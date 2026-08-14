Cisjordania: los colonos cuestionan el estado israelí

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En la Ribera Occidental ocupada, el equilibrio de poder entre el estado israelí y los colonos más radicales se ha vuelto visible incluso en las operaciones del ejército. En Qusra, al sur de Naplusa, unas docenas de militantes lograron mantener durante varios días el sitio de las casas palestinas, a pesar de los intentos de dispersarse por las fuerzas israelíes. El episodio, espectacular por la aparente impotencia del aparato de seguridad, viene a medida que se multiplican los asentamientos y puestos de avanzada, se han transferido conocimientos administrativos a funcionarios del movimiento de asentamientos y la violencia contra los palestinos alcanza niveles particularmente altos. El malestar supera ahora a los opositores tradicionales de la política israelí: Mike Huckabee, embajador estadounidense en Israel y defensor histórico de los asentamientos, él mismo llamó a los autores del asedio de Qusra « terroristas ».

El incidente no significa que los colonos hayan tomado literalmente el control de la Ribera Occidental o del Estado israelí. El ejército, la policía, la administración militar y el gobierno conservan sus prerrogativas. Sin embargo, revela una evolución más profunda: una fracción del movimiento colonizador ahora tiene un entorno político lo suficientemente favorable para crear hechos, desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad y luego empujar al Estado a adaptar sus decisiones a una realidad impuesta sobre el terreno. Esta dinámica se ve reforzada por la presencia en lo alto del gobierno de Benjamin Netanyahu de funcionarios que comparten parte de sus objetivos territoriales y rechazan la creación de un Estado palestino.

En Qusra, unos pocos colonos pusieron el ejército en control

El punto de partida de la crisis actual está en las alturas de Qusra, una aldea palestina al sur de Naplusa. A principios de esta semana, colonos israelíes establecieron tiendas de campaña en las inmediaciones de tres casas palestinas aisladas. Según los residentes y varios informes consistentes, el acceso estaba bloqueado, mientras que el agua y la electricidad se cortaban. Unos 15 palestinos, incluidos los niños, se limitan a viviendas con reservas limitadas.

El ejército israelí denunció públicamente la instalación del puesto. Lo llamó ilegal e inaceptable, y luego envió personal militar y policial para intentar evacuar a los colonos. Pero la operación rápidamente se volvió a la demostración de debilidad. Confrontations between security forces and militants, tear gas were used and part of the facility was dismantled. The soldiers then withdrew and failed to prevent the return of the settlers on a lasting basis.

La escena tomó una dimensión política cuando, tras la salida de las fuerzas, los militantes volvieron a intentar acercarse a las casas palestinas. Las imágenes transmitidas durante la semana también mostraron a hombres que llevaban ropa militar participando en una oración con los colonos en el puesto de avanzada. El ejército ha anunciado medidas disciplinarias contra el personal involucrado. Este episodio dio a conocer preguntas sobre la frontera, a veces borrosas en la Ribera Occidental, entre soldados sirvientes, reservistas, residentes de asentamientos y activistas armados.

El jueves 13 de agosto, el ejército aumentó su presencia en la zona y desmanteló instalaciones ilegales. Pero su intervención produjo una paradoja: mientras las fuerzas de seguridad afirmaban querer proteger a las familias palestinas, los soldados tomaron posiciones en varias casas y se ordenó a los residentes reagruparse o abandonar temporalmente determinados hogares. En otras palabras, la incapacidad inicial para eliminar permanentemente a los agresores condujo a la imposición de nuevas limitaciones a los palestinos a quienes se suponía que la operación debía proteger.

Es esta inversión que da a Qusra su significado simbólico. Un puñado de activistas lograron provocar una movilización del ejército, resistir un intento de evacuación inicial y cambiar la vida cotidiana de toda una zona. Para los opositores israelíes de la colonización, el episodio ilustra una situación en la que los colonos extremistas ya no sólo cuestionan a los palestinos: también ponen a prueba la capacidad del Estado para imponer sus propias decisiones.

Los puestos ilegales se convierten en un instrumento político

La diferencia entre los asentamientos reconocidos por Israel y los puestos no autorizados por el Estado es esencial para comprender esta evolución. Los primeros tienen un marco administrativo israelí, aunque su asentamiento en el territorio ocupado es considerado ilegal por la mayoría de la comunidad internacional. Estos últimos se construyen sin las autorizaciones exigidas por la propia ley israelí. Pueden empezar con algunas caravanas, una tienda de campaña, una carretera corta o una granja.

