$40 mil millones para competir con Hezbollah: El plan secreto de Al Akhbar contra la prueba real

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La cifra primero golpeada por su magnitud: $40 mil millones. Pero la suma es sólo la parte más visible de un proyecto mucho más grande. En su edición del 29 de septiembre de 2026,Al Akhbarafirma haber obtenido un documento clasificado preparado dentro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y destinado al presidente Donald Trump. El documento presenta el texto como una propuesta que ya no buscaría solamente desarmar a Hezbollah. Su objetivo sería reducir gradualmente la dependencia de una parte de la población chiíta del partido construyendo una oferta estatal capaz de competir con sus redes.

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La precaución sigue siendo esencial.Al Akhbarafirma que obtuvo una copia del documento y que se le habría prohibido distribuirlo entre funcionarios políticos y diplomáticos. El periódico también proporciona una traducción no oficial. Ningún otro archivo corpus del 29 de septiembre de 2026 puede autenticar independientemente esta pieza. Por lo tanto, su contenido debe ser presentado para lo que es:Al Akhbarafirma obtenerlo y el periódico lo atribuye al Consejo de Seguridad Nacional Americano. Esta reserva no menoscaba el interés del texto. Simplemente establece el límite entre una revelación periodística y una política estadounidense confirmada oficialmente.

Un documento que cambiaría el método americano

SegúnAl AkhbarEl 29 de septiembre de 2026, el documento sería el resultado de varios meses de discusiones dentro de la administración estadounidense. Several officials working on Lebanon were reportedly examined. También se basaría en datos que no serían utilizados públicamente por funcionarios estadounidenses. La reflexión se basaría en una observación: los métodos utilizados hasta ahora no habrían producido el resultado estratégico deseado contra Hezbollah. El documento entonces consideraría cuatro maneras diferentes.

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La primera es una transformación importante en Irán. Un debilitamiento brutal o una caída en el poder iraní privaría teóricamente a Hezbollah de parte de su financiación, suministros y profundidad estratégica. Pero el documento, publicado porAl Akhbarconsidera que esa hipótesis no puede constituir una estrategia libanesa. Hezbollah se describe como suficientemente implantado en política, servicios sociales, municipios y redes comunitarias para no desaparecer automáticamente con un levantamiento en Teherán.

La segunda ruta sería la negociación clásica. Consistiría en el desarme progresivo, la reintegración de los combatientes, las garantías y la creación de instituciones. Sin embargo, el documento considera esta frágil solución sin la participación iraní ni un cambio profundo en el cálculo del liderazgo de Hezbolá. Empieza por la idea de que las armas no son sólo un instrumento militar. En esta lectura participan también en una identidad política, una función disuasiva y una relación regional con Irán.

La tercera opción sería militar. Se basaría en una intensificación de las operaciones israelíes contra Hezbolá. El texto publicado porAl Akhbarconsidera este camino lo peor. Podría debilitar al partido sin garantizar su desaparición. El principal riesgo es la destrucción ulterior en el Líbano y la eliminación de una organización armada, descentralizada y políticamente difícil.

Por lo tanto, es un cuarto camino que ocupa el corazón del documento: un programa de reconstrucción estatal. Su principio es llevar a cabo dos procesos simultáneamente. El primero aumentaría la credibilidad y la capacidad del Estado libanés. Este último reduciría gradualmente la posición del proyecto armado Hezbollah. Según esta lógica, pedir el desarme inmediato en beneficio de un Estado que se considera que fracasaría sería políticamente difícil. Pero esperar a que un estado ideal aparezca antes de acercarse a las armas también conduciría a un impasse. Por lo tanto, las dos trayectorias deben avanzar juntas.

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No empezar con Hezbollah, sino con su entorno

Aquí es donde el documento se hace singular. Su objetivo principal no sería inicialmente el liderazgo de Hezbollah. Ella sería su ambiente.

