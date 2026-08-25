Shibani permanece en Beirut: el compromiso de seis meses

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Mohammad Reza Shibani eventualmente permanecerá en Beirut. El ex Embajador iraní obtuvo una residencia de seis meses el 24 de agosto de 2026 emitida por la Seguridad General, mientras su derecho a permanecer expirado. Esta fórmula no le da su aprobación ni su condición de embajador. Sin embargo, evita su salida inmediata y cierra temporalmente un caso que amenazó con provocar una nueva tensión entre el Líbano e Irán.

El compromiso es administrativo en su forma, pero político en sus efectos. Desde marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano consideró a Shibani como persona no grata y solicitó su salida. Por consiguiente, la retención del ex diplomático en el Territorio parece difícil de conciliar con esa decisión. A pocas horas de la fecha límite, la Seguridad General ha tomado otra lectura: distinguir el estatuto diplomático permanentemente perdido del derecho personal a residir en el Líbano.

Un comienzo que parecía inevitable

El archivo data del 24 de marzo de 2026. The Ministry of Foreign Affairs then gave the Embassy of Iran an official note withdrawing the agreement to the appointment of Mohammad Reza Shibani. Beirut también ha declarado persona non grata sobre la base del artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Su partida fue solicitada antes del 29 de marzo.

La decisión no significaba una ruptura de las relaciones entre Beirut y Teherán. Ella estaba apuntando a Shibani personalmente. En particular, la diplomacia libanesa le culpó por posiciones en asuntos internos y por contactos con agentes libaneses fuera del marco que el Ministerio tenía la intención de imponer a representantes extranjeros.

Shibani no había salido del país. Durante los meses, su caso había cambiado de naturaleza. La cuestión ya no es sólo si el Líbano está de acuerdo en acreditarlo como embajador. También trata de determinar con qué fundamento jurídico puede seguir permaneciendo en Beirut después de ser declarado indeseable.

La fecha límite del 24 de agosto hizo imposible aplazar esta contradicción. El Ministro de Relaciones Exteriores, Youssef Raggi, defendió una línea estricta: el estado de persona non grata era llevar a la salida de Shibani. Según esta lectura, una ampliación del alcance de la decisión diplomática podría ser sin sentido.

Shibani consigue seis meses sin volver a ser embajador

La solución adoptada el 24 de agosto se basa precisamente en una separación entre dos cuestiones. Mohammad Reza Shibani no fue reincorporado como embajador de Irán en Líbano. No recuperó la aprobación retirada en marzo y su estancia ya no se basó en el reconocimiento diplomático. Por otro lado, la Seguridad General le otorga una residencia legal de seis meses.

According to reports published by several Lebanese media, Shibani submitted his application to the General Security with his Iranian passport. La fórmula se describe como una « habitación cortesía » otorgada bajo las prerrogativas de la Autoridad de Residencia de Extranjeros.

Esta construcción resuelve el problema inmediato. El ex Embajador podrá permanecer en el territorio sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores vuelva oficialmente a adoptar la decisión de marzo. Para Teherán, evita la imagen de la expulsión. Las autoridades libanesas argumentan que la condición diplomática de Shibani no ha sido restablecida.

Sin embargo, el compromiso no elimina la contradicción política. Lo está moviendo. La cuestión se refiere ahora a la autoridad que decidió esta residencia, a los funcionarios que fueron informados de ella y a la compatibilidad de esta decisión administrativa con la posición defendida por la diplomacia libanesa.

Al Akhbar pone a Hassan Choucair en el centro del compromiso

En su edición del 25 de agosto, Al Akhbar presenta al Director General de Seguridad, General Hassan Choucair, como uno de los principales arquitectos de la situación posterior a la crisis. Según el periódico, realizó una mediación política con el Presidente de la República, Joseph Aoun, para encontrar una fórmula que evite una escalada con Irán sin regresar a Shibani su condición diplomática.

El diario también afirma que el proceso se coordinó con el Presidente de la Sala, Nabih Berri. En esta versión, la residencia de seis meses no es simplemente un acto administrativo aislado. Es el resultado de una búsqueda de compromiso con cobertura política en la cumbre estatal.

