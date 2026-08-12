Día a día: 12 de agosto de 2006 la guerra de Israel continúa después de 1701

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On 12 August 2006, the Lebanese Government accepts UN Security Council Resolution 1701. El fin de la guerra está marcado ahora por un cese de las hostilidades, la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue de 15.000 soldados libaneses en el sur y el fortalecimiento de la FPNUL. Sin embargo, al mismo tiempo, Israel continúa su ofensiva. Su aeronave sigue atacando al Líbano, su fuego de artillería y sus fuerzas terrestres tratan de avanzar más hacia el Litani. Hezbollah, por su parte, continúa su cohete hacia Israel y combate a soldados israelíes en el Líbano. La cesación del fuego sólo debe entrar en vigor el 14 de agosto a las 8.00 horas, dejando casi dos días más a una guerra cuyo resultado político ya se conoce.

Esta cronología da a las últimas horas del conflicto una dimensión particularmente controvertida. La resolución 1701 fue aprobada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo de Seguridad el 11 de agosto. Beirut lo acepta al día siguiente. Israel aprobará oficialmente el 13 de agosto. Legalmente, el cese de las hostilidades aún no ha entrado en vigor el 12, y Hezbollah también continúa sus operaciones. Pero políticamente, la situación ha cambiado: Israel sabe que ahora el Líbano acepta un mecanismo para su retirada, que el ejército libanés debe adoptar una posición en el sur y que una FPNUL mejorada debe acompañar este despliegue. Esto no impide que las FDI intensifiquen ciertas operaciones hasta las últimas horas. Incluso más pesados, aproximadamente el 90% de las huelgas de municiones en racimo israelíes durante la guerra tuvieron lugar en las últimas 72 horas del conflicto, según las evaluaciones internacionales posteriores.

El 11 de agosto la resolución para poner fin a la guerra

Un mes antes, el 12 de julio, una operación de Hezbolá en la frontera condujo a la captura de dos soldados israelíes y la muerte de varios otros. Israel había respondido con una campaña militar masiva contra el Líbano. Los bombardeos no se limitaron a posiciones de Hezbollah en el sur: los suburbios del sur de Beirut, los Bekaa, puentes, carreteras, centrales eléctricas y el aeropuerto internacional de Beirut fueron golpeados. Varios cientos de miles de libaneses habían abandonado sus hogares mientras se extendían los combates.

Después de 30 días de guerra, las negociaciones internacionales terminaron finalmente el 11 de agosto. El Consejo de Seguridad aprueba la resolución 1701 sin objeciones ni abstención. Hace un llamado a la cesación completa de las hostilidades, basada en particular en el cese inmediato de todos los ataques de Hezbollah y todas las operaciones militares ofensivas israelíes. El idioma es importante: las Naciones Unidas no sólo exigen la apertura de negociaciones adicionales. Establece el marco preciso bajo el cual se debe detener la lucha.

El texto establece entonces que el ejército libanés y la FPNUL se desplegarán al sur cuando se retiren las fuerzas israelíes. La FPNUL tiene una dotación de hasta 15.000 efectivos. El propio Líbano se ha comprometido a desplegar 15.000 efectivos. La zona entre la Línea Azul y la Litani debe ser despejada de cualquier presencia armada o equipo militar fuera del Gobierno del Líbano o de la fuerza internacional.

La resolución reafirma también la autoridad del Estado libanés en todo su territorio. Recuerda la necesidad de aplicar decisiones internacionales anteriores sobre grupos armados y prevé medidas para impedir la entrada en el Líbano de armas sin autorización gubernamental. Por lo tanto, es necesario reorganizar todo el equilibrio de seguridad del Sur después de la guerra.

