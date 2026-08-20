Nabih Berri vuelve al corazón del juego con Israel

- Advertisement -

12

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Análisis, relativamente abajo desde que Joseph Aoun y Nawaf Salam tomaron el liderazgo institucional del caso israelí-libanés, Nabih Berri vuelve a la vanguardia. Su declaración de 19 de agosto de 2026 ante una delegación estadounidense marca este acontecimiento: el Presidente de la Cámara vincula ahora explícitamente una retirada israelí al despliegue inmediato del ejército libanés y su monopolio de armas al sur de Litani. Su regreso llega en el mismo momento en que las negociaciones avanzan hacia su tema más sensible, el de las armas de Hezbollah. Sin embargo, la fórmula se enfrenta a una negativa israelí a retirarse, endurecida a menos de diez semanas en las elecciones parlamentarias del 27 de octubre.

Desde la elección de Joseph Aoun, Nabih Berri no había desaparecido de discusiones con los Estados Unidos o del archivo del sur del Líbano. Sin embargo, su papel ha cambiado. El Presidente de la República y el Gobierno de Nawaf Salam han tomado la iniciativa sobre cuestiones de larga data por conductos en que el Presidente de la Cámara de Representantes ocupa una posición decisiva. La política exterior, los contactos con Washington, las negociaciones con Israel y, sobre todo, el monopolio estatal de las armas se han reubicado gradualmente a nivel de Baabda y el Consejo de Ministros.

La secuencia abierta el miércoles 19 de agosto muestra un movimiento inverso. Frente a una delegación del Equipo de Tareas Americano para el Líbano, liderada por Edward Gabriel, Berri formuló una propuesta que afecta directamente al estancamiento actual. Israel detendrá sus operaciones militares, retirará sus fuerzas a la frontera internacional y el ejército libanés desplegará inmediatamente a las zonas evacuadas. Sobre todo, sería la única fuerza armada en la zona sur de Litani.

Esta declaración no es el compromiso de Berri con el desarme general de Hezbollah. Se limita geográficamente al sur de Litani. Sin embargo, representa un desarrollo importante: el principal aliado institucional de Hezbollah coloca públicamente el monopolio de armas del ejército libanés en una secuencia que puede acompañar la retirada israelí.

Es precisamente en este terreno que Nabih Berri ahora encuentra una centralidad que había perdido parcialmente.

Del negociador indispensable al compañero de Joseph Aoun

El contraste es significativo con el período antes de la llegada de Joseph Aoun a Baabda. Durante años, Nabih Berri fue uno de los principales pasajes entre Washington, las instituciones libanesas y Hezbollah sobre cuestiones relacionadas con Israel. Su papel ha sido decisivo en las largas negociaciones de la frontera marítima. También había ocupado un lugar central en los debates previos a la cesación del fuego del 2024 de noviembre.

Esta función se basó en varias realidades. Berri ha sido Presidente de la Cámara desde 1992, liderando el movimiento Amal y tiene una antigua relación con Hezbollah. Por lo tanto, puede colaborar con diplomáticos occidentales manteniendo el acceso político al principal movimiento armado libanés. Esta posición le dio una función especial cuando las autoridades estadounidenses buscaron un canal indirecto a Hezbollah.

La elección de Joseph Aoun cambió esta organización. El nuevo Presidente ha hecho de la soberanía de los Estados y del monopolio de las armas dos pilares de su mandato. El ex Comandante en Jefe del Ejército también tuvo una relación directa con los asociados internacionales de la institución militar. Con Nawaf Salam en el Gran Sérail, el ejecutivo trató de recuperar el control político de un caso que cometió directamente la soberanía y la seguridad nacionales.

En la primavera y principios del verano de 2026, este cambio se hizo particularmente visible. Joseph Aoun y Nawaf Salam anunciaron conjuntamente posiciones libanesas antes de las negociaciones con Israel. Ambos funcionarios defendieron la cesación del fuego, la retirada israelí, el despliegue del ejército en la frontera reconocida, el regreso de los detenidos y la reconstrucción. Las propias negociaciones se presentaron como decisión y responsabilidad del Estado.