Al Akhbar vincula la decisión con los poderes de la Seguridad General en materia de residencia. El periódico invoca el Decreto-ley de 18 de julio de 1962 y, en particular, las disposiciones que permiten al Director General conceder ciertas residencias de cortesía. Esta lectura da al compromiso una base dual: una competencia administrativa para la forma y un acuerdo político para evitar el enfrentamiento con Teherán.

El diario va más allá en su interpretación política y presenta la continuación de Shibani como el fracaso de aquellos que demandaron su partida. Esta evaluación, sin embargo, pertenece a la línea editorial del periódico. El hecho verificable sigue siendo más estrecho: Shibani permanece en el Líbano durante seis meses, pero sin recuperar su condición de embajador.

Annahar y Asharq Al-Awsat subrayan la ausencia de diplomacia

La lectura de Annahar introduce una diferencia importante. Los informes diarios que los contactos han dado lugar a una fórmula con confianza de la Seguridad General emitiendo una residencia de cortesía. No obstante, señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano no habría sido informado de la decisión de la misma manera que los demás agentes involucrados.

Asharq Al-Awsat presenta una versión comparable, pero proporciona aclaraciones sobre la cadena de decisiones. According to a security source quoted by the newspaper, Hassan Choucair proposed the residence on the basis of his legal powers and informed the political authorities concerned before signing it, including the Presidency of the Republic, the Presidency of the Government and the Ministry of the Interior.

En el mismo artículo, sin embargo, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores afirman que el Ministerio no había sido informado de la concesión de residencia. Esta diferencia es central. No se refiere a la existencia del permiso de seis meses, que se adquiere, sino a la forma en que el Estado ha producido su decisión.

Por lo tanto, las narrativas no son totalmente incompatibles. Al Akhbar describe una mediación política destinada a construir un compromiso. Annahar y Asharq Al-Awsat hacen más hincapié en la brecha entre esta solución y la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores. Juntos, toman una decisión cuyo resultado es claro, pero cuyo circuito institucional queda por discutir.

¿Por qué Youssef Raggi desafió el mantenimiento de Shibani

La posición de Youssef Raggi se basa en la decisión adoptada en marzo. According to the Minister for Foreign Affairs, declaring Shibani persona non grata should not only result in the loss of his Ambassadorship. This also involved his departure from Lebanese territory.

En este contexto, concederle el derecho de residencia como mero nacional iraní crea un problema de coherencia jurídica y política. El cambio de categoría administrativa permite distinguir al diplomático del extranjero que reside en el Líbano. Pero también permite a la misma persona permanecer en el país a pesar de una decisión cuyo objetivo era precisamente su partida.

Es en este punto que la fractura entre las dos lecturas miente. Para los defensores del compromiso, las competencias de la Seguridad General permiten tratar por separado la residencia y la acreditación diplomática. Para la línea de Raggi, esta separación puede eludir las consecuencias de una decisión soberana tomada por el ministerio responsable de las relaciones externas.

Una solución administrativa que plantea una cuestión de Estado

El caso Shibani ya no se reduce a la presencia de un ex embajador iraní en Beirut. Hizo una pregunta sobre la cadena libanesa de adopción de decisiones. Si la residencia de seis meses se encuentra únicamente bajo los poderes de la Seguridad General, el episodio puede ser presentado como una solución administrativa excepcional para gestionar la permanencia de un nacional extranjero sin alterar su condición diplomática.

Si, por el contrario, esta solución se desarrolló políticamente sin la plena asociación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el archivo revela una divergencia más profunda. Una institución habría mantenido los efectos de su decisión diplomática, mientras que otra habría utilizado sus propias facultades para prevenir su efecto más inmediato: la salida de Shibani.

Por el momento, el compromiso se basa en una distinción precisa. Mohammad Reza Shibani permanece en Beirut, pero no es reconocido como embajador. Su estancia es limitada a seis meses. El siguiente paso dependerá, entre otras cosas, de la forma en que Teherán organizará su representación en el Líbano y de lo que las autoridades libanesas decidirán al expirar esa residencia.