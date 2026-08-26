Israel limita los movimientos de cristianos en el sur del Líbano

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El ejército israelí impuso restricciones al movimiento de los habitantes de Rmeich, Debel y Ain Ebel, tres localidades cristianas en el distrito de Bint Jbeil en el sur del Líbano. Los residentes que deseen salir o regresar a sus aldeas deben viajar ahora en convoyes organizados, declarar sus vehículos con antelación y transmitir la identidad de los pasajeros. Los viajes pasan por Naqoura, con una escolta del ejército libanés y luego de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Final). Estas restricciones llevaron al Vaticano a intervenir con los Estados Unidos en un intento de impedir que Israel restrinja aún más el movimiento de sus habitantes.

Israel limita el movimiento de tres pueblos cristianos

Rmeich, Debel and Ain Ebel are in a particular situation because of the presence of Israeli forces in the surrounding localities and areas. Las tres aldeas, situadas en el distrito de Bint Jbeil, permanecen habitadas, pero sus residentes ya no pueden moverse libremente entre sus hogares y el resto del territorio libanés. Las carreteras utilizables dependen ahora de las condiciones impuestas por la situación militar.

According to information gathered from local sources, no vehicle can travel alone between these villages and inside Lebanon. Los habitantes deben entrar en un convoy organizado de antemano. Por lo menos un convoy, que comprende varios coches o autobuses, sale diariamente de una de las tres localidades al resto del país o viaja a la inversa.

Esta organización transforma el desplazamiento civil ordinario en operaciones que requieren coordinación de la seguridad. Un residente que tiene que llegar a Beirut, acudir a un nombramiento médico o administrativo, trabajar fuera de la aldea o simplemente regresar a casa debe tener en cuenta el calendario y las condiciones establecidas para los convoyes.

Una ruta impuesta por Naqoura

La gente no puede elegir libremente su ruta. Los convoyes deben viajar por el eje costero al sur de Tiro antes de llegar a Naqoura, una ciudad fronteriza que alberga la sede de Finul. Luego continúan con Rmeich, Debel y Ain Ebel.

Esta ruta es un desvío de las conexiones habituales entre los pueblos de Bint Jbeil y el resto del Líbano. Se ha vuelto necesario debido a la presencia israelí en las zonas circundantes y a la incapacidad de utilizar normalmente varios ejes terrestres. Por consiguiente, el aislamiento de las tres aldeas es tanto militar como geográfico.

La situación crea efectivamente un corredor particular para sus habitantes. Los residentes permanecen en territorio libanés y en sus propias aldeas, pero sus movimientos a otra parte del país están sujetos a un procedimiento de coordinación en el que participan varias fuerzas militares.

Vehículos y pasajeros registrados

Las restricciones no se refieren sólo a la ruta. Cualquier persona que desee entrar o salir de una de las tres aldeas debe informar de su viaje antes de la salida. Las características del vehículo y la información de los pasajeros serán comunicadas para facilitar la organización del pasaje.

The Finul checks identities and vehicles before ensuring the necessary coordination with Israeli forces. Este procedimiento debería permitir que los convoyes crucen las zonas afectadas sin ser bloqueados o expuestos a operaciones militares. Sin embargo, significa que los movimientos de civiles libaneses entre sus aldeas y el resto del territorio dependen de la autorización y coordinación previas.

Por lo tanto, un coche individual no puede decidir dejar Rmeich, Debel o Ain Ebel independientemente del dispositivo. El movimiento debe ser parte de un convoy formado anteriormente, que limita considerablemente la libertad de circulación diaria de los habitantes.

El ejército libanés y el finlandés organizan los convoyes

El ejército libanés y el finlandés llevan a cabo diversas etapas del viaje. El ejército acompaña a los convoyes a la zona de Qleile, al sur de Tiro, a unos 15 kilómetros de la frontera con Israel. The vehicles of the Finul then take over to accompany the civilians to the villages concerned.

Esta división de responsabilidades tiene por objeto mantener un enlace regular con los tres lugares a pesar de la situación militar. La presencia del Finul es esencial en las partes del viaje donde es necesaria la coordinación con el ejército israelí. También permite el transporte de productos esenciales a las personas que han elegido quedarse.

La ayuda humanitaria y médica también presta este mecanismo. Los convoyes del interior del Líbano suministran aldeas bajo escolta internacional. Mantener este enlace hasta ahora impide una ruptura completa con el resto del país, pero también destaca el grado de aislamiento alcanzado por las tres localidades.

Rmeich, Debel y Ain Ebel permanecen habitados

Los tres pueblos son un caso especial en el paisaje del sur del Líbano. A pesar de las operaciones militares, una población civil siguió viviendo en Rmeich, Debel y Ain Ebel. Durante los meses, esta presencia ha requerido la organización de suministros, viajes y a veces evacuaciones médicas en un entorno de seguridad cada vez más exigente.

