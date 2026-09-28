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EL BALANCE SOCIAL DE AUN JOSEPH — Un año y medio después de su elección, ¿dónde está Líbano?

Un año y medio después de la elección de Joseph Aoun, ocho de cada diez libaneses todavía viven por debajo del umbral de pobreza.

472 000 salidas desde 2021, 63% de los jóvenes quieren emigrar, 40% de los médicos han salido del país: el éxodo no disminuye.

Niños en el trabajo, angustia psicológica en el ascenso: la crisis social golpea a los más vulnerables.

Ante esta urgencia, ¿cuál es el resultado de la Presidencia de Aoun? Medidas de emergencia, pero sin reforma estructural.

Y sobre todo: cómo los bancos libaneses bloquearon durante siete años la ley pretendía distribuir las pérdidas, agravando cada año la situación de los depositantes.

Una estimación, sin complacencia, del estado real del país.

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