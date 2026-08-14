14 agosto 2006: parada de guerra, 1701 comienza

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A las 8.00 horas del lunes 14 de agosto de 2006, el cese de las hostilidades con arreglo a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entró en vigor entre Israel y Hezbolá. Terminó treinta y tres días de una guerra que asoló parte del Líbano, mató a más de mil personas, desplazó a cientos de miles de personas y destruyó la infraestructura esencial. Pero este día no marca la paz entre el Líbano e Israel, ni marca el comienzo de una aplicación inquebrantable de la nueva maquinaria internacional. Desde los primeros días aparecieron las violaciones: las sobrevuelos israelíes del espacio aéreo libanés continuaron después de la cesación del fuego y se convirtieron en una de las controversias permanentes después de la guerra. Cinco días después, las Naciones Unidas denunció a una operación israelí en la Bekaa como violación del cese de las hostilidades.

El14 de agosto de 2006sin embargo, sigue siendo una fecha crucial en la historia contemporánea del Líbano. La resolución 1701 impone un nuevo marco en el sur: la retirada gradual de las fuerzas israelíes, el despliegue del ejército libanés a la frontera, el fortalecimiento masivo de la FPNUL y el principio de una zona entre la Línea Azul y los Litani, donde no debe haber ninguna fuerza armada que no sea el Estado libanés y la FPNUL. Esto ayudará a evitar durante casi 18 años una nueva guerra general de la magnitud de 2006 sin resolver las causas profundas del conflicto. Hezbollah conservará y fortalecerá su arsenal, mientras que Israel continuará sus incursiones aéreas sobre territorio libanés durante años. Así pues, 1701 funcionará más como mecanismo de restricción que como arreglo plenamente aplicado.

On 14 August 2006, weapons were silent at 8 a.m

El cese de las hostilidades entra oficialmente en vigor a las 8.00 horas en el momento local. Después de treinta y tres días de bombardeos, disparos de cohetes y combates terrestres, el cambio fue brutal. En gran parte del país, el ruido de las huelgas se detiene. En el norte de Israel, el cohete Hizbullah también se detuvo.

El texto aprobado tres días antes por el Consejo de Seguridad no se refiere a un tratado de paz. Hace un llamamiento para que se ponga fin a las hostilidades, incluido el cese de todos los ataques de Hezbolá y el cese de todas las operaciones militares ofensivas israelíes. La fórmula es el resultado de un difícil compromiso entre los Estados Unidos, Francia, el Gobierno del Líbano y otros miembros del Consejo de Seguridad.

Este matiz es esencial. Israel no retira inmediatamente todas sus fuerzas en la mañana del 14 de agosto. El mecanismo prevé la retirada gradual del ejército israelí a medida que el ejército libanés y la FPNUL toman posiciones en el sur. El objetivo es evitar un vacío militar entre la salida de las fuerzas israelíes y el regreso del Estado libanés.

Por lo tanto, la cesación del fuego interrumpe operaciones importantes, pero no borra instantáneamente la presencia militar israelí ni las violaciones que acompañan los primeros días de la operación.

Las violaciones israelíes comienzan inmediatamente

Uno de los elementos fundamentales de la resolución 1701 es que su aplicación sigue siendo incompleta desde el principio. Las sobrevuelos israelíes del espacio aéreo libanés continúan después de la cesación de las hostilidades han entrado en vigor. Pronto se convirtieron en una de las principales razones de Beirut para protestar ante las Naciones Unidas.

Para el Líbano, estas incursiones constituyen un ataque directo a su soberanía. Las Naciones Unidas las considerarán periódicamente como violaciones de la resolución 1701 y pedirán a Israel que les ponga fin. Los sucesivos informes del Secretario General sobre la aplicación del texto seguirán identificando estas actividades aéreas durante años.

Israel representa otra lectura. Sus autoridades invocan sus necesidades de inteligencia y la necesidad de vigilar a Hezbollah, incluidos sus movimientos, instalaciones militares y suministros de armas. Pero esta justificación de la seguridad no es una autorización legal para entrar en el espacio aéreo libanés.

La situación revela desde el principio la fragilidad del sistema. Sobre el terreno, Israel debe retirarse gradualmente y dejar que el ejército libanés y la FPNUL se establezcan. En el aire, el ejército israelí mantiene una capacidad de vigilancia casi permanente sobre el Líbano.

