste de las bases utilizadas para calcular impuestos.

Estas distinciones deben ser el centro del debate presupuestario. Un aumento de los ingresos procedentes del crecimiento es sostenible a medida que avanza la economía. La recuperación mejorada también puede producir beneficios duraderos. Sin embargo, un aumento obtenido al alcanzar tasas o bases produce un salto único que no puede repetirse cada año.

Por lo tanto, el pico 2025 no debe ser extrapolado mecánicamente. Una vez que se han reajustado los valores fiscales, el Estado no puede esperar un aumento adicional de cerca del 60% sin ampliar la economía, mejorar aún más la recuperación o aumentar los impuestos.

IVA coloca el consumo en el corazón de la financiación estatal

La estructura de ingresos complica aún más la ecuación. El presupuesto 2026 sigue siendo muy dependiente de impuestos. Los ingresos fiscales representan aproximadamente cuatro quintas partes del presupuesto previsto.

El IVA es central. Sólo representa alrededor de un tercio de los ingresos presupuestarios previstos, según los documentos del presupuesto público. Las obligaciones aduaneras representan alrededor de un décimo adicional. Esto significa que una proporción considerable de recursos depende directamente del consumo y las importaciones.

Esta estructura presenta una lógica administrativa. El IVA es mucho más fácil de cobrar que un impuesto sobre la renta que es difícil de identificar. Las mercancías importadas pasan por las aduanas y se pueden comprobar en algunos puntos de entrada. En una economía altamente informativa, estos levies son instrumentos eficaces.

Pero su impacto económico es diferente al de una mejor distribución de impuestos directos.

Cuando un hogar consume casi todos sus ingresos, el IVA más alto reduce inmediatamente su poder adquisitivo. Cuando un hogar mejor dotado tiene una gran capacidad de ahorro, puede absorber más fácilmente un aumento de precios sin reducir el consumo tanto.

Por lo tanto, el peso relativo de un impuesto indirecto es generalmente más pesado para los ingresos bajos e intermedios.

Un punto de IVA no es sólo un punto de IVA

La propuesta de reducción del IVA del 11% al 12% ilustra este problema. Presentado en forma aislada, el aumento parece ser bajo. Corresponde a un punto adicional.

Pero los hogares no viven en un modelo económico donde sólo una variable cambia a la vez. Apoyan simultáneamente energía, combustible, vivienda, productos importados, seguros y muchos servicios.

Por lo tanto, se añade un punto de IVA adicional a una estructura de precio ya elevada.

Su efecto también depende de la propensión a consumir. Para un gasto familiar casi todos sus ingresos, el aumento fiscal reduce directamente las cantidades que puede comprar o obliga a abandonar ciertos gastos.

Este comportamiento afecta en última instancia a las empresas. Un restaurante, tienda o proveedor no razona en términos de ingresos fiscales nacionales. Simplemente ve una asistencia ligeramente menor, una cesta media reducida o clientes retrasando sus compras.

Un poco de consumo perdido puede ser suficiente para cambiar la decisión de contratar, invertir o abrir un nuevo punto de venta.

El combustible tiene un efecto multiplicador en los precios

El impuesto al combustible es aún más sensible. No para en la bomba.

El Líbano depende casi por completo del transporte por carretera para personas y bienes. Las alternativas de transporte público siguen siendo limitadas. Por lo tanto, el precio del combustible cae en una amplia variedad de costos de producción.

Un mayorista paga por el transporte de sus mercancías. Un granjero debe traer su producción. Un restaurante recibe entregas diarias o regulares. Una compañía de servicios paga el viaje de sus empleados. Los hogares utilizan sus vehículos para llegar a su lugar de trabajo.

Cuando un impuesto aumenta el combustible, varios actores intentan pasar el costo. Un juego termina en precios. Otro es absorbido por los márgenes. Un tercio reduce los ingresos desechables para el hogar.

Es por ello que un impuesto al gas o al diesel tiene un efecto macroeconómico superior a la cantidad pagada directamente por los motoristas.

