Banco del Líbano: once personas, dos empresas y 70 millones de dólares en el corazón de una nueva ofensiva en los viejos circuitos financieros

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La decisión no es sólo sobre cuentas bancarias. Se extiende a activos, activos y cajas de seguridad que tienen directa o indirectamente las personas y empresas interesadas. La Comisión Especial de Investigación del Banco del Líbano ha colocado a 11 personas y dos empresas bajo medidas de protección, al tiempo que levanta el secreto bancario. Entre los nombres figuran el ex gobernador Riad Salamé, su hermano Raja Salamé y su ex asistente Marianne Hoayek. Dos empresas también aparecen en el centro del esquema: Investment V Limited y la compañía de intercambio Citex. Detrás de esta lista, sin embargo, hay varios archivos separados, que sería engañoso presentar como un caso.

La medida llega en un momento en que el Gobernador del Banco del Líbano, Karim Suaid, ha emprendido una estrategia más amplia para recuperar dinero que el banco central considera desviar, utilizar indebidamente o transferir irregularmente. El principio es buscar activos tanto en el Líbano como en el extranjero, y luego recuperar fondos que puedan regresar al Banco del Líbano. Por lo tanto, el propósito declarado supera el castigo de los sospechosos únicamente: las sumas recuperadas deben contribuir al restablecimiento de los recursos necesarios para resolver los derechos de los depositantes. Pero el alcance de la decisión requiere una distinción esencial. Liberar una cuenta o prohibir una caja fuerte no es una condena. Se trata de medidas cautelares adoptadas en el contexto de los registros financieros y judiciales cuyas responsabilidades aún deben establecerse de conformidad con los procedimientos aplicables.

Once personas y dos empresas: una medida mucho más amplia que una simple congelación de cuentas

La decisión de la Comisión Especial de Investigación abarca once personas naturales y dos personas jurídicas. Ordena la congelación de cuentas y activos y la prohibición de la enajenación de activos y cajas de seguridad que posean directa o indirectamente. También se levanta el secreto bancario. Esta última disposición es particularmente importante ya que permite a las autoridades competentes supervisar los movimientos financieros y buscar vínculos entre cuentas, beneficiarios, empresas y transacciones que no serían inmediatamente visibles desde el único titular nominal.

La lista incluye a Riad Salamé, Raja Salamé y Marianne Hoayek, pero también a varias personas cuyos nombres ya se han asociado con investigaciones financieras o medidas extranjeras. Hassan Ahmad Mokalled, André Machentaf y Bachir Mansour aparecen en particular dentro del alcance de la decisión. Citex, una compañía de divisas, es también una de las dos empresas involucradas, junto con Investment V Limited. Otros nombres están vinculados a registros financieros que datan del período en que Riad Salamé fue jefe del banco central.

Sin embargo, debe evitarse un atajo importante. El hecho de que todas estas personas estén en la misma decisión no significa que sean sospechosas de las mismas transacciones, por las mismas cantidades o en el mismo caso. Por el contrario, la información disponible muestra varias ramas. La inversión V se asocia con un procedimiento que implica aproximadamente 70 millones de dólares. Citex aparece en otro contexto, vinculado en particular a la liquidez recibida del Banco del Líbano. Algunas personas ya están sujetas a sanciones estadounidenses, mientras que Riad Salamé, su hermano y Marianne Hoayek participan en investigaciones financieras antiguas. Por lo tanto, la lista reúne varias trayectorias en torno al mismo objetivo conservador: evitar que los activos que puedan ser de interés para las investigaciones sean trasladados o eliminados.

Inversión V: unos 70 millones de dólares en el centro de un nuevo procedimiento

El archivo más cifrado se refiere a Investment V Limited. Un nuevo procedimiento está dirigido a Riad Salamé, Raja Salamé y Marianne Hoayek por sospechas de unos 70 millones de dólares. The available information refers to suspicions of misappropriation, but no final decision at this stage allows this amount to be presented as a sum judicially recognized as misappropriated. La cifra corresponde al alcance financiero del procedimiento según se informó.

