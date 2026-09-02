2 de septiembre de 2004: ONU votos contra Siria

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2 de septiembre de 2004 — El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la resolución 1559: retiro de tropas extranjeras, desarme de milicias, elecciones presidenciales libres. Un punto de inflexión que llevó a la renuncia y posterior asesinato de Rafic Hariri, y la retirada siria de 2005.

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