Actúa como un pequeño choque de costos aplicado a una gran parte de la economía.

El riesgo de un bucle entre los salarios públicos, los impuestos y la inflación

La financiación de la nueva remuneración pública es un ejemplo particularmente bueno de este mecanismo. Los funcionarios públicos, el personal militar y los jubilados han sufrido un colapso considerable de su poder adquisitivo desde 2019. Se ha hecho necesaria una actualización para mantener el funcionamiento de las administraciones.

Una consignación adicional de 56.500 millones de libras representa aproximadamente 630 millones de dólares. El costo total anual de las diversas medidas de apoyo a los salarios puede ser de cerca de 800 millones según las disposiciones adoptadas.

La cifra de 630 millones debe conciliarse con los ingresos del gobierno de 2025. Representa alrededor del 10% de un nivel anual de ingresos de cerca de 6.000 millones de dólares.

Por lo tanto, el gasto está lejos de ser marginal.

Si se financia con gravámenes indirectos adicionales, el gobierno crea un bucle. Aumenta los ingresos nominales de los funcionarios públicos y luego recupera parte de este aumento mediante impuestos pagados por estos mismos hogares y el resto de la economía.

Al mismo tiempo, los impuestos sobre el combustible y el consumo pueden aumentar los precios. Por lo tanto, la ganancia salarial nominal no se transforma totalmente en una ganancia de poder adquisitivo.

Para los empleados del sector privado que no reciben ninguna revalorización vinculada a la decisión pública, el efecto es aún más directo: apoyan a los levies sin beneficiarse del gasto que los justifica.

El impacto fiscal importa más que el contribuyente oficial

Este es otro principio económico a menudo ausente del debate público. La persona o empresa que legalmente paga un impuesto al Estado no es necesariamente la persona que en realidad soporta el costo.

Esta diferencia se llama impacto fiscal.

Un importador paga un arancel aduanero, pero puede pasarlo a su precio de venta. El consumidor entonces lleva parte del impuesto. Una empresa que enfrenta un impuesto adicional puede reducir su margen, aumentar sus precios o reducir sus costos salariales.

La distribución final depende de la competencia y la capacidad de cada actor para cambiar su comportamiento.

En un mercado donde la competencia es débil, una empresa puede pasar más fácilmente el impuesto al cliente. En un sector altamente competitivo, puede verse obligado a absorber parte de él en su margen.

En ambas situaciones, un actor económico paga. El impuesto no desaparece.

Este análisis es particularmente importante en el Líbano, donde ciertos sectores tienen competencia limitada y donde la concentración de mercado puede facilitar la transmisión de aumentos a los consumidores.

Las empresas ya tienen un alto costo de capital

Al mismo tiempo, las empresas libanesas enfrentan una limitación que sus competidores en muchas economías no comparten: un sistema de crédito profundamente dañado.

Desde la crisis bancaria, la financiación de las inversiones convencionales ha permanecido limitada. Muchos empresarios utilizan sus propios fondos, financiación familiar o recursos del extranjero.

Esto aumenta el costo implícito del capital.

Esta limitación añade energía, transporte, seguros, riesgo de seguridad, incertidumbre jurídica y el costo de muchos servicios privados.

Por lo tanto, se impone un nuevo impuesto a una empresa que ya tiene varias primas de riesgo.

En estas condiciones, un aumento de algunos puntos sobre el costo total de una inversión puede ser suficiente para pasar de un proyecto rentable a un proyecto sin fines de lucro.

Sin embargo, la inversión perdida nunca aparece en los ingresos fiscales. El Tesoro ve el deber aduanero adicional recogido hoy. Él no ve la máquina que eventualmente no será comprada.

Las declaraciones de impuestos estaticas pueden ser engañosas

Esta diferencia entre el corto y largo plazo constituye uno de los principales riesgos de la política fiscal.