Raja Salamé fue Presidente de la Inversión V. Este enlace explica por qué la empresa y su antiguo gerente están directamente afectados por las medidas adoptadas. Para Salamé, el razonamiento se basa en otra cuestión: las instalaciones que podrían haber sido otorgadas a la empresa mientras se dirigía el Banco del Líbano. Por lo tanto, los investigadores deben determinar la naturaleza exacta de la relación financiera entre la empresa y el banco central, las condiciones en que se han autorizado ciertas transacciones y la posible existencia de una ventaja indebida.

Marianne Hoayek aparece en el mismo conjunto de investigaciones. Su anterior función como asistente personal al gobernador obviamente no es suficiente para establecer responsabilidad penal. Son las transacciones financieras que se le asignan o los vínculos identificados por los investigadores que deben ser examinados. La medida de congelación permite precisamente preservar los activos durante este trabajo.

El caso Inversión V muestra así la diferencia entre una medida cautelar y el resultado final de un procedimiento. La congelación evita que los fondos se muevan. El levantamiento del secreto bancario facilita su localización. Pero la justicia todavía tiene que determinar el origen de las sumas, su destino, el papel de todos y si existe o no un crimen.

Citex: Banco Central liquidez en examen

El segundo caso es el de Citex. The foreign exchange company reportedly received liquidity from the Bank of Lebanon. Según el análisis financiero reportado en el corpus, la medida actual tiene por objeto, en particular, permitir el regreso al banco central de sumas de las que reclamaría la restitución. Por consiguiente, la cuestión no es idéntica a la de la Inversión V.

Citex fue fundado por Hassan Ahmad Mokaled. André Machentaf y Bachir Mansour también están asociados con el archivo de la empresa. Estas tres personas ya han sido afectadas por sanciones estadounidenses relacionadas con esta empresa. Por consiguiente, su presencia en la decisión del Líbano crea una intersección entre las medidas extranjeras anteriores y un procedimiento dirigido por las instituciones financieras libanesas.

Sin embargo, este cruce no significa que el Banco del Líbano simplemente ejecute una sanción estadounidense. The information available relates the decision to the asset recovery strategy initiated by Governor Karim Suaid and the financial investigations conducted in Lebanon. Por lo tanto, deben distinguirse los dos niveles. Las sanciones estadounidenses forman parte del contexto y se refieren a ciertos nombres. La medida libanesa se basa en las facultades de la Comisión Especial de Investigación y en los expedientes examinados localmente.

La presencia de Citex es particularmente interesante porque cambia la atención de la única cuestión de las fortunas personales a las relaciones entre el banco central y los operadores privados. La cuestión se convierte entonces en determinar en qué condiciones se ha proporcionado liquidez, bajo qué reglas, con qué garantías y qué parte de estas sumas deben recuperarse ahora.

Las seguridades se vuelven tan importantes como las cuentas

Uno de los aspectos más importantes de la decisión es su extensión a las cajas de seguridad. En casos financieros complejos, una congelación limitada a las cuentas bancarias puede perder parte de su eficacia si se mantienen valores en otra forma. Por consiguiente, la prohibición de disponer de los contenidos de las cajas de seguridad amplía el alcance de las medidas cautelares a las mercancías que no necesariamente aparecen en el equilibrio de una cuenta.

Es precisamente alrededor de este punto que una indiscreción publicada en la prensa añade una dimensión sensible al archivo. Según esta nota, se dice que el hijo de un antiguo magistrado de alto nivel chií está asociado con una de las empresas cuyas cuentas han sido congeladas. La misma indiscreción indica que también se aplicaría la prohibición de la eliminación de los contenidos de las cajas fuertes vinculadas a esa empresa. No se da nombre y los documentos disponibles no permiten una identificación suficientemente segura de la persona o empresa interesada.

Por lo tanto, esta información debe permanecer en su nivel exacto: la de una nota de backstage no nominativa. No permite la identificación del magistrado, el nombramiento de su hijo o la conclusión de la participación personal en un delito. Ser miembro o accionista de una empresa cubierta por una medida de protección no establece en sí misma responsabilidad penal. La participación exacta, el papel en la gestión, el período en cuestión y las transacciones examinadas deben conocerse antes de continuar.

El interés de esta indiscreción es en otro lugar. Sugiere que las ramificaciones de las empresas interesadas pueden ir más allá de las ya conocidas por el público y llegar a redes profesionales o familiares más amplias. El levantamiento del secreto bancario y la revisión de los accionistas pueden precisamente hacer posible distinguir a los socios pasivos de los gerentes, propietarios beneficiosos y aquellos que participaron en las transacciones impugnadas.