Líbano acepta el mecanismo de retirada israelí el 12 de agosto

Al día siguiente, el Consejo de Ministros presidido por Fouad Siniora aceptó la resolución. Esta decisión no es insignificante. Cinco días antes, el 7 de agosto, el Gobierno ya había anunciado su voluntad de desplegar 15.000 efectivos al Sur en paralelo con la retirada israelí. El 12 de agosto, esta propuesta se convirtió en parte integrante del mecanismo internacional aceptado por Beirut.

Hezbollah, representado en el gobierno, no bloquea la decisión. Hassan Nasrallah acepta el principio de cesación de las hostilidades cuando efectivamente entre en vigor, manteniendo al mismo tiempo varias reservas al texto. En particular, el movimiento considera que mantiene el derecho a luchar contra las fuerzas israelíes mientras permanezcan en territorio libanés. El fuego de Hezbolá al norte de Israel continuó hasta que entró en vigor el alto el fuego.

Esta realidad debe mencionarse para comprender exactamente la secuencia. A las 12.00 horas del 12 de agosto, todavía no había una cesación del fuego jurídicamente efectiva que Israel violaría oficialmente al continuar todas sus operaciones. Pero esta aclaración no es suficiente para borrar la cuestión política que plantea la conducta israelí: el Líbano acaba de aceptar las principales disposiciones destinadas a cumplir los requisitos de seguridad invocados por Israel, mientras que el ejército israelí sigue ampliando su ofensiva en el territorio libanés.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, fija la entrada en vigor del cese de las hostilidades el lunes 14 de agosto a las 8.00 horas de Beirut. Desde entonces, todo el mundo sabe la fecha límite. La guerra ahora tiene una hora de fin. Sin embargo, para los civiles del Sur hay casi dos días de bombardeo y lucha por cruzar.

Israel elige avanzar antes del límite de tiempo

En lugar de frenar gradualmente sus operaciones, Israel está llevando a cabo una ofensiva terrestre importante. La fase final de la campaña pretende ampliar la profundidad de penetración de las FDI y alcanzar o acercarse al Litani. Se están desplegando unidades adicionales y se están llevando a cabo operaciones de helicópteros para depositar soldados dentro del territorio libanés. El personal israelí desea utilizar las últimas horas disponibles para seguir golpeando a Hezbollah y mejorar sus posiciones antes del cese de las hostilidades.

El objetivo militar puede entenderse: después de un mes de guerra, Hezbolá continúa disparando cohetes contra Israel y conserva una importante capacidad para combatir las unidades terrestres. El gobierno de Ehud Olmert busca completar la campaña reduciendo estas capacidades tanto como sea posible. Pero el calendario hace la elección particularmente cuestionable. La resolución internacional que organiza la retirada israelí ya existe y el gobierno libanés acaba de aceptarla. Por consiguiente, las posiciones conquistadas en las horas siguientes deben abandonarse por definición a medida que se despliegue el ejército libanés y la FPNUL.

Por lo tanto, Israel contrata a los soldados en luchas extremadamente duras para señalar que su propio Gobierno no puede mantener en el marco diplomático adoptado ahora. Los soldados israelíes son asesinados y decenas más heridos durante esta fase. Hezbollah también sufrió bajas mientras continuaban los cohetes. Para los civiles libaneses, la consecuencia es una nueva intensificación de las operaciones en zonas que ya han sido golpeadas durante un mes.

Por lo tanto, la cuestión no es negar que Hezbollah también continúe la guerra hasta la cesación del fuego. Consiste en examinar la decisión de un ejército extranjero de continuar y ampliar su ofensiva en el territorio libanés, mientras que Beirut acaba de aceptar el mecanismo internacional para retirar precisamente ese ejército y desplegar fuerzas del Estado libanés en su lugar.

El Litani, un objetivo militar que Israel sabe debe retirarse de

El Litani adquiere en estas horas una importancia que va más allá de su geografía. Se convierte en el límite norte de la zona donde la resolución 1701 busca establecer un nuevo mecanismo de seguridad. Entre el río y la Línea Azul, las únicas fuerzas armadas autorizadas deben ser el Estado libanés y la FPNUL.

