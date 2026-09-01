- Advertisement -

16

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Recesión 2026: por qué Líbano perderá -6.4% del PIB

-6.4% de crecimiento esperado en 2026, después de +4,2% en 2025. La guerra sólo explica parte del choque.

En esta realidad: la política monetaria restrictiva del BDL, el colapso del crédito bancario (sólo el 5.86% de los depósitos prestados al sector privado), la disciplina presupuestaria que no revive nada, y el aumento del IVA + la esencia que impulsa la inflación al 17,5%.

Cuatro políticas coherentes tomadas por separado, que se han vuelto muy restrictivas juntas.

Todas las noticias económicas del Líbano en LIBNANEWS. COM

Vea el vídeo original en YouTube