Esta contradicción acompañará toda la historia de la resolución 1701.

19 de agosto, una operación israelí en Bekaa

La primera semana después de la cesación del fuego muestra aún más claramente que el nuevo marco no se está aplicando sin problemas. El 19 de agosto de 2006, sólo cinco días después de la entrada en vigor de las hostilidades, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una operación en la Bekaa.

Israel afirma querer prevenir la transferencia de armas a Hezbollah. La operación provocó una reacción firme del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien la consideró una violación del cese de las hostilidades.

El incidente es importante para entender los siguientes años. Israel considera que la reorganización de Hezbolá viola los objetivos de la resolución y considera necesario mantener la libertad de acción para prevenir ciertas transferencias. El Líbano y las Naciones Unidas, por su parte, recuerdan que Israel no puede invocar esas sospechas para violar soberanamente el territorio libanés.

El debate que comenzó en agosto de 2006 permanecerá casi invariable en los siguientes años: cada parte invoca las deficiencias de la otra para justificar o explicar sus propias prácticas.

Por lo tanto, la resolución nunca instala un orden perfectamente respetado. Se impone un marco jurídico y de seguridad en el que las violaciones se convierten en un elemento permanente del equilibrio de poder.

La guerra había comenzado treinta y tres días antes

El conflicto comenzó el 12 de julio de 2006 con una operación de Hezbolá cerca de la frontera. Los combatientes del ISIS están atacando a una patrulla israelí. Dos soldados israelíes, Ehud Goldwasser y Eldad Regev, fueron capturados. Varios soldados israelíes murieron durante el ataque y los enfrentamientos posteriores.

Hezbollah presenta la operación como un medio para obtener un intercambio de prisioneros. Este tipo de acción corresponde a una estrategia utilizada anteriormente por la organización.

La reacción israelí cambió inmediatamente la escala del conflicto. El gobierno de Ehud Olmert decide llevar a cabo una importante campaña militar en el Líbano. Los bombardeos no se limitan a las posiciones de Hezbollah cerca de la frontera.

La aviación israelí golpea el aeropuerto internacional de Beirut, carreteras, puentes, infraestructura energética, suburbios del sur y muchas localidades del sur y la Bekaa. Israel también impuso un bloqueo aéreo y marítimo.

Hezbollah respondió con disparos masivos de cohetes hacia el norte de Israel. Ciudades como Haifa, Nahariya, Kiryat Shmona y Safed son regularmente afectadas o puestas en alerta. Parte de la población israelí en el norte deja temporalmente la zona o vive durante varias semanas cerca de los refugios.

En unos días, una operación transfronteriza se convierte en una guerra abierta.

Israel quiere cambiar el equilibrio permanente en el sur

El gobierno israelí persigue varios objetivos. Quiere asegurar el regreso de soldados capturados, debilitar a Hezbollah, reducir severamente su capacidad de disparar cohetes y transformar las condiciones de seguridad a lo largo de la frontera.

El tema del armamento de Hezbollah precede en gran medida a la guerra. La resolución 1559 del Consejo de Seguridad, aprobada en septiembre de 2004, ya había pedido la disolución y el desarme de las milicias libanesas y extranjeras. Pero en julio de 2006, Hezbollah mantuvo sus capacidades militares y un gran asentamiento en el Sur.

Para Israel, el ataque del 12 de julio demuestra que la situación creada tras su retirada del Líbano en mayo de 2000 no le trae la seguridad prevista. Por lo tanto, la campaña militar debe imponer una nueva realidad.

Los líderes israelíes se centran, ante todo, en el poder aéreo. Las huelgas destruyen parte de la infraestructura de Hezbollah y causan daños significativos, pero no detienen el fuego de cohetes.

La guerra terrestre se vuelve más importante. El ejército israelí entró en varias partes del sur y se enfrentó a combatientes de Hezbolá en localidades de defensa.

Maroun al-Ras, Bint Jbeil, Aitah al-Shaab y otras zonas se convierten en lugares de intenso combate.

Hezbollah sigue siendo capaz de luchar hasta el último día

La capacidad de Hezbollah para continuar con el fuego de cohetes y la lucha terrestre hasta que la víspera del alto el fuego se convirtió en uno de los elementos clave de la interpretación política del conflicto.