El texto publicado porAl Akhbarconsidera que más de 40 años han producido un sistema que combina protección, beneficios sociales, empleo, identidad, sentido de dignidad, memoria de sacrificios y desconfianza hacia el estado. Atribuye a esta construcción una idea central: el estado libanés estaría ausente, corrupto e incapaz de proteger a la comunidad chiíta. Según esta red de lectura, las sanciones, los discursos sobre soberanía y las conferencias internacionales de donantes no bastarían para deshacer ese sistema.

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Por consiguiente, el programa trataría de construir un competidor en lugar de eliminar inmediatamente lo que existe. El Estado debe proporcionar suficiente seguridad, servicios y oportunidades económicas para cambiar gradualmente el comportamiento. El documento imagina este proceso durante varios años, no como una intervención ad hoc o una conferencia adicional de donantes. Se refiere a una estructura de ejecución y una fase intensiva de dos a cinco años.

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La reconstrucción del Sur ocupa un lugar central. Las familias cuyos hogares han sido destruidos o desplazados constituyen la primera población objetivo. En la lógica del texto, su relación con Hezbollah tendría una dimensión funcional importante. Si el Estado puede proporcionar reconstrucción, retorno, seguridad y compensación, parte de esta dependencia podría disminuir.

La segunda categoría consiste en la clase media chiita descrita como pragmática: profesionales, empresarios, maestros y personas que no están ideológicamente vinculadas al partido. Para esta población, el proyecto se centra en la recuperación económica, abordando la cuestión de los depósitos bancarios y una administración más eficaz.

Los actores locales y los municipios forman otro estrato. El razonamiento sigue siendo funcional. Quienes cooperen con la estructura capaz de prestar servicios podrían reorientar sus relaciones si el Estado demostrara una mayor capacidad.

Luego vienen escuelas, clínicas, asociaciones y redes de la sociedad civil. El documento no propone su destrucción. Por el contrario, recomienda su integración, regulación y construcción de un servicio público capaz de competir eficazmente con ellos.

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La quinta capa es política. El documento considera que los funcionarios locales se adaptan a estructuras que proporcionan recursos, influencia y capacidad electoral. Por lo tanto, el objetivo sería cambiar los incentivos para esta relación.

La sexta categoría es muy diferente. Corresponde al núcleo ideológico, militar y de seguridad. El texto no pretende convencerlo. Más bien, prevé neutralizarla gradualmente reduciendo la dependencia de su entorno. La distinción es fundamental: no sería persuadir a los líderes de Hezbolá de que su proyecto es incorrecto, sino reducir las funciones sociales y políticas que hacen que este proyecto sea indispensable a los ojos de parte de su entorno.

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¿Por qué exactamente $40 mil millones?

La suma no habría sido elegida únicamente por una estimación clásica de las necesidades de reconstrucción.

Según el documento publicado porAl AkhbarEl programa debe ser lo suficientemente masivo como para ir más allá de lo que presenta como varias décadas de inversión iraní en Hezbollah. Por lo tanto, no sólo se trata de reparar carreteras, viviendas y redes públicas. La cantidad tendría una función política: mostrar que otro sistema de protección y servicios puede tener más recursos.

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La tabla reproducidaAl Akhbarproporciona una baja estimación y una alta estimación de la financiación iraní en diferentes períodos. En la etapa 1990-2005, las sumas acumuladas comunicadas oscilan entre 2.400 millones y 4.000 millones de dólares. Para la reconstrucción de 2006, oscilarían entre 1.200 millones y 2.000 millones. Entre 2006 y 2009, el documento avanzó entre 800 millones de dólares y 1.200 millones de dólares. Para 2010-2017, el rango oscila entre 2.400 millones y 4.400 millones. Entre 2018 y 2020, es de entre 600 y 1.200 millones. Para 2021-2023, entre 1.500 y 2.400 millones. Para 2024-2025, entre 1.600 y 2.400 millones. Por último, para 2026, el cuadro proporciona una estimación de entre 500 millones de dólares y 800 millones de dólares.

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Estas cifras deben tratarse con la misma cautela que el propio documento. El corpus proporcionado no permite verificar su método de cálculo. Representan las estimaciones reproducidas en el texto publicado porAl Akhbar, no una auditoría independiente de las corrientes financieras iraníes.

