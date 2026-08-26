Aoun defiende la Seguridad General en plena controversia iraní

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El Presidente del Líbano Joseph Aoun rindió homenaje a la Seguridad General el miércoles 26 de agosto por el 81o aniversario de su creación. Lo describió como « la primera línea de defensa de la seguridad de la sociedad » y « un ojo vigilante sobre la soberanía de la patria ». Estas declaraciones tienen lugar en un contexto especialmente delicado para la institución: dos días antes, su Director General, el General Hassan Choucair, concedió una residencia de seis meses a Mohammad Reza Chibani, nombrado por Teherán como embajador en el Líbano, pero cuya Beirut había rechazado la acreditación. The General Security ensures that this residence does not confer diplomatic status on him.

Aoun coloca la Seguridad General en el corazón del estado

Joseph Aoun felicitó al Director General de Seguridad General, General Hassan Choucair, así como a los oficiales, oficiales no comprometidos, funcionarios públicos y militares de la institución.

El Jefe de Estado expresó su orgullo por la historia de la Seguridad General y los sacrificios hechos por su personal. Recordó sus misiones para proteger la seguridad nacional, la estabilidad, el control fronterizo y los servicios a ciudadanos y residentes extranjeros.

Sobre todo, el Presidente ha puesto este aniversario en la situación actual del país.

« Esta oportunidad viene cuando el Líbano atraviesa una fase delicada y excepcional de su historia », dijo. Habló de la interrelación de los desafíos económicos, sociales y de seguridad, que, según él, sitúan a las instituciones estatales ante una prueba de resistencia y preparación.

Joseph Aoun considera que la Seguridad General ha logrado mantener sus misiones a pesar de estas dificultades. Lo describió como una « válvula de seguridad » y un » pilares esencial de la estabilidad nacional ».

Por lo tanto, su mensaje va más allá del tradicional homenaje a una institución con ocasión de su aniversario. Reafirma el papel de los organismos militares y de seguridad en la concepción presidencial del Estado.

Seguridad General, « primera línea de defensa »

Joseph Aoun utiliza términos especialmente compatibles para definir la función de laSeguridad general.

Lo presentó como « la primera línea de defensa de la seguridad de la sociedad » y « el ojo vigilante de la soberanía de la patria ». También consideró que reflejaba el rostro institucional del Líbano.

El Presidente señaló varias prioridades: mantener la preparación para las amenazas a la seguridad, combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, hacer cumplir firmemente la ley y prestar servicios administrativos con transparencia.

También destacó la preservación de la cohesión interna.

Esta referencia a la soberanía y la aplicación de la ley tiene una resonancia particular tras una decisión de la Seguridad General que ha provocado una controversia política: la relativa a la permanencia en el Líbano de Mohammad Reza Chibani.

Lugares de residencia de Chibani Seguridad General bajo el foco

El caso data del lunes 24 de agosto. Mohammad Reza Chibani solicitó a la Seguridad General la residencia en el Líbano sobre la base de un pasaporte iraní válido.

El Director General de Seguridad General, Hassan Choucair, le concedió una residencia de seis meses.

El punto principal, sin embargo, se refiere al estado bajo el cual se concedió esta autorización. Chibani goza de esta residencia como nacional iraní y no como embajador o diplomático acreditado ante el Estado libanés.

According to the information provided on the file, the decision is based on Decree-Law No. 10188 of 18 July 1962, in particular Article 21 thereof. Permite al Director General de Seguridad General conceder ciertas residencias en el marco de sus prerrogativas administrativas.

En particular, la Seguridad General tiene la posibilidad de conceder « habitaciones de cortesía » a ciertas categorías de extranjeros. La duración puede ser de hasta tres años y puede ser renovada. En el caso de Chibani, el período concedido se limitó a seis meses.

Esta decisión no le confiere ningún estatuto diplomático.

Esta distinción jurídica es el centro de la respuesta a la controversia: la Seguridad General ha permitido la presencia de Chibani en territorio libanés, pero no lo ha reconocido como representante diplomático de la República Islámica del Irán.

Beirut rechazó su acreditación diplomática

Sin embargo, la cuestión va más allá de la mera formalidad administrativa.

Mohammad Reza Chibani había sido elegido por Teherán para tener éxito Mojtaba Amani como jefe de la embajada iraní en Beirut. Pero las autoridades libanesas finalmente rechazaron su acreditación.

El archivo ya había causado tensiones entre Beirut y Teherán. Por lo tanto, la cuestión de su estancia se volvió políticamente sensible cuando su autorización anterior caducó el 24 de agosto.

Unos días antes de ese plazo, los informes de prensa indicaron que el Líbano no tenía la intención de renovar el documento que permitía a Chibani permanecer en su territorio.

La decisión finalmente adoptada por Hassan Choucair abrió un camino diferente: permitirle permanecer seis meses en el Líbano, pero sólo como nacional iraní.

Legalmente, las dos cuestiones son distintas. La acreditación de un embajador es relaciones diplomáticas y requiere la aceptación del Estado anfitrión. Un permiso de residencia administrativo no constituye reconocimiento diplomático.

Es precisamente esta distinción que las autoridades han presentado para explicar la situación.

Una decisión administrativa que se ha convertido en un asunto político

A pesar de esta distinción, la decisión fue criticada.