Militarmente, la organización sufre pérdidas y parte de su infraestructura se ve afectada. Pero Israel no pudo destruirlo. Hezbollah continúa luchando a pesar de treinta y tres días de huelgas y mantiene su capacidad para lanzar proyectiles en territorio israelí.

Esta supervivencia proporciona a Hassan Nasrallah la base de su historia de victoria. Para Hezbollah, resistir a un ejército con abrumadora superioridad tecnológica y aérea ya es un éxito estratégico.

El razonamiento no es el de una victoria militar convencional. Hezbolá no conquista el territorio israelí y no expulsa por sí sola a todas las fuerzas opuestas. Pero impide que Israel alcance muchos de sus objetivos iniciales.

Los dos soldados capturados no son liberados por la fuerza. El fuego de cohetes no cesa hasta el acuerdo diplomático. La organización no fue eliminada y retenida su aparato político y militar después de la guerra.

Esto es lo que Hassan Nasrallah se convertirá en una « victoria divina ».

Una disputada « victoria divina » en Líbano

La expresión se requiere rápidamente en la comunicación de Hezbollah. Se convierte en uno de los pilares de la memoria de la guerra entre los partidarios de la organización y sus aliados.

Pero esta lectura inmediatamente causa controversia en el Líbano. Los opositores de Hizbullah subrayan el enorme costo humano y material del conflicto. They mainly challenge the right of an armed organisation to conduct an operation that could lead the whole country into a war without a prior decision by the government.

Esta cuestión tiene una dimensión particularmente fuerte después de los conflictos. El debate ya no se centra exclusivamente en la actuación militar de Hezbolá contra Israel. Se refiere al principio mismo de la guerra y la paz: ¿quién debería poder decidir hacer frente al Líbano?

Para los defensores de Hezbollah, la existencia de « resistencia » sigue justificada por la amenaza israelí y los límites del ejército libanés. Consideran que la guerra ha demostrado que la eficacia de la organización es disuasiva.

Por el contrario, para sus oponentes, el conflicto demuestra el peligro de un sistema en el que una fuerza militar autónoma puede tomar una decisión estratégica cuyas consecuencias afectan a todos los libaneses.

Esta fractura no desaparece el 14 de agosto. Se está fortaleciendo.

Más de 1.000 muertos en Líbano

Los costos humanos son los más pesados de la guerra. Las evaluaciones posteriores a los conflictos indican más de 1.100 muertes en el Líbano. Las cifras oficiales de las Naciones Unidas incluyeron 1.187 muertes y más de 4.000 lesiones a fines de agosto de 2006.

Una proporción significativa de las víctimas son civiles. Varios bombardeos se convierten en emblemáticos de la violencia del conflicto y provocan fuertes reacciones internacionales.

On 30 July, the bombing of Cana killed dozens of refugees in a building, including many children. El evento causó una ola de choque internacional y una mayor presión diplomática para obtener una cesación del fuego.

Israel reclama durante la guerra el objetivo de Hezbollah y la infraestructura utilizada por la organización. However, the Lebanese authorities and many international organizations denounce the extent of civilian casualties and destruction.

La guerra afecta particularmente al Sur, los suburbios del sur de Beirut y Bekaa, pero las consecuencias económicas y sociales se refieren a todo el país.

Cerca de 1 millón de personas desplazadas

El viaje es otra medida de la escala del desastre. La ONU estima que alrededor de 1 millón de libaneses fueron obligados a abandonar sus hogares durante el conflicto.

Cientos de miles de personas se refugian en otras partes del país. Escuelas, edificios públicos, apartamentos privados y asociaciones sirven como alojamiento temporal. Otros libaneses salen del territorio por Siria o mediante evacuaciones organizadas.

Para un país con una población de unos pocos millones de habitantes, la proporción es considerable.

El Sur vació parcialmente de su población durante los combates. Los habitantes huyeron de los bombardeos, pero los caminos mismos se hicieron peligrosos. Algunos pueblos permanecen aislados durante varios días.

On 14 August, the phenomenon almost immediately reverses.

Tan pronto como se anunció la cesación del fuego, decenas de miles de desplazados internos tomaron la carretera. Los ejes principales hacia el Sur están llenos de vehículos. Muchas familias todavía no saben si sus hogares todavía existen.