Cuando un departamento estima que un impuesto adicional aumentará $100 millones, normalmente utiliza una base imponible existente y aplica el nuevo impuesto.

Es el rendimiento estático.

Pero los hogares y las empresas cambian su comportamiento cuando los precios cambian. El volumen consumido puede disminuir. Las importaciones oficiales pueden frenar. Algunas inversiones pueden aplazarse.

El rendimiento real entonces se hace menos que el cálculo inicial.

A mediano plazo, la diferencia puede ser aún mayor. La inversión cancelada reduce la producción futura. La menor producción genera menos salarios, menos ganancias y menos consumo.

El estado puede ganar un impuesto hoy y perder varios flujos de impuestos mañana.

Es esta dinámica que debe medirse antes de cada nuevo aumento importante.

Las aduanas pagan más, pero también son herramientas de producción fiscal

Los ingresos aduaneros se presentan a menudo como uno de los éxitos de la recuperación financiera. Su progreso refleja efectivamente una mejor valoración de las mercancías y, en algunos casos, mejores controles.

Pero las importaciones no se refieren sólo a automóviles de lujo o productos finales de consumo.

El Líbano también importa maquinaria, equipo industrial, repuestos, insumos agrícolas y una multitud de componentes necesarios para la producción local.

Por consiguiente, la imposición de estas importaciones puede aumentar indiscriminadamente el costo de la producción libanesa.

El efecto económico depende de la naturaleza del producto. La alta tributación de un producto de lujo consumido puede tener poco efecto en la capacidad productiva. Un impuesto sobre una máquina o entrada estratégica afecta directamente a la inversión.

Por lo tanto, la tributación favorable al crecimiento debe diferenciar aún más entre las dos categorías.

El objetivo no debe ser simplemente maximizar los ingresos en la frontera. Deben preservarse las importaciones que aumenten la capacidad de producción futura.

La baja inversión pública hace más difícil justificar nuevos impuestos

El debate se vuelve más sensible cuando se observa la estructura de gastos. Los documentos presupuestarios disponibles muestran que los gastos corrientes siguen siendo en gran medida dominantes, mientras que el gasto de capital sigue siendo bajo.

El gasto de capital es alrededor del 2% del PIB en las proyecciones presupuestarias, en comparación con una proporción mucho mayor para los gastos actuales. La remuneración, las pensiones y las prestaciones representan una parte importante de ellas.

Esta composición es muy importante.

Un impuesto utilizado para construir infraestructura productiva puede tener un rendimiento económico positivo con el tiempo. Una carretera reduce los costos de transporte. Un suministro de energía más fiable reduce los gastos de energía privada. Una red digital eficiente aumenta la productividad.

El contribuyente paga más pero recibe un activo o servicio que puede reducir otros costos.

Cuando la mayor parte del aumento fiscal financia los gastos corrientes, este rendimiento es mucho menos directo.

Los gastos de sueldos siguen siendo necesarios. Pero no compensan automáticamente el costo económico de un impuesto sobre empresas y hogares.

Líbano sigue siendo un estado fiscal relativamente débil

Sin embargo, debe evitarse una conclusión excesivamente simple. El problema libanés no es el de un Estado que ya toma una parte excepcionalmente alta de la riqueza nacional.

Antes de la crisis, los ingresos gubernamentales representaron alrededor del 20% del PIB. Luego se desplomaron. Para 2022, habían caído alrededor del 5,6% del PIB antes de subir bruscamente.

Esta caída muestra por qué la captura de impuestos era esencial. Al 5% o 6% del PIB, el Estado ya no podía financiar sus funciones básicas.

Por consiguiente, el regreso a las relaciones más cercanas a las anteriores a la crisis es normal.

Pero la relación general no lo dice todo. Un país puede tener ingresos fiscales moderados al imponer categorías muy sólidas.

Si una gran parte de la economía escapa al sistema, mientras que los empleados registrados, las empresas formales y los consumidores llevan la mayor parte de la colección, la presión real se vuelve muy desigual.

