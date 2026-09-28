Israel prepara la guerra bajo el mar: por qué P-8 Poseidon ahora está interesado en su marina

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La armada israelí está considerando un cambio significativo en sus capacidades navales. Its commander, Eyal Harel, reportedly recently met with a senior Boeing officer to examine the acquisition of P-8 Poseidon, American aircraft specialized in maritime surveillance and anti-submarine war. La propuesta sería examinada seriamente por el Ministerio de Defensa israelí y podría incorporarse al plan estratégico de la Marina para la próxima década.

Detrás de este proyecto de adquisición aparece una transformación más profunda. La seguridad marítima israelí ya no se limita a enfoques inmediatos de sus costas mediterráneas. El espacio supervisado se está ampliando hacia el Mar Rojo, ya que la guerra regional aumenta la importancia de las rutas marítimas, la infraestructura energética y las amenazas que pueden evolucionar por debajo de la superficie. El interés en Poseidon sugiere así una disposición a tener una capacidad de vigilancia mucho más amplia, capaz de buscar y rastrear buques a largas distancias en lugar de depender únicamente de buques y medios costeros.

Sin embargo, el proyecto debe reposicionarse a su nivel adecuado. Se estudia, aún no presentado como una adquisición definitiva. Sobre todo, la información disponible no identifica una amenaza subacuática específica que desencadenaría esta reflexión. El interés reside en otros lugares: Israel parece querer adaptar su armada a un entorno donde el control de la superficie ya no es suficiente y donde el espacio submarino se está convirtiendo en un elemento creciente de la competencia regional.

Desde la costa israelí hasta un teatro marítimo mucho más grande

Durante mucho tiempo, las principales preocupaciones marítimas israelíes podrían considerarse desde el Mediterráneo oriental: protección costera, defensa portuaria, vigilancia de los enfoques marítimos y seguridad de la infraestructura estratégica. Esta geografía sigue siendo esencial, pero ya no es suficiente para describir el teatro actual. El Mar Rojo, los pasajes que unen las diferentes áreas marítimas y la extensión de los enfrentamientos regionales ahora obligan a los funcionarios a razonar por distancias mucho mayores.

Este desarrollo aparece en un momento en que las rutas marítimas se han convertido en instrumentos de presión estratégica. La confrontación con Irán ha colocado al Estrecho de Ormuz en el centro de la economía mundial. Más al sudoeste, Bab al-Mandab y el Mar Rojo siguen expuestos directamente a las consecuencias del conflicto yemení y las capacidades militares de Houthis. Por consiguiente, las mismas crisis que afectan al petróleo y el transporte comercial también afectan a las necesidades de los marinos regionales.

Para Israel, esta expansión del teatro crea una simple dificultad operacional: un buque de guerra no puede estar en todas partes. Una fragata o corvette monitorea efectivamente un área, pero su velocidad y radio de acción imponen límites. Un avión de patrullaje marítimo puede cubrir rápidamente zonas mucho más grandes, inspeccionar varias zonas durante la misma misión y transmitir su información a otras unidades.

Es precisamente este cambio de escala que representa P-8 Poseidon.

Poseidon no es solo un avión de vigilancia

El P-8 está diseñado a partir de una plataforma derivada del Boeing 737, pero su misión no es la de un avión comercial. Pertenece a la categoría de aviones de patrullaje marítimo, cuyo papel es vigilar grandes zonas marinas y, dependiendo de la configuración y la misión, buscar buques de superficie o submarinos.

Esta distinción es esencial para comprender el interés israelí. Los radares costeros, drones o aviones convencionales de vigilancia pueden observar una parte significativa de la actividad superficial. La investigación subacuática responde a otra lógica. La ventaja de un submarino es precisamente su discreción. Identificarlo requiere combinar diferentes sensores y seguir pistas que pueden ser incompletas.

Un avión especializado permite la rápida extensión del área de búsqueda. Puede llegar a un área remota antes de un edificio de superficie y ayudar a construir una imagen marítima más grande. Esta capacidad se vuelve más valiosa cuando las zonas que deben ser supervisadas ya no se limitan a las decenas de kilómetros alrededor de la costa nacional.

Por lo tanto, el interés de Poseidon indica que la reflexión israelí es menor en la adquisición de un nuevo avión que en la creación de una nueva capa de vigilancia marítima. La aeronave formaría parte de una red integrada por ya existentes capacidades de navegación, aviación, inteligencia y detección.

¿Por qué la guerra antisubmarina cambia la naturaleza de un marino

La presencia de una amenaza subacuática transforma profundamente la computación naval. En la superficie, un edificio generalmente se puede detectar remotamente por varios medios. Bajo el agua, la situación es diferente. La incertidumbre sobre la posición de un submarino a veces es suficiente para cambiar el comportamiento de toda una flota.

Aquí radica el efecto estratégico de la guerra submarina. No es necesario que un submarino ataque para producir una consecuencia. La posibilidad de su presencia puede obligar al adversario a movilizar buques, aeronaves y sensores para asegurar un área. Puede frenar las operaciones e imponer precauciones adicionales en torno a infraestructuras sensibles.