Sin embargo, el razonamiento financiero del proyecto es claro. El documento pretende comparar dos inversiones políticas a largo plazo. Cree que Irán ha pasado décadas construyendo un sistema. Por consiguiente, una respuesta creíble debe tener una masa financiera capaz de producir efectos visibles a escala comparable.

Ocho mil millones de dólares al año: la sencillez engañosa de la figura

Más de cinco años, 40 mil millones de dólares representan un promedio aritmético de 8.000 millones de dólares anuales. Pero esta división enmascara el problema principal: el dinero no produce automáticamente un estado.

El documento también parece reconocer esta dificultad. Destaca la visibilidad, trazabilidad y capacidad de control de los gastos. Las sumas deben llegar directamente a las poblaciones afectadas. La gobernanza digital se presenta como un medio para evitar los mecanismos de corrupción y hacer que cada gasto sea verificable.

Aquí es donde realmente comienza la prueba analítica.

El proyecto asume que una contribución financiera masiva puede crear un círculo virtuoso. La reconstrucción, la indemnización y los servicios públicos restablecerían la confianza. Esta confianza fortalecería el estado. Un Estado más creíble haría entonces que las funciones de Hizbullah fueran políticamente menos costosas. La reducción de la dependencia social disminuiría a su vez la capacidad del partido para presentar sus armas como necesidad de protección.

Esta cadena es consistente en papel. Pero cada enlace depende del anterior.

Cuarenta mil millones distribuidos por una administración ineficaz podrían producir el efecto opuesto. Las demoras, el favoritismo o las sospechas de corrupción alimentarían precisamente el discurso que el programa busca debilitar. Así que la cuestión no es sólo si los donantes podrían recaudar 40 mil millones de dólares. Se trata de si el Estado puede transformar esta suma en servicios rápidos, visibles y equitativos.

El texto publicado porAl Akhbarparece consciente de este riesgo ya que hace la gobernanza digital y la trazabilidad de pasar elementos centrales. Sin embargo, los archivos fuente no proporcionan detalles operativos sobre cómo se organizarían licitaciones, controles, selección de beneficiarios o distribución entre las autoridades centrales y locales.

Esta ausencia impide que se concluya la viabilidad administrativa del programa.

¿Podemos competir con una organización política con servicios públicos?

La apuesta más importante del documento en última instancia no es financiera. Es sociológico.

Consiste en considerar que una parte sustancial de la relación entre Hezbollah y su entorno se basa en funciones concretas. Si una familia obtiene reconstrucción, seguridad, atención, empleo y compensación del Estado, necesitará estructuras menos paralelas. Si un municipio recibe los medios para prestar sus servicios directamente, necesitará menos intermediario político. Si una clase media recupera el acceso a sus depósitos y una economía funcional, sus prioridades pueden cambiar.

Esta lógica explica la división en capas. Evita considerar a la comunidad chiita como un todo políticamente homogéneo. El documento publicado porAl Akhbarpor el contrario, distingue a los desplazados internos, las clases medias, los actores locales, las redes sociales, los dirigentes políticos y el núcleo militar.

Esta distinción es una de las partes más estructuradas del proyecto. Significa que el programa no se basa en la conversión ideológica colectiva. Implica diferentes reacciones según intereses y posiciones sociales.

Pero el razonamiento cumple un límite importante que figura en el documento mismo. Hezbollah no sólo se presenta como proveedor de servicios. El texto reconoce el papel de identidad, dignidad, protección y memoria. Estas dimensiones no pueden ser reemplazadas mecánicamente por un servicio administrativo.

Una carretera reconstruida puede cambiar la proporción de un residente al estado. No es necesariamente suficiente cambiar una identidad política construida durante varias décadas. La compensación puede reducir la dependencia material. No borra automáticamente un diseño de seguridad o memoria colectiva.

Por lo tanto, el programa debe tener éxito por dos motivos diferentes: mejorar materialmente la vida y convencer de que esta mejora será sostenible.

Seguridad como parte indispensable del dispositivo

El documento publicado porAl Akhbarno reduce la cuestión a los beneficios sociales. Proporciona un marco de seguridad con Israel, el regreso del Estado al Sur y el despliegue del ejército libanés con capacidades reales.