Para Israel, el progreso a esta zona antes de la cesación del fuego permite un golpe final a las posiciones de Hezbollah y ocupar más terreno a medida que comienza la retirada. Pero esto no cambia el resultado político. El 12 de agosto, el principio ya está establecido: las FDI tendrán que abandonar el sur a medida que se despliegue el ejército libanés y la FPNUL.

Esta contradicción explica en parte las críticas que surgirán después de la guerra, incluso en el debate israelí. El último costo ofensivo vive sin producir el cambio estratégico decisivo que podría haber justificado tal aceleración. Hezbollah no es eliminado, su arsenal no es destruido y su fuego no es interrumpido completamente por la acción militar hasta el 14 de agosto.

La cesación de las hostilidades se logrará en última instancia por el mecanismo diplomático cuyos contornos ya están fijos cuando se mantenga la ofensiva. Esto no menoscaba la responsabilidad de Hezbolá por el estallido del conflicto y su indiscriminado cohete hacia las zonas civiles israelíes. Sin embargo, resulta más difícil presentar las operaciones israelíes del 12 al 13 de agosto como indispensables para llegar a un acuerdo que ya existe.

Las últimas 72 horas y la submunición

Sin embargo, la cuestión más grave es las municiones en racimo. Después de la guerra, las Naciones Unidas y varias organizaciones internacionales establecieron queel 90% de las huelgas israelíes que utilizaron esas armas se llevaron a cabo durante las últimas 72 horas del conflictoEn otras palabras, la mayor parte de su uso viene en el mismo momento en que se aprueba la resolución 1701, aceptada por el Líbano y aprobada por Israel.

El alcance del uso es considerable. Las evaluaciones seleccionadas comúnmente muestran que4 millones de submunicionesdispersado en el Líbano durante la guerra. Hasta1 millónno podría haber explotado inmediatamente. Israel utiliza diversos medios de entrega: artillería, cohetes terrestres y bombas lanzadas desde el aire. Las pequeñas cargas se dispersan en superficies a veces extendidas.

El principio de esas armas plantea un peligro particular para los civiles. Una munición principal se abre en vuelo y libera muchas bombas pequeñas. Algunos explotan inmediatamente, otros permanecen intactos en el suelo. Una vez terminada la lucha, todavía pueden detonar cuando un residente los toca, cuando un agricultor trabaja su tierra o cuando un niño manipula un objeto que no reconoce.

La investigación posterior a la guerra determinará el uso de las submuniciones israelíes en más de 40 ciudades y aldeas. Las organizaciones de derechos humanos concluirán que se han realizado varios ataques en condiciones indiscriminadas o desproporcionadas. Human Rights Watch considerará incluso que algunos casos podrían constituir crímenes de guerra, caracterización basada en las normas del derecho internacional humanitario y que no significa que un tribunal penal haya condenado a Israel por cada uno de estos actos.

Cuando llegue el alto el fuego, las bombas permanecen

Aquí es donde el legado de las últimas horas se convierte en el más tangible. On 14 August at 0800 hours, the aircraft stopped their strikes and the opposing units interrupted most of their fighting. Pero las submuniciones sin explotar no están familiarizadas con el horario de Kofi Annan.

Cientos de miles de personas desplazadas están empezando a regresar al Sur casi inmediatamente. Muchos descubren sus aldeas antes de que los equipos de remoción de minas hayan podido inspeccionar casas, carreteras y tierras agrícolas. Los artefactos explosivos se encuentran en jardines, campos, cerca de casas y a veces incluso en zonas residenciales.

Las primeras víctimas después de la cesación del fuego aparecen rápidamente. Los civiles fueron asesinados o mutilados por submuniciones que no habían explotado durante los combates. Los agricultores deben esperar antes de entrar en ciertas parcelas. Los niños se encuentran entre las poblaciones más expuestas debido al pequeño tamaño y apariencia de algunos dispositivos.