Por consiguiente, el problema real del Líbano es tanto el de la base como el de las tasas.

Los que ya pagan pueden pagar más y más

Una frágil administración tributaria naturalmente tiende a imponer lo que ve.

Ella ve a los empleados declarados. Ve a los importadores formales. Ve el consumo sujeto al IVA. Ve los combustibles vendidos en los circuitos oficiales.

Se ve menos fácilmente algunos ingresos profesionales, algunas actividades informales o activos difíciles de identificar.

El riesgo es entonces que cada requisito presupuestario adicional dará lugar a un aumento de los gravámenes sobre la misma base fácilmente controlada.

Esta estrategia puede funcionar a corto plazo. Pero gradualmente crea una brecha entre las economías formales e informales.

La empresa que cumple con todas sus obligaciones se vuelve más cara. Su competidor que subestima parte de sus ventas conserva una ventaja.

Desde un punto, las tasas de aumento pueden fomentar más informalidad.

Ampliar la base puede traer más que tasas de aumento

Por consiguiente, la prioridad económica debe ser la tasa real de recaudación en lugar de la única tasa jurídica.

Tomemos un ejemplo simplificado. Un impuesto con una tasa de 10% pero con un Estado que cubre sólo el 60% de la base teórica produce mucho menos que un impuesto idéntico administrado correctamente.

El aumento de la tasa al 11% es pedir a los contribuyentes que ya pagan más. Aumentar el cumplimiento del 60% al 70% aumenta los ingresos al reducir la ventaja de los estafadores.

Ambas soluciones pueden producir una cantidad comparable para el Fondo de Ingresos Consolidados. Su efecto económico es muy diferente.

El segundo es generalmente más propicio para la competencia y la equidad.

El Líbano sigue teniendo importantes oportunidades en esta esfera: digitalización, verificación de datos, seguimiento de los importadores, control de facturación y recuperación mejorada.

Estas reformas son más difíciles que añadir un punto de IVA. Pero atacan directamente una de las debilidades estructurales del sistema.

La tributación puede acelerar la transición a la

El riesgo de informalidad debe tomarse en serio porque puede ser autosuficiente.

Cuanto mayor sea la tasa, mayor será el beneficio financiero del fraude. Cuanto más se desarrolla el fraude, menor es la base tributaria. Cuanto menor sea la base, más se siente tentado el estado para elevar las tasas en los contribuyentes restantes.

El resultado es un círculo vicioso.

Las empresas formales soportan más costos. Algunos reducen su actividad o tratan de eludir sus propias obligaciones. Los ingresos dependen cada vez más de los impuestos que son difíciles de evitar, como los impuestos al consumidor o a la frontera.

El sistema tributario está aún más concentrado.

Romper este círculo implica reducir el costo del cumplimiento y aumentar el riesgo de fuga, en lugar de depender principalmente de tasas más altas.

El turismo puede perder su ventaja de precio

La diáspora es otro canal a través del cual los precios altos pueden afectar la recuperación.

La estancia libanesa en el extranjero trae monedas directamente a la economía. Restaurantes, hoteles, alquileres, playas, tiendas, transporte y servicios se benefician de estos gastos.

Durante los primeros años de la crisis, los visitantes con ingresos en dólares disfrutaron de una considerable ventaja de poder adquisitivo.

Esta ventaja se redujo considerablemente con la dolarización.

Cuando una comida, servicio o ocio se acerca a los precios de París o Dubai, el visitante comienza a comparar el valor recibido por su dinero más de cerca.

El vínculo familiar con el Líbano protege al país de la competencia de turismo puro. Un expatriados no elige Beirut sólo porque es más barato que otro destino.

Pero puede reducir su gasto, acortar su estancia o compartir sus vacaciones entre varios países.

Para un visitante extranjero sin vínculos familiares, la elección es aún más sensible a la relación entre precio, calidad y seguridad.

Por lo tanto, un aumento de impuestos que se transmite a los precios puede disminuir uno de los flujos de divisas en los que depende la recuperación.