Berri siguió siendo consultada. Se reunió con funcionarios libaneses y extranjeros y siguió interviniendo en el Sur. Pero ya no era el principal custodio del canal de negociación.

Esta situación a veces ha revelado diferencias. En junio Berri reconoció que Joseph Aoun y Nawaf Salam tenían ideas diferentes sobre ciertos aspectos del caso. However, he stressed their common priorities: Israeli withdrawal, army deployment, return of residents, release of detainees and reconstruction.

Por lo tanto, no es una brecha institucional completa. Más bien, el cambio fue el de la jerarquía de roles: Baabda y el gobierno lideraron el proceso, mientras que Berri mantuvo su capacidad de mediación.

El archivo de armas trae a Berri de vuelta al centro

Ese intercambio podría funcionar siempre y cuando las deliberaciones se centraran en el marco diplomático, el calendario de negociaciones o la retirada israelí. Se hace más difícil mantener cuando la cuestión central se convierte en la de las armas de Hezbollah.

Aquí es donde el peso de Berri vuelve a ser decisivo.

El Presidente de la Cámara no controla las decisiones de Hezbollah y no puede involucrar al movimiento en su lugar. Sin embargo, su relación con el Líbano le da una posición inigualable entre los líderes institucionales libaneses. Cualquier fórmula encaminada a extender el monopolio de las armas estatales en zonas donde Hezbollah todavía tiene una infraestructura militar necesariamente plantea una cuestión política interna a la comunidad chií.

El marco negociado bajo la mediación estadounidense hace que esta dificultad sea aún más obvia. El acuerdo marco firmado en Washington, D.C., el 26 de junio prevé un aumento de las zonas piloto: retiro israelí, toma del ejército libanés, fuerzas armadas no estatales, reconstrucción y retorno de los habitantes. Hezbollah rechazó este marco y se negó a tratar su desarme como condición previa para la evacuación israelí.

Sin embargo, el propio Joseph Aoun reconoció la importancia de Berri en esta ecuación. Durante su visita a Washington en julio, el Presidente del Líbano defendió con Donald Trump el papel del Presidente de la Cámara y destacó la sensibilidad de su posición y sus relaciones con Hezbollah.

Unas semanas después, Berri ahora formula públicamente su propia secuencia.

Retiro, ejército, monopolio de armas: fórmula Berri

La propuesta del 19 de agosto se basa en una orden muy precisa. Las operaciones israelíes deben detenerse primero. Israel debe entonces retirar sus fuerzas a la frontera internacional. El ejército libanés debe tomar inmediatamente una posición en las zonas evacuadas y convertirse en la única fuerza armada allí.

El orden de los pasos es esencial. Berri no dice que Hezbollah debe ser desarmado antes de la retirada israelí. Afirma que después de la retirada, el ejército asumirá el único control armado de la zona sur de Litani.

Esta formulación separa dos cuestiones a menudo confusas: la desmilitarización efectiva del Sur y el desarme general de Hezbollah en todo el Líbano. La primera está explícitamente cubierta por la declaración de Berri. El segundo no lo es.

Esta distinción también explica la diferencia con la posición de Samir Geagea. El líder de las Fuerzas Libanesas pide un progreso paralelo en el desarme de Hezbollah y la retirada israelí. Berri favorece una secuencia donde el retiro abre inmediatamente el camino para el control exclusivo del ejército en la zona de que se trata.

Las dos posiciones convergen en el principio del monopolio estatal de las armas, pero divergen sobre su momento inmediato y perímetro.

Berri devuelve la parte israelí de la ecuación a Trump

Nabih Berri añade otro elemento a su propuesta: designa directamenteDonald Trumpcomo un hombre capaz de hacer actuar a Israel.

Esta referencia al Presidente de los Estados Unidos refleja el límite del poder libanés en las negociaciones. Beirut podrá decidir sobre el despliegue de su ejército, definir las misiones que se le han confiado y adoptar decisiones sobre las armas presentes en su territorio. No puede ordenar la retirada del ejército israelí.