Los residentes han manifestado constantemente su voluntad de permanecer en sus aldeas. Esta decisión es de particular importancia en una región donde los combates y la destrucción han causado desplazamientos importantes. Para los funcionarios locales, preservar la capacidad de circular y recibir productos esenciales es por lo tanto una condición esencial para mantener a los residentes.

La aislamiento no es completamente nueva. Las dificultades de acceso ya se han registrado en meses anteriores, en particular para las operaciones humanitarias y médicas. El nuevo elemento se encuentra en el marco particularmente estricto de los movimientos, con una ruta específica, de los convoyes organizados y la imposibilidad de viajar individualmente por un vehículo civil.

El Vaticano interviene con los Estados Unidos

Restricciones impuestascristianos del sur del Líbanoahora se ha tomado una dimensión diplomática. Según informes, el Vaticano, a través de su representante en el Líbano, intervino con los Estados Unidos en un intento de impedir que Israel impusiera estas limitaciones a los habitantes de las aldeas cristianas.

Esta intervención forma parte de la atención de la Santa Sede durante varios meses al pueblo del sur del Líbano. El Nuncio Apostólico en Líbano, Obispo Paolo Borgia, visitó la región, incluyendo Rmeich, Debel y Ain Ebel. Las iniciativas humanitarias también han proporcionado alimentos, medicamentos y otros productos esenciales.

Sin embargo, el traslado a Washington marca un cambio de registro. Ya no es sólo cuestión de apoyo material para los habitantes, sino de intervenir en las condiciones impuestas a sus movimientos. Los Estados Unidos tienen un canal directo con Israel y desempeñan un papel central en los debates sobre la situación de seguridad en el Líbano.

Sin embargo, no hay indicios de que esta intervención ya ha llevado a Israel a cambiar el esquema. Por consiguiente, en esta etapa, los residentes siguen dependiendo de los convoyes organizados para entrar o salir de sus aldeas.

Los pueblos cristianos de Marjayoun no están sujetos al mismo régimen

Las restricciones no se aplican a todas las localidades cristianas del sur del Líbano. En el distrito de Marjayoun, los residentes de Klaiaa, Jdeidet Marjayoun, Bourj el-Muluk y Deir Mimas pueden seguir viajando entre sus aldeas y el interior del país. Tienen una ruta por West Bekaa, Hasbaya, Ibl al-Saqi, Dibbine y Marjayoun.

Esta diferencia se explica por la configuración territorial y militar. A diferencia de Rmeich, Debel y Ain Ebel, estas localidades todavía tienen un eje para llegar dentro del Líbano sin pasar por el pasillo Naqoura. Por consiguiente, no están sujetos al sistema de convoyes impuesto a las tres aldeas del distrito de Bint Jbeil.

Sin embargo, existen restricciones en este sector. According to local sources, residents can normally reach their localities, but are not allowed to accommodate internally displaced persons from the surrounding villages. Esto limita las posibilidades de alojamiento en un área donde muchas familias han tenido que abandonar sus hogares.

Los periodistas que visitan el sector también enfrentan ciertas prohibiciones. En particular, se les pide que no fotografien a la aldea vecina de Khiam, que está particularmente expuesta a las operaciones militares y a la presencia israelí.

La libertad de circulación depende de la coordinación con Israel

La situación de Rmeich, Debel y Ain Ebel plantea una cuestión más amplia que las dificultades habituales de desplazamiento en una zona de guerra. Los habitantes viajan entre localidades libanesas, pero deben comunicar sus identidades y vehículos antes de que puedan viajar dentro del territorio nacional. La presencia militar israelí en las aldeas hace necesaria esta coordinación en las condiciones actuales.

El ejército libanés y el finlandés proporcionan organización práctica y seguridad de los convoyes, pero su movimiento depende de la coordinación con las fuerzas israelíes. Esta situación coloca a los habitantes en dependencia diaria de un dispositivo militar que no controlan. Afecta los viajes personales, las actividades profesionales, el acceso a la atención y el suministro.

También plantea la cuestión del mantenimiento sostenible de la población en estas tres localidades. La posibilidad de permanecer en una aldea depende no sólo de la ausencia de combates directos, sino también del acceso a alimentos, medicinas, servicios y el resto del territorio. Cuanto más onerosos sean los procedimientos de viaje, más difícil será mantener esta presencia civil.

La intervención del Vaticano con Estados Unidos muestra que el caso está ahora más allá del ámbito local. Para Rmeich, Debel y Ain Ebel, sin embargo, el desafío inmediato sigue siendo concreto: restaurar el tráfico menos restrictivo mientras que, el miércoles 26 de agosto, los habitantes siempre deben utilizar los convoyes que pasan por Naqoura para llegar al resto del Líbano.