Durante años, estos puestos han sido un método de fait accompli. Un pequeño grupo se asienta en una colina, crea una presencia permanente, exige protección militar, abre o mejora las rutas de acceso, y luego comienza una batalla política para evitar la evacuación. Algunos sitios siguen siendo precarios. Otros terminan recibiendo infraestructura, presupuestos o una forma de regularización. Por lo tanto, su peso real se mide no sólo por el número de sus habitantes, sino por su capacidad de cambiar el uso del territorio de manera sostenible.

Esta lógica parece particularmente eficaz en las zonas rurales. La instalación de un puesto de avanzada o granja puede restringir el acceso de los palestinos a grandes áreas agrícolas o pastorales mucho más grandes que la parcela ocupada. La violencia, las amenazas, el robo de ganado, la destrucción de cultivos o las restricciones de acceso, como lo documentan las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos, contribuyen a la continua presión sobre muchas comunidades.

El resultado es territorial. Más de 3.200 palestinos ya habían sido desplazados en la Ribera Occidental desde principios de 2026 el 10 de julio debido a ataques de colonos y demoliciones relacionadas con la falta de permisos israelíes, según datos humanitarios de las Naciones Unidas. A finales de julio, la organización creía que la violencia y las restricciones de los colonos se habían convertido en uno de los principales factores de desplazamiento, en particular para las comunidades beduinas y pastorales de la Zona C.

La violencia contra los colonos está cambiando de escala

Qusra no es un incidente aislado. El pueblo ya había sido identificado como uno de los puntos más expuestos a los ataques de los colonos en 2026. Houses, vehicles, agricultural land and a mosque were targeted in successive incidents. Las autoridades palestinas han registrado 1.476 ataques de colonos desde comienzos del año, mientras que las Naciones Unidas han observado una aceleración de los ataques que causan lesiones, daños a bienes o desplazamientos.

Las estadísticas varían según los criterios utilizados, pero la tendencia es convergente. Los propios servicios de seguridad israelíes han presenciado un aumento de los ataques de los colonos contra los palestinos y las fuerzas de seguridad. En la primera mitad de 2026, el fenómeno se había convertido en lo suficientemente importante para que los funcionarios militares describieran puestos de avanzada ilegales como uno de los principales desafíos que enfrenta el ejército en la Ribera Occidental.

Esto cambia la naturaleza del problema para el estado israelí. Mientras la violencia pudiera describirse como los actos marginales de algunos activistas, seguía siendo políticamente separable del proyecto de asentamiento dirigido por el gobierno. El aumento de puestos, ataques y enfrentamientos con los militares hace que esta distinción sea más difícil. Los autores de la violencia siguen siendo una minoría entre los cientos de miles de israelíes que viven en la Ribera Occidental, pero sus acciones forman parte de un territorio en el que la expansión de los asentamientos está respaldada por el apoyo político oficial.

El Gobierno israelí sigue distinguiendo a los colonos violentos del movimiento de asentamientos en su conjunto. Varios funcionarios afirman que los ataques son cometidos por una pequeña minoría de jóvenes extremistas. Esta distinción existe y debe mantenerse. Sin embargo, no responde plenamente a la pregunta planteada por Qusra: ¿cómo puede una minoría tan pequeña volver a un lugar varias veces, desafiar a los soldados y mantener una presión duradera sobre las familias sin ser neutralizada rápidamente?

Government moved centre of gravity

La respuesta reside en parte en la transformación política de Cisjordania desde el regreso de Benjamin Netanyahu al poder a finales de 2022. La coalición asocia a Likud con formaciones nacionalistas y religiosas que defienden abiertamente la extensión de la soberanía israelí sobre todo o parte del territorio. El Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, una figura histórica en el movimiento de los colonos, ha adquirido gran experiencia en la administración civil de la Ribera Occidental.

Esta transferencia de poderes es menos espectacular que una proclamación formal de anexión, pero tiene consecuencias muy concretas. Las decisiones de planificación, legalización o desarrollo de asentamientos, infraestructura y varios mecanismos administrativos pueden estar dirigidas por políticos que no consideran a la Ribera Occidental como territorio de un futuro Estado palestino, sino como parte integrante de la tierra de Israel.