En enero de 2008, casi200 víctimas civilesfueron identificados después de la guerra debido a submuniciones. Entre ellos,61 eran menores de 18 añossegún los datos utilizados por las organizaciones de remoción de minas. Al menos 42 desminados civiles o militares también habían resultado muertos o heridos en operaciones de limpieza.

La guerra israelí no terminó totalmente por estas víctimas en la mañana del 14 de agosto. Un arma disparada unas horas antes puede explotar semanas o meses después. El calendario político dice que la guerra ha terminado; el campo de un agricultor sigue conteniendo sus municiones.

Más de 37.000 submuniciones destruidas en menos de un año

El alcance de la remoción de minas es una medida material de contaminación. Al 20 de junio de 2007, menos de un año después de la guerra, los equipos del Sur ya habían destruido37 055 submuniciones. Este número representaba sólo parte del equipo diseminado en todo el territorio.

Las operaciones involucran al ejército libanés, las Naciones Unidas y varias organizaciones especializadas. Cada área debe ser identificada, marcada y luego limpiada metódicamente. No es suficiente para reconstruir una casa o reparar una carretera: es necesario comprobar que los habitantes pueden caminar en su jardín o regresar a recoger sus aceitunas sin provocar una explosión.

Los costos económicos se suman al equilibrio humano. En el Sur, una gran proporción de familias dependen de la agricultura. Los cultivos de oliva, tabaco, frutas y verduras requieren acceso regular a la tierra. Una parcela contaminada puede representar toda una temporada perdida.

El uso masivo de submuniciones en las últimas horas da así una dimensión duradera a una ofensiva cuyo plazo ya se conocía. Israel puede detener las operaciones el 14 de agosto, pero los dispositivos previamente dispersos siguen imponiendo sus efectos a la población libanesa.

El 13 de agosto Israel dijo que sí a su vez

El domingo 13 de agosto, el Gobierno israelí aprobó oficialmente la resolución 1701. De esta decisión ya no existe ningún desacuerdo formal entre Beirut e Israel sobre el principio del mecanismo de cesación de las hostilidades. Ambos Gobiernos han aceptado el texto y se establece el tiempo para su entrada en vigor.

Sin embargo, la lucha continúa. Hezbollah está disparando cohetes y luchando contra unidades israelíes. Israel continúa sus operaciones terrestres y huelgas hasta la fecha límite. Por lo tanto, los soldados y civiles que han muerto en las últimas horas lo hacen mientras que los dos Gobiernos interesados ya han aceptado el mecanismo que detendrá la guerra al día siguiente.

Esta situación no es única en la historia militar: muchas cesación del fuego están precedidas por los intentos de los beligerantes de mejorar sus posiciones hasta el último momento. Pero se hace particularmente sensible en el caso libanés debido al alcance de los medios utilizados y a la contaminación que quedan por las submuniciones.

Por consiguiente, debe mantenerse una distinción entre la legalidad formal y la responsabilidad política. El cese del fuego de las 8.00 horas del 14 de agosto todavía no era aplicable el 12. Pero no había nada que forzara mecánicamente a Israel a explotar cada hora restante para expandir su ofensiva, ni nada obligó a Hezbolá a continuar su fuego de cohetes contra Israel hasta el último momento. Se trata de opciones militares tomadas en el espacio que queda entre el acuerdo diplomático y su entrada en vigor.

On 14 August at 8 a.m.: one million displaced persons can finally return

El lunes 14 de agosto, a las 8.00 horas, entrará en vigor la cesación de las hostilidades. El cambio es casi inmediato. Después de treinta y tres días de guerra, los bombardeos masivos y los combates cesaron en la mayor parte de la zona. Cientos de miles de desplazados internos viajan rápidamente hacia el sur, a menudo sin esperar que sus aldeas estén plenamente aseguradas.