Esta dimensión es decisiva. Un estado puede reconstruir una casa. Si no puede impedir su destrucción unos meses después, la reconstrucción no produce la confianza buscada.

El proyecto vincula a Hezbollah con la seguridad fronteriza. Prevé salvaguardias para hacer frente a la amenaza y el retiro israelíes. Por consiguiente, la reconstrucción económica no tiene por objeto sustituir totalmente la seguridad. Depende de éste.

Esto también hace que el proyecto sea mucho más complejo que su sobre de 40 mil millones. El éxito no sólo dependería de Washington o de donantes. Consistiría en compromisos libaneses, arquitectura de seguridad, desarrollos sobre el terreno y un marco para que el ejército cumpla las funciones que le asigna el programa.

En otras palabras, los miles de millones sólo pueden producir su efecto político si las condiciones militares les permiten producir un efecto material duradero.

Una estrategia americana también orientada hacia Irán

El documento asignadoAl Akhbarel Consejo de Seguridad Nacional no presenta el programa como una política relativa al Líbano únicamente. Forma parte de una estrategia más amplia hacia Irán.

El razonamiento es explícito: Hezbollah es una de las mayores inversiones regionales de Teherán. Por consiguiente, la reducción de su influencia mediante el fortalecimiento del Estado libanés permitiría alcanzar la estructura regional iraní sin recurrir únicamente a la guerra.

El documento incluso compara los costos. Una confrontación prolongada entre Estados Unidos e Irán podría, según su argumento, costar cientos de miles de millones, si no más, sin resultados garantizados. En comparación, el programa libanés costaría 40.000 millones de dólares durante cinco años, distribuido entre varios donantes.

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El texto también presenta esta política como resultado que podría lograrse durante una presidencia americana. Por consiguiente, la reconstrucción, el marco de seguridad y el debilitamiento de un aliado regional del Irán se agruparían en un proyecto.

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Esta formulación revela una ambigüedad significativa. El programa se presenta como reconstrucción del Estado libanés. Pero su justificación estratégica es también americana y regional. Ambos objetivos se pueden unir, pero no son idénticos.

Rebuilding a State requires that its institutions define their priorities according to national needs. Utilizar la reconstrucción como instrumento para modificar una relación de poder regional introduce otra lógica. Por consiguiente, el éxito del programa dependerá también de la capacidad de evitar que la ayuda se perciba únicamente como una operación política dirigida contra una comunidad o un partido.

El documento parece anticipar este riesgo cuando insiste en beneficios directos para la población chiíta. Sin embargo, esta orientación puede convertirse en una pregunta: ¿puede un programa presentado como enfoque nacional una comunidad sin generar nuevas tensiones en un país organizado alrededor de los equilibrios comunitarios sensibles?

Las fuentes proporcionadas no responden a esta pregunta.

El problema del tiempo

El programa prevé un período intensivo de dos a cinco años. Sin embargo, el sistema que busca competir se describe en el documento como resultado de más de cuarenta años.

Esta asimetría es probablemente su dificultad más importante.

Construir un edificio puede tardar unos meses. La construcción de una institución creíble lleva más tiempo. La construcción de una relación de confianza entre una población y esta institución puede tardar aún más.

El documento lo reconoce en parte. Afirma que cuatro décadas de construcción de un sistema de dependencia no pueden ser canceladas durante la noche. Más bien, su ambición sería crear gradualmente una realidad competitiva, comunidad tras comunidad y servicio después del servicio.

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Esto cambia profundamente el significado de los 40 mil millones. La suma no sería el precio del desarme. Financiaría una competencia institucional.

En esta competencia, el criterio decisivo no sería la cantidad anunciada, sino la experiencia diaria. Una administración funcional, un subsidio real pagado, una escuela accesible, un municipio capaz de actuar y una casa reconstruida tendría más valor político que una promesa de varios miles de millones.

Por el contrario, un anuncio espectacular sin resultados visibles podría reforzar aquellos con los que el programa busca competir.

