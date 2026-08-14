14 de agosto de 2006, fin de la guerra de julio

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A las 8.00 horas entra en vigor el cese de las hostilidades en virtud de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que termina con 33 días de guerra entre Israel y Hezbolá. Más de mil muertos, cientos de miles desplazados, miles de millones de dólares de destrucción. Hassan Nasrallah lo ve como una « victoria divina », Israel como un fracaso estratégico. Veinte años después, los términos de esta resolución —la zona sur del río Litani, las Fuerzas Armadas Libanesas y la FPNUL reforzada— siguen siendo el centro de las noticias. Con LIBNANEWS, en una cita clave en la historia del Líbano.

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