En febrero de 2026, el gabinete israelí volvió a adoptar una serie de medidas que facilitan, entre otras cosas, la adquisición de tierras por parte de los israelíes y la modificación de determinadas aptitudes relacionadas con las zonas palestinas. En junio, las decisiones relativas a Hebrón se transfirieron a instituciones israelíes que planificaban prerrogativas anteriormente ejercidas en un marco palestino para determinados sectores y lugares. Las organizaciones israelíes que se oponen a la colonización lo consideran los elementos sucesivos de una anexión de facto.

El gobierno no oculta el objetivo de expansión. El jueves, al mismo tiempo que el ejército intentaba recuperar el control en Qusra, varios funcionarios israelíes de la Ribera Occidental celebraban la reconstrucción de un asentamiento evacuado en 2005. El Ministro de Defensa Katz, Israel, declaró el fin de la era de retirada y el comienzo de una nueva fase de construcción. Esta simultaneidad resume la contradicción que enfrenta el ejército: puede ordenarse desmantelar un puesto de avanzada específico mientras opera en un entorno político que fomenta el rápido crecimiento de la presencia israelí en el territorio.

Cuando el ejército protege un proyecto, a veces debe contener

Así pues, el ejército israelí se encuentra en una posición institucional cada vez más incómoda. Su misión oficial incluye la seguridad en gran parte de la Ribera Occidental y la protección de los civiles israelíes. Los asentamientos, las carreteras que les sirven y los movimientos de colonos requieren una presencia militar significativa. A medida que la población y los puestos de avanzada israelíes progresan en las zonas dispersas, aumentan las necesidades de seguridad.

Al mismo tiempo, las fuerzas deben intervenir teóricamente cuando los israelíes atacan a palestinos, ocupan ilegalmente tierras o atacan a soldados. Esta función dual crea un conflicto práctico. Las mismas unidades pueden ser cargadas, dentro de horas, para proteger un asentamiento, escoltar a los residentes israelíes y evacuar a los militantes del mismo entorno ideológico cuando crucen los límites establecidos por las autoridades.

La situación se complica aún más por el peso de los reservistas y la sociología de ciertas unidades. Algunos de los soldados movilizados en la Ribera Occidental viven en asentamientos o cerca de ellos. Esto no hace posible generalizar la complacencia a todo el ejército, pero los episodios de fraternidad militar con militantes cuando deben hacer cumplir una orden inevitable alimentan la desconfianza palestina y la crítica interna israelí.

En Qusra, la jerarquía militar condenó públicamente el comportamiento de los colonos. Sin embargo, la eficacia de la intervención se ha convertido en el tema. La imagen de un ejército extremadamente poderoso incapaz de revertir rápidamente unas docenas de militantes israelíes contrasta fuertemente con los medios que despliega en sus operaciones contra los palestinos. Es esta desproporción que convierte una confrontación local en un problema político nacional.

Washington es irritante, y esta vez el crítico es Mike Huckabee

La reacción más reveladora vino de Estados Unidos. Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, describió las acciones contra las familias de Qusra como criminales y utilizó la palabra « terroristas » para referirse a sus autores. Washington ha pedido a las autoridades israelíes que intervengan, en particular porque una de las casas pertenece a un estadounidense palestino que vive en Ohio.

La elección de Huckabee da a esta convicción un alcance inusual. El ex gobernador republicano de Arkansas no pertenece al ala de colonización estadounidense tradicionalmente crítica. Cristiano evangélico, un defensor de largo tiempo de Israel y asentamientos judíos en la Ribera Occidental, durante años desafió el vocabulario mismo de la « ocupación » y « colonias ». Desde su nombramiento como embajador, ha seguido mostrando proximidad ideológica a las corrientes israelíes en favor de una presencia permanente en el territorio.

También en febrero de 2026, las declaraciones de Huckabee sobre los derechos históricos y bíblicos de Israel desencadenaron una protesta de varios países árabes y musulmanes. Por lo tanto, el diplomático era difícil asimilar a un funcionario estadounidense hostil al proyecto de los colonos. Cuando tal actor llama a algunos de ellos terroristas, la señal enviada a Jerusalén es más severa.