El estado como una apuesta real

La revelación publicada por Al Akhbar el 29 de septiembre de 2026 sitúa el debate mucho más allá del desarme. El documento que asigna al Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos plantea una cuestión más profunda: ¿se puede tratar el problema de Hezbolá sin abordar simultáneamente el problema del estado libanés?

La respuesta propuesta por el texto es claramente negativa. Considera que es poco probable que tenga éxito un desarme llamado a favor de un Estado débil que no pueda proporcionar seguridad, servicios y reconstrucción. Pero también evita la idea de esperar que el Estado se vuelva plenamente funcional antes de abordar la cuestión de las armas. Ambos procesos deben continuar en paralelo. La reconstrucción del Estado crearía las condiciones políticas para reducir gradualmente la posición del proyecto armado. Al mismo tiempo, esta reducción fortalecería la autoridad de las instituciones públicas.

Esta lógica es el núcleo del programa descrito por Al Akhbar. Se basa en una simple idea: la fuerza de Hezbolá no es solamente militar. También provendría de un sistema de protección, servicios, empleo, asistencia social y representación política construido durante varios decenios. Por lo tanto, una estrategia sólo para armas carecería de una parte esencial del problema.

El documento afirma que Irán y Hezbollah han construido durante más de cuarenta años una combinación de protección, asistencia social, identidad, empleo, servicios y un sentido de seguridad. Esta arquitectura habría florecido en paralelo con una creencia generalizada en las regiones afectadas: el Estado libanés sería demasiado débil para proteger a la población de manera sostenible o satisfacer sus necesidades.

Por consiguiente, el programa descrito por Al Akhbar tiene la intención de actuar sobre esta relación entre la población y las instituciones. El objetivo no sería convencer primero al liderazgo militar de Hezbollah. El objetivo sería aumentar progresivamente la presencia del Estado en zonas donde el partido tenga una función social, económica o de seguridad.

Esta distinción es esencial. La apuesta es menos sobre conversión ideológica que sobre cambiar relaciones de dependencia.

Seis círculos alrededor de Hezbollah

El documento publicado por Al Akhbar va mucho en esta dirección. Derriba el ambiente de Hezbolá en seis capas distintas. Cada uno debe recibir una respuesta diferente.

La primera consiste en comunidades agotadas por la guerra y familias desplazadas. Para ellos, la necesidad inmediata es concreta: encontrar vivienda, volver a las aldeas, recibir compensación y recibir un mínimo de seguridad. El programa considera que la dependencia de Hezbolá podría disminuir si el propio Estado asumió esas funciones.

La segunda capa se refiere a una clase media chiita descrita como pragmática. Incluiría profesionales, emprendedores y maestros que no estarían necesariamente vinculados a Hezbollah a través de la adhesión ideológica. Algunas de estas categorías han sufrido la crisis bancaria, la pérdida de depósitos, la contracción de la actividad económica y la pérdida de oportunidades profesionales.

Para esta población, la respuesta propuesta no es segura. Sería económico. El documento se centra en abordar la cuestión de los depósitos, reiniciar la economía y la modernización digital de la administración.

Una tercera categoría incluye actores locales y municipios. El razonamiento sigue siendo diferente. Según el texto publicado por Al Akhbar, estos actores tienden a trabajar con la estructura capaz de proporcionar los servicios necesarios a su territorio. Si el Estado consigue financiar la reconstrucción y proporcionar servicios visibles de nuevo, su relación con los diversos centros de poder podría evolucionar.

La cuarta capa se refiere a escuelas, clínicas, organizaciones benéficas y redes de servicios sociales. Aquí, el documento no recomienda su destrucción. Por el contrario, prevé su integración, su regulación y la creación de una oferta pública que pueda competir con su desempeño.

La quinta capa es política. El razonamiento se basa en los mecanismos de clientela, financiación e influencia electoral. Si la estructura que distribuye los cambios de recursos, también pueden cambiar algunos comportamientos políticos.

Finalmente, la sexta capa consiste en el núcleo ideológico, militar y de seguridad. El documento no parece creer que sea posible convencer a esta categoría por los mismos instrumentos. Más bien, habla de la neutralización gradual de su influencia reduciendo la dependencia del entorno circundante.