Berri pide a Washington que consiga la otra mitad del intercambio. Edward Gabriel, que dirigió la delegación recibida en Ain al-Tiné, dijo que las posiciones del Presidente de la Cámara se transmitirían a los responsables de la adopción de decisiones estadounidenses.

Esta intervención pone a Berri en una posición familiar: presentar a los Estados Unidos una fórmula libanesa que podría ser aceptable para el ambiente político de Hezbolá, y luego pedir a Washington una contraparte israelí.

La diferencia con períodos anteriores es significativa. Berri ya no está solo en el centro del dispositivo. Joseph Aoun posee su propio canal con Trump, y el gobierno de Nawaf Salam está directamente involucrado en las negociaciones. Por consiguiente, el Presidente de la Sala vuelve a actuar como tercer componente de un arreglo institucional, en lugar de como intermediario casi exclusivo.

La negativa israelí bloquea el primer paso

Sin embargo, la principal dificultad de la fórmula aparece incluso antes de que surja la cuestión de su aplicación en el Líbano. Israel está negando el requisito requerido por Berri.

El Ministro de Defensa de Israel,Israel KatzRepitió repetidamente que el ejército israelí no abandonaría el sur del Líbano hasta que Hezbolá fuera desarmado. El 29 de junio, afirmó que Israel no se retiraría aún más hasta alcanzar ese objetivo. A principios de julio, tras los comentarios de Donald Trump sobre un retiro israelí, Katz había reforzado aún más su tono diciendo que Israel no había pedido permiso a nadie para entrar en el Líbano y no necesitaba permiso para permanecer allí.

El 13 de agosto, tras la crítica estadounidense, el ministro volvió a vincular explícitamente la retirada al desarme de Hezbollah. Esta posición coloca la orden de concesiones exactamente lo contrario de la defendida por Berri.

Benjamin Netanyahu también había declarado en junio que las fuerzas israelíes permanecerían en su zona segura en el Líbano durante el tiempo necesario. El mantenimiento de una presencia militar es presentado por su Gobierno como garantía para evitar que Hezbollah restablezca una amenaza contra el norte de Israel.

Por lo tanto, el desacuerdo no se trata simplemente de un calendario técnico. Se refiere a la lógica misma del proceso. En opinión de Berri, el retiro debe permitir el monopolio militar en el sur. A juicio del Gobierno israelí, el desarme debe garantizar la retirada.

Las elecciones israelíes impulsan la oferta

Esta oposición tiene lugar en un contexto político israelí que reduce aún más los márgenes de compromiso. Las elecciones parlamentarias se fijan27 octubre 2026En poco más de dos meses. Benjamin Netanyahu se acercó a las elecciones con una débil coalición en las encuestas y una competencia particularmente animada sobre la derecha.

Las primarias de Likud del 17 de agosto confirmaron esta presión. La competencia interna fortaleció varias personalidades del ala dura del partido, mientras que Netanyahu trató de mantener el control sobre una formación frente a una disminución de su apoyo a las elecciones de 2022. Las cuestiones de seguridad siguen siendo el centro de la campaña después de las guerras en Gaza, Líbano e Irán.

En este contexto, el Líbano también se está convirtiendo en un sujeto electoral israelí. Un retiro puede ser atacado por opositores al derecho de Netanyahu como una concesión concedida antes del desarme de Hezbollah. Por el contrario, mantener el ejército en el Sur puede ser presentado como garantía para los habitantes del norte de Israel.

Las declaraciones de Israel Katz tienen un significado particular en esta secuencia. Se reúnen con un imperativo de seguridad reclamado por el gobierno, pero también forman parte de una campaña donde los líderes de Likud y sus aliados nacionalistas están sujetos a una fuerte competencia por su derecho.

Esto no significa que las posiciones israelíes en el Líbano sean únicamente electorales. Los requisitos de Hezbollah preceden a la campaña actual. Sin embargo, la proximidad de las elecciones puede hacer que sea políticamente más difícil para el alivio público tener lugar antes del 27 de octubre.

