Iran: United States reportedly lost 45 Reaper

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The US Army reportedly lost 45 MQ-9 Reaper drones since the beginning of the war against Iran, about a quarter of its pre-conflict flo. Revelado por la prensa estadounidense sobre la base de varios funcionarios informados del estado del parque, esta revisión no fue detallada oficialmente por el Pentágono. Sin embargo, constituye un dato importante sobre el costo material de la campaña. Dependiendo de la configuración elegida, sensores y equipo a bordo, un Reaper comprometido en operación puede ascender a varias decenas de millones de dólares. Más allá del proyecto de ley, la desaparición de aproximadamente el 25% de la flota plantea una cuestión más grave para Washington: ¿cuánto tiempo puede Estados Unidos seguir involucrando tan intensamente a un drone esencial para sus misiones de inteligencia y huelga, mientras que su reemplazo no puede garantizarse al mismo ritmo que las pérdidas?

Los resultados también revelan una transformación del campo de batalla. The MQ-9 Reaper became one of the symbol of American military power during the wars of Afghanistan and Iraq, then in operations against jihadist groups. Estos conflictos generalmente le permitieron evolucionar en áreas donde la amenaza antiaérea seguía siendo limitada. Frente a Irán, el contexto es radicalmente diferente. El avión no tripulado debe funcionar en un entorno en el que haya defensas terrestres, radares y guerra electrónica capaces de amenazar tanto al avión como a sus comunicaciones. The 45 reported losses do not mean that Iran killed 45 Reaper: several aircraft were reportedly lost after breach of the link or under ill-established circumstances. Esta distinción es esencial para medir adecuadamente lo que revela la atrición americana.

45 MQ-9 Reaper perdido: el número que preocupa a Washington

La cifra de 45 dispositivos es información central. Según varios funcionarios estadounidenses citados por la prensa estadounidense, las fuerzas armadas han perdido al menos tantos MQ-9 desde el comienzo de la guerra contra Irán. Regresado al inventario previo al conflicto, este total representaría alrededor del 25% de la flota estadounidense de Reaper.

El Pentágono no publicó una tabla detallando dispositivo por dispositivo las circunstancias de cada pérdida. Por lo tanto, el balance debe presentarse como una estimación atribuida firmemente a los funcionarios estadounidenses, pero no como un inventario certificado oficialmente por el Departamento de Defensa. Esta reserva es aún más importante porque las causas de los accidentes y la destrucción serían múltiples.

Sin embargo, el alcance del fenómeno no depende de algunos dispositivos adicionales o desaparecidos. Si se confirma el orden de magnitud, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha perdido en pocos meses una proporción considerable de una flota formada durante casi dos décadas. La atracción de esta magnitud afecta necesariamente a la disponibilidad de aeronaves para las operaciones actuales, pero también a la capacidad estadounidense de mantener a Reaper en otros teatros.

También es importante tener en cuenta las pérdidas por un solo paso antes de la guerra. MQ-9s had already been killed in the Middle East, notably by the Houthis in Yemen. Cada destrucción causó especial atención debido al precio y la capacidad de la aeronave. En la guerra contra Irán, la pérdida del drone ya no es excepcional. Se convierte en un componente regular del costo de las operaciones.

Una factura que puede superar 1.000 millones de dólares

El precio de un MQ-9 Reaper no puede ser resumido por una sola figura. Parte de la confusión proviene de la diferencia entre el costo del propio avión y el de un sistema completo listo para luchar. La célula, el motor y el equipo básico representan sólo parte del valor comprometido durante una misión.

El dron puede recibir sistemas electro-ópticos e infrarrojos, radar, diseñador láser, equipo de comunicación seguro y varias armas. También depende de una infraestructura terrestre y enlaces de datos que permitan a su tripulación controlarla a muy largas distancias. Por lo tanto, las configuraciones más sofisticadas aumentan enormemente el valor del dispositivo enviado en funcionamiento.

Así pues, las estimaciones estadounidenses estiman el valor de un Reaper equipado para algunas misiones entre unos 30 millones y 50 millones de dólares. El precio de la celda individual puede ser significativamente menor. Por lo tanto, sería engañoso multiplicar sistemáticamente 45 por 50 millones y presentar el resultado como una cierta pérdida contable.