La crítica no se refiere necesariamente a la colonización en principio. Esto es precisamente lo que lo hace interesante. Huckabee dibujó una línea entre su apoyo político a los asentamientos y métodos de coacción violenta que ahora considera probable socavar los intereses de Israel, los ciudadanos estadounidenses y la relación con Washington. Por parte del campamento pro-israelí en los Estados Unidos, el problema se vuelve menos sólo moral o legal que estratégico: la violencia más visible puede hacer políticamente indefendible una política que ellos también continúan apoyando.

Los colonos radicales se convierten en un problema para sus aliados

Esta preocupación también pasa por algunos círculos estadounidenses pro-israelí que defienden una solución de dos estados. J Street, que se define como pro-israelí, pro-paz y diplomacia, ha advertido desde hace mucho tiempo sobre el papel de los puestos de avanzada, los ataques contra los palestinos y las medidas administrativas que dificultan la separación territorial. Por lo tanto, su oposición al movimiento colonizador no era nueva.

Lo que cambia en agosto de 2026 es el aumento del malestar más allá de estos círculos. La reacción de Huckabee muestra que la violencia ahora puede llevar a una ruptura única con funcionarios que han defendido históricamente las colonias. Según la prensa israelí, la administración estadounidense también ha expresado su fuerte irritación por lo que considera una incapacidad de las autoridades israelíes para prevenir la anarquía en ciertas zonas de la Ribera Occidental.

Para Benjamin Netanyahu, esta evolución es políticamente sensible. Su coalición depende de formaciones para las cuales la expansión en la Ribera Occidental es un objetivo central. Pero la relación con la administración estadounidense sigue siendo esencial para Israel. Si los militantes más radicales causan incidentes con nacionales de Estados Unidos o colocan a Washington en la posición de denunciar públicamente a los « terroristas » israelíes, crean un costo diplomático para el gobierno que buscan impulsar hacia una mayor anexión.

La paradoja es que los colonos radicales se benefician del entorno político más favorable que han conocido desde hace mucho tiempo, pero sus métodos pueden amenazar la aceptabilidad internacional de proyectos más grandes llevados a cabo por sus aliados ministeriales. Por lo tanto, el poder adquirido por su campamento hace que sus desbordamientos sean más peligrosos para el gobierno.

Una conquista del territorio más que una toma clásica

Decir que « los colonos toman el poder » requiere precisión. No constituyen un poder autónomo capaz de dirigir al ejército. Lo que está sucediendo es más difuso y, en algunos aspectos, más eficaz. Su influencia se ejerce por la representación gubernamental, las administraciones territoriales, los presupuestos, la infraestructura, las decisiones de planificación y una capacidad permanente para crear logros locales.

El proceso funciona en varios niveles. En primer lugar, los ministros cercanos al movimiento de colonización tienen palancas institucionales. Sobre el terreno, los asentamientos oficiales siguen creciendo. En sus afueras, grupos pequeños crean nuevos puestos y granjas. Cuando los palestinos abandonan una zona bajo la presión de la violencia reiterada o el acceso que se ha vuelto imposible, el equilibrio territorial cambia incluso antes de adoptar una decisión legal definitiva.

Por ello, las organizaciones israelíes que se oponen a los asentamientos están hablando cada vez más de « anexión de facto » en lugar de esperar una anexión formal votada por el Knesset. El territorio puede transformarse profundamente sin una sola proclamación: la expansión de los asentamientos, las nuevas carreteras, la transferencia de poderes administrativos, las restricciones a la circulación y la disminución gradual del espacio accesible a las comunidades palestinas tienen efectos acumulativos.

El episodio de Qusra agrega un elemento a este mecanismo: la capacidad de un pequeño grupo para poner el estado frente al hecho consumado, y luego forzar al ejército a manejar las consecuencias de su iniciativa. Incluso cuando el puesto de avanzada es finalmente desmantelado, varios días de crisis han bastado para demostrar quién es el dueño de la iniciativa.

Más de 500.000 colonos en un territorio fragmentado

La Ribera Occidental tiene aproximadamente tres millones de palestinos y más de medio millón de colonos israelíes fuera de Jerusalén oriental, según las cuentas utilizadas por varios organismos. Los asentamientos reconocidos por Israel están rodeados por varios cientos de puestos de diverso tamaño. El territorio también se ha dividido desde los acuerdos de Oslo entre diversas zonas administrativas, incluida la zona C, bajo control israelí completo y donde se encuentran la mayoría de los asentamientos.

