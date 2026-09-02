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De Moutassarrifat a la independencia: la historia completa del Gran Líbano (1861-1946)

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Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
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Hoy, 1 de septiembre, ciento seis años al día después de la proclamación del General Gouraud. De la hambruna de la Primera Guerra Mundial a la liberación de Rachaya, así nació el Líbano moderno.

1861: el Moutassarrifat autónomo del Monte Líbano
1914-1918: bloqueo, hambre, ahorcamiento de nacionalistas
1920: Sykes-Picot, San Remo, la proclamación del Gran Líbano en el Pine Residence
The Constitution and the First Faith Government
1943: Detenciones en Rachaya, bandera adoptada en escondite, marcha de mujeres
la salida de las últimas tropas francesas

Archivos: Albert Kahn Museum (1919-1920), Libnanews (1943)

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