Incluso con un supuesto conservador de 30 millones de dólares por avión equipado, 45 pérdidas ascenderían, sin embargo, a aproximadamente 1.350 millones de dólares. A $40 millones, la cantidad teórica alcanzaría $1.8 mil millones. A 50 millones de dólares, superaría los 2.200 millones de dólares.

Estos cálculos dan un orden de magnitud. No son una factura oficial del Pentágono. Todos los drones perdidos no tenían necesariamente la misma configuración y no todos tenían los mismos sensores o armas en el momento de su desaparición.

El costo militar real también es más difícil de calcular. Debe reemplazarse un dispositivo destruido, su ausencia debe ser compensada por otros medios y las unidades restantes pueden solicitarse más. Por consiguiente, la atracción afecta simultáneamente a los activos materiales, la preparación operacional y las futuras necesidades de inversión.

¿Por qué Reaper sigue siendo tan importante para el Ejército de Estados Unidos

El MQ-9 Reaper no es sólo un drone armado. Su interés reside en su capacidad de permanecer en una región durante mucho tiempo, observar los movimientos terrestres, transmitir información y, si es necesario, golpear un objetivo sin esperar que otro avión llegue.

Esta permanencia es fundamental para las operaciones estadounidenses. Un avión piloto de combate tiene capacidades superiores en muchas áreas, incluyendo velocidad, supervivencia y combate aéreo. Sin embargo, es mucho más difícil mantener a varios cazadores permanentemente por encima de la misma zona durante horas.

El Reaper responde precisamente a esta necesidad. Su autonomía le permite monitorear un área durante mucho tiempo. Los sensores pueden rastrear un vehículo, observar un sitio militar, identificar una actividad inusual, o transmitir imágenes a un centro de mando. Cuando está armado, puede intervenir contra el objetivo que acaba de observar.

Esta combinación de inteligencia y huelga explica su uso intensivo en Oriente Medio. En la guerra contra Irán, las fuerzas estadounidenses necesitan detectar lanzadores móviles, vigilar movimientos militares y mantener el mayor conocimiento posible de la situación.

El drone tiene una ventaja política y humana considerable: ningún piloto está a bordo. La pérdida de un Reaper es cara, pero no significa automáticamente la muerte o captura de un aerotransportador americano. Para los comandantes, esta diferencia altera profundamente el cálculo del riesgo.

Irán impone al Reaper una guerra por la que no fue concebida

Esta es también la debilidad principal del sistema. El Reaper ganó su reputación en guerras donde Estados Unidos tenía una superioridad aérea muy fuerte. En Afganistán o en algunas operaciones en Irak y Siria, los opositores generalmente no tenían una red de defensa aérea comparable a la de un estado como Irán.

El MQ-9 no es un avión robado. Su velocidad sigue siendo relativamente baja y su diseño favorece la resistencia. Estas cualidades se convierten en desventajas cuando evolucionan en un espacio controlado por radares y protegido por misiles tierra a aire.

Un dron lento puede ser particularmente vulnerable una vez detectado. No tiene el rendimiento de un luchador para acelerar y maniobrar rápidamente, ni la discreción de una plataforma sigilosa diseñada para penetrar en un ambiente fuertemente defendido.

El Irán cuenta desde hace años con un conjunto de sistemas de defensa antiaérea de diferentes orígenes y generaciones. Teherán también ha desarrollado sus propios misiles tierra a aire y ha adquirido una experiencia significativa en la detección de drones estadounidenses. La destrucción de un estadounidense RQ-4 Global Hawk por Irán en junio de 2019 ya había demostrado que aviones no tripulados de alto valor no estaban fuera de alcance.

Sin embargo, el conflicto actual está cambiando la magnitud del problema. La pregunta ya no es si Irán puede ocasionalmente destruir un drone estadounidense. Es determinar si Washington puede aceptar de forma sostenible una tasa de atrición que reduce rápidamente su flota.

45 pérdidas no significan 45 drones disparados por Irán

La distinción es crucial. The information available does not indicate that Iranian forces directly destroyed the 45 MQ-9 Reaper.