Tener un avión de patrullaje marítimo especializado reduce algo de esta incertidumbre. Obviamente no hace que el espacio marítimo sea transparente. La guerra antisubmarina sigue siendo una de las misiones más complejas de las fuerzas navales. Pero permite multiplicar los medios disponibles para buscar, identificar y monitorear actividades sospechosas.

Para Israel, la cuestión podría ser particularmente importante si su estrategia marítima continúa ampliando geográficamente. Un marino centrado esencialmente en la defensa costera no tiene las mismas necesidades que una fuerza que debe seguir la evolución de varios teatros conectados.

El Mediterráneo ya no es un espacio secundario para la energía

La transformación del paisaje energético también ha aumentado el valor estratégico del mar. La infraestructura offshore ha añadido nuevos activos a puertos y vías fluviales para proteger. Una instalación de energía offshore no puede ser defendida exactamente como una infraestructura terrestre. Está aislada, visible y depende de redes marítimas y técnicas que se extienden más allá de su perímetro inmediato.

En tal entorno, la vigilancia debe comenzar mucho antes de que una amenaza llegue a la propia infraestructura. El objetivo es entender la actividad marítima en un área lo suficientemente grande para detectar anomalías y tener tiempo para responder.

La posible adquisición de una gran capacidad de patrulla marítima encajaría lógicamente en este enfoque. Sería posible vincular la defensa de la infraestructura con la vigilancia regional en lugar de proteger la proximidad.

Sin embargo, la información disponible no indica que la protección energética sea la motivación decisiva para el proyecto Poseidón. Es parte del contexto estratégico en el que la evolución de la vigilancia marítima está cobrando más valor. El mismo dispositivo puede responder a varias misiones, lo que explica precisamente el interés de una plataforma versátil en una región donde las amenazas están cambiando rápidamente.

El Mar Rojo obliga a Israel a mirar mucho más

La otra transformación importante es hacia el sur. El Mar Rojo se ha convertido en un teatro de confrontación por derecho propio. Los Houthis demostraron su capacidad de interrumpir la navegación y hacer de la seguridad marítima un instrumento de guerra regional. Los combates en Yemen, las tensiones en torno a Bab al-Mandab y la importancia del comercio por la carretera han cambiado las prioridades militares mucho más allá del Yemen.

Para Israel, la dificultad es geográfica. El monitoreo del Mar Rojo implica distancias significativas y una configuración diferente de la del Mediterráneo. Un dispositivo construido exclusivamente alrededor de la defensa costera se hace menos adecuado cuando los eventos a varios cientos de kilómetros pueden tener un impacto directo en la seguridad nacional o en las carreteras comerciales.

Un avión de patrulla de largo alcance responde precisamente a esta limitación. Permite el rápido movimiento de capacidades de vigilancia entre varias áreas y la vigilancia del desarrollo de un teatro sin mantener permanentemente un gran número de barcos.

Por lo tanto, el proyecto de compra sugiere una evolución doctrinal: Israel parece reflexionar sobre su seguridad marítima como continuum regional. El Mediterráneo oriental y el Mar Rojo ya no serían dos espacios casi separados, sino dos partes del mismo entorno estratégico.

Irán sigue siendo el trasfondo de esta transformación

Imposible entender esta evolución sin ponerla de nuevo en confrontación con Irán. Teherán y Washington negocian manteniendo una fuerte presión militar y económica. El Estrecho de Ormuz sigue siendo una palanca central de este enfrentamiento, mientras que los aliados y socios de Irán extienden el alcance de los riesgos en varios frentes.

Por lo tanto, para Israel, la cuestión marítima no puede separarse de la estrategia regional iraní. Pero debemos evitar la extrapolación de que la información disponible no permite: no hay evidencia de que el proyecto P-8 responda a la aparición de un submarino iraní particular o a una amenaza específica recientemente detectada.

La lógica parece más estructural. Cuando la rivalidad con un poder regional es a largo plazo, el personal prepara sus capacidades para varios escenarios en lugar de para un solo incidente. La próxima década cuenta más que la próxima semana.

Además, esto hace que la posible inclusión de Poseidón en el plan estratégico de la Marina para los próximos años sea significativa. Israel no sólo buscaría una respuesta urgente a la crisis actual. Prepararía un instrumento para seguir funcionando mucho después de él.

Un encuentro con Boeing que revela la etapa de reflexión

La reunión entre Eyal Harel y un gerente superior de Boeing nos permite situar el proyecto en una etapa ya más avanzada que simplemente reflexión abstracta. El Comandante de la Marina está mirando una plataforma existente y las posibilidades que ofrecería. Una fuente del Ministerio de Defensa israelí describió la propuesta como un estudio serio.

Esto no significa que una orden sea inminente. Los principales programas militares toman varias etapas: definición de necesidad, evaluación operacional, arbitraje presupuestario, negociaciones con el proveedor y, cuando se trata de equipo estadounidense, procedimientos políticos y administrativos apropiados.