Para Berri, esta es una limitación importante. Su fórmula presupone precisamente que Washington obtiene de Israel el gesto de que varios líderes israelíes están prometiendo que sus votantes no logren sin desarme previo.

Ejército, segunda condición de éxito

Incluso si Washington obtuvo un retiro, la fórmula Berri sólo podría funcionar si el ejército libanés pudiera asumir el control inmediatamente.

No es suficiente desplegar soldados a las aldeas evacuadas. El ejército debe poder controlar los ejes de manera sostenible, comprobar la ausencia de armas no estatales, asegurar a la población, vigilar los movimientos e impedir el regreso de la infraestructura militar paralela. También debe disponer de recursos suficientes para permanecer sobre el terreno.

La cuestión de las capacidades se hace inseparable de la negociación política. Los socios internacionales del Líbano están trabajando para fortalecer la capacidad del ejército precisamente porque se espera que se convierta en el principal instrumento para restaurar la autoridad estatal en el sur.

Esta dimensión también se utiliza para medir la diferencia entre una declaración política y un acuerdo aplicable. El monopolio de las armas no sólo se debe a la presencia militar. Se requiere una capacidad real para controlar el territorio y un mecanismo para verificar los compromisos contraídos.

Este mecanismo sigue siendo objeto de debate. Las conversaciones con los Estados Unidos incluyeron una posible verificación por terceros. El 13 de agosto, un funcionario libanés negó que Beirut ya hubiera aceptado una lista final de países responsables de la misión.

El regreso de Berri revela la nueva fase de las negociaciones

Por consiguiente, el regreso de Nabih Berri no significa que se haya apoderado del caso a Joseph Aoun o que el Presidente de la República haya perdido la iniciativa. Más bien, muestra que las negociaciones han cambiado de naturaleza.

Cuando la prioridad era poner el estado en el centro, negociar con Washington y establecer un marco con Israel, Joseph Aoun y Nawaf Salam podrían ocupar el primer plano. A medida que el proceso aborda la cuestión concreta del monopolio de armas y cómo se puede aplicar sin causar confrontación interna, el papel de Berri se vuelve particularmente valioso.

Su regreso se basa precisamente en esta paradoja. Su proximidad a Hezbollah había ayudado a limitar su lugar en una secuencia donde el nuevo ejecutivo quería afirmar la autonomía estatal. La misma proximidad se convierte en un activo cuando el Estado tiene que transformar el principio del monopolio de armas en un arreglo aplicable sobre el terreno.

Por lo tanto, Berri tiene un papel que ninguno de los otros funcionarios libaneses reproduce exactamente. Joseph Aoun puede negociar de estado a estado con Washington y defender la autoridad del ejército. Nawaf Salam puede contratar al gobierno. Berri puede ayudar a hacer políticamente práctica una fórmula que afecta directamente a Hezbollah y la población chií del Sur.

Sin embargo, esta complementariedad sigue suspendida en condiciones que escapan en gran medida al control de los funcionarios libaneses. Continúan las operaciones israelíes, no se ha establecido todavía un mecanismo definitivo de verificación y las dos partes siguen oponiéndose en la secuencia de las etapas. Israel pide garantías sobre el desarme antes de su retirada; Berri pide la retirada para permitir el control exclusivo del ejército.

Por lo tanto, el peso del Presidente de la Sala será menos medido por el número de delegaciones recibidas en Ain al-Tiné que por cuatro acontecimientos concretos:retirada israelí verificadadespliegue inmediato del ejército libanés, el establecimiento de uncontrol armado exclusivo del Estado al sur de Litaniyretorno de residentes a las zonas evacuadas.

La declaración del 19 de agosto pone a Nabih Berri en el centro de la búsqueda de un compromiso. No resuelve el obstáculo que ahora le enfrenta: obtener la primera retirada israelí cuando el gobierno de Netanyahu declara públicamente que no lo concederá bajo estas condiciones y que la campaña del 27 de octubre ya está impulsando una parte de la clase política israelí para mostrar más firmeza.