Según funcionarios estadounidenses, algunos drones se perdieron tras una interrupción de su enlace con los operadores. Others were allegedly victims of the adverse action. Las circunstancias de parte de las pérdidas siguen siendo insuficientemente documentadas públicamente.

El Reaper está controlado remotamente. Detrás de la expresión común de « drona », hay un complejo sistema humano y técnico. Las tripulaciones controlan el avión y operan sus sensores de instalaciones que a veces están muy lejos de la zona de combate. Los datos y controles circularán entre el avión y estos operadores.

Por lo tanto, la comunicación se convierte en una vulnerabilidad potencial. Una plataforma puede estar mecánicamente intacta mientras enfrenta serias dificultades si el enlace requerido para su control es perturbado.

However, this does not automatically assign communication losses to an Iranian action. Se puede interrumpir un enlace por diversas razones, incluso por razones técnicas. Sin datos del Pentágono sobre cada incidente, sería abusivo presentar todas las rupturas como resultado de la interferencia enemiga.

La guerra, sin embargo, revela una realidad importante: la supervivencia de un drone depende tanto de la protección de sus comunicaciones y sistemas electrónicos como de su resistencia a los misiles.

La guerra electrónica se convierte en una amenaza tan importante como los misiles

Los conflictos recientes han mostrado la creciente importancia del espectro electromagnético. Bridging a link, disrupting satellite navigation, or preventing a platform from properly transmitting information can reduce its effectiveness without the need for physical destruction.

Para un sistema como Reaper, esta dimensión es central. Los aviones no sólo deben volar, sino también transmitir imágenes, recibir instrucciones y mantener una navegación fiable durante misiones largas.

Irán ha invertido durante mucho tiempo en la guerra electrónica. Teherán ha afirmado constantemente que tiene los medios para interrumpir o interceptar ciertos sistemas opuestos. No todas las declaraciones iraníes en esta área pueden ser verificadas independientemente, pero la amenaza misma es tomada en serio por los ejércitos occidentales.

La pérdida de dispositivos después de problemas de comunicación se vuelve particularmente instructiva. Requiere que el ejército estadounidense determine si enfrenta fallas convencionales, los efectos de un entorno electromagnético extremadamente denso o la acción deliberada del adversario.

Esta investigación técnica tendrá consecuencias más allá del conflicto iraní. Los Estados Unidos están preparando sus fuerzas para un enfrentamiento con los adversarios capaces de llevar a cabo operaciones electrónicas mucho más sofisticadas que los grupos armados lucharon durante los dos decenios posteriores a los ataques del 11 de septiembre.

Un cuarto de la flota perdida no significa un cuarto menos de misiones

La cifra del 25% también debe interpretarse con cautela. Una flota militar no funciona como flota con todos los vehículos inmediatamente disponibles.

En cualquier momento, algunos dispositivos están bajo mantenimiento. Otros se utilizan para entrenamiento de tripulación o pruebas. Un partido puede participar en diferentes teatros mientras que los drones permanecen en los Estados Unidos para apoyar la preparación operacional.

Por lo tanto, la pérdida de un cuarto de la flota no significa mecánicamente una reducción del 25% en el número de misiones. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos puede cambiar las rotaciones, concentrar más aeronaves en Oriente Medio o aumentar la tasa de uso de las células restantes.

Sin embargo, estas soluciones tienen un costo. El uso más intensivo aumenta los requisitos de mantenimiento. Acelera la acumulación de horas de vuelo y reduce los márgenes disponibles a los comandos para hacer frente a una nueva crisis en otros lugares.

El Pentágono también debe evitar enfocar todas sus capacidades en Irán. Los drones de inteligencia y huelga siguen siendo necesarios en otras regiones, mientras que la estrategia estadounidense pone cada vez más énfasis en el Indo Pacífico.

La pregunta se convierte así en la de la profundidad del stock. Los Estados Unidos pueden absorber 45 pérdidas. Sin embargo, deben preguntarse cuántos más docenas podrían perderse antes de que la attrición comience a imponer opciones operacionales mucho más difíciles.

