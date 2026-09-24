Líbano: Comisión Especial exige datos bancarios para 11 personas

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The Special Investigation Commission of the Bank of Lebanon requested banks and financial institutions operating in Lebanon to provide, within one week, detailed information on accounts, financial transactions, safes and other bank relations linked directly or indirectly to once persons and two companies. El documento, de fecha 21 de septiembre de 2026 y consultado por Libnanews, se basa en una decisión adoptada tres días antes. Incluye al ex Gobernador del Banco del Líbano, Riad Salamé, su hermano Raja Salamé, Marianne Hoayek, ex Presidente del Banco Audi Samir Hanna, y Hassan Moukalled y la empresa CTEX.

El alcance de la solicitud al sector bancario libanés es particularmente amplio. In an official letter dated21 septiembre 2026, elComisión Especial de Investigación, adscrito al Banco del Líbano (BDL), pide a los bancos e instituciones financieras que busquen cuentas, operaciones, policía o cajas fuertes pertenecientes a varias personas naturales y jurídicas.

El documento está dirigido por la Comisión Especial de Investigación para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Está firmado por su Secretario General,Abdel Hafiz Mansour.

Este enfoque se basa en una decisión de la Comisión de fecha18 de septiembre 2026, explícitamente mencionado en el correo.

Comisión de Investigación Especial fija un plazo de una semana

La solicitud requiere que las instituciones interesadas respondandentro de una semana de recepción del correo.

Deben indicar si tienen o han mantenido cuentas, transacciones u otras relaciones financieras relacionadas con las personas y empresas incluidas en la lista. El texto también se refiere a las relaciones que se mantienen indirectamente, individual o conjuntamente.

Por consiguiente, el texto elegido no limita la búsqueda de cuentas abiertas directamente en nombre de las personas afectadas. Se requiere que las instituciones financieras verifiquen sus datos para identificar posibles relaciones indirectas o conjuntas.

El correo también pide tener en cuentacuentas cerradasTambién deben buscarse movimientos relacionados con las cajas fuertes.

Cuando se determine una relación bancaria, la institución debe remitir los documentos pertinentes a la Comisión. En particular, el texto requiere estados de cuentas y documentos disponibles sobre las transacciones en cuestión.

La información debe proporcionarse en formato electrónico, con un resumen de cuenta por cuenta. En particular, la Comisión pide queHoja de resumen de la cuentay tablas en formato Excel.

El objetivo de esta colección es proporcionar al órgano de investigación una visión consolidada de las relaciones financieras relacionadas con las personas buscadas, más allá de una institución particular.

Riad Salamé, Raja Salamé y Marianne Hoayek preocupados

La lista que figura en el documento incluye:11 personas naturales y 2 empresas.

Entre ellos apareceRiad Salamé, ex gobernador del Banco del Líbano, y su hermanoRaja SalaméyMarianne Hoayek, ex principal contribuyente al banco central.

Estos tres nombres ya se han mencionado en varios procedimientos judiciales e investigaciones financieras en el Líbano y Europa, en las que se realizaron operaciones durante los años en que Riad Salamé fue el jefe del Banco del Líbano.

Sin embargo, su presencia en esta nueva solicitud bancaria no permite en sí misma llegar a una conclusión sobre la responsabilidad penal. El documento enviado a los bancos es una medida de reunión de información. Esto no es un juicio culpable en la exposición.

Esta distinción es importante mientras que varias informaciones publicadas esta semana indican, al mismo tiempo, medidas de congelación relativas a todas o parte de las personas mencionadas. La carta de 21 de septiembre presentada aquí se refiere específicamente asolicitud de información bancaria y transmisión de documentos.

Hassan Moukalled y CTEX también están en la lista

La Comisión Especial de Investigación también citaHassan Ahmad Moukaledy la sociedadCTEX Company for Exchange SAL, compañía de intercambio libanesa.

El nombre Hassan Moukalled y el de CTEX ya habían sido objeto de una decisión de la Comisión Especial de Investigación en enero de 2023. En ese momento, el Banco del Líbano anunció la congelación de cuentas después de que se hubieran incluido en una lista de sanciones del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos.

La decisión del 2023 se refería a Hassan Moukalled, sus hijos Rani y Rayane Moukalled, CTEX y otra compañía. Hassan Moukalled había impugnado las acusaciones americanas y anunció que quería iniciar procedimientos judiciales.