Este regreso masivo se convierte en una de las imágenes más fuertes del día.

Pueblos destruidos e inmensa reconstrucción

Los habitantes descubren un territorio profundamente dañado. Los edificios están siendo destruidos en los suburbios del sur de Beirut. Varios pueblos del Sur fueron bombardeados. Se cierran caminos y puentes.

También se vieron afectadas la infraestructura eléctrica, las redes de comunicación y muchas instalaciones económicas. El bloqueo israelí paralizó algunas del comercio exterior durante varias semanas.

Las estimaciones de costos económicos varían según los métodos utilizados. Los daños directos e indirectos ascienden a varios miles de millones de dólares.

Por lo tanto, la reconstrucción se convierte inmediatamente en una cuestión política. El Estado libanés debe reparar la infraestructura y apoyar a las familias afectadas. Al mismo tiempo, Hizbullah está movilizando su propia red social y financiera para proporcionar una pronta compensación a algunos residentes cuyos hogares han sido destruidos.

Esta intervención contribuye a la batalla política de posguerra. Hezbollah quiere demostrar que es capaz no sólo de luchar, sino también de abordar las consecuencias sociales del conflicto en sus áreas de influencia.

Bombas de racimo prolongan la guerra después del 14 de agosto

La cesación del fuego no significa que la población pueda regresar con seguridad en todas partes. Se mantiene una cantidad considerable de municiones sin explotar dispersas en las zonas bombardeadas.

La cuestión de las municiones en racimo se está volviendo particularmente grave. Muchas pequeñas submuniciones no explotan durante la dispersión y permanecen en campos, jardines, carreteras o casas cercanas.

El peligro afecta directamente a los civiles que regresan a sus hogares. Las personas son asesinadas o heridas después del fin oficial de las hostilidades mediante la manipulación o el acercamiento de municiones sin detonar.

Los equipos de remoción de minas necesitan trabajar en superficies considerables. El problema también afecta a la agricultura, ya que el acceso a ciertas tierras es imposible o peligroso.

Así, incluso cuando el bombardeo se detuvo a las 8 de la mañana, la guerra continuó produciendo bajas.

Esta realidad nos recuerda que una cesación del fuego constituye una frontera legal y militar, pero que no elimina al instante las consecuencias materiales de los treinta y tres días anteriores.

Resolución 1701 fue aprobada el 11 de agosto

El cese de las hostilidades fue resultado de varias semanas de difíciles negociaciones diplomáticas. El Consejo de Seguridad aprobó finalmente por unanimidad la resolución 1701 el viernes 11 de agosto de 2006.

Francia y los Estados Unidos desempeñan un papel central en la configuración del compromiso. Las diferencias son importantes. Washington apoya firmemente a Israel y quiere evitar una cesación del fuego que simplemente traería la situación al status quo ante. París insiste más en la soberanía libanesa y en la necesidad de alcanzar un texto aceptable para el gobierno de Fouad Siniora.

Una primera formulación plantea importantes reservas en Beirut. En particular, el Líbano rechaza toda solución que dé la impresión de respaldar una ocupación israelí prolongada.

El texto final combina varios elementos. Hezbollah debe detener sus ataques. Israel debe cesar sus operaciones militares ofensivas. El ejército libanés y la FPNUL deben desplegarse en el sur. Israel debe retirar sus fuerzas en paralelo con este despliegue.

En la resolución también se prevé un aumento significativo de la dotación de la FPNUL.

Ejército libanés regresa al sur

Uno de los cambios más importantes en la regulación se refiere al ejército libanés. Antes de la guerra, su presencia al sur de Litani sigue siendo limitada en comparación con el acuerdo posterior a agosto de 2006.

El gobierno decidió desplegar aproximadamente 15.000 tropas al Sur. Este movimiento debe permitir que el Estado reafirme su autoridad sobre una región donde Hezbollah ha tenido desde hace mucho tiempo un acuerdo militar y social muy importante.

El despliegue comienza después de la cesación del fuego y acompaña la retirada israelí. Por primera vez en varios decenios, el ejército libanés ha tomado una posición a gran escala en las zonas cercanas a la Línea Azul.

La importancia política es importante. La resolución se basa en el principio de que el Estado libanés debe ejercer su autoridad sobre todo su territorio.