Esta división revela la naturaleza del proyecto. No es simplemente un programa de reconstrucción. La reconstrucción se convierte en una herramienta para transformar la relación de poder interior.

Cuarenta millones de dólares en comparación con 40 años de inversión

Aquí es donde la cifra de $40 mil millones tiene sentido. No es sólo una estimación de la destrucción o las necesidades materiales del Líbano. En el documento publicado por Al Akhbar el 29 de septiembre de 2026, esta suma se presenta como respuesta a la escala de inversiones iraníes acumulada desde el decenio de 1980.

Al Akhbar reproduce así un cuadro atribuido a los autores del documento. El informe presenta estimaciones bajas y altas de la financiación de Irán a Hezbollah en diferentes momentos.

Para la fase de construcción de 1990 a 2005, las estimaciones oscilan entre 2.400 millones y 4.000 millones de dólares. Para la reconstrucción de 2006, sería entre 1.200 millones y 2.000 millones. Entre 2006 y 2009, el rango fue de 800 millones a 1.200 millones. Para el período 2010-2017, alcanzó entre 2.4 y 4.400 millones.

En el cuadro se examinan entre 600 millones de dólares y 1.200 millones de dólares para 2018-2020, entre 1,5 y 2.400 millones para 2021-2023, y entre 1.600 y 2.400 millones para 2024-2025. Para 2026, en el documento se estima la financiación en curso entre 500 millones de dólares y 800 millones de dólares.

Sin embargo, estas cifras deben manejarse con cautela. Pertenecen al documento publicado por Al Akhbar y no son compilados independientemente por los otros archivos fuente. Por consiguiente, son las hipótesis financieras sobre las que los autores del programa construyen su razonamiento.

El texto añade que esas estimaciones no incluirían necesariamente el valor de las armas, la infraestructura, los centros de capacitación, la asistencia de inteligencia o algunas fuentes de ingresos específicas de Hezbollah.

Es precisamente por eso que los autores presentaron la cifra de $40 mil millones. Su razonamiento es psicológico y contable. Para producir un cambio visible, el programa debe ser lo suficientemente grande como para ser percibido como una ruptura.

Por lo tanto, el dinero no estaría destinado exclusivamente a reconstruir edificios. Debe demostrar que el Estado puede lograr lo que sus ciudadanos anteriormente considerados imposibles.

La batalla de los servicios públicos

Esta dimensión nos permite entender por qué el documento pone tanto énfasis en la visibilidad de las inversiones. Un camino reconstruido, una casa compensada, una escuela funcional o un servicio administrativo eficiente tienen una función política aquí.

El programa busca crear competencia institucional.

Esta idea, sin embargo, tiene una dificultad importante. Gastar $40 mil millones no es suficiente para crear un estado creíble. Sin embargo, los fondos deben llegar a sus destinatarios y su uso debe considerarse justo.

El documento parece consciente de esta debilidad. Por consiguiente, destaca la gobernanza digital, la trazabilidad de los gastos y la reducción del número de intermediarios.

El objetivo declarado sería que cada dólar gastado en reconstrucción pudiera ser supervisado. Este requisito aborda directamente el problema de la confianza en la administración libanesa. Un programa presentado como alternativa a las redes de Hezbollah perdería gran parte de su alcance si fuera para alimentar nuevas redes de clientes.

La apuesta entonces se vuelve mucho más exigente que simplemente recaudar fondos.

Las aldeas deben reconstruirse al reformar los mecanismos estatales. Debe proporcionarse una indemnización oportuna al controlar los gastos. El ejército debe fortalecerse mientras se deben restablecer los servicios públicos. Por último, las poblaciones devastadas por la guerra deben estar convencidas de que las nuevas estructuras funcionarán de manera sostenible.

Esta es una tarea considerable.

El Sur en el centro del sistema

El sur del Líbano naturalmente ocupa un lugar central en esta arquitectura. La destrucción y el desplazamiento crean una emergencia inmediata. Pero también crean una competencia entre varios modelos de reconstrucción.