Precios de París sin salarios de París

Es aquí donde la evaluación de la Diáspora toma una dimensión económica más amplia.

Un alto precio no es en sí mismo un problema si la productividad y los ingresos son altos. París y Dubai son ciudades costosas, pero sus ingresos, servicios e infraestructura difieren significativamente de las del Líbano.

El problema surge cuando los precios crecen más rápido que los ingresos.

Un restaurante de facturación en dólares paga parte de sus aportaciones en dólares. Un propietario a veces intenta ajustar su alquiler a referencias internacionales. Una empresa importa su equipo y servicios digitales.

Por lo tanto, la economía libanesa sufre una internacionalización de sus costos sin haber recuperado aún la productividad internacional.

La imposición indirecta se superpone con esta brecha.

Para los residentes pagados en libras o con ingresos parcialmente ajustados, el peso se vuelve particularmente importante.

Los hogares más pequeños tienen mayor propensión a consumir

El efecto macroeconómico también depende de quién paga.

Los hogares más pequeños generalmente consumen una mayor parte de sus ingresos. Por lo tanto, su tendencia marginal a consumir es elevada.

Cuando un impuesto elimina $100 de sus ingresos desechables, gran parte de este dinero desaparece directamente del consumo.

Por el contrario, un hogar fácil puede absorber parte del impuesto reduciendo sus ahorros.

Esto significa que el mismo dólar fiscal no tiene el mismo efecto en el PIB dependiendo del contribuyente que lo apoye.

Un impuesto que depende en gran medida del consumo puede tener un multiplicador negativo mayor que un impuesto más específico sobre altos ingresos o riqueza.

La cuestión de la equidad fiscal está directamente vinculada a la cuestión del crecimiento.

La tributación de las empresas formales puede obstaculizar el empleo declarado

El mercado laboral es otro canal.

Una empresa que contrata oficialmente a un empleado no sólo apoya su salario, sino también las obligaciones sociales y fiscales relacionadas con el empleo formal.

Si el costo total aumenta más rápido que la productividad del trabajador, el empleador puede cambiar su comportamiento.

Puede retrasar la contratación, proponer un estado más informal o utilizar más externalización.

Por consiguiente, el aumento previsto de los ingresos fiscales relacionados con los salarios debe analizarse con cautela.

Un aumento de los ingresos puede significar que los ingresos están aumentando y se reportan más salarios. Eso sería positivo.

También puede reflejar una presión superior sobre una base relativamente fácil de controlar.

En este caso, el Estado debe garantizar que el costo del empleo formal no se convierta en un obstáculo adicional para la creación de empleo.

Los aplazamientos fiscales ya indican la fragilidad del flujo de efectivo privado

Los aplazamientos fiscales decididos en 2026 ofrecen otro indicador. Un aplazamiento no es una reducción de impuestos, pero reconoce implícitamente que algunos contribuyentes necesitan más tiempo para pagar.

Esta distinción es importante.

Una empresa puede ser rentable durante el año mientras se enfrenta a un problema de flujo de efectivo en un momento dado. Si se pagan impuestos antes de recibir créditos comerciales, puede haber falta de liquidez.

En un sistema bancario normal, podría obtener crédito a corto plazo.

En el Líbano, esta solución sigue siendo mucho más difícil.

Los aplazamientos fiscales se convierten así en un instrumento de gestión de efectivo para la economía misma.

El hecho de que el Estado debe utilizarlos demuestra que la capacidad de pago del sector privado no puede considerarse ilimitada.

La recuperación fiscal no puede basarse únicamente en el sector privado

Por último, existe el riesgo de desequilibrio en la distribución del ajuste.

El Estado ha reducido sus gastos durante varios años. Ahora busca restaurar los salarios y ciertos servicios. Eso es necesario.

Pero si esta restauración se financia principalmente con impuestos aplicados al sector privado, tiene una parte creciente del costo de la reconstrucción de la administración.