Pero surge inmediatamente una ambigüedad: el despliegue del ejército no está acompañado por el desarme forzado de Hezbolá.

Por consiguiente, el Estado regresa físicamente al Sur sin adquirir inmediatamente el monopolio efectivo de la fuerza armada.

Esta contradicción se convertirá en uno de los problemas centrales de la aplicación de 1701.

La FPNUL está cambiando dramáticamente

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano ha existido desde 1978. Antes de la guerra de 2006, había unos 2.000 soldados. La resolución 1701 autoriza un aumento de hasta 15.000 efectivos militares.

Esta transformación altera profundamente su papel. La FPNUL debe acompañar ahora el despliegue del ejército libanés, vigilar el cese de las hostilidades y ayudar a mantener un entorno seguro en el sur.

Los grandes contingentes europeos se unen a la misión. Francia, Italia, España y otros países están fortaleciendo su presencia. La FPNUL se convirtió así en una de las principales operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Sin embargo, su mandato sigue siendo limitado. No se transforma en una fuerza para librar la guerra contra Hezbolá ni buscar sistemáticamente el territorio por sus armas.

Actúa en coordinación con las Fuerzas Armadas Libanesas y dentro del ámbito de competencia establecido en la resolución.

Esta distinción será una fuente regular de críticas israelíes. Israel culpará a la FPNUL por no impedir que Hezbollah reconstruya sus capacidades militares. La ONU recordará que la misión no tiene la naturaleza ni el mandato de una fuerza ocupante que pueda actuar independientemente de las autoridades libanesas.

Southern Litani se convierte en una zona de seguridad especial

Una de las disposiciones más citadas de la resolución se refiere al espacio entre la Línea Azul y el río Litani.

En el texto se dispone que no se encontrará allí personal armado, armas y equipo militar que no sea el del Gobierno del Líbano y la FPNUL.

El Litani no se convierte en una frontera política. Está completamente dentro del Líbano. Pero se convierte en el límite norte de un espacio sujeto a un requisito particular de seguridad.

Esta disposición es fundamental porque apunta directamente a la presencia militar de Hezbollah en el Sur.

También explica por qué el término « Litani » reaparece en discusiones después del 2023 de octubre. Las exigencias de la retirada de los combatientes de Hezbolá y la infraestructura militar al norte del río no surgen con la nueva guerra. Se basan en el marco adoptado en 2006.

Del mismo modo, las referencias actuales a la FPNUL y el despliegue de las Fuerzas Armadas Libanesas toman casi la palabra sobre la arquitectura construida hace 18 años.

Los sobrevuelos israelíes constituyen una violación permanente

La otra dimensión de la resolución es a menudo menos prominente en los debates políticos: el respeto de la soberanía libanesa también se refiere a Israel.

En las semanas y meses siguientes a la cesación del fuego, los aviones israelíes siguen volando periódicamente sobre el Líbano. Los aviones de combate y los aviones no tripulados penetran en el espacio aéreo nacional, a veces por encima del territorio.

Beirut protestó ante las Naciones Unidas. La FPNUL y el Secretario General de las Naciones Unidas han recordado reiteradamente que son violaciones de la soberanía del Líbano y de la resolución.

Estos vuelos no son excepcionales. Se convierten en una característica estructural del período post-2006.

Durante años, los informes internacionales sobre la aplicación de 1701 han documentado violaciones aéreas israelíes. Israel sigue justificando estas misiones por la necesidad de supervisar el arsenal de Hezbollah y las transferencias de armas.

Por lo tanto, el problema está en el centro del plan desde el principio: Israel acusa a Hezbollah de violar la resolución manteniendo las armas y fortaleciendo sus capacidades, mientras que el Líbano acusa a Israel de violar el mismo texto por sus incursiones aéreas y otras violaciones de su soberanía.

La retirada israelí sigue siendo progresiva

El ejército israelí no abandonó totalmente el Líbano el 14 de agosto. Su retirada está vinculada a la llegada gradual del ejército libanés y la FPNUL en las zonas evacuadas.

Esta organización lleva varias semanas. La FPNUL actúa como intermediario entre las fuerzas armadas libanesas e israelíes a fin de evitar contactos directos que puedan dar lugar a nuevos incidentes.

