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Recesión 2026: por qué Líbano perderá -6.4% del PIB

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Recesión 2026: por qué Líbano perderá -6.4% del PIB

-6.4% de crecimiento esperado en 2026, después de +4,2% en 2025. La guerra sólo explica parte del choque.

En esta realidad: la política monetaria restrictiva del BDL, el colapso del crédito bancario (sólo el 5.86% de los depósitos prestados al sector privado), la disciplina presupuestaria que no revive nada, y el aumento del IVA + la esencia que impulsa la inflación al 17,5%.

Cuatro políticas coherentes tomadas por separado, que se han vuelto muy restrictivas juntas.

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