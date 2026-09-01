El mundo al borde de Ep.3: 600,000 hombres, lo que realmente significa
El 27 de agosto, la Presidencia de Ucrania afirma que el personal ruso preparó una movilización de 600.000 hombres de 2026 y 2027. Se necesita atención: la información proviene de un país que participa directamente en la guerra, no de confirmación independiente. Sin embargo, hay otras pistas — ejercicios que prueban la capacidad logística en Kaliningrad. Pero esta cifra no significa que 600.000 soldados estén listos para atacar Europa: mucho se utilizaría para compensar las pérdidas en Ucrania, para asegurar la rotación, para reconstruir unidades. El propio presidente finlandés dijo que no veía « ninguna prueba o hecho » de una capacidad rusa para abrir un segundo frente. Lo que realmente cambiaría la lectura: una concentración de tropas en Belarús, en Kaliningrad, o cerca de las fronteras bálticas, con depósitos de combustible, municiones, hospitales de campo. Por el momento, este dispositivo no se observa.
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