La retirada de la mayoría de las fuerzas israelíes terminó a principios de octubre de 2006.

Pero el litigio sigue abierto. La cuestión de las granjas de Shebaa sigue sin resolverse. El Líbano reclama esta zona ocupada por Israel, mientras que las Naciones Unidas la han anexado históricamente al Golán sirio ocupado.

Otros puntos de la Línea Azul siguen siendo objeto de controversia o están sujetos a reservas libanesas.

Por lo tanto, la resolución no crea un límite definitivo entre dos Estados que hacen la paz. Organiza una línea de retirada y un mecanismo para reducir el riesgo de confrontación.

Resolución 1701 no desarma Hezbollah

El problema más duradero se refiere a las armas de Hezbollah. La resolución recuerda los principios de textos anteriores que exigen el desarme de los grupos armados en el Líbano y el ejercicio exclusivo de la autoridad del Estado.

También afirma el objetivo de un Líbano donde ningún arma o autoridad puede existir fuera del consentimiento del Gobierno.

Pero no se crea ningún mecanismo militar para desarmar inmediatamente a Hezbollah.

La FPNUL no tiene el mandato de iniciar una operación contra la organización. El ejército libanés no está a cargo de enfrentarlo para retirar sus armas.

En el contexto político de 2006, esa confrontación habría puesto en todo caso al país en grandes riesgos de conflicto interno.

El resultado es una aplicación parcial. Las armas visibles de Hezbollah desaparecen en gran medida de algunas zonas cercanas a la frontera, pero la organización conserva su aparato militar y sus arsenales.

A lo largo de los años, reconstruye y aumenta su arsenal considerablemente.

Israel considera el rearme como la principal violación

Para Israel, esto es evidencia de que el sistema de 2006 no cumplió su función esencial.

Funcionarios israelíes afirman que Irán y Siria han permitido a Hezbollah recibir misiles, cohetes y equipo en cantidades crecientes.

La organización también desarrolla sus capacidades militares en otras áreas: misiles de precisión, drones, sistemas antitanque, comunicaciones y estructuras subterráneas.

Por lo tanto, Israel considera que 1701 está vaciado gradualmente de su contenido en el desarme y la desmilitarización del Sur.

Esta lectura no carece de fundamento en la observación de que se mantiene un aparato militar no estatal. Pero no elimina las propias obligaciones de Israel.

Esto es lo que recuerda regularmente el Líbano: una parte no puede exigir la plena aplicación de las disposiciones dirigidas a su oponente mientras considera opcionales las relativas a la soberanía libanesa.

La controversia sobre 1701 se convirtió así en una batalla permanente sobre la simetría de las obligaciones.

Israel vio la guerra como un fracaso estratégico

Dentro de los días de la cesación del fuego, el debate israelí se volvió rápidamente severo. La guerra se inició con objetivos ambiciosos, pero muchos no se lograron.

Los dos soldados capturados no son devueltos por el ejército. Hezbollah continúa disparando cohetes hasta el final del conflicto. Su comando sobrevivió y la organización permaneció armada.

La crítica también incluye la preparación de las fuerzas terrestres, la improvisación de ciertas operaciones y la coordinación entre el gobierno y el personal.

El Jefe de Estado Mayor Dan Halutz renunció en enero de 2007.

La Comisión de Winograd, creada para investigar la conducta de la guerra, publicó un informe particularmente crítico unos meses después sobre el proceso que condujo a la intervención y cómo se definieron los objetivos.

El Primer Ministro Ehud Olmert y el Ministro de Defensa Amir Peretz también son vulnerables.

Israel no considera formalmente que fue derrotado en el sentido militar. Pero la guerra destruye la imagen de una campaña rápida que ha alcanzado los objetivos declarados.

Comisión de Winograd disecciona errores

La labor de la Comisión de Winograd da una dimensión institucional al autocrítica israelí. En su informe provisional de 2007 se critica, entre otras cosas, cómo los políticos han decidido entrar en una guerra a gran escala sin objetivos suficientemente claros o una estrategia coherente para lograrlos.

También se examina la realización de operaciones terrestres. En la sociedad israelí se debaten ampliamente las deficiencias en la capacitación, la logística, la preparación y el mando de los reservistas.

El ejército saca muchas lecciones de la confrontación.