Esta geografía explica por qué algunos nuevos asentamientos pueden tener consecuencias muy superiores a su superficie construida. Una carretera, zona de seguridad, puesto militar o granja pueden cambiar el tráfico y separar aldeas de sus tierras. En algunas zonas, las comunidades pastorales palestinas viven en zonas donde el acceso a pastos es la condición misma para su supervivencia económica.

El aumento del número de salidas documentadas desde 2023 muestra que la presión no sólo se refleja en enfrentamientos ocasionales. Las comunidades enteras o algunos de sus habitantes han dejado sus lugares de residencia tras una serie de ataques, amenazas y restricciones. El desplazamiento se convierte entonces en un medio de transformar el territorio sin una expulsión administrativa masiva organizada en una sola operación.

Esto alimenta el temor de una Ribera Occidental, donde la continuidad territorial palestina sería gradualmente imposible. También refuerza la contradicción entre la política aplicada sobre el terreno y la idea de un futuro Estado palestino viable, que todavía cuenta con el apoyo oficial de muchos gobiernos extranjeros.

El plazo electoral israelí aumenta la presión

La crisis ocurrió cuando las elecciones israelíes estaban programadas para el 2026 de octubre. Este plazo aumenta el peso de la votación nacionalista y religiosa en los cálculos de la coalición. Para los partidos del derecho de Likud, la consolidación de los asentamientos es un proyecto ideológico y un marcador electoral.

Por lo tanto, Benjamin Netanyahu debe mantener el apoyo de los socios que consideran sospechosa cualquier evacuación de los puestos, evitando al mismo tiempo que la violencia más extrema siga perjudicando las relaciones con los Estados Unidos. El incidente de Qusra coloca estos dos imperativos en colisión directa. El ejército debe restaurar el orden a activistas cuyos objetivos territoriales son defendidos por importantes miembros del gobierno.

Esta contradicción explica en parte las reacciones nerviosas dentro del sistema israelí. El ejército puede denunciar la ilegalidad de un puesto de avanzada, pero sabe que el movimiento político al que pertenecen sus ocupantes tiene fuertes relés. Los responsables de los asentamientos pueden condenar cierta violencia, al tiempo que piden un mayor asentamiento y control israelíes. Washington puede apoyar fuertemente a Israel, al tiempo que observa que la ausencia de sanciones efectivas contra ciertos activistas termina llegando a sus propios nacionales.

Qusra concentra estas tensiones en unos pocos cientos de metros. Los palestinos sitiados en sus hogares, colonos decididos a quedarse, soldados enviados para separarlos, una jerarquía incapaz de imponer su orden inmediatamente y un embajador estadounidense particularmente favorable a Israel que terminó hablando de terrorismo: la escena resume un problema mucho más allá de la aldea.

Qusra, prueba de la verdadera autoridad del estado

La cuestión ya no es si el gobierno israelí quiere ampliar los asentamientos. En este punto, sus directrices son públicas. Es determinar hasta qué punto el Estado sigue controlando a los actores que ha fortalecido políticamente y cuyos objetivos a veces comparte.

Si el ejército puede desmantelar rápidamente los próximos puestos ilegales y si los autores de los ataques son procesados, Qusra puede aparecer como una crisis grave pero circunscrita. Si, por el contrario, los mismos grupos continúan asentándose, regresando después de su evacuación y provocando el desplazamiento de palestinos, el episodio tendrá el valor de un precedente: el de un poder sobre el terreno capaz de imponer su ritmo a la administración y al ejército.

La reacción americana ahora añade una limitación adicional. Por primera vez en esta secuencia, el costo de la violencia ya no es denunciado únicamente por los palestinos, las Naciones Unidas, las ONG israelíes o los gobiernos tradicionalmente críticos de los asentamientos. Es formulado por uno de los diplomáticos americanos más ideológicomente cerca de Israel y el movimiento de colonización.

En Qusra, las tiendas de campaña se pueden desmantelar en horas. El equilibrio de poder que han revelado será mucho más difícil de borrar. La próxima confrontación entre el ejército y un puesto de avanzada ilegal mostrará si el Estado está tomando la iniciativa o si los colonos radicales en la Ribera Occidental siguen decidiendo dónde se moverá la próxima línea de frente.