Casi un millón de personas habían sido desplazadas dentro del Líbano durante los combates. Descubren un territorio marcado por huelgas: casas destruidas, barrios muy dañados, carreteras cortadas, puentes destruidos e infraestructura civil dañada. La contaminación de los artefactos explosivos sin detonar supone un peligro invisible para este paisaje.

Los balances difieren según los métodos utilizados, pero alrededor1.200 muertos en el Líbanocon la mayoría de civiles según evaluaciones internacionales. Otros miles resultaron heridos. En Israel murieron más de 160 personas, incluida la mayoría de los militares. Hezbollah rocket fire killed Israeli civilians, damaged towns and forced several hundred thousand people to temporary leave the north or live regularly in shelters.

Así pues, el cese de las hostilidades detuvo dos formas de violencia: el bombardeo y la ofensiva israelíes en el Líbano, pero también el fuego de Hezbolá a Israel. Sin embargo, no es un tratado de paz ni una solución definitiva del conflicto.

Ejército libanés despliega donde Israel dice que quiere una nueva realidad

Entonces comienza la aplicación de la resolución. Israel debe retirar sus fuerzas a medida que el ejército libanés y la FPNUL se desplieguen en el sur. Beirut compromete15.000 efectivos militaresanunciado antes de la aprobación del texto. La FPNUL también está empezando a aumentar sus efectivos con la llegada de tropas adicionales.

Para el Líbano, este despliegue es un cambio importante. El ejército debe reanudar una presencia significativa en una región sucesivamente marcada por la ocupación israelí y la dominación militar de Hezbolá. Debe desplegarse en la Línea Azul y trabajar con la fuerza internacional para aplicar las disposiciones de la resolución.

Para Israel, el acuerdo responde a una parte significativa de los objetivos formalmente avanzados durante la guerra: eliminar a los combatientes de Hezbolá de la frontera y sustituir su presencia visible por el ejército libanés y una fuerza internacional fortalecida. Sin embargo, este resultado se deriva del mecanismo diplomático aceptado por Beirut el 12 de agosto, y no de la ocupación a largo plazo de las posiciones adoptadas en las últimas horas.

Esta realidad alimenta retrospectivamente la crítica de la ofensiva final. Israel siguió enviando soldados más profundos al Líbano cuando el Estado libanés ya había acordado desplegar sus propias fuerzas en la zona. El terreno adicional no se conserva; se evacua gradualmente de acuerdo con el sistema 1701.

Una resolución nunca se ha aplicado plenamente

La resolución 1701 puso fin a la guerra de 2006, pero nunca produjo el acuerdo final que tuvo que preparar. En los años siguientes, Hezbollah retuvo sus armas y reconstruyó un arsenal mucho mayor. Israel denuncia regularmente este desarrollo como una violación de las disposiciones que prevén la ausencia de fuerzas armadas no autorizadas en el Sur y el desarme de grupos armados.

Al mismo tiempo, el Líbano y las Naciones Unidas denuncian un gran número de violaciones israelíes del espacio aéreo libanés. Los aviones y drones israelíes siguen volando sobre el territorio. Varios puntos de la Línea Azul siguen siendo disputados, mientras que la cuestión de las granjas de Shebaa sigue siendo políticamente sensible.

1701 se convierte así en un texto paradójico. Consiguió detener la guerra de 2006 y ayudó a establecer un período relativamente largo sin conflictos de la misma magnitud. Pero las causas militares y políticas de confrontación no desaparecen. Hezbollah e Israel continúan preparándose para un posible nuevo conflicto.

Esta historia posterior, sin embargo, no debe ser proyectada el día del 12 de agosto para borrar lo que está sucediendo allí. Ese día, el gobierno libanés acordó desplegar el ejército al Sur y entrar en el mecanismo de las Naciones Unidas. Sin embargo, Israel decidió continuar su campaña hasta el momento acordado dos días después.

