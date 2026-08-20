Hind Rajab: Israel reconoce el fuego y abre la investigación

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El ejército israelí reconoce por primera vez que sus soldados abrieron fuego contra el coche en el que se encontró a Hind Rajab, una mujer palestina de cinco años muerta en Gaza en enero de 2024. Más de dos años y medio después de los hechos, anuncia la apertura de una investigación criminal. Esta nueva versión contradice directamente las conclusiones iniciales del ejército israelí, que afirmó que sus fuerzas no estaban cerca del vehículo.

El ejército israelí reconoció el miércoles 19 de agosto de 2026 que sus soldados habían disparado contra el coche que llevabaHind Rajabun niño palestino de 5 años cuya muerte había suscitado una fuerte emoción internacional al comienzo de la guerra en Gaza.

Este reconocimiento constituye un cambio importante en la versión israelí de los acontecimientos29 enero 2024El ejército había negado previamente la participación de sus soldados. Una investigación inicial había llegado a la conclusión de que las fuerzas israelíes no estaban cerca del vehículo ni dentro del alcance del fuego.

Las nuevas conclusiones dicen lo contrario.

Según el ejército israelí, sus soldados abrieron fuego contra un vehículo que se acercaba a su posición. It also acknowledges that a shell was subsequently fired at an ambulance from thePalestina Media Luna Rojaenviado a rescatar a Hind Rajab.

El caso será ahora objeto de una investigación penal por parte de la policía militar israelí.

Hind Rajab: versión del ejército israelí

El anuncio del 19 de agosto se produjo tras el examen del expediente por el mecanismo militar israelí encargado de determinar los hechos relativos a incidentes ocurridos durante las operaciones de Gaza.

Este mecanismo examinó aproximadamente150 incidentesThe case files were then forwarded to the military legal authorities to determine which ones warranted criminal proceedings.

En el caso de Hind Rajab, el examen determinó que los soldados israelíes habían disparado realmente contra el coche. El ejército también invoca posibles deficiencias en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia palestina.

These elements led to the referral of the Military Police Criminal Investigations Division.

El alcance de esta decisión se debe principalmente a la contradicción con la posición anterior de Israel. Después de la muerte del niño, el ejército indicó que una investigación preliminar no colocaba a sus soldados lo suficientemente cerca del vehículo para haber abierto fuego.

Por el contrario, el nuevo hallazgo establece la presencia de soldados israelíes y su participación en el tiroteo.

Sin embargo, queda por determinar precisamente las circunstancias en que los soldados decidieron disparar, las órdenes recibidas, la visibilidad que tenían y las responsabilidades individuales. La investigación criminal también tendrá que examinar lo que sucedió cuando llegó la ambulancia.

Un niño permaneció en el coche durante varias horas

Los hechos vuelven a29 enero 2024durante las operaciones militares israelíes en la ciudad de Gaza.

Hind Rajab estaba en un coche con varios familiares cuando les dispararon. El niño sobrevivió primero. Los miembros de su familia estaban muertos a su lado en el vehículo.

La Media Luna Roja Palestina permaneció en contacto telefónico con ella durante varias horas.

Las grabaciones de estas llamadas fueron distribuidas ampliamente. Documentan las solicitudes de socorro del niño cuando equipos palestinos intentaron organizar una intervención.

Una ambulancia con dos paramédicos,Youssef al-Zeino y Ahmed al-Madhoun, finalmente fue enviado en el sitio. Los servicios de emergencia perdieron contacto con la tripulación después de llegar a la zona.

Durante varios días, el destino de Hind Rajab y los dos paramédicos se mantuvo desconocido.

Los cuerpos del niño, sus familiares y los dos trabajadores de rescate fueron encontrados12 días después, cuando el acceso a la zona se ha vuelto posible de nuevo. El coche tenía un gran número de impactos proyectiles. La ambulancia también había sido destruida.

Las investigaciones independientes impugnaron la primera versión israelí. Los análisis de la escena y los daños observados en el vehículo habían buscado, entre otras cosas, determinar el origen del fuego y la posible posición de las fuerzas presentes.

El ejército israelí se reconoce ahora que sus soldados dispararon contra el coche.

Ambulancia en el Centro de Investigación Criminal

Por lo tanto, la nueva investigación no se centra únicamente en disparar contra el vehículo familiar.

El ejército también reconoce que se disparó un proyectil contra la ambulancia palestina de la Media Luna Roja para el niño. Destaca los posibles fracasos en la coordinación del movimiento del vehículo de emergencia.