El problema industrial detrás del problema militar

La riqueza de los Estados Unidos hace imposible resolver esta ecuación al instante. Una potencia puede tener créditos considerables sin poder transformar inmediatamente estos miles de millones de dólares en docenas de aviones adicionales.

El MQ-9A pertenece a una generación cuyas principales órdenes americanas ya han sido colocadas. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos había planeado reducir gradualmente sus adquisiciones a medida que el Pentágono desplazaba sus inversiones a plataformas consideradas más adecuadas a conflictos contra poderes con sofisticadas defensas aéreas.

Este enfoque parecía lógico mientras las pérdidas de Reaper permanecieran bajas. Se vuelve más problemático cuando varias docenas de dispositivos desaparecen durante una sola campaña.

Reconstruir una capacidad industrial no es simplemente reabrir una puerta de fábrica. Se requieren cadenas de suministro, subcontratistas, componentes electrónicos, motores, sensores y trabajo especializado. El fabricante también debe arbitrar entre diferentes versiones y las órdenes de varios clientes.

El tiempo se convierte en una variable tan importante como el dinero. Un drone destruido en segundos puede requerir meses de producción y preparación antes de ser reemplazado por un avión plenamente operativo.

La atrición de la guerra cambia el valor de un dron

Durante las campañas de lucha contra el terrorismo, la sofisticación del Reaper fue una fuerza. Los Estados Unidos podrían invertir en una plataforma costosa porque esperaba utilizarla durante miles de horas y muchos años.

Una atrición de guerra altera este razonamiento. Cuanto mayor sea la probabilidad de perder un dispositivo, mayor será el precio unitario. Una plataforma extremadamente eficiente pero difícil de reemplazar puede eventualmente ser una mala opción para algunas misiones si el oponente es capaz de destruirla regularmente.

El dilema no es único para Reaper. Todos los ejércitos modernos se enfrentan a la misma pregunta: ¿necesitamos un pequeño número de sistemas de alto rendimiento o un gran número de plataformas más baratas que podemos aceptar perder?

La guerra en Ucrania ya había puesto este debate a la vanguardia. A veces los drones muy simples y relativamente baratos han demostrado que una masa de sistemas consumibles puede producir efectos considerables. Al mismo tiempo, los dispositivos sofisticados siguen siendo esenciales para las misiones que requieren sensores poderosos, alta autonomía o comunicaciones complejas.

Las pérdidas estadounidenses en Irán ahora dan a esta discusión una dimensión concreta para Washington. El Reaper sigue siendo útil, pero su valor debe compararse con el riesgo de perderlo en un entorno donde su supervivencia ya no está garantizada.

El costo de un misil iraní contra el de un Reaper

Otro reto es la relación económica entre el ataque y la defensa. Si un sistema antiaéreo relativamente más barato destruye un drone que vale varias decenas de millones de dólares, el oponente obtiene una ventaja financiera potencial.

Sin embargo, esta comparación debe manejarse con cautela. El precio de un misil que destruye un drone no es suficiente para determinar quién « gana » económicamente. Debe tenerse en cuenta el costo del sistema de defensa antiaérea, sus radares, sus tripulaciones y su mantenimiento en condiciones operacionales.

Sobre todo, un Reaper puede haber producido importantes efectos militares antes de su destrucción. Si identifica varios objetivos, contribuye a su destrucción o proporciona información decisiva para decenas de horas, su utilidad no desaparece porque es finalmente destruida.

La cuestión se convierte en el desempeño operacional. Los Estados Unidos deben determinar si la inteligencia y las huelgas obtenidas a través de su Reaper justifican la tasa a la que pierden.

Mientras la respuesta siga siendo positiva, los comandantes probablemente continuarán participando. Pero a medida que el parque disminuye, el umbral de aceptación de riesgos puede cambiar.

El Reaper sigue siendo preferible a la pérdida de un piloto

Otro factor explica por qué los Estados Unidos pueden aceptar una atrición significativa. El MQ-9 está diseñado precisamente para realizar misiones peligrosas sin colocar directamente a una tripulación humana en el avión.

La destrucción de un drone causa pérdida material. La muerte o captura de un soldado también puede ser causada por un caza piloto. En una guerra contra Irán, la recuperación de un piloto que cayó en territorio hostil puede requerir una operación compleja y exponer otras fuerzas.