El 12 de agosto de 1982, precedente en la memoria libanesa

La fecha tiene una resonancia histórica adicional. 24 años antes, los12 de agosto de 1982Beirut occidental ha pasado uno de los días más violentos del asedio israelí, mientras que las negociaciones sobre la salida de la Organización de Liberación de Palestina ya están muy avanzadas.

Las situaciones no son las mismas. En 1982, el ejército israelí se sentó en Beirut y buscó, entre otras cosas, la evacuación de Yasser Arafat y combatientes palestinos. En 2006, el centro del conflicto está en el sur y el principal adversario es Hezbollah. Pero los dos días tienen una similitud histórica: la solución diplomática ya es identificable mientras el poder militar israelí continúa ejercitándose en territorio libanés.

En agosto de 1982, la evacuación de la OLP entrará en vigor unos días después. Los combatientes palestinos abandonarán gradualmente Beirut bajo supervisión internacional y Yasser Arafat saldrá el 30 de agosto. Sin embargo, el 12 de agosto se caracterizó por bombardeos de tanta intensidad que permanecerían asociados al final del asedio.

En agosto de 2006, el mecanismo era diferente, pero el sentido de la cronología era similar: la guerra continuó mientras la salida política ya estaba a la vista.

11, 12, 13 y 14 de agosto: cuatro fechas para comprender el fin de la guerra

La cronología exacta nos permite medir la responsabilidad de cada decisión sin transformar la historia.11 de agostoel Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad la resolución 1701.12 de agostoEl Gobierno del Líbano acepta el texto y el despliegue de su ejército en el Sur forma parte del mecanismo internacional.13 de agostoIsrael, a su vez, apoya la resolución.14 de agosto a las 8.00 horasel cese de las hostilidades entra oficialmente en vigor.

Hezbollah continúa disparando y luchando hasta la cesación del fuego. Este hecho pertenece totalmente a la historia de estos días. Pero Israel tiene una capacidad de destrucción insegura en el territorio libanés y opta por una ofensiva terrestre y aérea cuyo término se conoce ahora. Es esta desproporción de medios y, sobre todo, el uso masivo de submuniciones durante las últimas 72 horas que dan al final de la guerra su carácter particularmente pesado.

La paradoja se puede ver en el texto de la resolución. El Consejo de Seguridad ya está pidiendo el cese inmediato de los ataques de Hizbullah y las operaciones militares ofensivas israelíes. Sin embargo, el mecanismo práctico para detener los combates está establecido para el 14 de agosto. Entre ellos, los funcionarios utilizan el plazo.

Para Israel, estas horas se utilizan para atacar a Hezbollah de nuevo, expandir la ofensiva y alcanzar nuevas posiciones. Para Hezbollah, sirven para continuar la resistencia contra las fuerzas israelíes y para mantener el fuego de cohetes. Para los civiles, no ofrecen ningún beneficio estratégico mensurable: simplemente prolongan el riesgo de morir antes de la hora de la cesación del fuego.

Y para el Líbano, algunas de estas horas no terminarán el 14 de agosto. Las pequeñas bombas dispersas en el sur permanecen en los campos y aldeas. Cientos de personas serán asesinadas o heridas después del conflicto, decenas de miles de vehículos tendrán que ser neutralizados y los agricultores tendrán que esperar a que los desminados regresen a su tierra.

12 de agosto de 2006 sigue siendo una fecha fundamental. La paz todavía no ha entrado en vigor legalmente, pero se decide. El Gobierno del Líbano ha aceptado la resolución para permitir el retiro de Israel y el regreso de su ejército al Sur. Sin embargo, Israel continúa su guerra durante las horas restantes, hasta que disperse en los últimos días una porción masiva de las submuniciones que contaminarán el territorio. On 14 August at 0800 hours, the bombing stopped. En algunos campos del sur del Líbano, las últimas bombas de la guerra esperarán años antes de ser neutralizadas.