Karim Souaid quiere pasar de la pérdida a la recuperación de activos

La decisión es parte de una estrategia más amplia anunciada por Karim Souaid. El Gobernador ha adoptado medidas en el Líbano y en el extranjero para recuperar fondos del Banco del Líbano que presuntamente fueron apropiados, utilizados indebidamente o transferidos irregularmente. Este enfoque cambia la naturaleza del debate sobre las pérdidas del sistema financiero. Durante varios años, la mayor parte del debate se centró en la distribución de las pérdidas entre el estado, el banco central, los bancos y los depositantes. El nuevo enfoque añade otra pregunta: ¿qué sumas se pueden recuperar de individuos, empresas o beneficiarios de transacciones impugnadas?

Karim Souaid ya ha anunciado una denuncia penal contra Riad Salamé en el contexto de mecanismos financieros, empresas extranjeras y sospechas de enriquecimiento y lavado ilícitos. El banco central ya no se presenta sólo como la institución en el balance del que aparecen las pérdidas. También está tratando de convertirse en un actor en recuperación.

Esta distinción es importante para los solicitantes. Una cantidad recuperada no borra mecánicamente las pérdidas acumuladas desde 2019. Sin embargo, puede aumentar los activos disponibles e incluso reducir parcialmente la carga que debe soportarse en otros lugares. El discurso oficial vincula directamente esta política con los derechos de los solicitantes. Por consiguiente, la eficacia de esta estrategia se medirá menos por el número de cuentas congeladas que por las cantidades efectivamente recuperadas después de los procedimientos judiciales.

Al mismo tiempo, el Banco del Líbano está trabajando en otro proyecto mucho mayor: evaluar las sumas que ha puesto a disposición de los sucesivos gobiernos hasta finales de 2023. Una estimación inicial se refiere a una suma superior a tres veces a los 16.500 millones de dólares que el Estado ha reconocido la transferencia para su beneficio. Si se confirma esta estimación, la cuestión excedería con creces los archivos individuales que se están investigando.

Más de $49.5 mil millones potencialmente afectados por el caso del estado

Tres veces $16.5 billion representa $49.5 billion. La cantidad preliminar anunciada estaría por encima de este umbral. Esto da una idea de la magnitud del problema. Los $70 millones asociados a la Inversión V es importante en una investigación criminal, pero todavía está muy por debajo de lo que el banco central busca documentar en sus relaciones financieras con el estado.

Karim Souaid anunció la preparación de un informe para identificar y evaluar los fondos proporcionados a los sucesivos gobiernos hasta finales de 2023. El Banco del Líbano utilizaría entonces los canales legales para reclamar las cantidades que considere debidas y asignarlas al arreglo de los derechos de los depositantes.

Sin embargo, son dos categorías que no deben confundirse. Por un lado, hay fondos públicos o anticipos cuya relación jurídica debe establecerse entre el Estado y el banco central. Por otra parte, hay activos privados sospechosos de apropiación indebida, abuso o transferencias irregulares. El método de recuperación, posibles administradores y procedimientos no es el mismo.

Esta distinción también evita otro atajo. Las pérdidas del Banco del Líbano no pueden explicarse por algunas personas en una lista de congelación. El problema financiero libanés es mucho más amplio. Las medidas adoptadas contra once individuos y dos empresas forman parte de la búsqueda de activos, no una explicación completa del colapso.

¿Por qué levantar el secreto bancario es decisivo

La congelación evita el movimiento futuro. El levantamiento del secreto bancario hace posible mirar atrás. Este es probablemente el aspecto más importante para los investigadores, ya que una operación financiera compleja rara vez implica una cuenta única que se mantiene directamente en nombre de su beneficiario final.

El examen puede abarcar las transferencias entre empresas, cuentas conexas, propietarios beneficiosos y relaciones entre personas naturales y jurídicas. También puede utilizarse para comprobar si los fondos han pasado por varias jurisdicciones o si ciertos activos han cambiado de forma antes de ser colocados en otros lugares.