El costo político también sería muy diferente. Las imágenes de un aviador americano capturado sería un acontecimiento importante en los Estados Unidos y una victoria de propaganda para Teherán.

El Reaper permite así transferir parte del riesgo humano al material. Este principio sigue siendo válido incluso cuando el drone cuesta varias decenas de millones de dólares.

La dificultad surge cuando el material en sí no existe en cantidad suficiente para ser considerado como consumible. Un Reaper protege a un piloto, pero no fue concebido como una munición que el ejército podría perder por docenas cada mes.

Esto es precisamente lo que las 45 pérdidas reportadas ahora requieren que el Pentágono reconsidere.

Washington ya se estaba preparando para Reaper

La Fuerza Aérea Americana estaba pensando antes de la guerra actual sobre una nueva generación de sistemas no tripulados. Sus prioridades se dirigen hacia dispositivos capaces de operar en entornos mucho más disputados y hacia arquitecturas en las que se puede aceptar la pérdida de ciertas plataformas.

Esta transformación se basa en particular en la modularidad. En lugar de instalar sistemáticamente todos los sensores más caros de cada dispositivo, una fuerza puede distribuir funciones entre múltiples plataformas. Algunos proporcionan inteligencia, otros actúan como relés de comunicación y otros llevan armas.

Tal organización hace que la destrucción de un solo dispositivo sea menos catastrófica. También permite diseñar algunos drones que sean relativamente económicos y producidos en cantidad.

El Reaper no desaparecerá inmediatamente. Su autonomía, sensores y experiencia operativa le dan un valor importante. Estados Unidos y varios países asociados siguen utilizando la familia MQ-9.

Pero el conflicto iraní podría acelerar el paso entre dos épocas. El primero fue el sofisticado drone diseñado para mantenerse en servicio durante mucho tiempo en un cielo ampliamente controlado. La segunda podría ser una flota más grande y distribuida diseñada desde el principio para absorber pérdidas.

Los 45 Reaper se convierten en una advertencia estratégica

La mayor consecuencia de las pérdidas estadounidenses no es en última instancia su precio. Incluso una factura superior a 1.000 millones de dólares sigue siendo absorbible por el presupuesto militar de los Estados Unidos. El problema es la velocidad a la que puede desaparecer una capacidad en relación con la velocidad necesaria para reconstruirla.

Si 45 MQ-9 corresponde realmente a alrededor de una cuarta parte de la flota estadounidense disponible antes de la guerra, Washington acaba de obtener en unos meses una demostración a gran escala de lo que una confrontación prolongada significa con un estado con significativa antiaéreo y medios electrónicos.

Esta experiencia será de interés mucho más allá del Oriente Medio. Los planificadores estadounidenses han estado trabajando durante años en la hipótesis de una guerra en el Pacífico, donde las distancias serían mucho mayores y las defensas contrarias más sofisticadas. En tal escenario, la capacidad de reemplazar rápidamente drones, misiles y otros sistemas sería crucial.

La guerra contra Irán transforma así el MQ-9 Reaper en un indicador de un problema más amplio: la brecha entre un ejército tecnológicamente dominante y una base industrial que debe ser capaz de sostener esta dominación durante una larga guerra.

Por ahora, los Reapers continúan sus misiones. Su autonomía y su capacidad de vigilar y alcanzar metas siguen siendo lo suficientemente valiosas para justificar su compromiso a pesar de las pérdidas. Pero cada nuevo dispositivo destruido reduce el margen disponible.

La siguiente figura publicada será más importante que el valor financiero de los drones solos. Si el balance se estabiliza alrededor de 45, la Fuerza Aérea de Estados Unidos puede considerar que ha sufrido una atrición severa pero circunscrita. Si continúa progresando rápidamente, Washington tendrá que elegir entre seguir exponiendo una flota que se ha vuelto más rara, reduciendo algunas misiones o acelerando el uso de otras plataformas. El costo militar real de la campaña contra Irán se mide ahora en esta capacidad de mantener la duración, no sólo en el precio espectacular de un Reaper.