Israel aumenta la explosión en el sur del Líbano

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El martes 25 de agosto, las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones de destrucción y disparos en varias zonas del sur del Líbano. Dinastía, demoliciones de viviendas, movimientos blindados, fuego de artillería y fuego fueron reportados desde Bint Jbeil hasta Tiro, incluyendo Nabatiyah y Marjayoun. Esta nueva secuencia viene como una importante delegación económica de los Emiratos Árabes Unidos llega el miércoles 26 de agosto en Beirut para una visita de dos días, en un contexto en el que el Líbano intenta simultáneamente contener la presión militar en el Sur y reactivar sus relaciones económicas árabes.

Dinastía en varios distritos del sur

El día 25 de agosto estuvo marcado por una sucesión de operaciones israelíes en un gran arco de territorio fronterizo. De lunes a martes, se registraron explosiones en Hadatha y en las afueras de Haris, en el distrito de Bint Jbeil.

Las operaciones continuaron por la mañana. Se ha informado de importantes explosiones en el distrito de Zawtar al-Sharqiya, Nabatiyah. En Ainata, distrito de Bint Jbeil, un intenso incendio de artillería atacó al sector occidental de la ciudad. Otras explosiones fueron reportadas en Sarbine y Mais al-Jabal.

En Doubeih, en las afueras occidentales de Mais al-Jabal, fuerzas israelíes demolieron varias construcciones. Esta zona del distrito de Marjayoun es una de las zonas donde se informa regularmente de movimientos militares y operaciones de destrucción.

El aumentodinamismo en el sur del Líbanoes uno de los elementos más visibles de presión sobre las comunidades cercanas a la frontera. Afecta directamente los edificios y la infraestructura y complica la estabilización de las aldeas afectadas.

Armas, artillería y fuego en el sur del Líbano

Las operaciones no se limitan a las demoliciones. Se observaron vehículos militares israelíes en Houla, Markaba y Mansouri. Otros movimientos han sido reportados desde Taybeh a Qantara en la zona de Marjayoun.

En Markaba, estos movimientos coincidieron con el fuego de artillería. Los bombardeos también afectaron a varios otros sectores. Estos incluyen el Zibqine wadi, las alturas de Ali al-Taher, Dohat Kfar Rummane y el Slouqi wadi.

El incendio también involucró a Bani Hayyan, donde se reportaron varias granadas durante el día. Bombardments hit the vicinity of Khiam, Qantara, Mansouri, Beit Lif, Sarbine and Baraachit. También se informó de disparos en varios lugares.

Al mismo tiempo, los incendios alcanzaron tierras agrícolas. Los olivares quemaron entre Hadatha y Haris. También se reportaron incendios en la zona de Ainata y en las alturas de Jabal al-Warda cerca de Markaba.

Estos incendios añaden una dimensión agrícola al daño causado por las operaciones militares. En las aldeas fronterizas, la tierra cultivada es una fuente importante de ingresos. Por consiguiente, su destrucción o inaccesibilidad afecta las oportunidades de retorno y recuperación económica.

Mansouri y varias comunidades golpearon durante el día

La actividad militar continuó durante las horas. In Mansouri, in Tyre District, demolitions and air strikes were reported. También se observó un tanque Merkava en la zona de la localidad.

En Yater, un dron israelí dejó caer granadas ensordedoras. En Dohat Kfar Rummane, un dron apuntaba a un vehículo de tipo van. El proyectil golpeó el suelo y la metralla alcanzó el vehículo, sin causar bajas según la información disponible.

La noche anterior ya había sido marcada por disparos en varios sectores. Un ataque aéreo apuntaba al curso de Litani a unas 4 a.m. bajo el monasterio de Deir Mar Mima en Deir Mimas.

Los terraplénes terrestres también se han erigido en la zona de Deir Mimas, Burj al-Muluk y Kfar Killa. Uno de ellos estaba a unos 150 metros de Burj al-Muluk, según informes del martes.

En conjunto, estos eventos muestran actividad extendida a través de varias cazas en lugar de un incidente de un solo punto. Las operaciones implican la destrucción de edificios, movimientos terrestres, bombardeos, sobrevuelos y operaciones de drones.