En los años siguientes se observó una mejora de la preparación terrestre, un desarrollo de la defensa de los misiles y un enfoque mucho mayor en las capacidades de Hezbollah.

Así, la guerra que la organización libanesa transforma en una victoria política se convierte en un laboratorio de reforma militar para Israel.

Esta dinámica también contribuye a la calma relativa de los siguientes años: ambas partes descubrieron en 2006 el costo de una guerra general y se están preparando para el siguiente, mientras buscan evitarla durante mucho tiempo.

Los soldados capturados sólo regresan en 2008

El destino de Ehud Goldwasser y Eldad Regev sigue pendiente después del 14 de agosto. Su liberación fue uno de los principales objetivos establecidos por Israel al comienzo de la guerra.

La resolución 1701 aborda la cuestión de los soldados capturados, pero no causa su entrega inmediata.

Casi dos años después, en julio de 2008, un intercambio de prisioneros permitió el regreso de sus restos a Israel.

A cambio, Israel liberó a Samir Kantar, varios otros prisioneros, y devolvió los cuerpos de los combatientes.

Este resultado refuerza las dos lecturas antagónicas de la guerra.

Para Israel, confirma que treinta y tres días de operaciones militares no lograron uno de los objetivos centrales anunciados en julio de 2006.

Para Hezbollah, permite presentar la captura inicial como haber producido finalmente el intercambio de prisioneros buscados.

However, the price paid by Lebanon between 12 July and 14 August remains incongruous with the initial operation.

14 de agosto abre un largo período sin guerra general

A pesar de todas las violaciones de la resolución y las tensiones recurrentes, queda un hecho: desde el verano de 2006 hasta el otoño de 2023, la frontera libanesa-israelí no está experimentando una nueva guerra general comparable a la de julio.

Se produjeron incidentes graves. Los soldados son asesinados, se producen disparos, se llevan a cabo operaciones y continúan las violaciones aéreas israelíes. Al mismo tiempo, Hezbollah está desarrollando un arsenal sin comparación con 2006.

Pero el mecanismo de disuasión, la presencia de la FPNUL, el ejército libanés y el temor mutuo de las consecuencias de una nueva guerra ayudan a prevenir una escalada total durante casi 18 años.

Por lo tanto, debemos hablar sobre la estabilidad relativa en lugar de la aplicación exitosa de la resolución.

La diferencia es fundamental. El plan evita la guerra de manera duradera, pero no aborda las causas de la guerra.

La frontera sigue algo estabilizada sobre un conflicto no resuelto.

1701 se convierte en un sistema de gestión de conflictos

Esta es probablemente la mejor manera de entender el texto adoptado en agosto de 2006. La resolución 1701 no construye una paz duradera entre el Líbano e Israel.

No desarma a Hezbollah. No resuelve todas las controversias territoriales. No impide que Israel continúe sus sobrevuelos. No termina las acusaciones de transferencias de armas de Siria.

Por otra parte, crea mecanismos concretos.

El ejército libanés está presente en el sur. La FPNUL tiene miles de tropas. Los canales de conexión se utilizan para tratar ciertos incidentes. Blue Line está bajo vigilancia. Las partes son conscientes de los límites que el cruce puede causar una escalada.

Por lo tanto, el sistema puede funcionar incluso cuando se respeta imperfectamente.

Durante casi 18 años, esta contradicción produjo un resultado paradójico: se denunciaron muchas violaciones, pero no llevaron a una nueva guerra general.

Octubre 2023 sopla el equilibrio

Esta orden comenzó a colapsar después del 7 de octubre de 2023 y el ataque de Hamás contra Israel. Al día siguiente, Hezbollah abrió un frente desde el Líbano que fue presentado como apoyo a Gaza.

Los enfrentamientos se reanudan a lo largo de la frontera. Inicialmente relativamente contenidos, aumentan gradualmente la intensidad.

Israel golpea posiciones y cuadros de Hezbollah. La organización está disparando cohetes, misiles antitanque y drones. Decenas de miles de habitantes salen de las zonas fronterizas a ambos lados.

El concepto de « frente de soporte » ya no corresponde a la relativa estabilidad de años anteriores.

A medida que avanza la escalada, el vocabulario diplomático de 2006 reaparece casi intacto.