Esta transferencia puede funcionar si la mejora de los servicios públicos reduce los costos de las empresas.

La justicia más eficiente, las costumbres mejor organizadas, la mejor electricidad o las administraciones digitales son beneficios económicos.

Por otra parte, si la carga tributaria aumenta sin una mejora suficiente de estos servicios, el sector privado paga más sin aumentar la productividad.

Es entonces que la tributación se convierte en un obstáculo neto al crecimiento.

La elección no es sólo para impuestos o no para impuestos

El Líbano no puede volver a la situación en que el Estado ya no recoge nada. Este modelo ha contribuido al colapso de las administraciones, salarios y servicios.

Por lo tanto, el problema no es el propio impuesto.

Se encuentra en la composición, ritmo y uso de las recetas.

La imposición de una base existente es administrativamente fácil. Ampliar la base requiere inversión institucional.

La primera solución produce ingresos inmediatos. El segundo construye un sistema más sostenible.

Para una economía que regresa de lejos, la diferencia es fundamental.

La prioridad debe ser el crecimiento de los ingresos sin aumentar las tasas

Por lo tanto, la mejor prueba de la salud fiscal libanesa será que en los próximos años.

Si los ingresos continúan aumentando marcadamente sin nuevos aumentos fiscales significativos, esto significará que la economía está creciendo, la formalización está avanzando o la recuperación está mejorando.

Ese sería el escenario más favorable.

Si, por el contrario, el crecimiento de los ingresos disminuye a medida que las tasas dejan de aumentar, el pico 2025 aparecerá más como una captura de impuestos de una sola vez.

El estado entonces se enfrentará a una alternativa difícil: aumentar los impuestos adicionales o aceptar una desaceleración de los ingresos.

Es precisamente esta situación que debe evitarse desarrollando la base tributaria ahora mismo.

El crecimiento de los ingresos es sostenible sólo si aumenta el PIB imponible

A largo plazo, la ecuación fiscal es más simple de lo que parece.

Los ingresos gubernamentales pueden crecer de manera sostenible si aumenta la tasa tributaria, si se imponen más actividades o si la economía se hace mayor.

La primera solución tiene un límite económico y político.

El segundo todavía está ampliamente disponible en el Líbano debido a la informalidad y las deficiencias en la recuperación.

El tercero es el más importante.

Una compañía adicional crea IVA, salarios, ganancias y derechos potencialmente aduaneros. El empleo adicional crea ingresos y consumo. La inversión aumenta la producción futura.

Por lo tanto, la mejor base tributaria es una economía creciente.

Una política que maximice los ingresos anuales reduciendo este crecimiento puede ser contablemente eficaz y económicamente pobre.

El peligro es una recuperación gradual

Los impuestos por sí solos no causarán una nueva crisis económica. El Líbano sigue enfrentando desafíos mucho más graves: seguridad, banca, deuda, reconstrucción, funcionamiento institucional y confianza de los inversores.

Pero la tributación puede amplificar o aliviar estas limitaciones.

Un punto perdido de consumo, inversión diferida o contratación cancelada parecen insignificantes cuando se considera por separado. Sin embargo, su adición produce crecimiento nacional.

Es precisamente de esta manera que se puede sofocar una recuperación. No por un colapso repentino, sino por una acumulación de decisiones individuales para gastar menos, para esperar antes de invertir o permanecer en el informal.

El aumento de los ingresos en 2025 demuestra que el Estado libanés ha recuperado parte de su capacidad fiscal. El siguiente paso debe demostrar que es capaz de consolidarlo sin pedir constantemente a los mismos contribuyentes por más.

Por lo tanto, el objetivo real no debe ser maximizar los ingresos fiscales de 2026. El tamaño de la economía formal e imponible debe maximizarse durante varios años. En un país donde los precios en dólares ya han recuperado niveles a veces comparables a los observados en el extranjero, mientras que los ingresos siguen siendo muy tarde, la mezcla fiscal se convierte en una condición de recuperación en sí misma.