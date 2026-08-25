L plagasquo; Electricidad del Líbano golpeada por choque petrolífero

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Unos meses han sido suficientes para que uno de los principales supuestos del presupuesto de electricidad libanés sea obsoleto. La electricidad del Líbano (EDL) construyó su presupuesto de 2026 sobre un petróleo diesel alrededor de $680 por tonelada. El precio internacional se acercó a 1.500 dólares en el contexto de la guerra regional. Como resultado, el combustible cuesta más del doble del nivel de cálculo del establecimiento público. Este choque viene cuando la producción pública ya ha contraído fuerte y algunas áreas, incluyendo Trípoli, están recibiendo sólo unas dos horas de electricidad por día. También debilita la política del ministro de energía Joe Saddi, que había obtenido de siete a nueve horas de poder diario en febrero antes de la guerra y el petróleo revirtió esta mejora.

El problema ahora supera la gestión de EDL solo. El establecimiento debe comprar un combustible mucho más caro con ingresos ya debilitados por pagos públicos no pagados, pérdidas no técnicas, conexiones ilegales e insuficiente recaudación en varias regiones. El gobierno está negando un aumento arancelario debido a la situación social. El resultado es una ecuación difícil: sin dinero adicional, EDL tiene que comprar menos combustible, reducir otros gastos o encontrar nuevos recursos. En los tres casos, el riesgo de nuevos recortes sigue estando directamente relacionado con la capacidad financiera de la institución.

De 680 a casi 1.500 dólares: La Ecuación de EDL explota

Los datos publicados por la prensa árabe el 25 de agosto se utilizan para medir el alcance del choque. EDL había retenido aproximadamente $680 por tonelada métrica de combustible diesel para su presupuesto de 2026. El mercado se acercó entonces a 1.500 dólares. La diferencia absoluta alcanza alrededor de $820 por tonelada.

A primera vista, el cálculo sugiere un aumento del 120,6% entre la hipótesis presupuestaria de $680 y un precio de 1.500 dólares. EDL se refirió a un aumento global entre el 88% y el 91%, correspondiente a la evolución de las referencias de mercado seguidas por la institución durante el período examinado. Por lo tanto, las dos cifras no describen exactamente la misma comparación. Sin embargo, para las finanzas del EDL, el hecho esencial sigue siendo el mismo: el precio al que la institución debe obtener su energía tiene mucho más que ver con el precio utilizado para construir su presupuesto.

Técnicamente, la consecuencia es inmediata. Con un sobre financiero constante, una tonelada compró $1,500 moviliza 2,21 veces la cantidad presupuestada para una tonelada en $680. A $68 millones, por ejemplo, una suposición teórica de $680 compraría 100.000 toneladas. A 1.500 dólares, la misma suma cubriría sólo unos 45.300 dólares. Este cálculo ilustrativo no es una previsión de las compras reales de EDL, pero muestra por qué el precio del combustible determina directamente el número de horas que la instalación puede producir.

Joe Saddi había resumido públicamente a principios del 23 de julio: cuando el precio del doble aceite de combustible, EDL sólo puede comprar, con recursos constantes, aproximadamente la mitad de la cantidad anterior. El Ministro explicó que el establecimiento había logrado mantener temporalmente su producción gracias a su disponibilidad, antes de que la persistencia de la guerra hiciera difícil mantener esta estrategia.

Siete a nueve horas en febrero, luego el regreso de los cortes

La violencia de la inversión aparece cuando la situación actual se compara a principios del año. Según Joe Saddi, EDL había llegado a finales de febrero de 2026 para proporcionar entre siete y nueve horas de poder por día en promedio, sin ningún traslado adicional del Tesoro para financiar este suministro de energía.

Esta mejora no resistió al choque energético regional. La guerra en marzo causó un aumento del costo de los productos petroleros. El establecimiento continuó durante dos o tres meses para mantener su nivel de producción, con la esperanza de un curso relajante. Cuando esta relajación no se hizo sostenible, la limitación financiera se convirtió en estrés físico: menos combustible disponible significa menos horas de kilovatio producidas.

El contraste es particularmente visible en Trípoli. El 14 de agosto, el MP Ashraf Rifi denunció una dieta de aproximadamente dos horas diarias en la ciudad y acusó implícitamente el sistema de distribución de desventaja en el norte. El Ministerio de Energía ha impugnado toda discriminación geográfica. He confirmed, however, that the electricity situation had become « very difficult » throughout Lebanon.