En el razonamiento del papel de Al Akhbar, la reconstrucción debe comenzar con las poblaciones más directamente afectadas. El Estado debe permitir la devolución, reconstruir la vivienda, proporcionar seguridad y pagar una indemnización.

La elección no es neutral. El documento considera específicamente que las comunidades afectadas son la primera capa que puede alterar su relación con Hezbollah si aparece una alternativa pública creíble.

Sin embargo, este enfoque tiene una contradicción potencial. Para reconstruir de manera sostenible, necesitamos estabilización de seguridad. Esta estabilización depende en sí misma del arreglo de la cuestión de las armas, la retirada israelí y las garantías fronterizas.

Por consiguiente, el programa vincula los problemas que no pueden abordarse por separado.

El regreso de los habitantes depende de la seguridad. La seguridad depende de los arreglos militares. Los arreglos militares están vinculados a Hezbollah. La cuestión de Hezbollah está vinculada a Irán. Por último, la financiación internacional para la reconstrucción depende de las decisiones políticas adoptadas fuera del Líbano.

El círculo es difícil de romper.

Seguridad como condición para la reconstrucción

El documento no reduce la protección de las personas a una cuestión social. Cree que una alternativa a la función de seguridad reclamada por Hezbollah requiere un despliegue creíble del ejército libanés.

Según el texto, esta presencia debe ir acompañada de un marco de seguridad y salvaguardias estadounidenses. En el documento también se considera que la amenaza israelí debe abordarse mediante un mecanismo fronterizo aplicable y garantías de retirada.

Esto es esencial para comprender la coherencia interna del proyecto. Reconoce implícitamente que una política de simplemente pedir a la gente del Sur que abandone el modelo de protección existente no funcionaría si no hubiera otra protección que reemplazarlo.

En otras palabras, el programa no se basa únicamente en escuelas, indemnizaciones o empleo. También implica una transformación del entorno seguro.

Probablemente sea su parte más difícil.

Los servicios pueden financiarse. La infraestructura se puede reconstruir. Los procedimientos administrativos pueden digitalizarse. Por otra parte, la seguridad duradera en el Sur requiere compromisos políticos y militares mucho más complejos.

Factor de tiempo

El documento publicado por Al Akhbar no describe su programa como una operación rápida. Evoca una arquitectura extendida durante varios años, con una fase de trabajo intensiva entre dos y cinco años.

La suma de 40.000 millones de dólares también se distribuirá durante varios años y entre varios donantes.

Esto representa, a lo largo de cinco años, un promedio teórico de 8.000 millones de dólares anuales. Pero este promedio no dice nada sobre la distribución real de los gastos. La reconstrucción masiva probablemente requeriría importantes desembolsos al comienzo del programa. Otras inversiones, incluidas las inversiones institucionales, podrían extenderse aún más.

La dificultad radica principalmente en la brecha entre el tiempo político y el tiempo de reconstrucción.

Una familia cuya casa fue destruida no tiene razón durante cinco años. Una empresa que ha perdido su negocio no puede esperar necesariamente la restauración completa de las instituciones. Un municipio debe proporcionar sus servicios inmediatamente.

Por el contrario, la reconstrucción de una administración creíble lleva tiempo.

Por lo tanto, el éxito del proyecto dependerá de su capacidad para obtener resultados visibles rápidamente sin sacrificar las reformas a largo plazo.

Hezbollah enfrenta una competencia diferente

La lógica del supuesto programa de Estados Unidos es precisamente mover el terreno de la confrontación.

En lugar de oponerse directamente a una fuerza militar a otra, busca oponerse a un sistema de servicios públicos a un sistema de dependencias sociales y políticas.

Así pues, el documento plantea una cuestión, según sus autores, destinada a imponerse gradualmente en el entorno de Hezbolá: ¿la resistencia armada sigue protegiendo a la comunidad, o ahora es un obstáculo para la reconstrucción, la seguridad y el regreso del Estado?

Esta formulación muestra que el proyecto no es políticamente neutral. La reconstrucción se utilizaría para provocar cuestionamientos dentro de la base social del partido.