Este debe ser uno de los aspectos clave de la encuesta.

La Media Luna Roja Palestina explicó en 2024 que había esperado la coordinación antes de enviar sus primeros trabajadores de ayuda a Hind Rajab. Por consiguiente, debería establecerse el calendario de esa coordinación y la información realmente transmitida a las unidades israelíes sobre el terreno.

En particular, la investigación tendrá que determinar qué unidades tenían conocimiento de la ambulancia, qué información se había proporcionado a los soldados y en qué circunstancias se llevó a cabo el fuego contra el vehículo de rescate.

However, the existence of a criminal investigation does not prejudge its findings. Significa que el incidente está más allá de la etapa de un simple examen operacional interno y que se debe buscar la posible responsabilidad penal.

Una segunda investigación sobre la muerte de 15 trabajadores de rescate

El caso Hind Rajab no es el único que cruza este umbral.

El ejército israelí también decidió abrir una investigación penal sobre la muerte de15 miembros de los servicios de emergencia y trabajadores humanitarios palestinos en Rafah, 2025 de marzo.

En este caso, los soldados incendiaron varios vehículos de emergencia. Una primera presentación israelí de los acontecimientos había declarado, entre otras cosas, que algunos vehículos viajaban sospechosamente sin señales de luz.

Las imágenes posteriores mostraron vehículos de emergencia con sus luces de emergencia encendidas.

En ese momento, el ejército reconoció fracasos profesionales. El nuevo examen va más allá: según sus conclusiones, el tiroteo podría dar lugar a una sospecha razonable de comportamiento criminal. Por consiguiente, se ordenó una investigación penal.

Estos dos procedimientos figuran entre las cinco decisiones que se han tomado en público tras el examen de incidentes relacionados con víctimas civiles o humanitarias en Gaza.

Otros tres casos no conducen a una investigación penal

The decision concerning Hind Rajab contrasts with the decision in three other cases examined by the military authorities.

No se iniciará ninguna investigación penal en los ataques israelíes que mataronsiete empleados de World Central Kitchen 1 de abril de 2024en la Franja central de Gaza.

Sin embargo, el ejército israelí había reconocido graves errores después del ataque. Los vehículos de la organización humanitaria habían sido golpeados sucesivamente mientras sus movimientos habían sido coordinados.

However, the military authorities consider that the available evidence does not establish a reasonable suspicion of criminal conduct justifying criminal proceedings.

Dos archivos relativos aMédicos sin fronterasno conducen a la apertura de tal investigación. They targeted an attack on an organization building in Khan Yunes in February 2024 and an attack on a convoy in November 2023.

Estas decisiones reavivaron la crítica al funcionamiento de los mecanismos de investigación israelíes para las operaciones militares en Gaza.

Las organizaciones de derechos humanos han señalado desde hace varios años que pocas investigaciones sobre las muertes de palestinos dan lugar a acusaciones. Israel también apoya el establecimiento de instituciones judiciales y militares capaces de examinar presuntas violaciones por sus soldados.

La cuestión de la responsabilidad planteada

En el caso Hind Rajab, la cuestión inmediata se refiere ahora al seguimiento judicial del reconocimiento israelí.

The opening of a criminal investigation does not mean that soldiers or officers will be charged. Los investigadores deberán identificar a los involucrados, reconstruir la cadena de mando y determinar si el fuego cumple con las normas de compromiso y la ley aplicable.

La familia de Hind Rajab expresó escepticismo acerca de un procedimiento dirigido por las autoridades israelíes. La abuela del niño pidió la intervención de los mecanismos internacionales de justicia.

El Representante Palestino ante las Naciones Unidas,Riyadh Mansourtambién desafió la credibilidad de las investigaciones anteriores de israel y exigió que los responsables de la muerte del niño fueran responsables.

El caso ya había ido mucho más allá del marco del conflicto israelo-palestino. Las llamadas telefónicas de Hind Rajab hicieron de su historia uno de los episodios más famosos de la guerra de Gaza. Su historia también inspiró la película« La Voz de Hind Rajab », por el director tunecinoKaouther Ben Hania, presentado en la Mostra de Venecia y luego nombrado a los Oscars.

Más de dos años y medio después de los hechos, el nuevo elemento ya no es saber si los soldados israelíes estaban al alcance del coche. El ejército israelí reconoce ahora que han abierto fuego.

La investigación policial militar debe determinar ahorapor qué se llevó a cabo el tiroteo, en qué condiciones la ambulancia que viene a rescatar a Hind Rajab fue atacada y si las responsabilidades penales individuales deben comprometerse.