El departamento también explicó que la distribución dependía del nivel de producción disponible y que los vuelos eléctricos y los defectos pesaban sobre la capacidad del LEDL para alimentar la red. En otras palabras, la disminución de la oferta ya no es meramente una percepción de los usuarios. El propio departamento reconoce que la mejora observada en febrero fue interrumpida.

Pérdidas y pagos no pagados agravan el choque petrolífero

El precio del combustible sería menos peligroso para el EDL si el establecimiento tuviera un sistema financiero sólido. Ese no es el caso. El choque petrolero supera varias viejas fragilidades que la guerra ha agravado.

EDL cita pérdidas no técnicas en particular. Se trata principalmente de electricidad inyectada en la red, pero no facturada o no pagada debido a conexiones ilegales, manipulación de medidores u otras formas de fraude. Para un productor que ya sufre de escasez de combustible, cada hora kilovatio consumido sin ingresos empeora aún más el equilibrio financiero.

La colección es un segundo problema. En varias zonas afectadas por la guerra, la colección de facturas se ha deteriorado. También se han concedido exenciones a ciertas zonas, en particular en el Sur. Joe Saddi no discute el principio de estas medidas de destrucción y desplazamiento. However, the Panel finds that their cost should be offset by the Consolidated Revenue Fund and not borne by EDL.

A esto se añaden las deudas de las administraciones, las instituciones públicas, las autoridades del agua y los municipios. En julio, el Ministro estimó que las deudas acumuladas hasta fines de diciembre de 2025 ascendían a unos 250 millones de dólares. Según sus cifras, esas sumas siguieron aumentando en aproximadamente 12 millones de dólares mensuales, con lo que el total actual pasó de 330 a 340 millones de dólares.

Esta masa es de nueva importancia cuando el combustible alcanza niveles excepcionales. Las facturas que antes podían considerarse como un problema de flujo de efectivo se están convirtiendo en una reserva financiera indispensable para mantener las plantas.

EDL comienza a cortar los malos pagos públicos

Por lo tanto, la institución optó por actuar en la colección. Después de un ultimátum de cinco días hábiles, EDL comenzó el 24 de agosto para reducir la electricidad a gobiernos, instituciones públicas y municipios que no habían regularizado sus cuentas. Los hospitales públicos están exentos de esta medida.

Esta decisión demuestra que la crisis ha entrado en una fase más difícil. El EDL ya no reclama simplemente el pago de los atrasos. Utiliza la interrupción de la oferta como instrumento de recogida, incluso para los organismos del sector público.

La institución justifica esta política por una situación que describe como fuerza mayor. Al mismo tiempo, invoca el aumento de los productos petroleros, las consecuencias de la guerra, las pérdidas no técnicas, la escasa recuperación y la acumulación de deuda pública. La estaca exhibida es la continuidad del servicio mismo.

En las zonas en que las pérdidas son particularmente elevadas, también puede utilizarse una reducción del suministro de alimentos para limitar la energía suministrada sin compensación financiera. Sin embargo, esta lógica es socialmente delicada: un corte aplicado a una red con mucho fraude también afecta a los suscriptores que normalmente pagan sus cuentas.

Arancelario, solución económica pero problema social

Frente a un combustible mucho más caro, una de las respuestas teóricas es elevar el precio de la electricidad. Joe Saddi indicó que había propuesto al Consejo de Ministros un mecanismo arancelario móvil vinculado a los precios internacionales del petróleo.

Económicamente, el principio es simple. Si el coste variable de la producción aumenta, el arancel pagado por el usuario cambia en la misma dirección. Una posterior disminución del petróleo podría producir el movimiento opuesto. Este tipo de mecanismo reduce el riesgo de que una brecha duradera entre costos e ingresos despeje el flujo de efectivo del productor.

Sin embargo, el gobierno no eligió esta opción en esta etapa. Consideró que sería difícil soportar un aumento arancelario en la situación económica y social actual. La elección protege temporalmente a los suscriptores de EDL, pero no elimina el costo del petróleo. Simplemente cambia la cuestión de su financiación.

El Ministro propuso entonces una segunda solución: que el Estado reembolsara 50 millones de dólares al mes por cuatro o cinco meses por sus propias deudas y las de sus instituciones. Por lo tanto, esta suma no constituiría, según su presentación, una nueva subvención comparable a las viejas transferencias masivas al sector de la electricidad, sino el pago de facturas e indemnizaciones que ya se debían.

El problema es que Joe Saddi declaró el 23 de julio que esta propuesta, formulada alrededor de un mes antes, todavía no se había aplicado. Luego pidió que comenzara la próxima semana. La crisis actual muestra cuánto este retraso se ha vuelto sensible.

