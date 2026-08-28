¿Ya ha pagado el mercado AI por el futuro?

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La inteligencia artificial es ahora uno de los motores más poderosos de los mercados de valores. Pero cuando un tema se convierte en una revolución tecnológica, un motor de crecimiento y un objeto de especulación, surge una pregunta esencial: ¿a qué precio está ya integrado este crecimiento en los precios? Este es precisamente el tema de este estudio. No se trata de decir que las acciones relacionadas con la IA están necesariamente en burbuja, o de desafiar la profundidad de la transformación económica en curso, sino de medir dónde estamos en el ciclo de recuperación.

El primer objetivo es cíclico. A través del Índice de Ciclo de Evaluación BRJ AI, el estudio busca situar el mercado entre las fases de descuento, expansión, madurez y exceso. Con un índice actualmente cercano a 82/100, las valoraciones están en una fase avanzada del ciclo: son altas y el margen de error se reduce, sin implicar que se ha alcanzado necesariamente un pico definitivo de mercados. La distinción es fundamental: una empresa puede seguir experimentando un crecimiento excelente aunque su acción ya haya entrado en una fase madura de su ciclo de valoración.

El segundo objetivo es dar un significado económico concreto a los muchos observados. Decir que una empresa vale 20, 40 o 67 veces su facturación no significa simplemente que es « costo ». Esto significa que hoy el mercado capitaliza varios años de crecimiento futuro, con hipótesis implícitas muy exigentes sobre el crecimiento de los ingresos, los márgenes, la rentabilidad y el mantenimiento de una ventaja competitiva. Por lo tanto, el estudio traduce estos múltiplos en tasas de crecimiento implícitas: por ejemplo, una empresa valorada alrededor de 67 veces sus ventas deben, según los supuestos utilizados, mantener tasas de crecimiento que pueden acercarse 40 a 50% por año durante varios años para reducir gradualmente sus niveles múltiples a más normales sin destruir el valor.

La ambición de este artículo es responder a dos preguntas simples pero decisivas para el inversor: ¿dónde estamos en el ciclo de valoración AI? ¿Y qué crecimiento futuro hacen los precios actuales ya requieren las empresas? Es la respuesta combinada a estas dos preguntas que resulta de la evaluación real del par de rendimiento/riesgo de hoy.