La cuestión del costo será necesariamente importante. Un avión de patrullaje marítimo no se limita al precio de compra de la aeronave. Es necesario capacitar a la tripulación, mantener flotas, integrar sistemas en las redes existentes y construir una doctrina de empleo. Una flota pequeña y mal integrada puede llegar a ser cara sin producir toda la ventaja esperada.

Por consiguiente, Israel tendrá que determinar si la necesidad justifica la creación de una capacidad naval sostenible o si otros medios pueden cumplir parte de las misiones a un costo inferior.

La elección americana también fortalecería la integración militar

El origen americano de la plataforma también tiene una dimensión estratégica. Israel ya utiliza muchos equipos estadounidenses y mantiene una estrecha cooperación militar con las fuerzas de los Estados Unidos. La adquisición de un dispositivo utilizado en dispositivos marítimos estadounidenses podría facilitar ciertas formas de interoperabilidad, aunque las modalidades precisas dependerán de los sistemas elegidos.

Esta dimensión cuenta en un teatro donde los propios Estados Unidos mantienen una presencia naval y aérea significativa. La vigilancia marítima no termina en las fronteras nacionales. La información recopilada por varias plataformas puede ganar más valor cuando contribuye a una imagen operacional común.

Por lo tanto, la elección del P-8 podría alcanzar dos objetivos complementarios: fortalecer una capacidad israelí limpia e integrarla en un entorno tecnológico ya estructurado en todos los Estados Unidos.

De nuevo, esta posibilidad no debe transformarse en una decisión adquirida. Pero la reunión con Boeing y el estudio del proyecto muestran que la reflexión no se trata de un concepto teórico de la patrulla marítima. Cubre una plataforma específica, ya asociada a una doctrina militar y un ecosistema existente.

Una nueva carrera para sensores en lugar de misiles

El interés en Poseidon finalmente revela una evolución más general de la guerra moderna. El poder militar ya no depende únicamente del número de misiles, buques o aviones de combate. Cada vez depende más de la capacidad de saber lo que pasa antes del oponente.

Detectar, identificar, rastrear y transmitir información entonces hace posible utilizar otros medios militares con mayor eficacia. En el campo marítimo, esta lógica es particularmente importante porque los espacios son grandes y los objetivos pueden ser difíciles de localizar.

Por lo tanto, un avión de patrullaje marítimo es ante todo una herramienta para el conocimiento del teatro. Su interés reside tanto en lo que ve como en lo que posiblemente podría comprometerse.

Esta lógica explica por qué la extensión geográfica del teatro israelí aumenta el valor de este tipo de plataforma. Cuanto mayor sea el área a ser monitorizada, más crítica será la capacidad de mover sensores rápidamente.

El submarino como arma de incertidumbre

La cuestión submarina da a esta transformación su dimensión más estratégica. Se puede seguir un oponente visible. Un oponente cuya posición es desconocida requiere que supervise muchos lugares a la vez. Precisamente esta incertidumbre hace que la guerra antisubmarina sea cara y exigente.

En una región donde la infraestructura energética, las rutas comerciales y las fuerzas navales son cada vez más importantes, reduciendo esta incertidumbre se convierte en un objetivo en sí mismo. Poseidon es de interés para Israel porque ofrece una posible respuesta regional a este problema.

El proyecto también muestra que el personal ya está pensando más allá de la actual guerra. Las crisis de Ormuz, el Mar Rojo o Yemen pueden terminar o cambiar de forma. Las capacidades militares construidas hoy permanecerán durante décadas.

Por ello, la posible decisión será más importante que una compra adicional en un catálogo de armas. It would indicate that the Israeli Navy now considers long-range underwater surveillance to be a sufficiently important mission to warrant a specialized capacity.

De la defensa costera a la vigilancia regional

Si el programa tiene éxito, la transformación más importante no será por tanto tecnológica sino geográfica. Israel tendría una herramienta para que su armada pueda verse mucho más allá de sus propias costas y contribuir a la vigilancia desde el Mediterráneo oriental hasta teatros más distantes.

Esto refleja la transformación de la propia guerra regional. Los frentes ya no están perfectamente separados. Un ataque en Yemen puede afectar la navegación en el Mar Rojo. Una crisis con Irán puede interrumpir los precios de Ormuz y energía mundial. Una infraestructura situada en el Mediterráneo puede convertirse en un objetivo estratégico en un enfrentamiento que ha comenzado en otras partes.

Por lo tanto, la respuesta militar es vincular los teatros tan estrechamente como las crisis ya las conectan.

El P-8 Poseidon no cambiaría el equilibrio naval sólo del Medio Oriente. Sin embargo, su posible adquisición apuntaría a algo más duradero: Israel ya no sólo piensa en proteger su costa. Prepara una arquitectura capaz de vigilar un espacio marítimo regional en el que la amenaza más importante podría ser precisamente la que aún no se ve.

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