Las promesas de Joe Saddi enfrentan la realidad de la red

La situación actual también requiere una distinción entre las reformas estructurales emprendidas por Joe Saddi y su traducción a los locales eléctricos domésticos. Desde que se unió al ministerio en 2025, destacó la reorganización institucional del sector, la lucha contra el robo, la reforma de la gobernanza y el fin de las soluciones temporales.

De hecho, se ha dado un paso importante con el nombramiento de la Autoridad Reguladora de Electricidad, que se espera desde hace más de 20 años. El Consejo de Ministros también aprobó el 23 de julio de 2026 una nueva política sectorial que define un período de transición y un modelo a largo plazo. El Ministerio trabaja en paralelo con la junta directiva de EDL, la producción, la infraestructura de gas y la apertura del sector bajo la ley.

Sin embargo, estos avances institucionales aún no han producido la mejora sostenible de la dieta esperada por la población. El cambio de siete a nueve horas en febrero a una situación en que algunas áreas reciben sólo unas dos horas ilustra esta diferencia entre la reforma del marco y la disponibilidad efectiva de energía.

También necesitamos ser específicos sobre « promisos políticos ». Charles Jabbour, responsable de la comunicación del partido, hizo la promesa de electricidad 24 horas después de un año de gestión del ministerio de las Fuerzas Libanesas en enero de 2025 antes del nombramiento de Joe Saddi. Por lo tanto, sería incorrecto atribuirlo personalmente al ministro. Sus oponentes políticos, sin embargo, se oponen hoy a él porque fue elegido por las Fuerzas Libanesas para dirigir el ministerio.

Joe Saddi prometió poner el sector de nuevo en un camino viable, formar la autoridad reguladora, combatir las conexiones ilegales y romper la lógica de « refistolage solutions ». Ha avanzado una parte institucional de este programa. Por otra parte, la promesa de una mejora tangible y sostenible de la oferta sigue siendo consecuencia de la escasez de combustible y de la financiación de la EDL.

Cuatro opciones, ninguna sin costo

A corto plazo, las opciones son relativamente fáciles de identificar, pero ninguna es indolora. EDL puede absorber parte del costo incremental utilizando su flujo de efectivo, reduciendo su margen de seguridad. Puede reducir sus compras o ciertos gastos, con un riesgo directo de producción. El Estado puede proporcionar recursos adicionales o liquidar sus deudas. Finalmente, algunos de los choques se pueden transmitir a los consumidores a través de aranceles.

Hoy no existe una decisión documentada de decir que sólo una de estas soluciones se implementará. El gobierno ha descartado hasta ahora el aumento arancelario inmediato. EDL acelera la recogida y el paso a pérdidas y ganancias contra los deudores. Al mismo tiempo, el Ministerio exige el pago de deudas públicas.

En el caso de los hogares, la cuestión no se limita a la cantidad de la factura EDL. Cuando la corriente pública disminuye, el consumo no desaparece. Se mueve a generadores privados, baterías, instalaciones solares u otros sistemas de impulsor. Por lo tanto, los consumidores pueden pagar una tarifa pública sin cambios al tiempo que ven aumentar su gasto energético total.

Las empresas están sujetas al mismo mecanismo. Una fábrica, negocio, restaurante o hotel debe garantizar una continuidad eléctrica que la red pública no garantiza. Cuanto más aumentan los recortes, más el costo de la autoproducción entra en el costo. El choque petrolífero terminó siendo transmitido a bienes y servicios, incluso si el gobierno mantenía temporalmente el arancel oficial.

La reforma técnicamente coherente sigue expuesta al petróleo

Esto es precisamente lo que la crisis actual revela. El Líbano puede mejorar la gobernanza de EDL, instalar un regulador, fortalecer la recolección, combatir las conexiones ilegales y diseñar un modelo más coherente. Estas reformas abordan las causas internas del déficit eléctrico. Sin embargo, no protegen automáticamente al país del choque de combustible externo.

Mientras la mayor parte de la producción disponible dependa de los combustibles importados y las finanzas del EDL tienen poco margen, un aumento agudo del petróleo puede cancelar en unas semanas una mejora alcanzada durante varios meses. La brecha entre 680 y casi 1.500 dólares ahora proporciona la demostración más directa.

La emergencia está ahora en dos niveles. El gobierno debe decidir quién absorberá el costo adicional inmediato del combustible, mientras que la reforma debe reducir finalmente esta vulnerabilidad. Entre ambos, EDL continúa operando con una variable muy concreta: cada dólar adicional gastado en una tonelada de combustible reduce los recursos disponibles en otros lugares, y cada carga que se ha vuelto demasiado cara puede resultar en más horas sin corriente.