Pero no hay nada en los archivos fuente para decir que esta estrategia realmente produciría el resultado deseado.

Una relación política construida durante varias décadas no es simplemente un intercambio entre servicios y lealtad. Los factores de identidad, familia, territoriales, religiosos y de seguridad están presentes en el diagnóstico del documento. El hecho de que éste los reconozca también muestra los límites de una lectura puramente financiera.

Cuarenta mil millones de dólares pueden financiar infraestructura. No cambian automáticamente una identidad política.

La ecuación económica sigue siendo inmensa

El número en sí hace otra pregunta: ¿quién pagaría?

Según el documento presentado por Al Akhbar, la financiación se distribuiría entre varios donantes a lo largo de cinco años. Por lo tanto, los Estados Unidos no soportarían los 40 mil millones de dólares solos.

El texto también intenta presentar esta cantidad como relativamente limitada en comparación con el costo potencial de una guerra prolongada entre Estados Unidos e Irán. En su razonamiento, invertir en el Líbano sería más barato que un enfrentamiento militar, cuyo resultado sería incierto.

Esta comparación de nuevo revela la naturaleza estratégica del programa. Los 40 mil millones de dólares no se consideran ayuda humanitaria convencional. Se presentan como una inversión geopolítica diseñada para debilitar lo que los autores consideran una de las principales inversiones regionales de Irán.

Por consiguiente, el éxito se evaluará de acuerdo con dos criterios diferentes.

Para el Líbano, dependería de la reconstrucción y el funcionamiento del Estado.

Para Washington, según la lógica atribuida al documento, también dependería del debilitamiento de la influencia iraní.

Estos objetivos pueden alcanzarse. Sin embargo, no son necesariamente idénticos.

Credibilidad ante los miles de millones

Tal vez aquí está la debilidad principal del dispositivo descrito por Al Akhbar.

El programa supone que el Estado puede convertirse en una alternativa. Pero para convertirse en esta alternativa, primero debe convencer que podrá cumplir con sus compromisos.

Sin embargo, el propio documento basa gran parte de su diagnóstico en la debilidad histórica de las instituciones libanesas.

Así que la pregunta no es sólo si $40 mil millones es suficiente. Pregunta qué institución podrá administrarlas sin reproducir los mecanismos que el programa pretende combatir.

Una reconstrucción opaca fortalecería los intermediarios. Una distribución considerada discriminatoria podría aumentar las divisiones. Los proyectos interrumpidos por falta de financiación podrían exacerbar la desconfianza. Por último, los compromisos internacionales incumplidos debilitarían aún más la credibilidad del Estado.

Para funcionar, el programa necesitaría resultados muy rápidos y una arquitectura institucional excepcionalmente sólida.

También debe evitar dar la impresión de que la ayuda al pueblo del Sur está condicionada a un cambio previo en su comportamiento político. El propio documento subraya la necesidad de presentar a los habitantes del Sur no como una comunidad derrotada, sino como un componente fundador del Estado libanés para ser restaurado.

Este matiz es fundamental.

Una apuesta Al Akhbar aún no ha confirmado

Por último, sigue siendo indispensable una distinción. Al Akhbar afirma, en su edición del 29 de septiembre de 2026, que obtuvo el documento y afirma que estaba preparado para su presentación a Donald Trump.

Esto no significa, únicamente sobre la base de los archivos disponibles, que todo el programa de $40 mil millones ha sido adoptado formalmente, financiado o comprometido.

Esta diferencia entre los proyectos estratégicos y de política debe permanecer en el centro de la lectura.

Sin embargo, el documento es importante porque revela el razonamiento que Al Akhbar atribuye a sus autores. Ya no está buscando sólo una respuesta militar a Hezbollah. Prevé una competencia mucho más larga sobre el estado, los servicios, la reconstrucción, la protección y la confianza.

Con esto en mente, la apuesta real no cubre en última instancia los $40 mil millones o incluso el desarme solo.

Se centra en la capacidad del Estado libanés de volver a su presencia para que sus ciudadanos ya no necesiten buscar en otro lugar las funciones que se supone que deben desempeñar.

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