El tema es sensible porque Chibani no es un nacional iraní sin una función particular. Es el hombre elegido por Teherán para representar oficialmente a Irán en el Líbano, aunque las autoridades libanesas no han aceptado esta designación.

Por lo tanto, la cuestión planteada en el debate público se refiere a la oportunidad de permitirle permanecer en el Líbano después de la negativa de su acreditación.

Los críticos de la decisión lo consideran una situación ambigua: el Líbano rechaza a Chibani como embajador pero le permite permanecer seis meses en su territorio.

Por el contrario, la respuesta legal se basa en la separación entre los dos estatutos. La autorización otorgada por la Seguridad General no permite que Chibani actúe como embajador. No le otorga acreditación ni condición diplomática.

Esta distinción también permite una mejor comprensión de por qué simplemente hablar de « renovación de la visa del embajador iraní » puede llevar a confusión. Más específicamente, esresidencia concedida a Mohammad Reza Chibani como nacional iraníAunque Beirut no reconoció su condición de Embajador designado.

La controversia tiene lugar en el contexto de las tensiones con Irán

El caso no puede separarse del deterioro de las relaciones políticas entre Beirut y Teherán.

Entre las tensiones figuraban posiciones iraníes sobre las decisiones del Estado libanés sobre el monopolio de las armas y la autoridad de las instituciones jurídicas.

Las declaraciones de funcionarios iraníes se consideraron en el Líbano como intervenciones en los asuntos internos del país. El Presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, es uno de los líderes cuyas posiciones han provocado reacciones libanesas.

En este contexto, la cuestión del embajador iraní ya no es meramente una cuestión de protocolo.

La negativa a acreditar a Chibani se ha convertido en uno de los signos visibles de tensiones entre los dos Estados. La residencia que se le concedió el 24 de agosto por lo tanto viene en un entorno diplomático ya cargado.

También coloca a Hassan Choucair y la Seguridad General en una posición expuesta. Su decisión corresponde a su competencia administrativa, según los elementos avanzados para justificarla, pero sus consecuencias son inevitablemente políticas dada la identidad del beneficiario.

Los comentarios de Joseph Aoun toman un significado especial

Fue en este contexto que Joseph Aoun eligió, dos días después, rendir un fuerte homenaje a Hassan Choucair y a toda la Seguridad General.

Nada en el mensaje presidencial del 81o aniversario presenta explícitamente las declaraciones de Joseph Aoun como respuesta a la controversia de Chibani.

Por lo tanto, sería excesivo ver allí una validación presidencial directa de la decisión adoptada el 24 de agosto.

Sin embargo, cabe señalar la proximidad cronológica. El Presidente felicita personalmente a Hassan Choucair y describe su institución como garante de la soberanía y aplicación de la ley en el mismo momento en que estos dos conceptos se invocan en el debate sobre la presencia de Chibani en el Líbano.

Joseph Aoun destacó en particular la necesidad de « ejecutar las leyes con firmeza y equidad ».

Así pues, el mensaje presidencial tiene una dimensión institucional adicional. Recordó que el Jefe de Estado tenía la intención de hacer de los órganos jurídicos uno de los instrumentos centrales para el restablecimiento de la autoridad pública.

Aoun vincula a las instituciones de seguridad a la « vivencia estatal »

El pasaje más político del mensaje también se refiere a todas las instituciones militares y de seguridad.

« Hoy, la apuesta por la Seguridad General y en todas las instituciones militares y de seguridad es una apuesta por la supervivencia estatal y el concepto de derecho », dijo Joseph Aoun.

Por consiguiente, el Presidente vincula explícitamente el funcionamiento de esas instituciones a la existencia de un Estado capaz de ejercer su autoridad.

Esta posición se suma a un tema central del actual debate político libanés: el monopolio estatal de las decisiones soberanas, la seguridad y el uso de la fuerza.

La Seguridad General ocupa un lugar específico en este sistema. Sus competencias incluyen fronteras, entrada y residencia de extranjeros, pasaportes y varias cuestiones de seguridad nacional.

El caso Chibani muestra precisamente cómo una decisión bajo estas facultades administrativas puede adquirir rápidamente una dimensión diplomática y política.

Las dificultades económicas de los agentes siguen siendo completas

Joseph Aoun también dedicó una parte importante de su mensaje a las condiciones de vida del personal de la Seguridad General.

Reconoció que sus militares y agentes se enfrentan a la crisis económica y financiera, como sus colegas de otras instituciones militares y de seguridad y de todo el Líbano.

El Jefe de Estado aseguró que el gobierno estaba trabajando para abordar esta situación mediante un esfuerzo institucional y una « fuerte voluntad ».

Sin embargo, no anunció nuevas medidas financieras específicas con ocasión de este aniversario.

Joseph Aoun quería sobre todo asegurar al personal su apoyo. Les dijo que sus sacrificios eran una fuente de orgullo y que no serían en vano.

El 81o aniversario de la Seguridad General llega en un momento en que la institución se enfrenta simultáneamente a las dificultades materiales de su personal, los problemas de seguridad del país y una polémica diplomática inusual.

The question of Mohammad Reza Chibani remains suspended from a distinction that Beirut intends to maintain: his presence in Lebanon is now allowed for six months as an Iranian national, but this authorization does not alter the Lebanese refusal to recognize him as Ambassador.