Presión persistente a pesar del marco negociado

Esta secuencia ocurre en un entorno de seguridad que siempre es inestable. Tras la reanudación de las hostilidades en marzo de 2026, los esfuerzos diplomáticos, incluidos los Estados Unidos, culminaron en un acuerdo marco entre el Líbano e Israel en junio.

Este acuerdo prevé la retirada gradual de Israel de los territorios libaneses ocupados, junto con el despliegue del ejército libanés y el manejo de la cuestión de las armas de los grupos armados. Sin embargo, su aplicación sigue siendo incompleta.

Las operaciones del 25 de agosto muestran que la situación sobre el terreno sigue estando lejos de la normalización. La destrucción de materiales es un reto inmediato para los habitantes de las zonas afectadas. Complican la reconstrucción y mantienen la incertidumbre sobre las condiciones para un retorno sostenible a varias aldeas.

La cuestión también sigue vinculada a los debates políticos y de seguridad entre Beirut e Israel, realizados con la mediación estadounidense. Ya se han celebrado varias rondas de debates en Roma. Aún no se había anunciado el martes ningún calendario definitivo para una nueva ronda de negociaciones.

Francia y Arabia Saudita, por su parte, reafirmaron el 24 de agosto su apoyo a una solución que incluye la retirada completa de Israel del territorio libanés y el desarme de grupos armados. Esta posición llega en un momento en que la cuestión del control efectivo del territorio sigue siendo el centro de las deliberaciones sobre el futuro del Sur.

La delegación de Emirati espera en Beirut

En este contexto, Beirut acoge, el miércoles 26 de agosto, una importante delegación económica de los Emiratos Árabes Unidos. Se prevé que la misión permanezca en el Líbano hasta el jueves 27 de agosto.

It is led by Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Emirati Minister of Foreign Trade. Las autoridades económicas y los funcionarios del Líbano anunciaron inicialmente una delegación integrada por 67 dirigentes y empresarios. Otra información publicada en el enfoque de la visita se refiere a unos 80 participantes. Esta diferencia probablemente refleje la ampliación de la composición de la misión, sin que se haga pública una lista final completa en los elementos disponibles.

Hasta el 24 de agosto, el Presidente Joseph Aoun había examinado los preparativos para la visita con el Embajador libanés ante los Emiratos Árabes Unidos, Tarek Mneimneh. Los círculos económicos libaneses presentan el desplazamiento como etapa de la reanudación de las relaciones económicas entre Beirut y Abu Dhabi.

El Primer Ministro Nawaf Salam también acogió con beneplácito la visita de la delegación en una entrevista telefónica con el Ministro de Relaciones Exteriores del Emirato, Abdallah bin Zayed. Considera que la visita podría ayudar a fortalecer la cooperación y las asociaciones entre ambos países.

Beirut busca restablecer la confianza económica

La visita de Emirati debe abordar las oportunidades de cooperación e inversión en varios sectores. Su composición, dominada por líderes económicos, inversores y líderes empresariales, le da un alcance diferente de las misiones diplomáticas convencionales.

Forma parte del acercamiento entre Beirut y Abu Dhabi. En particular, el Presidente Joseph Aoun y el Presidente Emirati Mohammed bin Zayed Al Nahyane habían examinado el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en sus debates anteriores.

Para las autoridades libanesas, la presencia de un grupo tan grande de actores económicos emiratos es una señal buscada después de años de crisis financiera y relaciones difíciles con parte de los países del Golfo. Sin embargo, por sí solo no significa que se hagan inversiones específicas. Los anuncios concretos deberán evaluarse al final de las reuniones los días 26 y 27 de agosto.

La situación de seguridad sigue siendo un elemento esencial de esta ecuación. La recuperación de la inversión, la reconstrucción del Sur y el retorno sostenible del capital extranjero dependen en parte de la capacidad del Estado para estabilizar el territorio y reducir el riesgo de un nuevo enfrentamiento.

La simultaneidad de las dos secuencias es particularmente clara el miércoles por la mañana: en el sur, las consecuencias de los bombardeos y bombardeos israelíes del 25 de agosto siguen siendo visibles en varias aldeas; En Beirut, funcionarios libaneses y Emirati iniciaron dos días de debates económicos. Los resultados de la misión Emirati y la evolución de las operaciones militares en las localidades fronterizas deben ser objeto de un seguimiento paralelo.