Las conversaciones se centraron nuevamente en los Litani, la presencia del ejército libanés, el papel de la FPNUL, las armas de Hezbolá, la Línea Azul y la necesidad de poner fin a las violaciones israelíes.

Dieciocho años después de su aprobación, la resolución 1701 sigue siendo la referencia internacional disponible.

Las mismas obligaciones están en el centro del debate

El período después de 2023 muestra sobre todo que la aplicación selectiva de la resolución no puede proporcionar estabilidad duradera.

Israel subraya la ausencia de fuerzas armadas de Hezbolá al sur del río Litani y la necesidad de garantizar la seguridad de sus comunidades fronterizas.

El Líbano insiste en su integridad territorial, la retirada israelí de los territorios libaneses y la cesación de las violaciones de su espacio aéreo y soberanía.

Los asociados internacionales tratan de fortalecer el ejército libanés y mantener el papel de la FPNUL.

Estos son casi exactamente los parámetros definidos en agosto de 2006.

La cuestión de las armas no estatales sigue siendo fundamental. Pero la de las obligaciones de Israel no puede separarse de este aspecto si el objetivo es la plena aplicación del texto.

Esta es una de las lecciones más importantes de la historia de 1701: su aplicación no puede reducirse a una sola parte de sus disposiciones.

Una resolución violada pero nunca reemplazada

La longevidad de la propia resolución es una paradoja. Fue violada repetidamente, interpretada de manera diferente por las partes y aplicada sólo en parte. Sin embargo, ninguna arquitectura internacional sostenible la ha reemplazado.

Cada nueva crisis trae a los diplomáticos al mismo documento.

La razón radica en la estructura del texto. 1701 reúne en un marco la mayoría de los elementos necesarios para la estabilización del Sur: soberanía libanesa, retirada israelí, autoridad del Estado, presencia del ejército, mayor FPNUL y ausencia de armas no autorizadas.

Su problema no es tanto la ausencia de principios como la incapacidad de las partes y de la comunidad internacional para aplicarlos simultáneamente.

Durante años Israel ha denunciado el rearme de Hezbolá mientras continúa sus violaciones aéreas. Hezbollah denunció violaciones israelíes manteniendo un arsenal más allá del monopolio militar del Estado.

Por consiguiente, la estabilidad se basa menos en el respeto del texto que en la disuasión mutua y en la voluntad de las partes de evitar una guerra total.

14 de agosto de 2006 sigue siendo una fecha de fundación

A las 8.00 horas del 14 de agosto, el Líbano aprobó una guerra abierta a la cesación del fuego en cuestión de minutos, y nadie todavía era sólido. Las personas desplazadas están empezando a regresar. Las fuerzas israelíes siguen presentes en algunas zonas. El ejército libanés está preparando su despliegue. La FPNUL va a cambiar su escala.

El país está descubriendo gradualmente el alcance de la destrucción.

En los días siguientes, los límites del nuevo sistema ya aparecen. Continúan los sobrevuelos israelíes. El 19 de agosto se realizó una operación israelí en Bekaa. La cuestión de las armas de Hezbollah sigue sin resolverse. Las diferencias sobre el significado mismo de la guerra están empezando a dividir profundamente la vida política libanesa.

Sin embargo, la arquitectura creada en ese momento sobrevivirá todas estas contradicciones.

El ejército libanés seguirá siendo un jugador permanente en el sur. La FPNUL mantendrá allí una presencia importante. El Litani se convertirá en la referencia geográfica central para todas las discusiones sobre el aparato militar de Hezbollah. Israel y el Líbano seguirán acusando mutuamente de violaciones de la resolución.

El14 de agosto de 2006este no es sólo el día que termina la guerra de julio. Este es el día en que comienza un sistema que organizará durante casi dos décadas el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá sin lograr una solución.

Veinte años después, la cuestión que quedó abierta sigue siendo casi la misma que la del verano de 2006: ¿puede transformarse una cesación de las hostilidades en un orden duradero si las obligaciones relativas a las armas de Hezbolá, la autoridad del Estado libanés, la retirada israelí y el respeto de la soberanía del Líbano no se aplican conjuntamente? En torno a esta ecuación, ya presente desde los primeros sobrevuelos israelíes tras la cesación del fuego, que el futuro de seguridad del sur del Líbano sigue jugando.