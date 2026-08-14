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La Virgen María y el Líbano, de Maghdouché a Harissa

El único territorio fuera de la Tierra Santa trodden por Cristo, según los Evangelios. Desde la cueva Attent de Maghdouché hasta el santuario de Harissa nacido en 1904, unas vacaciones del 15 de agosto para todo el Líbano.

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