El nuevo documento de septiembre de 2026 es, por tanto, parte de un archivo para Hassan Moukalled y CTEX que ya había llevado a medidas bancarias en el Líbano más de tres años antes.

Otros dos nombres,André Samir MachnukyBachir Ibrahim Mansoura petición del 21 de septiembre.

Samir Hanna entre las personas afectadas

Correo también citasSamir Nicolas Hanna, ex presidente del consejo de administraciónBanco Audi.

Su nombre aparece en un contexto en el que las autoridades judiciales libanesas están examinando varias transacciones financieras realizadas durante el período en que Riad Salamé estaba administrando el Banco del Líbano.

Los procedimientos separados han abarcado los mecanismos financieros y las relaciones entre el banco central y ciertos bancos o administradores bancarios. La presencia de Samir Hanna en el correo ahora significa que los bancos e instituciones financieras que reciben la información deben buscar y transmitir la información dentro del alcance definido por la Comisión.

Una vez más, esta solicitud documental no constituye en sí misma una condena. Permite a la Comisión Especial de Investigación rastrear las relaciones financieras y reunir los documentos necesarios para examinar los expedientes correspondientes.

Una empresa registrada en Panamá en la solicitud

La lista también incluyeV Limited Investment Inc, presentado en el documento como sociedad constituidaPanamá 30 agosto 2017.

El correo también se asocia con esta parte del archivoBassem Mahmoud Al-Hout.

According to reports published in the Lebanese press, this company and some related operations are part of the elements examined in financial records concerning the Riad Salamé period at the head of the Bank of Lebanon.

Sin embargo, la Comisión no detalla en la carta del 21 de septiembre las razones individuales que justifican la presencia de cada persona o empresa. Pide a las instituciones financieras que busquen las relaciones bancarias correspondientes y transmitan los elementos.

Esta limitación del documento debe mantenerse: la lista establece el alcance de la búsqueda bancaria, pero no contiene una declaración de los cargos contra cada nombre.

Alaa Al-Khawaja y Mohammad Al-Hariri también citaron

Otros dos figuran en el documento:Alaa Mahmoud Abdel Rahman Al-KhawajayMohammad Ahmad Mokhtar Al-Hariri.

Sus nombres se han asociado en la prensa libanesa con investigaciones sobre transacciones financieras y adquisición de tenencias en el sector bancario, en particular en torno aBankMed.

En los últimos meses, las autoridades judiciales libanesas han adoptado diversas medidas en relación con las transacciones financieras realizadas en el período anterior al colapso bancario en 2019.

La carta de la Comisión Especial de Investigación añade ahora una dimensión documental precisa: los bancos deben revisar sus archivos e informar de las relaciones correspondientes a los criterios establecidos por la Comisión.

Samara Kazzi completa la lista

El apellido en el documento es el deSamara Kazzi, un periodista y banquero actualmente radicado en Suiza.

Su inclusión en esta solicitud ha atraído especial atención en varios medios de comunicación libaneses. Sin embargo, la información publicada sobre las razones precisas de su presencia en el archivo sigue siendo fragmentada.

El documento oficial consultado no hace una acusación detallada contra él. Simplemente lo sitúa entre aquellos para quienes la Comisión busca investigación bancaria.

Una colección que se remonta varios años

La profundidad histórica requerida por los bancos es uno de los aspectos importantes del correo.

La Comisión no sólo pide una fotografía actual de los activos. Busca datos para reconstruir la historia de la relación bancaria en cuestión, incluso cuando se hayan cerrado las cuentas.

Este enfoque puede utilizarse para rastrear las corrientes, identificar contrapartes y comparar las transacciones registradas en varias instituciones. También puede destacar las relaciones financieras que ya no están activas hoy.

La solicitud de archivos de Excel y hojas de resumen estandarizadas facilita la conciliación de la información de diferentes bancos.

La Comisión Especial de Investigación desempeña un papel central en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el Líbano. Recibe y analiza información financiera y puede intervenir en casos que requieran el examen de los datos incluidos en el secreto bancario, en las condiciones establecidas en el derecho libanés.

En este caso, el siguiente paso inmediato depende de las respuestas de los bancos receptores e instituciones financieras. Tienen una semana después de la recepción del correo para indicar las relaciones identificadas y transmitir los documentos solicitados.