Esta capacidad es particularmente importante en los casos relacionados con el período Riad Salamé, varios de los cuales ya se están examinando en el Líbano y en el extranjero. Las cuentas del ex gobernador serían congeladas en el Líbano y fuera del país. Por lo tanto, la presencia de empresas extranjeras o estructuras comerciales en determinados procedimientos requiere trabajo más allá de las fronteras libanesas.

La dificultad es que el levantamiento del secreto bancario no produce automáticamente la recuperación. Produce información. Es entonces necesario explotar esta información, establecer el origen de los fondos, obtener decisiones judiciales y, cuando los activos estén en el extranjero, convencer a las autoridades del país interesado de cooperar a su regreso.

A menudo en esta etapa los procedimientos de recuperación se vuelven prolongados. Un gel se puede decidir rápidamente. La repatriación final puede tardar años.

La lista de Estados Unidos y la lista libanesa no deben confundirse

Varias personas afectadas por la decisión ya habían sido objeto de sanciones estadounidenses. Esta superposición puede dar la impresión de que las instituciones libanesas actúan tarde en casos ya establecidos en el extranjero. Sin embargo, la información disponible no es suficiente para reducir la nueva decisión a una mera reproducción de listas estadounidenses.

Los criterios no son necesariamente idénticos. Una sanción extranjera es una medida administrativa o política adoptada en virtud de la ley del Estado que la impone. Una decisión de la Comisión Especial de Investigación responde a los mecanismos del sistema financiero libanés. Por último, un procedimiento penal está sujeto a un tercer marco y, cuando proceda, se requiere una decisión judicial.

Por consiguiente, la misma persona puede ser castigada en los Estados Unidos, sus cuentas congeladas en el Líbano y aún no terminadas en cuanto al fondo de una acusación penal. Estas situaciones no son contradictorias. Corresponden a diferentes niveles jurídicos.

Esto es esencial cuando los nombres se hacen públicos. La gravedad de una medida financiera no debe conducir a la presunción de inocencia que se borra. Por el contrario, la ausencia de una condena definitiva no hace innecesaria una medida cautelar cuando las autoridades consideran que existe un riesgo de desplazamiento de activos.

La prueba real: ¿cuánto dinero volverá?

La aparente magnitud de la ofensiva puede medirse por varias cifras: once personas, dos empresas, unos 70 millones de dólares en uno de los archivos congelados, cuentas y cajas de seguridad, así como cantidades potencialmente superiores a 49.5 billones de dólares en el patio separado para los fondos puestos a disposición del Estado. Pero ninguna de estas cifras todavía es la cantidad realmente recuperada.

Este último determinará el resultado real.

Para los solicitantes, una lista de nombres es limitada si los procedimientos no producen activos adicionales. Para el Banco del Líbano, la cuestión es también institucional. Karim Souaid quiere demostrar que el banco central ya no está satisfecho con la contabilidad de las consecuencias del viejo sistema, pero está tratando de recuperar lo que puede ser.

Por último, el enfoque tiene una dimensión internacional. El Líbano sigue estando sujeto a una mayor vigilancia del blanqueo de dinero. El rastreo de fondos creíbles, el levantamiento del secreto bancario y la recuperación de activos pueden ayudar a demostrar que las instituciones financieras están cumpliendo efectivamente sus obligaciones. Pero de nuevo, los resultados contarán más que los anuncios.

Por lo tanto, el archivo entra en una fase en la que deben establecerse las ramificaciones. La inversión V se refiere a un procedimiento de aproximadamente 70 millones de dólares. Citex se refiere a la liquidez recibida del banco central y personas relacionadas con su negocio. Riad Salamé, Raja Salamé y Marianne Hoayek participan en investigaciones más amplias. Una nota confidencial indica incluso la presencia en la propiedad de una de las empresas interesadas del hijo de un ex alto magistrado, sin proporcionar pruebas suficientes para identificarlo.

La lista del Banco del Líbano abre así varias puertas. Ella no los cierra. La pregunta decisiva ya no es sólo qué nombres se congelan, sino cómo reconstruir los circuitos: quién recibió qué, sobre qué base, por qué empresa, con qué autorización, dónde se transfirieron los fondos y qué parte se puede transferir legalmente al banco central. Sólo cuando se establece esta cadena se puede medir la ofensiva contra los viejos circuitos financieros por el número de cuentas bloqueadas.

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